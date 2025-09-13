Sàn giao dịch MEXC
Bitcoin Là Một Khoản 'Mua' Chắc Chắn Cho Các Cá Mập Tuần Trước, Nguồn Dữ Liệu Mới Cho Thấy
Bitcoin UTXOs theo giá trị. Nguồn: CryptoQuant XWIN đề cập đến phản ứng bản năng đối với biến động giá BTC từ cơ sở nhà giao dịch đầu cơ Bitcoin, hoặc những người nắm giữ ngắn hạn (STHs) — các ví nắm giữ trong sáu tháng hoặc ít hơn. Dữ liệu CryptoQuant cho thấy tỷ lệ lợi nhuận đầu ra đã chi tiêu (SOPR) của những nhà đầu tư này chỉ mới bắt đầu chuyển sang dương vào thứ Sáu, sau một giai đoạn gần một tháng trong đó các đồng STH đang di chuyển trên chuỗi với thua lỗ. Bitcoin STH-SOPR. Nguồn: CryptoQuant Dự đoán "đợt tăng mạnh" tiếp theo cho BTC XWIN quan sát thấy số dư sàn giao dịch giảm như bằng chứng về nhu cầu mua ở mức giá hiện tại.
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 05:05
Nhà sáng lập xTAO cho biết Bittensor muốn trở thành Bitcoin của AI
Bài đăng Bittensor muốn trở thành Bitcoin của AI, theo nhà sáng lập xTAO xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Karia Samaroo, nhà sáng lập và CEO của xTAO, công ty đại chúng duy nhất làm việc trên hệ sinh thái Bittensor, giải thích tại sao AI cần được phi tập trung. Tóm tắt AI Phi tập trung mang lại khả năng phục hồi mà các công ty công nghệ lớn không thể có, theo CEO xTAO Karia Samaroo Bittensor thưởng cho các mô hình AI hoạt động tốt, hoạt động theo "chủ nghĩa tư bản thuần túy" Người dùng muốn có nhiều minh bạch hơn khi nói đến những gì đưa vào các mô hình AI Trí tuệ nhân tạo đã thu hút trí tưởng tượng của công chúng như ít công nghệ từng làm được. Tuy nhiên, bên dưới tiềm năng của nó là những lo ngại nghiêm trọng về sự tập trung quyền lực và kiểm soát. Hiện tại, các mô hình AI phổ biến nhất là tài sản độc quyền của một số công ty công nghệ lớn, có toàn quyền kiểm soát thiết kế và sử dụng chúng. Crypto.news đã nói chuyện với Karia Samaroo, nhà sáng lập và CEO của xTAO, một công ty đại chúng làm việc trên hệ sinh thái AI phi tập trung Bittensor (TAO). Samaroo giải thích tại sao cần có một mô hình thay thế giúp AI trở nên cởi mở hơn, phi tập trung hơn và phù hợp với nhu cầu của người dùng. crypto.news: Blockchain mang lại gì cho AI, và Bittensor đóng vai trò gì? Karia Samaroo: Tập trung hóa là vấn đề lớn nhất của AI. Khi AI phát triển thành công cụ mạnh mẽ nhất mà nhân loại từng tạo ra, việc chỉ có một vài công ty kiểm soát nó tạo ra rủi ro tập trung rất lớn. Tôi thường so sánh Bittensor với Bitcoin. Bitcoin đã giải quyết vấn đề tập trung hóa xung quanh tiền tệ: nó không thể bị lạm phát, bất kỳ ai cũng có thể truy cập và không có người gác cổng. Bittensor áp dụng ý tưởng tương tự cho AI. Với AI tập trung như OpenAI, một cơ quan quyết định cách đào tạo mô hình, dữ liệu họ sử dụng, thành kiến họ có và những gì họ kiểm duyệt. Họ cũng có thể cắt đứt quyền truy cập bất cứ lúc nào. Đó là một vấn đề lớn. Bittensor sử dụng mô hình của Bitcoin để giải quyết vấn đề này cho AI. CN: Các công ty đang giới thiệu phi tập trung hóa cho AI như thế nào? KS: Có một vài ví dụ tốt về các giải pháp AI phi tập trung...