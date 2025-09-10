2025-10-10 thứ sáu

"Nghi lễ cuối cùng" truyền cảm hứng cho bài hát ám ảnh mới của Vera Farmiga

Bài đăng Last Rites' truyền cảm hứng cho Bài hát ma quái mới của Vera Farmiga xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. The Yagas (từ trái sang phải): Mike Davis, Renn Hawkey, Vera Farmiga, Mark Visconti và Jason Bowman. Franco Vogt/IG: @franco.vogt Không chỉ có bộ phim kinh dị bom tấn The Conjuring: Last Rites, Vera Farmiga còn tăng cường không khí ngoài màn ảnh với bài hát mới rùng rợn "Illusion" cùng ban nhạc The Yagas của cô. Ra mắt 12 năm sau bộ phim Conjuring đầu tiên của Farmiga và Patrick Wilson, The Conjuring: Last Rites đánh dấu bộ phim thứ năm và cũng là cuối cùng của cặp đôi này trong vai nhà ngoại cảm ngoài đời thực Lorraine Warren và chồng bà, nhà trừ tà Ed Warren, trong Vũ trụ Điện ảnh The Conjuring. Forbes'The Conjuring: Last Rites' End Credits And Post-Credits, ExplainedBy Tim Lammers Bộ phim kể về cuộc đối đầu cuối cùng của vợ chồng Warren với một hiện diện quỷ dữ vào năm 1986 trong vụ ma ám Smurl ở West Pittston, Pa., một sự kiện đã đặt con gái của vợ chồng Warren, Judy (Mia Tomlinson), vào nguy hiểm nghiêm trọng. The Conjuring: Last Rites đã phá kỷ lục doanh thu phòng vé cuối tuần qua, thu về 84 triệu đô la trong nước và 110 triệu đô la quốc tế, tổng cộng 194 triệu đô la trên toàn cầu — khiến nó trở thành phim kinh dị có doanh thu mở màn toàn cầu lớn nhất mọi thời đại. Giờ đây, bổ sung cho màn ra mắt hoành tráng của The Conjuring: Last Rites là việc phát hành bài hát mới "Illusion" của The Yagas. ForbesDoes 'Conjuring: Last Rites' Star Patrick Wilson Believe In The Paranormal?By Tim Lammers Được thành lập vào năm 2023, nhóm nhạc alt-rock này gồm có Farmiga ở vị trí ca sĩ chính, Mark Visconti chơi guitar, Mike Davis chơi bass, Jason Bowman chơi trống và chồng của Farmiga, Renn Hawkey (trước đây từng là thành viên của ban nhạc alt-metal Deadsy) chơi keyboard. "Illusion" cũng có sự tham gia của con trai Farmiga và Renn Hawkey, Fynn Hawkey, chơi cello. "'Illusion' là biểu đạt thính giác của tôi về The Conjuring: Last Rights," Farmiga nói trong một thông cáo báo chí. "The Yagas đã viết bài hát này trong khi tôi đang quay C4 trong đầy ectoplasm. Bài hát xuất hiện từ sự hội tụ kỳ lạ của hai sự kiện – nỗi sợ hãi của tôi...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 07:04
Dự luật Hoa Kỳ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu Quỹ dự trữ Bitcoin

