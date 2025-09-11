2025-10-10 thứ sáu

GrowHub Ký Thoả thuận Blockchain ESG Với Cộng Hòa Srpska

Bài đăng GrowHub Ký Thoả thuận Blockchain ESG Với Cộng Hòa Srpska xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. GrowHub có trụ sở tại Singapore đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) với Cộng hòa Srpska, một thực thể chính trị ở Bosnia và Herzegovina. Thỏa thuận này giới thiệu Blockchain và các công cụ kỹ thuật số để hỗ trợ các sáng kiến về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Cả hai bên đều nhằm mục đích cải thiện tính minh bạch trong theo dõi carbon đồng thời tăng cường các chương trình bền vững địa phương. Blockchain cho Tính minh bạch trong Chương trình Môi trường Tài trợ Tài trợ Theo thỏa thuận, GrowHub sẽ triển khai các hệ thống truy xuất nguồn gốc dựa trên blockchain hỗ trợ các dự án ESG của Srpska. Các hệ thống này tạo ra hồ sơ có thể xác minh về bảo tồn rừng và nỗ lực tái trồng rừng. Do đó, chính phủ có thể theo dõi tiến độ hiệu quả hơn và chứng minh sự tuân thủ các mục tiêu bền vững. Ngoài ra, GrowHub sẽ cung cấp nền tảng phân tích dữ liệu và quản lý carbon được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Cộng hòa có thể sử dụng các công cụ này để giám sát khí thải và đánh giá kết quả của các dự án bảo tồn. Hơn nữa, kết hợp blockchain và AI khuyến khích báo cáo có cấu trúc và ra quyết định đáng tin cậy hơn. MoU cũng phác thảo kế hoạch khám phá các giải pháp kỹ thuật số cho thị trường carbon. Bằng cách tích hợp blockchain vào cơ sở dữ liệu môi trường, Srpska có thể duy trì hồ sơ có thể kiểm toán về khí thải và các hoạt động bù đắp. Do đó, các bên liên quan có quyền truy cập vào thông tin rõ ràng hơn khi đánh giá kết quả sinh thái. Trong khi đó, các công cụ tài sản kỹ thuật số của GrowHub có thể cung cấp nền tảng cho các hệ thống giao dịch carbon minh bạch. Tuy nhiên, thành công lâu dài của các khuôn khổ như vậy sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ của quy định và hợp tác quốc tế. Cộng hòa Srpska, một trong hai thực thể trong Bosnia và Herzegovina, có đa số dân số là người Serbia. Lựa chọn hợp tác với nhà cung cấp công nghệ quốc tế cho thấy nỗ lực áp dụng các công cụ tiên tiến cho các chính sách môi trường và quản trị. Xu hướng toàn cầu trong việc áp dụng công nghệ ESG Trên toàn cầu, các chính phủ đang thử nghiệm blockchain và AI để cải thiện trách nhiệm giải trình ESG. Một số quốc gia châu Âu đã thử nghiệm các nền tảng kỹ thuật số để giám sát khí thải. Kết quả là, sáng kiến của Srpska phản ánh sự chuyển đổi rộng lớn hơn hướng tới việc điều chỉnh các thực tiễn trong nước với các tiêu chuẩn bền vững quốc tế. Mặc dù vẫn còn những thách thức liên quan đến Khả năng mở rộng và chi phí, các khu vực pháp lý nhỏ hơn đang...
2025/09/11 20:34
Chuyên gia xem xét liệu giá Bitcoin có thể duy trì Breakout tam giác?

