2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Drake Đưa Ca Khúc Một Thập Kỷ Tuổi Của Mình Vào Top 10 Lần Đầu Tiên

Drake Đưa Ca Khúc Một Thập Kỷ Tuổi Của Mình Vào Top 10 Lần Đầu Tiên

Bài đăng Drake Đưa Đĩa Đơn Một Thập Kỷ Tuổi Của Mình Vào Top 10 Lần Đầu Tiên xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đĩa đơn "Headlines" năm 2011 của Drake leo lên vị trí số 8 trên bảng xếp hạng Rap Streaming Songs của Billboard, mang lại cho rapper này hit top 10 thứ một trăm ba mươi hai trong bảng xếp hạng. ATLANTA, GA – JUNE 20: Drake biểu diễn trên sân khấu tại Hot 107.9 Birthday Bash Block Show tại Phillips Arena vào ngày 20 tháng 6 năm 2015 tại Atlanta, Georgia. (Ảnh của Paras Griffin/Getty Images) Getty Images Drake đang chuẩn bị phát hành album mới có tên Iceman, mặc dù người hâm mộ không chắc chắn khi nào album đầy đủ sẽ ra mắt. Chỉ vài tháng sau khi phát hành Some Sexy Songs 4 U, dự án hợp tác với PartyNextDoor, siêu sao hip-hop Canada này đã liên tục tung ra các bản nhạc từ album sắp tới của mình. Cho đến nay, tất cả các bài hát đều trở thành hit. Khi một số bài hát từ Some Sexy Songs 4 U tiếp tục tồn tại trên bảng xếp hạng Billboard và nhiều đĩa đơn Iceman leo lên đỉnh cao mới, một trong những bài hit cũ nhất của Drake đang leo thang, và thậm chí trở thành chiến thắng top 10 lần đầu tiên trên một bảng xếp hạng mà siêu sao này đã biết rất rõ trong suốt nhiều năm qua. "Headlines" Cuối Cùng Cũng Lọt Vào Top 10 "Headlines" leo thang trên bảng xếp hạng Rap Streaming Songs, vươn lên top 10 lần đầu tiên. Bài hát đã đạt vị trí số 11 vào tuần trước, và nó tăng lên vị trí số 8 trong tuần này. Hơn 100 Hit Top 10 Của Drake Drake đạt được hit top 10 thứ 132 trong danh sách các bài rap được phát trực tuyến nhiều nhất trên toàn quốc của Billboard. Đó là một trong những thành tích top 10 lớn nhất trên bất kỳ bảng xếp hạng nào được công ty này công bố — và là thành tích mà anh đã bổ sung nhiều lần chỉ trong năm 2025. Hai No. 1 Rap Streaming Trong Năm 2025 Drake đã đạt được hai vị trí No. 1 trên bảng xếp hạng Rap Streaming Songs vào đầu năm nay. Vào tháng 7, bài hát solo "What Did I Miss?" ra mắt ở vị trí đầu tiên. Tháng sau đó, "Which...
Threshold
T$0.01518+0.99%
Union
U$0.010228+6.87%
Seed.Photo
PHOTO$0.811+37.15%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/13 00:22
Chia sẻ
Tại sao các công ty đang mở rộng ra ngoài Bitcoin và Ethereum

