Sàn giao dịch MEXC
/
Tin tức tiền mã hoá
/
2025-10-10 thứ sáu
Tin tức tiền mã hoá
Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Bitcoin ETF chứng kiến 552,7M USD chuyển vào và Ethereum ETF chứng kiến 113,1M USD chuyển vào vào ngày 11/9
Bài đăng Bitcoin ETF ghi nhận chuyển vào 552,7M USD và Ethereum ETF ghi nhận chuyển vào 113,1M USD vào ngày 11 tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Bitcoin ETF đã chứng kiến lượng chuyển vào đáng kể 552,7 triệu USD vào ngày 11 tháng 9. Ethereum ETF thu hút 113,1 triệu USD chuyển vào cùng ngày. Quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin ghi nhận 552,7 triệu USD chuyển vào vào ngày 11 tháng 9, trong khi Ethereum ETF ghi nhận 113,1 triệu USD chuyển vào cùng ngày. Lượng chuyển vào này thể hiện việc nhà đầu tư mua ETF tài sản kỹ thuật số trong phiên giao dịch. Bitcoin ETF thu hút gần gấp năm lần vốn so với Ethereum. Cả hai loại tài sản tiền mã hóa đều chứng kiến nhu cầu tích cực từ nhà đầu tư, với tổng lượng chuyển vào đạt 665,8 triệu USD trên hai loại tài sản kỹ thuật số. Nguồn: https://cryptobriefing.com/bitcoin-ethereum-etf-inflows-sept-11-2024/
MORE
$0.03028
-18.92%
COM
$0.011197
+3.25%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 13:28
Chia sẻ
Băng Đảng Bitcoin Bị Bắt: Phát Hiện Máy Mining Trong Trần Nhà Của Các Cơ Sở CSKH Ở Hồng Kông
Bài đăng Bitcoin Bandits Busted: Máy đào Được Tìm Thấy Trên Trần Nhà Của Các Trung Tâm Chăm Sóc Ở Hồng Kông xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hai kỹ thuật viên ở Hồng Kông đã bị bắt vì cáo buộc ăn cắp điện từ các trung tâm chăm sóc người khuyết tật để vận hành hoạt động khai thác tiền mã hóa bí mật. Hoạt Động Đáng Ngờ Dẫn Đến Phát Hiện Hai kỹ thuật viên ở Hồng Kông đã bị bắt vì cáo buộc ăn cắp điện từ các trung tâm chăm sóc người khuyết tật để cung cấp năng lượng cho hoạt động khai thác Bitcoin bí mật. [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-bandits-busted-mining-rigs-found-in-ceilings-of-hong-kong-care-homes/
COM
$0.011197
+3.25%
KONG
$0.00874
+0.34%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 12:54
Chia sẻ
Sự Gia Tăng Đáng Chú Ý Trong Dòng Tiền Vào Bitcoin Và Ethereum!
