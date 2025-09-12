Thị trường tiền mã hóa tăng cao hơn nhưng 'Bitcoin đang ở ngã ba đường,' theo Glassnode
Bài đăng Thị trường Crypto tăng cao nhưng 'Bitcoin đang ở ngã ba đường,' theo Glassnode xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường crypto đang kết thúc tuần với một nốt cao khi các nhà giao dịch đặt cược vào việc Fed sắp cắt giảm lãi suất. Thị trường crypto đang kết thúc tuần cao hơn vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 9, với các nhà giao dịch đang đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Tổng vốn hóa thị trường của tất cả tiền mã hóa đã tăng thêm khoảng 1% lên trên 4,1 nghìn tỷ đô la trong 24 giờ qua, được thúc đẩy bởi dòng tiền ổn định vào quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) crypto và lợi nhuận trên các tiền mã hóa vốn hóa lớn. Bitcoin (BTC) đang giao dịch ngay trên mức 115,000 đô la, tăng 0,7% trong ngày, sau khi vượt qua mức 116,000 đô la tối qua. Ethereum (ETH) đang giao dịch trên mức 4,500 đô la, tăng mạnh 2,3% hôm nay và đẩy trở lại các mức cuối cùng được thấy vào cuối tháng 8. Biểu đồ giá BTC 24 giờ. Nguồn: CoinGecko Dogecoin (DOGE) vẫn là đồng tiền hoạt động tốt nhất trong tuần trong số 10 tài sản crypto hàng đầu, tăng 21% trong giai đoạn này và 6,2% trong ngày qua, khi các nhà giao dịch chờ đợi việc ra mắt sắp tới của ETF Dogecoin tại Hoa Kỳ, vốn đã bị trì hoãn nhiều lần. Trong số 20 tài sản hàng đầu, HYPE của Hyperliquid cũng là một trong những đồng tiền tăng mạnh nhất, tăng 20% trong tuần này, khi các tổ chức phát hành stablecoin nổi tiếng, bao gồm các dự án DeFi bản địa, cạnh tranh để được lựa chọn làm tổ chức phát hành và quản lý stablecoin USDH mới được công bố của nền tảng. Trong số các đồng tiền vốn hóa lớn khác, Solana (SOL) tiếp tục có một tuần mạnh mẽ, tăng 14,5% lên 239 đô la. BNB tăng 6,3% trong tuần và 1% trong ngày ở mức 909 đô la, trong khi XRP cũng tăng nhẹ hôm nay ở mức 3,04 đô la, cho thấy mức tăng 5,9% trong tuần. BTC tại ngã ba đường Các nhà phân tích tại Glassnode lưu ý trong một bài đăng trên X hôm nay rằng phân phối cơ sở chi phí của Bitcoin "nổi bật với sự hỗ trợ dày đặc quanh mức 110k-114k đô la, nơi một phần lớn nguồn cung đã được mua vào." Họ lưu ý rằng "vùng cung cấp lớn" tiếp theo nằm gần mức 117,000 đô la, có thể tạo ra "kháng cự nếu giá kiểm tra mức này"...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 23:36