Tại sao các công ty đang mở rộng ra ngoài Bitcoin và Ethereum

Bài đăng Tại sao các công ty đang mở rộng ra ngoài Bitcoin và Ethereum xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin 12 September 2025 | 18:16 Chiến lược crypto của doanh nghiệp không còn chỉ là tích trữ Bitcoin. Một làn sóng hồ sơ cho thấy các công ty đang mở rộng dự trữ kỹ thuật số của họ, với XRP hiện đang tham gia cùng Ethereum và các altcoin lớn khác trong kho bạc từng bị thống trị bởi một tài sản duy nhất. Động thái gây chú ý nhất đến từ Amber International Holdings, công ty đã công bố kế hoạch 100 triệu đô la để xây dựng kho dự trữ tài sản kỹ thuật số. Thay vì đặt cược hoàn toàn vào Bitcoin, Amber đã phân bổ đầu tư của mình vào nhiều tên tuổi, bao gồm XRP, Solana, BNB, SUI và Ethereum. Công ty đã tiết lộ việc nắm giữ XRP trong báo cáo tài chính của mình, thể hiện sự tự tin vào vai trò của token này như một tài sản dự trữ. Sự thay đổi này phản ánh một sự thay đổi tư duy rộng lớn hơn. Trong khi các công ty như MicroStrategy vẫn trung thành với chiến lược chỉ Bitcoin, những công ty khác ngày càng coi kho bạc crypto như danh mục đầu tư. Luật sư Bill Morgan mô tả đây là "chuẩn mực doanh nghiệp mới," nơi quản lý rủi ro và đa dạng hóa quan trọng hơn cam kết ý thức hệ với một blockchain duy nhất. Động lượng xung quanh XRP đang tăng lên. Trident Digital Tech Holdings đã dành riêng nửa tỷ đô la cho tài sản này, Webus International đã chuẩn bị 300 triệu đô la, VivoPower International đang triển khai 121 triệu đô la, và Wellgistics Health đã bảo đảm 50 triệu đô la tín dụng để tăng cường tiếp xúc với XRP. Những động thái này cho thấy XRP không còn là một nước đi biên lợi nhuận - nó đang được đưa trực tiếp vào chiến lược vốn của doanh nghiệp. Thời điểm này rất thuận lợi. XRP đã vượt qua mức 3 đô la, được hỗ trợ bởi sự tích lũy ổn định của các "cá voi" và sự lạc quan về các đơn đăng ký ETF vẫn đang được xem xét. Sự rõ ràng về mặt pháp lý xung quanh token này cũng đã giảm bớt những lo ngại từng khiến các tổ chức tránh xa, giúp các công ty có lý do mạnh mẽ hơn để đưa nó vào cùng với Bitcoin và Ethereum. Điều đang nổi lên là một mô hình mới về việc áp dụng của doanh nghiệp. Kho bạc Crypto đang phát triển thành những rổ tài sản kỹ thuật số đa dạng, và XRP đang tạo dựng vị trí gần trung tâm. Đối với các công ty đang tìm kiếm...
NEAR
NEAR$3.014+5.45%
Binance Coin
BNB$1,267.63-1.49%
ChangeX
CHANGE$0.00158538-0.42%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/12 23:58
Chia sẻ
Thị trường tiền mã hóa tăng cao hơn nhưng 'Bitcoin đang ở ngã ba đường,' theo Glassnode

Thị trường tiền mã hóa tăng cao hơn nhưng 'Bitcoin đang ở ngã ba đường,' theo Glassnode

Bài đăng Thị trường Crypto tăng cao nhưng 'Bitcoin đang ở ngã ba đường,' theo Glassnode xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường crypto đang kết thúc tuần với một nốt cao khi các nhà giao dịch đặt cược vào việc Fed sắp cắt giảm lãi suất. Thị trường crypto đang kết thúc tuần cao hơn vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 9, với các nhà giao dịch đang đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Tổng vốn hóa thị trường của tất cả tiền mã hóa đã tăng thêm khoảng 1% lên trên 4,1 nghìn tỷ đô la trong 24 giờ qua, được thúc đẩy bởi dòng tiền ổn định vào quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) crypto và lợi nhuận trên các tiền mã hóa vốn hóa lớn. Bitcoin (BTC) đang giao dịch ngay trên mức 115,000 đô la, tăng 0,7% trong ngày, sau khi vượt qua mức 116,000 đô la tối qua. Ethereum (ETH) đang giao dịch trên mức 4,500 đô la, tăng mạnh 2,3% hôm nay và đẩy trở lại các mức cuối cùng được thấy vào cuối tháng 8. Biểu đồ giá BTC 24 giờ. Nguồn: CoinGecko Dogecoin (DOGE) vẫn là đồng tiền hoạt động tốt nhất trong tuần trong số 10 tài sản crypto hàng đầu, tăng 21% trong giai đoạn này và 6,2% trong ngày qua, khi các nhà giao dịch chờ đợi việc ra mắt sắp tới của ETF Dogecoin tại Hoa Kỳ, vốn đã bị trì hoãn nhiều lần. Trong số 20 tài sản hàng đầu, HYPE của Hyperliquid cũng là một trong những đồng tiền tăng mạnh nhất, tăng 20% trong tuần này, khi các tổ chức phát hành stablecoin nổi tiếng, bao gồm các dự án DeFi bản địa, cạnh tranh để được lựa chọn làm tổ chức phát hành và quản lý stablecoin USDH mới được công bố của nền tảng. Trong số các đồng tiền vốn hóa lớn khác, Solana (SOL) tiếp tục có một tuần mạnh mẽ, tăng 14,5% lên 239 đô la. BNB tăng 6,3% trong tuần và 1% trong ngày ở mức 909 đô la, trong khi XRP cũng tăng nhẹ hôm nay ở mức 3,04 đô la, cho thấy mức tăng 5,9% trong tuần. BTC tại ngã ba đường Các nhà phân tích tại Glassnode lưu ý trong một bài đăng trên X hôm nay rằng phân phối cơ sở chi phí của Bitcoin "nổi bật với sự hỗ trợ dày đặc quanh mức 110k-114k đô la, nơi một phần lớn nguồn cung đã được mua vào." Họ lưu ý rằng "vùng cung cấp lớn" tiếp theo nằm gần mức 117,000 đô la, có thể tạo ra "kháng cự nếu giá kiểm tra mức này"...
NEAR
NEAR$3.014+5.45%
Union
U$0.010228+6.87%
Solana
SOL$219.06-0.78%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/12 23:36
Chia sẻ
Con Đường Đến ATH Mới Của Bitcoin Mở Ra Với Mức Kháng Cự Quan Trọng

Con Đường Đến ATH Mới Của Bitcoin Mở Ra Với Mức Kháng Cự Quan Trọng

Bài đăng Con đường đến ATH mới của Bitcoin mở ra với Mức kháng cự quan trọng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những hiểu biết chính: Bitcoin tiến gần mức kháng cự 117,200 đô la, điều này có thể quyết định một Cao nhất mọi thời đại mới. Nhà phân tích dự báo Bitcoin có thể đạt 128,000 đô la khi nó bước vào giai đoạn Phân phối. Động lượng của Bitcoin suy yếu, với nguy cơ tăng trưởng chậm hoặc giảm mạnh. Con đường đến ATH mới của Bitcoin mở ra với Mức kháng cự quan trọng ở mức 117,200 đô la Bitcoin (BTC) đang tiến gần đến một điểm giá quan trọng trong hành trình đạt đến một ATH mới. Mức kháng cự quan trọng tiếp theo được đặt ở mức 117,200 đô la, điều này có thể quyết định liệu đồng tiền mã hóa này tiếp tục đà tăng trưởng hay đối mặt với sự điều chỉnh. Nhà phân tích đang theo dõi chặt chẽ mức này, vì nó có thể ảnh hưởng đến biến động của Bitcoin trong những tuần tới. Bitcoin trong Giai đoạn Cuối của Chu kỳ Thị trường Theo nhà phân tích MerlijnTrader, ông cho rằng Bitcoin đang ở giai đoạn cuối cùng của chu kỳ thị trường ba giai đoạn. Nhà phân tích cho biết đồng tiền mã hóa này đang chuyển sang Giai đoạn 3, được gọi là giai đoạn Phân phối. Giai đoạn này thường chứng kiến sự tăng giá đáng kể khi các nhà đầu tư lớn tận dụng vị thế của họ, trong khi các nhà giao dịch nhỏ lẻ có thể bán trong hoảng loạn. Các giai đoạn Tích lũy và Thao túng đã chứng kiến các nhà đầu tư lớn âm thầm thu thập Bitcoin trong khi đánh lừa các nhà giao dịch nhỏ lẻ bằng những biến động giá. Các giai đoạn Tích lũy và Thao túng | Nguồn: X Hiện tại Bitcoin đang tiến gần đến mức 114,000 đô la, ông dự đoán nó sẽ tăng trưởng hơn nữa hướng tới 128,000 đô la. Dự báo của ông phù hợp với triển vọng rộng lớn hơn cho Bitcoin vào năm 2025, cho thấy sự chuyển động đi lên liên tục. Các Mức kháng cự và Khả năng Đột phá Trong khi đó, nhà phân tích Ted Pillows coi mức 117,200 đô la là điểm kháng cự quan trọng. Ông giải thích rằng Bitcoin gần đây đã lấy lại mức 113,500 đô la, đây là một cột mốc quan trọng trong quá trình phục hồi của nó. Ted Pillows lưu ý rằng, nếu Bitcoin có thể vượt qua mức 117,200 đô la, nó có thể mở ra cánh cửa đến một ATH mới. Nếu giá không thể phá vỡ mức kháng cự này, một sự điều chỉnh có thể xảy ra, đưa Bitcoin trở lại các mức thấp hơn. Tiềm năng...
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/12 23:27
Chia sẻ
Thị trường Có Quá Tự Mãn Trước Các Đợt Cắt Giảm Của Fed?

