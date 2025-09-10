Sàn giao dịch MEXC
Tin tức tiền mã hoá
2025-10-10 thứ sáu
Tin tức tiền mã hoá
Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Thêm đầu tư và mục tiêu lớn cho Giải bóng chày Major League của Mỹ giữa cuộc tranh chấp
Bài đăng Đầu tư nhiều hơn và mục tiêu lớn cho Giải bóng chày Major League Cricket của Mỹ giữa câu chuyện dài đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Glenn Maxwell là ngôi sao trong Major League Cricket (Ảnh của Arjun Singh / Sportzpics cho MLC) Được cung cấp Sau một giai đoạn đặc biệt ảm đạm giữa sự hỗn loạn không dứt, gây ra lo ngại lớn khi Thế vận hội Los Angeles đang đến gần, có một số tin tức tích cực cần thiết cho bóng chày Mỹ. Sau khi vừa hoàn thành mùa giải thứ ba, đánh dấu bằng việc chơi một loạt trận đấu tại sân vận động Oakland Coliseum mang tính biểu tượng, Major League Cricket - giải đấu nhượng quyền T20 giàu có của Mỹ - đã thông báo rằng doanh số bán vé tăng 53% và lượng người theo dõi trên mạng xã hội tăng 45%. Mùa giải thứ tư sẽ được tổ chức từ ngày 18/6 đến 18/7/2026, khoảng thời gian ưa thích trong lịch cho MLC với không nhiều sự cạnh tranh từ các giải đấu trong nước khác. "Mùa giải 3 cho thấy nhu cầu về bóng chày hàng đầu ở Mỹ là có thật và đang tăng tốc," Giám đốc MLC Johnny Grave nói. "MLC đang thu hút người hâm mộ, người theo dõi và khán giả mới trên khắp Hoa Kỳ và trên toàn thế giới." Được hậu thuẫn bởi các nhà đầu tư có tiếng, được hỗ trợ bởi các doanh nhân Ấn Độ có ảnh hưởng, một số trong đó đã định cư tại Thung lũng Silicon, khoản đầu tư từ American Cricket Enterprises - đối tác chiến lược của MLC - hiện đã vượt quá 150 triệu đô la. Với "ít nhất số tiền đó nữa" sẽ được đầu tư trong vài năm tới, 10 sân bóng chày quốc tế trên khắp đất nước được hy vọng sẽ hoàn thành vào năm 2030. Như tôi đã báo cáo trong những tháng gần đây, các sân nhà được đề xuất cho các đội nhượng quyền MLC Seattle Orcas và Washington Freedom đang bắt đầu đến gần hơn. "Giai đoạn tiếp theo là đầu tư cơ sở hạ tầng hơn nữa," Grave nói. "Với sự hỗ trợ liên tục của ACE, mục tiêu của chúng tôi là có 10 địa điểm đạt tiêu chuẩn quốc tế vào năm 2030, giúp nhiều người hâm mộ hơn tiếp cận với bóng chày đẳng cấp thế giới và tạo ra môi trường tốt hơn cho các cầu thủ Mỹ phát triển." Seattle Orcas đang tiến gần hơn đến một sân nhà (Ảnh của Shaun Roy / Sportzpics cho MLC) Sportzpics / MLC Tất cả điều này đã đóng vai trò...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 11:32
Bitcoin (BTC) App từ easyGroup
Bài đăng Bitcoin (BTC) App từ easyGroup xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. easyGroup, công ty đứng sau easyJet và easyHotel, đang tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử với việc ra mắt easyBitcoin.app, một nền tảng di động được xây dựng với Uphold để giúp việc mua và nắm giữ bitcoin BTC$111,592.60 đơn giản hơn cho người dùng bán lẻ, công ty cho biết trong thông cáo báo chí hôm thứ Ba. Động thái này diễn ra khi bitcoin giao dịch gần mức cao kỷ lục và các cuộc khảo sát cho thấy sự tin tưởng ngày càng tăng vào tài sản này. Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đang giao dịch ở mức khoảng $112,650 tại thời điểm xuất bản. Một nghiên cứu do Uphold ủy quyền cho thấy 88% người được hỏi ở Mỹ tin tưởng bitcoin sẽ giúp tăng trưởng tài sản của họ trong thập kỷ tới, với 39% xếp nó trong ba khoản đầu tư hàng đầu của họ, vượt qua vàng và chỉ đứng sau bất động sản. Mặc dù vậy, gần một nửa cho biết giao dịch vẫn còn quá phức tạp. easyBitcoin nhằm mục đích hạ thấp rào cản với các ưu đãi bao gồm 1% tiền thưởng chào mừng cho các giao dịch mua định kỳ, 2% phần thưởng hàng năm cho những người nắm giữ dài hạn và 4.5% APY trên số dư USD được trả bằng bitcoin, được hỗ trợ bởi 2,5 triệu USD bảo hiểm FDIC, công ty cho biết. "Đầu tư vào bitcoin từng giống như một câu lạc bộ độc quyền, ngoài tầm với của công chúng với chi phí giao dịch rất cao," nhà sáng lập easyGroup Stelios Haji-Ioannou cho biết trong thông cáo. "Với easyBitcoin, chúng tôi muốn thay đổi điều đó." Uphold đã ủy quyền một cuộc khảo sát với 1,001 người trả lời ở Mỹ, trong độ tuổi từ 25-50, tất cả đều có ít nhất bằng đại học và thu nhập tối thiểu 80,000 USD mỗi năm, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 năm nay. Phiên bản ứng dụng dành cho Vương quốc Anh được lên kế hoạch ra mắt vào cuối năm nay, easyGroup cho biết. Nguồn: https://www.coindesk.com/business/2025/09/09/easygroup-launches-bitcoin-app-for-u-s-retail-investors
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 11:24
Tài sản Entities Phê duyệt Kế hoạch mua Bitcoin quy mô lớn
Bài đăng Tài sản Entities Phê duyệt Kế hoạch mua Bitcoin Khổng lồ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vòng Chiến lược: Tài sản Entities Phê duyệt Kế hoạch mua Bitcoin Khổng lồ Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Vòng Chiến lược: Tài sản Entities Phê duyệt Kế hoạch mua Bitcoin Khổng lồ Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/asset-entities-bitcoin-buy/
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 10:16
Gần 5 Tỷ USD Trong BTC Bị Bỏ Quên
Bài đăng Gần 5 tỷ USD BTC bị bỏ ngủ đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tên tôi là Godspower Owie, và tôi sinh ra và lớn lên ở Bang Edo, Nigeria. Tôi lớn lên cùng với ba anh chị em của mình, những người luôn là thần tượng và người hướng dẫn của tôi, giúp tôi phát triển và hiểu biết về cuộc sống. Cha mẹ tôi thực sự là trụ cột của câu chuyện đời tôi. Họ luôn ủng hộ tôi trong những lúc tốt đẹp và khó khăn và chưa bao giờ rời xa tôi khi tôi cảm thấy lạc lối trong thế giới này. Thành thật mà nói, có được những người cha mẹ tuyệt vời như vậy khiến bạn cảm thấy an toàn và được bảo vệ, và tôi sẽ không đánh đổi họ lấy bất cứ thứ gì khác trên thế giới này. Tôi được tiếp xúc với thế giới tiền mã hoá cách đây 3 năm và rất quan tâm đến việc tìm hiểu nhiều về nó. Tất cả bắt đầu khi một người bạn của tôi đầu tư vào một tài sản crypto, mang lại cho anh ấy lợi nhuận khổng lồ từ các khoản đầu tư của mình. Khi tôi hỏi anh ấy về tiền mã hoá, anh ấy đã giải thích hành trình của mình trong lĩnh vực này. Thật ấn tượng khi biết về sự kiên định và cống hiến của anh ấy trong không gian này bất chấp những rủi ro liên quan, và đây là những lý do chính khiến tôi rất quan tâm đến tiền mã hoá. Tin tôi đi, tôi đã có phần kinh nghiệm của mình với những thăng trầm trên thị trường nhưng tôi chưa bao giờ mất đi