Bài đăng Dự luật Hoa Kỳ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu Quỹ dự trữ Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện đã thông qua dự luật tài trợ năm 2026 chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu việc thành lập Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược và kho dự trữ tài sản kỹ thuật số của Hoa Kỳ. Chỉ thị này, được đưa vào H.R. 5166, yêu cầu báo cáo trong vòng 90 ngày về việc lưu ký, an ninh mạng và kế toán của các tài sản này. Báo cáo của Bộ Tài chính và Bối cảnh Chính trị Được tài trợ Đạo luật Phân bổ Ngân sách cho Dịch vụ Tài chính và Chính phủ Chung phân bổ hơn 239 triệu đô la cho hoạt động của Bộ Tài chính. Mục 137 và 138 chỉ đạo cơ quan này phân tích các rào cản tiềm năng, xác định đối tác lưu ký và phác thảo cách thức tài sản kỹ thuật số sẽ xuất hiện trên bảng cân đối kế toán liên bang. Dự luật còn yêu cầu một báo cáo mật từ Bộ Tài chính và Cơ quan An ninh Quốc gia về việc phối hợp quản lý tài sản kỹ thuật số, báo hiệu những lo ngại về an ninh quốc gia. Chúng ta đang nhanh chóng tiến tới một thế giới được hỗ trợ bởi tài sản dự trữ trung lập. Sự chuyển hướng của Hoa Kỳ từ thuế quan sang kiểm soát vốn làm cho điều này rõ như ban ngày. Kho bạc Hoa Kỳ với tư cách là tài sản dự trữ thế giới đã chết. Danh mục đầu tư 60/40 là tàn tích của quá khứ. Bitcoin muôn năm. Satoshi muôn năm. pic.twitter.com/m1mlbZo6VY — Jack Mallers (@jackmallers) 20/05/2025 Mặc dù không bắt buộc mua, nó đặt Bitcoin vào trung tâm của các cuộc tranh luận tài khóa Hoa Kỳ lần đầu tiên. Sự phát triển này trùng hợp với các cuộc thảo luận quy định rộng hơn. Thượng nghị sĩ Ruben Gallego đã công bố một khuôn khổ đề xuất CFTC giám sát các tài sản kỹ thuật số không phải chứng khoán và các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng mới. Được tài trợ Tài liệu này cũng chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump vì sử dụng các dự án tài sản kỹ thuật số để thu lợi cá nhân. BeInCrypto đưa tin rằng việc ra mắt token WLFI của gia đình Trump đã tạm thời tăng giá trị tài sản ròng của họ lên 5 tỷ đô la, làm tăng cường sự giám sát về ảnh hưởng chính trị trong thị trường tiền mã hóa. Đồng thời, Eric Trump đã trở thành người ủng hộ Bitcoin công khai. Phát biểu tại một sự kiện ở Seoul, ông dự đoán rằng sự tăng trưởng của tiền mã hóa sẽ "bùng nổ" trong 12 đến 18 tháng tới và giới thiệu Bitcoin như...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 06:57
Ripple và BBVA hợp tác cung cấp Bitcoin và Ethereum an toàn

Bài đăng Ripple và BBVA hợp tác cung cấp Bitcoin và Ethereum an toàn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Ripple và BBVA đã hợp tác cung cấp dịch vụ lưu trữ Bitcoin và Ethereum an toàn cho khách hàng Tây Ban Nha. BBVA sử dụng công nghệ của Ripple để đáp ứng quy định MiCA của EU, đảm bảo dịch vụ Crypto an toàn và hợp pháp. Thỏa thuận này dựa trên các hợp tác trước đây giữa Ripple-BBVA tại Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ. Ripple, một công ty lớn trong lĩnh vực công nghệ crypto, vừa hợp tác với BBVA. Một trong những ngân hàng lớn nhất Tây Ban Nha, để giúp các nhà giao dịch lưu trữ và giao dịch Bitcoin và Ethereum. Họ đã công bố thỏa thuận này hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2025. Và nó cho phép BBVA sử dụng công cụ của Ripple để cung cấp các dịch vụ này cho khách hàng thông thường tại Tây Ban Nha. Đây là một phần của xu hướng lớn hơn khi các ngân hàng châu Âu đang tham gia vào lĩnh vực crypto, nhờ vào quy định mới của EU có tên MiCA giúp việc này dễ dàng hơn. Các ngân hàng tham gia vào Crypto Với sự hỗ trợ của Ripple, khách hàng của BBVA tại Tây Ban Nha giờ đây có thể nắm giữ và giao dịch Bitcoin và Ethereum mà không phải lo lắng về an toàn hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào. Đây không phải là lần đầu tiên Ripple và BBVA hợp tác với nhau, họ đã thực hiện các thỏa thuận tương tự tại Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ trước đây. Ripple Custody 🤝 @BBVA 🇪🇸 Chúng tôi đang mở rộng quan hệ đối tác với @BBVA, mang công nghệ lưu ký tài sản số cấp độ tổ chức của chúng tôi đến Tây Ban Nha: https://t.co/28Mkejn1AH BBVA đang đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng đối với tài sản crypto, với Ripple cung cấp một giải pháp an toàn và... — Ripple (@Ripple) ngày 9 tháng 9 năm 2025 Năm ngoái, chi nhánh Thổ Nhĩ Kỳ của BBVA, có tên là Garanti BBVA Digital Assets, đã ra mắt ví crypto và tùy chọn giao dịch trên ứng dụng di động của mình. Bằng cách sử dụng Ripple và IBM để giữ mọi thứ an toàn và hoạt động tốt. Quy định MiCA mới của EU đang mở ra cánh cửa cho nhiều ngân hàng cung cấp dịch vụ crypto, và BBVA đang tham gia. Cassie Craddock, người đứng đầu đội ngũ châu Âu của Ripple, cho biết quan hệ đối tác này cho phép BBVA cung cấp cho khách hàng các tùy chọn crypto an toàn và hợp pháp. Ripple đã tham gia thị trường hơn 10 năm và có hơn...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 06:30
Bitcoin Giảm Trở Lại Mức $110K Khi Gần Một Triệu Việc Làm Biến Mất

