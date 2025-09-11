Sàn giao dịch MEXC
Bitcoin vượt qua 1 ZH/s: kỷ lục lịch sử về tỷ lệ hash
Bài đăng Bitcoin vượt qua 1 ZH/s: kỷ lục lịch sử về Tỷ lệ Hash xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin đã vượt qua ngưỡng zettahash: trung bình động 7 ngày của Tỷ lệ Hash đã tăng lên trên 1 ZH/s, với ước tính gần đây khoảng ~1,03 ZH/s. Dữ liệu cập nhật tính đến ngày 11 tháng 9 năm 2025 UTC được báo cáo bởi Hashrate Index và cũng được đưa tin bởi các kênh truyền thông trong ngành như CoinDesk. Mặt trái rõ ràng: giá hash giảm xuống còn khoảng 53,10 USD mỗi ngày trên mỗi PH/s, giảm -8,39% trên cơ sở hàng tháng. Trong bối cảnh này, mạng lưới trở nên mạnh mẽ và an toàn hơn, nhưng sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa các thợ đào làm thu hẹp biên lợi nhuận. Theo dữ liệu được thu thập bởi Hashrate Index và được xác minh bởi đội ngũ phân tích của chúng tôi, việc vượt qua ngưỡng này là do các cài đặt mới và nâng cấp đội máy ở Bắc Mỹ và Châu Á. Các nhà phân tích trong ngành cũng lưu ý rằng nhiều trang trại đang đẩy mạnh hiệu quả thông qua nâng cấp ASIC và chiến lược mua sắm năng lượng. Kỷ lục Tỷ lệ Hash này có ý nghĩa gì đối với mạng lưới Bitcoin? Tỷ lệ Hash trên 1 zettahash mỗi giây cho thấy một mạng lưới linh hoạt hơn và phi tập trung hơn. Dòng chảy năng lượng mới - bao gồm cả việc đổi mới trang trại, nâng cấp ASIC và tối ưu hóa năng lượng - làm cho các cuộc tấn công mạng tốn kém hơn nhiều. Tuy nhiên, nó cũng dẫn đến sự phân phối phần thưởng rộng rãi hơn, với doanh thu đơn vị ít hào phóng hơn cho mỗi thợ đào. Các con số chính: Xu hướng và Nguồn - Tỷ lệ Hash (trung bình động 7 ngày): trên 1 ZH/s với ước tính hiện tại khoảng ~1,03 ZH/s (dữ liệu cập nhật tính đến ngày 11 tháng 9 năm 2025; nguồn chính: Hashrate Index). - Kỷ lục lịch sử: được xác nhận bằng việc vượt qua ngưỡng 1 ZH/s, như được báo cáo bởi các ấn phẩm trong ngành bao gồm CoinDesk. - Biến động gần đây: một sự sụt giảm ngắn sau đó là sự phục hồi nhanh chóng trong tốc độ tính toán. - Lưu ý về đơn vị đo lường: 1 ZH/s = 1,000 EH/s = 1,000,000 PH/s. Đỉnh mới, "trên 1 ZH/s," đã đạt được sau khi chuyển đổi chính xác, không giống như một số phép đo không chính xác được báo cáo trước đây. - Độ khó: dự kiến tăng Với các khối trung bình được khai thác nhanh hơn, việc...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 00:13
Bitcoin Phá Mốc 114,000 USD Khi Thị trường Chờ Đợi Fed Nới Lỏng Sau Báo Cáo PPI
Bài đăng Bitcoin Breaks $114K as Markets Eye Fed Easing After PPI Report xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Người ta nói rằng các nhà báo không bao giờ thực sự ngừng làm việc. Nhưng đối với Christian, đó không chỉ là một phép ẩn dụ, mà là một lối sống. Ban ngày, anh điều hướng qua những thay đổi không ngừng của thị trường tiền mã hóa, vận dụng từ ngữ như một biên tập viên dày dạn kinh nghiệm và tạo ra những bài viết giải mã thuật ngữ chuyên môn cho đại chúng. Tuy nhiên, khi máy tính chuyển sang chế độ ngủ đông, sở thích của anh lại chuyển sang hướng cơ khí (và đôi khi là triết học). Hành trình của Christian với ngôn từ bắt đầu từ lâu trước kỷ nguyên Bitcoin. Trong những giảng đường thiêng liêng của học thuật, anh đã trau dồi kỹ năng viết lách với tư cách là một cây bút đặc sắc cho tờ báo đại học. Tình yêu sớm dành cho việc kể chuyện này đã mở đường cho một thời gian thành công với vai trò biên tập viên tại một công ty kỹ thuật dữ liệu, nơi bài luận đoạt giải