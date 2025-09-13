2025-10-10 thứ sáu

Kesha Và Orville Peck Đến 'Tennessee' Trong Sự Hợp Tác Mới

Kesha Và Orville Peck Đến 'Tennessee' Trong Sự Hợp Tác Mới

Bài đăng Kesha Và Orville Peck Đến 'Tennessee' Trong Sự Hợp Tác Mới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Kesha Getty Images for iHeartMedia Ngay sau khi phát hành album Period vào mùa hè này, Kesha vẫn chưa ngừng vui vẻ. Ngôi sao nhạc pop đầy năng lượng đã trở lại với "Nashville," một sự hợp tác mới cùng ngôi sao nhạc đồng quê nổi tiếng Orville Peck. Bộ đôi đã mang bài hát đến cuộc sống với sự giúp đỡ của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Tayla Parx và nhà sản xuất Hudson Mohawke. Về mặt âm nhạc, "Tennessee" là một sự khác biệt so với album Period chủ yếu theo hướng pop, ngoại trừ các bài hát như "Yippee-Ki-Yay" và "Cathedral"; thay vào đó, nó giống như một sự gợi nhớ đến các album trước đây Rainbow và High Road. Nhạc đồng quê không hẳn là lãnh thổ xa lạ đối với Kesha; ở tuổi lên bốn, gia đình cô đã chuyển đến Nashville, nơi cô lớn lên trước khi trở về Los Angeles để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Cô nói nhiều về điều đó trong bài hát. "Đó là nơi tôi học cách uống để say / Đó là nơi tôi học cách hút để phê / Đó là nơi tôi học cách làm việc từ 9 đến 5 / Đó là nơi tôi thề rằng Mẹ đã cố gắng," cô hát. Kesha mô tả quá trình sáng tạo suôn sẻ khi nhớ lại việc tạo ra bài hát với Peck, Parx và Mohawke. "Tôi cảm thấy an toàn để khám phá nguồn gốc miền Nam của mình và phấn khích khi bước vào một căn phòng với những nghệ sĩ mà tôi ngưỡng mộ trong nhiều năm và tạo ra âm nhạc cảm thấy thật và chân thành," cô nói với Rolling Stone. "Tất cả họ đều là những người sáng tạo truyền cảm hứng, những người chỉ muốn tạo ra âm nhạc tuyệt vời." "Tôi đã là một con điên / Ồ, nhưng ít nhất cuộc sống tôi đã sống / Nó tạo ra những câu chuyện hay / Gọi tôi bất cứ thứ gì nhưng đừng gọi là nhàm chán / Lộn xộn, vâng, tôi biết / Nhưng tôi nghe nói các bạn thích một buổi biểu diễn / Vậy thì đ***, đây này," Kesha và Peck cùng nhau hát trong bài. "Nhưng, người yêu dấu, đừng quên rằng / Cáo phó của tôi tốt hơn nên nói / 'Chết tiệt, cô ấy để lại một di sản quá tốt' / Bạn...
Mets Đang Nguy Hiểm Gần Với Việc Tạo Ra Loại Lịch Sử Sai Lầm

