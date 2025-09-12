Bữa tiệc hóa trang Bitcoin và Săn tìm kho báu ẩn
Bài đăng Bitcoin Costume Party and Hidden Treasure Hunt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. HODLween 2025 Charlotte HODLween 2025 Địa điểm: Great Wagon Road Distilling Company. 610 Anderson St, United StatesNgày: Thứ Sáu, 31/10 – Thứ Sáu, 31/10, 2025Thời gian: 03:00 PM – 07:00 PM (UTC-04:00) Eastern Daylight Time (US & Canada)Kiểu sự kiện: Sự kiện BitcoinTrang web chính thức: https://hodlween.party/ Tổng quan sự kiện Hãy khám phá hố thỏ bitcoin cho HODLween 2025, sự kiện thường niên lần thứ 5 với không khí sôi động và chiến lợi phẩm đang chờ đợi! Diện trang phục đẹp nhất của bạn cho cuộc thi "Satoshi Nakamoto Xuất sắc nhất" và săn tìm bitcoin ẩn. Tham gia vui chơi vào Thứ Sáu, ngày 31 tháng 10, 03:00 PM – 07:00 PM, tại Great Wagon Road Distillery trong khu nghệ thuật NoDa! HODLween là bữa tiệc Halloween theo chủ đề bitcoin bao gồm âm nhạc trực tiếp, các buổi biểu diễn, bitcoin ẩn, trang trí ngoạn mục và cuộc thi trang phục hoành tráng cho Satoshi Nakamoto xuất sắc nhất. Đây là bữa tiệc Halloween Bitcoin lâu đời nhất trên toàn thế giới, được mang đến cho bạn bởi Bitcoin Charlotte. HODLween không phải là sự kiện Web3, NFT, crypto, blockchain hay altcoin. Tại sao nên tham dự? Tận hưởng lễ kỷ niệm Halloween theo chủ đề bitcoin độc đáo. Tham gia các hoạt động tương tác như cuộc thi trang phục. Kết nối với những người đam mê bitcoin và người mới. Khám phá bitcoin ẩn và thưởng thức các buổi biểu diễn thú vị. Điểm nổi bật Diễn giả: Đợi thông báo Phiên: Cuộc thi trang phục, biểu diễn trực tiếp Chủ đề được đề cập: Bitcoin, nguyên tắc HODL, công nghệ phi tập trung Tính năng đặc biệt: Săn tìm kho báu bitcoin ẩn, cơ hội kết nối, trang trí ngoạn mục Câu hỏi thường gặp HODLween 2025 là gì?HODLween là bữa tiệc Halloween theo chủ đề bitcoin với âm nhạc trực tiếp, cuộc thi trang phục và săn tìm bitcoin ẩn. Khi nào và ở đâu?Thứ Sáu, 31/10 – Thứ Sáu, 31/10, 2025, 03:00 PM – 07:00 PM, tại Great Wagon Road Distilling Company. 610 Anderson St, United States Ai nên tham dự?Những người đam mê Bitcoin, người mới và bất kỳ ai quan tâm đến trải nghiệm Halloween độc đáo. Những chủ đề nào được thảo luận?Thảo luận bao gồm Bitcoin, cộng đồng và chiến lược HODL. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Văn bản trên là một bài viết quảng cáo không phải là nội dung biên tập của Coincu.com. Nguồn: https://coincu.com/blockchain-event/hodlween-2025/