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 04:42
Phân tích sự tăng vọt của Bitcoin khi dữ liệu CPI thúc đẩy đồn đoán về cắt giảm lãi suất
Bài đăng Phân tích sự tăng giá của Bitcoin khi dữ liệu CPI thúc đẩy đồn đoán cắt giảm lãi suất đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà báo Đăng: Ngày 12 tháng 9 năm 2025 Những điểm chính cần lưu ý KOSPI đã đạt mức Cao nhất mọi thời đại, và các nhà giao dịch nên chú ý đến Khối lượng giao dịch tăng trong 5-7 ngày để báo hiệu xu hướng tăng tiếp theo đang diễn ra. Trong hai ngày qua, Bitcoin [BTC] đã chứng kiến mức tăng giá 3,53%, từ 111,5k USD lên 115,4k USD. Vào ngày 11 tháng 9, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ đã công bố số liệu Consumer price index（CPI） tháng 8 năm 2025. Dữ liệu này chứng minh đây là lần thứ ba trong năm 2025 mà chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) cho thấy tình trạng giảm phát rõ ràng. Tin tức này, kết hợp với khả năng cao về việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp FOMC vào tuần tới, có thể tạo tiền đề cho đợt tăng giá Bitcoin dài hạn hơn. Tuy nhiên, các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần thận trọng với Biến động giá ngắn hạn, đặc biệt là trong những giờ ngay trước và sau khi công bố tin tức quan trọng liên quan đến thị trường việc làm và quyết định lãi suất của Hoa Kỳ. Dữ liệu cho thấy xu hướng tăng của BTC có khả năng tiếp tục Nguồn: CryptoQuant Trong một bài đăng trên CryptoQuant Insights, nhà phân tích Arab Chain nhận xét rằng đợt tăng giá Bitcoin vào tháng 8 được thúc đẩy bởi Khối lượng giao dịch tăng và dự trữ cải thiện. Cường độ giao dịch spot nhấn mạnh mối quan hệ giữa khối lượng và dự trữ sàn giao dịch. Khối lượng cao so với dự trữ cho thấy cường độ giao dịch cao, và BTC được giao dịch tích cực, niềm tin thị trường cao. Khối lượng thấp so với dự trữ cho thấy cường độ giao dịch thấp, và lượng lớn Bitcoin đang nằm im trên sàn giao dịch, cho thấy thiếu áp lực mua hoặc bán mạnh. Nhà phân tích chỉ ra rằng sự sụt giảm giá xuống dưới 110k USD cùng với dự trữ tăng và giảm tỷ lệ giao dịch sẽ có nghĩa là người bán đang kiểm soát thị trường. Tuy nhiên, xu hướng tiếp tục đi lên có khả năng xảy ra hơn là đột ngột dump dựa trên dữ liệu hiện có. Nguồn: Alphractal trên X Chỉ số tổng hợp Hàn Quốc...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 04:38
Bitcoin Có Thể Tăng Vọt Mạnh Mẽ?