Mets Đang Nguy Hiểm Gần Với Việc Tạo Ra Loại Lịch Sử Sai Lầm

Bài đăng The Mets Đang Nguy Hiểm Gần Đến Việc Tạo Ra Lịch Sử Sai Lầm xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. PHILADELPHIA, PA – SEPTEMBER 11: Người chơi base đầu tiên của New York Mets Pete Alonso (20) theo dõi trong trận đấu giữa New York Mets và Philadelphia Phillies vào ngày 11 tháng 9 năm 2025 tại Citizens Bank Park ở Philadelphia, PA. (Ảnh của Terence Lewis/Icon Sportswire qua Getty Images) Icon Sportswire qua Getty Images Trận đấu sân nhà cuối cùng của mùa giải thường lệ năm ngoái bắt đầu với sự không chắc chắn thú vị cho Mets, những người đã có màn trở lại mạnh mẽ từ khởi đầu tồi tệ và đặt họ vào giữa cuộc đua cho vị trí wild card NL cuối cùng với 13 trận đấu còn lại. Những kết quả tiềm năng trải dài từ đau lòng đến hân hoan — không còn trận đấu nào tại Citi Field hoặc phép màu mùa hè kéo dài đến tháng Mười — nhưng chúng được bao phủ bởi một lớp niềm tin rằng bất kể Mets thể hiện như thế nào, kết quả của mùa giải 2024 đều toát lên sự tích cực về con người của Mets cũng như tương lai ngắn hạn và dài hạn của câu lạc bộ. Trận đấu sân nhà cuối cùng của mùa giải thường lệ năm nay mang cùng khuôn mẫu, nhưng không có thành phần nào của năm ngoái. Mets mở đầu chuỗi chín trận sân nhà tối nay đối đầu với Rangers và Jacob deGrom (ôi không) với lợi thế dẫn trước 1 1/2 trận so với Giants và Reds trong cuộc đua cho vị trí wild card NL cuối cùng với 15 trận đấu còn lại. Đó là vị trí tốt hơn về mặt kỹ thuật so với trận đấu sân nhà cuối cùng năm ngoái, khi Mets hòa với Diamondbacks cho vị trí cuối cùng. Ngoại trừ, tất nhiên, con đường đến bờ vực của suất tham dự postseason này đã khó khăn hơn nhiều so với năm ngoái, khi Mets chạm đáy với tỷ lệ 24-35 và kém năm trận so với vị trí wild card cuối cùng vào ngày 2 tháng 6. Những Mets này đã có thành tích tốt nhất trong bóng chày ở mức 45-24 tính đến ngày 12 tháng 6, khi họ dẫn trước sáu trận so với wild...
Tether Ra Mắt Stablecoin USAT Để Gia Nhập Thị Trường Hoa Kỳ Dưới Sự Giám Sát Của Liên Bang

Tether Ra Mắt Stablecoin USAT Để Gia Nhập Thị Trường Hoa Kỳ Dưới Sự Giám Sát Của Liên Bang

Bài đăng Tether Ra mắt Stablecoin USAT để Gia nhập Thị trường Mỹ Dưới Sự Giám sát Liên bang xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm nổi bật: USAT là stablecoin được quy định bởi Mỹ, được hỗ trợ bằng đô la và tuân thủ Đạo luật GENIUS mới, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2025. Cựu giám đốc Hội đồng Crypto Nhà Trắng Bo Hines sẽ lãnh đạo bộ phận mới của Tether tại Mỹ từ Charlotte, North Carolina. Anchorage Digital sẽ phát hành token, trong khi Cantor Fitzgerald sẽ quản lý dự trữ và đóng vai trò là đại lý chính. Tether, đơn vị phát hành stablecoin lớn nhất thế giới USDT, đã chính thức công bố token được hỗ trợ bằng đô la được quy định bởi Mỹ đầu tiên, USAT (USAT), báo hiệu một bước tiến lớn vào thị trường tài chính Mỹ. Việc ra mắt được thông báo vào thứ Sáu tại một sự kiện ở New York bởi CEO Tether Paolo Ardoino. Tether Công bố USA₮, Stablecoin Được Hỗ trợ bằng Đô la Được Quy định bởi Mỹ theo Kế hoạch, và Sẽ Bổ nhiệm Bo Hines làm CEO của Tether USA₮Theo dõi @USAT_io 🇺🇸https://t.co/w0JxBvttwv — Tether (@Tether_to) Ngày 12 tháng 9 năm 2025 Stablecoin tuân thủ quy định Mỹ Không giống như USDT - sản phẩm chủ lực của Tether, đã phát triển thành tài sản trị giá 170 tỷ đô la và được sử dụng rộng rãi trên các thị trường toàn cầu nhưng vẫn nằm ngoài sự chấp thuận của cơ quan quản lý Mỹ, USAT được thiết kế đặc biệt cho thị trường Mỹ. Token này sẽ tuân thủ Đạo luật GENIUS, luật liên bang mới được ban hành để thiết lập các quy tắc giám sát cho các đơn vị phát hành stablecoin. Anchorage Digital, một ngân hàng crypto được quản lý bởi liên bang, sẽ đóng vai trò là đơn vị phát hành token. Trong khi đó, Cantor Fitzgerald, một nhà đầu tư vào Tether và một trong những tổ chức tài chính lâu đời nhất của Phố Wall, sẽ đóng vai trò là giám sát viên dự trữ và đại lý chính. USAT cũng sẽ tích hợp công nghệ Hadron của Tether, một nền tảng được thiết kế để hỗ trợ tokenization tài sản thực, mở rộng hơn nữa tiện ích cho các doanh nghiệp và tổ chức Mỹ. Bo Hines lãnh đạo hoạt động tại Mỹ Tether cũng thông báo bổ nhiệm Bo Hines làm CEO của bộ phận Mỹ mới thành lập, Tether USAT. Hines, một luật sư và cựu Giám đốc Điều hành của Hội đồng Crypto Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Donald Trump, sẽ giám sát việc triển khai USAT từ Charlotte, North Carolina. MỚI: CEO @Tether_to...
Một Ngày Nữa, Một Kỷ Lục Nữa: Sức Mạnh Điện Toán Của Bitcoin Ngày Càng Mạnh Mẽ

Một Ngày Nữa, Một Kỷ Lục Nữa: Sức Mạnh Điện Toán Của Bitcoin Ngày Càng Mạnh Mẽ

Bài đăng Một Ngày Nữa, Một Kỷ Lục Nữa: Sức Mạnh Điện toán đám mây Của Bitcoin Ngày Càng Mạnh Mẽ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sức mạnh điện toán thô của Bitcoin tiếp tục phát triển, và vào thứ Sáu, mạng lưới đã đạt được một kỷ lục khác — đưa Tỷ lệ Hash lên đến 1,057 exahash mỗi giây (EH/s) hoặc 1,057 zettahash mỗi giây (ZH). Tỷ lệ Hash Của Bitcoin Tăng Vọt Lên 1,057 ZH/s Một ngày nữa, một kỷ lục nữa cho Tỷ lệ Hash toàn cầu của Bitcoin. Vào ngày 12/09/2025, dữ liệu từ hashrateindex.com cho thấy [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/another-day-another-record-bitcoins-computing-muscle-flexes-harder/
Hoa Kỳ thâm hụt 345 tỷ USD trong tháng 8, lãi suất ròng tăng vọt, Vàng gần mức kỷ lục, BTC vượt 115 nghìn USD

Hoa Kỳ thâm hụt 345 tỷ USD trong tháng 8, lãi suất ròng tăng vọt, Vàng gần mức kỷ lục, BTC vượt 115 nghìn USD

Bài đăng Mỹ thâm hụt 345 tỷ USD trong tháng 8, lãi suất ròng tăng vọt, Vàng gần mức kỷ lục, BTC vượt 115.000 USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chính phủ Mỹ ghi nhận thâm hụt 345 tỷ USD trong tháng 8, với thu nhập 344 tỷ USD bị lu mờ bởi chi tiêu 689 tỷ USD. Các khoản chi lớn nhất là Medicare với 141 tỷ USD và An sinh xã hội với 134 tỷ USD, nhưng điều nổi bật là lãi suất ròng ở mức 93 tỷ USD, hiện là khoản chi lớn thứ ba. Điều này làm nổi bật áp lực ngày càng tăng mà chi phí vay tăng đang đặt lên tài chính liên bang. Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, nhưng lịch sử cho thấy điều đó sẽ không đơn giản. Vào tháng 9 năm 2024, Fed nới lỏng chính sách 100 điểm cơ bản chỉ để thấy lợi suất ở đầu dài tăng mạnh. Trái phiếu kho bạc 30 năm tăng từ 3,9% lên 5%, và hiện ở mức 4,7%. Với dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát đang tăng tốc, rủi ro là việc cắt giảm lãi suất có thể thúc đẩy áp lực giá cả hơn nữa. Điều đó sẽ buộc lợi suất tăng cao hơn, tăng chi phí trả nợ và có khả năng làm sâu thêm lỗ hổng tài chính, tạo ra một bối cảnh đầy thách thức cho các nhà hoạch định chính sách và thị trường. Thị trường đang phản ứng một cách dứt khoát. Vàng đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới, chỉ dưới 3.670 USD mỗi ounce, đánh dấu mức tăng từ đầu năm đến nay gần 40%. Bitcoin cũng đang thu hút sự chú ý, vượt mức 115.000 USD khi các nhà đầu tư tìm kiếm các lựa chọn thay thế trong môi trường mà tính bền vững của nợ đang trở thành mối quan tâm lớn hơn. Nguồn: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/12/us-posts-usd345b-august-deficit-net-interest-at-3rd-largest-outlay-gold-and-btc-rise
So sánh BlockDAG, Ozak AI & Snorter

So sánh BlockDAG, Ozak AI & Snorter

Bài đăng BlockDAG, Ozak AI & Snorter Compared xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 13 September 2025 | 01:00 So sánh BlockDAG, Ozak AI và Snorter trong các đợt bán trước năm 2025. Tìm hiểu cách gần 405 triệu USD đã được huy động, các công cụ Hỗ trợ bởi AI và tính năng giao dịch đưa những đồng coin này vượt trội hơn các đồng khác. Các đợt bán trước hàng đầu của crypto năm 2025 đang thu hút sự chú ý không phải thông qua sự ồn ào, mà thông qua bằng chứng về tiến độ. Ozak AI đã thu thập 2,6 triệu USD, bán 844 triệu đồng coin với giá 0,01 USD mỗi đồng. Snorter, hoạt động như một bot giao dịch dựa trên Solana trên Telegram, đã huy động được 3,7 triệu USD bằng cách cung cấp các tính năng hữu ích như sniping, Copy Trade và phát hiện Rug Pull. Tuy nhiên, không có dự án nào sánh được với tầm với của BlockDAG (BDAG). Với gần 405 triệu USD đã huy động, hơn 26,2 tỷ đồng coin đã bán và mạng lưới khai thác ngày càng tăng với 3 triệu người dùng X1, nó đã vượt qua những gì hầu hết các dự án đạt được ngay cả sau khi ra mắt. Người mua giai đoạn 1 tham gia ở mức 0,001 USD, trong khi giá hiện tại là 0,0013 USD vẫn là mức giá ban đầu. Sự khác biệt này giải thích tại sao BlockDAG đứng vị trí là đợt bán trước được theo dõi nhiều nhất của năm nay. Ozak AI Mở Cửa Sổ Bán Trước 2,6 Triệu USD Ozak AI đã vượt qua 2,6 triệu USD trong quỹ bán trước, bán 844 triệu đồng coin với giá 0,01 USD mỗi đồng. Sức hấp dẫn của nó không chỉ là khả năng chi trả; dự án đang hình thành một nền tảng kết hợp trí tuệ nhân tạo và blockchain. Với trọng tâm vào các thông tin dự đoán, phân tích tài chính và các công cụ ra quyết định, Ozak AI trình bày một hướng đi có mục đích rõ ràng. Đây không phải là về các xu hướng ngắn hạn, mà là về việc mang lại giá trị thực tế gắn liền với sự phát triển toàn cầu của AI. Thời điểm không chắc chắn trên thị trường thường là khi những người mua cẩn thận âm thầm nắm giữ vị thế. Ozak AI phù hợp với chiến lược này bằng cách cung cấp cơ hội tham gia giai đoạn đầu với sản phẩm được thiết kế xoay quanh một trong những công nghệ phát triển nhanh nhất hiện nay. Đối với những người đang khám phá các đồng coin bán trước với cách tiếp cận cân bằng giữa rủi ro và cơ hội, đợt bán trước này mang đến một cơ hội hiếm có. Sự kết hợp giữa dịch vụ Hỗ trợ bởi AI và hỗ trợ blockchain khiến nó trở thành một dự án đáng theo dõi. Bán Trước Snorter Tăng Trưởng Vượt...
Nick Kurtz Của Athletics Rõ Ràng Là Tân Binh Hàng Đầu AL; Còn NL Thì Sao?

Nick Kurtz Của Athletics Rõ Ràng Là Tân Binh Hàng Đầu AL; Còn NL Thì Sao?

Bài đăng Athletics' Nick Kurtz Rõ Ràng Là Tân Binh Hàng Đầu AL; Còn NL Thì Sao? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nick Kurtz đã rõ ràng đánh bóng con đường của mình đến giải thưởng Tân binh của năm của Giải bóng chày Mỹ (American League) đứng đầu danh sách những cầu thủ trẻ rất giỏi. Ở NL, cầu thủ ném bóng Chicago Cubs Cade Horton dẫn đầu một nhóm kém ấn tượng hơn. Ngoài Horton, những cầu thủ trẻ khác có khả năng được xem xét cho giải thưởng NL là cầu thủ bắt bóng Atlanta Braves Drake Baldwin, cầu thủ chạy base thứ ba Cubs Matt Shaw và cầu thủ nội trường Caleb Durbin của Milwaukee Brewers. Những cầu thủ được gọi lên đội hình cuối mùa Jacob Marsee của Miami Marlins và Nolan McLean của New York Mets đã rất ấn tượng. Tuy nhiên, họ có thể chưa thi đấu đủ để được cử tri xem xét chắc chắn. Ở AL, cầu thủ chặn bóng Jacob Wilson của Athletics rõ ràng là tân binh xuất sắc nhất cho đến tháng 6. Trong 71 trận đấu trước ngày 1 tháng 7, cầu thủ 23 tuổi đạt tỷ lệ đánh bóng .339 với 11 home run, 40 RBI. Anh đã phải vật lộn với chấn thương và chỉ thi đấu 30 trận kể từ đó, đạt tỷ lệ đánh bóng .265 với 3 home run, 16 RBI. SACRAMENTO, CA: Nick Kurtz của Athletics theo dõi một cú đánh dài khác của mình, lần này là trước Detroit Tigers tại Sutter Health Park vào ngày 26 tháng 8 năm 2025. (Ảnh của Thearon W. Henderson/Getty Images) Getty Images Kurtz khởi đầu chậm sau khi được gọi lên đội ngày 23 tháng 4. Cầu thủ chơi vị trí base thứ nhất cao 6-foot-5, nặng 240-pound đã có phong độ tuyệt đối vào tháng 7 và trong 102 trận đấu đạt tỷ lệ đánh bóng .302 với 30 home run và 74 RBI. Trong tháng 7, anh đạt tỷ lệ đánh bóng .395 với 11 home run và 27 RBI trong 24 trận. "Tôi phải nói rằng tôi hơi sốc, ngạc nhiên," Kurtz nói với Gabe Lacques của USA Today. "Tôi biết mình là một cầu thủ đánh bóng giỏi nhưng có một năm tân binh thực sự tốt là điều khá tuyệt để thấy." Tuyệt vời nhất trong tất cả là một trong những trận đấu vĩ đại nhất trong lịch sử vào ngày 25 tháng 7 trước Houston Astros. Kurtz đạt thành tích 6-trên-6 với 4 home run, 1 cú đánh đôi, 6 lần chạy về đích và 8 RBI. Anh là...
Công ty Web thông minh BTC Treasury tìm cách mua lại đối thủ cạnh tranh

Công ty Web thông minh BTC Treasury tìm cách mua lại đối thủ cạnh tranh

Bài đăng Quỹ dự trữ Bitcoin của Smarter Web Company Tìm kiếm Mua lại Đối thủ cạnh tranh xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Smarter Web Company, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất của Vương quốc Anh, đang xem xét việc mua lại các đối thủ cạnh tranh đang gặp khó khăn để mở rộng quỹ dự trữ của mình, CEO Andrew Webley cho biết. Webley nói với Financial Times rằng ông sẽ "chắc chắn xem xét" việc mua lại các đối thủ cạnh tranh để có được Bitcoin (BTC) của họ với giá chiết khấu. Theo dữ liệu từ BitcoinTreasuries.NET, Smarter Web Company là công ty sở hữu quỹ dự trữ Bitcoin lớn thứ 25 trên thế giới và lớn nhất tại Vương quốc Anh. Hiện tại, công ty nắm giữ 2,470 BTC trị giá gần 275 triệu USD. Lượng BTC nắm giữ của Smarter Web Company (màu cam) và giá trị USD của lượng BTC nắm giữ (màu xanh lá). Nguồn: BitcoinTreasuries.NET CEO của Smarter Web Company cũng cho biết công ty mong muốn gia nhập FTSE 100 — chỉ số 100 công ty niêm yết hàng đầu của Vương quốc Anh. Ông cũng lưu ý rằng việc công ty đổi tên là "không thể tránh khỏi" nhưng nói rằng ông cần "thực hiện điều đó một cách đúng đắn." Alex Obchakevich, người sáng lập Obchakevich Research, nói với Cointelegraph rằng "việc mua tài sản của các công ty tiền mã hóa phá sản thường hứa hẹn mang lại chiết khấu, nhưng thực tế thực sự khó khăn hơn nhiều so với mọi người nghĩ." Liên quan: Metaplanet, Smarter Web bổ sung gần 100 triệu USD Bitcoin vào quỹ dự trữ Obchakevich đã dẫn chứng về vụ phá sản của sàn giao dịch tiền mã hóa FTX và công ty cho vay tiền mã hóa Celsius. Ông giải thích rằng mặc dù ban đầu mức chiết khấu đạt 60% đến 70%, "sau khi khấu trừ các khoản nợ được thanh lý trong phá sản, các khoản nợ được tòa án xóa bỏ và thuế, mức chiết khấu ròng giảm xuống còn 20-50%." "Điều này thu hút các nhà đầu tư có chuyên môn vì tài sản bị định giá thấp do tính cấp bách của chúng." Bình luận của Webley được đưa ra sau khi cổ phiếu của Smarter Web giảm gần 22% vào thứ Sáu, giảm từ 2,01 USD khi mở cửa xuống còn 1,85 USD tại thời điểm viết bài. Sự sụt giảm này xảy ra mặc dù BTC tăng hơn 1% trong 24 giờ qua. Biểu đồ giá cổ phiếu của Smarter Web Company. Nguồn: Google Finance Trong tháng qua, Bitcoin cũng mất hơn 4% giá trị, trong khi giá của Smarter Web Company giảm khoảng 35,5%. Smarter...
CMS Không nên mở rộng mô hình đấu thầu cạnh tranh đã hỏng của mình

CMS Không nên mở rộng mô hình đấu thầu cạnh tranh đã hỏng của mình

Bài đăng CMS Không Nên Mở Rộng Mô Hình Đấu Thầu Cạnh Tranh Đã Hỏng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Washington, DC, USA – 24/06/2022: getty Thiết bị y tế lâu bền (DME) như máy CPAP và giường bệnh viện giúp nhiều bệnh nhân tránh khỏi việc chăm sóc tại viện dưỡng lão đắt đỏ và ở tại nhà riêng. Đáng tiếc, việc tạo ra mô hình thanh toán phù hợp đã luôn là thách thức đối với Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS). Đáng lo ngại, họ hiện có kế hoạch mở rộng quy trình đấu thầu có nhiều sai sót để bao gồm các vật tư tiết niệu, mở khí quản và hậu môn nhân tạo, điều này có thể tạo ra nhiều hậu quả tiêu cực hơn cho bệnh nhân. Nhưng làm thế nào chúng ta đã đến được điểm này? Năm 2011, CMS đã triển khai hệ thống đấu thầu cạnh tranh hiện tại để đối phó với lịch phí cố định thất bại trong việc bồi thường cho các nhà cung cấp DME. Hệ thống phí cố định này bị chỉ trích rộng rãi là lãng phí, lỗi thời và thiếu nền tảng logic. Những người chỉ trích bao gồm Văn phòng Kế toán Tổng hợp (GAO) và Tổng Thanh tra của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Quy trình đấu thầu mà CMS cuối cùng triển khai vẫn còn nhiều sai sót. CMS đặt giá thầu trúng bằng với giá trung bình (hoặc trung bình) của tất cả các nhà thầu trúng thầu. Quy trình đấu thầu "chưa từng thấy trước đây" này không mấy hợp lý và tạo ra một số động lực bất lợi. Từ góc độ bệnh nhân, cấu trúc này làm cho các giá thầu trúng thầu thiên về thiết bị y tế chi phí thấp và chất lượng thấp. Thường thì, những vật tư này không phù hợp và do đó làm giảm chất lượng chăm sóc bệnh nhân. Các vòng đấu thầu trước đây cũng bị ảnh hưởng bởi sự rút lui của nhà cung cấp và khoảng trống tiếp cận. GAO phát hiện ra rằng trong các vòng đấu thầu trước đó, hàng chục nhà cung cấp hợp đồng đã trở nên không hoạt động, khiến người thụ hưởng không có lựa chọn bảo hiểm. Vòng đấu thầu cạnh tranh gần đây nhất (Vòng 2021) đã không đạt được mục tiêu tiết kiệm do quá ít giá thầu khả thi, để lại "khoảng trống hai năm" trong đó CMS quay trở lại lịch phí. Do những thất bại của các vòng đấu thầu cạnh tranh trước đây, CMS đang lên kế hoạch thay đổi cấu trúc khi tái khởi động chương trình. Mặc dù giải quyết một số...
Vương quốc Anh tìm kiếm Blockchain, Stablecoin trong cầu nối công nghệ Mỹ sắp diễn ra

Vương quốc Anh tìm kiếm Blockchain, Stablecoin trong cầu nối công nghệ Mỹ sắp diễn ra

Bài đăng Vương quốc Anh tìm kiếm Blockchain, Stablecoin trong cầu nối công nghệ Mỹ sắp diễn ra xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hàng chục hiệp hội thương mại của Vương quốc Anh, bao gồm Hội đồng Kinh doanh Tài sản Tiền mã hóa Vương quốc Anh, TheCityUK và Hiệp hội Bảo hiểm Anh, đã cùng nhau viết thư gửi Bộ trưởng Kinh doanh Vương quốc Anh Peter Kyle. Mối quan tâm chính là nếu tài sản kỹ thuật số bị loại trừ, Vương quốc Anh có nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong việc định hình các quy tắc và tiêu chuẩn của tài chính toàn cầu và đổi mới. Ngay cả trước khi có lá thư, đã có áp lực ngày càng tăng từ ngành công nghiệp tiền mã hóa đối với Vương quốc Anh để tạo ra một kế hoạch rõ ràng cho stablecoin. Hơn một chục hiệp hội thương mại của Vương quốc Anh, bao gồm Hội đồng Kinh doanh Tài sản Tiền mã hóa Vương quốc Anh, TheCityUK và Hiệp hội Bảo hiểm Anh, đã cùng nhau viết thư gửi Bộ trưởng Kinh doanh Vương quốc Anh Peter Kyle (và Bộ trưởng Kinh tế Lucy Rigby) kêu gọi blockchain, stablecoin và tokenization trở thành các thành phần trung tâm của thỏa thuận cầu nối công nghệ Vương quốc Anh-Hoa Kỳ sắp tới. Tại sao các nhóm thương mại muốn Blockchain trong thỏa thuận Mối quan tâm của họ là nếu tài sản kỹ thuật số bị loại trừ, Vương quốc Anh có nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong việc định hình các quy tắc và tiêu chuẩn của tài chính toàn cầu và đổi mới. Các quốc gia ở châu Á và Trung Đông đã đang tiến triển các khuôn khổ quy định cho tài sản kỹ thuật số. Lá thư đề cập rõ ràng rằng stablecoin và tokenization tài sản là "các lĩnh vực quan trọng về mặt chiến lược đối với cả hai nền kinh tế." Lá thư tiếp tục nêu rõ: "Nếu không có hành động phối hợp, các doanh nghiệp Vương quốc Anh có thể đối mặt với môi trường quy định phân mảnh, giảm khả năng tiếp cận thị trường xuyên Đại Tây Dương và áp lực cạnh tranh gia tăng." Liên quan: Bitpanda tránh niêm yết tại London khi quy định tiền mã hóa của Vương quốc Anh không thu hút được các sàn giao dịch Mối đe dọa của việc bị tụt hậu Chính phủ Vương quốc Anh đã cam kết (công bố vào tháng 7) để cho phép Công nghệ sổ cái phân tán (DLT) và tokenization trong Chiến lược Thị trường Bán buôn của mình, và đang khám phá cách stablecoin có thể được sử dụng trong Sandbox Chứng khoán Kỹ thuật số của họ. Trước đó, một bản dự thảo sơ bộ của một công cụ pháp lý đã được phát hành vào tháng 4 năm 2025, nhằm thiết lập một khuôn khổ quy định cho Vương quốc Anh. Điều này...
