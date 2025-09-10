Bitcoin Bull Market Nears Final Stage, Says CryptoQuant Analyst Bitcoin Bull Market Gần Đến Giai Đoạn Cuối Cùng, Nhà Phân Tích CryptoQuant Cho Biết

Bài đăng Thị trường Bull Bitcoin Gần Giai Đoạn Cuối, Theo Nhà phân tích CryptoQuant xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 10 September 2025 | 07:01 Sự sụt giảm gần đây của Bitcoin từ mức cao trong tháng 8 trên 124,000 đô la đã làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu đà tăng có đang phai nhạt hay không. Một số người xem sự sụt giảm này là dấu hiệu đầu tiên của thị trường bearish một chiều, nhưng những người khác lại cho rằng đó chỉ là sự điều chỉnh thông thường trong xu hướng tăng lớn hơn. Nhà phân tích CryptoQuant Axel Adler kiên định với quan điểm sau. Sử dụng các chu kỳ Bitcoin Halving trong lịch sử làm hướng dẫn, Adler cho biết thị trường hiện đang ở chặng cuối của đợt tăng giá — một giai đoạn thường kết thúc sau hơn 500 ngày sau sự kiện halving. Theo ước tính của ông, đỉnh cuối cùng có thể đến vào khoảng tháng 10 và tháng 11. Adler chỉ ra hoạt động bán của những người nắm giữ dài hạn vào đầu năm nay, với các đợt thoát ra lớn được ghi nhận gần mức 70,000 đô la, 98,000 đô la và 117,000 đô la. Mặc dù những đợt bán tháo đó tạo ra áp lực, ông lưu ý rằng các tổ chức đã tham gia để hấp thụ nguồn cung. Đối với Adler, đó là bằng chứng cho thấy Thị trường Bull vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả khi Momentum indicator (MOM) đã chậm lại. Về mặt lịch sử, đỉnh Thị trường Bull cuối cùng của Bitcoin xuất hiện khi giá giao dịch ở mức khoảng 11 lần chi phí cơ bản trung bình của các nhà đầu tư dài hạn. Nếu mô hình đó tiếp tục, Adler tin rằng một Cao nhất mọi thời đại mới có thể hình thành trong hai tháng tới, trước khi chu kỳ cuối cùng kết thúc. Hiện tại, thị trường đang ở trong vùng không chắc chắn — với các nhà giao dịch đang cân nhắc liệu sự sụt giảm trong tháng 8 có đánh dấu sự kiệt quệ hay chỉ đơn giản là sự thiết lập cho đợt tăng cuối cùng, hưng phấn của Bitcoin. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không xác nhận hoặc khuyến nghị bất kỳ chiến lược đầu tư cụ thể hoặc tiền mã hóa nào. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Tác giả Alex là một nhà báo tài chính giàu kinh nghiệm và là người đam mê tiền mã hóa. Với hơn 8 năm kinh nghiệm về crypto, blockchain và fintech...