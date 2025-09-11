Sàn giao dịch MEXC
Tin tức tiền mã hoá
2025-10-10 thứ sáu
Tin tức tiền mã hoá
Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Tín hiệu đáng báo động khi mức cao kỷ lục của KOSPI đe dọa đợt Bull của BTC
Mối tương quan Bitcoin KOSPI: Tín hiệu Đáng báo động Khi Mức Cao Kỷ lục của KOSPI Đe dọa Bull Run của BTC
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 16:05
Giải mã Hợp đồng tương lai vĩnh cửu Bitcoin: Những hiểu biết quan trọng về Tỷ lệ Long/Short
Giải mã Bitcoin Futures Vĩnh cửu: Những hiểu biết quan trọng về Tỷ lệ Long/Short
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 15:26
AFTER 2049 Tiết Lộ Nghệ Sĩ Chính Mind Against Và Ajna & Samm Cho Sự Kiện Khởi Động Cuối Tuần Grand Prix Singapore
AFTER 2049 Tiết lộ Headliners Mind Against Và Ajna & Samm Cho Lễ Khởi động Cuối tuần Grand Prix Singapore
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 14:53
Các Nhà phân tích Giải thích Lý do Tại sao Đặt cược Tổ chức Tăng trưởng Ngay cả khi Bitcoin Củng cố Dưới $113K
Đặt cược của tổ chức tăng trưởng ngay cả khi Bitcoin củng cố dưới $113K: Nhà phân tích giải thích lý do
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 14:37
Các ngân hàng trung ương hiện nắm giữ nhiều vàng hơn trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ
Ngân hàng trung ương hiện nắm giữ nhiều vàng hơn trái phiếu Kho bạc Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 1996, làm dấy lên những câu hỏi lớn về sức khỏe của đồng đô la và tương lai của "tiền cứng" trong hệ thống tài chính toàn cầu. Đây chỉ là một giai đoạn thoáng qua hay là một sự thiết lập lại mang tính địa chấn trong quản lý dự trữ? Và có lẽ thú vị hơn, sự chuyển hướng của ngân hàng trung ương này có ý nghĩa gì đối với tương lai của Bitcoin như một tài sản dự trữ mới nổi? Sự chuyển dịch lịch sử: Từ trái phiếu Kho bạc Mỹ sang vàng Hãy bắt đầu với những con số. Ngân hàng trung ương nắm giữ khoảng 36,700 tấn vàng, trị giá 4,5 nghìn tỷ đô la đáng kinh ngạc, so với 3,5 nghìn tỷ đô la trái phiếu Kho bạc Mỹ, một sự đảo ngược chưa từng thấy kể từ giữa những năm 90. Cột mốc này không phải xảy ra một cách bốc đồng. Đợt mua vàng phá kỷ lục (hơn 1,045 tấn được mua vào năm ngoái) cho thấy các chính phủ đang ưu tiên tính bền vững của vàng hơn những lời hứa trên giấy của Washington, khi những bế tắc tài chính lặp đi lặp lại và nợ công Mỹ tăng vọt làm dấy lên những nghi ngờ thực sự về độ tin cậy của Kho bạc. Tại sao ngân hàng trung ương mua vàng thay vì đô la? Khảo sát mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới đã nói lên tất cả: ngân hàng trung ương đã tích lũy hơn 1,000 tấn vàng trong mỗi năm của ba năm qua (gấp hơn hai lần mức trung bình hàng năm 400-500 tấn của thập kỷ trước). Về cơ bản, ngân hàng trung ương đang phòng ngừa rủi ro tiền tệ, lạm phát và bất ổn hệ thống trong hệ thống tiền tệ Fiat. Như nhà chiến lược vàng Christopher Louney đã nói với Reuters: Niềm tin vào Fiat đang sụt giảm Động thái này cũng mang tính tâm lý, như Michelle Makori của CNN cảnh báo: "Niềm tin vào Fiat đang sụt giảm." Việc ngân hàng trung ương chấp nhận vàng cho thấy niềm tin vào nợ chính phủ đang bị xói mòn và báo hiệu rằng chính các chính phủ đang chuẩn bị cho những thời kỳ biến động hơn bằng cách tìm kiếm bảo hiểm hữu hình. Balaji Srinivasan, phát biểu tại Bitcoin Asia, đã củng cố luận điểm này: Balaji lập luận rằng các mạng lưới tiền tệ mới như Bitcoin hiện đang được xem xét như dự trữ cốt lõi, không...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 14:00
ETF tiền mã hoá là gì? Những ETF hàng đầu để đầu tư ngay bây giờ
ETF tiền mã hóa là viết tắt của Quỹ giao dịch trao đổi tiền mã hóa. Thực chất đây là một hệ thống theo dõi, thường được gọi là Phương tiện đầu tư, giúp theo dõi sự thay đổi giá của các tài sản như Bitcoin và Ethereum. Sàn giao dịch chứng khoán truyền thống là cách duy nhất để bạn có thể mua ETF tiền mã hóa.
Bitemycoin
2025/09/11 13:58
Bitcoin Có Phải Là Mối Đe Dọa Thực Sự Đối Với Vàng?
Tháng 8 đã tạo ra một vết lõm nhỏ trong xu hướng tăng dài hạn của tài sản kỹ thuật số. Bitcoin giảm khoảng 6,5% — đợt giảm hàng tháng đầu tiên kể từ tháng 3 — sau khi chạm mức cao nhất mọi thời đại mới là 125,000 đô la vào giữa tháng. Ngược lại, Ether tiếp tục đà tăng mạnh, tăng gần 19% và nâng thị phần vốn hóa thị trường tổng thể lên khoảng 13%. Sự luân chuyển từ bitcoin sang ether cũng thể hiện rõ trong các ETF: các quỹ bitcoin chứng kiến hiếm khi chuyển ròng ra tài khoản, cho thấy một số hoạt động chốt lời sau đợt tăng giá phi thường trong năm nay, trong khi các ETF ether thu hút dòng tiền vào mạnh mẽ đẩy tài sản quản lý lên mức kỷ lục. Kết quả là, sự thống trị của bitcoin giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1, khiến vốn hóa thị trường tổng thể của tài sản kỹ thuật số gần như đi ngang trong tháng. Mặc dù thị trường đi ngang, hoạt động thị trường vẫn duy trì ở mức cao. Khối lượng giao dịch Spot duy trì trên mức trung bình 12 tháng — điều bất thường cho mùa hè thường yên ắng — và thị trường phái sinh cũng sôi động không kém. Lượng mở vị thế trong các quyền chọn bitcoin và ether đạt mức cao mới, và tháng 8 thiết lập kỷ lục về khối lượng giao dịch quyền chọn BTC ở mức 145 tỷ đô la. Biến động ngầm vẫn tương đối thấp nhưng đã tăng lên vào cuối tháng, cho thấy thị trường quyền chọn có thể đang đánh giá thấp rủi ro. Trong khi bitcoin tạm dừng, vàng lại tăng vọt. Một cơn bão hoàn hảo gồm kỳ vọng lãi suất giảm, lạm phát cốt lõi dai dẳng, thâm hụt thương mại mở rộng, đồng đô la yếu đi, rủi ro địa chính trị và bất ổn chính trị gia tăng đã đẩy kim loại vàng lên mức cao kỷ lục liên tiếp. Việc chính quyền Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook càng làm dấy lên lo ngại về tính độc lập dài hạn của Cục Dự trữ Liên bang. Lợi suất trái phiếu kho bạc hầu như không thay đổi, nhưng vàng — với tư cách là công cụ phòng ngừa truyền thống chống lạm phát và rủi ro hệ thống — đã tăng mạnh. Tuy nhiên, Bitcoin giao dịch thấp hơn vào ngày tin tức được công bố. Điều này làm dấy lên câu hỏi muôn thuở liệu bitcoin có thực sự xứng đáng với danh hiệu "vàng kỹ thuật số" hay không.
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 13:28
Vivek Ramaswamy's Strive Enterprises Sắp Niêm Yết Công Khai Thông Qua Sáp Nhập SPAC
Asset Entities Inc (ASST) đã thông báo rằng các cổ đông của họ đã phê duyệt việc sáp nhập với Strive Enterprises. Sau khi cổ đông của Strive phê duyệt vào ngày 4 tháng 9, điều này mở đường cho công ty hợp nhất, sẽ được đổi tên thành Strive Inc., để theo đuổi chiến lược Quỹ dự trữ Bitcoin. Cựu ứng cử viên tổng thống Vivek Ramaswamy đồng sáng lập Strive Enterprises vào năm 2022. Matt Cole — hiện là người đứng đầu Quản lý tài sản Strive — sẽ lãnh đạo công ty hợp nhất với vai trò chủ tịch và CEO, trong khi Chủ tịch và CEO của Asset Entities Arshia Sarkhani sẽ chuyển sang vị trí giám đốc tiếp thị và thành viên hội đồng quản trị. Việc hoàn tất sáp nhập vẫn phụ thuộc vào việc được Nasdaq chấp thuận niêm yết và các điều kiện thông thường khác, theo thông báo. Strive dự kiến sẽ hoàn tất việc huy động vốn tư nhân (PIPE) trị giá 750 triệu đô la khi đóng, với tổng doanh thu tiềm năng vượt quá 1,5 tỷ đô la nếu các quyền chọn được thực hiện. Cole nhấn mạnh cấu trúc không nợ của công ty và chiến lược tối đa hóa Bitcoin trên mỗi cổ phần thông qua các phương pháp kỷ luật, dài hạn được thiết kế để vượt trội hơn chính Bitcoin. Cổ phiếu ASST tăng 38% trong giao dịch giữa buổi sáng tại Mỹ.
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 12:46
Charlie Kirk bị bắn chết ở Utah: Đồng minh của Trump ủng hộ Quỹ dự trữ Bitcoin được tài trợ bởi thuế quan, dự đoán giá $1M
Charlie Kirk, một nhà hoạt động bảo thủ và đồng minh thân cận của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
CoinPedia
2025/09/11 12:28
Khám phá những hiểu biết thiết thực về Web3 tại Hội nghị thượng đỉnh TGE 2025 New York City
Chi tiết: https://coincu.com/blockchain-event/tge-summit-2025-new-york-city/
Coinstats
2025/09/11 11:20
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục
Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá
Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới
Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân
MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó