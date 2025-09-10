CEO của Broadcom tham gia cùng Musk trong hàng chờ nhận thù lao khổng lồ liên quan đến AI vào năm 2030

Bài đăng CEO của Broadcom tham gia cùng Musk trong danh sách nhận thù lao khổng lồ liên quan đến AI vào năm 2030 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chief Executive Officer của Broadcom, Hock Tan, đã được hứa hẹn một trong những khoản thù lao tiềm năng lớn nhất trong ngành công nghiệp bán dẫn tại Mỹ nếu nhà sản xuất chip này có thể đạt được các mục tiêu doanh số tham vọng về trí tuệ nhân tạo vào cuối thập kỷ này. Theo hồ sơ SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ), Tan có thể nhận được tới 616,6 triệu đô la tiền thưởng cổ phiếu nếu công ty đạt doanh số sản phẩm AI từ 120 tỷ đô la trở lên vào năm tài chính 2030. Gói thưởng này tương tự như các thỏa thuận khổng lồ gắn với hiệu suất đã làm nên tiêu đề cho Elon Musk tại Tesla, phản ánh cách thức lương thưởng điều hành ngày càng gắn liền với sự bùng nổ của AI. Tuy nhiên, nó vượt xa gói thưởng đã được đề xuất cho Musk. Gói thù lao gắn với các cột mốc AI Theo điều khoản hợp đồng mới của mình, Tan sẽ được thưởng 610.521 đơn vị cổ phiếu hiệu suất nếu doanh thu AI của Broadcom đạt 90 tỷ đô la vào năm tài chính 2030, trị giá khoảng 205,5 triệu đô la theo giá cổ phiếu hiện tại. Nếu doanh số đạt 120 tỷ đô la, phần thưởng sẽ tăng gấp ba, khiến ông đủ điều kiện nhận khoảng 616,6 triệu đô la tiền thưởng cổ phiếu. Những phần thưởng lớn như vậy đã có tiền lệ ở Thung lũng Silicon. Gói thưởng Tesla năm 2018 của Musk, trị giá lên tới 56 tỷ đô la vào thời điểm đó, đã thiết lập một khuôn mẫu cho việc gắn kết những khoản thù lao phi thường với hiệu suất cũng phi thường không kém. Điều thú vị là, tuần trước, hội đồng quản trị Tesla đã đề xuất một kế hoạch thù lao mới gắn với hiệu suất trị giá 1 nghìn tỷ đô la cho Musk. Nỗ lực AI của Broadcom Kế hoạch thù lao này nhấn mạnh quyết tâm của Broadcom trong việc tạo ra vai trò lớn hơn trong lĩnh vực điện toán AI, nơi Nvidia hiện đang nắm giữ vị thế với các bộ xử lý đồ họa của mình. Broadcom đã định vị các chip tùy chỉnh của mình như một giải pháp thay thế cho khách hàng siêu quy mô đang tìm kiếm silicon chuyên dụng để đào tạo và vận hành các mô hình AI. Chiến lược đó dường như đang mang lại kết quả. Tuần trước, Tan cho biết Broadcom đã bảo đảm được một khách hàng AI lớn mới, được báo cáo rộng rãi là OpenAI, trong một thỏa thuận trị giá hơn 10 tỷ đô la. Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy...