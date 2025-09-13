2025-10-10 thứ sáu

Bài đăng Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Chainlink vượt quá 100 tỷ USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi các tiền điện tử tăng giá vào ngày 12/9, với Bitcoin vượt qua mức 115.000 USD và các altcoin cũng theo sau, Chainlink đã thông báo trên X rằng tổng giá trị bị khóa (TVS) của mạng lưới đã vượt quá 100 tỷ USD. Giá trị này là cao nhất mọi thời đại, tiếp tục chứng minh sự tăng trưởng của nền tảng Oracle sau khi vượt qua các cột mốc TVS dựa trên cổ phần năm 2021. TVS đại diện cho tổng giá trị tài sản được bảo đảm bởi cơ sở hạ tầng phi tập trung của Chainlink, vì vậy sự tăng trưởng của nó thể hiện một dấu hiệu rõ ràng cho việc gia tăng áp dụng và niềm tin giữa người dùng DeFi và tài chính truyền thống. TVS của Chainlink đã tăng gấp đôi trong năm nay, từ khoảng 38 tỷ USD ban đầu lên 93 tỷ USD vào giữa tháng 8 trước khi đạt mức định giá 100 tỷ USD. Sự tăng trưởng này thể hiện sự phát triển của các giao thức DeFi và các trường hợp sử dụng doanh nghiệp được hỗ trợ bởi các dịch vụ oracle của Chainlink. Các đối tác lớn thúc đẩy tăng trưởng Những phát triển gần đây đã thúc đẩy động lực này, bao gồm quan hệ đối tác của Chainlink với Intercontinental Exchange để tích hợp dữ liệu ngoại hối và kim loại quý vào Data Streams của mình và động thái của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa dữ liệu kinh tế quan trọng lên chuỗi thông qua Chainlink. Theo DeFiLlama, giao thức cho vay Aave chiếm phần lớn nhất trong TVS của Chainlink, bảo đảm hơn 70,9 tỷ USD, khoảng 70,75% tổng số, trên 17 chuỗi. Các mạng hàng đầu cho Aave v3 bao gồm Ethereum, Arbitrum và Base. Các đóng góp đáng chú ý khác bao gồm Maple, Compound v3, SparkLend và Kamino dựa trên Solana. Khi TVS tăng lên, token gốc LINK của mạng lưới cũng đạt được sức hút. Vào ngày 12/9, LINK giao dịch ở mức khoảng 24,70 USD, tăng gần 5% trong ngày và 11% trong tuần qua. Polymarket chọn Chainlink làm oracle Như đã được Cryptopolitan báo cáo trước đó, Polymarket đã áp dụng một cách tiếp cận mới để giải quyết một số thị trường trên nền tảng của mình, trao quyền cho nền tảng oracle Chainlink đối với một số dự đoán giá của người dùng. Đặt nhiều nhấn mạnh vào "độ chính xác và tốc độ" của các thị trường phụ thuộc vào hiệu suất của tài sản kỹ thuật số, Chainlink lưu ý rằng nó...
PANews đưa tin vào ngày 13 tháng 9 rằng Wang Yongli, cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc, đã tuyên bố trong một bài phát biểu rằng Stablecoin không phải là thiết yếu hay không thể thay thế cho hoạt động của thế giới crypto Xử lý on-chain. Luật pháp về Stablecoin sẽ không thể tránh khỏi việc thúc đẩy luật pháp cho toàn bộ lớp tài sản crypto, tác động sâu sắc đến bối cảnh thị trường crypto và thậm chí có thể làm suy yếu nghiêm trọng các Stablecoin. Trung Quốc nên nhận thức và chủ động hơn. Trọng tâm của Trung Quốc không nên là phát triển Stablecoin RMB (vốn đã có không gian phát triển hạn chế), mà là vượt qua người khác bằng cách đẩy nhanh luật pháp tài sản crypto tổng thể, khuyến khích các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác chuyển sang Blockchain, tích cực thúc đẩy sự phát triển của RWA, và thu hút các sàn giao dịch crypto đăng ký hoặc đặt trụ sở tại Hồng Kông, từ đó đẩy nhanh hoạt động Xử lý on-chain của RMB.
