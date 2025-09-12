Các thử nghiệm của Wall Street Put đặt tiềm năng blockchain của Solana vào tâm điểm

Bài đăng Các Thử nghiệm của Wall Street Đặt Spotlight vào Tiềm năng Blockchain của Solana xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin 12 September 2025 | 14:01 Tỷ phú Crypto Mike Novogratz tin rằng chương tiếp theo của việc áp dụng tài sản kỹ thuật số đang được viết trên Solana, không phải Bitcoin. Trong những nhận xét thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tuần này, giám đốc Galaxy Digital cho biết thị trường "không thể phủ nhận đang trong mùa Solana," chỉ ra cả tiến bộ kỹ thuật và làn sóng quan tâm từ các tổ chức. Thay vì chỉ tập trung vào giá cả, Novogratz đã xây dựng lập luận của mình xoay quanh sự hình thành vốn. Ông nhấn mạnh việc huy động vốn kỷ lục 1,65 tỷ đô la của Forward Industries, một dự án được hỗ trợ bởi Galaxy Digital, Jump Crypto và Multicoin Capital. Sáng kiến này được thiết kế để phát triển các chiến lược kho bạc bản địa cho Solana — một dấu hiệu, theo ông, cho thấy các tập đoàn đang bắt đầu coi mạng blockchain là nền tảng tài chính cơ bản thay vì tài sản đầu cơ. Thời điểm này trùng hợp với bối cảnh quy định đang bắt đầu thay đổi theo hướng có lợi cho altcoin. Chủ tịch SEC Paul Atkins gần đây đã báo hiệu rằng hầu hết các token không nên thuộc phạm vi luật chứng khoán, một tuyên bố mà Novogratz gọi là "một bước đột phá so với tư duy trước đây." Nếu cách tiếp cận này được chấp nhận, ông nói, nó có thể xóa bỏ những rào cản tồn tại lâu dài đã giữ các nhà quản lý tài sản lớn và ngân hàng đứng ngoài cuộc. Yêu cầu của Nasdaq về việc giao dịch cổ phiếu và ETF được token hóa cùng với chứng khoán truyền thống chỉ nhấn mạnh tốc độ thay đổi, với khả năng thanh toán dựa trên blockchain có thể xuất hiện sớm nhất vào năm 2026. Đối với Novogratz, lợi thế kỹ thuật của Solana khiến nó có vị trí độc đáo để nắm bắt động lực này. Với khả năng thanh toán nhanh và khả năng xử lý số lượng giao dịch lớn, ông lập luận rằng mạng lưới này có những phẩm chất cần thiết cho tài chính cấp doanh nghiệp. Ông mô tả Solana và Ethereum như đang chạy "một cuộc đua song mã" để xây dựng lại hệ thống của thị trường toàn cầu. Triển vọng của ông đối với Bitcoin thì ôn hòa hơn. CEO của Galaxy Digital lưu ý rằng mặc dù BTC vẫn là nền tảng của tài sản kỹ thuật số, giá của nó đã bị khóa trong trạng thái đi ngang khi dòng thanh khoản...