Thị trường Có Quá Tự Mãn Trước Các Đợt Cắt Giảm Của Fed?

Bài đăng Thị trường Có Quá Tự Mãn Trước Đợt Cắt Giảm Của Fed? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 12 Tháng 9 2025 | 16:33 Khi cổ phiếu Mỹ dao động gần mức cao kỷ lục và các nhà đầu tư chuẩn bị cho động thái chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang, các nhà phân tích cảnh báo rằng thị trường có thể quá thư thái cho chính lợi ích của họ. Trong chương trình phát sóng Market Mavericks mới nhất, chiến lược gia Bloomberg Mike McGlone và nhà giao dịch Scott Melker đã tranh luận liệu sự lạc quan đã đi quá xa hay chưa — và Bitcoin phù hợp như thế nào trong bức tranh này. Cổ Phiếu Trông Mạnh, Nhưng Có Cảnh Báo Từ Vàng S&P 500 tiếp tục tăng cao, được thúc đẩy bởi kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất trong tháng này. Tuy nhiên, McGlone lập luận rằng các nhà đầu tư đang đánh giá thấp rủi ro, chỉ ra sự tăng mạnh của giá vàng như một dấu hiệu cảnh báo. Ông gợi ý rằng đà tăng của vàng phản ánh nghi ngờ ngày càng tăng về độ bền của định giá cổ phiếu kỷ lục, ám chỉ rằng thị trường có thể mong manh hơn vẻ bề ngoài. Cái Bóng Của Fed Trên Biến Động Các diễn giả đồng ý rằng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản hiện đã được tính vào giá tài sản. McGlone nhấn mạnh rằng điều này đã đẩy các chỉ số biến động như VIX xuống mức thấp bất thường, một dấu hiệu của sự tự mãn. Trong khi đó, Melker cảnh báo rằng mặc dù dữ liệu việc làm yếu hơn mở đường cho việc cắt giảm, lạm phát vẫn chưa được kiểm soát, tạo ra khả năng Fed sẽ buộc phải hành động lại sau này. Bitcoin Giữ Vững, Altcoin Tăng Chuyển sang tài sản kỹ thuật số, Melker chỉ ra rằng sự ổn định của Bitcoin quanh mức $114,000 cho thấy khả năng phục hồi, nhưng ông thừa nhận rằng thị trường vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tâm lý. McGlone so sánh không gian crypto với một sòng bạc, nói rằng Bitcoin đang hoạt động giống một hàng hóa hơn là "vàng kỹ thuật số." Cả hai lưu ý rằng vùng hỗ trợ $112,000 đã trở thành một ranh giới quan trọng cần theo dõi, trong khi đường trung bình động 50 ngày hiện là kháng cự phía trên. Ethereum đã cho thấy ít động lực, để lại không gian cho Solana và các altcoin khác thu hút sự quan tâm của nhà giao dịch. Melker mô tả sự luân chuyển này như một "cuộc chiếm đoạt cờ", với các altcoin...
NEAR
NEAR$3.014+5.45%
Union
U$0.010228+6.87%
Sunrise Layer
RISE$0.010146-1.31%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/12 21:55
Chia sẻ
Theo dõi giá Bitcoin: BTC tiến sát ngưỡng kháng cự; Cấu trúc hàng ngày ủng hộ xu hướng tăng trên $116K

Theo dõi giá Bitcoin: BTC tiến sát ngưỡng kháng cự; Cấu trúc hàng ngày ủng hộ xu hướng tăng trên $116K

Bài đăng Theo dõi giá Bitcoin: BTC tiến gần đến ngưỡng kháng cự; Cấu trúc hàng ngày ủng hộ sức mạnh trên $116K đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vào ngày 12/09/2025, Bitcoin giao dịch gần mức cao nhất trong phạm vi của ngày từ $114,834 đến $115,269 khi các nhà giao dịch đánh giá động lượng hướng tới các mức kháng cự đã biết. Trên biểu đồ Bitcoin hàng ngày, giá đã phục hồi từ đợt giảm đầu tháng 9 gần mức $107,270 và đang tăng dần theo từng bậc hướng tới vùng $116,500 đến $118,000 - nơi đã chặn các đợt tăng giá trong [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-btc-presses-resistance-daily-structure-favors-strength-above-116k/
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/12 21:50
Chia sẻ
XRP Tham Gia Cùng Bitcoin và Ethereum trong Danh Sách 100 Tài Sản Toàn Cầu Hàng Đầu

XRP Tham Gia Cùng Bitcoin và Ethereum trong Danh Sách 100 Tài Sản Toàn Cầu Hàng Đầu

Bài đăng XRP Tham Gia Cùng Bitcoin và Ethereum blockchain Trong Danh Sách 100 Tài Sản Toàn Cầu Hàng Đầu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. XRP quay trở lại top 100 toàn cầu với vốn hóa thị trường $181,8 tỷ, xếp hạng #99. Việc kết thúc vụ kiện SEC và hồ sơ ETF thúc đẩy việc áp dụng của tổ chức. Đột phá kỹ thuật đặt XRP vào giai đoạn tiếp theo của chu kỳ tăng giá 2025. XRP đã quay trở lại danh sách 100 tài sản hàng đầu thế giới theo vốn hóa thị trường, giành vị trí #99 với giá trị $181,8 tỷ, theo CompaniesMarketCap. Điều này đưa nó vượt qua Ngân hàng HDFC của Ấn Độ với $181,1 tỷ và gần sau Citigroup. Đáng chú ý là Ethereum xếp hạng 22, với vốn hóa thị trường khoảng $546 tỷ, trong khi Bitcoin xếp hạng 8. Để so sánh, vàng vẫn là tài sản có giá trị nhất thế giới với gần $25 nghìn tỷ, trong khi các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ như Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet và Amazon thống trị top 10. Hồ Sơ Tổ Chức cho ETF XRP Spot Đẩy Nhanh Việc Áp Dụng Sự trở lại của XRP vào top 100 diễn ra khi nhu cầu từ tổ chức tăng lên. Hơn một chục nhà quản lý tài sản Mỹ đã nộp hồ sơ cho ETF XRP spot với SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ). Liên quan: ETF XRP Canary Được Liệt Kê Trên DTCC, XRP Bứt Phá Trên $3 Trước Phán Quyết của SEC Trong khi chờ phê duyệt cuối cùng, ETF XRP Canary đã xuất hiện trên nền tảng DTCC, một bước thủ tục thường diễn ra trước khi ra mắt thị trường. Các Công Ty Đại Chúng Thêm XRP Vào Chiến Lược Kho Bạc Ngoài các quỹ, các doanh nghiệp đang tích hợp XRP vào bảng cân đối kế toán. Trident Digital Tech Holdings (NASDAQ: TDTH) và Webus International (NASDAQ: WETO) đã tiết lộ vị thế XRP như tài sản kho bạc, trích dẫn vai trò của nó như một công cụ phòng ngừa lạm phát. Những động thái này nhấn mạnh sự chuyển hướng rộng lớn hơn của doanh nghiệp hướng tới việc áp dụng crypto. Thỏa Thuận Ripple và SEC Cung Cấp Sự Rõ Ràng Pháp Lý cho XRP Sự tăng trưởng của XRP cũng gắn liền với sự rõ ràng về quy định. Vụ kiện Ripple và SEC kéo dài bốn năm đã kết thúc với phán quyết rằng việc bán XRP trên các sàn giao dịch không phải là chứng khoán, chấm dứt nhiều năm không chắc chắn. Thị trường Mỹ kể từ đó đã thúc đẩy các luật crypto mới, bao gồm Đạo luật GENIUS, đã thúc đẩy sự tuân thủ của Ripple...
Union
U$0.010228+6.87%
Sunrise Layer
RISE$0.010146-1.31%
Moonveil
MORE$0.03024-19.03%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/12 21:42
Chia sẻ
Album Của Ariana Grande Lại Trở Thành Bestseller Khi Sự Phấn Khích Cho Tour Diễn Của Cô Ấy Tăng Cao

