Benson Boone Bùng Nổ Trên Các Bảng Xếp Hạng — Và Vẫn Chỉ Nhờ Vào Một Bản Hit

Benson Boone Bùng Nổ Trên Các Bảng Xếp Hạng — Và Vẫn Chỉ Nhờ Vào Một Bản Hit

American Heart và Fireworks & Rollerblades của Benson Boone đều quay trở lại các chart tại Anh, và "Beautiful Things" tiếp tục thúc đẩy album đầu tay của anh. NEW YORK, NEW YORK – SEPTEMBER 05: (ĐỘC QUYỀN) Benson Boone biểu diễn trên sân khấu trong chuyến lưu diễn American Heart World Tour tại Madison Square Garden vào ngày 05/09/2025 tại New York City. (Ảnh: Kevin Mazur/Getty Images for BB) Kevin Mazur/Getty Images for BB Benson Boone mới chỉ phát hành hai album trong sự nghiệp của mình cho đến nay. Album đầu tiên, Fireworks & Rollerblades, đã tạo ra bản hit lớn nhất của anh, "Beautiful Things", và biến anh thành một siêu sao. Đầu năm 2025, anh trở lại với American Heart, album tiếp theo được phát hành nhanh chóng, cũng tạo ra nhiều bản hit thành công. Khi Boone tiếp tục chuyến lưu diễn American Heart World Tour — sẽ đến Vương quốc Anh vào cuối mùa thu này — cả hai album đầy đủ của anh đều quay trở lại ít nhất một chart tại Anh, và tất cả âm nhạc của anh đang trên đà tăng trưởng. American Heart Xuất hiện lại trên Nhiều Bảng xếp hạng American Heart có mặt trên ba bảng xếp hạng tại Anh và quay trở lại hai trong số đó. Album đầy đủ này xuất hiện lại ở vị trí số 87 trên danh sách Official Album Sales và quay trở lại bảng xếp hạng Official Physical Albums ở vị trí số 100, vị trí cuối cùng. Thành tích cho American Heart Cùng một album, dự án thứ hai của Boone, cũng tăng vọt gần 25 vị trí trên bảng xếp hạng Official Album Downloads. Tuần trước nó đứng ở vị trí số 75, và hiện tại đã tăng lên vị trí số 52. Một Cột mốc cho Album thứ hai của Benson Boone American Heart đạt cột mốc 10 tuần trên cả hai bảng xếp hạng mà nó quay trở lại, và đã lên đến 11 tuần trên danh sách Official Album Downloads. Album này đạt đỉnh cao nhất trên bảng xếp hạng downloads, ở vị trí á quân, và dừng lại ở vị trí số 4 trên hai bảng xếp hạng khác mà nó hiện đang xuất hiện. Fireworks &...
BitcoinEthereumNews 2025/09/11 01:07
Kyrgyzstan thúc đẩy quỹ dự trữ Bitcoin với kế hoạch khai thác của nhà nước

Kyrgyzstan thúc đẩy quỹ dự trữ Bitcoin với kế hoạch khai thác của nhà nước

Kyrgyzstan Thúc đẩy Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược Với Kế hoạch Mining Nhà nước Jake Simmons đã là một người đam mê Bitcoin từ năm 2016. Kể từ khi nghe về Bitcoin, anh đã nghiên cứu chủ đề này mỗi ngày và cố gắng chia sẻ kiến thức của mình với người khác. Mục tiêu của anh là đóng góp vào cuộc cách mạng tài chính của Bitcoin, thứ sẽ thay thế hệ thống tiền Fiat. Ngoài BTC và tiền mã hóa, Jake đã học Tin học Kinh doanh tại một trường đại học. Sau khi tốt nghiệp vào năm 2017, anh đã làm việc trong lĩnh vực blockchain và tiền mã hóa.
BitcoinEthereumNews 2025/09/11 00:38
Bitcoin hướng đến đột phá hướng tới ATH khi khả năng Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tăng lên 17%

