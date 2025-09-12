2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Những Altcoin Hàng Đầu Có Tiện Ích Thế Giới Thực Để Nắm Giữ Trong 5 Năm Tới

Những Altcoin Hàng Đầu Có Tiện Ích Thế Giới Thực Để Nắm Giữ Trong 5 Năm Tới

Bài đăng Top Altcoin Với Tài sản thế giới thực Tiện Ích Để Nắm giữ Trong 5 Năm Tới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đầu cơ đến rồi đi, nhưng tiện ích thì tồn tại. Khi bạn nắm giữ trong nhiều năm, bạn muốn những token có tiện ích hàng ngày thay vì chỉ là những biểu đồ xu hướng. Hai mạng lưới đang ở trung tâm câu chuyện tiện ích đó là Ethereum và XRP. Mặc dù mỗi loại giải quyết các vấn đề khác nhau, tất cả đều giải quyết vấn đề cho người dùng thực và doanh nghiệp thực. Ethereum là lớp nền có thể lập trình cho tài chính, văn hóa và nhận dạng on-chain. Mọi thứ từ tài sản token hóa đến cho vay đều được hỗ trợ bởi các hợp đồng thông minh của nó. XRP, mặt khác, hoàn toàn về chuyển giao giá trị. Nó sẽ cho phép thanh toán xuyên biên giới nhanh hơn và rẻ hơn so với các hệ thống cũ, một yêu cầu thiết thực cho ngân hàng, fintech và các đơn vị chuyển tiền. Khi các nhà đầu tư lập kế hoạch chiến lược dài hạn hơn, họ cũng đang tìm kiếm các dự án sớm hơn, linh hoạt hơn có thể tăng trưởng từ vốn hóa nhỏ. MAGACOIN FINANCE xuất hiện trong những cuộc trò chuyện đó như một lựa chọn phân bổ sat bổ sung cho danh mục đầu tư hướng tăng trưởng. Tại Sao Ethereum Thuộc Về Khoản Nắm giữ 5 Năm ETH được hưởng lợi từ một cộng đồng nhà phát triển khổng lồ và một loạt cải tiến khả dụng liên tục. Khi chi phí giảm và thông lượng tăng, nhiều ứng dụng hơn đạt được sự phù hợp với thị trường sản phẩm. Điều đó thu hút thêm người dùng và thanh khoản, tạo ra một chu kỳ mạnh mẽ cho những người nắm giữ. MAGACOIN FINANCE: Nổi Bật Trong Các Lựa Chọn Tăng Trưởng 2025 Với lộ trình vững chắc, sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng và tập trung vào tokenomics có thể mở rộng, MAGACOIN FINANCE đã được xác định là một trong những altcoin tốt nhất để mua vào năm 2025 cho danh mục đầu tư tăng trưởng cao. Chiến lược đầu tư cho các nhà đầu tư dài hạn là định vị cho giai đoạn xây dựng và để các cột mốc và mở rộng truy cập làm công việc nặng nhọc theo thời gian. Tại Sao XRP Giữ Vị Trí Của Mình Đối với thanh toán, tất cả là về tốc độ và chi phí. XRP được thiết kế cho thông lượng và hiệu quả thanh toán. Nếu sự phổ biến của các tích hợp đối tác tiếp tục tăng và sự rõ ràng về quy định tiếp tục cải thiện, các tổ chức sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào nơi công nghệ tạo ra...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 08:38
Giá Solana Chuẩn Bị Cho Đợt Tăng 354,55% Giữa Lúc TVL Của SOL Đạt 12 Tỷ USD

Giá Solana Chuẩn Bị Cho Đợt Tăng 354,55% Giữa Lúc TVL Của SOL Đạt 12 Tỷ USD

Bài đăng Giá Solana Chuẩn Bị cho Đợt Tăng 354,55% Trong Bối Cảnh TVL của SOL Đạt $12B xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những Thông Tin Chính: Mô hình bull pennant của SOL cho thấy giá Solana đang hướng tới mức $300 trong ngắn hạn. Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Solana đã tăng lên $12 tỷ. Nếu thiết lập thành công, một đợt tăng mạnh vượt qua $1000 là có thể xảy ra. Giá Solana đã tăng vọt 70% trong khoảng thời gian từ 22 tháng 6 đến 29 tháng 8. Điều này diễn ra trong bối cảnh đợt tăng giá altcoin rộng rãi hơn do đợt tăng giá Ethereum dẫn đầu lên mức cao nhất mọi thời đại khoảng $4,950. Đợt tăng giá của Solana diễn ra ngắn ngủi và không vượt qua được mức $220. Vào ngày 1 tháng 9, giá đã giảm xuống dưới $200. Kể từ đó, nó đã phục hồi 12% từ mức thấp cục bộ. Dữ liệu on-chain và kỹ thuật cho thấy sẽ có thêm nhiều lợi nhuận phía trước, với giá SOL đang chuẩn bị cho một đợt tăng mạnh 354,55%, điều này có thể đẩy giá trị của nó lên bốn chữ số. Thiết Lập Kỹ Thuật Cho Thấy Giá Solana Đã Sẵn Sàng Cho Mức $300 Một phân tích giá được chia sẻ bởi Broke Doomer trên X cho thấy giá Solana đang hình thành mô hình bull pennant. Thiết lập này thường báo hiệu sự tiếp tục mạnh mẽ của xu hướng tăng trước đó. Giữa tháng 6 và tháng 8, giá SOL đã tăng vọt hơn 70% như một phần của đợt tăng thị trường crypto rộng lớn hơn. Sau động thái này, giá đã bước vào giai đoạn củng cố đi ngang (Sideway consolidation), đặc trưng bởi một loạt các mức thấp cao hơn và mức cao thấp hơn. Cấu trúc này đã hình thành nên bull pennant được làm nổi bật trong biểu đồ. Hiện tại, Solana đang giao dịch gần mức kháng cự đỉnh của pennant. Nếu giá phá vỡ mức này, mô hình cho thấy một đợt tăng lớn có thể theo sau. Động thái đo lường từ hình thành này chỉ ra tiềm năng tăng hơn 36%. Phân Tích Giá Solana | Nguồn: Broke Doomer, X Dựa trên dự báo này, giá Solana đang nhắm đến mức giá gần $300 trong ngắn hạn. Mục tiêu này đến từ việc mở rộng chiều cao của đợt tăng ban đầu và áp dụng nó vào điểm breakout. Bull Pennant là gì? Một...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 08:05
Đội ngũ Shiba Inu Xác nhận Di chuyển bị Trì hoãn Đã sẵn sàng, Đây là Những gì Sắp diễn ra

Đội ngũ Shiba Inu Xác nhận Di chuyển bị Trì hoãn Đã sẵn sàng, Đây là Những gì Sắp diễn ra

Sau nhiều tuần chờ đợi và trì hoãn, đội ngũ phát triển Shiba Inu đã chính thức xác nhận rằng quá trình chuyển đổi từ LEASH v1 sang LEASH v2 đã sẵn sàng bắt đầu. Sự chậm trễ xuất phát từ nhu cầu khắc phục các lỗi trong hợp đồng token LEASH ban đầu và hoàn thành kiểm toán bảo mật toàn diện. Giờ đây khi những rào cản này đã [...]
Bitcoinist2025/09/12 08:00
Những lý do tại sao Pendle (PENDLE) vẫn bị định giá thấp một cách đáng kể - Cơ hội 400 nghìn tỷ đô la mà mọi người đã bỏ lỡ

Những lý do tại sao Pendle (PENDLE) vẫn bị định giá thấp một cách đáng kể - Cơ hội 400 nghìn tỷ đô la mà mọi người đã bỏ lỡ

Pendle vẫn đang bay dưới radar mặc dù đang xây dựng một trong những câu chuyện đầy hứa hẹn nhất trong DeFi. Trong một chuỗi bài đăng dài trên X, Mesh.hl gọi PENDLE là "bị đánh giá thấp một cách phi lý", và khi bạn xem xét dữ liệu, rất dễ hiểu tại sao. Những Con Số Nổi Bật Pendle hiện có 12,3 tỷ đô la bị khóa trong giao thức, tăng
Coinstats2025/09/12 07:00
Yala cho phép người nắm giữ Bitcoin tạo ra stablecoin được đảm bảo bằng USDC và mở khóa thanh khoản Cross-chain

Yala cho phép người nắm giữ Bitcoin tạo ra stablecoin được đảm bảo bằng USDC và mở khóa thanh khoản Cross-chain

Bài đăng Yala cho phép người nắm giữ Bitcoin tạo stablecoin được đảm bảo bằng USDC và mở khóa thanh khoản cross-chain đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính Giao thức của Yala cho phép người nắm giữ Bitcoin tạo stablecoin được đảm bảo bằng USDC trong khi vẫn giữ quyền giám sát Bitcoin của họ. Nền tảng này mở khóa thanh khoản cross-chain và tích hợp tài sản thực, giải quyết vấn đề sử dụng Bitcoin chưa hiệu quả trong DeFi. Yala đã ra mắt một giao thức cho phép người nắm giữ Bitcoin tạo stablecoin được đảm bảo bằng USDC trong khi vẫn giữ quyền giám sát tài sản Bitcoin của họ, mở rộng chức năng cross-chain và cơ hội tích hợp tài sản thực. Giao thức mới này cho phép người dùng tạo tiền tệ kỹ thuật số ổn định hoạt động trên nhiều blockchain trong khi vẫn duy trì quyền sở hữu Bitcoin của họ. Những stablecoin này có thể kết nối với các khoản đầu tư thực tế bao gồm trái phiếu được token hóa và hàng hóa. Nguồn: https://cryptobriefing.com/bitcoin-cross-chain-liquidity-yala/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 06:58
Danh sách cuối cùng của Giải vô địch Bóng chuyền chuyên nghiệp AU 2025 quy tụ các ngôi sao hàng đầu

Danh sách cuối cùng của Giải vô địch Bóng chuyền chuyên nghiệp AU 2025 quy tụ các ngôi sao hàng đầu

Bài đăng Danh sách Chính thức Giải vô địch Bóng chuyền Chuyên nghiệp AU 2025 Có Các Ngôi sao Hàng đầu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giải vô địch Bóng chuyền Chuyên nghiệp Athlete's Unlimited 2025 Athletes Unlimited Vào ngày 3 tháng 10, Athletes Unlimited sẽ khởi động Giải vô địch Bóng chuyền Chuyên nghiệp Athletes Unlimited, quy tụ 44 vận động viên xuất sắc trong nước và quốc tế để tranh giành danh hiệu cao nhất của môn thể thao này. Giải đấu gần đây đã đổi tên thành Giải vô địch Bóng chuyền Chuyên nghiệp AU và công bố Omaha, Nebraska, và Madison, Wisconsin là các thành phố đăng cai, báo hiệu sự tập trung mở rộng vào các thị trường bóng chuyền hàng đầu. Danh sách bao gồm tài năng từ các giải đấu hàng đầu trên toàn thế giới, như LOVB và MLV của Mỹ, Superliga của Brazil, và Sultanlar Ligi của Thổ Nhĩ Kỳ. Đội hình có tám vận động viên Olympic và 28 cầu thủ có kinh nghiệm đội tuyển quốc gia. Các trận đấu sẽ diễn ra tại Liberty First Credit Union Arena ở Omaha (3-13 tháng 10) và Veterans Memorial Coliseum tại Alliant Energy Center ở Madison (23 tháng 10-2 tháng 11). Các cầu thủ chính bao gồm: Các huy chương Olympic ra mắt AU: Micha Hancock, Jordan Thompson, Justine Wong-Orantes, và Natalia Zilio Pereira. Nhà vô địch Bóng chuyền Chuyên nghiệp AU 2024 Brittany Abercrombie, trở lại để bảo vệ danh hiệu của mình. Các vận động viên Olympic bổ sung: Lorenne Teixeira (Brazil), Manami Kojima (Nhật Bản), Natalia Valentin-Anderson (Puerto Rico), và Betty De La Cruz (Cộng hòa Dominica), người chiến thắng Giải vô địch Bóng chuyền Chuyên nghiệp AU 2022. Các cầu thủ có mối liên hệ địa phương: Brooke Nuneviller, Wong-Orantes, và Valentin-Anderson ở Nebraska; Sydney Hilley và Claire Chaussee ở Madison. Các ngôi sao hàng đầu của Mỹ và cựu All-Americans: Madi Bugg, Tori Dixon, Dani Drews, Skylar Fields, Serena Gray, Morgan Hentz, Claire Hoffman, và Molly McCage. Các ngôi sao quốc tế: Heydi Casanova (Cuba), Pornpun Guedpard (Thái Lan), và Piyanut Pannoy (Thái Lan). Phát sóng Giải vô địch Bóng chuyền Chuyên nghiệp Athletes Unlimited và Định dạng Giải vô địch Lịch Phát sóng Bóng chuyền Chuyên nghiệp Athlete's Unlimited 2025 Athletes Unlimited 15 trong số 24 trận đấu sẽ được phát sóng độc quyền trên các nền tảng ESPN, với các trận đấu còn lại có sẵn trên hơn 70 mạng phát trực tuyến toàn cầu và mạng thể thao khu vực, bao gồm Gray Broadcast Sports Networks, AWSN, Swerve Sports, FanDuel Sports Network, Marquee Sports Network, MSG Networks, và NESN. Cựu...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 06:47
Perplexity AI Dự Báo Khi Nào Solana (SOL) Có Thể PUSH Vượt Qua $500 và Phát Hiện Tiền Mã Hoá Giá Rẻ Có Thể Tăng 9500% Vào Năm 2025