Bài đăng Liệu Bitcoin Hyper Cũng Sẽ Tăng Vọt? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin Tiền điện tử 12 Tháng 9 2025 | 20:36 Chúng tôi tìm hiểu lý do tại sao các nhà phân tích tin rằng Bitcoin có thể sao chép đà tăng lịch sử của vàng và làm thế nào điều này có thể đưa Bitcoin Hyper vào dòng chính. Các nhà phân tích tại QCP Capital tin rằng Bitcoin có thể sánh ngang với đà tăng lịch sử của vàng và đang tích cực theo dõi hai tài sản song song trước khi công bố dự báo Q4 cho $BTC. Các nhà phân tích đã nói với Decrypt Media rằng: 'Chúng tôi đang theo dõi liệu tỷ lệ vàng-Bitcoin có tiến gần đến 0,041, một mức mà trong lịch sử đã trùng với những giai đoạn vàng tăng giá trong khi Bitcoin ổn định. Với dòng tiền kho bạc tổ chức đang tăng lên, vùng này đáng được giám sát như một dấu hiệu tiềm năng cho sự thay đổi động lực thị trường.' Theo các chuyên gia, việc Bitcoin ngày càng được các tổ chức chấp nhận và sự tin tưởng của nhà đầu tư chính là những chất xúc tác đằng sau hiệu suất biểu đồ của tài sản này. Bitcoin Hyper ($HYPER) có thể sẽ góp phần vào điều đó, vì nó nhằm tăng cường hiệu suất mạng Bitcoin để giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn. Liệu Bitcoin Sẽ Vượt Trội Hơn Vàng Vào Năm 2025? Đây là câu hỏi mà Myriad, một nền tảng dự đoán thị trường, đã hỏi người dùng để đánh giá tâm lý thị trường, và kết quả thật đáng ngạc nhiên: 62,7% nói không. Nguồn: Myriad Tuy nhiên, phần thú vị là ở chỗ. Hôm qua, trong những giờ trước khi thế giới tin tức nghe tin giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục được điều chỉnh theo lạm phát lần đầu tiên trong 45 năm, chỉ có 54% (so với 62,7%) người trả lời thuộc phe 'không'. Điều này có nghĩa là gần một nửa (46%) người dùng tin rằng Bitcoin có thể sánh ngang với đà tăng lịch sử của vàng. Một câu hỏi thú vị hơn là liệu Bitcoin có thể vượt trội hơn vàng trong năm năm hoặc hơn nữa không. Câu trả lời có thể đã khác nhiều. Nhà phân tích tiền điện tử Fred Kruger tin rằng Bitcoin có thể đạt tổng giá trị thị trường $200T+ trong 20 năm tới, vượt qua vốn hóa thị trường của vàng 500%. Những lý do đằng sau niềm tin của ông? Bitcoin...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 03:22
Tín dụng thuế lớn hơn của Biden PUSH chi phí chăm sóc sức khỏe tăng cao lên người nộp thuế
Bài đăng Tín dụng thuế lớn hơn của Biden đẩy chi phí chăm sóc sức khỏe tăng cao cho người nộp thuế xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Góc nhìn từ trên cao về một nữ nhân viên chăm sóc người Nhật đang thực hiện tài chính gia đình trực tuyến trên máy tính cùng với bệnh nhân cao tuổi lo lắng của cô tại nhà ông. getty Hai cuộc khảo sát gần đây về các nhà tuyển dụng cho thấy phí bảo hiểm y tế của nhân viên có khả năng tăng khoảng 6,5% vào năm 2026. Sự tăng này đến vào thời điểm không thuận lợi cho người tiêu dùng, khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang và thị trường lao động đang suy yếu. Đây cũng là tin xấu cho người nộp thuế, những người trợ cấp cho các gói bảo hiểm y tế được mua trên thị trường Đạo luật Chăm sóc Giá cả Phải chăng (ACA) vì chi phí cao hơn đồng nghĩa với trợ cấp thuế lớn hơn. May mắn thay, người nộp thuế sẽ thấy được sự giảm nhẹ nếu Quốc hội cho phép tín dụng thuế phí bảo hiểm mở rộng được thực hiện trong thời kỳ chính quyền Biden hết hạn vào cuối năm. Năm 2021, Quốc hội đã mở rộng tín dụng thuế phí bảo hiểm (PTC) của ACA như một phần của Đạo luật Kế hoạch Cứu trợ Mỹ (ARPA). Được thông qua theo đường lối đảng phái với tất cả đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu chống lại, ARPA đã mở rộng tín dụng thuế theo hai cách. Thứ nhất, nó loại bỏ giới hạn thu nhập tối đa để đủ điều kiện nhận trợ cấp. Thứ hai, nó giảm và trong một số trường hợp, loại bỏ đóng góp phí bảo hiểm cá nhân. Đảng Dân chủ ban đầu bán PTC mở rộng như một biện pháp tạm thời để giúp mọi người đối phó với đại dịch COVID, nhưng sau đó nó đã được gia hạn bởi Đạo luật Giảm lạm phát năm 2022 đến cuối năm 2025. PTC mở rộng đã khiến người nộp thuế tốn một khoản tiền đáng kể. Theo sự mở rộng PTC, các hộ gia đình có thu nhập từ 100% đến 150% mức nghèo liên bang không phải trả bất kỳ phí bảo hiểm nào cho bảo hiểm của họ. Trước khi mở rộng, các hộ gia đình tương tự được kỳ vọng sẽ có một phần đóng góp, trả từ 2% đến 4% thu nhập hàng tháng của họ cho phí bảo hiểm. Theo báo cáo từ Trung tâm Đổi mới Chính sách Kinh tế, điều này yêu cầu người nộp thuế phải chi thêm 2,000 đô la mỗi năm cho...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 03:16
Altcoin tăng mạnh – Bitcoin kiểm tra lại mức 113,000 USD (2025)
Bài đăng Altcoin tăng mạnh – Bitcoin kiểm tra lại mức 113,000 USD (2025) đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin tăng mạnh – Bitcoin kiểm tra lại mức 113,000 USD (2025) Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Martin Šimek là chuyên gia Slovakia về tiền điện tử và công nghệ blockchain với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số. Ông thường xuyên xuất bản các bài phân tích, hướng dẫn và tin tức từ thế giới DeFi, NFT và Web3 trên blog của mình và các tạp chí chuyên ngành. Ông tập trung vào việc giáo dục công chúng Slovakia về an toàn đầu tư, cũng như việc sử dụng thực tế tiền điện tử trong cuộc sống hàng ngày. Mục tiêu của ông là đưa thế giới phi tập trung đến gần hơn với những người ít am hiểu về công nghệ. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/altcoins-surge-as-bitcoin-btc-retakes-113k-market-update-sk/
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 02:41
ULTILAND Hợp Tác Với Cwallet Để Phát Triển Mạng Tài Sản Thế Giới Thực Văn Hóa Với Các Giải Pháp Web2.5 Thống Nhất
Quan hệ đối tác này được thiết lập để hợp nhất hệ sinh thái tài sản văn hóa của ULTILAND với cơ sở hạ tầng thanh toán an toàn và ví mới nhất của Cwallet.
Blockchainreporter
2025/09/13 02:40
15 triệu USD Bitcoin thức giấc sau 10 năm ngủ yên khi BTC đạt 116,000 USD
Bài đăng $15M In Bitcoin Thức Tỉnh Sau 10 Năm Ngủ Yên Khi BTC Đạt $116K xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Người ta nói rằng các nhà báo không bao giờ thực sự ngừng làm việc. Nhưng đối với Christian, đó không chỉ là một phép ẩn dụ, mà là một lối sống. Ban ngày, anh điều hướng qua những thay đổi không ngừng của thị trường tiền mã hóa, vận dụng từ ngữ như một biên tập viên dày dạn kinh nghiệm và tạo ra những bài viết giải mã thuật ngữ chuyên môn cho đại chúng. Tuy nhiên, khi máy tính chuyển sang chế độ ngủ đông, sở thích của anh lại chuyển sang hướng cơ khí (và đôi khi là triết học). Hành trình của Christian với ngôn từ bắt đầu từ lâu trước kỷ nguyên Bitcoin. Trong những giảng đường thiêng liêng của học thuật, anh đã trau dồi kỹ năng viết lách với tư cách là một cây bút đặc sắc cho tờ báo đại học. Tình yêu sớm với việc kể chuyện này đã mở đường cho một thời gian thành công với vai trò biên tập viên tại một công ty kỹ thuật dữ liệu, nơi bài luận đoạt giải tháng đầu tiên của anh đã tài trợ cho nguồn cung cấp thức ăn cho chó và mèo kéo dài nhiều tháng - minh chứng cho sự tận tâm của anh với những người bạn lông xù (sẽ nói thêm về điều này sau). Christian sau đó đã chu du trong thế giới báo chí, làm việc tại các tờ báo ở Canada và thậm chí cả Hàn Quốc. Cuối cùng anh đã định cư tại một tập đoàn tin tức địa phương ở quê nhà Philippines trong một thập kỷ, trở thành một người nghiện tin tức thực thụ. Nhưng sau đó, điều gì đó mới đã thu hút sự chú ý của anh: tiền mã hóa. Nó giống như một cuộc săn kho báu kết hợp với kể chuyện - đúng sở trường của anh! Vì vậy, anh đã có được một công việc tuyệt vời tại NewsBTC, nơi anh là một trong những chuyên gia về mọi thứ liên quan đến crypto. Anh phân tích những thông tin phức tạp thành những phần nhỏ dễ hiểu, giúp mọi người dễ dàng tiếp cận (anh cảm ơn đội ngũ quản lý đã dạy anh kỹ năng này). Nghĩ rằng Christian chỉ biết làm việc mà không biết chơi? Không đời nào! Khi không ngồi trước máy tính, bạn sẽ thấy anh đang đắm mình trong niềm đam mê với xe máy. Là một người đam mê xe cộ thực thụ, Christian thích vọc vạch chiếc xe của mình và tận hưởng niềm vui trên những cung đường mở với chiếc Yamaha R3 320cc. Từng là một tay đua tốc độ đã đạt...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 02:20
Đây Là Lý Do Tại Sao Emmy Năm Nay Có Thể Mang Tính Chính Trị
Bài đăng Đây Là Lý Do Tại Sao Emmy Năm Nay Có Thể Mang Tính Chính Trị xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Danh hài Nate Bargatze sẽ dẫn chương trình Giải thưởng Emmy Primetime năm nay vào tối Chủ nhật, và mặc dù anh tự mô tả mình là một danh hài phi chính trị, các sự kiện chính trị vẫn có thể phủ bóng lên buổi lễ với khả năng chiến thắng của chương trình đêm khuya đã bị hủy của Stephen Colbert và an ninh được tăng cường sau vụ ám sát Charlie Kirk. Emmy phát sóng ngày 14 tháng 9 trên CBS. (Ảnh của Frazer Harrison/Getty Images) Getty Images Các Sự Kiện Chính Cris Abrego, chủ tịch của Television Academy, đã nói với Variety rằng những người chiến thắng sẽ không bị kiểm duyệt khi đưa ra các tuyên bố chính trị trong bài phát biểu của họ, tuyên bố họ "tự do nói những gì họ muốn trong thời gian họ muốn," mặc dù các nhà sản xuất đang cố gắng giữ các bài phát biểu trong vòng 45 giây. Trong một khoảnh khắc chính trị có thể xảy ra, một số hãng truyền thông dự đoán "The Late Show with Stephen Colbert" sẽ giành giải cho loạt chương trình talk show hay nhất, một phần vì chương trình đã thu hút sự chú ý đáng kể sau khi bị hủy trong một quyết định gây tranh cãi của CBS sau vụ sáp nhập của Paramount với Skydance. CBS bảo vệ việc hủy bỏ như một quyết định tài chính, mặc dù một số chính trị gia Đảng Dân chủ cáo buộc CBS đã nhượng bộ Trump sau khi giải quyết vụ kiện mà ông đã đệ trình chống lại CBS và "60 Minutes," trong khi Trump ăn mừng việc hủy bỏ, vì Colbert là một người thường xuyên chỉ trích Trump. Colbert là một trong số hàng chục người nổi tiếng dự kiến sẽ xuất hiện tại Emmy, cũng như Sydney Sweeney, nữ diễn viên có quảng cáo cho American Eagle đã gây phản ứng dữ dội vì cáo buộc nó gần như quảng bá cho thuyết ưu sinh, trong khi những người bảo thủ bao gồm Tổng thống Donald Trump đã ủng hộ quảng cáo và ca ngợi Sweeney. Emmy sẽ diễn ra vào Chủ nhật, vài ngày sau vụ ám sát nhân vật cánh hữu Charlie Kirk, và Deadline đã báo cáo, trích dẫn nguồn tin thực thi pháp luật, Emmy đang tăng cường an ninh, bao gồm sự hiện diện lớn hơn của Sở Cảnh sát Los Angeles cũng như sự tham gia của Bộ An ninh Nội địa và Tuần tra Đường cao tốc California. Sau vụ ám sát Kirk, Bargatze và các nhà sản xuất Emmy đã nói với Variety rằng họ không...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 01:10
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 00:47
