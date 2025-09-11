2025-10-10 thứ sáu

Chromia (CHR): Một Thiết kế Blockchain Quan hệ

Chromia (CHR): Một Thiết kế Blockchain Quan hệ

Bài đăng Chromia (CHR): Thiết kế Blockchain quan hệ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chromia (CHR) là nền tảng blockchain nhằm cho phép tạo ra các ứng dụng phi tập trung (DApp) với trọng tâm vào khả năng mở rộng, tính khả dụng và bảo mật. Thiết kế blockchain quan hệ của Chromia cho phép các nhà phát triển mô hình hóa các mối quan hệ phức tạp giữa dữ liệu, khiến nó phù hợp với các ứng dụng yêu cầu cấu trúc dữ liệu phức tạp. Dự án nhằm đạt được khả năng mở rộng cao thông qua thiết kế blockchain quan hệ và sử dụng sharding, cho phép hiệu suất tốt hơn khi mạng phát triển. DApp, trò chơi và token Chromia tập trung vào việc tạo điều kiện phát triển các ứng dụng phi tập trung và trò chơi yêu cầu khả năng mở rộng, thân thiện với người dùng và các tính năng nâng cao. Nó cũng hỗ trợ việc tạo ra các token tùy chỉnh và tài sản kỹ thuật số, khiến nó phù hợp cho các dự án liên quan đến token hóa và quyền sở hữu kỹ thuật số. Nền tảng này hỗ trợ việc phát triển và thực thi các hợp đồng thông minh, cho phép các nhà phát triển tạo ra các thỏa thuận tự động và không cần tin cậy. CHR là token tiện ích gốc của hệ sinh thái Chromia. Nó có thể có nhiều trường hợp sử dụng trong nền tảng, bao gồm thanh toán phí giao dịch, tham gia quản trị và truy cập DApp và dịch vụ. Chromia kết hợp các tính năng bảo mật để bảo vệ dữ liệu người dùng và đảm bảo tính toàn vẹn của các giao dịch. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được xem là sự chứng thực của CoinIdol. Chúng không phải là khuyến nghị mua hoặc bán tiền mã hóa. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi đầu tư vào quỹ. Nguồn: https://coinidol.com/chromia-chr-token/
Sau khi Giá Vàng Tăng Gần đây, Bitcoin Cần Đạt Giá trị Bao nhiêu để Vượt qua Vàng? Đây là Mức Quan trọng

Sau khi Giá Vàng Tăng Gần đây, Bitcoin Cần Đạt Giá trị Bao nhiêu để Vượt qua Vàng? Đây là Mức Quan trọng

Bài đăng Sau Đợt Tăng Giá Gần Đây Của Vàng, Bitcoin Cần Đạt Giá Trị Bao Nhiêu Để Vượt Qua Vàng? Đây Là Mức Quan Trọng đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. So sánh giữa Bitcoin (BTC) và vàng một lần nữa lại nổi lên trong thị trường tiền mã hoá. Sau những biến động giá gần đây, các nhà đầu tư đang tự hỏi Bitcoin cần đạt đến mức nào trước khi đạt được giá trị thị trường của vàng. Theo dữ liệu từ CoinGecko và Hội đồng Vàng Thế giới, vốn hóa thị trường hiện tại của Bitcoin là khoảng 2,26 nghìn tỷ đô la, trong khi tổng vốn hóa thị trường của vàng được đo lường ở mức 25,39 nghìn tỷ đô la. Sự khác biệt này cho thấy để Bitcoin "lật đổ" - hay vượt qua vàng về vốn hóa thị trường - giá của nó cần tăng lên khoảng 1,275,159 đô la. Về hiệu suất, Bitcoin đã tăng 1012.13% trong năm năm qua, vượt xa mức tăng 89.42% của vàng. Về lợi nhuận từ đầu năm đến nay, vàng đã vượt qua hiệu suất 21.67% của Bitcoin với mức lợi nhuận 39.28%. Trong tháng qua, Bitcoin đã giảm 2.35%, trong khi vàng đã tăng 7.89%. Cũng có những khác biệt đáng kể giữa hai tài sản về mặt tăng trưởng nguồn cung. Tăng trưởng nguồn cung hàng năm của Bitcoin là 0.83%, và phần thưởng Mining giảm với các đợt Bitcoin Halving diễn ra khoảng bốn năm một lần. Ngược lại, tăng trưởng nguồn cung hàng năm của vàng là 1.72%, chủ yếu do vàng mới khai thác và tái chế. Điều này cho thấy bản chất "lạm phát thấp" lâu dài của Bitcoin. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/after-the-recent-rise-in-gold-prices-how-much-would-bitcoin-need-to-be-worth-to-surpass-gold-heres-the-critical-level/
Những con bò Avalanche (AVAX) nhắm đến mức Breakout 30$ khi hợp tác với Toyota thúc đẩy động lượng

