Các ngân hàng trung ương hiện nắm giữ nhiều vàng hơn trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ

Ngân hàng trung ương hiện nắm giữ nhiều vàng hơn trái phiếu Kho bạc Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 1996, làm dấy lên những câu hỏi lớn về sức khỏe của đồng đô la và tương lai của "tiền cứng" trong hệ thống tài chính toàn cầu. Đây chỉ là một giai đoạn thoáng qua hay là một sự thiết lập lại mang tính địa chấn trong quản lý dự trữ? Và có lẽ thú vị hơn, sự chuyển hướng của ngân hàng trung ương này có ý nghĩa gì đối với tương lai của Bitcoin như một tài sản dự trữ mới nổi? Sự chuyển dịch lịch sử: Từ trái phiếu Kho bạc Mỹ sang vàng Hãy bắt đầu với những con số. Ngân hàng trung ương nắm giữ khoảng 36,700 tấn vàng, trị giá 4,5 nghìn tỷ đô la đáng kinh ngạc, so với 3,5 nghìn tỷ đô la trái phiếu Kho bạc Mỹ, một sự đảo ngược chưa từng thấy kể từ giữa những năm 90. Cột mốc này không phải xảy ra một cách bốc đồng. Đợt mua vàng phá kỷ lục (hơn 1,045 tấn được mua vào năm ngoái) cho thấy các chính phủ đang ưu tiên tính bền vững của vàng hơn những lời hứa trên giấy của Washington, khi những bế tắc tài chính lặp đi lặp lại và nợ công Mỹ tăng vọt làm dấy lên những nghi ngờ thực sự về độ tin cậy của Kho bạc. Tại sao ngân hàng trung ương mua vàng thay vì đô la? Khảo sát mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới đã nói lên tất cả: ngân hàng trung ương đã tích lũy hơn 1,000 tấn vàng trong mỗi năm của ba năm qua (gấp hơn hai lần mức trung bình hàng năm 400-500 tấn của thập kỷ trước). Về cơ bản, ngân hàng trung ương đang phòng ngừa rủi ro tiền tệ, lạm phát và bất ổn hệ thống trong hệ thống tiền tệ Fiat. Như nhà chiến lược vàng Christopher Louney đã nói với Reuters: Niềm tin vào Fiat đang sụt giảm Động thái này cũng mang tính tâm lý, như Michelle Makori của CNN cảnh báo: "Niềm tin vào Fiat đang sụt giảm." Việc ngân hàng trung ương chấp nhận vàng cho thấy niềm tin vào nợ chính phủ đang bị xói mòn và báo hiệu rằng chính các chính phủ đang chuẩn bị cho những thời kỳ biến động hơn bằng cách tìm kiếm bảo hiểm hữu hình. Balaji Srinivasan, phát biểu tại Bitcoin Asia, đã củng cố luận điểm này: Nguồn: X Balaji lập luận rằng các mạng lưới tiền tệ mới như Bitcoin hiện đang được xem xét như dự trữ cốt lõi, không...