Bài đăng Bitcoin Giảm Trở Lại Xuống $110K Khi Gần Một Triệu Việc Làm Biến Mất xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cục Thống kê Lao động ước tính rằng trong năm kết thúc vào tháng 3 năm 2025, nền kinh tế Hoa Kỳ đã tạo ra ít hơn gần một triệu việc làm so với báo cáo trước đây. Dữ Liệu Việc Làm Gây Sốc Khiến Bitcoin Giảm Xuống $110K Gần một triệu việc làm, chính xác là 911,000, đã bị trừ khỏi điểm chuẩn quốc gia của Thống kê Việc làm Hiện tại (CES) sau một sơ bộ [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-drops-back-to-110k-as-nearly-a-million-jobs-vanish/
BitcoinEthereumNews2025/09/10 06:17
Bitcoin ETF thu hút 368 triệu USD khi các quỹ Ether ghi nhận ngày thứ sáu liên tiếp bị rút vốn

Bài đăng Bitcoin ETFs thu hút 368 triệu USD khi các quỹ Ether ghi nhận ngày thứ sáu liên tiếp rút vốn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin ETFs tăng vọt với dòng tiền vào đạt 368 triệu USD, dẫn đầu bởi Fidelity và Ark 21Shares, trong khi các ETF ether kéo dài chuỗi thua lỗ đến ngày thứ sáu. Các đặt cược của tổ chức ưu tiên Bitcoin trong khi Ether chứng kiến 97 triệu USD rút ra Các nhà đầu tư đã quay trở lại đổ tiền vào các quỹ giao dịch trao đổi bitcoin (ETF) để bắt đầu tuần, trong khi các quỹ ether không thể thoát khỏi tình trạng đỏ [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-pull-in-368-million-as-ether-funds-log-sixth-day-of-exits/
BitcoinEthereumNews2025/09/10 05:23
Cuộc tấn công của Israel vào Qatar đặt giá Bitcoin và Ethereum vào rủi ro lớn

Bài đăng Cuộc tấn công của Israel vào Qatar đặt giá Bitcoin và Ethereum vào rủi ro lớn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin và Ethereum giảm mạnh vào thứ Ba sau khi Israel phát động một cuộc tấn công chưa từng có vào Qatar, nhắm vào các quan chức cấp cao của Hamas. Sự leo thang đã làm chấn động thị trường toàn cầu, khiến các nhà đầu tư đổ xô vào vàng và dầu trong khi giá tiền mã hoá giảm sút. Bitcoin và Ethereum ngay lập tức giảm hơn 1%, trong khi Solana và XRP mỗi loại mất 1,5%. Dogecoin dẫn đầu về tổn thất, giảm 3,2%. Dữ liệu thanh lý cho thấy nhiều rủi ro đáng lo ngại phía trước. Một cuộc xung đột địa chính trị khác làm trật bánh thị trường Bull? Dữ liệu từ Coinglass cho thấy thanh lý mạnh khi Biến động thị trường tăng vọt. Gần 52 triệu đô la trong các vị thế đòn bẩy đã bị xóa sổ trong giờ qua. Sponsored Sponsored Các nhà giao dịch Long gánh chịu phần lớn, với 44 triệu đô la bị thanh lý. Ethereum chiếm 11,9 triệu đô la trong các vụ thanh lý, tiếp theo là Bitcoin với 10,5 triệu đô la. Quy mô tổn thất cho thấy đòn bẩy tan rã nhanh như thế nào. Tổng cộng, các vụ thanh lý lên tới 370 triệu đô la trong 24 giờ qua. Hầu hết các vị thế là cược Long vào lợi nhuận liên tục, bộc lộ sự lạc quan trước cuộc tấn công. Các vị thế Long của Bitcoin và Ethereum bị thanh lý sau cuộc tấn công của Israel vào Qatar. Nguồn: Coinglass Ngược lại, vàng tăng vọt lên mức Cao nhất mọi thời đại ngay sau khi Israel tấn công Qatar khi nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn tăng đột biến. Giá dầu tăng 1 đô la mỗi thùng, giao dịch ngay dưới 67 đô la. Các nhà phân tích gọi những động thái này là phản ứng hợp lý đối với rủi ro địa chính trị, mặc dù lợi nhuận dầu có thể ngắn hạn. Sự khác biệt phản ánh cuộc đấu tranh của Bitcoin để sống xứng với nhãn "vàng kỹ thuật số". Trong khi vàng tăng giá, Bitcoin hoạt động như một tài sản rủi ro beta cao. Biểu đồ giá vàng. Nguồn: BullionVault Dữ liệu tương quan xác nhận sự thay đổi, với liên kết 30 ngày giữa hai tài sản chuyển sang hơi âm. Cuộc tấn công vào Doha mang lại những ý nghĩa ngoại giao lớn, nhưng thị trường phản ứng trước tiên với các tín hiệu rủi ro tức thời của nó. Các nhà giao dịch nhanh chóng giảm rủi ro, chuyển từ token biến động sang stablecoin và các nơi trú ẩn truyền thống. Cho đến khi niềm tin vào phẩm chất trú ẩn an toàn của nó mạnh lên, Bitcoin có khả năng sẽ theo sau cổ phiếu và tài sản rủi ro trong...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 05:12
Dự đoán giá Dogecoin so với sự tăng trưởng chậm lại của Pepeto

Bài đăng Dự đoán giá Dogecoin so với Sự tăng trưởng chậm lại của Pepeto xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Tìm kiếm crypto tốt nhất để mua ngay bây giờ vào năm 2025 có thể khó khăn, nhưng Pepeto đang tăng trưởng nhanh chóng như một trong những ứng cử viên mạnh nhất. Tại sao Pepeto được xếp hạng là Crypto tốt nhất để mua ngay bây giờ Vẫn đang trong giai đoạn presale với giá chỉ $0,000000152, Pepeto (PEPETO) kết hợp năng lượng của Meme coin với các tính năng blockchain thực tế, cung cấp những công cụ mà Dogecoin chưa từng có. Với sự khởi động, cơ sở hạ tầng và chi phí đầu vào thấp, Pepeto đang định hình như một ứng cử viên breakout nghiêm túc. Dự đoán giá Dogecoin so với Lợi thế tiện ích của Pepeto Dogecoin (DOGE) là Meme coin nguyên bản và vẫn duy trì vốn hóa thị trường trên 30 tỷ đô la. Tuy nhiên, tăng trưởng đã chậm lại, với hầu hết các dự đoán giá Dogecoin nhắm đến mức $1 đến $2 trong chu kỳ này. Đó là những khoản lợi nhuận solid nhưng không gần với mức tăng 100x như trong quá khứ. Mặt khác, Pepeto mang lại tiềm năng tăng trưởng cao hơn. Với PepetoSwap cho Miễn phí giao dịch Spot và PepetoBridge cho chuyển khoản cầu nối cross-chain an toàn, Pepeto cung cấp tiện ích mà Dogecoin (DOGE) chưa từng có, trong khi phần thưởng staking 231% APY khuyến khích nắm giữ dài hạn. Động lực Presale của Pepeto: Tại sao người mua sớm đang tham gia Với giá presale là $0,000000152, Pepeto vẫn đủ rẻ cho các nhà đầu tư bán lẻ trong khi cung cấp tiềm năng tăng trưởng lớn cho các cá voi. Hơn $6,6 triệu đã được huy động, với cộng đồng hơn 100,000 người xây dựng sự chú ý hàng ngày. Nhà phân tích cho biết cơ hội tham gia sớm này là hiếm có, và các cá voi đã tích lũy để đảm bảo hàng tỷ token trước khi niêm yết trên các sàn giao dịch lớn. Dự đoán giá Pepeto: Nó có thể tăng cao đến đâu vào năm 2025? Nhà phân tích so sánh thiết lập của Pepeto với những ngày đầu của Dogecoin nhưng với nền tảng cơ bản mạnh mẽ hơn. Phân bổ presale $2,500 đảm bảo hơn 16 tỷ token, và nếu Pepeto tăng lên mức định giá của Dogecoin, con số đó có thể vượt quá $1 triệu. Với Miễn phí giao dịch Spot, cầu nối cross-chain, và kiểm toán hợp đồng thông minh, Pepeto có cấu trúc cho mức tăng trưởng 100x đến 200x nếu...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 04:28
Forest Đánh Cược Vào Ange Postecoglou Để Thay Thế Nuno Sau Khi Sa Thải Đột Ngột

Bài đăng Forest Gamble On Ange Postecoglou To Replace Nuno After Abrupt Firing xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. BILBAO, TÂY BAN NHA – 21/5: Ange Postecoglou, Huấn luyện viên của Tottenham Hotspur, ăn mừng với chiếc cúp UEFA Europa League sau chiến thắng của đội trong trận chung kết UEFA Europa League 2025 giữa Tottenham Hotspur và Manchester United tại Estadio de San Mames vào ngày 21/5/2025 tại Bilbao, Tây Ban Nha. (Ảnh của Alex Pantling – UEFA/UEFA qua Getty Images) UEFA qua Getty Images Kỳ nghỉ quốc tế đầu tiên của mùa giải đã mang đến thương vong huấn luyện viên đầu tiên của chiến dịch Premier League này với việc Nuno Espirito Santo bị sa thải bởi Nottingham Forest. Người Bồ Đào Nha đã rời vị trí của mình tại City Ground vào đêm muộn thứ Hai, với đội bóng của ông đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với bốn điểm từ ba trận đấu đầu tiên. Nuno sẽ được thay thế bởi Ange Postecoglou, người đã được giải phóng khỏi nhiệm vụ của mình bởi Tottenham Hotspur vào tháng 6, chỉ vài tuần sau khi chấm dứt 17 năm chờ đợi danh hiệu lớn của câu lạc bộ bằng việc giành cúp Europa League. "Chúng tôi đang mang đến một huấn luyện viên cho câu lạc bộ, người có thành tích đã được chứng minh và nhất quán trong việc giành danh hiệu," chủ sở hữu Forest Evangelos Marinakis nói về Postecoglou. "Kinh nghiệm huấn luyện các đội bóng ở cấp độ cao nhất, cùng với mong muốn xây dựng điều gì đó đặc biệt với chúng tôi tại Forest, làm cho ông ấy trở thành một người tuyệt vời để giúp chúng tôi trên hành trình và đạt được tất cả tham vọng của chúng tôi một cách nhất quán. "Sau khi giành quyền thăng hạng lên Premier League, sau đó xây dựng nhất quán mùa giải này qua mùa giải khác để đảm bảo bóng đá châu Âu, giờ đây chúng tôi phải thực hiện bước đi đúng đắn để cạnh tranh với những đội mạnh nhất và thách thức các danh hiệu. "Ange có đủ năng lực và thành tích để làm điều này, và chúng tôi rất vui mừng khi ông ấy tham gia cùng chúng tôi trên hành trình đầy tham vọng này." Lời chào đón nồng nhiệt của Marinakis dành cho Postecoglou, người có chung di sản Hy Lạp với ông, đã tương phản rõ rệt với tuyên bố thông báo về việc Nuno ra đi, không có một lời nào từ chủ sở hữu Forest. Điều đó có thể...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 04:22
Nhu cầu tích luỹ Bitcoin tăng vọt lên mức kỷ lục 266K BTC – Niềm tin mạnh mẽ của người nắm giữ

Bài đăng Bitcoin Accumulator Demand Skyrockets To Record 266K BTC – Strong Holder Conviction xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Accumulator Demand Skyrockets To Record 266K BTC – Thị trường mạnh Holder Conviction | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Hành trình của Sebastian vào thế giới crypto bắt đầu cách đây bốn năm, được thúc đẩy bởi sự say mê với tiềm năng của công nghệ blockchain trong việc cách mạng hóa các hệ thống tài chính. Khám phá ban đầu của anh tập trung vào việc hiểu sự phức tạp của các dự án crypto khác nhau, đặc biệt là những dự án tập trung vào việc xây dựng các giải pháp tài chính sáng tạo. Qua vô số giờ nghiên cứu và học hỏi, Sebastian đã phát triển hiểu biết sâu sắc về công nghệ cơ bản, động lực thị trường và các ứng dụng tiềm năng của tiền mã hóa. Khi kiến thức của anh ngày càng phát triển, Sebastian cảm thấy bắt buộc phải chia sẻ những hiểu biết của mình với người khác. Anh bắt đầu tích cực đóng góp vào các cuộc thảo luận trực tuyến trên các nền tảng như X và LinkedIn, tập trung vào nội dung liên quan đến fintech và crypto. Mục tiêu của anh là chia sẻ các xu hướng và hiểu biết có giá trị đến đông đảo khán giả, thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về bối cảnh crypto đang phát triển nhanh chóng. Những đóng góp của Sebastian nhanh chóng được công nhận, và anh trở thành một tiếng nói đáng tin cậy trong cộng đồng crypto trực tuyến. Để nâng cao chuyên môn của mình, Sebastian đã theo đuổi chứng chỉ UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Chương trình nghiêm ngặt này đã trang bị cho anh những kỹ năng và kiến thức quý giá về Công nghệ Tài chính, thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống (TradFi) và tài chính phi tập trung (DeFi). Chứng chỉ này đã làm sâu sắc thêm hiểu biết của anh về bối cảnh tài chính rộng lớn hơn và sự giao thoa của nó với công nghệ blockchain. Niềm đam mê của Sebastian đối với tài chính và viết lách thể hiện rõ trong công việc của anh. Anh thích đi sâu vào nghiên cứu tài chính, phân tích xu hướng thị trường và khám phá những phát triển mới nhất trong không gian crypto. Trong thời gian rảnh, Sebastian thường được tìm thấy đang đắm mình trong các biểu đồ, nghiên cứu các mẫu 10-K, hoặc tham gia vào các cuộc thảo luận sâu sắc về tương lai của tài chính. Sebastian's...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 03:35
CFTC, một trong những tổ chức quan trọng nhất tại Mỹ, đang chuẩn bị thực hiện một bước quan trọng liên quan đến Bitcoin và altcoin!

Bài đăng CFTC, một trong những tổ chức quan trọng nhất ở Mỹ, đang chuẩn bị thực hiện bước đi quan trọng liên quan đến Bitcoin và altcoin! xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong khi các cơ quan quản lý Mỹ SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) và CFTC đang thực hiện các bước quan trọng liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử, những tuyên bố quan trọng đã đến từ Chủ tịch tạm thời của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) Caroline Pham. Phóng viên tiền điện tử của Fox Business Eleanor Terrett cho biết Caroline Pham đang xem xét cho phép các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài hoạt động tại Mỹ. Theo đó, Pham đã thông báo rằng họ đang đánh giá liệu Mỹ có công nhận các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài hay không. Terrett lưu ý rằng Pham gần đây đã nói trong một bài phát biểu rằng CFTC có kế hoạch cho phép các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài cung cấp dịch vụ tại Mỹ, với điều kiện họ tuân thủ các quy định nghiêm ngặt tương tự như khung MiCA của châu Âu. "Chủ tịch tạm thời CFTC Caroline Pham đã nói trong một bài phát biểu gần đây rằng cơ quan này đang khám phá liệu các nền tảng giao dịch tiền điện tử nước ngoài tuân theo các quy tắc mạnh mẽ, cụ thể về tiền điện tử như khung MiCA của EU có thể được công nhận theo các quy định xuyên biên giới của Mỹ hay không." CFTC trước đây đã thông báo rằng một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài có thể đăng ký làm Hội đồng Giao dịch Nước ngoài (FBOTs), cung cấp quyền truy cập trực tiếp cho các nhà đầu tư Mỹ. Nhờ hệ thống này, các sàn giao dịch có thể hoạt động như FBOT thay vì DCM (Thị trường Hợp đồng Được Chỉ định). 🚨MỚI: Trong một bài phát biểu gần đây, Chủ tịch tạm thời CFTC @CarolineDPham cho biết cơ quan này đang khám phá liệu các nền tảng giao dịch tiền điện tử nước ngoài tuân theo các quy tắc mạnh mẽ, cụ thể về tiền điện tử, chẳng hạn như khung MiCA của EU, có thể được công nhận theo các quy định xuyên biên giới của Mỹ hay không. Điều này tiếp theo... pic.twitter.com/ft1LAmpVrh — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) Ngày 9 tháng 9 năm 2025 *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và X của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/the-cftc-one-of-the-most-important-institutions-in-the-us-is-preparing-to-take-an-important-step-regarding-bitcoin-and-altcoins/
BitcoinEthereumNews2025/09/10 02:50
