MegaETH Chọn Lombard Làm Đối Tác Bitcoin Chính Trước Khi Ra Mắt Mainnet

MegaETH Chọn Lombard Làm Đối Tác Bitcoin Chính Trước Khi Ra Mắt Mainnet

Bài đăng MegaETH chọn Lombard làm Đối tác Bitcoin chính trước khi Hợp nhất Mainet xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Động thái này diễn ra chỉ ba ngày sau khi MegaETH ra mắt stablecoin MegaUSD mới. MegaETH đã chọn Lombard Finance - một giao thức cho phép người dùng kiếm lợi nhuận từ Bitcoin (BTC) của họ với tổng giá trị khóa là 1,6 tỷ đô la - làm đối tác Bitcoin chính trước khi ra mắt mainnet, các công ty đã thông báo vào thứ Năm, ngày 11 tháng 9. Quan hệ đối tác này sẽ cho phép người dùng tạo và đổi Bitcoin trực tiếp trên mạng của MegaETH mà không cần dựa vào các trình bao bọc giám sát, theo bài đăng trên blog của Lombard. Bitcoin hiện là tài sản kỹ thuật số lớn nhất với vốn hóa thị trường gần 2,3 nghìn tỷ đô la. Bitcoin trên MegaETH sẽ là nguyên bản (được hỗ trợ đầy đủ và không phải là IOU) và không cần cấp phép. Trong khi đó, việc tích hợp được thiết kế để cho phép các nhà phát triển nhúng BTC vào ứng dụng thông qua bộ công cụ phát triển phần mềm của Lombard. Động thái này nhấn mạnh nỗ lực mở rộng vai trò của Bitcoin trong tài chính phi tập trung (DeFi). Các công ty lưu ý rằng mặc dù các sàn giao dịch tập trung (CEX) xử lý hàng nghìn tỷ đô la giao dịch Bitcoin mỗi năm, nhưng rất ít thanh khoản đó chảy vào DeFi. BTC hiện đang được giao dịch ở mức 114,500 đô la, tăng 99% trong năm qua, theo trang giá của The Defiant. Việc tích hợp cũng diễn ra trong bối cảnh xu hướng rộng lớn hơn trong tài chính truyền thống (TradFi), nơi các tổ chức ngày càng mua Bitcoin cho Kho bạc Tài sản Kỹ thuật số (DAT) để tận dụng thanh khoản và giữ như một kho giá trị. 'Thị trường vốn Bitcoin' MegaETH và Lombard cho biết động thái này hiện có thể cung cấp các công cụ tương tự cho các ứng dụng phi tập trung, để mang quản lý kho bạc kiểu tổ chức đến DeFi. "Với cơ sở hạ tầng Bitcoin cấp tổ chức của Lombard và khả năng thực thi thời gian thực của MegaETH, chúng tôi đang mở khóa một điều hoàn toàn mới: Thị trường vốn Bitcoin," các quan chức MegaETH cho biết trong một bài đăng trên X, trước đây là Twitter. Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi MegaETH Labs, đội ngũ đứng sau blockchain MegaETH, ra mắt MegaUSD (USDm), một stablecoin bản địa được xây dựng hợp tác với Ethena Labs sử dụng bộ công cụ Stablecoin-as-a-Service của Ethena. USDm được thiết kế...
2025/09/12 05:34
FTC Điều tra OpenAI, Meta, xAI về độ an toàn của Chatbot AI đối với trẻ em