Bitcoin hướng đến đột phá hướng tới ATH khi khả năng Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tăng lên 17%

Thị trường đang định giá khoảng 30 điểm cơ bản nới lỏng cho quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vào ngày 17 tháng 9, chia giữa trường hợp cơ sở cắt giảm một phần tư điểm và phần nhỏ hơn cho 50 điểm cơ bản. Nếu lãi suất giảm 50bps, Bitcoin có thể hướng đến việc quay trở lại mức cao nhất mọi thời đại. Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất tính đến ngày 10 tháng 9 lúc 7:30 sáng CT đứng gần 90 phần trăm cho động thái 25 điểm cơ bản, khoảng 10 phần trăm cho 50, và gần như bằng không cho không thay đổi, với mức cắt giảm ngụ ý khoảng 27 đến 29 điểm cơ bản. Ngoài ra, hợp đồng dự đoán 21 triệu đô la của Polymarket thậm chí còn nghiêng nhiều hơn về khả năng cắt giảm 50bps. Dự đoán tập trung khoảng 81 phần trăm cho 25, 17 phần trăm cho 50, và 3 phần trăm cho giữ nguyên, tương đương với khoảng 28,8 điểm cơ bản nới lỏng. Bối cảnh cho quyết định đã thay đổi đáng kể trong hai tháng qua. Một chuẩn mực của Cục Thống kê Lao động cho thấy Hoa Kỳ tạo ra khoảng 911,000 việc làm ít hơn đến tháng 3 năm 2025 so với báo cáo ban đầu, điều chỉnh giảm lớn nhất kể từ năm 2009. Tiến trình lạm phát không đồng đều theo thước đo, với CPI cốt lõi gần 3,1 phần trăm so với cùng kỳ năm trước vào tháng 8 theo BLS và PCE cốt lõi ở mức 2,9 phần trăm vào tháng 7 theo Cục Phân tích Kinh tế. Phần đầu của đường cong Kho bạc phản ánh con đường nới lỏng trong khi phần cuối vẫn được neo bởi phần bù kỳ hạn và động lực tài khóa. Một cuộc thăm dò chiến lược gia của Reuters chỉ ra đường cong dốc hơn vào cuối năm, với lợi suất hai năm khoảng 3,40 phần trăm trong mười hai tháng và lợi suất mười năm gần 4,25 phần trăm, ngụ ý chênh lệch hai-mười gần 85 điểm cơ bản. Các nhà kinh tế Fed Cleveland đặt tỷ lệ chính sách trung lập danh nghĩa gần 3,7 phần trăm, có nghĩa là chính sách sẽ vẫn ở trên mức trung lập ngay cả sau khi cắt giảm một phần tư đến nửa điểm. Các chất xúc tác ngắn hạn trước thông báo có thể...
BitcoinEthereumNews 2025/09/10 23:51
Cboe Tiên Phong Trong Giao Dịch Bitcoin và Ether Dài Hạn

Cboe Tiên Phong Trong Giao Dịch Bitcoin và Ether Dài Hạn

Cboe Global Markets đang chuẩn bị ra mắt giao dịch liên tục đối với hợp đồng tương lai bitcoin và ether, một động thái chiến lược có thể định hình lại giao dịch tài sản kỹ thuật số được quản lý tại Hoa Kỳ. Dự kiến bắt đầu vào ngày 10 tháng 11, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý, sáng kiến này sẽ cung cấp khả năng tiếp cận thị trường liên tục, giảm bớt nhu cầu chuyển đổi hợp đồng thường xuyên.
BitcoinEthereumNews 2025/09/10 23:11
CEO của Broadcom tham gia cùng Musk trong hàng chờ nhận thù lao khổng lồ liên quan đến AI vào năm 2030

CEO của Broadcom tham gia cùng Musk trong hàng chờ nhận thù lao khổng lồ liên quan đến AI vào năm 2030

Chief Executive Officer của Broadcom, Hock Tan, đã được hứa hẹn một trong những khoản thù lao tiềm năng lớn nhất trong ngành công nghiệp bán dẫn tại Mỹ nếu nhà sản xuất chip này có thể đạt được các mục tiêu doanh số tham vọng về trí tuệ nhân tạo vào cuối thập kỷ này. Theo hồ sơ SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ), Tan có thể nhận được tới 616,6 triệu đô la tiền thưởng cổ phiếu nếu công ty đạt doanh số sản phẩm AI từ 120 tỷ đô la trở lên vào năm tài chính 2030. Gói thưởng này tương tự như các thỏa thuận khổng lồ gắn với hiệu suất đã làm nên tiêu đề cho Elon Musk tại Tesla, phản ánh cách thức lương thưởng điều hành ngày càng gắn liền với sự bùng nổ của AI. Tuy nhiên, nó vượt xa gói thưởng đã được đề xuất cho Musk. Gói thù lao gắn với các cột mốc AI Theo điều khoản hợp đồng mới của mình, Tan sẽ được thưởng 610.521 đơn vị cổ phiếu hiệu suất nếu doanh thu AI của Broadcom đạt 90 tỷ đô la vào năm tài chính 2030, trị giá khoảng 205,5 triệu đô la theo giá cổ phiếu hiện tại. Nếu doanh số đạt 120 tỷ đô la, phần thưởng sẽ tăng gấp ba, khiến ông đủ điều kiện nhận khoảng 616,6 triệu đô la tiền thưởng cổ phiếu. Những phần thưởng lớn như vậy đã có tiền lệ ở Thung lũng Silicon. Gói thưởng Tesla năm 2018 của Musk, trị giá lên tới 56 tỷ đô la vào thời điểm đó, đã thiết lập một khuôn mẫu cho việc gắn kết những khoản thù lao phi thường với hiệu suất cũng phi thường không kém. Điều thú vị là, tuần trước, hội đồng quản trị Tesla đã đề xuất một kế hoạch thù lao mới gắn với hiệu suất trị giá 1 nghìn tỷ đô la cho Musk. Nỗ lực AI của Broadcom Kế hoạch thù lao này nhấn mạnh quyết tâm của Broadcom trong việc tạo ra vai
BitcoinEthereumNews2025/09/10 22:46
Các Meme coin trên Solana như Bonk, Pengu & WIF có thể sớm bị vượt qua bởi các tiền điện tử đang thịnh hành hôm nay như Layer Brett

Các Meme coin trên Solana như Bonk, Pengu & WIF có thể sớm bị vượt qua bởi các tiền điện tử đang thịnh hành hôm nay như Layer Brett

Bonk, Pengu và WIF đang mất đà, trong khi Layer Brett tăng vọt với đợt bán trước $0,0055, huy động hơn $3M, staking APY 790%, và công nghệ thực tế khiến nó trở thành Meme coin nổi bật.
Blockchainreporter2025/09/10 22:40
Có khả năng củng cố giữa 0,5895 và 0,594 – UOB Group

