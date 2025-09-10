2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Altvest của Nam Phi lên kế hoạch Bitcoin Treasury, tìm kiếm hàng triệu đô trong Funding

Altvest của Nam Phi lên kế hoạch Bitcoin Treasury, tìm kiếm hàng triệu đô trong Funding

Bài đăng Nam Phi's Altvest lên kế hoạch xây dựng Quỹ dự trữ Bitcoin, tìm kiếm hàng triệu đô la Funding xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty tài chính Nam Phi Altvest Capital lên kế hoạch huy động hàng triệu đô la để mua Bitcoin và tạo quỹ dự trữ tiền điện tử. Altvest Capital đổi tên thành Africa Bitcoin Corp Một công ty dịch vụ tài chính Nam Phi, Altvest Capital, đã công bố kế hoạch huy động hàng triệu đô la để mua Bitcoin và thành lập quỹ dự trữ tiền điện tử. Trong khi một số báo cáo [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/south-africas-altvest-plans-bitcoin-treasury-seeks-millions-in-funding/
BRC20.COM
COM$0.011197+3.27%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/10 16:09
Chia sẻ
Giá PEPE tăng 10% trong một tuần, vượt trội hơn Bitcoin và các Token chính khác

Giá PEPE tăng 10% trong một tuần, vượt trội hơn Bitcoin và các Token chính khác

Bài đăng Giá PEPE Tăng 10% Trong Một Tuần, Vượt Trội Hơn Bitcoin và Các Token Lớn Khác xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng tiền điện tử lấy cảm hứng từ meme phổ biến PEPE đã tăng hơn 4% trong 24 giờ qua để giao dịch tăng gần 10% trong tuần qua. Đợt tăng này diễn ra trong bối cảnh có sự quan tâm mới đối với các Meme coin, với Chỉ số Memecoin CoinDesk (CDMEME) tăng hơn 11% trong tuần qua, vượt trội hơn mức tăng 1,4% của bitcoin. Trong 24 giờ, lĩnh vực memecoin tăng 2,5%, so với mức 0,2% của BTC. PEPE đã tăng từ $0,00001013 lên $0,00001074, thiết lập mức kháng cự ngắn hạn mới gần $0,00001082, theo mô hình dữ liệu phân tích kỹ thuật của CoinDesk Research. Hoạt động giao dịch tăng đột biến đáng kể, với hơn 5,89 nghìn tỷ token PEPE được chuyển nhượng trong thời điểm cao điểm của đợt tăng giá, gấp hơn hai lần trung bình 24 giờ. Diễn biến giá cho thấy một mô hình ổn định của các mức thấp cao hơn, một tín hiệu cho thấy người mua đang tham gia một cách nhất quán ở các mức ngày càng cao. Loại cấu trúc như vậy thường được hiểu là dấu hiệu của sự tích lũy bởi các nhà đầu tư tham gia tích cực hơn. Trong giai đoạn hoạt động tích cực nhất của đợt tăng, token này cũng chạm mức $0,00001081 trước khi ổn định ở mức thấp hơn một chút. Đợt tăng nhanh đó đã vẽ nên một đường kháng cự mới trong khi một mức hỗ trợ vững chắc xuất hiện quanh mức $0,00001017. Những ranh giới giá này, được kiểm tra nhiều lần, giúp định hình kỳ vọng của các nhà giao dịch về nơi đồng tiền có thể đi tiếp theo. Đợt tăng giá được đánh dấu bởi thanh khoản mạnh và nhu cầu bền vững. Hoạt động tăng vọt xung quanh một số lần kiểm tra lại mức $0,00001069, một mức giữ vững mỗi lần, củng cố sức mạnh của nó. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các phần của bài viết này được tạo ra với sự hỗ trợ từ các công cụ AI và được đội ngũ biên tập của chúng tôi xem xét để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các tiêu chuẩn của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, xem Chính sách AI đầy đủ của CoinDesk. Nguồn: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/09/pepe-rallies-10-in-a-week-outpaces-bitcoin-and-other-major-tokens
NEAR
NEAR$3.018+5.23%
Bitcoin
BTC$121,334.03-0.03%
Moonveil
MORE$0.03024-17.62%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/10 15:51
Chia sẻ
Nhà Điều Hành Máy ATM Crypto Athena Bitcoin Bị Truy Tố Trong Vụ Bê Bối Gian Lận Ở D.C.

Nhà Điều Hành Máy ATM Crypto Athena Bitcoin Bị Truy Tố Trong Vụ Bê Bối Gian Lận Ở D.C.

Bài đăng Nhà điều hành ATM Crypto Athena Bitcoin bị buộc tội trong vụ bê bối gian lận D.C. đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cảnh báo khẩn cấp: Nhà điều hành ATM Crypto Athena Bitcoin bị buộc tội trong vụ bê bối gian lận D.C. Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Cảnh báo khẩn cấp: Nhà điều hành ATM Crypto Athena Bitcoin bị buộc tội trong vụ bê bối gian lận D.C. Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/crypto-atm-athena-indicted/
Chainbase
C$0.16115-1.26%
DAR Open Network
D$0.03135+3.67%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.27%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/10 14:40
Chia sẻ
Asset Entities tăng vọt 35% khi các cổ đông thông qua sáp nhập với Strive Bitcoin

Asset Entities tăng vọt 35% khi các cổ đông thông qua sáp nhập với Strive Bitcoin

Bài đăng Asset Entities tăng vọt 35% khi cổ đông thông qua sáp nhập với Strive Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cổ phiếu Asset Entities Inc.(ASST) đã tăng mạnh trong phiên giao dịch mở rộng muộn thứ Ba sau khi công ty cho biết cổ đông đã phê duyệt việc sáp nhập với Strive Enterprises. Thương vụ này dự kiến sẽ tạo ra một trong những doanh nghiệp kho bạc Bitcoin niêm yết công khai lớn nhất thế giới và sẽ tìm cách huy động tới 1,5 tỷ đô la để mua tài sản Bitcoin. Cổ phiếu của Asset Entities đóng cửa vào thứ Ba tăng 17% ở mức 6,28 đô la, nhưng đã tăng vọt lên 35% sau giờ giao dịch nhờ tin tức về việc cổ đông phê duyệt. Sự bỏ phiếu tin tưởng mạnh mẽ đưa Asset Entities tiến gần hơn một bước đến kế hoạch trở thành công ty kho bạc Bitcoin hàng đầu. Tuy nhiên, phê duyệt cuối cùng, bao gồm cả việc Nasdaq chấp thuận đơn đăng ký niêm yết, vẫn đang chờ xử lý. Asset Entities nhằm huy động 750 triệu đô la thông qua phát hành riêng lẻ Sau khi việc sáp nhập, vốn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cổ đông của Asset Entities, hoàn tất, công ty sẽ đổi tên thành Strive, Inc., nhưng vẫn giao dịch dưới mã ASST trên Nasdaq. Matt Cole sẽ đảm nhận vị trí CEO và Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong khi Arshia Sarkhani, hiện đang giữ chức Chủ tịch và CEO của Asset Entities, sẽ là Giám đốc Marketing. Cole đã bình luận về việc cổ đông phê duyệt: "Sự chấp thuận của cổ đông này là một thời điểm quan trọng trong sứ mệnh của chúng tôi để xây dựng một Công ty Kho bạc Bitcoin đẳng cấp thế giới. [...] Trọng tâm của chúng tôi là các chiến lược kỷ luật, dài hạn được thiết kế để vượt trội hơn chính Bitcoin theo thời gian và tạo ra giá trị cổ đông vĩnh viễn." Sarkhani cũng chia sẻ rằng công ty rất phấn khích về việc phê duyệt, mà ông coi là một bước tiến lớn hướng tới việc xây dựng một trong những doanh nghiệp kho bạc Bitcoin thành công nhất và chăm sóc các cổ đông hiện tại. Được hỗ trợ bởi sự bỏ phiếu mạnh mẽ ủng hộ việc sáp nhập từ các cổ đông của Asset Entities, động thái này là một quyết định chiến lược để đưa công ty trở thành người dẫn đầu trong ngành công nghiệp tiền mã hóa. Giao dịch đề xuất trị giá 1,5 tỷ đô la bao gồm 750 triệu đô la trong...
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/10 14:05
Chia sẻ
Các vấn đề tuân thủ buộc Alt5 Sigma phải thay thế Eric Trump trong Hội đồng quản trị

Các vấn đề tuân thủ buộc Alt5 Sigma phải thay thế Eric Trump trong Hội đồng quản trị

Bài đăng Vấn đề Quy tắc tuân thủ Buộc Alt5 Sigma Thay thế Eric Trump trong Hội đồng Quản trị xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Fintech 10 September 2025 | 08:30 Việc bổ nhiệm Eric Trump vào hội đồng quản trị nền tảng crypto Alt5 Sigma đã bị gạt sang một bên một cách lặng lẽ. Một hồ sơ SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) gần đây tiết lộ rằng Trump sẽ chỉ đóng vai trò quan sát viên hội đồng, với đồng sáng lập World Liberty Financial Zak Folkman được đề cử thay thế sau khi Nasdaq nêu lên những lo ngại về tuân thủ. Alt5 Sigma, có mối liên hệ chặt chẽ với World Liberty Financial (WLFI), cho biết việc điều chỉnh này diễn ra sau các cuộc tham vấn với Nasdaq để đáp ứng các yêu cầu niêm yết, mặc dù không nêu rõ quy tắc nào đang gặp vấn đề. Các nhà phân tích chỉ ra yêu cầu của Nasdaq về việc phần lớn giám đốc phải độc lập nhưng vẫn khó hiểu tại sao ứng cử của Trump bị chặn trong khi Folkman được cho phép. Những hạn chế hiện tại của Trump tại tòa án New York về mặt kỹ thuật không áp dụng ở đây, vì Alt5 Sigma được thành lập tại Nevada. WLFI, ra mắt năm ngoái như một nền tảng DeFi lấy cảm hứng từ thông điệp kinh tế của Donald Trump, đã triển khai kế hoạch gây quỹ 1,5 tỷ đô la và giới thiệu token $WLFI của riêng mình. Token này cấp quyền quản trị nhưng không phải vốn chủ sở hữu, trong khi một LLC liên kết với Trump giữ 38% cổ phần và hơn 22 tỷ token, cho phép nó hưởng doanh thu trong tương lai. Giá đã tăng từ 0,015 đô la ở vòng đầu tiên lên 0,05 đô la ở vòng thứ hai, thu hút các nhà đầu tư được công nhận và nước ngoài. Những người ủng hộ ban đầu gần đây đã được chấp thuận bán một phần tài sản của họ, mặc dù các nhà sáng lập vẫn bị hạn chế. Sự bất ổn không dừng lại ở đó. Alt5 Sigma tiết lộ trong cùng hồ sơ rằng một tòa án Rwanda đã ra lệnh giải thể đơn vị Canada của họ, viện dẫn làm giàu bất hợp pháp và rửa tiền, với 3,5 triệu đô la tài sản bị tịch thu. Công ty đang kháng cáo, tuyên bố họ đã bị lừa đảo. Đồng thời, công ty vẫn vướng vào một vụ phá sản tài chính tại Hoa Kỳ liên quan đến cựu CFO, bị cáo buộc che giấu các đơn vị cổ phiếu vào năm 2024. Quyết định của Nasdaq âm thầm chặn ghế hội đồng quản trị của Trump làm tăng thêm một lớp bất ổn cho Alt5 Sigma và WLFI...
Threshold
T$0.01518+0.99%
Union
U$0.010227+6.72%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.518-0.93%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/10 13:38
Chia sẻ
CEO Tether Liệt Kê 3 Tài Sản Cho 'Thời Kỳ Khó Khăn,' Bitcoin Được Nhắc Đến

CEO Tether Liệt Kê 3 Tài Sản Cho 'Thời Kỳ Khó Khăn,' Bitcoin Được Nhắc Đến

Bài đăng CEO Tether Liệt kê 3 Tài sản cho 'Thời kỳ Đen tối,' Bitcoin Được Nhắc đến xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. CEO Tether Paolo Ardoino đã đưa ra một thông điệp khác thường vào hôm thứ Ba này, viết rằng "Bitcoin, Vàng và Đất đai là biện pháp phòng hộ chống lại thời kỳ đen tối sắp tới." Nhận xét ảm đạm này có trọng lượng không chỉ vì người nói mà còn vì bối cảnh thị trường toàn cầu hiện tại không thể gọi là tươi sáng. Dữ liệu mới từ Hoa Kỳ cho thấy việc làm tháng 3 năm 2025 đã được điều chỉnh giảm 911,000 việc làm, một sự thiếu hụt lớn làm thay đổi triển vọng chính sách tiền tệ. Bạn Cũng Có Thể Thích Đồng thời, Cục Dự trữ Liên bang buộc phải lựa chọn giữa việc cắt giảm lãi suất 0.25% hoặc 0.5% vào thứ Tư tuần tới, nhấn mạnh nền kinh tế đang gây tranh cãi như thế nào khi bước vào cuối năm. Bitcoin, Vàng và Đất đai là biện pháp phòng hộ chống lại thời kỳ đen tối sắp tới. — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) ngày 9 tháng 9 năm 2025 Trong bối cảnh đó, việc Ardoino đề cập đến "thời kỳ đen tối" phản ánh những điểm áp lực giống như các nhà hoạch định chính sách đang đối mặt. Còn Tether thì sao? Tuy nhiên, Tether đã chuẩn bị khá tốt, theo đánh giá từ sổ tay chiến lược của Ardoino. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, công ty báo cáo có 162,57 tỷ đô la tài sản, chủ yếu là 105,5 tỷ đô la trong Kho bạc Hoa Kỳ, nhưng cũng nắm giữ 8,72 tỷ đô la kim loại quý và 8,93 tỷ đô la Bitcoin. Bạn Cũng Có Thể Thích Vì vậy, bản thân Tether đã chuyển một phần tài sản dự trữ của mình sang các tài sản được xem là phòng hộ thay vì các khoản tương đương tiền mặt thuần túy. Điều đáng chú ý là Ardoino đang định vị Bitcoin không phải như một canh bạc đầu cơ mà là một phần của cùng rổ an toàn truyền thống bao gồm vàng và đất đai. Đối với một thị trường đang tìm kiếm phương hướng, điều này báo hiệu cách crypto đang trở thành một chiến lược phòng thủ. Nguồn: https://u.today/tether-ceo-lists-3-assets-for-dark-times-bitcoin-mentioned
Union
U$0.010227+6.72%
LooksRare
LOOKS$0.013648+1.74%
PlaysOut
PLAY$0.04604-5.75%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/10 13:06
Chia sẻ
Ethena đấu thầu phát hành stablecoin USDH của Hyperliquid được hỗ trợ bởi Anchorage và Blackrock

Ethena đấu thầu phát hành stablecoin USDH của Hyperliquid được hỗ trợ bởi Anchorage và Blackrock

Ethena đã chính thức đề xuất quản lý USDH, Stablecoin bản địa theo kế hoạch của Hyperliquid, định vị mình đối đầu với các đối thủ Sky, Frax, Agora và những đối thủ khác. Theo bài đăng quản trị ngày 9 tháng 9 của Ethena (ENA), Stablecoin này sẽ được đảm bảo bởi USDtb, một token thanh toán sẽ được...
TokenFi
TOKEN$0.01237+1.64%
Ethena
ENA$0.5495-2.03%
Chia sẻ
Crypto.news2025/09/10 12:59
Chia sẻ
Bitcoin Bull Market Nears Final Stage, Says CryptoQuant Analyst Bitcoin Bull Market Gần Đến Giai Đoạn Cuối Cùng, Nhà Phân Tích CryptoQuant Cho Biết

Bitcoin Bull Market Nears Final Stage, Says CryptoQuant Analyst Bitcoin Bull Market Gần Đến Giai Đoạn Cuối Cùng, Nhà Phân Tích CryptoQuant Cho Biết