FTC Điều tra OpenAI, Meta, xAI về độ an toàn của Chatbot AI đối với trẻ em

Bài đăng FTC Điều tra OpenAI, Meta, xAI về Vấn đề An toàn Chatbot AI Cho Trẻ em xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tiêu đề chính Ủy ban Thương mại Liên bang vào hôm thứ Năm đã khởi động một cuộc điều tra đối với Alphabet, Meta, xAI của Elon Musk, OpenAI và các công ty khác về cách họ bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi các tác động tiêu cực tiềm ẩn từ chatbot trí tuệ nhân tạo của họ, khi những lo ngại về an toàn của công nghệ này ngày càng gia tăng. Các cơ quan quản lý cảnh báo AI có thể "bắt chước hiệu quả" các đặc điểm của con người, khiến người dùng trẻ tuổi "tin tưởng và hình thành mối quan hệ" với các chatbot. Gado qua Getty Images Các Sự kiện Chính FTC đã gửi yêu cầu đến Alphabet, Character Technologies, Instagram, Meta, OpenAI, Snap và xAI để các công ty cung cấp thông tin về cách họ "đo lường, kiểm tra và giám sát các tác động tiêu cực tiềm ẩn" của chatbot AI đối với trẻ em và thanh thiếu niên, cơ quan này đã thông báo. Cuộc điều tra sẽ chủ yếu bao gồm các biện pháp mà các công ty đã thực hiện để bảo vệ trẻ em khi chatbot AI của họ đóng vai trò như người bạn đồng hành, bao gồm cách họ giới hạn việc sử dụng và cách người dùng và phụ huynh được thông báo về các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến chatbot, FTC cho biết. Chatbot AI có thể "bắt chước hiệu quả các đặc điểm của con người" như cảm xúc và ý định trong khi giao tiếp "như một người bạn hoặc người thân tín," FTC cảnh báo, cho thấy trẻ em và thanh thiếu niên có thể "tin tưởng và hình thành mối quan hệ với chatbot." Cả Alphabet, Character Technologies, Meta, OpenAI, Snap hay xAI đều không phản hồi ngay lập tức với yêu cầu bình luận từ Forbes. Tiếp theo Thượng nghị sĩ Josh Hawley, R-Mo., cho biết vào tháng trước ông sẽ điều tra chatbot AI của Meta, dẫn chiếu một báo cáo của Reuters trích dẫn một tài liệu nội bộ cho thấy hướng dẫn của công ty coi là "chấp nhận được" cho chatbot của Meta tham gia vào các cuộc trò chuyện lãng mạn với trẻ em. Người phát ngôn của Meta Andy Stone nói với Reuters rằng công ty đang sửa đổi chính sách của mình và "những cuộc trò chuyện như vậy với trẻ em không bao giờ nên được cho phép." Hawley đã đưa ra thời hạn 19 tháng 9 cho Meta để cung cấp các tài liệu liên quan và cho biết cuộc điều tra sẽ nhắm vào việc liệu các sản phẩm AI của Meta có "tạo điều kiện cho việc bóc lột, lừa dối và các tác hại hình sự khác đối với trẻ em" hay không. Bối cảnh Chính Một cuộc điều tra liên bang về các chatbot AI phổ biến đã nhận được sự chấp thuận từ...
2025/09/12 04:29
Bitcoin Không Thể Được In Ấn hoặc Kiểm Soát – Lý Do Chính để HODL BTC từ Jeremie Davinci

Bitcoin Không Thể Được In Ấn hoặc Kiểm Soát – Lý Do Chính để HODL BTC từ Jeremie Davinci

Bài đăng Bitcoin Không Thể Được In Hoặc Kiểm Soát - Lý Do Chính Để HODL BTC Từ Jeremie Davinci xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Lý do chính để HODL Bitcoin từ Davinci iPhone trở nên rẻ hơn khi tính bằng Bitcoin Người sớm áp dụng Bitcoin và triệu phú Jeremie Davinci đã gửi đến cộng đồng tiền mã hóa một thông điệp quan trọng về BTC. Đề cập đến những đức tính chính của Bitcoin, Davinci đã giải thích tại sao việc hodl nó lại quan trọng. Bạn Cũng Có Thể Thích Lý do chính để HODL Bitcoin từ Davinci Jeremie Davinci nhắc nhở cộng đồng rằng Bitcoin là tài sản khan hiếm giới hạn ở 21 triệu đồng tiền. Do đó, không thể sản xuất nhiều hơn số lượng đó, và nó miễn nhiễm với lạm phát. Bên cạnh đó, Davinci đã nhắc nhở về bản chất phi tập trung của BTC: "Bitcoin không thể được in, không thể bị lạm phát, không thể bị kiểm soát." Đây là lý do chính tại sao cộng đồng nắm giữ BTC: "Đó là lý do tại sao chúng ta HODL nó." #Bitcoin không thể được in, không thể bị lạm phát, không thể bị kiểm soát. Đó là lý do tại sao chúng ta HODL nó. — Davinci Jeremie (@Davincij15) ngày 11 tháng 9 năm 2025 iPhone trở nên rẻ hơn khi tính bằng Bitcoin Trong một tweet trước đó, nhà giáo dục Bitcoin Davinci đã đề cập rằng theo thời gian, iPhone của Apple đã trở nên rẻ hơn khi mua bằng giá Bitcoin. Ông cho biết trong khi 10 năm trước, một chiếc iPhone có giá khoảng 2,66 BTC, thì hiện tại, vào năm 2025, thiết bị Apple phổ biến này có thể được mua với giá khoảng 0,006 Bitcoin. 10 năm trước, một chiếc iPhone có giá ~2,66 BTC. Ngày nay, mẫu iPhone cơ bản mới nhất chỉ có giá ~0,006 BTC! — Davinci Jeremie (@Davincij15) ngày 10 tháng 9 năm 2025 Đầu tuần này, cộng đồng tiền mã hóa đã phấn khích về dòng iPhone 17 Pro mới của Apple. Một trong những chiếc điện thoại trong dòng đó đã được phát hành với màu cam - màu của Bitcoin. Nguồn: https://u.today/bitcoin-cant-be-printed-or-controlled-key-reason-to-hodl-btc-from-jeremie-davinci
2025/09/12 03:45
Báo cáo CPI cho thấy lạm phát chăm sóc sức khỏe tăng

Báo cáo CPI cho thấy lạm phát chăm sóc sức khỏe tăng

Báo cáo Consumer price index（CPI） cho thấy lạm phát chăm sóc sức khỏe tăng đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Jose Luis Pelaez Inc | Digitalvision | Getty Images Lạm phát chăm sóc sức khỏe đang thúc đẩy chi phí bảo hiểm cao hơn, tạo tiền đề cho điều có thể là mức tăng lớn nhất trong chi tiêu chăm sóc sức khỏe của các công ty lớn trong 15 năm qua. Chi phí chăm sóc y tế trong tháng 8 đã tăng 4,2% theo cơ sở hàng năm, theo Chỉ số giá tiêu dùng của Bộ Lao động, so với tỷ lệ lạm phát tổng thể là 2,9%. Chi phí khám bác sĩ tăng 3,5%, trong khi dịch vụ bệnh viện và ngoại trú tăng vọt 5,3%. Những mức tăng giá này đang góp phần làm tăng chi phí bảo hiểm y tế cho năm 2026. Người tiêu dùng không đủ điều kiện nhận trợ cấp của chính phủ để mua bảo hiểm y tế trên sàn giao dịch của Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp lý có thể phải đối mặt với mức tăng phí bảo hiểm hai con số cho năm tới, theo các hồ sơ sớm từ các công ty bảo hiểm. Người lao động có bảo hiểm y tế từ công ty cũng có thể phải trả phí bảo hiểm và chi phí tự chi trả cao hơn vào năm tới. Các công ty lớn dự đoán chi phí bảo hiểm y tế tổng thể của họ sẽ tăng trung bình 9% vào năm 2026, theo một số cuộc khảo sát nhóm doanh nghiệp, đây sẽ là mức lạm phát chăm sóc sức khỏe cao nhất kể từ năm 2010. Hơn một nửa số công ty được khảo sát bởi công ty tư vấn phúc lợi Mercer vào đầu năm nay cho biết họ đang xem xét chuyển một số khoản tăng đó cho người lao động, nhưng Business Group on Health cho biết hầu hết các công ty lớn trong cuộc khảo sát của họ đang tìm kiếm các cách khác để cắt giảm chi phí. "Các công ty đã tránh xa bằng mọi cách có thể việc chuyển chi phí cho nhân viên. Năm nay, chúng tôi thấy dấu hiệu đầu tiên cho thấy họ có thể xem xét chuyển một phần chi phí đó cho nhân viên, nhưng một lần nữa, chỉ như một biện pháp cuối cùng. Họ sẽ cố gắng kéo càng nhiều đòn bẩy khác càng tốt," Ellen Kelsay, chủ tịch và CEO của BGH cho biết. Yếu tố thúc đẩy chi phí của công ty: thuốc ung thư và GLP-1s Shana Novak | Stone | Getty Images Giá thuốc kê đơn tăng 0,9% trong tháng 8, theo Chỉ số giá tiêu dùng...
Threshold
T$0.01518+0.99%
Sunrise Layer
RISE$0.010146-1.31%
Moonveil
MORE$0.03028-18.92%
2025/09/12 03:35
Giá Ethereum Giảm Khi Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào Layer Brett Khi Nhà Phân Tích Dự Đoán Lợi Nhuận Gấp 70 Lần Trong Năm Nay

Giá Ethereum Giảm Khi Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào Layer Brett Khi Nhà Phân Tích Dự Đoán Lợi Nhuận Gấp 70 Lần Trong Năm Nay

Sự sụt giảm giá Ethereum gần đây đã tạo ra một cơn bão hoàn hảo cho các nhà đầu tư tiền mã hoá đang tìm kiếm cơ hội thay thế, với nhiều người chuyển hướng sang Layer Brett ($LBRETT) khi các nhà phân tích dự đoán tiềm năng lợi nhuận gấp 70 lần trước cuối năm. Trong khi ETH đang phải vật lộn với áp lực từ tổ chức và biến động giá sau hợp nhất Mainet, đợt bán trước của Layer Brett đã huy động được 3,3 triệu đô la với mức giá chỉ 0,0055 đô la mỗi token. Điều này […]
2025/09/12 03:28
Chuyển Bitcoin Từ Trái Đất Đến Sao Hỏa Hiện Có Thể Thực Hiện Trong Ba Phút

Chuyển Bitcoin Từ Trái Đất Đến Sao Hỏa Hiện Có Thể Thực Hiện Trong Ba Phút

Bài đăng Bitcoin Transfers From Earth To Mars Now Possible In Three Minutes xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hiện có một cách để chuyển Bitcoin từ Trái đất đến Sao Hỏa chỉ trong vòng ba phút bằng công nghệ hiện có. Chúng ta chỉ cần ai đó, hoặc thứ gì đó, để nhận nó. Vào cuối tháng trước, doanh nhân công nghệ Jose E. Puente và đồng nghiệp của ông, Carlos Puente, đã công bố một white paper giới thiệu Proof-of-Transit Timestamping — một khái niệm mà ông nói với Cointelegraph là mảnh ghép còn thiếu cần thiết để đưa Bitcoin trở thành liên hành tinh. Khái niệm này cho thấy khi người dùng Bitcoin muốn gửi thanh toán đến Sao Hỏa trong tương lai, giao dịch có thể nhảy từ người dùng qua các trạm khác nhau, như ăng-ten mặt đất, vệ tinh, hoặc thậm chí là một trạm tiếp sức quanh Mặt trăng. Tại mỗi điểm dừng, giao dịch được "đóng dấu" trước khi tiếp tục cho đến khi đến đích. Nói chuyện với Cointelegraph, Puente cho biết PoTT đóng vai trò là "lớp Nhận thanh toán" trên Bitcoin và Mạng Lightning trong khi tận dụng các liên kết quang học được xây dựng bởi Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia, Starlink của Elon Musk, hoặc nhà cung cấp vệ tinh khác. "Công nghệ về cơ bản đã sẵn sàng. Khi có một liên kết Trái đất-Sao Hỏa ổn định, PoTT có thể hoạt động trên đó, biến Bitcoin thành đồng tiền đầu tiên hoạt động trơn tru giữa các hành tinh," ông nói. "Bằng cách mô phỏng độ trễ cấp độ Sao Hỏa, chúng tôi có thể chạy một bản demo thuyết phục ngay bây giờ." Một tàu thăm dò của NASA gần đây đã phát hiện một số tảng đá trên Sao Hỏa có thể là bằng chứng của sự sống trong quá khứ. Nguồn: NASA Mars Khi đi vào hoạt động, Puente cho biết các giao dịch Bitcoin Lightning có thể đến Sao Hỏa trong vòng chỉ ba phút, hoặc lâu nhất là 22 phút trong trường hợp xấu nhất. Giao dịch Lightning trung bình sẽ mất từ 12 đến 15 phút, trong khi các giao dịch lớp cơ sở Bitcoin sẽ mất thời gian khối thông thường là 10 phút cộng với độ trễ tín hiệu. Đề cập đến giai đoạn mất kết nối hai tuần trên Sao Hỏa xảy ra cứ khoảng 26 tháng một lần, Puente cho biết một giải pháp có thể "cố tình định tuyến xung quanh Mặt trời với các vệ tinh tiếp sức" để...
2025/09/12 02:57
Xem Tại Sao Chúng Tôi Dự đoán Pump 1,200% cho Bitcoin Hyper

Xem Tại Sao Chúng Tôi Dự đoán Pump 1,200% cho Bitcoin Hyper

Bài đăng Xem Tại Sao Chúng Tôi Dự Đoán Pump 1,200% cho Bitcoin Hyper xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin là tài sản tiền mã hóa phổ biến nhất thế giới, nhưng Bitcoin blockchain không có cùng danh tiếng. Nó chậm, đắt đỏ và không tương thích với hầu hết Web3. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các nhà đầu tư đang đổ xô tích trữ token $HYPER, đồng tiền mã hóa gốc của giải pháp layer-2 sắp ra mắt tập trung vào hiện đại hóa Bitcoin. Vào thứ Tư, đợt bán trước viral đã vượt qua 15 triệu đô, cho nhà đầu tư ít thời gian để đảm bảo $HYPER trước TGE được mong đợi cao. Hãy đọc tiếp để tìm hiểu tại sao Bitcoin Hyper đang thu hút sự chú ý từ những người ủng hộ sớm và tại sao nó có thể pump 1200-1500%. Bitcoin Hyper là gì và Tại sao nó đang Thịnh hành Bitcoin Hyper là lớp thực thi còn thiếu của Bitcoin cung cấp thanh toán dưới giây, chi phí giao dịch gần như bằng không và khả năng tương thích DeFi. Nó làm điều này khả thi bằng cách sử dụng Máy ảo Solana (SVM) và Cầu nối Canonical. SVM hỗ trợ giải pháp layer-2 trong việc xử lý thực thi hợp đồng thông minh với tốc độ đôi khi có thể vượt qua chính Solana. Các nhà phát triển quen thuộc với Solana có thể dễ dàng tạo ra các giải pháp cho DeFi, NFT và các ngách Web3 khác bằng cách sử dụng nền tảng này. Mặt khác, Cầu nối Canonical là một hệ thống phi tập trung cho phép $BTC di chuyển liền mạch giữa layer-1 và layer-2. Nó cho phép người nắm giữ $BTC sử dụng đồng tiền của họ trên các dApp mà không cần từ bỏ quyền giám sát. Đây là hình ảnh rõ ràng hơn về cách hoạt động của cơ sở hạ tầng: Các nhà đầu tư Crypto đã chứng kiến phần của họ trong các dự án hứa hẹn quá nhiều và thực hiện không đủ, tự nhiên đặt ra câu hỏi về độ tin cậy. Ở đây, Bitcoin Hyper cũng nổi bật trong đám đông các đồng tiền bán trước. Tiến trình Công nghệ Bitcoin Hyper Tạo niềm tin Bitcoin Hyper ($HYPER) đã xuất bản các cập nhật thường xuyên về tiến trình công nghệ kể từ khi phát triển sản phẩm bắt đầu, và nó cho thấy triển vọng. Ví dụ, theo cập nhật mới nhất, đây là những gì nhóm đã hoàn thành cho đến nay: - Nghiên cứu cốt lõi về các mô hình thanh toán rollup tương thích với Bitcoin L1. - Các nguyên mẫu ban đầu xác nhận việc thực thi SVM bên trong...
2025/09/12 02:09
Starknet sẽ ra mắt staking BTC trên mainnet vào ngày 30 tháng 9

Starknet sẽ ra mắt staking BTC trên mainnet vào ngày 30 tháng 9

Bài đăng Starknet ra mắt staking Bitcoin trên mainnet vào ngày 30 tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Starknet sẽ ra mắt staking Bitcoin trên hợp nhất Mainet vào ngày 30 tháng 9. Tính năng staking sẽ hỗ trợ nhiều tùy chọn wrapper và thời gian unstaking ngắn hơn. Starknet sẽ ra mắt khả năng staking Bitcoin trên hợp nhất Mainet vào ngày 30 tháng 9, với hỗ trợ nhiều tùy chọn wrapper và thời gian unstaking giảm. Chức năng staking mới của giải pháp mở rộng Layer 2 sẽ cho phép người dùng stake Bitcoin thông qua các token wrapper khác nhau trên nền tảng. Nguồn: https://cryptobriefing.com/bitcoin-staking-starknet-mainnet/
2025/09/12 01:58
Tiết Lộ Những Đột Phá Tại Bitcoin World Disrupt 2025

Tiết Lộ Những Đột Phá Tại Bitcoin World Disrupt 2025

Bài đăng Unveiling Breakthroughs At Bitcoin World Disrupt 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. AI Hardware Innovation: Unveiling Breakthroughs At Bitcoin World Disrupt 2025 Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức AI AI Hardware Innovation: Unveiling Breakthroughs at Bitcoin World Disrupt 2025 Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/ai-hardware-innovation-disrupt/
2025/09/12 01:13
Bitcoin Thúc Đẩy Sự Tăng Vọt Của Cổ Phiếu Tiền Mã Hoá

Bitcoin Thúc Đẩy Sự Tăng Vọt Của Cổ Phiếu Tiền Mã Hoá

Bài đăng Bitcoin Thúc đẩy Sự Tăng vọt trong Cổ phiếu Crypto xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong một đợt tăng vọt đặc biệt trong lĩnh vực tiền điện tử, Bitcoin đã đạt giá trị cao nhất kể từ tháng Tám, thúc đẩy sự quan tâm rộng rãi và tăng trưởng cổ phiếu đáng kể cho các công ty liên kết. Cổ phiếu như Galaxy Digital, Bitfarms và Circle Internet đã trải qua sự tăng trưởng đáng chú ý, thu hút sự chú ý của thị trường và phản ánh bản chất biến động của tiền điện tử. Đọc tiếp: Bitcoin Thúc đẩy Sự Tăng vọt trong Cổ phiếu Crypto Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-drives-surge-in-crypto-stocks
2025/09/12 00:48
