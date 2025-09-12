Podcast của Megyn Kelly, Ben Shapiro Tăng vọt Lượt xem Sau vụ Ám sát Charlie Kirk

Bài đăng Podcast của Megyn Kelly, Ben Shapiro Tăng vọt lượt xem sau vụ ám sát Charlie Kirk xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Các nhà bình luận bảo thủ đã có được một trong những lượng khán giả lớn nhất từ trước đến nay trong khoảng thời gian từ thứ Tư đến thứ Năm khi họ đưa tin về vụ ám sát Charlie Kirk, nhà hoạt động cánh hữu đã bị bắn và thiệt mạng tại một sự kiện ở trường đại học Utah vào thứ Tư. Podcast của chính Charlie Kirk xếp hạng số 1 trên bảng xếp hạng podcast của Apple tính đến thứ Năm. (Ảnh của Chip Somodevilla/Getty Images) Getty Images Các sự kiện chính Người dẫn podcast bảo thủ Megyn Kelly đã thu hút 3,9 triệu lượt xem trên một buổi phát trực tiếp kéo dài gần ba giờ được phát trên kênh YouTube của cô vào chiều thứ Tư, đây là buổi phát trực tiếp lớn thứ hai của Kelly và là một trong những video được xem nhiều nhất của cô, trong đó cô đưa tin về vụ ám sát Kirk và biết tin về cái chết của anh khi đang phát sóng, điều này khiến cô và khách mời Glenn Beck bật khóc. Buổi phát trực tiếp kéo dài hai giờ của Daily Wire được phát đồng thời trên kênh YouTube Daily Wire, cũng như các kênh YouTube của các người dẫn chương trình bao gồm Michael Knowles và Ben Shapiro, đã thu hút ít nhất 3,8 triệu lượt xem kết hợp, với bản tải lên của Shapiro trở thành buổi phát trực tiếp YouTube được xem nhiều thứ hai của anh từ trước đến nay. Các tập podcast của Kelly và Shapiro về Kirk xếp hạng lần lượt là số 4 và số 5 trên bảng xếp hạng tập podcast của Apple vào thứ Năm. Tim Pool, một streamer cánh hữu, đã thu hút 1,1 triệu lượt xem trên buổi phát trực tiếp YouTube kéo dài một giờ vào chiều thứ Tư, đánh dấu buổi phát trực tiếp được xem nhiều nhất của anh với số lượt xem gấp hơn hai lần so với buổi được xem nhiều thứ hai. Steven Crowder, một streamer Rumble cánh hữu nổi tiếng, đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên một buổi phát trực tiếp đang diễn ra vào chiều thứ Năm, một trong những buổi phát được xem nhiều nhất của anh trong nhiều tháng. Podcast của chính Kirk, "The Charlie Kirk Show," xếp hạng số 1 trên bảng xếp hạng podcast của Apple tính đến chiều thứ Năm. Ngược lại Hasan Piker, một trong những streamer cánh tả phổ biến nhất, cũng chứng kiến sự tăng vọt lượt xem vào thứ Tư, thu hút 3,7 triệu lượt xem trên buổi phát sóng Twitch kéo dài 8 giờ. Buổi phát của Piker bắt đầu với việc đưa tin tức chung, bao gồm cuộc bầu cử thị trưởng thành phố New York và tài liệu Epstein, nhưng Piker đã biết về...