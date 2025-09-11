Bitcoin Vẫn Có Thể Đạt Mức Cao Kỷ Lục Mới Với $115K Tiếp Theo

Điểm chính: Bitcoin chưa đạt đỉnh trong thị trường Bull này, phân tích cho thấy sau khi BTC quay lại mức $114,000. Lịch sử cho thấy thị trường Bull sẽ quá ngắn nếu $124,000 là đỉnh. Sự thay đổi thanh khoản mang lại "khả năng dự đoán" cho sự phục hồi giá BTC. Bitcoin (BTC) "khó có khả năng" hết nhiên liệu để đạt Cao nhất mọi thời đại mới, theo phân tích mới khi giá phá vỡ kháng cự quan trọng. Trong bài phân tích thị trường mới nhất, nhà giao dịch và phân tích nổi tiếng Rekt Capital đã gợi ý rằng quá trình khám phá giá BTC sẽ trở lại. Kháng cự giá BTC "đang yếu đi" sau đợt bứt phá Bitcoin đã trở lại trên mức $114,000 vào thứ Tư nhờ vào những yếu tố vĩ mô thuận lợi từ Mỹ, nhưng còn nhiều lý do khác để các Bull ăn mừng. Cập nhật cho người theo dõi trên X về diễn biến giá BTC, Rekt Capital nhấn mạnh rằng BTC/USD không chỉ phá vỡ xu hướng giảm cục bộ mà còn đang tấn công vùng kháng cự quan trọng ở mức $113,000. "Mỗi lần bị từ chối từ mức $113k (đỏ) đã tạo ra những đợt điều chỉnh ngày càng nông hơn," anh bình luận kèm theo biểu đồ giải thích. "Phải mất một thời gian nhưng ngày càng có vẻ như $113k đang yếu đi như một điểm từ chối." Biểu đồ BTC/USD một ngày. Nguồn: Rekt Capital/X Bitcoin đã kết thúc nhiều tuần giảm giá vào ngày 2 tháng 9 với nến đóng cửa hàng ngày trên đường xu hướng tương ứng, một ngày sau khi chạm mức thấp nhất trong gần hai tháng. Mặc dù có những dự đoán bearish đi kèm với chuyến đi xuống dưới $108,000, Rekt Capital cho rằng thị trường Bull còn lâu mới kết thúc. "Khó có khả năng Bitcoin đã đạt đỉnh trong thị trường Bull của nó vì điều đó sẽ có nghĩa là chu kỳ này là một trong những chu kỳ ngắn nhất mọi thời đại," anh lập luận. "Nếu có điều gì, các chu kỳ đang trở nên dài hơn một chút thay vì ngắn hơn." Thanh khoản sổ lệnh Bitcoin chỉ ra con đường Tiếp tục, những người tham gia thị trường đang chú ý đến khả năng xảy ra đợt short squeeze trong ngày. Liên quan: Bitcoin phải đạt $104K để lặp lại các đợt giảm thị trường Bull trước đây: Nghiên cứu Nhà bình luận nổi tiếng TheKingfisher lưu ý...