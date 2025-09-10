Có khả năng củng cố giữa 0,5895 và 0,594 – UOB Group
Bài đăng Có khả năng củng cố đi ngang giữa 0,5895 và 0,594 – UOB Group xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng đô la New Zealand (NZD) có khả năng củng cố đi ngang giữa 0,5895 và 0,5945. Trong dài hạn, diễn biến giá cho thấy NZD có khả năng tiếp tục tăng, nhưng vẫn chưa rõ liệu mức kháng cự chính tại 0,5990 có nằm trong tầm với hay không, các nhà phân tích FX của UOB Group Quek Ser Leang và Peter Chia lưu ý. NZD có khả năng tiếp tục tăng QUAN ĐIỂM 24 GIỜ: "Sau đợt tăng mạnh của NZD đạt mức cao 0,5943 cách đây hai ngày, chúng tôi đã nhấn mạnh điều sau đây hôm qua: 'Động lượng mạnh cho thấy NZD sẽ tiếp tục mạnh lên, nhưng điều kiện quá mua có thể giới hạn mức tăng ở mức thử nghiệm 0,5960. Mức kháng cự quan trọng tại 0,5990 khó có thể xuất hiện hôm nay. Hỗ trợ ở mức 0,5925; việc phá vỡ mức 0,5910 sẽ cho thấy NZD không tiếp tục mạnh lên.' Đánh giá của chúng tôi hóa ra là chính xác, khi NZD tăng lên mức cao 0,5960, sau đó giảm xuống mức thấp 0,5923, trước khi đóng cửa ở mức 0,5925 (-0,27%). NZD dường như đã bước vào giai đoạn củng cố đi ngang. Hôm nay, chúng tôi dự kiến NZD sẽ giao dịch trong phạm vi từ 0,5895 đến 0,5945." QUAN ĐIỂM 1-3 TUẦN: "Cách đây hai ngày (08/09, giá 0,5855), chúng tôi đã chỉ ra rằng 'để tiếp tục tăng, NZD trước tiên phải đóng cửa trên 0,5930.' Sau khi NZD tăng và đóng cửa ở mức 0,5941, hôm qua chúng tôi đã tuyên bố rằng 'diễn biến giá cho thấy NZD có khả năng tiếp tục tăng, nhưng vẫn chưa rõ liệu có đủ động lượng để đạt được mức kháng cự chính tại 0,5990 hay không.' NZD sau đó đã tăng lên mức cao 0,5960 rồi rút lui. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ quan điểm tương tự cho đến khi 'hỗ trợ mạnh' ở mức 0,5880 (không thay đổi mức) vẫn giữ vững." Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-likely-to-consolidate-between-05895-and-0594-uob-group-202509101002
BitcoinEthereumNews2025/09/10 22:34