Bài đăng Chuyên gia xem xét liệu giá Bitcoin có thể duy trì Breakout tam giác? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) dự kiến sẽ công bố dữ liệu Consumer price index（CPI） tháng 8, một trong những thước đo lạm phát được theo dõi rộng rãi nhất đối với Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Trong khi các nhà giao dịch tích cực chờ đợi việc công bố số liệu CPI, thị trường tiền mã hóa rộng lớn hơn đã phục hồi với giá Bitcoin nắm giữ trên mức 114K USD. Ước tính CPI Hoa Kỳ từ các gã khổng lồ Phố Wall Sau khi dữ liệu PPI hôm thứ Tư cho thấy lạm phát đã giảm xuống 2,6%, thị trường tiền mã hóa hiện đang chờ đợi dữ liệu Consumer price index（CPI） quan trọng vào cuối ngày hôm nay để có thêm manh mối về hướng đi khi sự không chắc chắn và Biến động giá tăng lên. Các nhà kinh tế dự đoán CPI hàng tháng sẽ đạt 0,3%, cao hơn một chút so với mức 0,2% của tháng 7. Sự tăng nhẹ này sẽ làm cho lạm phát CPI tổng thể tăng lên 2,9%, sau khi đạt 2,7% trong cả tháng 6 và tháng 7. Các nhà kinh tế dựa lý luận của họ vào thuế nhập khẩu cao hơn, cùng với chi phí xăng dầu và siêu thị tăng. Trong khi đó, CPI cốt lõi dự kiến sẽ tăng 0,3% so với tháng trước, tương tự như tháng trước đó. Thị trường dự đoán CPI cốt lõi hàng năm sẽ giữ ổn định ở mức 3,1%. Nick Timiraos của The Wall Street Journal cho biết trung vị kỳ vọng của 18 gã khổng lồ Phố Wall cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,32%, giữ tỷ lệ 12 tháng ổn định ở mức 3,1%. Ước tính cao nhất là 0,36% từ Goldman Sachs, Citadel Securities và Pantheon Macroeconomics. Bên cạnh đó, ước tính trung vị cho CPI tổng thể là 0,36%, tương ứng với 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Employ America, First Trust, Goldman Sachs, JPMorgan, Moody's, Morgan Stanley, Nomura, TD Securities, UBS và Wells Fargo dự đoán CPI hàng năm sẽ đạt 2,9%. Ước tính CPI Phố Wall. Nguồn: Nick Timiroas Chuyên gia đánh giá về việc giá Bitcoin duy trì Breakout tam giác Hầu hết các nhà giao dịch dường như quá tập trung vào rủi ro giảm giá của Bitcoin trong tháng này do tính thời vụ lịch sử. Tâm lý này là...
2025/09/11 19:49
Flick Có Thể Loại Trụ Cột FC Barcelona Khỏi Trận Đấu Với Valencia

Bài đăng Flick Có Thể Loại Trụ Cột FC Barcelona Khỏi Trận Đấu Với Valencia xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. HLV FC Barcelona Hansi Flick có thể loại một trong những trụ cột của mình khỏi trận đấu sân nhà với Valencia tại La Liga vào Chủ nhật. Getty Images HLV FC Barcelona Hansi Flick có thể loại một trong những trụ cột của mình khỏi trận đấu sân nhà với Valencia tại La Liga vào Chủ nhật. Đội bóng xứ Catalunya ban đầu dự định tổ chức trận đấu tại sân Camp Nou đã được cải tạo với sức chứa giảm xuống còn khoảng 27,000 khán giả. Tuy nhiên, như đã thông báo trong tuần này, trận đấu sẽ diễn ra trước chỉ 6,000 khán giả, với những người có vé mùa giải tại Montjuic trong mùa 2023/2024 và 2024/2025 được ưu tiên. Trận gặp Valencia là trận đấu thứ tư của Barca trong hành trình bảo vệ ngôi vương La Liga, cho đến nay họ đã có hai chiến thắng và một trận hòa 1-1 với Rayo Vallecano trong trận gần nhất. Một số ngôi sao của Barca đã đại diện cho quốc gia của họ trong vòng loại World Cup, nhưng một số cầu thủ có lịch trình di chuyển vất vả hơn những người khác, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định chọn đội hình xuất phát của Flick vào cuối tuần này. Raphinha có thể bị loại khỏi đội hình xuất phát của FC Barcelona Trong khi rõ ràng là những cầu thủ như Lamine Yamal và Pedri đại diện cho Tây Ban Nha tại châu Âu có hành trình ngắn hơn, thì các cầu thủ Nam Mỹ như Raphinha phải vượt qua Đại Tây Dương. Sau khi ra sân trong chiến thắng 3-0 trước Chile của Brazil tại sân Maracana ở Rio de Janeiro, tiền đạo cánh này sau đó di chuyển lên phía bắc đến Bolivia, nơi đội tuyển từng 5 lần vô địch World Cup đã thua 0-1. Raphinha ngồi dự bị khi Carlo Ancelotti tung ra đội hình dự bị tại El Alto, nhưng anh đã được vào sân trong một khoảng thời gian ngắn ở độ cao hơn 4,000 mét. Với điều đó và quãng đường dài trở lại châu Âu, AS cho rằng Raphinha có thể sẽ phải ngồi dự bị trong trận gặp Valencia, với một mắt hướng đến việc giữ thể lực cho...
2025/09/11 19:39
Các Thợ Đào Bitcoin Đang Tích Luỹ, Liệu Điều Này Có Thể Kích Hoạt Kiểm Tra Lại ATH?

Bài đăng Thợ đào Bitcoin Đang Tích Lũy, Liệu Điều Này Có Thể Kích Hoạt Kiểm Tra Lại ATH? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm Chính Thợ đào dường như tập trung vào việc tích lũy BTC, thay vì tham gia vào đợt bán thanh khoản ngắn hạn. CryptoQuant sử dụng các chỉ số như Chỉ số Vị thế của Thợ đào (MPI) và phí giao dịch để chứng minh tâm lý hiện tại của thợ đào. Giá Bitcoin không tuân theo các mô hình lịch sử với khả năng đột phá. Theo phân tích mới từ CryptoQuant, thợ đào Bitcoin BTC $113,982 biến động 24h: 1.5% Vốn hóa thị trường: $2.27 T Khối lượng 24h: $47.95 B đang trải qua một sự thay đổi cấu trúc. Sự thay đổi này ảnh hưởng đến cả hành vi của họ và khả năng phục hồi ngày càng tăng đối với mạng Bitcoin. Nó chỉ ra Chỉ số Vị thế của Thợ đào (MPI), lưu ý rằng những thợ đào này đang tích lũy tài sản. Bitcoin Halving và Các Kịch Bản Giai Đoạn Thị Trường Bull Nhà phân tích Avocado Onchain giải thích rằng sự gia tăng mạnh trong MPI đã được xác định là đã xảy ra trong hai kịch bản trong lịch sử. Kịch bản đầu tiên xảy ra ngay trước sự kiện Bitcoin Halving, thường liên quan đến việc cắt giảm phần thưởng khai thác. Sau đợt halving BTC gần đây nhất, diễn ra vào ngày 20 tháng 4 năm 2024, thợ đào hiện kiếm được 3.125 BTC cho mỗi khối được khai thác. Sự Thay Đổi Chiến Lược của Thợ Đào: Phân Tích về MPI, Độ Khó và Phí "Các tín hiệu kết hợp từ MPI, độ khó và các chỉ số phí cho thấy sự khác biệt rõ ràng so với các mô hình trong quá khứ. Thợ đào dường như tập trung vào việc tích lũy, trong khi bản thân mạng lưới ngày càng mạnh hơn." - Bởi @avocado_onchain pic.twitter.com/PJsID70iR3 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) Ngày 11 tháng 9 năm 2025 Sau sự kiện này, thợ đào đã chiến lược bán ra lượng Bitcoin họ nắm giữ. Kịch bản thứ hai là ở giai đoạn cuối của thị trường bull, khi những thợ đào này bán mạnh vào dòng tiền mới từ nhà đầu tư bán lẻ. Tuy nhiên, lần này có vẻ hơi khác. Chu kỳ hiện tại đang cho thấy một xu hướng khác. Để hiểu rõ hơn, thị trường đang trải qua một số đợt bán trước halving, nhưng không có đợt bán tháo cuối chu kỳ mạnh mẽ nào để bổ sung cho chúng. Trên cơ sở này, có thể đúng khi nói rằng Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ...
2025/09/11 19:35
Bitcoin Vẫn Có Thể Đạt Mức Cao Kỷ Lục Mới Với $115K Tiếp Theo

