Mạng Mở Ice và SINT Liên minh để Cung cấp Năng lượng cho AI Agent Trên các Ứng dụng Web3 và Hệ sinh thái Xã hội
Ice Open Network đang hợp tác với SINT để tích hợp AI Agent nhằm nâng cao các ứng dụng Web3, trò chơi, thanh toán và trải nghiệm xã hội với trí thông minh tự chủ.
Blockchainreporter
2025/09/11 04:30
Boeing đạt được thỏa thuận lao động tạm thời với công nhân quốc phòng đang đình công
Bài đăng Boeing đạt được thỏa thuận lao động tạm thời với công nhân quốc phòng đình công đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công nhân biểu tình bên ngoài cơ sở Boeing Defense, Space & Security ở Berkeley, Missouri, Hoa Kỳ, vào thứ Hai, ngày 4/8/2025. Neeta Satam | Bloomberg | Getty Images Công đoàn đại diện cho công nhân quốc phòng Boeing đang đình công cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã đạt được một thỏa thuận tạm thời với công ty, phụ thuộc vào cuộc bỏ phiếu cuối cùng vào thứ Sáu này. Thỏa thuận, được thiết lập trong năm năm, bao gồm mức lương tốt hơn và khôi phục tiền thưởng ký kết, theo Hiệp hội Quốc tế Công nhân Cơ khí và Hàng không Vũ trụ. Các thành viên công đoàn, chủ yếu có trụ sở tại St. Louis, Missouri, sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận tạm thời vào sáng thứ Sáu. Các chi tiết cụ thể của thỏa thuận mới chưa được công bố ngay lập tức. Công nhân đình công chủ yếu lắp ráp và bảo trì máy bay chiến đấu F-15 và hệ thống tên lửa. Hơn 3,000 thành viên công đoàn tại Boeing đã đình công kể từ đầu tháng 8. Nhân viên đã từ chối một đề nghị hợp đồng mới, bao gồm tăng lương chung 20% và tiền thưởng ký kết 5,000 đô la, cùng với các cải thiện khác. Cuộc đình công là lần đầu tiên trong gần 30 năm. Trước cuộc đình công, CEO Boeing Kelly Ortberg cho biết tác động của một cuộc đình công tiềm năng sẽ không lớn. "Chúng tôi sẽ vượt qua điều này. Tôi sẽ không lo lắng quá nhiều về hậu quả của cuộc đình công. Chúng tôi sẽ tìm cách vượt qua điều đó," ông nói trong một cuộc gọi về thu nhập vào cuối tháng 7. Đầu tháng này, Boeing đã thuê một số lượng công nhân mới không được tiết lộ để thay thế những người trong đơn vị quốc phòng nhằm đáp ứng nhu cầu. Cuộc đình công quốc phòng diễn ra sau khi hơn 32,000 thợ máy công đoàn chế tạo máy bay thương mại đã rời bỏ công việc trong bảy tuần sau khi đàm phán hợp đồng thất bại vào năm ngoái. — CNBC's Leslie Josephs đã đóng góp vào báo cáo này. Nguồn: https://www.cnbc.com/2025/09/10/iam-union-boeing-agreement-strike.html
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 04:04
Danh Sách Người Chiến Thắng Và Được Đề Cử
Bài đăng Danh sách trúng thưởng Và Đề cử xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NASHVILLE, TENNESSEE – NGÀY 18 THÁNG 9: Nathaniel Rateliff trao giải Nghệ sĩ của Năm cho Sierra Ferrell trên sân khấu tại Lễ trao giải Americana Honors & Awards lần thứ 23 tại Nhà hát Ryman vào ngày 18 tháng 9, 2024 tại Nashville, Tennessee. (Ảnh của Jason Kempin/Getty Images for Americana Music Association) Getty Images for Americana Music Association Lễ trao giải Americana Honors & Awards trở lại tuần này để vinh danh những người kể chuyện xuất sắc nhất trong lĩnh vực nhạc