Có khả năng củng cố giữa 0,5895 và 0,594 – UOB Group

Bài đăng Có khả năng củng cố đi ngang giữa 0,5895 và 0,594 – UOB Group xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng đô la New Zealand (NZD) có khả năng củng cố đi ngang giữa 0,5895 và 0,5945. Trong dài hạn, diễn biến giá cho thấy NZD có khả năng tiếp tục tăng, nhưng vẫn chưa rõ liệu mức kháng cự chính tại 0,5990 có nằm trong tầm với hay không, các nhà phân tích FX của UOB Group Quek Ser Leang và Peter Chia lưu ý. NZD có khả năng tiếp tục tăng QUAN ĐIỂM 24 GIỜ: "Sau đợt tăng mạnh của NZD đạt mức cao 0,5943 cách đây hai ngày, chúng tôi đã nhấn mạnh điều sau đây hôm qua: 'Động lượng mạnh cho thấy NZD sẽ tiếp tục mạnh lên, nhưng điều kiện quá mua có thể giới hạn mức tăng ở mức thử nghiệm 0,5960. Mức kháng cự quan trọng tại 0,5990 khó có thể xuất hiện hôm nay. Hỗ trợ ở mức 0,5925; việc phá vỡ mức 0,5910 sẽ cho thấy NZD không tiếp tục mạnh lên.' Đánh giá của chúng tôi hóa ra là chính xác, khi NZD tăng lên mức cao 0,5960, sau đó giảm xuống mức thấp 0,5923, trước khi đóng cửa ở mức 0,5925 (-0,27%). NZD dường như đã bước vào giai đoạn củng cố đi ngang. Hôm nay, chúng tôi dự kiến NZD sẽ giao dịch trong phạm vi từ 0,5895 đến 0,5945." QUAN ĐIỂM 1-3 TUẦN: "Cách đây hai ngày (08/09, giá 0,5855), chúng tôi đã chỉ ra rằng 'để tiếp tục tăng, NZD trước tiên phải đóng cửa trên 0,5930.' Sau khi NZD tăng và đóng cửa ở mức 0,5941, hôm qua chúng tôi đã tuyên bố rằng 'diễn biến giá cho thấy NZD có khả năng tiếp tục tăng, nhưng vẫn chưa rõ liệu có đủ động lượng để đạt được mức kháng cự chính tại 0,5990 hay không.' NZD sau đó đã tăng lên mức cao 0,5960 rồi rút lui. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ quan điểm tương tự cho đến khi 'hỗ trợ mạnh' ở mức 0,5880 (không thay đổi mức) vẫn giữ vững." Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-likely-to-consolidate-between-05895-and-0594-uob-group-202509101002
BitcoinEthereumNews2025/09/10 22:34
BTC Đạt Mức Tăng Đột Phá Ngoạn Mục Vượt Qua Mức Kháng Cự Quan Trọng

BTC Đạt Mức Tăng Đột Phá Ngoạn Mục Vượt Qua Mức Kháng Cự Quan Trọng

Bài đăng BTC Đạt Được Sự Tăng Vọt Ấn Tượng Vượt Qua Mức kháng cự Chính đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin $113,000: BTC Đạt Được Sự Tăng Vọt Ấn Tượng Vượt Qua Mức kháng cự Chính Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Bitcoin $113,000: BTC Đạt Được Sự Tăng Vọt Ấn Tượng Vượt Qua Mức kháng cự Chính Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-113000-surge/
BitcoinEthereumNews2025/09/10 22:03
GameStop Hồi Sinh Nhờ Bitcoin? Cổ Phiếu Tiền Mã Hóa Tăng Vọt, Bitcoin Hyper Bùng Nổ

GameStop Hồi Sinh Nhờ Bitcoin? Cổ Phiếu Tiền Mã Hóa Tăng Vọt, Bitcoin Hyper Bùng Nổ

Bài đăng GameStop Hồi Sinh Nhờ Bitcoin? Cổ Phiếu Crypto Tăng Vọt, Bitcoin Hyper Bùng Nổ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Aaron viết cho NewsBTC với tư cách là một Nhà báo Crypto, đưa tin về các tin tức mới nhất và sự phát triển trong thế giới crypto. Aaron đã viết và biên tập từ năm 2016, và đã chứng kiến trực tiếp cách viết cho các ấn phẩm trực tuyến đã phát triển trong thời gian đó với ảnh hưởng của mọi thứ từ lực lượng lao động toàn cầu hóa đến LLMs. Anh cũng đã chứng kiến sự phát triển của crypto từ một sở thích nhỏ lẻ trở thành một lực lượng hàng nghìn tỷ đô la đang định hình lại nền kinh tế thế giới. Nền tảng học thuật của anh với nhiều bằng sau đại học và niềm đam mê viết lách tốt, bất kể nó được tìm thấy ở đâu, thúc đẩy cách tiếp cận riêng của Aaron trong việc đưa tin về crypto. Điều gì làm nên một bài viết tốt? Kể chuyện - tìm kiếm kết nối tin tức với người đọc và làm nổi bật những kết nối đó. Đó là điều Aaron tìm kiếm trong bài viết của mình. Trong thời gian rảnh, Aaron làm việc cho một tổ chức từ thiện địa phương và thích tập luyện và huấn luyện với câu lạc bộ quyền anh địa phương. Thỉnh thoảng anh còn đọc sách giấy. Nguồn: https://www.newsbtc.com/news/gamestop-revival-thanks-to-bitcoin-hyper-explodes/
BitcoinEthereumNews2025/09/10 21:32
Bitcoin tăng giá khiến iPhone 17 rẻ hơn gần 50%

Bitcoin tăng giá khiến iPhone 17 rẻ hơn gần 50%

Bài đăng Bitcoin tăng vọt khiến giá iPhone 17 rẻ hơn gần 50% xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sản phẩm cao cấp mới nhất của Apple, iPhone 17, đã trở nên rẻ hơn gần 50% khi tính theo giá Bitcoin hoặc Ethereum so với mẫu năm ngoái, theo báo cáo mới từ CoinGecko. Dữ liệu CoinGecko cho thấy iPhone 17 hiện chỉ có giá 0,0072 BTC, so với 0,014 BTC cho iPhone 16. Giá iPhone của Apple tính bằng Bitcoin (Nguồn: CoinGecko) Giá Bitcoin đã tăng gần gấp đôi trong thời gian đó, tăng từ 57,049 đô la trong đợt ra mắt năm ngoái lên 111,033 đô la trong chu kỳ ra mắt này. Sự tăng vọt đó, không phải việc Apple giảm giá, giải thích cho sự giảm giá theo thuật ngữ crypto. Đáng chú ý, xu hướng này mở rộng trên toàn bộ dòng sản phẩm của Apple. iPhone Air mới có giá 0,0090 BTC, trong khi iPhone 17 Pro và Pro Max lần lượt yêu cầu 0,0099 BTC và 0,0108 BTC. Thú vị là, Ethereum cũng kể một câu chuyện tương tự. Người mua iPhone chỉ cần 0,1866 ETH cho iPhone 17, giảm từ 0,3386 ETH cho iPhone 16. Giá ETH đã tăng từ 2,359.57 đô la lên 4,282.40 đô la trong năm qua, tăng hơn 80%. 5 ngày để có những bước đi thông minh hơn với Crypto Học cách các chuyên gia tránh giữ túi, phát hiện giao dịch nội gián và nắm bắt alpha — trước khi quá muộn. Được mang đến cho bạn bởi CryptoSlate Tuyệt 😎 Bài học đầu tiên của bạn đang trên đường đến. Vui lòng thêm [email protected] vào danh sách trắng Email của bạn. Giá iPhone của Apple tính bằng Ethereum (Nguồn: CoinGecko) Trong khi đó, đây không phải là lần đầu tiên lợi nhuận crypto định hình lại khả năng chi trả iPhone. Khi Apple phát hành iPhone 4S với giá 649 đô la vào năm 2011, chi phí tương đương bằng Bitcoin là hơn 162 BTC, khi đó giao dịch khoảng 4 đô la mỗi đồng. Ngày nay, mặc dù có mức giá cao hơn là 799 đô la, iPhone 17 chỉ yêu cầu dưới 0,008 BTC. Đó là sự giảm 99,9% Bitcoin cần thiết để mua một chiếc iPhone cao cấp trong 14 năm. Giá iPhone của Apple tính bằng Bitcoin và Ethereum từ năm 2011 (Nguồn: CoinGecko) Quỹ đạo của Ethereum cũng đầy kịch tính. Vào năm 2015,...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 21:03
