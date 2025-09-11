Làm Thế Nào Để Khắc Phục AI Dự Đoán: Các Chỉ Số Kinh Doanh

AI Dự đoán mang lại tiềm năng to lớn - nhưng nó có thành tích kém nổi tiếng. Ngoài Big Tech và một số ít công ty hàng đầu khác, hầu hết các sáng kiến đều không triển khai được, không bao giờ nhận ra giá trị. Tại sao? Các chuyên gia dữ liệu không được trang bị để bán việc triển khai cho doanh nghiệp. Các chỉ số hiệu suất kỹ thuật mà họ thường báo cáo không phù hợp với mục tiêu kinh doanh - và không có ý nghĩa gì đối với những người ra quyết định. Đối với các bên liên quan và các nhà khoa học dữ liệu để lập kế hoạch, bán và phê duyệt việc triển khai AI dự đoán, họ phải thiết lập và tối đa hóa giá trị của mỗi mô hình học máy về mặt kết quả kinh doanh như lợi nhuận, tiết kiệm - hoặc bất kỳ KPI nào. Chỉ bằng cách đo lường giá trị, dự án mới có thể theo đuổi giá trị. Và chỉ khi đưa các chuyên gia kinh doanh và dữ liệu vào cùng một trang định hướng giá trị, sáng kiến mới có thể tiến lên và triển khai. Tại Sao Các Chỉ Số Kinh Doanh Lại Hiếm Khi Được Sử Dụng Cho Các Dự Án AI Với tầm quan trọng của chúng, tại sao các chỉ số kinh doanh lại hiếm khi được sử dụng? Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các nhà khoa học dữ liệu biết rõ hơn, nhưng thường không tuân thủ: Họ xếp hạng các chỉ số kinh doanh là quan trọng nhất, nhưng trong thực tế lại tập trung nhiều hơn vào các chỉ số kỹ thuật. Tại sao họ thường bỏ qua một bước quan trọng như vậy - tính toán giá trị kinh doanh tiềm năng - dẫn đến sự sụp đổ của chính các dự án của họ? Đó là một câu hỏi rất hay. Ngành công nghiệp không bị mắc kẹt trong tình trạng này chỉ vì lý do tâm lý và văn hóa - mặc dù đó là những yếu tố góp phần. Sau tất cả, thật là thô thiển và quá "lộ liễu" khi nói về tiền bạc. Các chuyên gia dữ liệu cảm thấy bị buộc phải gắn bó với các chỉ số kỹ thuật truyền thống để thực hành và thể hiện chuyên môn của họ. Không chỉ là điều này làm cho họ nghe có vẻ thông minh hơn - với thuật ngữ chuyên môn là một cách phổ biến để...