niềm đam mê để phát triển trong lĩnh vực này. Đó là vì tôi tin rằng sự phát triển dẫn đến sự xuất sắc và đó là mục tiêu của tôi trong lĩnh vực này. Và hôm nay, tôi là nhân viên của các cơ quan tin tức Bitcoinnist và NewsBTC. Sếp và đồng nghiệp của tôi là những người tuyệt vời nhất mà tôi từng làm việc cùng, cả trong và ngoài lĩnh vực crypto. Tôi dự định cống hiến hết mình khi làm việc cùng với các đồng nghiệp tuyệt vời của mình cho sự phát triển của các công ty này. Đôi khi tôi thích hình dung mình như một nhà thám hiểm, điều này là vì tôi thích đến những nơi mới, tôi thích học những điều mới (hữu ích...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 09:48
Các Tổ chức Tài sản Tăng vọt Sau Vụ Sáp nhập Quỹ Bitcoin 1,5 tỷ USD với Strive
Dữ liệu gần đây cho thấy sự gia tăng đáng chú ý trong các tổ chức tài sản—các công ty và tổ chức nắm giữ lượng dự trữ tiền mã hoá đáng kể—cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với việc nắm giữ tiền mã hoá chiến lược trong bối cảnh điều kiện thị trường đang phát triển. Đặc biệt, các hoạt động sáp nhập và mua lại trong lĩnh vực tiền mã hoá đang có được động lượng, với những động thái đáng chú ý liên quan đến Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác khi các nhà đầu tư tìm cách củng cố [...]
Crypto Breaking News
2025/09/10 09:44
Giá BTC nhắm mục tiêu $140,000 vào năm 2025 nhưng Altcoin này có thể tăng từ $0.10 lên hơn $1.80 trước tháng 12
Bài đăng Giá Bitcoin hướng tới 140,000 USD vào năm 2025 nhưng Altcoin này có thể tăng từ 0.10 USD lên hơn 1.80 USD trước tháng 12 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto 10 tháng 9 năm 2025 | 03:58 Bitcoin, tài sản crypto lớn nhất trên thị trường, đã tương đối yên ắng hơn bình thường, hợp nhất trên các mức quan trọng sau Thị trường Pullback tuần trước. Điều kiện thị trường cải thiện có thể đẩy Bitcoin hướng tới vùng 140,000 USD. Trong khi đó, có một altcoin mới tên là Remittix (RTX), có thể tăng lên 1.80 USD, từ mức giá hiện tại khoảng 0.10 USD mỗi token. Các chuyên gia thị trường tin tưởng rằng với giải pháp thanh toán này, tương tác tài chính tổng thể của người dùng cuối sẽ được cải thiện. Hãy xem tin tức Bitcoin mới nhất trước khi xem xét lý do tại sao các chuyên gia tin tưởng vào altcoin mới này. Tin tức Bitcoin: Cắt giảm lãi suất cải thiện có thể đẩy BTC vào vùng 140,000 USD Tin tức Bitcoin mới nhất cho thấy crypto lớn nhất trên thị trường đang trải qua giai đoạn hợp nhất trên các mức quan trọng sau Thị trường Pullback tuần trước. Tại thời điểm viết bài, BTC đang dao động gần 112,000 USD, với nhiều nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ hướng đi tiếp theo của blue-chip này. Một cập nhật tin tức Bitcoin khác xác nhận rằng thị trường đang chứng kiến sự luân chuyển liên tục từ Bitcoin sang Ethereum và các altcoin chọn lọc như XRP, Solana và Remittix, v.v. Mặc dù vậy, có kỳ vọng rằng sẽ có cắt giảm lãi suất cải thiện trong tháng này. Sự thay đổi vĩ mô dự kiến này sẽ khơi dậy lại niềm tin bán lẻ và đưa tài sản crypto vào thị trường mạnh mẽ trong Q4. Những điều kiện thị trường cải thiện này có thể đẩy Bitcoin hướng tới vùng 140,000 USD. Remittix: Đà tăng lên 1.80 USD là hoàn toàn khả thi theo các chuyên gia Remittix (RTX) hoạt động như một đường ray cho thanh toán Fiat tức thì, phá bỏ sự kém hiệu quả của hệ thống thanh toán xuyên biên giới truyền thống: thời gian chờ đợi dài, phí ngân hàng chồng chất và FX không minh bạch. Token RTX hiện có giá 0.105 USD, một trong những mức giá thấp nhất mà tài sản này sẽ ghi nhận trong năm nay. Có một vài lý do tại sao những người trong ngành thị trường...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 09:29
Sự Kiểm Soát Của Lachlan Murdoch Đối Với Fox Và News Corp. Tạo Tiền Đề Cho M&A
Bài đăng Quyền kiểm soát của Lachlan Murdoch đối với Fox và News Corp. mở đường cho M&A xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Lachlan Murdoch, CEO của Fox Corp. và chủ tịch của News Corp. (Ảnh của Drew Angerer/Getty Images) Getty Images Trong nhiều năm, drama gia đình Murdoch đã diễn ra như một phiên bản đời thực của series HBO Succession — những người thừa kế và các nhà môi giới quyền lực đối thủ đã góp phần tạo nên một câu chuyện truyền thông kiểu Shakespeare đã thu hút các nhà đầu tư, nhà phê bình báo chí và các nhà quan sát chính trị. Nhưng với việc con trai cả của người đứng đầu gia đình Rupert Murdoch là Lachlan hiện đã đảm bảo quyền kiểm soát lâu dài đối với Fox và News Corp thông qua một quỹ tín thác gia đình mới kéo dài quyền lãnh đạo của ông đến năm 2050, ít nhất một chương lớn trong drama đó — cuộc chiến về quyền kế vị — đã thực sự kết thúc. Quyền kiểm soát của Lachlan đảm bảo, trong số những điều khác, rằng đế chế truyền thông của gia đình sẽ tiếp tục nghiêng về phía cánh hữu, một hướng đi ý thức hệ đã trở thành cốt lõi trong bản sắc của nó. "Điều đó có nghĩa là sự bảo đảm cho quan điểm thế giới theo lẽ thường quan trọng không chỉ đối với các doanh nghiệp mà còn đối với khán giả mà họ phục vụ," Col Allan, một cựu biên tập viên của New York Post và đồng minh của Rupert Murdoch, đã nói với The New York Times về sự lãnh đạo của Lachlan. Trong khi đó, các nhà phân tích đã bắt đầu suy đoán về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một ghi chú phân tích của MoffettNathanson được công bố hôm nay đưa ra một khả năng như vậy: "Có lẽ câu hỏi lớn nhất liên quan đến cổ phiếu của cả Fox và News Corp bây giờ khi vấn đề này đã được giải quyết là liệu Rupert và Lachlan có tìm cách sáp nhập Fox và News Corp một lần nữa không? Hay quỹ tín thác gia đình mới sẽ khám phá thêm các hoạt động M&A khác với tương lai riêng của nó đã được đảm bảo?" Nhìn về phía trước tại Fox và News Corp. Việc tái hợp nhất thực sự không xa vời như có vẻ. Chính Rupert Murdoch đã thúc đẩy việc tái hợp nhất đó vào năm 2022–2023 (chi tiết thêm tại đây), lập luận rằng hai doanh nghiệp cần nhau để chống lại việc cắt dây cáp và các áp lực khác. Các cổ đông đã phản đối, viện dẫn sự khác biệt giữa TV và xuất bản, cũng như triển vọng của động thái này chỉ đơn giản là củng cố quyền lực dưới quyền Lachlan. Với việc anh chị em của ông không còn có thể...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 09:20
BTS Trở Lại Top 10 Với Bài Hát Yêu Thích Từ Nhiều Năm Trước
