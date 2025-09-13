Kesha Và Orville Peck Đến 'Tennessee' Trong Sự Hợp Tác Mới

Bài đăng Kesha Và Orville Peck Đến 'Tennessee' Trong Sự Hợp Tác Mới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Kesha Getty Images for iHeartMedia Ngay sau khi phát hành album Period vào mùa hè này, Kesha vẫn chưa ngừng vui vẻ. Ngôi sao nhạc pop đầy năng lượng đã trở lại với "Nashville," một sự hợp tác mới cùng ngôi sao nhạc đồng quê nổi tiếng Orville Peck. Bộ đôi đã mang bài hát đến cuộc sống với sự giúp đỡ của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Tayla Parx và nhà sản xuất Hudson Mohawke. Về mặt âm nhạc, "Tennessee" là một sự khác biệt so với album Period chủ yếu theo hướng pop, ngoại trừ các bài hát như "Yippee-Ki-Yay" và "Cathedral"; thay vào đó, nó giống như một sự gợi nhớ đến các album trước đây Rainbow và High Road. Nhạc đồng quê không hẳn là lãnh thổ xa lạ đối với Kesha; ở tuổi lên bốn, gia đình cô đã chuyển đến Nashville, nơi cô lớn lên trước khi trở về Los Angeles để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Cô nói nhiều về điều đó trong bài hát. "Đó là nơi tôi học cách uống để say / Đó là nơi tôi học cách hút để phê / Đó là nơi tôi học cách làm việc từ 9 đến 5 / Đó là nơi tôi thề rằng Mẹ đã cố gắng," cô hát. Kesha mô tả quá trình sáng tạo suôn sẻ khi nhớ lại việc tạo ra bài hát với Peck, Parx và Mohawke. "Tôi cảm thấy an toàn để khám phá nguồn gốc miền Nam của mình và phấn khích khi bước vào một căn phòng với những nghệ sĩ mà tôi ngưỡng mộ trong nhiều năm và tạo ra âm nhạc cảm thấy thật và chân thành," cô nói với Rolling Stone. "Tất cả họ đều là những người sáng tạo truyền cảm hứng, những người chỉ muốn tạo ra âm nhạc tuyệt vời." "Tôi đã là một con điên / Ồ, nhưng ít nhất cuộc sống tôi đã sống / Nó tạo ra những câu chuyện hay / Gọi tôi bất cứ thứ gì nhưng đừng gọi là nhàm chán / Lộn xộn, vâng, tôi biết / Nhưng tôi nghe nói các bạn thích một buổi biểu diễn / Vậy thì đ***, đây này," Kesha và Peck cùng nhau hát trong bài. "Nhưng, người yêu dấu, đừng quên rằng / Cáo phó của tôi tốt hơn nên nói / 'Chết tiệt, cô ấy để lại một di sản quá tốt' / Bạn...