Bài đăng Bitcoin Vẫn Có Thể Đạt Cao Nhất Mọi Thời Đại Với Mức $115K Tiếp Theo xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Bitcoin chưa đạt đỉnh trong thị trường Bull này, phân tích cho thấy sau khi BTC quay lại mức $114,000. Lịch sử cho thấy thị trường Bull sẽ quá ngắn nếu $124,000 là đỉnh. Sự thay đổi thanh khoản mang lại "khả năng dự đoán" cho sự phục hồi giá BTC. Bitcoin (BTC) "khó có khả năng" hết nhiên liệu để đạt Cao nhất mọi thời đại mới, theo phân tích mới khi giá phá vỡ kháng cự quan trọng. Trong bài phân tích thị trường mới nhất, nhà giao dịch và phân tích nổi tiếng Rekt Capital đã gợi ý rằng quá trình khám phá giá BTC sẽ trở lại. Kháng cự giá BTC "đang yếu đi" sau đợt bứt phá Bitcoin đã trở lại trên mức $114,000 vào thứ Tư nhờ vào những yếu tố vĩ mô thuận lợi từ Mỹ, nhưng còn nhiều lý do khác để các Bull ăn mừng. Cập nhật cho người theo dõi trên X về diễn biến giá BTC, Rekt Capital nhấn mạnh rằng BTC/USD không chỉ phá vỡ xu hướng giảm cục bộ mà còn đang tấn công vùng kháng cự quan trọng ở mức $113,000. "Mỗi lần bị từ chối từ mức $113k (đỏ) đã tạo ra những đợt điều chỉnh ngày càng nông hơn," anh bình luận kèm theo biểu đồ giải thích. "Phải mất một thời gian nhưng ngày càng có vẻ như $113k đang yếu đi như một điểm từ chối." Biểu đồ BTC/USD một ngày. Nguồn: Rekt Capital/X Bitcoin đã kết thúc nhiều tuần giảm giá vào ngày 2 tháng 9 với nến đóng cửa hàng ngày trên đường xu hướng tương ứng, một ngày sau khi chạm mức thấp nhất trong gần hai tháng. Mặc dù có những dự đoán bearish đi kèm với chuyến đi xuống dưới $108,000, Rekt Capital cho rằng thị trường Bull còn lâu mới kết thúc. "Khó có khả năng Bitcoin đã đạt đỉnh trong thị trường Bull của nó vì điều đó sẽ có nghĩa là chu kỳ này là một trong những chu kỳ ngắn nhất mọi thời đại," anh lập luận. "Nếu có điều gì, các chu kỳ đang trở nên dài hơn một chút thay vì ngắn hơn." Thanh khoản sổ lệnh Bitcoin chỉ ra con đường Tiếp tục, những người tham gia thị trường đang chú ý đến khả năng xảy ra đợt short squeeze trong ngày. Liên quan: Bitcoin phải đạt $104K để lặp lại các đợt giảm thị trường Bull trước đây: Nghiên cứu Nhà bình luận nổi tiếng TheKingfisher lưu ý...
2025/09/11 18:40
ETF REX-Osprey với BTC, XRP, DOGE đã vượt qua kiểm tra của SEC

Bài đăng REX-Osprey ETF với BTC, XRP, DOGE vượt qua đánh giá của SEC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. REX-Osprey ETF sẽ ra mắt vào thứ Sáu với Bitcoin, XRP, Dogecoin, Bonk, và Trump exposure SEC trì hoãn hồ sơ của BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton khi 92 crypto ETF đang chờ đánh giá Đạo luật 1940 đẩy nhanh REX-Osprey ETF trong khi các ứng dụng dựa trên staking phải đối mặt với sự giám sát kéo dài REX Shares và Osprey Funds đã vượt qua đánh giá quan trọng của SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ), chuẩn bị cho các ETF crypto của họ bắt đầu giao dịch vào cuối tuần này. Danh sách bao gồm các quỹ liên quan đến Bitcoin, XRP, Dogecoin, Bonk và token Trump, tất cả đều tiến triển theo Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940. Nhà phân tích Bloomberg Intelligence Eric Balchunas giải thích rằng khi khoảng thời gian 75 ngày kết thúc, các quỹ được nộp theo Đạo luật '40 trở thành "hậu hiệu lực", nghĩa là họ có thể ra mắt trừ khi SEC đưa ra phản đối vào phút chót. Các quỹ dự kiến sẽ hoạt động sớm nhất vào thứ Sáu. Tồn đọng ETF cho thấy nhu cầu của tổ chức và sự thận trọng của cơ quan quản lý Theo James Seyffart của Bloomberg, 92 đơn đăng ký ETF crypto vẫn đang chờ xử lý tại SEC, từ các token vốn hóa lớn đến các altcoin mới hơn. Tình trạng tồn đọng nhấn mạnh hai thực tế: nhu cầu của tổ chức đối với việc tiếp cận crypto được quản lý đang tăng mạnh, nhưng các cơ quan quản lý vẫn thận trọng trong việc phê duyệt các sản phẩm vượt ra ngoài Bitcoin và Ethereum. Liên quan: Osprey và Rex đề xuất Spot Crypto ETF, bao gồm cả Token TRUMP Cách Đạo luật '40 tạo ra con đường nhanh hơn đến thị trường Các ETF REX-Osprey đang ra mắt thông qua Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940, một con đường nhanh hơn so với Đạo luật Chứng khoán năm 1933 được sử dụng cho các ETF Bitcoin spot. Theo Đạo luật '40, các quỹ có thể tự động hoạt động khi kết thúc thời gian đánh giá, trong khi các sản phẩm theo Đạo luật '33 yêu cầu đánh giá SEC kỹ lưỡng hơn. Các ETF Bitcoin và Ethereum spot được phê duyệt vào năm 2024 thuộc khuôn khổ Đạo luật '33 và liên quan đến đánh giá kéo dài. Ngược lại, các sản phẩm REX-Osprey không nắm giữ Bitcoin vật lý mà thay vào đó cung cấp exposure có cấu trúc, phản ánh cách các tổ chức phát hành đang điều chỉnh các con đường quy định để đưa sản phẩm ra thị trường...
2025/09/11 17:50
Công ty mẹ của Easyjet ra mắt ứng dụng mua Bitcoin đơn giản hóa

Bài đăng Công ty mẹ của Easyjet ra mắt App mua Bitcoin đơn giản xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Easy Group đã ra mắt easybitcoin.app, một App được hỗ trợ bởi Uphold được thiết kế để đơn giản hóa việc mua và kiếm Bitcoin cho người dùng hàng ngày, công ty đã thông báo ngày 9/9/2025. Ứng dụng cung cấp ba cơ chế kiếm tiền—thưởng chào mừng 1% cho 5,000 đô la đầu tiên của các giao dịch mua định kỳ mỗi tháng, phần thưởng Bitcoin 2% sau ba tháng mua hàng định kỳ, [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/easyjet-parent-company-launches-simplified-bitcoin-buying-app/
2025/09/11 17:07
Bitcoin Có Thể Đến Sao Hỏa Chỉ Trong Ba Phút

Bài đăng Bitcoin Có Thể Đến Sao Hỏa Chỉ Trong Ba Phút xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Được phát triển bởi Jose E. Puente và Carlos Puente, hệ thống sử dụng các trạm chuyển tiếp như vệ tinh và trạm mặt trăng để "đóng dấu" các giao dịch khi chúng di chuyển qua không gian, đảm bảo trách nhiệm giải trình và tốc độ khi kết hợp với Mạng Lightning. Dựa trên các cột mốc Bitcoin trong không gian trước đây và phù hợp với tầm nhìn của Elon Musk về hệ thống tiền tệ đa hành tinh, PoTT được thiết kế để không phụ thuộc vào hành tinh cụ thể và cuối cùng có thể hỗ trợ thanh toán xuyên Mặt Trăng và xa hơn nữa. Bitcoin Sẵn Sàng Cho Việc Sử Dụng Liên Hành Tinh Bitcoin có thể sớm vượt qua ranh giới hành tinh. Một đề xuất mới cho thấy chỉ mất ba phút để gửi giao dịch Bitcoin từ Trái Đất đến Sao Hỏa bằng công nghệ đã tồn tại ngày nay. Ý tưởng này được gọi là Proof-of-Transit Timestamping (PoTT), và được tiết lộ trong một bài báo khoa học gần đây bởi doanh nhân công nghệ Jose E. Puente và đồng nghiệp Carlos Puente. Hệ thống hoạt động bằng cách định tuyến giao dịch Bitcoin hoặc Mạng Lightning qua một loạt các trạm chuyển tiếp — như vệ tinh, ăng-ten mặt đất, hoặc thậm chí là trạm mặt trăng — với mỗi điểm dừng "đóng dấu" giao dịch như một hộ chiếu trước khi tiếp tục hành trình đến Hành Tinh Đỏ. Bài báo khoa học của Jose E. Puente và Carlos Puente Puente giải thích rằng PoTT hoạt động như một "lớp nhận thanh toán" cho Bitcoin bằng cách dựa vào các liên kết quang học được phát triển bởi NASA, Starlink của SpaceX, hoặc các nhà cung cấp khác. Ông nói rằng nếu có sẵn liên kết ổn định giữa Trái Đất và Sao Hỏa, công nghệ này có thể được thử nghiệm ngay hôm nay, với các giao dịch Lightning đến Sao Hỏa trong thời gian ngắn nhất là ba phút và không quá 22 phút trong trường hợp xấu nhất. Để giải quyết giai đoạn mất kết nối xảy ra mỗi 26 tháng khi Sao Hỏa bị che khuất sau Mặt Trời, Puente đề xuất định tuyến lại các giao dịch xung quanh chướng ngại vật mặt trời bằng vệ tinh chuyển tiếp. Khái niệm này dựa trên những cột mốc trước đây trong hoạt động Bitcoin trong không gian. Năm 2018, Blockstream kết nối Bitcoin với các vệ tinh quay quanh Trái Đất. Năm 2020, Spacechain thực hiện lần đầu tiên...
2025/09/11 17:02
Alibaba huy động trái phiếu chuyển đổi trị giá 3,2 tỷ đô la để tăng cường điện toán đám mây

Bài đăng Alibaba huy động trái phiếu chuyển đổi trị giá 3,2 tỷ USD để tăng cường Điện toán đám mây xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Alibaba vừa đầu tư 3,2 tỷ USD vào thị trường với trái phiếu chuyển đổi không lãi suất mới đáo hạn vào năm 2032. Công ty đã công bố thông báo vào hôm thứ Năm, xác nhận rằng số tiền này chủ yếu sẽ được đầu tư vào nâng cấp cơ sở hạ tầng đám mây và tăng trưởng quốc tế. Theo Dealogic, đây hiện là thương vụ trái phiếu chuyển đổi lớn nhất trong năm, vượt qua thương vụ 2,75 tỷ USD của DoorDash hồi tháng Năm. Khoảng 80% số tiền sẽ được sử dụng để mở rộng trung tâm dữ liệu, cải thiện công nghệ và tăng cường dịch vụ đám mây nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Phần còn lại? Sẽ được dùng để cải thiện cách công ty vận hành hoạt động thương mại điện tử và củng cố sự hiện diện trên thị trường. Trái phiếu sẽ chuyển đổi thành cổ phiếu niêm yết tại Mỹ và có mức phí bảo hiểm từ 27,5% đến 32,5% so với giá cổ phiếu hiện tại của Alibaba tại Mỹ. Đây là cấu trúc không lãi suất, nghĩa là không có lãi suất nào được trả trong suốt thời gian tồn tại, nó chỉ chuyển thành cổ phiếu nếu được thực hiện. Trái phiếu của Alibaba đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2032 và cung cấp cho nhà đầu tư lựa chọn chuyển đổi thành vốn chủ sở hữu. Đó là một canh bạc dài hạn, nhưng rõ ràng phù hợp với cách công ty nhìn nhận về việc phát triển dịch vụ đám mây và các dự án AI của mình. Alibaba đặt cược lớn vào AI, cổ phiếu biến động sau thương vụ Alibaba đã huy động 1,5 tỷ USD vào tháng 7 thông qua trái phiếu có thể hoán đổi và 5 tỷ USD vào tháng 5 năm ngoái thông qua trái phiếu chuyển đổi. Nhưng khoản đầu tư 3,2 tỷ USD này có mục tiêu rõ ràng hơn, vì nó hoàn toàn tập trung vào việc mở rộng vị thế thống trị đám mây và tài trợ cho sự tăng trưởng ở nước ngoài trong thời điểm mọi người đang theo dõi các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc sẽ đi đâu tiếp theo. CEO Eddie Wu đã nói trong cuộc họp báo cáo thu nhập gần đây nhất của công ty: "Các khoản đầu tư của chúng tôi vào AI đã bắt đầu mang lại kết quả cụ thể." Ông đã nói rõ rằng Alibaba coi trí tuệ nhân tạo là động lực thúc đẩy doanh thu đám mây của mình, mặc dù tổng doanh thu công ty thấp hơn dự kiến. Công ty hiện đang đầu tư 380...
2025/09/11 16:45
Bitcoin Struggles Below $112K While MAGAX Presale Quietly Builds Toward 200x ROI AI: Bitcoin Gặp Khó Khăn Dưới Mức $112K Trong Khi Đợt Bán Trước MAGAX Âm Thầm Hướng Tới ROI 200x

Cuộc chiến của Bitcoin so với Sự tăng trưởng theo cấp số nhân của Moonshot MAGAX Thị trường tiền mã hoá đang trong tình trạng khó khăn khi Bitcoin (BTC) đấu tranh để vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng. Trong khi đó, có những dự án presale như Moonshot MAGAX (MAGAX), đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư với những lời hứa về tăng trưởng theo cấp số nhân. BTC vẫn là đồng tiền mã hoá lớn nhất thế giới, nhưng nó đã [...] Bài viết Bitcoin Struggles Below $112K While MAGAX Presale Quietly Builds Toward 200x ROI xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
2025/09/11 16:30