folk, soul và nhạc đồng quê truyền thống. Trong năm thứ 24, đề cử cho các giải thưởng hàng đầu bao gồm MJ Lenderman, Sierra Ferrell, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Billy Strings, Jason Isbell và Charley Crockett, cùng nhiều nghệ sĩ khác. Là sự kiện nổi bật của AmericanaFest kéo dài nhiều ngày, buổi lễ diễn ra vào tối thứ Tư tại Nhà hát Ryman ở trung tâm Nashville. Diễn viên kiêm nhạc sĩ John C. Reilly là người dẫn chương trình năm nay. Chương trình dự kiến có các tiết mục biểu diễn từ John Fogerty, Dawes, Margo Price, Valerie June, Medium Build và nhiều nghệ sĩ khác. Chương trình có hơn một chục người trao giải, như Brandi Carlile, Rodney Crowell và Roseanne Cash. Đọc tiếp để xem danh sách đầy đủ các đề cử. Hãy quay lại với Forbes trong suốt chương trình để cập nhật danh sách người chiến thắng [người chiến thắng sẽ được đánh dấu in đậm]. Người chiến thắng Và Đề cử Giải thưởng Americana 2025 Nghệ sĩ của Năm Charley Crockett Sierra Ferrell Joy Oladokun Billy Strings Waxahatchee Album của Năm Lonesome Drifter, Charley Crockett; Sản xuất bởi Charley Crockett & Shooter Jennings Foxes in the Snow, Jason Isbell; Sản xuất bởi Jason Isbell & Gena Johnson Manning Fireworks, MJ Lenderman; Sản xuất bởi Alex Farrar & MJ Lenderman South of Here, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats; Sản xuất bởi Brad Cook Woodland, Gillian Welch & David Rawlings; Sản xuất bởi David Rawlings Bộ đôi/Nhóm nhạc của Năm Julien Baker & TORRES Dawes Larkin Poe The Mavericks Gillian Welch & David Rawlings Nghệ sĩ mới nổi của Năm Noeline Hofmann MJ Lenderman Medium Build Maggie Rose...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 03:49
Dogecoin vs SHIB vs MAGAX: Cuộc đối đầu Meme coin năm 2025
Tại sao Cuộc đối đầu này Quan trọng Ngay bây giờ Meme coin đang trở lại tâm điểm cho năm 2025. Tính thanh khoản mạnh, các câu chuyện rất ồn ào, và các nhà đầu tư muốn sự bất đối xứng—những khoản đầu tư nhỏ với cơ hội nhân lên. DOGE và SHIB vẫn thu hút sự chú ý lớn và khối lượng giao dịch. Nhưng một đối thủ mới, MAGAX, đang xây dựng làn sóng bán trước xung quanh Meme-to-Earn có thể định hình tiếp theo [...] Bài viết Dogecoin vs SHIB vs MAGAX: Cuộc đối đầu Meme Coin của năm 2025 xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
Blockonomi
2025/09/11 03:45
Đội ngũ DogeOS Thông Báo Hợp Tác Mới Giữa Dogecoin Và Bitcoin
Bài đăng Đội ngũ DogeOS Công Bố Quan Hệ Đối Tác Mới Giữa Dogecoin Và Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đội ngũ DogeOS Công Bố Quan Hệ Đối Tác Mới Giữa Dogecoin Và Bitcoin | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Scott Matherson là một nhà văn tiền mã hóa hàng đầu tại Bitcoinist, người sở hữu tư duy phân tích sắc bén và hiểu biết sâu sắc về bối cảnh tiền điện tử. Scott đã tạo dựng được danh tiếng nhờ cung cấp các bài viết nghiên cứu kỹ lưỡng và đầy tính suy ngẫm, thu hút cả người mới và những người đam mê tiền mã hóa lâu năm. Ngoài việc viết lách, Scott đam mê thúc đẩy kiến thức về tiền mã hóa và thường xuyên làm việc để giáo dục công chúng về tiềm năng của blockchain. Trang web này sử dụng cookies. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookies. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/dogecoin-and-bitcoin-partners/
