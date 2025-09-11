2025-10-10 thứ sáu

Remittix Gây Tiếng Vang Trên Các Tiêu Đề, Nhưng MAGACOIN FINANCE Thu Hút Niềm Tin Mạnh Mẽ Nhất Của Các Nhà Phân Tích Về Presale 2025

Remittix Gây Tiếng Vang Trên Các Tiêu Đề, Nhưng MAGACOIN FINANCE Thu Hút Niềm Tin Mạnh Mẽ Nhất Của Các Nhà Phân Tích Về Presale 2025

Nhà phân tích thấy Remittix đang thu hút sự chú ý, nhưng MAGACOIN FINANCE nhận được niềm tin mạnh mẽ hơn với tư cách là altcoin presale hàng đầu năm 2025.
Blockchainreporter2025/09/11 12:00
Nhà phân tích dự đoán giá XRP nếu Ethereum tăng vọt lên $25,000

Nhà phân tích dự đoán giá XRP nếu Ethereum tăng vọt lên $25,000

Bài đăng Nhà phân tích dự đoán giá XRP nếu Ethereum tăng vọt lên $25,000 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà giao dịch ẩn danh dự báo mục tiêu giá cực đoan cho các altcoin chính trong đợt pump tiếp theo Mục tiêu XRP cần tăng 10,069% để đạt vốn hóa thị trường 17,8 nghìn tỷ đô la Dự đoán bao gồm Solana ở mức $2,000 và Dogecoin đạt mức giá $5 Nhà phân tích thị trường Cá voi Guru đã công bố các dự báo giá đầy tham vọng cho các altcoin hàng đầu trước chu kỳ pump lớn tiếp theo được dự đoán. Người tự mô tả là "thợ săn crypto gem 100x" đã vạch ra các mục tiêu đòi hỏi mức tăng phần trăm khổng lồ từ mức giao dịch hiện tại trên nhiều tài sản tiền điện tử. Dự báo này xuất hiện trong giai đoạn hiệu suất thị trường hỗn hợp, với XRP, Solana, Dogecoin và Cardano ghi nhận mức tăng vượt quá 4% trong tuần qua trong khi Ethereum giảm 0,24%. Mặc dù Ethereum gần đây yếu đi, Cá voi Guru dự đoán tài sản này có thể đạt $25,000 trong đợt tăng giá altcoin tiếp theo. Dự báo XRP đối mặt với thách thức toán học Mục tiêu tham vọng nhất của Cá voi Guru liên quan đến việc XRP đạt $300, tương đương mức tăng 10,069% từ giá giao dịch hiện tại là $2,95. Dự báo này đòi hỏi XRP phải đạt được mức tăng khoảng 101 lần để đạt đến mức chỉ định. Ở mức $300 mỗi token, vốn hóa thị trường của XRP sẽ đạt 17,8 nghìn tỷ đô la dựa trên lượng cung lưu hành hiện tại là 59,61 tỷ token. Định giá này sẽ vượt quá tổng vốn hóa thị trường của Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet và Amazon. Mục tiêu kép của nhà phân tích cho XRP và Ethereum sẽ tạo ra một động lực thú vị trong cặp giao dịch XRPETH. Hiện đang giao dịch ở mức 0,00068, cặp này về lý thuyết có thể đạt 0,012 nếu cả hai tài sản đạt được mục tiêu tương ứng của chúng, thể hiện mức tăng 1,664% trong hiệu suất của XRP so với Ethereum. Các nhà phân tích Changelly đã thừa nhận khả năng toán học của việc XRP đạt $300 nhưng dự đoán mục tiêu này sẽ không thành hiện thực cho đến tháng 2 năm 2040, khoảng mười lăm năm kể từ điều kiện thị trường hiện tại. Các dự báo altcoin bổ sung từ Cá voi Guru bao gồm Solana tiến tới $2,000, điều này sẽ mang lại mức tăng 813% từ mức giá hiện tại là $218,90. Dogecoin đối mặt với mục tiêu $5, đòi hỏi mức tăng 1,979%...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 11:56
Giải Mã Khoản Đầu Tư Crypto Chiến Lược Trị Giá Hơn 100 Triệu Đô

Giải Mã Khoản Đầu Tư Crypto Chiến Lược Trị Giá Hơn 100 Triệu Đô

Bài đăng Phân tích Khoản Đầu tư Crypto Chiến lược Trị giá Hơn 100 triệu USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Anchorage Digital Mua lại HYPE: Phân tích Khoản Đầu tư Crypto Chiến lược Trị giá Hơn 100 triệu USD Chuyển đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Anchorage Digital Mua lại HYPE: Phân tích Khoản Đầu tư Crypto Chiến lược Trị giá Hơn 100 triệu USD Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/anchorage-digital-hype-investment/
BitcoinEthereumNews2025/09/11 11:47
Khoản nạp PENGU 6M$ đáng báo động báo hiệu sự thay đổi tiềm năng của thị trường

Khoản nạp PENGU 6M$ đáng báo động báo hiệu sự thay đổi tiềm năng của thị trường

Bài đăng Khoản tiền gửi PENGU đáng báo động trị giá 6M USD báo hiệu sự thay đổi tiềm năng của thị trường xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Pudgy Penguins: Khoản tiền gửi PENGU đáng báo động trị giá 6M USD báo hiệu sự thay đổi tiềm năng của thị trường Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức tiền mã hóa Pudgy Penguins: Khoản tiền gửi PENGU đáng báo động trị giá 6M USD báo hiệu sự thay đổi tiềm năng của thị trường Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/pudgy-penguins-market-shift/
BitcoinEthereumNews2025/09/11 11:32
Dự đoán giá Kaspa (KAS) cho hôm nay, ngày 11 tháng 9

Dự đoán giá Kaspa (KAS) cho hôm nay, ngày 11 tháng 9

Giá Kaspa đang giao dịch ở mức khoảng $0,08260 ngay bây giờ, giữ ổn định sau nhiều tuần thị trường đi ngang. Giá đang nằm ngay trên một vùng hỗ trợ lớn, và mọi người đang theo dõi để xem liệu nó có giữ vững hay chúng ta sắp chứng kiến một đợt giảm khác. Những Gì Chúng Tôi Đã Dự Đoán Đúng Hôm Qua Hôm qua chúng tôi đã nói về cách
Coinstats2025/09/11 11:00
Unrivaled Đạt Định Giá 340 Triệu USD, Thêm Hai Câu Lạc Bộ Sau Vòng Tài Trợ Series B

Unrivaled Đạt Định Giá 340 Triệu USD, Thêm Hai Câu Lạc Bộ Sau Vòng Tài Trợ Series B

Bài đăng Unrivaled Đạt Định Giá 340 Triệu USD, Thêm Hai Câu Lạc Bộ Sau Vòng tài trợ Series B xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. MEDLEY, FLORIDA – NGÀY 21 THÁNG 2: Angel Reese #5 của Rose thực hiện cú ném rổ trước Lunar Owls trong hiệp hai tại Wayfair Arena vào ngày 21 tháng 2 năm 2025 tại Medley, Florida. (Ảnh của Rich Storry/Getty Images) Getty Images Unrivaled, giải bóng rổ nữ 3 đấu 3 được thành lập bởi các ngôi sao WNBA Breanna Stewart và Napheesa Collier, đã hoàn tất vòng đầu tư Series B được đăng ký vượt mức do Bessemer Venture Partners dẫn đầu, theo thông báo từ giải đấu. Thương vụ này định giá Unrivaled ở mức 340 triệu USD, một con số kỷ lục cho một giải đấu thể thao chuyên nghiệp mới. Các nhà đầu tư mới bao gồm Serena Ventures của Serena William, trong khi Warner Bros. Discovery và Trybe Ventures của Alex Morgan tiếp tục từ các vòng trước. Những nhà đóng góp khác trong vòng này bao gồm ngôi sao NBA All-Star Trae Young, đồng đội Orlando Magic Franz và Moritz Wagner, chủ tịch Đại học Maryland Darryll J. Pines và Sylvia Pines, giám đốc điều hành thể thao Sam Rapoport và Next Legacy Partners. "Chúng tôi tiếp tục liên kết với các đối tác giúp nâng cao giải đấu và thúc đẩy tăng trưởng chiến lược của chúng tôi," chủ tịch Unrivaled Alex Bazzell cho biết trong một tuyên bố. "Sự tăng trưởng trong định giá của Unrivaled phản ánh sự tin tưởng của nhà đầu tư và chứng minh rằng các mô hình do vận động viên dẫn dắt có thể phát triển mạnh mẽ ở cấp độ cao nhất trong kinh doanh." Được thành lập vào năm 2023, Unrivaled nổi bật bằng cách ưu tiên trải nghiệm của cầu thủ, với các vận động viên nhận được cổ phần ngoài mức lương trung bình cao nhất trong thể thao nữ chuyên nghiệp. Với định giá ngày càng tăng của giải đấu, các cầu thủ trực tiếp hưởng lợi từ hiệu suất tài chính của giải. Bóng Rổ Unrivaled: Thành Công Tức Thì Mùa giải đầu tiên của Unrivaled đã mang lại số lượng người xem truyền hình và phát trực tuyến phá kỷ lục trên TNT, truTV và Max. Giải đấu có trung bình 221,000 người xem trong suốt mùa giải, bao gồm cả vòng playoff, trong khi trận chung kết giữa Rose BC và Vinyl BC thu hút 364,000 người xem và đạt đỉnh 385,000. Nhìn chung, phạm vi phủ sóng của Unrivaled đã tiếp cận hơn 11,9 triệu người xem và tạo ra 10 trận đấu bóng rổ nữ được xem nhiều nhất trong lịch sử TNT Sports, cũng như 10 trận đấu bóng rổ nữ được phát trực tuyến nhiều nhất...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 10:48
Tàu Cao Tốc California Sẽ Nhận Được 20 Tỷ Đô La Từ Ngân Sách Tiểu Bang Trong Cuộc Đấu Với Trump

Tàu Cao Tốc California Sẽ Nhận Được 20 Tỷ Đô La Từ Ngân Sách Tiểu Bang Trong Cuộc Đấu Với Trump

Bài đăng California Bullet Train Sẽ Nhận Được 20 Tỷ Đô La Tài Trợ Từ Tiểu Bang Trong Cuộc Chiến Với Trump xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hình ảnh mô phỏng của nhà ga đường sắt cao tốc Kings Tulare trong tương lai. Cơ quan Đường sắt Cao tốc California Cơ quan lập pháp California đang tiến hành kế hoạch cung cấp thêm 20 tỷ đô la tài trợ cho hệ thống đường sắt cao tốc đang gặp khó khăn về tài chính của tiểu bang, điều này sẽ giúp hoàn thành phần Thung lũng Trung tâm ban đầu và bắt đầu công việc kết nối nó với San Francisco và Los Angeles. Động thái này diễn ra khi tiểu bang cũng kiện chính quyền Trump vì đã cố gắng đòi lại 4 tỷ đô la quỹ liên bang. Các nhà lập pháp tiểu bang đang tái ủy quyền chương trình Cap-and-Trade của California, yêu cầu các nhà phát thải khí nhà kính công nghiệp lớn nhất phải mua tín dụng ô nhiễm, đến năm 2045, với kế hoạch chuyển 1 tỷ đô la mỗi năm từ nguồn đó cho dự án đường sắt trong hai thập kỷ tới, một kế hoạch được Thống đốc Gavin Newsom thúc đẩy. Đây là cam kết tài trợ lớn nhất trong lịch sử dự án, bắt đầu sau khi cử tri phê duyệt biện pháp trái phiếu 10 tỷ đô la vào năm 2008. Mặc dù chi phí ước tính để xây dựng hệ thống đã tăng gấp ba lần kể từ đó lên hơn 100 tỷ đô la và thời gian biểu xây dựng đã kéo dài đáng kể, công việc trên giai đoạn đầu tiên dài 171 dặm đã mở rộng và đã tăng tốc trong vài năm qua. "Thỏa thuận hôm nay đã đưa ra một tuyên bố lớn, táo bạo về tương lai của California—một tương lai sẽ tạo ra việc làm, cắt giảm ô nhiễm và kết nối và chuyển đổi các cộng đồng trên khắp tiểu bang," CEO Ian Choudri cho biết trong một tuyên bố. "Thỏa thuận tài trợ này giải quyết tất cả các khoảng trống tài trợ đã xác định cho Phân khúc Hoạt động Sớm ở Thung lũng Trung tâm và mở ra cánh cửa cho sự tham gia công-tư có ý nghĩa với chương trình." Choudri, một cựu chiến binh của các dự án cơ sở hạ tầng toàn cầu, người đã tiếp quản vị trí lãnh đạo đoàn tàu cao tốc vào năm ngoái, đã công bố một kế hoạch kinh doanh mới vào tháng trước nhằm đẩy nhanh việc xây dựng và tìm kiếm các nguồn doanh thu mới từ các khu đất rộng lớn của cơ quan để giúp giữ tổng chi phí, bao gồm việc cho phép các công ty công nghệ xây dựng trung tâm dữ liệu trên...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 10:24
ONDO Finance, Cardano Hoặc Layer Brett

ONDO Finance, Cardano Hoặc Layer Brett

Bài đăng ONDO Finance, Cardano Hay Layer Brett xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto 11 Tháng 9 2025 | 04:29 Tìm kiếm loại crypto tốt nhất để mua ngay bây giờ là một nhiệm vụ không ngừng đối với các nhà đầu tư. Danh sách ngắn bao gồm gã khổng lồ Cardano, cầu nối CeFi/DeFi Ondo Finance, và tân binh Meme coin Layer 2 thế hệ tiếp theo hiện đang trong giai đoạn presale với giá $0.0055: Layer Brett. Với việc Layer Brett là một dự án mới, nhiều người tự hỏi liệu nó có thể vượt qua các đối thủ đã được thiết lập như ONDO Finance và Cardano. Layer Brett: Cuộc cách mạng L2 là crypto tốt nhất để mua ngay bây giờ Layer Brett nổi bật trong danh sách nhờ sự kết hợp đột phá giữa văn hóa meme với tiện ích blockchain mạnh mẽ. Layer Brett được xây dựng trên giải pháp Ethereum Layer 2. Điều này mang lại cho nó chức năng DeFi, bao gồm khả năng cho các nhà phát triển tạo dApps, ra mắt NFT, và thực hiện mọi thứ thuộc về Web3. Giai đoạn presale vẫn tiếp tục, với các nhà đầu tư chỉ cần kết nối MetaMask hoặc Ví Trust của họ, nạp tiền bằng ETH, USDT, hoặc BNB, sau đó mua và staking LBRETT trực tiếp thông qua dApp. Những người tham gia sớm trong presale được hưởng lợi từ phần thưởng staking năng suất cao được hỗ trợ bởi Layer 2 (hơn 800% APY một chút, nhưng sẽ giảm dần theo thời gian), khiến nó trở thành một DeFi coin hấp dẫn cho những người tìm kiếm cả niềm vui và chức năng. Ondo Finance: Mang sức mạnh blockchain cho các công cụ truyền thống ONDO làm cho các công cụ giao dịch truyền thống như chứng khoán có sẵn cho người dùng DeFi, mang lại cuộc sống mới cho Web2. ONDO là một trong những lựa chọn hàng đầu để đầu tư, với những phát triển gần đây bao gồm việc nộp hồ sơ ETF vào tháng 7 năm 2025, mua lại Oasis Pro để đẩy nhanh các sáng kiến cổ phiếu token hóa, và ra mắt token kho bạc trị giá $693 triệu trên XRP Ledger. Những động thái chiến lược này làm nổi bật động lực mạnh mẽ và vị thế của ONDO trong lĩnh vực tài sản thế giới thực được token hóa, với các nhà phân tích ghi nhận mức tăng trưởng hàng tháng khoảng 45%. Nhưng liệu nó có thể thực sự tăng 25 lần vào tháng 12? Mặc dù có khả năng, nhưng đó là một khả năng yếu, vì ONDO có vốn hóa thị trường cao,...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 10:21
SEC Trì Hoãn Quyết Định Về ETF Ethereum Bao Gồm Staking

SEC Trì Hoãn Quyết Định Về ETF Ethereum Bao Gồm Staking

Chi tiết: https://coincu.com/news/sec-ethereum-etf-postponement/
Coinstats2025/09/11 10:18
Anthony Rizzo Thông Báo Giải Nghệ Khỏi Bóng Chày Sau 14 Mùa Giải

Anthony Rizzo Thông Báo Giải Nghệ Khỏi Bóng Chày Sau 14 Mùa Giải

Bài đăng Anthony Rizzo Thông Báo Giải Nghệ Sau 14 Mùa Giải xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Anthony Rizzo chuẩn bị ôm Kris Bryant sau khi Cubs đánh bại Cleveland để giành World Series 2016, chiến thắng World Series đầu tiên của đội sau 108 năm. (Ảnh của Ezra Shaw/Getty Images) Getty Images Anthony Rizzo, gần đây nhất là người chơi base đầu tiên cho New York Yankees, đã thông báo giải nghệ vào hôm thứ Tư, điều mà Major League Baseball đã đưa tin qua mạng xã hội. Rizzo, người đã là một mắt xích quan trọng trong chức vô địch World Series 2016 của Chicago Cubs phá bỏ lời nguyền con dê, người đã bắt được quả bóng cuối cùng của Game 7 của World Series đó, sẽ giải nghệ với tư cách là thành viên của Cubs. Anh sẽ có mặt tại Wrigley Field vào thứ Bảy để cùng đội bóng ăn mừng sự nghiệp của mình. Tuyển chọn & Những ngày đầu Boston Red Sox đã chọn Rizzo ở vòng sáu của MLB draft 2007 từ Trường Trung học Marjorie Stoneman Douglas ở Parkland, Florida, nơi trở nên nổi tiếng một thập kỷ sau đó khi mười bảy người thiệt mạng và mười tám người khác bị thương do vụ xả súng hàng loạt. Rizzo đã ngay lập tức rời khỏi buổi tập huấn mùa xuân để có mặt tại hiện trường nhằm cung cấp sự hỗ trợ và truyền cảm hứng cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch. Năm 2010, cựu giám đốc điều hành Red Sox Jed Hoyer, khi đó là tổng giám đốc của San Diego Padres, đã trao đổi Adrián González cho Boston để có được Rizzo, pitcher Casey Kelly, và các outfielder Reymond Fuentes và Eric Patterson. Rizzo đã có trận ra mắt MLB một năm sau đó, vào ngày 11 tháng 6 năm 2011, đối đầu với Washington Nationals, ghi được cú đánh đầu tiên ở giải đấu lớn. Anh sẽ tiếp tục ghi thêm 1,643 cú đánh nữa. Chicago Cubs Cuối năm đó, Hoyer chuyển đến Chicago, và lần thứ hai, ông đã tiến hành trao đổi để có được Rizzo, gửi pitcher Andrew Cashner và outfielder Kyung-Min Na đến San Diego để đổi lấy first baseman này và pitcher Zach Cates. Trong mùa giải đầu tiên ở North Side, Rizzo đạt thành tích .285/.342/.463...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 09:12
