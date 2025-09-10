2025-10-10 thứ sáu

Tại Sao Các Nhà Đầu Tư Hiện Nay Ưa Thích Bitcoin Hyper

Tại Sao Các Nhà Đầu Tư Hiện Nay Ưa Thích Bitcoin Hyper

Bài đăng Tại sao các nhà đầu tư hiện nay ưa thích Bitcoin Hyper đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) báo cáo hôm qua rằng số liệu việc làm giảm 911K, chiếm mức cắt giảm lớn nhất trong lịch sử. Sự suy yếu của thị trường việc làm đã làm rung chuyển Bitcoin trong một phút, khiến nó giảm từ trên $113K xuống dưới $111K trong chưa đầy một ngày. Theo The Kobeissi Letter, hầu hết việc cắt giảm việc làm tập trung vào các lĩnh vực tiêu dùng như giải trí, khách sạn, thương mại và tiện ích. Tổng cộng, 880K việc làm biến mất khỏi khu vực tư nhân và 31K từ khu vực công. Những con số không nói dối. Sự điều chỉnh này vượt quá mức năm 2009 và chỉ bị vượt qua bởi Đại suy thoái. Nguồn: X/@KobeissiLetter Tin tức ngay lập tức tác động đến giá $BTC, lan truyền FUD - sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ. Tuy nhiên, có một mặt tích cực. Nhiều người đang chú ý đến đợt bán trước $14.8M của Bitcoin Hyper ($HYPER), dự kiến sẽ có hiệu suất bùng nổ sau khi ra mắt. Bitcoin có sống sót qua cuộc điều chỉnh lớn này không? Bitcoin đã giảm gần $2K trong chưa đầy 24 giờ sau tin tức, nhưng điều đó có đại diện cho con đường phía trước của đồng tiền này không? Không. Ngược lại, 'chủ sở hữu tài sản sẽ gặt hái phần thưởng', theo The Kobeissi Letter, tin rằng việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra. Nguồn: X/@KobeissiLetter 'Thị trường đang bước vào kỷ nguyên mới của chính sách tiền tệ. Nền kinh tế vĩ mô đang thay đổi và những tác động của nó đối với cổ phiếu, hàng hóa, trái phiếu và tiền mã hóa đều có thể đầu tư được.' — The Kobeissi Letter, trên X. Lịch sử ủng hộ quan điểm này. Cuộc suy thoái 1990-1991 chứng kiến thị trường chứng khoán sụp đổ 20%, nhưng nó đã phục hồi một năm sau đó 30%, sau khi lãi suất tín dụng Fed giảm. Mặc dù có sự điều chỉnh sắp tới, vàng đã tăng 40% vào năm 2025 và Bitcoin tăng 20%, điều này có nghĩa là sự sụt giảm gần đây chỉ là: một sự cố tạm thời do sự không chắc chắn của nhà đầu tư. Một sự cố đang dần tan biến. Bitcoin một lần nữa đang thử nghiệm mức $112K, nhắm đến rào cản tâm lý $115K. Một đột phá thành công...
2025/09/10 20:44
Cần việc làm? ChatGPT trở thành LinkedIn kết hợp với AI Tutor và Recruiter

Cần việc làm? ChatGPT trở thành LinkedIn kết hợp với AI Tutor và Recruiter

Bài đăng Cần Việc Làm? ChatGPT Trở Thành LinkedIn Kết Hợp Với Gia Sư AI Và Nhà Tuyển Dụng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cần Việc Làm? ChatGPT của OpenAI Trở Thành LinkedIn Kết Hợp Với Gia Sư AI và Nhà Tuyển Dụng (Ảnh bởi Tomohiro Ohsumi/Getty Images) Getty Images ChatGPT đang bước vào thị trường việc làm đang gặp khó khăn trong việc tìm chỗ đứng. Hàng triệu người tìm việc phàn nàn rằng việc gửi hồ sơ cảm giác như đang hét vào khoảng không, trong khi các nhà tuyển dụng thừa nhận họ không thể dễ dàng phân biệt kỹ năng thực sự từ những từ ngữ phóng đại. Theo Resume Genius, tính đến tháng 7 năm 2025, có 7 triệu người thất nghiệp cạnh tranh cho 7,7 triệu vị trí việc làm, đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2021 số người tìm việc nhiều hơn số vị trí có sẵn. Đồng thời, người lao động lo lắng về việc bị thay thế bởi chính những công nghệ đang định hình lại doanh nghiệp, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Trong môi trường này, OpenAI xuất hiện với một khái niệm có khả năng gây đột phá: một nền tảng việc làm được hỗ trợ bởi ChatGPT. Các báo cáo từ CNBC cho thấy công ty đang chuẩn bị ra mắt một hệ sinh thái tuyển dụng và chứng nhận có thể cạnh tranh với LinkedIn của Microsoft. Nếu thành công, nó có thể thay đổi cách thức hoạt động của thị trường việc làm. Những Gì ChatGPT Có Thể Mang Đến Cho Việc Tuyển Dụng Hãy nghĩ về tầm nhìn này như LinkedIn kết hợp với gia sư AI kết hợp với nhà tuyển dụng—nhưng được hỗ trợ bởi ChatGPT. Đây không phải là một bảng việc làm truyền thống. ChatGPT có thể tích hợp ba tính năng cốt lõi. Đầu tiên, chứng nhận kỹ năng: thông qua các chế độ học tập và nghiên cứu của ChatGPT, mọi người có thể kiếm được các chứng chỉ nhỏ được xác nhận bởi AI, từ thành thạo AI đến kỹ thuật prompt, trong vài ngày thay vì nhiều năm. Thứ hai, kết nối được hỗ trợ bởi AI: thay vì phải lọc qua các danh sách đầy từ khóa, ChatGPT có thể kết nối người dùng với các vai trò dựa trên khả năng đã chứng minh, không chỉ dựa vào các chức danh công việc trước đây. ChatGPT có thể định hình lại việc tuyển dụng và đào tạo kỹ năng (Ảnh bởi Leon Neal/Getty Images) Getty Images Thứ ba, nâng cao kỹ năng: nếu ứng viên không đáp ứng được yêu cầu, cùng một AI có thể hướng dẫn họ thông qua các mô-đun học tập để giúp họ bắt kịp. Hãy tưởng tượng bạn đăng nhập vào nền tảng của OpenAI và yêu cầu ChatGPT hiển thị các vị trí marketing Web3 đang mở. AI xác định các cơ hội phù hợp và phát hiện những thiếu sót trong...
2025/09/10 19:56
Cập nhật ETF Solana: ETF sẽ ảnh hưởng gì đến giá SOL & altcoin đang thịnh hành như Layer Brett?

Cập nhật ETF Solana: ETF sẽ ảnh hưởng gì đến giá SOL & altcoin đang thịnh hành như Layer Brett?

Bài đăng Cập nhật ETF Solana: ETF sẽ ảnh hưởng gì đến giá SOL và các altcoin đang thịnh hành như Layer Brett? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Solana đang trở lại tâm điểm khi những tin đồn về việc phê duyệt ETF spot ngày càng được quan tâm trong giới tiền mã hóa. Với Ethereum và Bitcoin đã có mặt trong cuộc thảo luận về ETF, các nhà giao dịch đang hướng đến Solana như ứng cử viên lớn tiếp theo. Nhưng câu hỏi thực sự không chỉ là ETF Solana có thể làm gì cho giá SOL, mà còn là nó có thể định hình cảm xúc trên các altcoin như thế nào, đặc biệt là các dự án mới hơn như Layer Brett, mang lại tiềm năng tăng trưởng bùng nổ với chi phí thấp hơn nhiều. Đầu cơ ETF Solana thúc đẩy đà tăng giá và sự quan tâm của thị trường chính thống Khả năng có một ETF Solana đã làm dấy lên sự lạc quan trên toàn thị trường. Là một trong những blockchain Layer 1 hàng đầu về khối lượng, Solana nổi tiếng với tốc độ, khả năng mở rộng và phí gas thấp. Đương nhiên, các tổ chức đang tìm kiếm Ethereum tiếp theo đã chú ý đến điều này. SOL hiện đang giao dịch quanh mức $210 đến $215 và vẫn duy trì trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng ở mức $197, với các nhà phân tích kỳ vọng động lực liên quan đến ETF sẽ đẩy nó tiến tới mức $250 đến $300 trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các đợt tăng giá do ETF thường xảy ra nhanh chóng. Trong khi ETF của Ethereum đã tạo ra những khoản lợi nhuận đáng kể, sự tiếp nối sau đó lại bị hạn chế. Tác động lớn hơn của ETF Solana có thể là gián tiếp bằng cách thu hút sự chú ý ngày càng tăng đến các altcoin có tiềm năng cao, bao gồm cả Layer Brett. Layer Brett mang lại tiềm năng tăng trưởng cao trong chu kỳ thị trường hậu ETF Layer Brett là một meme coin được xây dựng trên cơ sở hạ tầng Layer 2 của Ethereum, gần đây đã thu hút sự chú ý nhờ năng lượng lan truyền và tokenomics mạnh mẽ. Trong khi Solana có thể hưởng lợi từ dòng tiền do ETF thúc đẩy, $LBRETT đang trở thành chủ đề nóng trong giới nhà giao dịch bán lẻ đang tìm kiếm cơ hội tăng 50x đến 100x tiếp theo. Dự án hiện đang trong giai đoạn presale, với giá chính xác là $0,0055, và đã huy động được hơn $3,2 triệu từ các nhà đầu tư ban đầu. Không giống như các meme coin cũ hơn như Dogecoin hay Shiba Inu, Layer Brett tập trung vào cả tốc độ và tiện ích. Nó hỗ trợ các giao dịch siêu nhanh, phí gas gần như bằng không và trực tiếp...
2025/09/10 19:44
Đề xuất mới của Paxos cho Stablecoin USDH của Hyperliquid bao gồm tích hợp PayPal

