Nhà phân tích dự đoán giá XRP nếu Ethereum tăng vọt lên $25,000
Nhà giao dịch ẩn danh dự báo mục tiêu giá cực đoan cho các altcoin chính trong đợt pump tiếp theo Mục tiêu XRP cần tăng 10,069% để đạt vốn hóa thị trường 17,8 nghìn tỷ đô la Dự đoán bao gồm Solana ở mức $2,000 và Dogecoin đạt mức giá $5 Nhà phân tích thị trường Cá voi Guru đã công bố các dự báo giá đầy tham vọng cho các altcoin hàng đầu trước chu kỳ pump lớn tiếp theo được dự đoán. Người tự mô tả là "thợ săn crypto gem 100x" đã vạch ra các mục tiêu đòi hỏi mức tăng phần trăm khổng lồ từ mức giao dịch hiện tại trên nhiều tài sản tiền điện tử. Dự báo này xuất hiện trong giai đoạn hiệu suất thị trường hỗn hợp, với XRP, Solana, Dogecoin và Cardano ghi nhận mức tăng vượt quá 4% trong tuần qua trong khi Ethereum giảm 0,24%. Mặc dù Ethereum gần đây yếu đi, Cá voi Guru dự đoán tài sản này có thể đạt $25,000 trong đợt tăng giá altcoin tiếp theo.
Dự báo XRP đối mặt với thách thức toán học
Mục tiêu tham vọng nhất của Cá voi Guru liên quan đến việc XRP đạt $300, tương đương mức tăng 10,069% từ giá giao dịch hiện tại là $2,95. Dự báo này đòi hỏi XRP phải đạt được mức tăng khoảng 101 lần để đạt đến mức chỉ định. Ở mức $300 mỗi token, vốn hóa thị trường của XRP sẽ đạt 17,8 nghìn tỷ đô la dựa trên lượng cung lưu hành hiện tại là 59,61 tỷ token. Định giá này sẽ vượt quá tổng vốn hóa thị trường của Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet và Amazon.
Mục tiêu kép của nhà phân tích cho XRP và Ethereum sẽ tạo ra một động lực thú vị trong cặp giao dịch XRPETH. Hiện đang giao dịch ở mức 0,00068, cặp này về lý thuyết có thể đạt 0,012 nếu cả hai tài sản đạt được mục tiêu tương ứng của chúng, thể hiện mức tăng 1,664% trong hiệu suất của XRP so với Ethereum.
Các nhà phân tích Changelly đã thừa nhận khả năng toán học của việc XRP đạt $300 nhưng dự đoán mục tiêu này sẽ không thành hiện thực cho đến tháng 2 năm 2040, khoảng mười lăm năm kể từ điều kiện thị trường hiện tại.
Các dự báo altcoin bổ sung từ Cá voi Guru bao gồm Solana tiến tới $2,000, điều này sẽ mang lại mức tăng 813% từ mức giá hiện tại là $218,90. Dogecoin đối mặt với mục tiêu $5, đòi hỏi mức tăng 1,979%...