Bài đăng Jade tuyên bố 'That's Showbiz Baby' trong album mới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Jade Thirlwall đã sẵn sàng cho khoảnh khắc tỏa sáng của mình. Trong năm qua, cựu ngôi sao Little Mix đã ra mắt solo với đĩa đơn "Angel of My Dreams" và tiếp theo là các đĩa đơn như "Fantasy," "Unconditional," và "FUFN." Hôm nay, Jade bước vào con đường riêng với album đầu tay That's Showbiz Baby!, hiện đã phát hành. Tài năng của nữ ca sĩ người Anh được thể hiện trọn vẹn khi cô chứng minh khả năng hòa giọng mượt mà trong nhiều thể loại nhạc pop, từ những bài hát đầy cảm xúc như "Plastic Box," "Natural at Disaster," và "Self Saboteur" đến những bản nhạc đầy cá tính như "Headache" và "It Girl." Cô thậm chí còn tri ân The Supremes – và bản thân nhỏ tuổi của mình – trong "Before You Break My Heart." Thay vì lấy mẫu bài hát gốc "Stop! In the Name of Love," bài hát có giọng hát của cô khi còn nhỏ. "Điều này làm cho bài hát trở nên cá nhân hơn với tôi. Đó là về việc không quên mình là ai và xuất thân từ đâu, và luôn nhớ kết nối với đứa trẻ bên trong mình," cô chia sẻ với Capricho về bài hát. Album được ra mắt như một trải nghiệm nhập vai với hình ảnh cho từng bài hát. Việc được phát hành tuyên ngôn về con người thật của mình với tư cách nghệ sĩ solo là một trải nghiệm nâng đỡ tinh thần cho Jade. Mặc dù cô hát về những trải nghiệm chân thành trong album, cô không dành thời gian đắm chìm trong cảm xúc của mình. "Khi bạn là một nghệ sĩ nhạc pop, bạn không thể toàn than thở về bản thân. Tôi nhận thức được rằng tôi rất đặc quyền khi được làm những gì tôi đang làm. Tôi nghĩ việc xuất hiện và nói 'Điều này thật buồn' không phải là không khí tôi muốn," cô nói với The Guardian. Đối với cô, việc sáng tác nhạc mang lại sự giải tỏa không gì sánh được. "Nếu có điều gì đó không ổn trong cuộc sống của tôi, nếu tôi viết một bài hát pop tuyệt vời, nó chỉ làm cho thế giới...
Bài đăng Bitcoin Treasury Holdings Cross $113 Billion, Who Are The Major Stakeholders? đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Treasury Holdings Cross $113 Billion, Who Are The Major Stakeholders? | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Scott Matherson là một nhà văn tiền điện tử hàng đầu tại Bitcoinist, người sở hữu tư duy phân tích sắc bén và hiểu biết sâu sắc về bối cảnh tiền điện tử. Scott đã tạo dựng được danh tiếng nhờ cung cấp các bài viết nghiên cứu kỹ lưỡng và đầy tính suy ngẫm, thu hút cả người mới và những người đam mê tiền điện tử lâu năm. Ngoài công việc viết lách, Scott đam mê thúc đẩy kiến thức về tiền điện tử và thường xuyên làm việc để giáo dục công chúng về tiềm năng của blockchain. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm Bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-treasury-holdings/
PANews đưa tin vào ngày 13 tháng 9 rằng để đáp lại những lo ngại của cộng đồng về việc "AI có thể bị lừa dối và lừa đảo theo những cách cực kỳ ngớ ngẩn, từ đó làm rò rỉ dữ liệu," đồng sáng lập Ethereum Vitalik đã nói trên nền tảng X, "Quản trị AI không phải là một ý tưởng hay. Nếu bạn sử dụng AI để phân phối quỹ quyên góp, mọi người sẽ sử dụng công cụ jailbreak nhiều nhất có thể. Thay vào đó, tôi ủng hộ tài chính thông tin, một thị trường mở nơi bất kỳ ai cũng có thể đóng góp mô hình của họ, mô hình này sẽ chịu sự kiểm tra ngẫu nhiên có thể được kích hoạt bởi bất kỳ ai và được đánh giá bởi một hội đồng con người."