trong tháng đầu tiên của anh đã tài trợ cho nguồn cung cấp thức ăn cho chó và mèo kéo dài nhiều tháng - minh chứng cho sự tận tâm của anh với những người bạn lông xù (sẽ nói thêm về điều này sau). Christian sau đó đã chu du trong thế giới báo chí, làm việc tại các tờ báo ở Canada và thậm chí cả Hàn Quốc. Cuối cùng anh đã định cư tại một tập đoàn tin tức địa phương ở quê nhà Philippines trong một thập kỷ, trở thành một người nghiện tin tức thực thụ. Nhưng sau đó, điều gì đó mới đã thu hút sự chú ý của anh: tiền mã hóa. Nó giống như một cuộc săn kho báu kết hợp với kể chuyện - đúng sở trường của anh! Vì vậy, anh đã có được một công việc tuyệt vời tại NewsBTC, nơi anh là một trong những chuyên gia về mọi thứ liên quan đến crypto. Anh phân tích những thông tin phức tạp thành những phần nhỏ dễ hiểu, giúp bất kỳ ai cũng có thể hiểu được (anh cảm ơn đội ngũ quản lý đã dạy anh kỹ năng này). Nghĩ rằng Christian chỉ toàn công việc mà không có thời gian vui chơi? Không đời nào! Khi không ngồi trước máy tính, bạn sẽ thấy anh đang đắm mình trong niềm đam mê với xe máy. Là một người đam mê cơ khí thực thụ, Christian thích nghịch ngợm với chiếc xe của mình và tận hưởng niềm vui trên những cung đường mở với chiếc Yamaha R3 320cc của anh. Từng là một tay đua tốc độ đã đạt...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 00:09
2,128 BTC Di Chuyển Từ Coinbase Đến Ví Không Xác Định
Bài đăng 2,128 BTC Chuyển Từ Coinbase Đến Ví Không Xác Định xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bí Ẩn Chuyển Bitcoin: 2,128 BTC Chuyển Từ Coinbase Đến Ví Không Xác Định Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Tiền mã hóa Bí Ẩn Chuyển Bitcoin: 2,128 BTC Chuyển từ Coinbase đến Ví Không Xác Định Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/mysterious-bitcoin-transfer/
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 23:25
Trung Quốc Áp Đặt Lệnh Cấm Tiền Mã Hóa Mới! Đây Là Chi Tiết...
Chính phủ Trung Quốc vốn ghét Bitcoin được cho là sẽ hạn chế các hoạt động kinh doanh stablecoin và tiền mã hóa của các chi nhánh và công ty liên kết tại Hồng Kông. Đọc tiếp: Trung Quốc Áp Đặt Lệnh Cấm Tiền Mã Hóa Mới! Đây Là Các Chi Tiết...
Coinstats
2025/09/11 23:23
Bitcoin nhắm mục tiêu $115K dựa trên dữ liệu CPI khi các nhà giao dịch có quan điểm khác nhau về đợt giảm giá BTC mới
Hành động giá Bitcoin trở nên sôi động khi dữ liệu CPI của Mỹ phù hợp với kỳ vọng, nhưng các nhà giao dịch không hề thống nhất về mục tiêu giá ngắn hạn. Điểm chính: Bitcoin tiến gần mức cao nhất trong ba tuần khi dữ liệu CPI của Mỹ khớp với kỳ vọng. Nhiều người tham gia thị trường thấy Bitcoin sẽ tăng cao hơn nữa, có thể sau một đợt giảm để bẫy các vị thế long muộn. Đọc thêm
Coinstats
2025/09/11 23:16
ETF Bitcoin Chứng Kiến Dòng Vốn Đổ Vào Chưa Từng Có
Bài đăng Bitcoin ETFs See Unprecedented Inflows xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tháng 9 đã bắt đầu với một nốt trầm cho lĩnh vực tiền mã hoá, nhưng có những tín hiệu cho thấy khả năng xoay chuyển tình thế khi dữ liệu mới xuất hiện. Khối lượng giao dịch đã giảm do hành vi thận trọng của nhà đầu tư, làm dấy lên câu hỏi về những gì phần còn lại của tháng 9 dành cho giá trị tiền mã hoá. Đọc tiếp: Bitcoin ETFs See Unprecedented Inflows Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-etfs-see-unprecedented-inflows
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 23:03
TIN MỚI NHẤT! Dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ đã được công bố! Đây là phản ứng đầu tiên của Bitcoin (BTC)!
Bài đăng TIN TỨC MỚI NHẤT! Dữ liệu lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ đã được công bố! Đây là phản ứng đầu tiên của Bitcoin (BTC)! xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) và altcoin đang tăng khi kỳ vọng tăng lên về việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản từ Fed vào tuần tới. BTC đã tăng vượt $114,000, Ethereum (ETH) tăng vượt $4,400, và XRP vượt $3. Dogecoin (DOGE) đã đạt $0.25, ghi nhận mức tăng hàng ngày 5% với tổng mức tăng 15.9% trong tuần qua. Mặc dù gần như chắc chắn rằng FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới, dữ liệu lạm phát quan trọng mà FED coi trọng trong việc đưa ra quyết định lãi suất đã được công bố hôm nay. Đây là dữ liệu được tiết lộ: Consumer price index（CPI）hàng năm: Công bố 2.9% - Dự kiến 2.9% - Trước đó 2.7% Consumer price index（CPI）hàng tháng: Công bố 0.4% - Dự kiến 0.3% - Trước đó 0.2% Core Consumer price index（CPI）hàng năm: Công bố 3.1% - Dự kiến 3.1% - Trước đó 3.1% Core Consumer price index（CPI）hàng tháng: Công bố 0.3% - Dự kiến 0.3% - Trước đó 0.3% Consumer price index（CPI）là một biến số quan trọng được sử dụng để đo lường xu hướng mua sắm của người tiêu dùng và Biến động thị trường lạm phát của Hoa Kỳ. Phản ứng đầu tiên của Bitcoin sau dữ liệu CPI! *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và Dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/breaking-news-critical-us-inflation-data-released-heres-bitcoins-btc-first-reaction/
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 22:09
Dự đoán Bitcoin hôm nay khi châu Phi đón nhận tiền mã hoá, đợt bán trước Bitcoin Hyper Viral phá vỡ mốc $15M, và nhiều hơn nữa...
Bài đăng Dự đoán Bitcoin hôm nay khi Châu Phi đón nhận Crypto, Đợt bán trước siêu viral của Bitcoin Hyper vượt mốc 15 triệu đô, và nhiều hơn nữa... đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cập nhật Bitcoin Hyper trực tiếp hôm nay: Dự đoán Bitcoin hôm nay khi Châu Phi đón nhận Crypto, Đợt bán trước siêu viral của Bitcoin Hyper vượt mốc 15 triệu đô, và nhiều hơn nữa... Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Leah là một nhà báo người Anh với bằng cử nhân Báo chí, Truyền thông và Truyền thông và gần một thập kỷ kinh nghiệm viết nội dung. Trong bốn năm qua, cô tập trung chủ yếu vào công nghệ Web3, được thúc đẩy bởi sự nhiệt tình thực sự của cô đối với phi tập trung hóa và những tiến bộ công nghệ mới nhất. Cô đã đóng góp cho các ấn phẩm tiền mã hóa và NFT hàng đầu - Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport và NFT Lately - điều này đã đưa cô lên vai trò cấp cao trong lĩnh vực báo chí tiền mã hóa. Dù là viết tin tức nóng hổi hay đánh giá chuyên sâu, cô luôn cố gắng thu hút độc giả với những thông tin và hiểu biết mới nhất. Các bài viết của cô thường bao gồm các loại tiền mã hóa hot nhất, các sàn giao dịch và các quy định đang phát triển. Như một phần trong kế hoạch thu hút người mới vào Web3, cô giải thích ngay cả những chủ đề phức tạp nhất theo cách dễ hiểu và hấp dẫn. Nhấn mạnh thêm về nền tảng báo chí năng động của mình, cô đã viết cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm kiểm thử phần mềm (Tạp chí TEST), du lịch (Travel Off Path) và âm nhạc (Mixmag). Khi không đắm mình trong thế giới tiền mã hóa, có lẽ cô đang đi du lịch các đảo (với Galapagos và Hải Nam là điểm đến yêu thích). Hoặc có thể đang vẽ tranh bút chì phấn trong khi nghe nhạc của Pixies, ban nhạc yêu thích mọi thời đại của cô. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-11-2025/
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 21:48
ECB giữ nguyên lãi suất ở mức 2% khi thuế quan của Trump làm mờ triển vọng
Bài đăng ECB giữ nguyên lãi suất ở mức 2% khi thuế quan của Trump làm mờ triển vọng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. ECB đã giữ nguyên lãi suất tiền gửi chính ở mức 2% vào hôm thứ Năm, chọn cách đứng yên trong cuộc họp thứ hai liên tiếp. Quyết định này được dự đoán rộng rãi, với thị trường định giá khả năng 99% không có sự thay đổi. Nhưng lý do tại sao nó quan trọng là những gì đang bao quanh quyết định này, và nó không hề đẹp đẽ. Khu vực đồng euro đang mắc kẹt trong chu kỳ tăng trưởng chậm, và cuộc chiến thương mại tái diễn của Donald Trump đang đe dọa làm mọi thứ tồi tệ hơn. Lần cuối cùng ECB điều chỉnh lãi suất là vào tháng 6, khi cuối cùng nó cũng giảm từ mức cao nhất mọi thời đại 4% của năm ngoái. Hiện tại, với lạm phát gần như đạt mục tiêu, "khoảng mục tiêu trung hạn 2%," như ngân hàng đã nói, không có lý do tức thời để hoảng sợ. Nhưng cũng không có sự rõ ràng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. "Đánh giá của Hội đồng Thống đốc về triển vọng lạm phát về cơ bản không thay đổi," tuyên bố cho biết. Không có hướng dẫn tương lai. Không có phương hướng. Chỉ theo dõi dữ liệu và chờ đợi thêm. Những đe dọa của Trump làm rung chuyển triển vọng kinh tế Vấn đề lớn hơn là sự hỗn loạn đến từ bên ngoài châu Âu. ECB đưa ra quyết định của mình trong khi sự bất ổn toàn cầu tiếp tục gia tăng. Đúng, lạm phát có vẻ ổn. Nhưng phần còn lại của nền kinh tế? Không hẳn vậy. Khu vực đồng euro hầu như không tăng trưởng trong quý 2, chỉ 0,1%, giảm từ 0,6% của quý trước đó. Và trong khi ECB giả vờ rằng họ đang kiểm soát, tăng trưởng vẫn đang bị kéo xuống bởi các lực lượng vượt xa các công cụ chính sách của họ. Châu Âu và Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận thương mại vào tháng 7, áp dụng thuế quan chung 15% đối với hàng xuất khẩu của EU sang Hoa Kỳ. Điều đó chủ yếu giúp ích cho các lĩnh vực như dược phẩm, nhưng những lĩnh vực khác (đặc biệt là rượu và đồ uống có cồn) bị bỏ lại. Sau đó là Trump. Ông đe dọa trả đũa EU sau khi Brussels phạt Google 3,45 tỷ đô la. Hiện tại thị trường đang chuẩn bị cho một vòng thuế quan ăn miếng trả miếng khác. Và mỗi tiêu đề mới đều khiến công việc của ECB trở nên khó khăn hơn. Vì vậy trong khi...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 21:26
Bitcoin Price Watch: Đà Tăng Ngắn Hạn Đối Mặt Với Thử Thách Tại Rào Cản $115,000
Bài đăng Bitcoin Price Watch: Đà tăng ngắn hạn đối mặt với thử thách tại rào cản $115,000 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin giao dịch ở mức $114,011 vào ngày 11/09/2025, được củng cố bởi vốn hóa thị trường $2,27 nghìn tỷ và khối lượng giao dịch trong 24h đạt $48,11 tỷ. Biên độ giá trong ngày dao động từ $112,255 đến $114,451, cho thấy sự củng cố đi ngang chặt chẽ trong vùng kháng cự quan trọng. Bitcoin Biểu đồ hàng ngày của Bitcoin cho thấy sự phục hồi dần dần từ xu hướng giảm trước đó [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-short-term-rally-faces-test-at-115000-wall/
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 20:48
