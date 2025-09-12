FTC Điều tra OpenAI, Meta, xAI về độ an toàn của Chatbot AI đối với trẻ em

Bài đăng FTC Điều tra OpenAI, Meta, xAI về Vấn đề An toàn Chatbot AI Cho Trẻ em xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tiêu đề chính Ủy ban Thương mại Liên bang vào hôm thứ Năm đã khởi động một cuộc điều tra đối với Alphabet, Meta, xAI của Elon Musk, OpenAI và các công ty khác về cách họ bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi các tác động tiêu cực tiềm ẩn từ chatbot trí tuệ nhân tạo của họ, khi những lo ngại về an toàn của công nghệ này ngày càng gia tăng. Các cơ quan quản lý cảnh báo AI có thể "bắt chước hiệu quả" các đặc điểm của con người, khiến người dùng trẻ tuổi "tin tưởng và hình thành mối quan hệ" với các chatbot. Gado qua Getty Images Các Sự kiện Chính FTC đã gửi yêu cầu đến Alphabet, Character Technologies, Instagram, Meta, OpenAI, Snap và xAI để các công ty cung cấp thông tin về cách họ "đo lường, kiểm tra và giám sát các tác động tiêu cực tiềm ẩn" của chatbot AI đối với trẻ em và thanh thiếu niên, cơ quan này đã thông báo. Cuộc điều tra sẽ chủ yếu bao gồm các biện pháp mà các công ty đã thực hiện để bảo vệ trẻ em khi chatbot AI của họ đóng vai trò như người bạn đồng hành, bao gồm cách họ giới hạn việc sử dụng và cách người dùng và phụ huynh được thông báo về các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến chatbot, FTC cho biết. Chatbot AI có thể "bắt chước hiệu quả các đặc điểm của con người" như cảm xúc và ý định trong khi giao tiếp "như một người bạn hoặc người thân tín," FTC cảnh báo, cho thấy trẻ em và thanh thiếu niên có thể "tin tưởng và hình thành mối quan hệ với chatbot." Cả Alphabet, Character Technologies, Meta, OpenAI, Snap hay xAI đều không phản hồi ngay lập tức với yêu cầu bình luận từ Forbes. Tiếp theo Thượng nghị sĩ Josh Hawley, R-Mo., cho biết vào tháng trước ông sẽ điều tra chatbot AI của Meta, dẫn chiếu một báo cáo của Reuters trích dẫn một tài liệu nội bộ cho thấy hướng dẫn của công ty coi là "chấp nhận được" cho chatbot của Meta tham gia vào các cuộc trò chuyện lãng mạn với trẻ em. Người phát ngôn của Meta Andy Stone nói với Reuters rằng công ty đang sửa đổi chính sách của mình và "những cuộc trò chuyện như vậy với trẻ em không bao giờ nên được cho phép." Hawley đã đưa ra thời hạn 19 tháng 9 cho Meta để cung cấp các tài liệu liên quan và cho biết cuộc điều tra sẽ nhắm vào việc liệu các sản phẩm AI của Meta có "tạo điều kiện cho việc bóc lột, lừa dối và các tác hại hình sự khác đối với trẻ em" hay không. Bối cảnh Chính Một cuộc điều tra liên bang về các chatbot AI phổ biến đã nhận được sự chấp thuận từ...