Bài đăng Sự Gia Tăng Đáng Chú Ý Trong Dòng Tiền Vào Bitcoin Và Ethereum! xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. ETF Spot Crypto: Sự Gia Tăng Đáng Chú Ý Trong Dòng Tiền Vào Bitcoin Và Ethereum! Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto ETF Spot Crypto: Sự Gia Tăng Đáng Chú Ý trong Dòng Tiền vào Bitcoin và Ethereum! Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/spot-crypto-etfs-surge/
COM
$0.011197
+3.25%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 12:37
Chia sẻ
Bitcoin Nổi Lên Như Một Điểm Bàn Luận Đầu Tư Chính
Bài đăng Bitcoin Nổi lên như một Điểm Thảo luận Đầu tư Chính xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dự báo về giá trị tương lai của Bitcoin tiếp tục tạo ra nhiều phản ứng đa dạng giữa các chuyên gia tài chính. Một phân tích gần đây của Bitwise, một công ty chuyên về quản lý tài sản, đã dự đoán giá trị tương lai của Bitcoin có thể đạt khoảng 1,3 triệu USD vào năm 2035. Đọc tiếp: Bitcoin Nổi lên như một Điểm Thảo luận Đầu tư Chính Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-emerges-as-a-major-investment-talking-point
COM
$0.011197
+3.25%
MAJOR
$0.11655
-0.95%
NET
$0.00007958
+2.18%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 12:33
Chia sẻ
Sự Tăng Giá Đáng Chú Ý Của Bitcoin: BTC Vượt Mốc $116,000
Bài đăng Đà tăng giá Bitcoin đáng chú ý: BTC vượt mốc 116,000 đô la xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đà tăng giá Bitcoin đáng chú ý: BTC vượt mốc 116,000 đô la Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Đà tăng giá Bitcoin đáng chú ý: BTC vượt mốc 116,000 đô la Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-surge-milestone-7/
BTC
$121,307.87
+0.10%
COM
$0.011197
+3.25%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 11:40
Chia sẻ
Cổ phần của công ty thời trang Mogu tăng vọt nhờ kế hoạch mua Bitcoin, Ethereum, Solana
Bài đăng Cổ phần của Công ty Thời trang Mogu Tăng vọt nhờ Kế hoạch mua Bitcoin, Ethereum, Solana xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt: Công ty Mogu có trụ sở tại Trung Quốc cho biết hôm thứ Năm rằng hội đồng quản trị đã phê duyệt phân bổ 20 triệu đô la vào Bitcoin, Ethereum và Solana. Cổ phần của công ty thời trang niêm yết trên Nasdaq gần đây đã tăng 76%. Hội đồng quản trị của Mogu đã phê duyệt kế hoạch chi 20 triệu đô la cho tiền mã hóa và chứng khoán liên quan đến tiền mã hóa. Cổ phần của công ty thời trang Mogu niêm yết trên Nasdaq đã tăng vọt vào hôm thứ Năm sau khi công ty thông báo rằng họ đang mua các đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin, Ethereum và Solana bằng tiền mặt dự trữ. MOGU có trụ sở tại Trung Quốc gần đây đã giao dịch cao hơn khoảng 76% ở mức 4,40 đô la sau khi tăng vọt tại một thời điểm lên hơn 7 đô la mỗi cổ phiếu. Giá cổ phiếu phần lớn đã bị kẹt dưới 5 đô la kể từ khi đạt ATH trên 37 đô la vào đầu năm 2021. Mogu, công ty bán quần áo và phụ kiện trực tuyến, cho biết hôm thứ Năm rằng hội đồng quản trị đã phê duyệt kế hoạch chi 20 triệu đô la cho tiền mã hóa và chứng khoán liên quan đến tiền mã hóa. "Hội đồng quản trị tin rằng bằng cách tích hợp tài sản kỹ thuật số vào tài sản cốt lõi của mình, công ty có thể đa dạng hóa không chỉ các khoản nắm giữ ngân quỹ mà còn cả khả năng hoạt động cần thiết cho các sản phẩm và dịch vụ AI thế hệ tiếp theo," thông báo cho biết. Decrypt đã liên hệ với Mogu để bình luận. Mogu là công ty niêm yết công khai mới nhất mua tiền mã hóa như một cách để đa dạng hóa các khoản nắm giữ tiền mặt của họ. Công ty đã IPO vào năm 2018. Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Tencent Holdings là một nhà đầu tư. Một số công ty niêm yết trên Nasdaq đang theo đuổi mô hình do Strategy—trước đây là MicroStrategy—tiên phong, công ty đã chuyển từ phát triển phần mềm sang mua Bitcoin vào năm 2020. Công ty hiện là chủ sở hữu doanh nghiệp mới nhất của tài sản này với 638,460 BTC trị giá hơn 73 tỷ đô la. Các công ty chuyển hướng sang kế hoạch ngân quỹ tiền mã hóa—mua tài sản kỹ thuật số để nhà đầu tư có thể tiếp cận với các đồng tiền—đã đạt được ít nhất là lợi nhuận giá cổ phiếu ngắn hạn, đôi khi với những đợt tăng vọt lớn. Mặc dù Strategy thành công với tư cách là ngân quỹ Bitcoin—cổ phiếu của họ đã tăng hơn 2,000% kể từ năm 2020—S&P Dow Jones Indices gần đây...
BTC
$121,307.87
+0.10%
GET
$0.004171
-2.54%
COM
$0.011197
+3.25%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 11:13
Chia sẻ
BlockDAG, ADA, TRX, và AVAX
Bài đăng BlockDAG, ADA, TRX và AVAX xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin Crypto 12 Tháng 9 2025 | 05:00 Xem tại sao đợt gọi vốn gần 405 triệu đô của BlockDAG, cuộc thảo luận ETF của ADA, mức độ sử dụng của TRX và sự tăng trưởng của AVAX khiến chúng trở thành lựa chọn hàng đầu cho năm 2025. Tìm Crypto tốt để đầu tư ngay bây giờ. Nếu năm 2021 là tất cả về sự phấn khích và 2022 là về sự sống còn, thì 2025 là về bằng chứng. Thị trường crypto không còn chỉ về những lời hứa lớn. Mọi người muốn thấy điều gì hoạt động trong thực tế. Bằng chứng đến dưới hình thức người dùng hoạt động, ứng dụng thực tế và các con số tăng trưởng có thể theo dõi được ngay hôm nay. Nhiều dự án vẫn theo đuổi những câu chuyện để duy trì sự chú ý, nhưng những dự án khác đã cho thấy sức hút thực sự với dữ liệu để chứng minh. Từ kiểm tra áp lực trực tiếp trước khi ra mắt đến các cuộc thảo luận về quỹ giao dịch trao đổi và việc áp dụng mạng lưới, danh sách crypto tốt để đầu tư vào năm 2025 chỉ ra những đồng tiền đang vượt ra ngoài lý thuyết. Dưới đây là bốn tên tuổi hàng đầu đang dẫn đầu xu hướng, bắt đầu với dự án đã khai thác dưới áp lực thế giới thực. BlockDAG (BDAG): Kiểm tra quy mô trước khi ra mắt Xây dựng theo quy mô có ý nghĩa gì trong thực tế? Đối với BlockDAG (BDAG), điều đó có nghĩa là kiểm tra dưới áp lực thực sự. Ứng dụng khai thác di động X1 của nó hiện có hơn 3 triệu người khai thác mỗi ngày. Đây không chỉ là một trò chơi nhấn để kiếm tiền. Mỗi phiên kiểm tra tốc độ khối, độ trễ và thông lượng. Nhóm không đợi để xem điều gì xảy ra sau khi ra mắt. Họ đang thu thập kết quả trực tiếp ngay bây giờ. Số tiền huy động được cũng cho thấy câu chuyện tương tự. BlockDAG đã thu về gần 405 triệu đô. Hơn 26,2 tỷ đồng coin đã được bán, với 312,000 người nắm giữ được ghi nhận. Cộng đồng đang hoạt động và phát triển với tốc độ nhanh. Giá của đồng coin cũng rất bắt mắt. Ở đợt 30, BDAG có giá 0,03 đô. Tuy nhiên, trong thời gian giới hạn, nó được chào bán với giá 0,0013 đô. Điều đó tương đương với ROI 2,900% so với đợt một. Rất ít dự án cho thấy loại...
NEAR
$3.014
+5.45%
T
$0.01518
+0.99%
REAL
$0.08207
+0.41%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 10:05
Chia sẻ
Sự ra mắt thú vị của RexShares có thể diễn ra vào thứ Năm tới
Bài đăng về Màn ra mắt thú vị của RexShares có thể vào Thứ Năm tới đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sự kiện ETF DOGE được mong đợi: Màn ra mắt thú vị của RexShares có thể vào Thứ Năm tới Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Sự kiện ETF DOGE được mong đợi: Màn ra mắt thú vị của RexShares có thể vào Thứ Năm tới Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/doge-etf-launch-delayed/
COM
$0.011197
+3.25%
DOGE
$0.24865
+1.94%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 10:01
Chia sẻ
Mặc Dù Bỏ Lỡ Vòng Playoff Xfinity Series, Christian Eckes Tin Rằng 2025 Là Một Thành Công
Bài đăng Mặc dù Bỏ lỡ Xfinity Series Playoffs, Christian Eckes Tin rằng 2025 Là Một Thành công xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Christian Eckes, tay đua của chiếc Chevrolet #16 Celsius, bước vào xe của mình trong buổi vòng loại cho NASCAR Xfinity Series Tennessee Lottery 250 tại Nashville Superspeedway vào ngày 31 tháng 5 năm 2025 tại Lebanon, Tennessee. (Ảnh của Sean Gardner/Getty Images) Getty Images Christian Eckes đang dần ổn định trong Nascar Xfinity Series sau khởi đầu khó khăn với Kaulig Racing. Tay đua 24 tuổi đã mất vài tháng để làm quen với một loại xe đua khác, và anh đã bỏ lỡ vòng playoffs Xfinity Series 2025 với đội No. 16. "Đó là một trải nghiệm học hỏi rất lớn," Eckes nói. "Năm nay chắc chắn là một cấp độ khác với nhiều sự gián đoạn, những sai lầm từ tôi, sai lầm từ đội và nhiều thứ không diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi đã có tốc độ top-eight mỗi tuần và đôi khi là tốc độ có thể giành chiến thắng. Nhưng chúng không bao giờ kết hợp được với nhau, và điều đó đặt chúng tôi vào tình huống không vào được playoffs, thật đáng tiếc vì chúng tôi đã chạy tốt trong bốn hoặc năm tuần qua." Eckes đã nắm quyền điều khiển chiếc xe No. 16 chủ lực của Kaulig Racing như một phần của thỏa thuận nhiều năm sau khi đội đưa AJ Allmendinger trở lại Cup Series. Allmendinger là mối đe dọa thường trực cho các chiến thắng trong Xfinity Series và đứng thứ ba trong bảng xếp hạng 2024, ngay cả khi Kaulig nói chung không đạt tốc độ trong phần lớn mùa giải. Sự thiếu tốc độ đó đã kéo dài đến năm 2025, khi Kaulig Racing gặp khó khăn trên toàn bộ Xfinity Series. Tuy nhiên, Eckes là điểm sáng duy nhất của đội. "Tôi đã mất một thời gian để hiểu được những gì tôi cần trong những loại xe đua này," Eckes nói. "Tôi đã lái xe tải trong thời gian dài, và chiếc này giống như một chiếc xe ARCA hơn, mà tôi đã đua cách đây bảy năm. Tôi đang học những điều khác nhau về...
M
$2.09012
+1.84%
T
$0.01518
+0.99%
PHOTO
$0.811
+37.15%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 09:29
Chia sẻ
Sự Tăng Trưởng Phi Thường Của Bitcoin Vượt $115,000
Bài đăng Sự tăng trưởng hiện tượng của BTC vượt $115,000 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin tăng giá mạnh: Sự tăng trưởng hiện tượng của BTC vượt $115,000 Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Bitcoin tăng giá mạnh: Sự tăng trưởng hiện tượng của BTC vượt $115,000 Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-surge-analysis-14/
BTC
$121,307.87
+0.10%
COM
$0.011197
+3.25%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 09:13
Chia sẻ
Tin tức xu hướng
Thêm
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục
Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá
Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới
Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân
MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó