Tại Sao Các Nhà Đầu Tư Hiện Nay Ưa Thích Bitcoin Hyper
Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) báo cáo hôm qua rằng số liệu việc làm giảm 911K, chiếm mức cắt giảm lớn nhất trong lịch sử. Sự suy yếu của thị trường việc làm đã làm rung chuyển Bitcoin trong một phút, khiến nó giảm từ trên $113K xuống dưới $111K trong chưa đầy một ngày. Theo The Kobeissi Letter, hầu hết việc cắt giảm việc làm tập trung vào các lĩnh vực tiêu dùng như giải trí, khách sạn, thương mại và tiện ích. Tổng cộng, 880K việc làm biến mất khỏi khu vực tư nhân và 31K từ khu vực công. Những con số không nói dối. Sự điều chỉnh này vượt quá mức năm 2009 và chỉ bị vượt qua bởi Đại suy thoái. Nguồn: X/@KobeissiLetter Tin tức ngay lập tức tác động đến giá $BTC, lan truyền FUD - sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ. Tuy nhiên, có một mặt tích cực. Nhiều người đang chú ý đến đợt bán trước $14.8M của Bitcoin Hyper ($HYPER), dự kiến sẽ có hiệu suất bùng nổ sau khi ra mắt. Bitcoin có sống sót qua cuộc điều chỉnh lớn này không? Bitcoin đã giảm gần $2K trong chưa đầy 24 giờ sau tin tức, nhưng điều đó có đại diện cho con đường phía trước của đồng tiền này không? Không. Ngược lại, 'chủ sở hữu tài sản sẽ gặt hái phần thưởng', theo The Kobeissi Letter, tin rằng việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra. Nguồn: X/@KobeissiLetter 'Thị trường đang bước vào kỷ nguyên mới của chính sách tiền tệ. Nền kinh tế vĩ mô đang thay đổi và những tác động của nó đối với cổ phiếu, hàng hóa, trái phiếu và tiền mã hóa đều có thể đầu tư được.' — The Kobeissi Letter, trên X. Lịch sử ủng hộ quan điểm này. Cuộc suy thoái 1990-1991 chứng kiến thị trường chứng khoán sụp đổ 20%, nhưng nó đã phục hồi một năm sau đó 30%, sau khi lãi suất tín dụng Fed giảm. Mặc dù có sự điều chỉnh sắp tới, vàng đã tăng 40% vào năm 2025 và Bitcoin tăng 20%, điều này có nghĩa là sự sụt giảm gần đây chỉ là: một sự cố tạm thời do sự không chắc chắn của nhà đầu tư. Một sự cố đang dần tan biến. Bitcoin một lần nữa đang thử nghiệm mức $112K, nhắm đến rào cản tâm lý $115K. Một đột phá thành công...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 20:44