Những con bò Avalanche (AVAX) nhắm đến mức Breakout 30$ khi hợp tác với Toyota thúc đẩy động lượng

Bài đăng Avalanche (AVAX) Bulls Target $30 Breakout khi Toyota Partnership Fuels Momentum xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Avalanche (AVAX) Bulls Target $30 Breakout khi Toyota Partnership Fuels Chỉ báo động lượng Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin được tìm thấy trên NewsBTC chỉ dành cho mục đích giáo dục. Nó không đại diện cho ý kiến của NewsBTC về việc có nên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ khoản đầu tư nào và tự nhiên đầu tư có rủi ro. Bạn được khuyên nên tiến hành nghiên cứu của riêng mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Sử dụng thông tin được cung cấp trên trang web này hoàn toàn bằng rủi ro của riêng bạn. Tin tức liên quan © 2025 NewsBTC. Đã đăng ký Bản quyền. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đang đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://www.newsbtc.com/news/avalanche/avalanche-avax-bulls-target-30-breakout-as-toyota-partnership-fuels-momentum/
Hãy Đến Và Gõ Cửa Nhà Họ

Hãy Đến Và Gõ Cửa Nhà Họ

Bài đăng Come And Knock On Their Door xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. HOA KỲ - NGÀY 26 THÁNG 2: THREE'S COMPANY - Joyce DeWitt, John Ritter và Suzanne Somers. (Ảnh của ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content qua Getty Images) Disney General Entertainment Content qua Getty Images Người hâm mộ của Three's Company, hãy sẵn sàng để quay lại với sự hỗn loạn cổ điển! Vào ngày 12 tháng 9, phòng Sunset ở Hollywood sẽ tổ chức buổi đọc trực tiếp tập "Going to Pot" của mùa 7, như một phần của buổi gala John Ritter Foundation from the Heart 2025. Tom Bergeron sẽ dẫn chuyện, với các diễn viên gốc Priscilla Barnes (Terri Alden) và Richard Kline (Larry Dallas) cùng với Adam Devine trong vai Jack Tripper, Kaley Cuoco trong vai Janet Wood, Jason Alexander trong vai Ralph Furley, và Reno Wilson trong vai Sergeant Kent cùng những người khác. Hãy chờ đón tất cả những pha hài kịch, hiểu lầm, và hài hước táo bạo đã làm cho chương trình trở thành một cỗ máy tạo rating. Mở ra lối đi mới Tiền đề đằng sau Three's Company - một người đàn ông độc thân, Jack Tripper (John Ritter), sống một cách trong sạch với hai người phụ nữ, Janet (Joyce DeWitt) và Chrissy (Suzanne Somers) - được coi là táo bạo vào thời điểm đó. Sự kết hợp giữa hài kịch, ẩn ý đôi, và những hiểu lầm đã tạo ra một khuôn mẫu mới cho các sitcom "táo bạo" có thể giải quyết các tình huống người lớn trong khi vẫn dễ tiếp cận với khán giả đại chúng. Theo số liệu, nó đã vươn lên cao nhất là vị trí số 2 trong mùa, kết thúc trong Top 10 trong sáu trong số tám mùa của nó. John Ritter Foundation from the Heart Gala Không thể đến trực tiếp? Hãy xem trực tiếp trên trang web của John Ritter Foundation hoặc xem theo yêu cầu qua Pluto TV. Ritter qua đời vào năm 2003 vì bóc tách động mạch chủ, và buổi gala sẽ có lợi cho công việc tiếp tục của John Ritter Foundation for Aortic Health. Đây là cơ hội của bạn để gõ cửa nhà họ một lần nữa cho một buổi tối đầy tiếng cười tôn vinh một trong những sitcom đột phá nhất của TV! Sau tất cả, như bài hát chủ đề biểu tượng...
Các nhà sản xuất sẽ không viral như Taylor-Travis, nhưng đây là cách họ có thể thành công trên mạng xã hội

Các nhà sản xuất sẽ không viral như Taylor-Travis, nhưng đây là cách họ có thể thành công trên mạng xã hội

Bài đăng Các nhà sản xuất sẽ không thể viral như Taylor-Travis, nhưng đây là cách họ có thể thành công trên mạng xã hội xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Travis Kelce và Taylor Swift đã gây bão trên internet với tin đính hôn của họ. Các nhà sản xuất có thể học được gì cho kế hoạch mạng xã hội của mình? Gareth Cattermole/Getty Images for TAS Rights Management Khi Taylor Swift và Travis Kelce thông báo về việc đính hôn, internet không chỉ chú ý—mà còn bùng nổ. Mười bốn triệu lượt thích trong một giờ. Vô số thương hiệu vội vã tham gia vào cuộc trò chuyện. Nhưng bài học cho các nhà sản xuất không phải về văn hóa đại chúng. Đó là về sự chú ý: trong thế giới ngày nay, nó lan truyền ngay lập tức, và những ai nắm bắt được nó sẽ chiến thắng. Các giám đốc điều hành sản xuất có thể bị cám dỗ bỏ qua loại cơn sốt đó vì cho rằng nó không liên quan—sau cùng, họ không kinh doanh trong lĩnh vực tạo ra những khoảnh khắc viral. Nhưng khả năng hiển thị là đồng tiền mới, và nó được khuếch đại theo thời gian thực. Nếu bạn không xuất hiện trực tuyến, bạn sẽ vô hình đối với thế hệ công nhân và đối tác tiếp theo. Để nắm bắt cơ hội, các nhà sản xuất không cần phải biên đạo các video nhảy viral hoặc biến sản xuất của họ thành meme thịnh hành tiếp theo. Cơ hội thực sự là kể chuyện chân thực gắn liền với con người, sản phẩm và tác động của bạn. Ngay cả với nguồn lực hạn chế, các nhà sản xuất có thể sử dụng mạng xã hội một cách chiến lược—và kết quả là có thật. Những công ty làm tốt điều này không chỉ đang tiếp thị, họ đang tuyển dụng nhân tài, giới thiệu đổi mới, và chứng minh họ có thể cạnh tranh trong thị trường ưu tiên kỹ thuật số. Thực tế, chúng tôi đã thấy các công ty nhỏ ở Ohio thu hút cả nhân viên mới và khách hàng mới chỉ từ một đoạn clip LinkedIn đơn giản. Dưới đây là một vài cách các nhà sản xuất có thể bắt đầu xây dựng loại hiện diện đó. 1. Tập trung vào con người của bạn Chúng ta biết các nhà sản xuất cần những công nhân trẻ hơn. Thế hệ Baby Boomer và hàng thập kỷ kiến thức tổ chức mà họ mang theo đang nghỉ hưu, và việc vượt qua khoảng cách tài năng đang diễn ra sẽ đòi hỏi phải thu hút Gen Z. Không có cách nào tốt hơn để làm điều đó hơn là cho họ thấy những người tạo nên doanh nghiệp của bạn, và mạng xã hội cung cấp một sân khấu hoàn hảo. Việc làm nổi bật...
Trung Quốc, Nga Và Thị Trường Khí Đốt Tự Nhiên Toàn Cầu – Những Thay Đổi Lớn Có Thể Xảy Ra

Trung Quốc, Nga Và Thị Trường Khí Đốt Tự Nhiên Toàn Cầu – Những Thay Đổi Lớn Có Thể Xảy Ra

Bài đăng Trung Quốc, Nga Và Thị Trường Khí Đốt Tự Nhiên Toàn Cầu - Những Thay Đổi Lớn Có Thể Xảy Ra đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tổng thống Nga Vladimir Putin đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc họp cấp cao vào năm 2025 tại Moscow. Getty Images Trung Quốc và Nga hiện đã chấp thuận cho một trong những thỏa thuận khí đốt tự nhiên quan trọng nhất thế giới trong một thập kỷ. Trong cuộc họp gần đây của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Thiên Tân, Trung Quốc, lãnh đạo Tập và Putin đã ký biên bản ghi nhớ để đường ống Power of Siberia 2 được tiến hành. Điều này diễn ra sau nhiều năm đàm phán bế tắc về vấn đề giá cả và chi phí. Khi không thấy dấu hiệu thay đổi, các công ty ở nhiều quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ, đã theo đuổi các kế hoạch lớn để xây dựng các cơ sở xuất khẩu khí đốt mới tốn kém, coi Trung Quốc, nước nhập khẩu lớn nhất thế giới, là thị trường ngày càng phát triển. Do đó, biên bản ghi nhớ được công bố đã gây chấn động trong ngành công nghiệp. Chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa được hoàn thiện. Tuy nhiên, một số ý định của nó đã rõ ràng. Đường ống sẽ là sự thúc đẩy cần thiết cho nền kinh tế chiến tranh của Nga và một dấu hiệu mạnh mẽ về mối quan hệ Nga-Trung. Đối với Trung Quốc, nó được coi là một thông điệp rõ ràng gửi đến phương Tây rằng Bắc Kinh sẽ từ chối mọi lệnh trừng phạt đối với nguồn cung cấp như vậy từ Nga. Không kém phần quan trọng, họ không ngại phá hỏng mong muốn của Donald Trump trong việc mở rộng "sự thống trị" nhiên liệu hóa thạch của Mỹ. Tác Động Sẽ Nghiêm Trọng Và Không Chỉ Đối Với Hoa Kỳ. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, giữa năm 2025 và 2030, công suất xuất khẩu mới cho khí đốt tự nhiên hóa lỏng lên đến 300 tỷ mét khối sẽ đi vào hoạt động. Đó là một con số lớn, chỉ ít hơn một chút so với lượng tiêu thụ của toàn bộ EU trong năm 2024. Cảnh quay từ trên không của nhà máy khí đốt tự nhiên hóa lỏng Cheniere Energy đang được xây dựng vào năm 2025, Port Arthur, Texas. (Ảnh của Brandon Bell/Getty Images) Getty Images Khoảng một nửa công suất mới dự kiến sẽ được xây dựng ở Hoa Kỳ, nước xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới. Các...
Bitcoin tách khỏi vàng khi mối tương quan ngắn hạn chuyển sang tiêu cực

