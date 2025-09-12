Con Đường Đến ATH Mới Của Bitcoin Mở Ra Với Mức Kháng Cự Quan Trọng

Bài đăng Con đường đến ATH mới của Bitcoin mở ra với Mức kháng cự quan trọng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những hiểu biết chính: Bitcoin tiến gần mức kháng cự 117,200 đô la, điều này có thể quyết định một Cao nhất mọi thời đại mới. Nhà phân tích dự báo Bitcoin có thể đạt 128,000 đô la khi nó bước vào giai đoạn Phân phối. Động lượng của Bitcoin suy yếu, với nguy cơ tăng trưởng chậm hoặc giảm mạnh. Con đường đến ATH mới của Bitcoin mở ra với Mức kháng cự quan trọng ở mức 117,200 đô la Bitcoin (BTC) đang tiến gần đến một điểm giá quan trọng trong hành trình đạt đến một ATH mới. Mức kháng cự quan trọng tiếp theo được đặt ở mức 117,200 đô la, điều này có thể quyết định liệu đồng tiền mã hóa này tiếp tục đà tăng trưởng hay đối mặt với sự điều chỉnh. Nhà phân tích đang theo dõi chặt chẽ mức này, vì nó có thể ảnh hưởng đến biến động của Bitcoin trong những tuần tới. Bitcoin trong Giai đoạn Cuối của Chu kỳ Thị trường Theo nhà phân tích MerlijnTrader, ông cho rằng Bitcoin đang ở giai đoạn cuối cùng của chu kỳ thị trường ba giai đoạn. Nhà phân tích cho biết đồng tiền mã hóa này đang chuyển sang Giai đoạn 3, được gọi là giai đoạn Phân phối. Giai đoạn này thường chứng kiến sự tăng giá đáng kể khi các nhà đầu tư lớn tận dụng vị thế của họ, trong khi các nhà giao dịch nhỏ lẻ có thể bán trong hoảng loạn. Các giai đoạn Tích lũy và Thao túng đã chứng kiến các nhà đầu tư lớn âm thầm thu thập Bitcoin trong khi đánh lừa các nhà giao dịch nhỏ lẻ bằng những biến động giá. Các giai đoạn Tích lũy và Thao túng | Nguồn: X Hiện tại Bitcoin đang tiến gần đến mức 114,000 đô la, ông dự đoán nó sẽ tăng trưởng hơn nữa hướng tới 128,000 đô la. Dự báo của ông phù hợp với triển vọng rộng lớn hơn cho Bitcoin vào năm 2025, cho thấy sự chuyển động đi lên liên tục. Các Mức kháng cự và Khả năng Đột phá Trong khi đó, nhà phân tích Ted Pillows coi mức 117,200 đô la là điểm kháng cự quan trọng. Ông giải thích rằng Bitcoin gần đây đã lấy lại mức 113,500 đô la, đây là một cột mốc quan trọng trong quá trình phục hồi của nó. Ted Pillows lưu ý rằng, nếu Bitcoin có thể vượt qua mức 117,200 đô la, nó có thể mở ra cánh cửa đến một ATH mới. Nếu giá không thể phá vỡ mức kháng cự này, một sự điều chỉnh có thể xảy ra, đưa Bitcoin trở lại các mức thấp hơn. Tiềm năng...