Nghiên cứu của Coinbase dự đoán thị trường tiền mã hóa sẽ mạnh mẽ vào năm 2025
Điểm chính: Nghiên cứu của Coinbase dự đoán thị trường crypto mạnh mẽ vào cuối năm 2025. Thị trường được củng cố bởi thanh khoản, quy định. Tài sản vốn hóa lớn thống trị, token nhỏ hơn hợp nhất. Nhóm nghiên cứu của Coinbase, dẫn đầu bởi David Duong, dự đoán thị trường crypto mạnh mẽ hơn vào đầu Q4 2025 nhờ thanh khoản, môi trường vĩ mô và sự phát triển quy định. Sự tích lũy của các tổ chức đối với các tiền mã hóa chính có thể ổn định giá thị trường, trong khi các tài sản nhỏ hơn đối mặt với áp lực hợp nhất tiềm ẩn khi vốn chuyển hướng sang các tài sản lớn hơn, có tính thanh khoản cao hơn.
Ngành Crypto Đối mặt với Sự Chuyển dịch Cạnh tranh Tổ chức
Coinbase báo cáo rằng thị trường crypto đang chuyển sang giai đoạn "người chơi đấu với người chơi", đánh dấu bằng sự cạnh tranh gia tăng giữa các tổ chức và nhà đầu tư lớn. David Duong, Giám đốc Nghiên cứu Toàn cầu tại Coinbase, dự đoán rằng điều kiện kinh tế vĩ mô hỗ trợ và thanh khoản mạnh sẽ tiếp tục củng cố thị trường đến quý 4 năm 2025. Kết quả của các điều kiện thị trường này, các tài sản vốn hóa lớn như Bitcoin, Ethereum và Solana đang thấy sự quan tâm tổ chức tăng lên, trong khi các bên tham gia kho bạc tài sản kỹ thuật số nhỏ hơn có thể đối mặt với áp lực hợp nhất. Báo cáo nhấn mạnh tác động tài trợ đáng kể, lưu ý rằng tính đến ngày 10 tháng 9, 1 triệu BTC, 4,9 triệu ETH và 8,9 triệu SOL được nắm giữ bởi các kho bạc tài sản kỹ thuật số, cho thấy sự tin tưởng của tổ chức.
Nhóm Nghiên cứu Coinbase, "Hướng tới quý cuối cùng, chúng tôi kỳ vọng thanh khoản mạnh, nền tảng kinh tế vĩ mô thuận lợi và động lực quy định sẽ tiếp tục hỗ trợ tốt cho thị trường crypto. Nhu cầu on-chain từ các kho bạc tài sản kỹ thuật số cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra mức sàn cho giá."
Khả năng phục hồi lịch sử và Nhu cầu Tài sản Tổ chức
Bạn có biết? Bitcoin từng gặp khó khăn vào tháng 9, thể hiện hiệu suất kém trong sáu năm liên tiếp cho đến năm 2022, một xu hướng được coi là không đáng tin cậy vào năm 2023 và 2024. Sự thay đổi lịch sử này đánh dấu một sự chệch hướng đáng kể và làm nổi bật động lực thị trường đang thay đổi trong bối cảnh crypto.
Dữ liệu gần đây từ CoinMarketCap cho thấy giá Bitcoin đang ổn định ở mức 115,048.20 đô la với vốn hóa thị trường đạt 2,29 nghìn tỷ đô la. Hoạt động cho thấy mức tăng 24 giờ là 0,77%. Mặc dù có biến động giá ngắn hạn, Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 16:46