Chuyên gia xem xét liệu giá Bitcoin có thể duy trì Breakout tam giác?
Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) dự kiến sẽ công bố dữ liệu Consumer price index（CPI） tháng 8, một trong những thước đo lạm phát được theo dõi rộng rãi nhất đối với Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Trong khi các nhà giao dịch tích cực chờ đợi việc công bố số liệu CPI, thị trường tiền mã hóa rộng lớn hơn đã phục hồi với giá Bitcoin nắm giữ trên mức 114K USD.
Ước tính CPI Hoa Kỳ từ các gã khổng lồ Phố Wall
Sau khi dữ liệu PPI hôm thứ Tư cho thấy lạm phát đã giảm xuống 2,6%, thị trường tiền mã hóa hiện đang chờ đợi dữ liệu Consumer price index（CPI） quan trọng vào cuối ngày hôm nay để có thêm manh mối về hướng đi khi sự không chắc chắn và Biến động giá tăng lên. Các nhà kinh tế dự đoán CPI hàng tháng sẽ đạt 0,3%, cao hơn một chút so với mức 0,2% của tháng 7. Sự tăng nhẹ này sẽ làm cho lạm phát CPI tổng thể tăng lên 2,9%, sau khi đạt 2,7% trong cả tháng 6 và tháng 7. Các nhà kinh tế dựa lý luận của họ vào thuế nhập khẩu cao hơn, cùng với chi phí xăng dầu và siêu thị tăng.
Trong khi đó, CPI cốt lõi dự kiến sẽ tăng 0,3% so với tháng trước, tương tự như tháng trước đó. Thị trường dự đoán CPI cốt lõi hàng năm sẽ giữ ổn định ở mức 3,1%.
Nick Timiraos của The Wall Street Journal cho biết trung vị kỳ vọng của 18 gã khổng lồ Phố Wall cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,32%, giữ tỷ lệ 12 tháng ổn định ở mức 3,1%. Ước tính cao nhất là 0,36% từ Goldman Sachs, Citadel Securities và Pantheon Macroeconomics. Bên cạnh đó, ước tính trung vị cho CPI tổng thể là 0,36%, tương ứng với 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Employ America, First Trust, Goldman Sachs, JPMorgan, Moody's, Morgan Stanley, Nomura, TD Securities, UBS và Wells Fargo dự đoán CPI hàng năm sẽ đạt 2,9%.
Ước tính CPI Phố Wall. Nguồn: Nick Timiroas
Chuyên gia đánh giá về việc giá Bitcoin duy trì Breakout tam giác
Hầu hết các nhà giao dịch dường như quá tập trung vào rủi ro giảm giá của Bitcoin trong tháng này do tính thời vụ lịch sử. Tâm lý này là...