Album Của Ariana Grande Lại Trở Thành Bestseller Khi Sự Phấn Khích Cho Tour Diễn Của Cô Ấy Tăng Cao

Bài đăng Album của Ariana Grande Lại Trở Thành Bestseller Khi Sự Phấn Khích Cho Tour Diễn Của Cô Ấy Tăng Cao đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Eternal Sunshine của Ariana Grande quay trở lại các bảng xếp hạng Anh khi tour diễn mới được công bố của cô đã tạo ra cơn sốt mua hàng, và album này quay trở lại top 40 trên danh sách doanh số. NEW YORK, NEW YORK – 06/05: Ariana Grande tham dự Met Gala 2024 với chủ đề "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan vào ngày 06 tháng 5 năm 2024 tại New York City. (Ảnh của Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue) Getty Images for The Met Museum/Vogue Trong một thời gian ngắn, có vẻ như Ariana Grande có thể sẽ không tổ chức tour diễn cho album Eternal Sunshine của mình. Album đầy đủ ra mắt vào đầu năm 2024 và mang đến nhiều bài hát hit, nhưng không có thông tin gì về chuyến lưu diễn. Năm 2025 gần như đến và đi mà không có bất kỳ thông báo nào như vậy, nhưng nữ ca sĩ đang hướng tới tương lai của mình sau khi quảng bá cho phần thứ hai trong hai bộ phim Wicked. Grande gần đây đã công bố Eternal Sunshine Tour, quảng bá cho album cùng tên của cô. Đợt đầu tiên của các ngày diễn đã được tiết lộ vào ngày 28 tháng 8, và vào ngày 9 tháng 9, một số buổi hòa nhạc bổ sung đã được thêm vào chặng Bắc Mỹ. Việc nhá hàng về thông báo tour diễn, và sau đó là việc chia sẻ chính thức về ngày, địa điểm, và thời điểm người hâm mộ có thể mua vé — bao gồm chỉ một số ít buổi diễn ở London — đã thúc đẩy cơn sốt mua Eternal Sunshine, biến nó thành một chiến thắng trên bảng xếp hạng một lần nữa tại Vương quốc Anh. Eternal Sunshine Trở Lại Eternal Sunshine quay trở lại hai bảng xếp hạng ở Anh trong tuần này, bùng nổ trở lại vào top 40 trên một trong số đó — nhưng chỉ vừa đủ. Trên danh sách Official Physical Albums, nỗ lực được đề cử Grammy này quay trở lại ở vị trí số 40. Nó cũng trở lại danh sách chung các tựa đề bán chạy nhất trong nước, Official Album Sales chart. Eternal Sunshine xuất hiện trở lại...
Sidekick
K$0.05988-3.45%
Union
U$0.010228+6.87%
Manchester City Fan
CITY$0.9704-0.34%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/12 21:28
Chia sẻ
ETF Meme Coin đầu tiên của Hoa Kỳ sẽ ra mắt vào thứ Năm với trọng tâm là Dogecoin, nhưng đây là lý do tại sao bạn nên mua Crypto mới này

ETF Meme Coin đầu tiên của Hoa Kỳ sẽ ra mắt vào thứ Năm với trọng tâm là Dogecoin, nhưng đây là lý do tại sao bạn nên mua Crypto mới này

ETF Meme coin đầu tiên của Mỹ bắt đầu giao dịch vào thứ Năm, tập trung vào Dogecoin và làm dấy lên cuộc tranh luận trên khắp thị trường tiền mã hoá. ETF Rex-Osprey Doge, giao dịch dưới mã DOJE, không được xây dựng theo Đạo luật Chứng khoán thông thường năm 1933. Thay vào đó, nó thuộc Đạo luật Công ty Đầu tư nghiêm ngặt hơn năm 1940, bao gồm các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư bổ sung. [...] Bài viết ETF Meme Coin đầu tiên của Mỹ ra mắt vào thứ Năm với trọng tâm là Dogecoin, nhưng đây là lý do tại sao bạn nên mua Crypto mới này xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
Union
U$0.010228+6.87%
SphereX
HERE$0.00023-4.16%
DOGE
DOGE$0.24862+1.93%
Chia sẻ
Blockonomi2025/09/12 20:50
Chia sẻ
Giá Bitcoin, thị trường Crypto chuẩn bị đón nhận Biến động trước thời điểm đáo hạn hơn 4,3 tỷ đô la quyền chọn

Giá Bitcoin, thị trường Crypto chuẩn bị đón nhận Biến động trước thời điểm đáo hạn hơn 4,3 tỷ đô la quyền chọn

Bài đăng Giá Bitcoin, Thị trường Crypto chuẩn bị cho Biến động trước khi hơn 4,3 tỷ đô la quyền chọn hết hạn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các nhà giao dịch thị trường Crypto dự đoán biến động giữa 4,3 tỷ đô la quyền chọn Bitcoin và Ethereum dự kiến hết hạn hôm nay. Các nhà giao dịch chờ đợi điều này, kỳ vọng giá Bitcoin sẽ tăng cao hơn. Hơn nữa, vốn hóa thị trường crypto đã lấy lại mức trên 4 nghìn tỷ đô la sau khi dữ liệu lạm phát PPI và Consumer price index（CPI） cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt nhẹ tại Hoa Kỳ. Thị trường lao động yếu đang hỗ trợ cho việc cắt giảm lãi suất Fed 25 điểm cơ bản vào tuần tới. Tuy nhiên, một sự hồi phục được dự đoán khi các ETF REX-Osprey XRP, BTC, DOGE, TRUMP và BONK sẽ ra mắt hôm nay. Biến động dự kiến cho giá Bitcoin với 3,36 tỷ đô la quyền chọn BTC hết hạn 28K quyền chọn BTC với giá trị danh nghĩa 3,32 tỷ đô la sẽ hết hạn trên sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất Deribit vào ngày 12 tháng 9. Tỷ lệ put-call là 1,31. Điều này cho thấy các nhà giao dịch đang rất bearish, đặt nhiều cược put hơn call. Hơn nữa, giá max pain của Bitcoin là 113,000 đô la, thấp hơn giá thị trường 115,016 đô la tại thời điểm viết bài. Điều này ngụ ý khả năng cao xảy ra pullback trong giá BTC, với các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế của họ giữa biến động mạnh. Ngoài ra, khối lượng put 24 giờ cao hơn khối lượng call 24 giờ. Tỷ lệ put-call là 1,06, cho thấy các nhà giao dịch đang mua nhiều quyền chọn put hơn, trái ngược với tâm lý thị trường crypto toàn cầu. BTC Options Open Interest | Nguồn: Deribit Theo GreeksLive, biến động ngầm định của BTC trong thị trường quyền chọn giảm nhẹ, bất chấp quyết định lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới. Giao dịch khối đã tăng về khối lượng, chiếm hơn một nửa khối lượng hàng ngày trong hai tuần qua. Phân tích phân bổ giao dịch trên Deribit cho thấy phần lớn giao dịch nhắm vào quyền chọn tháng 9, với hoạt động mua và bán diễn ra ở mức tương tự. Trong khi đó, nhà giao dịch kỹ thuật kỳ cựu Peter Brandt nhắc lại triển vọng xu hướng bearish về giá Bitcoin, tuyên bố nó sẽ đạt đỉnh trong tháng này. Tuy nhiên, lãi suất mở danh nghĩa của quyền chọn crypto CME đạt mức...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.514-0.79%
Bitcoin
BTC$121,268.93+0.06%
Bonk
BONK$0.00001898-1.45%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/12 20:02
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó