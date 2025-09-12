Danh sách cuối cùng của Giải vô địch Bóng chuyền chuyên nghiệp AU 2025 quy tụ các ngôi sao hàng đầu
Giải vô địch Bóng chuyền Chuyên nghiệp Athlete's Unlimited 2025 Athletes Unlimited Vào ngày 3 tháng 10, Athletes Unlimited sẽ khởi động Giải vô địch Bóng chuyền Chuyên nghiệp Athletes Unlimited, quy tụ 44 vận động viên xuất sắc trong nước và quốc tế để tranh giành danh hiệu cao nhất của môn thể thao này. Giải đấu gần đây đã đổi tên thành Giải vô địch Bóng chuyền Chuyên nghiệp AU và công bố Omaha, Nebraska, và Madison, Wisconsin là các thành phố đăng cai, báo hiệu sự tập trung mở rộng vào các thị trường bóng chuyền hàng đầu. Danh sách bao gồm tài năng từ các giải đấu hàng đầu trên toàn thế giới, như LOVB và MLV của Mỹ, Superliga của Brazil, và Sultanlar Ligi của Thổ Nhĩ Kỳ. Đội hình có tám vận động viên Olympic và 28 cầu thủ có kinh nghiệm đội tuyển quốc gia. Các trận đấu sẽ diễn ra tại Liberty First Credit Union Arena ở Omaha (3-13 tháng 10) và Veterans Memorial Coliseum tại Alliant Energy Center ở Madison (23 tháng 10-2 tháng 11). Các cầu thủ chính bao gồm: Các huy chương Olympic ra mắt AU: Micha Hancock, Jordan Thompson, Justine Wong-Orantes, và Natalia Zilio Pereira. Nhà vô địch Bóng chuyền Chuyên nghiệp AU 2024 Brittany Abercrombie, trở lại để bảo vệ danh hiệu của mình. Các vận động viên Olympic bổ sung: Lorenne Teixeira (Brazil), Manami Kojima (Nhật Bản), Natalia Valentin-Anderson (Puerto Rico), và Betty De La Cruz (Cộng hòa Dominica), người chiến thắng Giải vô địch Bóng chuyền Chuyên nghiệp AU 2022. Các cầu thủ có mối liên hệ địa phương: Brooke Nuneviller, Wong-Orantes, và Valentin-Anderson ở Nebraska; Sydney Hilley và Claire Chaussee ở Madison. Các ngôi sao hàng đầu của Mỹ và cựu All-Americans: Madi Bugg, Tori Dixon, Dani Drews, Skylar Fields, Serena Gray, Morgan Hentz, Claire Hoffman, và Molly McCage. Các ngôi sao quốc tế: Heydi Casanova (Cuba), Pornpun Guedpard (Thái Lan), và Piyanut Pannoy (Thái Lan). Phát sóng Giải vô địch Bóng chuyền Chuyên nghiệp Athletes Unlimited và Định dạng Giải vô địch Lịch Phát sóng Bóng chuyền Chuyên nghiệp Athlete's Unlimited 2025 Athletes Unlimited 15 trong số 24 trận đấu sẽ được phát sóng độc quyền trên các nền tảng ESPN, với các trận đấu còn lại có sẵn trên hơn 70 mạng phát trực tuyến toàn cầu và mạng thể thao khu vực, bao gồm Gray Broadcast Sports Networks, AWSN, Swerve Sports, FanDuel Sports Network, Marquee Sports Network, MSG Networks, và NESN. Cựu...
