Bitcoin tách khỏi vàng khi mối tương quan ngắn hạn chuyển sang tiêu cực
Bài đăng Bitcoin tách khỏi vàng khi tương quan ngắn hạn chuyển sang tiêu cực đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin cuối cùng đã cắt đứt mối liên hệ. Tương quan ngắn hạn giữa Bitcoin và vàng hiện đã chuyển sang tiêu cực, ở mức -0,53 trong 30 ngày, theo Glassnode. Đây là một sự tách biệt rõ ràng. Trong khung thời gian dài hơn, tương quan 365 ngày vẫn cho thấy mối liên hệ tích cực yếu ở mức 0,65, nhưng sự thay đổi ngắn hạn này rất đáng chú ý. Điều này có nghĩa là hai tài sản không còn di chuyển đồng bộ. Trong khi vàng đứng yên ngay dưới mức cao kỷ lục, Bitcoin đang củng cố và thu hút người mua dưới mức 111.100 USD. Mức này đang bị nhu cầu tiêu thụ. Nếu Bitcoin vượt trên 114.100 USD, thị trường có thể đối mặt với vùng kháng cự tiếp theo ở mức 118.000 USD. Vàng, mặt khác, không di chuyển nhiều. Nó chỉ đang ổn định quanh mức 3.623 USD một ounce, hầu như không phản ứng. Nó đã vượt trên 3.674 USD vào thứ Ba, nhưng không giữ được. Điều này xảy ra sau khi dữ liệu bảng lương được điều chỉnh, cho thấy sự sụt giảm lớn 911.000 việc làm, một con số kỷ lục. Bây giờ mọi người đang chờ đợi các con số lạm phát tiếp theo. Cục Dự trữ Liên bang sẽ quyết định chính sách vào tuần tới, và những số liệu công bố vào thứ Tư và thứ Năm sẽ định hình những gì họ làm. Các nhà giao dịch đã đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất. Không ai chắc chắn, nhưng các dấu hiệu đã xuất hiện. Trump thúc đẩy thuế quan, Israel tấn công, và vàng giữ ổn định Vàng không chỉ dao động vì cuộc thảo luận về lãi suất. Tình hình địa chính trị cũng rất căng thẳng. Vào thứ Ba, Israel đã phát động một cuộc tấn công quân sự ở Doha, nhắm vào các lãnh đạo cấp cao của Hamas. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Cùng lúc đó, Donald Trump, khi nói chuyện với các nhà lãnh đạo châu Âu, cho biết ông sẵn sàng áp đặt thuế quan mới lên Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng chỉ khi EU cũng làm như vậy. Mục tiêu của ông? Để gây áp lực buộc Putin đàm phán về Ukraine. Những lớp rủi ro này là một phần lý do tại sao vàng thỏi đã tăng gần 40% trong năm nay. Giữa việc các ngân hàng trung ương mua vào và dòng tiền ETF, vàng đã có...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 05:52