Đề xuất mới của Paxos cho Stablecoin USDH của Hyperliquid bao gồm tích hợp PayPal

Paxos Labs đã phát hành một đề xuất được cải tiến để phát hành stablecoin USDH của Hyperliquid, putting forward một chiến lược bao gồm tích hợp với PayPal.
2025/09/10 19:17
Kết thúc trợ cấp tăng cường ACA có thể làm tăng phí bảo hiểm Obamacare vào năm 2026

Kết thúc trợ cấp tăng cường ACA có thể làm tăng phí bảo hiểm Obamacare vào năm 2026

Bài đăng về việc kết thúc trợ cấp nâng cao của ACA có thể làm tăng phí bảo hiểm Obamacare vào năm 2026 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Morsa Images | Digitalvision | Getty Images Phí bảo hiểm của Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (Affordable Care Act) sẽ tăng mạnh vào năm tới nếu Quốc hội không can thiệp. Điều này là do các khoản trợ cấp nâng cao đã giúp giảm chi phí cho hàng triệu người đăng ký các gói bảo hiểm y tế thông qua thị trường ACA trong những năm gần đây sẽ hết hạn sau năm 2025. (ACA còn được gọi là Obamacare.) Sự biến mất của các khoản tín dụng thuế phí bảo hiểm nâng cao này — còn gọi là "vách đá trợ cấp" — sẽ khiến phí bảo hiểm trung bình tăng khoảng 75%, theo KFF, một nhóm nghiên cứu chính sách y tế phi đảng phái. Điều đó sẽ tương đương với hơn 700 USD tiền phí bảo hiểm bổ sung mỗi năm, trung bình, KFF nhận thấy. Phần lớn — khoảng 22 triệu — trong tổng số 24 triệu người có gói bảo hiểm y tế thông qua thị trường ACA đã nhận được tín dụng thuế phí bảo hiểm vào năm 2025, theo KFF. "Đối với 22 triệu người đó, sẽ là một cú sốc phí bảo hiểm lớn vào ngày Năm mới nếu các khoản tín dụng thuế này hết hạn," Larry Levitt, phó chủ tịch điều hành về chính sách y tế của nhóm cho biết. Các gói bảo hiểm ACA thường dành cho những người không có quyền tiếp cận gói bảo hiểm nơi làm việc, chẳng hạn như sinh viên, người về hưu trẻ, nhà thầu, người tự kinh doanh và người thất nghiệp, trong số những người khác. Các khoản tín dụng nâng cao chủ yếu chịu trách nhiệm làm giảm tỷ lệ người không có bảo hiểm trong những năm gần đây khi chi phí y tế thấp hơn thu hút các hộ gia đình, Levitt cho biết. Khoảng 7,9% dân số Hoa Kỳ không có bảo hiểm vào năm 2023, tỷ lệ thấp nhất trong lịch sử, so với 9,2% vào năm 2019, ông nói, trích dẫn dữ liệu liên bang. Hơn 4 triệu người Mỹ sẽ không có bảo hiểm trong thập kỷ tới nếu các khoản tín dụng nâng cao hết hạn, theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội hồi đầu năm nay. Push để tiếp tục trợ cấp ACA nâng cao Đảng Dân chủ đã đưa ra các khoản trợ cấp nâng cao vào năm 2021 như một phần của luật cứu trợ đại dịch American Rescue Plan Act. Các nhà lập pháp...
2025/09/10 19:14
Các nhà giao dịch hàng đầu chú ý đến Bitcoin giữa những biến động thị trường

Các nhà giao dịch hàng đầu chú ý đến Bitcoin giữa những biến động thị trường

Bài đăng Nhà giao dịch hàng đầu theo dõi Bitcoin giữa Biến động thị trường xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin hiện đang giao dịch gần mức $111,500, khiến các nhà giao dịch phải duy trì cảnh giác khi họ cân bằng tiềm năng đạt mức cao mới với rủi ro sụt giảm đáng kể. Thị trường tiền mã hóa đang được giám sát chặt chẽ khi các chỉ số kinh tế và chính sách ngân hàng trung ương có khả năng ảnh hưởng mạnh mẽ đến xu hướng thị trường. Đọc tiếp: Nhà giao dịch hàng đầu theo dõi Bitcoin giữa Biến động thị trường Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/traders-eye-bitcoin-amid-market-fluctuations
2025/09/10 18:33
Tin xấu từ Tổng chưởng lý Washington Brian Schwalb! Ông đệ đơn kiện công ty Bitcoin phổ biến!

Tin xấu từ Tổng chưởng lý Washington Brian Schwalb! Ông đệ đơn kiện công ty Bitcoin phổ biến!

Tin xấu từ Tổng chưởng lý Washington Brian Schwalb! Ông đệ đơn kiện công ty Bitcoin nổi tiếng! xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ban lãnh đạo SEC trước đây, từng cố gắng quản lý Bitcoin (BTC) và thị trường tiền mã hóa thông qua thực thi và kiện tụng, đã nhường chỗ cho cách tiếp cận ôn hòa hơn. Mặc dù các vụ kiện bắt đầu trong thời kỳ SEC cũ đã được kết thúc lần lượt, một vụ kiện mới đã được thêm vào. Theo đó, Tổng chưởng lý Washington Brian Schwalb đã đệ đơn kiện nhà điều hành máy ATM tiền mã hóa Athena Bitcoin. Tổng chưởng lý D.C. đã đệ đơn kiện nhà điều hành máy ATM crypto Athena Bitcoin, cáo buộc công ty tính phí ẩn cho các khoản tiền gửi mà họ biết có liên quan đến lừa đảo và không thực hiện các biện pháp phòng chống gian lận đầy đủ. Schwalb cáo buộc rằng công ty đã cố ý thu về doanh thu hoa hồng đáng kể mặc dù 93% tiền gửi có liên quan đến gian lận trong năm tháng hoạt động đầu tiên. Tổng chưởng lý DC cũng cho biết Athena Bitcoin đã ngăn cản nạn nhân khôi phục tổn thất từ phí ẩn và gian lận, đồng thời chỉ trích chính sách không hoàn tiền cho nạn nhân của công ty. "Các máy ATM Bitcoin của Athena đã trở thành công cụ cho tội phạm tìm cách lợi dụng người cao tuổi và cư dân dễ bị tổn thương của Quận. Athena biết máy móc của họ chủ yếu được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo, nhưng chọn cách làm ngơ để có thể tiếp tục bỏ túi phí giao dịch ẩn. Hôm nay, chúng tôi đang đệ đơn kiện để lấy lại tiền mà cư dân Quận đã vất vả kiếm được và chấm dứt hành vi bất hợp pháp, bóc lột này trước khi nó gây hại cho bất kỳ ai khác." Số tiền mất trung bình cho mỗi giao dịch gian lận được báo cáo là 8,000 đô la, với một nạn nhân được cho là đã mất tổng cộng 98,000 đô la trong mười chín giao dịch trong vài ngày. Hiện có 26,850 máy ATM crypto tại Mỹ, với Athena Bitcoin vận hành 13% trong số đó. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/bad-news-from-washington-attorney-general-brian-schwalb-he-files-lawsuit-against-popular-bitcoin-company/
2025/09/10 18:30
Bitcoin Bị Cuốn Vào Đợt Bán Tháo Tiền Mã Hóa Trị Giá 60 Tỷ USD Sau Sai Sót Trong Dữ Liệu Việc Làm Của Mỹ

Bitcoin Bị Cuốn Vào Đợt Bán Tháo Tiền Mã Hóa Trị Giá 60 Tỷ USD Sau Sai Sót Trong Dữ Liệu Việc Làm Của Mỹ

Một trong những cập nhật quan trọng nhất về số liệu việc làm của Hoa Kỳ đã dẫn đến đợt bán tháo biến động làm mất hơn 60 tỷ đô la giá trị thị trường chỉ trong vài giờ. Vào ngày 9 tháng 9, Cục Thống kê Lao động (BLS) đã điều chỉnh giảm tổng số việc làm phi nông nghiệp xuống 911,000 việc làm, và con số này là [...] Bài viết Bitcoin Caught in $60B Crypto Selloff After U.S. Jobs Data Misstep xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
2025/09/10 18:24
Bitcoin Cash tham gia danh sách ETF khi Grayscale nộp hồ sơ mới

Bitcoin Cash tham gia danh sách ETF khi Grayscale nộp hồ sơ mới

Bài đăng Bitcoin Cash tham gia danh sách ETF khi Grayscale nộp hồ sơ mới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Grayscale đang tăng cường các quỹ giao dịch trao đổi dựa trên altcoin. Công ty quản lý tài sản vừa nộp hồ sơ ETF Bitcoin Cash đầu tiên với SEC, cùng với hai hồ sơ khác. Tóm tắt Grayscale đã nộp đơn đăng ký chuyển đổi Bitcoin Cash Trust thành ETF, đánh dấu hồ sơ ETF BCH chính thức đầu tiên với SEC. Công ty đã nộp mẫu S-3 cho Bitcoin Cash và Litecoin, và S-1 cho Hedera. ETF Bitcoin Cash được đề xuất sẽ do BNY Mellon quản lý, với Coinbase đóng vai trò là Giám sát viên và nhà môi giới chính. Các hồ sơ mới nhất của Grayscale theo sau các đơn đăng ký cho ETF Chainlink, Dogecoin, Avalanche và XRP, nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng về việc tiếp cận altcoin được quản lý. Grayscale Investments đã nộp tài liệu mới cho SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) khi công ty tìm cách mở rộng các sản phẩm quỹ giao dịch trao đổi (ETF). Grayscale nhắm đến ETF BCH, LTC và HBAR Công ty đã nộp đăng ký Mẫu S-3 cho Bitcoin Cash (BCH) Trust, đánh dấu hồ sơ chính thức đầu tiên với SEC cho ETF Bitcoin Cash. Theo bản đệ trình, ETF được đề xuất sẽ được niêm yết trên NYSE Arca, với Bank of New York Mellon đóng vai trò là quản lý của Trust và Coinbase đóng vai trò vừa là nhà môi giới chính vừa là Giám sát viên. Cùng một cách, Grayscale đã nộp mẫu S-3 cho ETF Litecoin (LTC), nhằm chuyển đổi Litecoin Trust thành cấu trúc ETF. Giống như hồ sơ BCH, quỹ này cũng sẽ được niêm yết trên NYSE Arca nếu được chấp thuận. Công ty quản lý tài sản kỹ thuật số tham gia cùng với Canary và CoinShares, những công ty đang chờ phê duyệt ETF Litecoin. Hồ sơ thứ ba của công ty dựa trên token Hedera (HBAR), mặc dù với cách tiếp cận khác. Grayscale đã đăng ký ETF HBAR trên Mẫu S-1, tham gia cùng Canary Capital như là một trong số ít công ty trong danh sách chờ. Hồ sơ lưu ý rằng Nasdaq đã nộp đề xuất 19b-4...
2025/09/10 17:07
Cboe sắp ra mắt hợp đồng tương lai Bitcoin và Ether liên tục

Cboe sắp ra mắt hợp đồng tương lai Bitcoin và Ether liên tục

Bài đăng Cboe sẽ ra mắt Bitcoin và Ether Futures liên tục xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin và ether futures dài hạn của Cboe Global Markets được thiết kế để cung cấp khả năng tiếp cận kiểu vĩnh cửu trong thị trường được quản lý tại Hoa Kỳ. Các hợp đồng dự kiến ra mắt vào ngày 10/11, chờ đánh giá bảo mật. Cboe giới thiệu Bitcoin và Ether Futures 10 năm, chờ phê duyệt quy định Cboe Global Markets đã công bố kế hoạch giới thiệu hợp đồng Futures liên tục cho bitcoin [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/cboe-to-launch-continuous-bitcoin-and-ether-futures/
2025/09/10 17:03