Bài đăng Thị trường Bull Bitcoin Gần Giai Đoạn Cuối, Theo Nhà phân tích CryptoQuant xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 10 September 2025 | 07:01 Sự sụt giảm gần đây của Bitcoin từ mức cao trong tháng 8 trên 124,000 đô la đã làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu đà tăng có đang phai nhạt hay không. Một số người xem sự sụt giảm này là dấu hiệu đầu tiên của thị trường bearish một chiều, nhưng những người khác lại cho rằng đó chỉ là sự điều chỉnh thông thường trong xu hướng tăng lớn hơn. Nhà phân tích CryptoQuant Axel Adler kiên định với quan điểm sau. Sử dụng các chu kỳ Bitcoin Halving trong lịch sử làm hướng dẫn, Adler cho biết thị trường hiện đang ở chặng cuối của đợt tăng giá — một giai đoạn thường kết thúc sau hơn 500 ngày sau sự kiện halving. Theo ước tính của ông, đỉnh cuối cùng có thể đến vào khoảng tháng 10 và tháng 11. Adler chỉ ra hoạt động bán của những người nắm giữ dài hạn vào đầu năm nay, với các đợt thoát ra lớn được ghi nhận gần mức 70,000 đô la, 98,000 đô la và 117,000 đô la. Mặc dù những đợt bán tháo đó tạo ra áp lực, ông lưu ý rằng các tổ chức đã tham gia để hấp thụ nguồn cung. Đối với Adler, đó là bằng chứng cho thấy Thị trường Bull vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả khi Momentum indicator (MOM) đã chậm lại. Về mặt lịch sử, đỉnh Thị trường Bull cuối cùng của Bitcoin xuất hiện khi giá giao dịch ở mức khoảng 11 lần chi phí cơ bản trung bình của các nhà đầu tư dài hạn. Nếu mô hình đó tiếp tục, Adler tin rằng một Cao nhất mọi thời đại mới có thể hình thành trong hai tháng tới, trước khi chu kỳ cuối cùng kết thúc. Hiện tại, thị trường đang ở trong vùng không chắc chắn — với các nhà giao dịch đang cân nhắc liệu sự sụt giảm trong tháng 8 có đánh dấu sự kiệt quệ hay chỉ đơn giản là sự thiết lập cho đợt tăng cuối cùng, hưng phấn của Bitcoin. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không xác nhận hoặc khuyến nghị bất kỳ chiến lược đầu tư cụ thể hoặc tiền mã hóa nào. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Tác giả Alex là một nhà báo tài chính giàu kinh nghiệm và là người đam mê tiền mã hóa. Với hơn 8 năm kinh nghiệm về crypto, blockchain và fintech...
NEAR
NEAR$3.018+5.23%
ALEX Lab
ALEX$0.00532-4.65%
Camp Network
CAMP$0.03212-10.27%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/10 12:02
Chia sẻ
Đợt Bán Trước $403M & Lợi Thế Mạng Testnet Của BlockDAG Vượt Trội Hơn BlockchainFX & TOKEN6900

Đợt Bán Trước $403M & Lợi Thế Mạng Testnet Của BlockDAG Vượt Trội Hơn BlockchainFX & TOKEN6900

Giai đoạn bán trước trị giá 403 triệu đô la và trọng tâm Mạng Testnet của BlockDAG khiến giai đoạn bán trước của BlockchainFX và ra mắt TOKEN6900 phải vật lộn để theo kịp. Điều gì đang tạo nên làn sóng trong tiền mã hoá hiện nay? Giai đoạn bán trước của BlockchainFX đã thu về hàng triệu đô la, trong khi sự ra mắt của TOKEN6900 đã khuấy động sự khởi động từ Meme coin, lợi nhuận Staking và biến động giá mà các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ. Nhưng một dự án khác đang chơi thông minh hơn, không phải nhanh hơn, [...] Bài viết BlockDAG's $403M Presale & Testnet Edge Beats BlockchainFX & TOKEN6900 xuất hiện đầu tiên trên Live Bitcoin News.
Waves
WAVES$0.9541+0.30%
Hyperliquid
HYPE$44.06-1.43%
Edge
EDGE$0.26105-3.56%
Chia sẻ
LiveBitcoinNews2025/09/10 12:00
Chia sẻ
"Hãy Mua Thêm Bitcoin Trước Khi Quá Muộn," Michael Saylor Nói Với Chính Phủ Hoa Kỳ

"Hãy Mua Thêm Bitcoin Trước Khi Quá Muộn," Michael Saylor Nói Với Chính Phủ Hoa Kỳ

Bài đăng "Buy More Bitcoin Before It's Too Late," Michael Saylor Tells The US Government đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. "Buy More Bitcoin Before It's Too Late," Michael Saylor Tells The US Government | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Tôi tên là Godspower Owie, và tôi làm việc cho các nền tảng tin tức NewsBTC và Bitcoinist. Đôi khi tôi thích nghĩ mình là một nhà thám hiểm vì tôi thích khám phá những địa điểm mới, học hỏi những điều mới, đặc biệt là những điều có giá trị, và gặp gỡ những người mới có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, dù là nhỏ nhất. Tôi coi trọng gia đình, bạn bè, sự nghiệp và thời gian. Thực sự, đó có lẽ là những khía cạnh quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi người. Không phải ảo tưởng, mà là những giấc mơ là điều tôi theo đuổi. Trang web này sử dụng cookies. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookies. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/saylor-says-buy-more-bitcoin/
Moonveil
MORE$0.03024-17.62%
Dreams Quest
DREAMS$0.0003572-3.69%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.27%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/10 11:54
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó