Tàu Cao Tốc California Sẽ Nhận Được 20 Tỷ Đô La Từ Ngân Sách Tiểu Bang Trong Cuộc Đấu Với Trump

Bài đăng California Bullet Train Sẽ Nhận Được 20 Tỷ Đô La Tài Trợ Từ Tiểu Bang Trong Cuộc Chiến Với Trump xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hình ảnh mô phỏng của nhà ga đường sắt cao tốc Kings Tulare trong tương lai. Cơ quan Đường sắt Cao tốc California Cơ quan lập pháp California đang tiến hành kế hoạch cung cấp thêm 20 tỷ đô la tài trợ cho hệ thống đường sắt cao tốc đang gặp khó khăn về tài chính của tiểu bang, điều này sẽ giúp hoàn thành phần Thung lũng Trung tâm ban đầu và bắt đầu công việc kết nối nó với San Francisco và Los Angeles. Động thái này diễn ra khi tiểu bang cũng kiện chính quyền Trump vì đã cố gắng đòi lại 4 tỷ đô la quỹ liên bang. Các nhà lập pháp tiểu bang đang tái ủy quyền chương trình Cap-and-Trade của California, yêu cầu các nhà phát thải khí nhà kính công nghiệp lớn nhất phải mua tín dụng ô nhiễm, đến năm 2045, với kế hoạch chuyển 1 tỷ đô la mỗi năm từ nguồn đó cho dự án đường sắt trong hai thập kỷ tới, một kế hoạch được Thống đốc Gavin Newsom thúc đẩy. Đây là cam kết tài trợ lớn nhất trong lịch sử dự án, bắt đầu sau khi cử tri phê duyệt biện pháp trái phiếu 10 tỷ đô la vào năm 2008. Mặc dù chi phí ước tính để xây dựng hệ thống đã tăng gấp ba lần kể từ đó lên hơn 100 tỷ đô la và thời gian biểu xây dựng đã kéo dài đáng kể, công việc trên giai đoạn đầu tiên dài 171 dặm đã mở rộng và đã tăng tốc trong vài năm qua. "Thỏa thuận hôm nay đã đưa ra một tuyên bố lớn, táo bạo về tương lai của California—một tương lai sẽ tạo ra việc làm, cắt giảm ô nhiễm và kết nối và chuyển đổi các cộng đồng trên khắp tiểu bang," CEO Ian Choudri cho biết trong một tuyên bố. "Thỏa thuận tài trợ này giải quyết tất cả các khoảng trống tài trợ đã xác định cho Phân khúc Hoạt động Sớm ở Thung lũng Trung tâm và mở ra cánh cửa cho sự tham gia công-tư có ý nghĩa với chương trình." Choudri, một cựu chiến binh của các dự án cơ sở hạ tầng toàn cầu, người đã tiếp quản vị trí lãnh đạo đoàn tàu cao tốc vào năm ngoái, đã công bố một kế hoạch kinh doanh mới vào tháng trước nhằm đẩy nhanh việc xây dựng và tìm kiếm các nguồn doanh thu mới từ các khu đất rộng lớn của cơ quan để giúp giữ tổng chi phí, bao gồm việc cho phép các công ty công nghệ xây dựng trung tâm dữ liệu trên...