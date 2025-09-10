Giá PEPE tăng 10% trong một tuần, vượt trội hơn Bitcoin và các Token chính khác
Bài đăng Giá PEPE Tăng 10% Trong Một Tuần, Vượt Trội Hơn Bitcoin và Các Token Lớn Khác xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng tiền điện tử lấy cảm hứng từ meme phổ biến PEPE đã tăng hơn 4% trong 24 giờ qua để giao dịch tăng gần 10% trong tuần qua. Đợt tăng này diễn ra trong bối cảnh có sự quan tâm mới đối với các Meme coin, với Chỉ số Memecoin CoinDesk (CDMEME) tăng hơn 11% trong tuần qua, vượt trội hơn mức tăng 1,4% của bitcoin. Trong 24 giờ, lĩnh vực memecoin tăng 2,5%, so với mức 0,2% của BTC. PEPE đã tăng từ $0,00001013 lên $0,00001074, thiết lập mức kháng cự ngắn hạn mới gần $0,00001082, theo mô hình dữ liệu phân tích kỹ thuật của CoinDesk Research. Hoạt động giao dịch tăng đột biến đáng kể, với hơn 5,89 nghìn tỷ token PEPE được chuyển nhượng trong thời điểm cao điểm của đợt tăng giá, gấp hơn hai lần trung bình 24 giờ. Diễn biến giá cho thấy một mô hình ổn định của các mức thấp cao hơn, một tín hiệu cho thấy người mua đang tham gia một cách nhất quán ở các mức ngày càng cao. Loại cấu trúc như vậy thường được hiểu là dấu hiệu của sự tích lũy bởi các nhà đầu tư tham gia tích cực hơn. Trong giai đoạn hoạt động tích cực nhất của đợt tăng, token này cũng chạm mức $0,00001081 trước khi ổn định ở mức thấp hơn một chút. Đợt tăng nhanh đó đã vẽ nên một đường kháng cự mới trong khi một mức hỗ trợ vững chắc xuất hiện quanh mức $0,00001017. Những ranh giới giá này, được kiểm tra nhiều lần, giúp định hình kỳ vọng của các nhà giao dịch về nơi đồng tiền có thể đi tiếp theo. Đợt tăng giá được đánh dấu bởi thanh khoản mạnh và nhu cầu bền vững. Hoạt động tăng vọt xung quanh một số lần kiểm tra lại mức $0,00001069, một mức giữ vững mỗi lần, củng cố sức mạnh của nó. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các phần của bài viết này được tạo ra với sự hỗ trợ từ các công cụ AI và được đội ngũ biên tập của chúng tôi xem xét để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các tiêu chuẩn của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, xem Chính sách AI đầy đủ của CoinDesk. Nguồn: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/09/pepe-rallies-10-in-a-week-outpaces-bitcoin-and-other-major-tokens
BitcoinEthereumNews2025/09/10 15:51