Bài đăng BTS Trở Lại Top 10 Với Bài Hát Yêu Thích Từ Nhiều Năm Trước xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sáu năm sau khi phát hành, ca khúc "Lights" của BTS đã quay trở lại top 10 iTunes, nổi bật lực mua của ARMY trong khi nhóm chuẩn bị cho âm nhạc mới. LAS VEGAS, NEVADA – NGÀY 03 THÁNG 4: (Từ trái sang phải) V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin và J-Hope của BTS tham dự Lễ trao giải GRAMMY lần thứ 64 tại MGM Grand Garden Arena vào ngày 03 tháng 4 năm 2022 tại Las Vegas, Nevada. (Ảnh của Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) FilmMagic Người hâm mộ BTS đang chờ đợi âm nhạc mới từ bộ bảy được yêu thích, và vẫn tiếp tục nghe những bài hát cũ trong thời gian chờ đợi. Cả bảy thành viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc, và họ có thể đã bắt đầu làm việc trên các sản phẩm mới, khi một thông báo được đưa ra không lâu trước đây rằng BTS sẽ phát hành nhạc mới vào mùa xuân năm 2026. Thỉnh thoảng, ARMY — lượng người hâm mộ khổng lồ của BTS — bắt đầu phát trực tuyến và mua một bài hát này hay bài hát khác từ danh mục của nhóm. Sự chú ý tập thể mà hàng nghìn, nếu không phải hàng triệu người dành cho một ca khúc có thể biến nó thành một bản hit trên bảng xếp hạng Billboard ngay cả nhiều năm sau khi phát hành ban đầu. BTS gần đây đã ghi điểm với một bản hit mới tại Mỹ với ca khúc đã phát hành trước đó, "21st Century Girl", và giờ đây một bài hát khác đang nhanh chóng trở thành bán chạy nhất có thể đạt được vị trí trên bảng xếp hạng Mỹ trong vài ngày tới. "Lights" Trở Lại Top 10 iTunes BTS nằm trong top 10 trên bảng xếp hạng iTunes Top Songs tại Mỹ, danh sách các bài hát bán chạy nhất trên nền tảng cực kỳ quan trọng này. "Lights" trở lại ở vị trí số 4, ngay lập tức bắn thẳng vào nửa cao nhất của top 10. Sự Cạnh Tranh Nhẹ Trong Tuần Này Đây là giữa tuần theo dõi, vì vậy BTS không phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh về các bản phát hành mới. Chỉ có ba bài hát đứng trước "Lights": "Ordinary" của Alex Warren, "Golden" từ bộ phim Netflix KPop Demon Hunters, và "The...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 08:38
Giám đốc đầu tư của BlackRock khuyến nghị bổ sung Bitcoin vào danh mục đầu tư lý tưởng năm 2025
Bài đăng Giám đốc đầu tư BlackRock khuyến nghị đưa Bitcoin vào danh mục đầu tư lý tưởng năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính BlackRock CIO khuyến nghị đưa Bitcoin vào danh mục đầu tư cho năm 2025. BlackRock đang mở rộng các sản phẩm tài sản kỹ thuật số, bao gồm ETF Bitcoin giao ngay. Giám đốc đầu tư BlackRock gợi ý các nhà đầu tư nên thêm Bitcoin vào danh mục đầu tư năm 2025 của họ. "Tôi chỉ nghĩ nó sẽ tăng lên," Giám đốc đầu tư BlackRock đã phát biểu trong một tuyên bố hôm nay về triển vọng của Bitcoin. Khuyến nghị này được đưa ra khi công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới tiếp tục mở rộng sự hiện diện của mình trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, sau khi đã ra mắt ETF Bitcoin giao ngay trước đó. Nguồn: https://cryptobriefing.com/bitcoin-investment-portfolio-2025/
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 08:37
CMC Labs bổ sung Super Protocol vào Chương trình Ươm tạo cho Kỷ nguyên Mới của Cơ sở hạ tầng AI Có thể Xác minh
CMC Labs tích hợp Super Protocol vào chương trình ươm tạo của mình để thúc đẩy AI phi tập trung với khả năng thực thi có thể xác minh cho an ninh và cơ sở hạ tầng linh hoạt.
Blockchainreporter
2025/09/10 07:00
