2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Bitcoin ETF Tiếp Tục Dòng Vốn Vào Với 553 Triệu Đô La Được Thêm Vào

Bitcoin ETF Tiếp Tục Dòng Vốn Vào Với 553 Triệu Đô La Được Thêm Vào

Bài đăng Bitcoin ETFs Extend Inflow Streak With $553 Million Added xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin ETF đã mở rộng chuỗi chiến thắng của họ với 553 triệu đô la Chuyển vào, dẫn đầu bởi Blackrock và Fidelity, trong khi ether ETF đảm bảo thêm 113 triệu đô la. Crypto ETF Vẫn Mạnh Mẽ Với Lợi Nhuận Liên Tiếp cho Bitcoin và Ether Làn sóng Chuyển vào trong quỹ giao dịch trao đổi tiền mã hóa (ETF) không có dấu hiệu chậm lại vào thứ Năm, ngày 11 tháng 9, khi cả bitcoin [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-extend-inflow-streak-with-553-million-added/
BRC20.COM
COM$0.011198+3.26%
GAINS
GAINS$0.02379+1.27%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/12 19:57
Chia sẻ
Bitcoin CPI Highs Cảnh Báo Về Bull Trap Tiếp Theo

Bitcoin CPI Highs Cảnh Báo Về Bull Trap Tiếp Theo

Bài đăng Bitcoin CPI Highs See Warnings Of Bull Trap Next xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Bitcoin tiến gần mức cao nhất trong ba tuần khi dữ liệu Consumer price index（CPI） của Mỹ phù hợp với kỳ vọng. Nhiều người tham gia thị trường thấy Bitcoin sẽ tăng cao hơn, có thể sau một đợt giảm để bẫy các vị thế long muộn. CPI đã chứng kiến các động thái giả của giá BTC trong những tháng gần đây. Bitcoin (BTC) đã chứng kiến biến động rõ ràng vào phiên mở cửa Phố Wall hôm thứ Năm khi dữ liệu vĩ mô của Mỹ thúc đẩy khả năng cắt giảm lãi suất. Biểu đồ BTC/USD một giờ. Nguồn: Cointelegraph/TradingView CPI chính xác thấy các dự đoán về Bitcoin sẽ "cao hơn" Dữ liệu từ Cointelegraph Markets Pro và TradingView cho thấy BTC/USD tăng vọt lên 114,731 đô la. Số liệu tháng 8 của Consumer price index（CPI） Mỹ đã đến như dự kiến, bổ sung cho sự hạ nhiệt đáng kể của Chỉ số giá sản xuất (PPI) vào ngày hôm trước. Thay đổi giá hàng năm CPI Mỹ. Nguồn: US Bureau of Labor Statistics Mặc dù CPI ở mức cao nhất kể từ tháng 1, con số tiêu đề lại là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu, đạt mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021 với 263,000 so với dự kiến 235,000. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vừa đạt 263,000. Đó là con số hàng tuần cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021. pic.twitter.com/5hoLBpNCEM — Josh Schafer (@_JoshSchafer) 11/09/2025 Giữa những lo ngại đang diễn ra về sự yếu kém của thị trường lao động, các đặt cược về việc Fed cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 17 tháng 9 chỉ mạnh hơn sau khi công bố CPI, với thị trường thậm chí thấy có 11% khả năng cắt giảm sẽ nhiều hơn mức tối thiểu 0,25%. "Thị trường hiện đang định giá mức cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản vào cuối năm," nguồn giao dịch The Kobeissi Letter lưu ý trong một chuỗi theo dõi trên X. "Trong khi lạm phát CPI tiếp tục tăng, thị trường lao động đơn giản là quá yếu để bỏ qua. Tuần tới sẽ là một tuần lớn." Xác suất lãi suất mục tiêu của Fed (ảnh chụp màn hình). Nguồn: CME Group FedWatch Tool Các nhà bình luận tiền mã hóa nhìn thấy khả năng giá cao hơn tiếp theo khi Bitcoin vượt qua mức 114,500 đô la lần đầu tiên kể từ ngày 24 tháng 8. "PPI thấp hơn nhiều so với dự kiến, CPI như dự kiến," nhà giao dịch hàng đầu Jelle đã phản hồi trong...
ChangeX
CHANGE$0.00158538-0.42%
Bitcoin
BTC$121,282.34+0.08%
Sunrise Layer
RISE$0.010146-1.31%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/12 19:42
Chia sẻ
Các thử nghiệm của Wall Street Put đặt tiềm năng blockchain của Solana vào tâm điểm

Các thử nghiệm của Wall Street Put đặt tiềm năng blockchain của Solana vào tâm điểm

Bài đăng Các Thử nghiệm của Wall Street Đặt Spotlight vào Tiềm năng Blockchain của Solana xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin 12 September 2025 | 14:01 Tỷ phú Crypto Mike Novogratz tin rằng chương tiếp theo của việc áp dụng tài sản kỹ thuật số đang được viết trên Solana, không phải Bitcoin. Trong những nhận xét thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tuần này, giám đốc Galaxy Digital cho biết thị trường "không thể phủ nhận đang trong mùa Solana," chỉ ra cả tiến bộ kỹ thuật và làn sóng quan tâm từ các tổ chức. Thay vì chỉ tập trung vào giá cả, Novogratz đã xây dựng lập luận của mình xoay quanh sự hình thành vốn. Ông nhấn mạnh việc huy động vốn kỷ lục 1,65 tỷ đô la của Forward Industries, một dự án được hỗ trợ bởi Galaxy Digital, Jump Crypto và Multicoin Capital. Sáng kiến này được thiết kế để phát triển các chiến lược kho bạc bản địa cho Solana — một dấu hiệu, theo ông, cho thấy các tập đoàn đang bắt đầu coi mạng blockchain là nền tảng tài chính cơ bản thay vì tài sản đầu cơ. Thời điểm này trùng hợp với bối cảnh quy định đang bắt đầu thay đổi theo hướng có lợi cho altcoin. Chủ tịch SEC Paul Atkins gần đây đã báo hiệu rằng hầu hết các token không nên thuộc phạm vi luật chứng khoán, một tuyên bố mà Novogratz gọi là "một bước đột phá so với tư duy trước đây." Nếu cách tiếp cận này được chấp nhận, ông nói, nó có thể xóa bỏ những rào cản tồn tại lâu dài đã giữ các nhà quản lý tài sản lớn và ngân hàng đứng ngoài cuộc. Yêu cầu của Nasdaq về việc giao dịch cổ phiếu và ETF được token hóa cùng với chứng khoán truyền thống chỉ nhấn mạnh tốc độ thay đổi, với khả năng thanh toán dựa trên blockchain có thể xuất hiện sớm nhất vào năm 2026. Đối với Novogratz, lợi thế kỹ thuật của Solana khiến nó có vị trí độc đáo để nắm bắt động lực này. Với khả năng thanh toán nhanh và khả năng xử lý số lượng giao dịch lớn, ông lập luận rằng mạng lưới này có những phẩm chất cần thiết cho tài chính cấp doanh nghiệp. Ông mô tả Solana và Ethereum như đang chạy "một cuộc đua song mã" để xây dựng lại hệ thống của thị trường toàn cầu. Triển vọng của ông đối với Bitcoin thì ôn hòa hơn. CEO của Galaxy Digital lưu ý rằng mặc dù BTC vẫn là nền tảng của tài sản kỹ thuật số, giá của nó đã bị khóa trong trạng thái đi ngang khi dòng thanh khoản...
ChangeX
CHANGE$0.00158538-0.42%
Bitcoin
BTC$121,282.34+0.08%
Shiba Inu Treat
TREAT$0.001044-0.47%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/12 19:29
Chia sẻ
Meliuz Tiết Lộ Chiến Lược Bitcoin Dựa Trên Quyền Chọn Để Mở Rộng Quỹ

Meliuz Tiết Lộ Chiến Lược Bitcoin Dựa Trên Quyền Chọn Để Mở Rộng Quỹ

Bài đăng Meliuz Tiết lộ Chiến lược Bitcoin dựa trên Options để Mở rộng Quỹ cộng đồng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Meliuz gần đây đã tiết lộ một chiến lược mới cho phép tăng lợi nhuận từ Bitcoin được nắm giữ như một phần của quỹ cộng đồng. Công ty Brazil này sẽ tận dụng các tùy chọn với giá thực hiện được xác định trước để tiếp tục mua Bitcoin và thu lợi từ biến động thị trường. Meliuz tận dụng Bitcoin Options được hỗ trợ bằng tiền mặt để mở rộng Quỹ cộng đồng Meliuz, [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/meliuz-unveils-options-based-bitcoin-strategy-to-enlarge-treasury/
BRC20.COM
COM$0.011198+3.26%
Particl
PART$0.265+10.32%
Nowchain
NOW$0.00417+0.96%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/12 18:12
Chia sẻ
Bitcoin ETFs Thu Hút Vốn Đáng Kể

Bitcoin ETFs Thu Hút Vốn Đáng Kể

Bài đăng Bitcoin ETFs Draw Significant Capital xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các quỹ giao dịch hoán đổi (ETFs) Bitcoin giao ngay được niêm yết tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn đáng chú ý trị giá 552,78 triệu đô la vào hôm thứ Năm, tiếp tục chuỗi tích cực bốn ngày đã thu hút tổng cộng 1,7 tỷ đô la đầu tư. Sự gia tăng này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đối với Bitcoin, định vị nó như một tài sản tài chính có giá trị cho các nhà đầu tư. Đọc tiếp: Bitcoin ETFs Draw Significant Capital Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-etfs-draw-significant-capital
Union
U$0.010228+6.87%
BRC20.COM
COM$0.011198+3.26%
LayerNet
NET$0.00007958+2.18%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/12 17:54
Chia sẻ
SocialGrow AI Hợp tác với Openverse để Thúc đẩy Tokenization Tài sản thế giới thực

SocialGrow AI Hợp tác với Openverse để Thúc đẩy Tokenization Tài sản thế giới thực

Quan hệ đối tác này nhằm tận dụng cơ chế token hóa Tài sản thế giới thực tiêu chuẩn và khả năng tương tác của Openverse để cung cấp các giải pháp cầu nối cross-chain hợp lý.
CROSS
CROSS$0.20675-2.83%
Sleepless AI
AI$0.1202-0.41%
Allo
RWA$0.006097-4.48%
Chia sẻ
Blockchainreporter2025/09/12 17:30
Chia sẻ
Bitcoin (BTC) Đạt $116,000: Liệu Thị trường Pullback Có Sắp Xảy Ra?

Bitcoin (BTC) Đạt $116,000: Liệu Thị trường Pullback Có Sắp Xảy Ra?

Bitcoin (BTC) chạm mức kháng cự nằm ngang $115,700 vào sáng thứ Sáu, đồng thời chạm đỉnh của một kênh tăng dần. Giá đã bị từ chối từ những rào cản này, và với việc động lượng ngắn hạn đã đạt đỉnh, đây có phải là điểm lý tưởng để bắt đầu xung lực giảm giá tiếp theo không?
Bitcoin
BTC$121,282.34+0.08%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Chia sẻ
Cryptodaily2025/09/12 17:20
Chia sẻ
Cổ phiếu MOGU của Trung Quốc tăng vọt 84% sau khi mua 20 triệu USD crypto

Cổ phiếu MOGU của Trung Quốc tăng vọt 84% sau khi mua 20 triệu USD crypto

Bài đăng Cổ phiếu MOGU của Trung Quốc tăng vọt 84% sau khi mua crypto trị giá 20 triệu đô la xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty thời trang có trụ sở tại Trung Quốc MOGU đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng trên 80% sau khi thông báo với các nhà đầu tư rằng họ sẽ phân bổ 20 triệu đô la để bổ sung tài sản crypto vào bảng cân đối kế toán. Tại sao công ty quyết định đầu tư vào crypto? Tóm tắt Giá cổ phiếu của MOGU đã tăng vọt 84% sau thông báo rằng công ty truyền thông xã hội này sẽ bắt đầu mua tài sản crypto trị giá 20 triệu đô la. Chủ tịch Chen Qi sẽ phụ trách quyết định thời điểm triển khai quỹ để mua crypto cho công ty. Theo một thông cáo báo chí gần đây, hội đồng quản trị của nền tảng thời trang và lối sống trực tuyến đã quyết định phân bổ lên đến 20 triệu đô la tài sản doanh nghiệp vào tài sản crypto. Những tài sản này bao gồm Bitcoin, Ethereum blockchain, Hệ sinh thái Solana và nhiều hơn nữa. Được thành lập vào năm 2011, MOGU Inc là một nền tảng thương mại điện tử truyền thông xã hội có trụ sở tại Trung Quốc. Nền tảng này chuyên về nội dung liên quan đến thời trang, sản phẩm và dịch vụ gia đình. Trang web của MOGU phục vụ để kết nối thương nhân, KOL và người dùng. Bằng cách thêm tiền mã hoá vào bảng cân đối kế toán, MOGU hy vọng rằng họ có thể bắt đầu đa dạng hóa không chỉ các khoản nắm giữ ngân khố mà còn cả khả năng hoạt động khi họ chuẩn bị tham gia vào các sản phẩm AI Agent cùng với các dịch vụ liên quan đến thời trang hiện tại. Hội đồng quản trị trao toàn quyền cho Chủ tịch Chen Qi của công ty để đưa ra quyết định khi nào quỹ sẽ được triển khai vào việc mua tài sản crypto. Với thông báo này, công ty tham gia cùng một số ít các công ty có trụ sở tại Trung Quốc đã đầu tư quỹ của họ vào tiền mã hoá, chẳng hạn như DayDayCook Enterprise, Aurora Mobile, Yunfeng Financial Group và những công ty khác. Những công ty này cũng đã chứng kiến sự tăng trưởng về cổ phiếu sau thông báo cho biết họ sẽ phân bổ một phần quỹ của mình để mua crypto. Ví dụ, khi Aurora Mobile thông báo vào tháng 6 năm 2025 rằng hội đồng quản trị của họ đã phê duyệt kế hoạch chuyển đổi lên đến 20% tiền mặt và tương đương thành Bitcoin...
Sunrise Layer
RISE$0.010146-1.31%
Moonveil
MORE$0.03024-19.03%
Helium Mobile
MOBILE$0.0003441-5.38%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/12 17:19
Chia sẻ
Sam Bankman-Fried đã kháng cáo bản án tù 25 năm

Sam Bankman-Fried đã kháng cáo bản án tù 25 năm

Một trong những vụ án tòa án lớn nhất của crypto sắp được tiếp tục, khi Sam Bankman-Fried chuẩn bị thách thức bản án 25 năm của mình với khả năng có một phiên tòa mới trong tương lai. Sam Bankman-Fried, cựu CEO của sàn giao dịch FTX đã phá sản, sẽ có một lần hoàn trả khác...
Chia sẻ
Crypto.news2025/09/12 17:06
Chia sẻ
Nghiên cứu của Coinbase dự đoán thị trường tiền mã hóa sẽ mạnh mẽ vào năm 2025

Nghiên cứu của Coinbase dự đoán thị trường tiền mã hóa sẽ mạnh mẽ vào năm 2025

Bài đăng Nghiên cứu của Coinbase Dự đoán Thị trường Crypto Mạnh mẽ vào năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Nghiên cứu của Coinbase dự đoán thị trường crypto mạnh mẽ vào cuối năm 2025. Thị trường được củng cố bởi thanh khoản, quy định. Tài sản vốn hóa lớn thống trị, token nhỏ hơn hợp nhất. Nhóm nghiên cứu của Coinbase, dẫn đầu bởi David Duong, dự đoán thị trường crypto mạnh mẽ hơn vào đầu Q4 2025 nhờ thanh khoản, môi trường vĩ mô và sự phát triển quy định. Sự tích lũy của các tổ chức đối với các tiền mã hóa chính có thể ổn định giá thị trường, trong khi các tài sản nhỏ hơn đối mặt với áp lực hợp nhất tiềm ẩn khi vốn chuyển hướng sang các tài sản lớn hơn, có tính thanh khoản cao hơn. Ngành Crypto Đối mặt với Sự Chuyển dịch Cạnh tranh Tổ chức Coinbase báo cáo rằng thị trường crypto đang chuyển sang giai đoạn "người chơi đấu với người chơi", đánh dấu bằng sự cạnh tranh gia tăng giữa các tổ chức và nhà đầu tư lớn. David Duong, Giám đốc Nghiên cứu Toàn cầu tại Coinbase, dự đoán rằng điều kiện kinh tế vĩ mô hỗ trợ và thanh khoản mạnh sẽ tiếp tục củng cố thị trường đến quý 4 năm 2025. Kết quả của các điều kiện thị trường này, các tài sản vốn hóa lớn như Bitcoin, Ethereum và Solana đang thấy sự quan tâm tổ chức tăng lên, trong khi các bên tham gia kho bạc tài sản kỹ thuật số nhỏ hơn có thể đối mặt với áp lực hợp nhất. Báo cáo nhấn mạnh tác động tài trợ đáng kể, lưu ý rằng tính đến ngày 10 tháng 9, 1 triệu BTC, 4,9 triệu ETH và 8,9 triệu SOL được nắm giữ bởi các kho bạc tài sản kỹ thuật số, cho thấy sự tin tưởng của tổ chức. Nhóm Nghiên cứu Coinbase, "Hướng tới quý cuối cùng, chúng tôi kỳ vọng thanh khoản mạnh, nền tảng kinh tế vĩ mô thuận lợi và động lực quy định sẽ tiếp tục hỗ trợ tốt cho thị trường crypto. Nhu cầu on-chain từ các kho bạc tài sản kỹ thuật số cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra mức sàn cho giá." Khả năng phục hồi lịch sử và Nhu cầu Tài sản Tổ chức Bạn có biết? Bitcoin từng gặp khó khăn vào tháng 9, thể hiện hiệu suất kém trong sáu năm liên tiếp cho đến năm 2022, một xu hướng được coi là không đáng tin cậy vào năm 2023 và 2024. Sự thay đổi lịch sử này đánh dấu một sự chệch hướng đáng kể và làm nổi bật động lực thị trường đang thay đổi trong bối cảnh crypto. Dữ liệu gần đây từ CoinMarketCap cho thấy giá Bitcoin đang ổn định ở mức 115,048.20 đô la với vốn hóa thị trường đạt 2,29 nghìn tỷ đô la. Hoạt động cho thấy mức tăng 24 giờ là 0,77%. Mặc dù có biến động giá ngắn hạn, Bitcoin...
SIX
SIX$0.01994+0.55%
Solana
SOL$219.12-0.76%
Bitcoin
BTC$121,282.34+0.08%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/12 16:46
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó