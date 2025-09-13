So sánh BlockDAG, Ozak AI & Snorter
Bài đăng BlockDAG, Ozak AI & Snorter Compared xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 13 September 2025 | 01:00 So sánh BlockDAG, Ozak AI và Snorter trong các đợt bán trước năm 2025. Tìm hiểu cách gần 405 triệu USD đã được huy động, các công cụ Hỗ trợ bởi AI và tính năng giao dịch đưa những đồng coin này vượt trội hơn các đồng khác. Các đợt bán trước hàng đầu của crypto năm 2025 đang thu hút sự chú ý không phải thông qua sự ồn ào, mà thông qua bằng chứng về tiến độ. Ozak AI đã thu thập 2,6 triệu USD, bán 844 triệu đồng coin với giá 0,01 USD mỗi đồng. Snorter, hoạt động như một bot giao dịch dựa trên Solana trên Telegram, đã huy động được 3,7 triệu USD bằng cách cung cấp các tính năng hữu ích như sniping, Copy Trade và phát hiện Rug Pull. Tuy nhiên, không có dự án nào sánh được với tầm với của BlockDAG (BDAG). Với gần 405 triệu USD đã huy động, hơn 26,2 tỷ đồng coin đã bán và mạng lưới khai thác ngày càng tăng với 3 triệu người dùng X1, nó đã vượt qua những gì hầu hết các dự án đạt được ngay cả sau khi ra mắt. Người mua giai đoạn 1 tham gia ở mức 0,001 USD, trong khi giá hiện tại là 0,0013 USD vẫn là mức giá ban đầu. Sự khác biệt này giải thích tại sao BlockDAG đứng vị trí là đợt bán trước được theo dõi nhiều nhất của năm nay.
Ozak AI Mở Cửa Sổ Bán Trước 2,6 Triệu USD
Ozak AI đã vượt qua 2,6 triệu USD trong quỹ bán trước, bán 844 triệu đồng coin với giá 0,01 USD mỗi đồng. Sức hấp dẫn của nó không chỉ là khả năng chi trả; dự án đang hình thành một nền tảng kết hợp trí tuệ nhân tạo và blockchain. Với trọng tâm vào các thông tin dự đoán, phân tích tài chính và các công cụ ra quyết định, Ozak AI trình bày một hướng đi có mục đích rõ ràng. Đây không phải là về các xu hướng ngắn hạn, mà là về việc mang lại giá trị thực tế gắn liền với sự phát triển toàn cầu của AI.
Thời điểm không chắc chắn trên thị trường thường là khi những người mua cẩn thận âm thầm nắm giữ vị thế. Ozak AI phù hợp với chiến lược này bằng cách cung cấp cơ hội tham gia giai đoạn đầu với sản phẩm được thiết kế xoay quanh một trong những công nghệ phát triển nhanh nhất hiện nay. Đối với những người đang khám phá các đồng coin bán trước với cách tiếp cận cân bằng giữa rủi ro và cơ hội, đợt bán trước này mang đến một cơ hội hiếm có. Sự kết hợp giữa dịch vụ Hỗ trợ bởi AI và hỗ trợ blockchain khiến nó trở thành một dự án đáng theo dõi.
Bán Trước Snorter Tăng Trưởng Vượt...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 07:25