Perplexity AI Dự Báo Khi Nào Solana (SOL) Có Thể PUSH Vượt Qua $500 và Phát Hiện Tiền Mã Hoá Giá Rẻ Có Thể Tăng 9500% Vào Năm 2025

Thị trường crypto lại sôi động trở lại, không chỉ vì Bitcoin đang giữ vững mức trên $60,000. Perplexity AI đã đưa ra những dự báo mà nhiều nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ. Một trong những dự đoán lớn nhất là Solana (SOL) cuối cùng có thể vượt qua mức $500, một dự báo táo bạo đã làm dấy lên lại các cuộc tranh luận về vị thế của nó trong đợt bull tiếp theo
Coinstats2025/09/12 06:30
Podcast của Megyn Kelly, Ben Shapiro Tăng vọt Lượt xem Sau vụ Ám sát Charlie Kirk

Podcast của Megyn Kelly, Ben Shapiro Tăng vọt Lượt xem Sau vụ Ám sát Charlie Kirk

Bài đăng Podcast của Megyn Kelly, Ben Shapiro Tăng vọt lượt xem sau vụ ám sát Charlie Kirk xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Các nhà bình luận bảo thủ đã có được một trong những lượng khán giả lớn nhất từ trước đến nay trong khoảng thời gian từ thứ Tư đến thứ Năm khi họ đưa tin về vụ ám sát Charlie Kirk, nhà hoạt động cánh hữu đã bị bắn và thiệt mạng tại một sự kiện ở trường đại học Utah vào thứ Tư. Podcast của chính Charlie Kirk xếp hạng số 1 trên bảng xếp hạng podcast của Apple tính đến thứ Năm. (Ảnh của Chip Somodevilla/Getty Images) Getty Images Các sự kiện chính Người dẫn podcast bảo thủ Megyn Kelly đã thu hút 3,9 triệu lượt xem trên một buổi phát trực tiếp kéo dài gần ba giờ được phát trên kênh YouTube của cô vào chiều thứ Tư, đây là buổi phát trực tiếp lớn thứ hai của Kelly và là một trong những video được xem nhiều nhất của cô, trong đó cô đưa tin về vụ ám sát Kirk và biết tin về cái chết của anh khi đang phát sóng, điều này khiến cô và khách mời Glenn Beck bật khóc. Buổi phát trực tiếp kéo dài hai giờ của Daily Wire được phát đồng thời trên kênh YouTube Daily Wire, cũng như các kênh YouTube của các người dẫn chương trình bao gồm Michael Knowles và Ben Shapiro, đã thu hút ít nhất 3,8 triệu lượt xem kết hợp, với bản tải lên của Shapiro trở thành buổi phát trực tiếp YouTube được xem nhiều thứ hai của anh từ trước đến nay. Các tập podcast của Kelly và Shapiro về Kirk xếp hạng lần lượt là số 4 và số 5 trên bảng xếp hạng tập podcast của Apple vào thứ Năm. Tim Pool, một streamer cánh hữu, đã thu hút 1,1 triệu lượt xem trên buổi phát trực tiếp YouTube kéo dài một giờ vào chiều thứ Tư, đánh dấu buổi phát trực tiếp được xem nhiều nhất của anh với số lượt xem gấp hơn hai lần so với buổi được xem nhiều thứ hai. Steven Crowder, một streamer Rumble cánh hữu nổi tiếng, đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên một buổi phát trực tiếp đang diễn ra vào chiều thứ Năm, một trong những buổi phát được xem nhiều nhất của anh trong nhiều tháng. Podcast của chính Kirk, "The Charlie Kirk Show," xếp hạng số 1 trên bảng xếp hạng podcast của Apple tính đến chiều thứ Năm. Ngược lại Hasan Piker, một trong những streamer cánh tả phổ biến nhất, cũng chứng kiến sự tăng vọt lượt xem vào thứ Tư, thu hút 3,7 triệu lượt xem trên buổi phát sóng Twitch kéo dài 8 giờ. Buổi phát của Piker bắt đầu với việc đưa tin tức chung, bao gồm cuộc bầu cử thị trưởng thành phố New York và tài liệu Epstein, nhưng Piker đã biết về...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 06:17
Ringo Starr Nói Rằng Ông Đã Hoàn Thành Album Mới Của Mình

Ringo Starr Nói Rằng Ông Đã Hoàn Thành Album Mới Của Mình

Bài đăng Ringo Starr Nói Rằng Ông Đã Hoàn Thành Album Mới Của Mình xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ringo Starr xác nhận ông đã hoàn thành công việc trên một album nhạc đồng quê mới với nhà sản xuất T Bone Burnett, dự kiến phát hành vào năm 2026, khi ông đang tập luyện ở Milwaukee cùng ban nhạc All-Starr Band của mình. Nhạc sĩ người Anh Ringo Starr tạo dáng trong lễ kỷ niệm sinh nhật thường niên "Hòa Bình Và Tình Yêu" của ông, tại Beverly Hills, California, vào ngày 7 tháng 7 năm 2025. Vào ngày sinh nhật mỗi năm, chiến dịch toàn cầu của Starr khuyến khích mọi người trên khắp thế giới thúc đẩy hòa bình và tình yêu. Tay trống của The Beatles tròn 85 tuổi hôm nay. (Ảnh của Robyn Beck / AFP) (Ảnh của ROBYN BECK/AFP qua Getty Images) AFP qua Getty Images Ringo Starr gần đây đã nghiêng về nhạc đồng quê, và ông vẫn tiếp tục phong cách này trong một thời kỳ khác. Tay trống của The Beatles đã chuyển sang thể loại này với album đầy đủ Look Up năm 2025, và sau khi gợi ý rằng ông muốn tiếp tục theo hướng đó, ông đã hoàn thành một bộ sưu tập khác. Ringo Starr Tiết Lộ Album Mới Bộ sưu tập mới của nhạc sĩ - hiện chưa có tên - dự kiến sẽ được phát hành vào một thời điểm nào đó trong năm 2026. Starr đã tiết lộ tình trạng của dự án trong một cuộc họp báo tại Nhà hát Riverside ở Milwaukee, địa điểm mà ông đã sử dụng làm căn cứ tập luyện với ban nhạc All-Starr Band của mình. Thông báo này được đưa ra ngay khi nhóm sắp lên đường trở lại, với chuyến lưu diễn Mỹ bắt đầu vào ngày 10 tháng 9 tại Chicago. Look Up Giống như với Look Up, Starr đã tái hợp tác với nhà sản xuất và nhạc sĩ T Bone Burnett. "Tôi vừa hoàn thành phần của mình trong một album nhạc đồng quê khác," ông xác nhận, trước khi cô đọng sự phấn khích của mình thành một câu: "Tôi yêu nhạc đồng quê." Burnett một lần nữa đảm nhận phần lớn việc sáng tác, như ông đã làm với Look Up, trong khi Starr đồng sáng tác hai bài hát với đối tác studio lâu năm Bruce Sugar. Ringo Starr Cover Carl Perkins - Một Lần Nữa Người hâm mộ cũng có thể mong đợi ít nhất một sự gật đầu với quá khứ âm nhạc của Starr trên...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 05:59
DOGE Dẫn Đầu Đà Tăng, BTC Bật Lên Mức $114K Khi Thiết Lập M2 Mở Ra Cơ Hội Giao Dịch Bắt Kịp

DOGE Dẫn Đầu Đà Tăng, BTC Bật Lên Mức $114K Khi Thiết Lập M2 Mở Ra Cơ Hội Giao Dịch Bắt Kịp

Bài đăng DOGE Dẫn Đầu Tăng Trưởng, BTC Tăng Vọt Lên $114K Khi Thiết Lập M2 Mở Ra Cơ Hội Giao Dịch Bắt Kịp xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin BTC$114,532.45 giao dịch quanh mức $114,200 vào buổi sáng thứ Năm tại châu Á, tăng 2,4% trong 24 giờ, khi các đồng tiền chính ổn định trong tuần vĩ mô quan trọng. Ether (ETH) tăng 2,4% lên $4,400, XRP XRP$3.0173 tăng vượt $3, BNB của BNB Chain (BNB) tiến gần $900 và SOL của Solana (SOL) tăng gần 3%. Dogecoin DOGE$0.2519 vượt trội với mức tăng 5% hàng ngày, mở rộng đà tăng trong một tuần lên 15,9%. Xu hướng định giá đang thu hút sự chú ý của một số nhà giao dịch. CF Benchmarks cho biết trong một báo cáo đầu tuần này rằng bitcoin đang giao dịch dưới phạm vi giá trị hợp lý khi so sánh với tăng trưởng M2 của Mỹ. Công ty lưu ý rằng khoảng cách giữa sự mở rộng M2 và giá BTC rộng nhất kể từ tháng 8 năm 2024, điều này đã trở thành một điểm vào mạnh mẽ. Những phân kỳ tương tự vào năm 2016, 2019 và 2021 đã dẫn đến đà tăng đáng chú ý. Trong thập kỷ qua, BTC đã cho thấy mối tương quan tích cực với M2, với tăng trưởng tiền tệ thường dẫn đầu giá khoảng ba tháng. Nếu mối quan hệ lịch sử đó vẫn giữ nguyên, động lực thanh khoản vào cuối quý 4 có thể hỗ trợ cho đà tăng cao hơn. Về chiến thuật, các nhà đầu tư bull vẫn còn các mức cần giành lại. "Bitcoin tiếp tục thu hút người mua trong các đợt giảm giá trong ngày, hình thành xu hướng tăng mượt mà và khá mong manh, với cuộc chiến chính hiện tại quanh mức $112K," Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường trưởng tại FxPro, cho biết trong một email gửi đến CoinDesk. "Bài kiểm tra thực sự nằm gần mức $115K, ngay trên đường trung bình động 50 ngày. Việc duy trì trên mức này sẽ báo hiệu sự trở lại của lạc quan, nhưng hiện tại BTC đang tụt hậu so với cổ phiếu ở mức cao kỷ lục," Kuptsikevich nói thêm. Các bàn giao dịch quyền chọn báo cáo nhu cầu bảo vệ mạnh mẽ hơn trước dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này, phù hợp với vị thế trung lập đến giảm giá trong ngắn hạn. Trong khi đó, giá SOL đã theo dõi sự tăng trưởng ổn định của Tổng giá trị bị khóa (TVL) lên mức kỷ lục $12,2 tỷ, tăng 57% kể từ tháng 6, trong khi các Meme coin thu hút dòng tiền mới. Các nhà phân tích đưa ra mục tiêu $300 cho SOL...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 05:42
