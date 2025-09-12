BlockDAG, ADA, TRX, và AVAX

Bài đăng BlockDAG, ADA, TRX và AVAX xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin Crypto 12 Tháng 9 2025 | 05:00 Xem tại sao đợt gọi vốn gần 405 triệu đô của BlockDAG, cuộc thảo luận ETF của ADA, mức độ sử dụng của TRX và sự tăng trưởng của AVAX khiến chúng trở thành lựa chọn hàng đầu cho năm 2025. Tìm Crypto tốt để đầu tư ngay bây giờ. Nếu năm 2021 là tất cả về sự phấn khích và 2022 là về sự sống còn, thì 2025 là về bằng chứng. Thị trường crypto không còn chỉ về những lời hứa lớn. Mọi người muốn thấy điều gì hoạt động trong thực tế. Bằng chứng đến dưới hình thức người dùng hoạt động, ứng dụng thực tế và các con số tăng trưởng có thể theo dõi được ngay hôm nay. Nhiều dự án vẫn theo đuổi những câu chuyện để duy trì sự chú ý, nhưng những dự án khác đã cho thấy sức hút thực sự với dữ liệu để chứng minh. Từ kiểm tra áp lực trực tiếp trước khi ra mắt đến các cuộc thảo luận về quỹ giao dịch trao đổi và việc áp dụng mạng lưới, danh sách crypto tốt để đầu tư vào năm 2025 chỉ ra những đồng tiền đang vượt ra ngoài lý thuyết. Dưới đây là bốn tên tuổi hàng đầu đang dẫn đầu xu hướng, bắt đầu với dự án đã khai thác dưới áp lực thế giới thực. BlockDAG (BDAG): Kiểm tra quy mô trước khi ra mắt Xây dựng theo quy mô có ý nghĩa gì trong thực tế? Đối với BlockDAG (BDAG), điều đó có nghĩa là kiểm tra dưới áp lực thực sự. Ứng dụng khai thác di động X1 của nó hiện có hơn 3 triệu người khai thác mỗi ngày. Đây không chỉ là một trò chơi nhấn để kiếm tiền. Mỗi phiên kiểm tra tốc độ khối, độ trễ và thông lượng. Nhóm không đợi để xem điều gì xảy ra sau khi ra mắt. Họ đang thu thập kết quả trực tiếp ngay bây giờ. Số tiền huy động được cũng cho thấy câu chuyện tương tự. BlockDAG đã thu về gần 405 triệu đô. Hơn 26,2 tỷ đồng coin đã được bán, với 312,000 người nắm giữ được ghi nhận. Cộng đồng đang hoạt động và phát triển với tốc độ nhanh. Giá của đồng coin cũng rất bắt mắt. Ở đợt 30, BDAG có giá 0,03 đô. Tuy nhiên, trong thời gian giới hạn, nó được chào bán với giá 0,0013 đô. Điều đó tương đương với ROI 2,900% so với đợt một. Rất ít dự án cho thấy loại...