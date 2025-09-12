2025-10-10 thứ sáu

Cardano, Dogecoin, và 3 Token Có Thể Tăng 800% khi Bitcoin Hướng Đến 140,000 USD

Cardano, Dogecoin, và 3 Token Có Thể Tăng 800% khi Bitcoin Hướng Đến 140,000 USD

Bài đăng Cardano, Dogecoin và 3 Token Có Thể Tăng 800% khi Bitcoin Hướng Đến $140,000 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi Bitcoin bắt đầu tiến tới $140,000, hiệu ứng lan tỏa thường được cảm nhận trên khắp thị trường altcoin. Các nhà giao dịch đã đang suy đoán về những token nào có thể mang lại lợi nhuận đáng kể nhất, và không chỉ là những cái tên thường thấy trong tâm điểm. Trong khi những tên tuổi như Cardano và Dogecoin tiếp tục thu hút sự quan tâm, các dự án mới hơn như Little Pepe đang gây chú ý với hiệu suất và cộng đồng ngày càng phát triển. Với đợt bán trước hiện đang ở giai đoạn 12 và những người mua sớm đã có lợi nhuận 110%, nhiều nhà đầu tư tin rằng nó có tiềm năng tăng hơn 800% khi Bitcoin bắt đầu đợt tăng giá lớn tiếp theo. Cardano (ADA): Xây dựng trên sự kiên nhẫn và tiến bộ Cardano ADA luôn được biết đến với chiến lược dài hạn. ADA giao dịch quanh mức $0,82 sau khi giảm khoảng 2% trong ngày gần nhất và gần 6% trong tuần qua. Bản nâng cấp Plomin mới nhất chuyển quản trị sang cấu trúc phi tập trung hơn đã định vị Cardano như một mạng lưới được xây dựng cho tương lai thay vì những thắng lợi nhanh chóng. Các nhà phân tích theo dõi biểu đồ cho rằng ADA có thể đang xây dựng hướng đến một đợt bứt phá nếu Bitcoin dẫn đầu. Một số dự báo chỉ ra rằng ADA có thể giành lại vùng $3 nếu thị trường rộng lớn hơn trải qua sự hồi sinh. Dogecoin (DOGE): Vẫn được thúc đẩy bởi văn hóa Dogecoin DOGE đã tồn tại đủ lâu để chứng minh rằng văn hóa cộng đồng có thể giữ cho một đồng coin tồn tại qua bất kỳ chu kỳ nào. DOGE đang giao dịch gần mức $0,216 với khối lượng giao dịch hàng ngày vượt $1,5 tỷ. Nó đã đang củng cố trong một phạm vi hẹp với kháng cự hình thành quanh mức $0,24. Nếu Bitcoin tăng lên $140,000, có mọi lý do để tin rằng DOGE có thể phá vỡ phạm vi của nó và cưỡi trên làn sóng đi lên. Mặc dù một động thái tăng 800% sẽ đòi hỏi một sự thay đổi câu chuyện đáng kể, khả năng này không bao giờ xa với Dogecoin. Little Pepe (LILPEPE): Năng lượng meme với cấu trúc Trong số các token có thể...
NEAR
NEAR$3.014+5.45%
holoride
RIDE$0.00095+0.21%
Moonveil
MORE$0.03024-19.03%
BitcoinEthereumNews2025/09/12 16:20
FC Barcelona Chuẩn Bị Chào Đón 'Bản Hợp Đồng Mới' Vào Đội Hình Đội Một

FC Barcelona Chuẩn Bị Chào Đón 'Bản Hợp Đồng Mới' Vào Đội Hình Đội Một

FC Barcelona Sẵn Sàng Chào Đón 'Bản Hợp Đồng Mới' Vào Đội Hình Đội Một xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. FC Barcelona và huấn luyện viên trưởng Hansi Flick sẽ chào đón một "bản hợp đồng mới" cho đội một vào cuối tuần này. Europa Press qua Getty Images FC Barcelona và huấn luyện viên trưởng Hansi Flick sẽ chào đón một "bản hợp đồng mới" cho đội một vào cuối tuần này. Marc Bernal là một trong những phát hiện chính của chiến dịch tiền mùa giải 2024 khi HLV người Đức làm quen với các cầu thủ tại Trung tâm huấn luyện Joan Gamper không lâu sau khi tiếp quản từ huyền thoại câu lạc bộ Xavi Hernandez bị sa thải. Tận dụng cơ hội gây ấn tượng với Flick khi được gọi lên từ đội dự bị để tập luyện cùng đội một, Bernal, cùng với người đồng đội có tên gần giống Marc Casado, đã giành được tấm vé đến Hoa Kỳ nơi Blaugrana thi đấu một số trận giao hữu với các đối thủ như Real Madrid và Manchester City. Hai cầu thủ Marc đã bắt đầu ở vị trí tiền vệ đôi cho Flick trên đất Mỹ, và giữ vững vị trí của họ khi chiến dịch La Liga 2024/2025 bắt đầu trong khi người hâm mộ say mê lối chơi dũng cảm và thông minh của họ. Bi kịch xảy ra tại Rayo Vallecano cho FC Barcelona Tuy nhiên, trong chuyến làm khách tại Vallecas, Quỹ đạo của Bernal đã bị chặn lại bởi chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) nghiêm trọng trong trận thắng ngược Rayo Vallecano. Cầu thủ trẻ khi đó 17 tuổi phải theo dõi từ ngoài đường biên khi các đồng đội trở thành nhà vô địch cú ăn ba của Tây Ban Nha, nhưng việc được cho phép thi đấu về mặt y tế vào ngày 7 tháng 8 năm nay đã tiếp thêm động lực cho tiền vệ này. Bernal đã được phép thi đấu kể từ ngày 9 tháng 9, và Mundo Deportivo kỳ vọng anh sẽ được triệu tập vào đội hình cho trận đấu sân nhà với Valencia, trận đấu sẽ diễn ra tại sân vận động mini Johan Cruyff thay vì Camp Nou với sức chứa giảm. Liệu Bernal có thể...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 16:05
Based Eggman $GGs và BlockDAG Nhận Được Sự Chú Ý Của Thị Trường

Based Eggman $GGs và BlockDAG Nhận Được Sự Chú Ý Của Thị Trường

Bài đăng Based Eggman $GGs và BlockDAG Gây Tiếng Vang Trên Thị Trường xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin Tiền điện tử 12 Tháng 9 2025 | 10:23 Token presale như Based Eggman $GGs và BlockDAG thống trị năm 2025. Tìm hiểu lý do tại sao những token presale mới này đang dẫn đầu danh sách presale tiền điện tử với nhu cầu mạnh mẽ, tính tiện ích và sự tin tưởng của nhà đầu tư. Thị trường tiền điện tử năm 2025 đang được định hình bởi làn sóng mới các dự án presale tiền điện tử. Những đợt ra mắt này đang thu hút sự chú ý của cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức khi họ tìm kiếm presale tiền điện tử tốt nhất để mua ngay bây giờ. Hai cái tên nổi bật trong danh sách presale tiền điện tử là Based Eggman ($GGs) và BlockDAG. Cả hai đều chứng minh rằng nhu cầu về token presale vẫn mạnh mẽ khi các dự án mang lại giá trị cộng đồng và cấu trúc vững chắc. Khi ngày càng nhiều presale tiền điện tử ra mắt mỗi tháng, việc xác định các dự án kết hợp đổi mới với tiềm năng áp dụng đã trở thành ưu tiên. Based Eggman và BlockDAG đang cho thấy điều đó trông như thế nào trong thực tế. Based Eggman ($GGs): Một Lực Lượng Đang Lên Trong Token Presale Based Eggman $GGs đã thu hút sự chú ý như một trong những presale tiền điện tử hàng đầu bằng cách liên kết với văn hóa game và mạng lưới Base. Hiệu suất presale mạnh mẽ của nó cho thấy nó đã thu hút sự quan tâm nhanh như thế nào. Dự án đã huy động được 71,049.52 USDT và bán hơn 9,031,378 token với giá presale là $0.006389. Bằng cách tập trung vào tính tiện ích, Based Eggman đảm bảo $GGs đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái của mình. Token này có thể được sử dụng cho thanh khoản, ứng dụng game, minting, thanh toán, và thậm chí là phí gas hợp đồng thông minh. Thiết kế này gắn kết đồng coin trực tiếp với chức năng thay vì chỉ đơn thuần là đầu cơ. Một khía cạnh khác củng cố $GGs là kết nối của nó với hệ sinh thái Base đang phát triển nhanh chóng. Base, được hỗ trợ bởi Coinbase, đã nhanh chóng trở thành trung tâm cho các dự án presale tiền điện tử web3. Khi hoạt động trên Base tăng lên, Based Eggman có vị thế tốt để hưởng lợi. Sự kết hợp giữa văn hóa game và các trường hợp sử dụng thực tế này làm cho $GGs trở thành một trong những token presale tiền điện tử tốt nhất để...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 15:26
Based Eggman $GGs và BlockchainFx ($BFX) trong tầm ngắm của nhà đầu tư

Based Eggman $GGs và BlockchainFx ($BFX) trong tầm ngắm của nhà đầu tư

Bài đăng Based Eggman $GGs và BlockchainFx ($BFX) trong Tiêu điểm của nhà đầu tư xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto 12 Tháng 9 2025 | 09:30 Khám phá token presale crypto tốt nhất để mua ngay bây giờ với Based Eggman ($GGs) và BlockchainFx ($BFX). Tìm hiểu thông tin chi tiết về token presale crypto, hệ sinh thái và xu hướng nhà đầu tư trong năm 2025. Token presale crypto đã trở thành một trong những xu hướng được thảo luận nhiều nhất trong năm 2025, khi các nhà đầu tư tìm kiếm cách thức mới để tham gia vào các dự án blockchain trước khi chúng xuất hiện trên các sàn giao dịch lớn. Những dự án giai đoạn đầu này thường nổi bật với những ý tưởng mới trong lĩnh vực game, tài chính và hệ sinh thái kỹ thuật số. Bằng cách tham gia ở giai đoạn presale, người tham gia có thể đánh giá cả tính hữu ích của dự án và lộ trình của nó trong việc định hình thị trường crypto rộng lớn hơn. Năm nay, hai cái tên nổi bật từ danh sách presale crypto đang phát triển: Based Eggman ($GGs) và BlockchainFx ($BFX). Cả hai đều đang tạo ra những con đường riêng biệt trong khi thu hút sự chú ý trong thế giới token presale đang mở rộng. Thông tin về Token Presale 2025: Khi Game gặp Đổi mới Giao dịch Token presale trong năm 2025 không đơn thuần là về việc tham gia sớm; mà là về việc nhận ra sự thay đổi trong cách các dự án Web3 kết nối văn hóa và tài chính. Các nhà đầu tư hiện đang tìm kiếm các hệ sinh thái làm được nhiều hơn là chỉ ra mắt một đồng presale. Token presale crypto tốt nhất để mua ngay bây giờ thường phụ thuộc vào việc liệu một dự án có cung cấp điểm tham gia độc đáo vào thị trường hoặc cộng đồng rộng lớn hơn hay không. Trong không gian này, các dự án presale crypto như Based Eggman và BlockchainFx cho thấy cách đổi mới đang định nghĩa lại những gì mà token presale có thể mang lại. Cả hai dự án cũng nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng đối với các crypto coin trong giai đoạn presale kết hợp sự tham gia văn hóa với các giải pháp giao dịch thực tế. Đối với những người đánh giá làn sóng tiếp theo của các presale cryptocurrency, hai token này minh họa lý do tại sao token presale crypto ngày càng được xem là cửa ngõ vào các hệ sinh thái đầy đủ thay vì chỉ là những canh bạc đầu cơ. Based Eggman ($GGs): Nơi Văn hóa Game Thúc đẩy Tiện ích Web3 Based Eggman $GGs đang định vị mình là một trong những token presale crypto hàng đầu của năm 2025, kết hợp năng lượng meme với cơ sở hạ tầng game...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 15:17
Cắt Giảm Lãi Suất Fed Tháng 9 Đã Được Cố định — Nhưng Bao Nhiêu?

Cắt Giảm Lãi Suất Fed Tháng 9 Đã Được Cố định — Nhưng Bao Nhiêu?

Bài đăng Cắt giảm lãi suất tháng 9 của Fed đã được ấn định — Nhưng giảm bao nhiêu? xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Đếm ngược đến đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed năm 2025 đã bắt đầu, và Phố Wall đang coi đây là điều chắc chắn. Với quyết định chỉ còn cách 5 ngày nữa, câu hỏi lớn không phải là liệu Fed có cắt giảm hay không, mà là cắt giảm bao nhiêu. Một động thái nhỏ hơn 25 điểm cơ bản dường như gần như chắc chắn, nhưng những lời đồn đoán về một đợt cắt giảm sâu hơn đang ...
CoinPedia2025/09/12 14:57
Giám đốc pháp lý của Coinbase Grewal thách thức SEC sau khi các thông tin liên lạc quan trọng của Gensler biến mất

Giám đốc pháp lý của Coinbase Grewal thách thức SEC sau khi các thông tin liên lạc quan trọng của Gensler biến mất

TLDR: CLO của Coinbase Paul Grewal chỉ trích SEC vì đánh mất các thông tin liên lạc quan trọng về tiền mã hoá của Gensler. Báo cáo OIG của SEC xác nhận gần một năm tin nhắn của Gensler đã bị huỷ. History Associates, đại diện cho Coinbase, yêu cầu khám phá nhanh chóng và các biện pháp trừng phạt. Hơn 20 quan chức cấp cao khác của SEC cũng có thể đã mất vĩnh viễn tin nhắn. CLO của Coinbase Paul Grewal đang dẫn đầu cuộc tấn công [...] Bài viết Coinbase CLO Grewal thách thức SEC sau khi các thông tin liên lạc quan trọng của Gensler biến mất xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
Blockonomi2025/09/12 14:55
Giá TRON (TRX): Mạng lưới cắt giảm phí giao dịch 60% thúc đẩy đà tăng 17%

Giá TRON (TRX): Mạng lưới cắt giảm phí giao dịch 60% thúc đẩy đà tăng 17%

TLDR Quản trị TRON đã giảm chi phí giao dịch xuống 60%, cắt giảm phí chuyển trung bình từ 4,4 TRX xuống 2,1 TRX TRX giao dịch ở mức $0,3447, tăng 2,4% trong 24 giờ bất chấp khối lượng giao dịch đang hạ nhiệt Mạng xử lý hơn $21 tỷ hàng ngày trong các giao dịch chuyển USDT, tạo ra nhu cầu ổn định TRON Inc. mở rộng kho bạc thêm $110 triệu và ra mắt ứng dụng Ledger Enterprise [...] Bài đăng TRON (TRX) Price: Mạng cắt giảm phí giao dịch 60% thúc đẩy đà tăng 17% xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.
Coincentral2025/09/12 14:37
MoonPay và Birdeye Cùng Đẩy Nhanh Việc Mua và Giao Dịch Crypto

MoonPay và Birdeye Cùng Đẩy Nhanh Việc Mua và Giao Dịch Crypto

MoonPay và Birdeye cùng nhau hợp lý hóa việc mua tiền điện tử bằng cách cung cấp các giao dịch nhanh chóng và an toàn ở cấp độ toàn cầu sử dụng nhiều phương thức thanh toán.
Blockchainreporter2025/09/12 14:30
Thị trường Bull của Bitcoin sắp kết thúc?

Thị trường Bull của Bitcoin sắp kết thúc?

Bài đăng Thị trường Bull của Bitcoin sắp kết thúc? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 12 Tháng 9 2025 | 09:09 Khi Bitcoin giao dịch đi ngang sau khi không giữ được mức cao gần đây, những người theo dõi thị trường đang chia rẽ về việc liệu đỉnh chu kỳ đã đến hay chưa. Nhà giao dịch huyền thoại Peter Brandt tin rằng đỉnh có thể đã qua, trong khi các nhà phân tích khác thấy vẫn còn dư địa tăng trưởng — và quyết định lãi suất sắp tới của Federal Reserve đang làm tăng thêm sự không chắc chắn. Brandt Báo Động Brandt đã gợi ý rằng đợt tăng vọt lên $124,000 vào tháng Tám có thể đánh dấu đỉnh chu kỳ. Quan điểm của ông phù hợp với mô hình chu kỳ Bitcoin Halving cổ điển, nơi các đỉnh thường xuất hiện không lâu sau khi phần thưởng khối bị cắt giảm. Nếu ông đúng, chương tiếp theo của Bitcoin có thể ít về sự hưng phấn và nhiều hơn về củng cố đi ngang (Sideway consolidation). Không phải ai cũng sẵn sàng kết luận. Nhà phân tích JDK lập luận rằng hành vi của Bitcoin phù hợp với lý thuyết về "chu kỳ kéo dài", gợi ý một đỉnh tiềm năng vào tháng Mười hoặc tháng Mười Một. Đối với ông, cấu trúc thị trường quan trọng hơn lịch — và môi trường hiện tại chưa giống với các đỉnh chu kỳ trước đây. Yếu tố bất ngờ về tính thanh khoản: Cắt giảm của Fed Làm phức tạp bức tranh là Federal Reserve. Với lạm phát giảm bớt, thị trường thấy có 90% khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC tuần tới. Về lý thuyết, việc bơm thanh khoản có thể thúc đẩy một đợt tăng khác cho Bitcoin. Nhưng lịch sử không rõ ràng như vậy. Năm 2019, Bitcoin tăng mạnh trước khi Fed cắt giảm chỉ để mất đà khi chúng bắt đầu. Năm 2024, BTC đạt sáu con số — nhưng động thái đó trùng với chiến thắng bầu cử của Trump, khiến việc xác định tác động của chính sách tiền tệ trở nên khó khăn. Bức tranh lớn hơn Mặc dù có tranh luận về thời điểm, hầu hết đều đồng ý về hướng đi: Xu hướng dài hạn của Bitcoin vẫn cao hơn. Như Anthony Pompliano đã nói, việc cắt giảm lãi suất có thể không phải là yếu tố kích hoạt mà mọi người mong đợi — nhưng xu hướng rộng lớn hơn vẫn ủng hộ sự tăng giá. Câu hỏi mở là liệu pháo hoa đã ở phía sau chúng ta hay liệu một lần cuối cùng...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 14:17
Bữa tiệc hóa trang Bitcoin và Săn tìm kho báu ẩn

Bữa tiệc hóa trang Bitcoin và Săn tìm kho báu ẩn

Bài đăng Bitcoin Costume Party and Hidden Treasure Hunt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. HODLween 2025 Charlotte HODLween 2025 Địa điểm: Great Wagon Road Distilling Company. 610 Anderson St, United StatesNgày: Thứ Sáu, 31/10 – Thứ Sáu, 31/10, 2025Thời gian: 03:00 PM – 07:00 PM (UTC-04:00) Eastern Daylight Time (US & Canada)Kiểu sự kiện: Sự kiện BitcoinTrang web chính thức: https://hodlween.party/ Tổng quan sự kiện Hãy khám phá hố thỏ bitcoin cho HODLween 2025, sự kiện thường niên lần thứ 5 với không khí sôi động và chiến lợi phẩm đang chờ đợi! Diện trang phục đẹp nhất của bạn cho cuộc thi "Satoshi Nakamoto Xuất sắc nhất" và săn tìm bitcoin ẩn. Tham gia vui chơi vào Thứ Sáu, ngày 31 tháng 10, 03:00 PM – 07:00 PM, tại Great Wagon Road Distillery trong khu nghệ thuật NoDa! HODLween là bữa tiệc Halloween theo chủ đề bitcoin bao gồm âm nhạc trực tiếp, các buổi biểu diễn, bitcoin ẩn, trang trí ngoạn mục và cuộc thi trang phục hoành tráng cho Satoshi Nakamoto xuất sắc nhất. Đây là bữa tiệc Halloween Bitcoin lâu đời nhất trên toàn thế giới, được mang đến cho bạn bởi Bitcoin Charlotte. HODLween không phải là sự kiện Web3, NFT, crypto, blockchain hay altcoin. Tại sao nên tham dự? Tận hưởng lễ kỷ niệm Halloween theo chủ đề bitcoin độc đáo. Tham gia các hoạt động tương tác như cuộc thi trang phục. Kết nối với những người đam mê bitcoin và người mới. Khám phá bitcoin ẩn và thưởng thức các buổi biểu diễn thú vị. Điểm nổi bật Diễn giả: Đợi thông báo Phiên: Cuộc thi trang phục, biểu diễn trực tiếp Chủ đề được đề cập: Bitcoin, nguyên tắc HODL, công nghệ phi tập trung Tính năng đặc biệt: Săn tìm kho báu bitcoin ẩn, cơ hội kết nối, trang trí ngoạn mục Câu hỏi thường gặp HODLween 2025 là gì?HODLween là bữa tiệc Halloween theo chủ đề bitcoin với âm nhạc trực tiếp, cuộc thi trang phục và săn tìm bitcoin ẩn. Khi nào và ở đâu?Thứ Sáu, 31/10 – Thứ Sáu, 31/10, 2025, 03:00 PM – 07:00 PM, tại Great Wagon Road Distilling Company. 610 Anderson St, United States Ai nên tham dự?Những người đam mê Bitcoin, người mới và bất kỳ ai quan tâm đến trải nghiệm Halloween độc đáo. Những chủ đề nào được thảo luận?Thảo luận bao gồm Bitcoin, cộng đồng và chiến lược HODL. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Văn bản trên là một bài viết quảng cáo không phải là nội dung biên tập của Coincu.com. Nguồn: https://coincu.com/blockchain-event/hodlween-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 13:55