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 03:35
Đừng Bán XRP? Bollinger Bands Chỉ Điểm Đau Khổ Cho Người Bán Khống
Bài đăng "Đừng Bán XRP? Bollinger Bands Chỉ Ra Đau Khổ Cho Shorts" xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. XRP đã bị mắc kẹt trong thị trường đi ngang, dao động quanh mức $3 trong vài tuần qua. Nhìn thoáng qua, biểu đồ giá có vẻ trì trệ đủ để tạo sự tự tin cho những người bán khống, còn được gọi là "bears". Nhưng cách Bollinger Bands đang hình thành qua các khung thời gian cho thấy điều gì đó ít rõ ràng hơn, và chính kiểu thiết lập này thường trừng phạt những người đặt cược ngược xu hướng. Bạn Cũng Có Thể Thích Đường trung tâm $2,90 trên nến hàng ngày đã trở thành điểm cân bằng, nơi thị trường liên tục thay đổi hướng. Các đợt giảm xuống dưới nó không kéo dài lâu nhưng, đồng thời, các đợt phục hồi phía trên dừng lại ngay trước dải trên ở mức $3,09. Khi giá làm điều này, thường không chỉ là sự phai mờ chậm mà là một đợt tăng mạnh thực sự. Nguồn: TradingView Để biến thiết lập này cho XRP thành một cái bẫy bear hoàn chỉnh, chúng ta cần một cú đẩy rõ ràng qua mức $3,10. Những người xem hoạt động đi ngang mùa hè là điểm yếu có thể muốn suy nghĩ lại. XRP bears, hãy cẩn thận Áp lực vẫn giống nhau trong góc nhìn 12 giờ, chỉ trực tiếp hơn. XRP đã dành gần như toàn bộ tháng 8 dưới đường trung tâm, cuối cùng đã phá vỡ điều này vào tháng 9 và hiện vẫn mạnh mẽ mặc dù khối lượng giao dịch ở mức thấp. Bây giờ các dải đang bắt đầu mở rộng, điều này thường báo hiệu rằng động thái tiếp theo sẽ là một động thái nhanh chóng. Rủi ro ở đây không phải là XRP giảm giá — mà là giá tăng quá nhanh đối với các nhà giao dịch đã trở nên quá bi quan. Bạn Cũng Có Thể Thích Nhìn bề ngoài, có vẻ như giá XRP đang bị đình trệ, nhưng Bollinger Bands đưa ra một thông điệp sâu sắc hơn: việc short dễ dàng có thể là sai lầm, và những bears nhảy vào quá sớm có thể đang đi thẳng vào bẫy. Nguồn: https://u.today/dont-sell-xrp-bollinger-bands-point-to-pain-for-shorts
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 03:02
Làm Thế Nào Để Khắc Phục AI Dự Đoán: Các Chỉ Số Kinh Doanh
Bài đăng Làm Thế Nào Để Khắc Phục AI Dự Đoán: Các Chỉ Số Kinh Doanh xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các nhà khoa học dữ liệu coi các chỉ số kinh doanh quan trọng hơn các chỉ số kỹ thuật - nhưng trong thực tế họ lại tập trung nhiều hơn vào các chỉ số kỹ thuật. Điều này làm trật bánh hầu hết các dự án. Vậy tại sao? Eric Siegel AI Dự đoán mang lại tiềm năng to lớn - nhưng nó có thành tích kém nổi tiếng. Ngoài Big Tech và một số ít công ty hàng đầu khác, hầu hết các sáng kiến đều không triển khai được, không bao giờ nhận ra giá trị. Tại sao? Các chuyên gia dữ liệu không được trang bị để bán việc triển khai cho doanh nghiệp. Các chỉ số hiệu suất kỹ thuật mà họ thường báo cáo không phù hợp với mục tiêu kinh doanh - và không có ý nghĩa gì đối với những người ra quyết định. Đối với các bên liên quan và các nhà khoa học dữ liệu để lập kế hoạch, bán và phê duyệt việc triển khai AI dự đoán, họ phải thiết lập và tối đa hóa giá trị của mỗi mô hình học máy về mặt kết quả kinh doanh như lợi nhuận, tiết kiệm - hoặc bất kỳ KPI nào. Chỉ bằng cách đo lường giá trị, dự án mới có thể theo đuổi giá trị. Và chỉ khi đưa các chuyên gia kinh doanh và dữ liệu vào cùng một trang định hướng giá trị, sáng kiến mới có thể tiến lên và triển khai. Tại Sao Các Chỉ Số Kinh Doanh Lại Hiếm Khi Được Sử Dụng Cho Các Dự Án AI Với tầm quan trọng của chúng, tại sao các chỉ số kinh doanh lại hiếm khi được sử dụng? Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các nhà khoa học dữ liệu biết rõ hơn, nhưng thường không tuân thủ: Họ xếp hạng các chỉ số kinh doanh là quan trọng nhất, nhưng trong thực tế lại tập trung nhiều hơn vào các chỉ số kỹ thuật. Tại sao họ thường bỏ qua một bước quan trọng như vậy - tính toán giá trị kinh doanh tiềm năng - dẫn đến sự sụp đổ của chính các dự án của họ? Đó là một câu hỏi rất hay. Ngành công nghiệp không bị mắc kẹt trong tình trạng này chỉ vì lý do tâm lý và văn hóa - mặc dù đó là những yếu tố góp phần. Sau tất cả, thật là thô thiển và quá "lộ liễu" khi nói về tiền bạc. Các chuyên gia dữ liệu cảm thấy bị buộc phải gắn bó với các chỉ số kỹ thuật truyền thống để thực hành và thể hiện chuyên môn của họ. Không chỉ là điều này làm cho họ nghe có vẻ thông minh hơn - với thuật ngữ chuyên môn là một cách phổ biến để...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 02:10
Kiếm tiền nhanh chóng từ khai thác XRP với BTCMiner!
Bài đăng Kiếm tiền nhanh chóng từ khai thác XRP với BTCMiner! xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain, thị trường tiền điện tử đã trải qua sự tăng trưởng chưa từng có. XRP, với tư cách là một trong những tài sản kỹ thuật số hàng đầu thế giới, đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc tối đa hóa lợi nhuận đầu tư XRP đã trở thành mối quan tâm chính của nhiều người nắm giữ XRP. BTCMiner, một nền tảng đổi mới, cung cấp cho người nắm giữ XRP một cách mới để kiếm tiền—thông qua các hợp đồng khai thác. Bắt đầu kiếm tiền ngay bây giờ Làm thế nào để tham gia BTCMiner? Trải nghiệm người dùng của BTCMiner đơn giản và dễ dàng, giúp bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu: 1. Đăng ký: Đăng ký nhanh chóng bằng địa chỉ email của bạn. Đăng ký và nhận ngay 500 USD. 2. Chọn hợp đồng: Chọn hợp đồng khai thác có lợi nhuận dựa trên mục tiêu đầu tư của bạn. 3. Bắt đầu khai thác: Nạp XRP vào nền tảng và kích hoạt hợp đồng để bắt đầu tận hưởng dòng thu nhập ổn định. Tại sao chọn BTCMiner? BTCMiner cam kết cung cấp giải pháp lợi nhuận đơn giản và hiệu quả cho tất cả các nhà đầu tư tiền điện tử, đặc biệt là những người nắm giữ XRP. Ưu điểm của nền tảng bao gồm: 1. Vận hành thuận tiện: Tham gia chỉ với ba bước đơn giản, không yêu cầu kiến thức kỹ thuật phức tạp. 2. Lợi nhuận ổn định: BTCMiner sử dụng hợp đồng thông minh để đảm bảo nhà đầu tư nhận được dòng tiền ổn định. 3. Bảo mật: Nền tảng sử dụng công nghệ blockchain tiên tiến và thuật toán mã hóa để đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng. 4. Hỗ trợ chuyên nghiệp: Dịch vụ khách hàng 24/7 luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi của nhà đầu tư bất cứ lúc nào. Minh họa hợp đồng BTC Miner như sau: Tầm nhìn nền tảng: Tạo ra nhiều khả năng hơn cho các nhà đầu tư BTCMiner không chỉ là một nền tảng khai thác; đó là một lực lượng đổi mới tận tâm thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái tiền điện tử. Bằng cách cung cấp cho người nắm giữ XRP một cách thuận tiện và hiệu quả để kiếm tiền, BTCMiner nhằm mục đích giúp nhiều nhà đầu tư hơn gia tăng tài sản của họ đồng thời thúc đẩy việc áp dụng và ứng dụng công nghệ blockchain toàn cầu. Về BTCMiner BTCMiner là nền tảng hàng đầu chuyên về các giải pháp khai thác tiền điện tử, cam kết cung cấp toàn cầu...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 02:04
Donald Trump Giành Được Lệnh Hoãn Của Tòa Án Tối Cao Về Lệnh Chi Tiêu Viện Trợ Nước Ngoài 4 Tỷ Đô La
TLDR Tòa án Tối cao Hoa Kỳ chấp thuận lệnh hoãn khẩn cấp của Trump, dừng lệnh chi tiêu viện trợ nước ngoài trị giá 4 tỷ đô la trước thời hạn năm tài chính. Lệnh hoãn tạm thời của tòa án cho Trump thêm thời gian để tranh luận về việc giữ lại 4 tỷ đô la viện trợ nước ngoài đã được Quốc hội phê duyệt. Các khoản cắt giảm viện trợ nước ngoài của Trump nhắm vào các chương trình của LHQ và gìn giữ hòa bình, với các cuộc chiến pháp lý về việc giải ngân viện trợ vẫn đang tiếp diễn. Khẩn cấp [...] Bài viết Donald Trump Giành Được Lệnh Hoãn Của Tòa Án Tối Cao Đối Với Lệnh Chi Tiêu Viện Trợ Nước Ngoài 4 Tỷ Đô La xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.
Coincentral
2025/09/11 01:53
Người mua GBP/USD do dự khi kháng cự chính vẫn giữ vững
Bài đăng GBP/USD người mua do dự khi mức kháng cự chính vẫn giữ vững xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dự đoán GBP/USD: Người mua Bảng Anh do dự khi mức kháng cự chính vẫn giữ vững GBP/USD dao động trên mức 1.3500 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Tư sau khi ghi nhận những khoản lỗ nhỏ vào thứ Ba. Cặp tiền tệ này có thể thu hút người mua kỹ thuật nếu nó vượt qua được vùng kháng cự 1.3590-1.3600. Đồng Đô la Mỹ (USD) đã phục hồi trong nửa cuối ngày và khiến GBP/USD chuyển hướng đi xuống, khi thị trường trở nên né tránh rủi ro do căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông. Đọc thêm... Dự đoán GBP/USD: Bulls có thể bỏ qua điều kiện quá mua GBP/USD tăng sức hút trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Ba và tiến tới mức 1.3600 sau khi ghi nhận mức tăng khiêm tốn vào thứ Hai. Mặc dù bức tranh kỹ thuật bắt đầu cho thấy điều kiện quá mua đối với cặp tiền này, các nhà đầu tư có thể kiềm chế không định vị cho một sự điều chỉnh trừ khi có sự phục hồi thuyết phục của Đô la Mỹ (USD). Dữ liệu thị trường lao động đáng thất vọng từ Mỹ vào thứ Sáu tuần trước, cho thấy chỉ tăng 22,000 trong Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) trong tháng Tám, đã khiến Đô la Mỹ bắt đầu tuần dưới áp lực giảm giá và cho phép GBP/USD đẩy cao hơn. Đọc thêm... Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-buyers-hesitate-as-key-resistance-holds-202509101130
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 01:04