Bitcoin tách khỏi vàng khi mối tương quan ngắn hạn chuyển sang tiêu cực

Bài đăng Bitcoin tách khỏi vàng khi tương quan ngắn hạn chuyển sang tiêu cực đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin cuối cùng đã cắt đứt mối liên hệ. Tương quan ngắn hạn giữa Bitcoin và vàng hiện đã chuyển sang tiêu cực, ở mức -0,53 trong 30 ngày, theo Glassnode. Đây là một sự tách biệt rõ ràng. Trong khung thời gian dài hơn, tương quan 365 ngày vẫn cho thấy mối liên hệ tích cực yếu ở mức 0,65, nhưng sự thay đổi ngắn hạn này rất đáng chú ý. Điều này có nghĩa là hai tài sản không còn di chuyển đồng bộ. Trong khi vàng đứng yên ngay dưới mức cao kỷ lục, Bitcoin đang củng cố và thu hút người mua dưới mức 111.100 USD. Mức này đang bị nhu cầu tiêu thụ. Nếu Bitcoin vượt trên 114.100 USD, thị trường có thể đối mặt với vùng kháng cự tiếp theo ở mức 118.000 USD. Vàng, mặt khác, không di chuyển nhiều. Nó chỉ đang ổn định quanh mức 3.623 USD một ounce, hầu như không phản ứng. Nó đã vượt trên 3.674 USD vào thứ Ba, nhưng không giữ được. Điều này xảy ra sau khi dữ liệu bảng lương được điều chỉnh, cho thấy sự sụt giảm lớn 911.000 việc làm, một con số kỷ lục. Bây giờ mọi người đang chờ đợi các con số lạm phát tiếp theo. Cục Dự trữ Liên bang sẽ quyết định chính sách vào tuần tới, và những số liệu công bố vào thứ Tư và thứ Năm sẽ định hình những gì họ làm. Các nhà giao dịch đã đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất. Không ai chắc chắn, nhưng các dấu hiệu đã xuất hiện. Trump thúc đẩy thuế quan, Israel tấn công, và vàng giữ ổn định Vàng không chỉ dao động vì cuộc thảo luận về lãi suất. Tình hình địa chính trị cũng rất căng thẳng. Vào thứ Ba, Israel đã phát động một cuộc tấn công quân sự ở Doha, nhắm vào các lãnh đạo cấp cao của Hamas. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Cùng lúc đó, Donald Trump, khi nói chuyện với các nhà lãnh đạo châu Âu, cho biết ông sẵn sàng áp đặt thuế quan mới lên Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng chỉ khi EU cũng làm như vậy. Mục tiêu của ông? Để gây áp lực buộc Putin đàm phán về Ukraine. Những lớp rủi ro này là một phần lý do tại sao vàng thỏi đã tăng gần 40% trong năm nay. Giữa việc các ngân hàng trung ương mua vào và dòng tiền ETF, vàng đã có...
Biến động 7% trong Giao dịch mua Tài sản kỹ thuật số của Kho bạc, Kế hoạch ETF của Grayscale

Biến động 7% trong Giao dịch mua Tài sản kỹ thuật số của Kho bạc, Kế hoạch ETF của Grayscale

Bài đăng 7% Biến động giá về Mua Quỹ Tài sản Kỹ thuật số, Kế hoạch ETF của Grayscale xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Token gốc của Chainlink LINK$23.35 đã chững lại vào thứ Tư sau khởi đầu mạnh mẽ trong tuần, trả lại một phần lợi nhuận sau tin tức về công ty quản lý tài sản Grayscale nộp đơn chuyển đổi quỹ đóng của họ thành quỹ giao dịch trao đổi (ETF). Token này giảm khoảng 1% trong 24 giờ qua trong phiên giao dịch biến động, trải qua biến động giá 7%, theo mô hình phân tích kỹ thuật của CoinDesk Research. Diễn biến giá theo sau thông báo hôm thứ Ba của công ty quản lý bất động sản và tài sản Caliber (CWD) có trụ sở tại Arizona rằng họ đã hoàn thành việc mua token LINK đầu tiên, đánh dấu sự khởi đầu chiến lược quỹ tài sản kỹ thuật số của họ. Cổ phiếu của họ tăng vọt gần 2,000% vào thứ Ba trước khi trả lại phần lớn lợi nhuận, giảm thêm 20% vào thứ Tư trong giao dịch trước khi niêm yết. Công ty không tiết lộ số lượng token đã mua. Động thái này khiến Caliber trở thành công ty niêm yết trên Nasdaq đầu tiên áp dụng chính sách dự trữ quỹ tập trung vào LINK. Công ty cho biết họ nhằm mục đích tích lũy LINK theo thời gian bằng cách sử dụng các hạn mức tín dụng hiện có, dự trữ tiền mặt và chứng khoán dựa trên vốn chủ sở hữu, với kế hoạch stake token để tạo ra lợi nhuận. Phân tích kỹ thuật Hiệu suất giao dịch: LINK ghi nhận mức giảm khiêm tốn 1% trong khoảng thời gian 24 giờ, trải qua biến động trong ngày 7% giữa $22.84 và $24.46, mô hình phân tích kỹ thuật của CoinDesk Research cho thấy. Chỉ số khối lượng: Hoạt động giao dịch tăng vọt lên 3,78 triệu đơn vị lúc 14:00 vào ngày 9 tháng 9 UTC, vượt quá trung bình 24 giờ và thiết lập mức hỗ trợ gần mức giá $23. Kiểm tra mức kháng cự: Mức cao trong ngày $23.49 gặp áp lực bán trước khi giảm qua các mức hỗ trợ nhỏ, cho thấy hoạt động chốt lời và chuẩn bị tiềm năng cho việc khám phá giá giảm thêm. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Một số phần của bài viết này được tạo ra với sự hỗ trợ từ các công cụ AI và được đội ngũ biên tập của chúng tôi xem xét để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các tiêu chuẩn của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, xem Chính sách AI đầy đủ của CoinDesk. Nguồn: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/10/chainlink-s-link-stalls-after-nasdaq-listed-firm-s-treasury-purchase-grayscale-etf-plans
Bealls Hợp Tác Với Profitmind Để Nâng Cao Độ Chính Xác Trong Lập Kế Hoạch Hàng Hóa

Bealls Hợp Tác Với Profitmind Để Nâng Cao Độ Chính Xác Trong Lập Kế Hoạch Hàng Hóa

Bài đăng Bealls Hợp tác với Profitmind để Cải thiện Độ chính xác trong Lập kế hoạch Quà tặng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bealls, vận hành 660 cửa hàng tại 22 bang, đang nỗ lực cải thiện độ chính xác trong phân bổ hàng hóa. Ảnh: Bealls Bealls, một nhà bán lẻ gia đình với hơn một thế kỷ hoạt động, đang tìm cách cải thiện độ chính xác trong lập kế hoạch hàng hóa và nâng cao lợi nhuận, vì vậy họ đã hợp tác với Profitmind, nền tảng AI bản địa đầu tiên dành cho các nhà bán lẻ, ra mắt vào tháng 1 năm 2024. "Chúng tôi đang xây dựng một AI Agent cho việc lập kế hoạch hàng hóa và theo hiểu biết của chúng tôi, đây là AI Agent đầu tiên thực hiện lập kế hoạch hàng hóa, phân tích và các nhiệm vụ khác," Tiến sĩ Mark Chrystal, CEO và đồng sáng lập của Profitmind cho biết. "Bealls thực sự có tầm nhìn xa và nói rằng đây có thể là sự kết hợp rất tốt cho những gì họ đang cố gắng thực hiện. Chúng tôi đã thực hiện một dự án thí điểm với đội ngũ Bealls và nó hoạt động rất hiệu quả." "Profitmind đã nằm trong tầm ngắm của chúng tôi trong vài năm qua," Matt Beall, Chủ tịch và CEO của Bealls Inc. cho biết. "Dữ liệu sẽ được thu thập theo cách giúp chúng tôi đưa ra quyết định hợp lý về việc nên mua thêm gì, nên mua ít gì và nơi phân bổ sản phẩm ở cấp độ địa điểm, tức là ở cấp độ từng cửa hàng. Điều này sẽ thực sự giúp chúng tôi trở nên thông minh hơn với kế hoạch mua hàng, với những gì chúng tôi đang mua và nơi chúng tôi đang vận chuyển." Beall cho biết Profitmind sẽ giúp Bealls, có trụ sở tại Bradenton, Florida và vận hành hơn 660 cửa hàng tại 22 bang, xác định và hành động dựa trên các xu hướng nhỏ xảy ra ở cấp độ từng cửa hàng mà người mua có thể bỏ lỡ. "Chúng tôi có thể đã đặt ra các rào cản và tự giới hạn mình từ góc độ lập kế hoạch và phân bổ với các khung thời gian vận chuyển dựa trên tính thời vụ và các chuyển đổi thậm chí không có thực," Beall nói. "Chúng tôi có thể đã đưa ra những quyết định ngớ ngẩn của con người. Giải pháp này sẽ có thể giúp chúng tôi...
BNB đạt cao nhất mọi thời đại mới và đang tiến tới $1,000

BNB đạt cao nhất mọi thời đại mới và đang tiến tới $1,000

BNB đang tăng mạnh và chạm mức Cao nhất mọi thời đại mới là $897. Giá cho thấy mức tăng hàng ngày là 2,59% và khối lượng giao dịch cũng không kém với giá trị $2,79 tỷ. Ngày càng nhiều nhà phân tích và nhà đầu tư đang nhìn đầy tự tin vào con số kỳ diệu... Bài viết BNB đạt Cao nhất mọi thời đại mới và đang tiến tới $1.000 xuất hiện lần đầu trên Blockchain Stories.