BitcoinWorld Massive SOL Accumulation Unveiled: Galaxy Digital's Stunning $1.2 Billion Solana Move Thế giới tiền mã hóa hiện đang xôn xao với tin tức về một sự kiện phi thường: một đợt tích lũy SOL đáng kể bởi gã khổng lồ tổ chức Galaxy Digital. Động thái lớn này, được báo cáo bởi Lookonchain, cho thấy một địa chỉ được nghi ngờ thuộc về Galaxy Digital đã thu thập một lượng đáng kinh ngạc 5 triệu token SOL, trị giá khoảng 1,16 tỷ đô la, chỉ trong vòng ba ngày. Hành động này làm nổi bật xu hướng ngày càng tăng về sự quan tâm của các tổ chức đối với Hệ sinh thái Solana. Điều gì thúc đẩy sự tích lũy SOL chưa từng có này? Khoản đầu tư lớn này của Galaxy Digital không chỉ đơn thuần là một giao dịch mua; đó là một động thái chiến lược. Phần lớn của đợt tích lũy SOL này—cụ thể là 4,719 triệu SOL, trị giá khoảng 1,11 tỷ đô la—đã được nhanh chóng chuyển đến Coinbase Prime. Điều này cho thấy ý định rõ ràng về việc lưu ký cấp tổ chức an toàn thay vì giao dịch ngay lập tức. Galaxy Digital, một công ty dịch vụ tài chính và Quản lý tài sản nổi bật trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, được biết đến với cách tiếp cận tinh vi đối với thị trường crypto. Quyết định tích lũy một lượng lớn Solana như vậy cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng dài hạn của tài sản này. Solana, với thông lượng cao và chi phí giao dịch thấp, tiếp tục thu hút hoạt động đáng kể từ Nhà phát triển Game và người dùng, khiến nó trở thành tài sản hấp dẫn cho danh mục đầu tư tổ chức. Ý nghĩa chiến lược của động thái Solana từ Galaxy Digital Sự tích lũy SOL đáng kể này bởi một Người dùng tổ chức lớn như Galaxy Digital gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến thị trường rộng lớn hơn. Nó thường cho thấy sự tự tin ngày càng tăng vào công nghệ cơ bản của Solana và vị trí của nó trong bối cảnh blockchain cạnh tranh. Những khoản đầu tư quy mô lớn như vậy có thể: - Tăng cường niềm tin thị trường: Sự hậu thuẫn của tổ chức thường xác nhận tính hợp pháp và triển vọng tương lai của một loại tiền mã hóa. - Ảnh hưởng đến biến động giá: Nhu cầu tăng từ các nhà đầu tư tổ chức có thể góp phần vào sự ổn định giá và khả năng tăng giá. - Thu hút đầu tư thêm: Các tổ chức khác có thể xem động thái này như một dấu hiệu để khám phá hoặc tăng lượng nắm giữ Solana của họ. Thực tế là Galaxy Digital vẫn nắm giữ 219,000 SOL, hiện có giá trị khoảng 53,5 triệu đô la, trong địa chỉ ban đầu càng cho thấy việc quản lý chiến lược liên tục đối với tài sản Solana của họ. Tại sao việc lưu ký an toàn là quan trọng đối với lượng nắm giữ SOL lớn? Đối với một khoản đầu tư có quy mô như vậy, bảo mật là điều tối quan trọng. Việc chuyển một phần đáng kể của đợt tích lũy SOL đến Coinbase Prime nhấn mạnh tầm quan trọng của các giải pháp lưu ký cấp tổ chức. Coinbase Prime cung cấp: - Bảo mật nâng cao: Các giao thức bảo mật tiên tiến, bao gồm Lưu trữ lạnh, Ví đa chữ ký và các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ, bảo vệ tài sản khỏi trộm cắp và mất mát. - Tuân thủ quy định: Hoạt động trong khuôn khổ được quy định cung cấp đảm bảo pháp lý và tuân thủ, điều này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư tổ chức. - Bảo hiểm: Nhiều đơn vị lưu ký tổ chức cung cấp các chính sách bảo hiểm, tạo thêm một lớp bảo vệ cho tài sản kỹ thuật số. - Hiệu quả hoạt động: Các quy trình hợp lý để quản lý lượng nắm giữ crypto lớn, bao gồm giao dịch, báo cáo và kiểm toán. Động thái chuyển đến một đơn vị lưu ký đáng tin cậy như Coinbase Prime thể hiện cam kết của Galaxy Digital đối với việc Quản lý tài sản có trách nhiệm và giảm thiểu rủi ro cho vị thế Solana đáng kể của họ. Nhìn về phía trước: Sự tích lũy SOL lớn này có ý nghĩa gì đối với tương lai của Solana? Đợt tích lũy SOL gần đây của Galaxy Digital không chỉ là một giao dịch; đó là một dấu hiệu tiềm năng cho quỹ đạo của Solana. Loại xác nhận từ tổ chức này có thể mở đường cho việc áp dụng và tích hợp Solana vào các hệ thống tài chính truyền thống ngày càng tăng. Khi ngày càng nhiều tổ chức nhận ra khả năng của Solana, Hệ sinh thái của nó có khả năng sẽ thấy sự tăng trưởng hơn nữa trong tài chính phi tập trung (DeFi), NFT và các giải pháp doanh nghiệp. Tuy nhiên, thị trường crypto vẫn năng động. Mặc dù sự quan tâm của tổ chức cung cấp một nền tảng vững chắc, các yếu tố như sự ổn định của mạng lưới, sự tham gia của nhà phát triển và tâm lý thị trường tổng thể sẽ tiếp tục định hình hành trình của Solana. Khoản đầu tư đáng kể này đóng vai trò như một minh chứng mạnh mẽ cho sức hấp dẫn hiện tại của Solana và tiềm năng của nó như một nền tảng blockchain hàng đầu cho tương lai. Kết luận, việc tích lũy SOL đáng kinh ngạc trị giá 1,2 tỷ đô la của Galaxy Digital chỉ trong ba ngày đánh dấu một thời điểm quan trọng cho Solana và bối cảnh tiền mã hóa rộng lớn hơn. Nó nhấn mạnh sự tự tin ngày càng tăng của các tổ chức vào tài sản kỹ thuật số và làm nổi bật vai trò quan trọng của việc lưu ký an toàn, chuyên nghiệp trong việc quản lý các khoản đầu tư đáng kể như vậy. Động thái này của một tổ chức lớn như Galaxy Digital rất có thể là một dấu hiệu cho việc áp dụng tổ chức ngày càng tăng và một tương lai tươi sáng hơn cho Hệ sinh thái Solana. Câu hỏi thường gặp (FAQs) Galaxy Digital là gì? Galaxy Digital là một công ty dịch vụ tài chính và Quản lý tài sản đa dạng chuyên về các lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, tiền mã hóa và công nghệ blockchain. Nó cung cấp một bộ đầy đủ các dịch vụ tài chính cho các tổ chức và cá nhân. Solana (SOL) là gì? Solana (SOL) là một nền tảng blockchain hiệu suất cao được thiết kế cho các ứng dụng phi tập trung (dApps) và các dự án crypto. Nó được biết đến với tốc độ giao dịch nhanh và phí thấp, nhằm mục đích mở rộng công nghệ blockchain để hỗ trợ việc áp dụng toàn cầu. Tại sao Galaxy Digital chuyển lượng tích lũy SOL của mình đến Coinbase Prime? Galaxy Digital đã chuyển một phần đáng kể lượng tích lũy SOL của mình đến Coinbase Prime để lưu ký an toàn cấp tổ chức. Coinbase Prime cung cấp bảo mật nâng cao, tuân thủ quy định và các giải pháp quản lý rủi ro mạnh mẽ cần thiết để quản lý lượng nắm giữ tài sản kỹ thuật số lớn. Liệu việc tích lũy SOL lớn này có nghĩa là giá SOL chắc chắn sẽ tăng? Mặc dù việc tích lũy SOL lớn từ tổ chức có thể tăng cường niềm tin thị trường và có khả năng ảnh hưởng đến sự tăng giá do nhu cầu tăng, thị trường tiền mã hóa vẫn biến động. Nhiều yếu tố, bao gồm xu hướng thị trường rộng lớn hơn, phát triển công nghệ và tin tức quy định, có thể ảnh hưởng đến giá SOL. Tích lũy SOL tổ chức là gì? Tích lũy SOL tổ chức đề cập đến việc mua và nắm giữ quy mô lớn các token Solana (SOL) bởi các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư hoặc công ty. Loại đầu tư này thường biểu thị sự quan tâm chuyên nghiệp và niềm tin vào giá trị và tiện ích lâu dài của tài sản. Bạn thấy thông tin chi tiết về việc tích lũy SOL lớn của Galaxy Digital thú vị? Chia sẻ bài viết này với mạng lưới của bạn và hãy tiếp tục cuộc trò chuyện về bối cảnh tổ chức đang phát triển trong lĩnh vực crypto! Để tìm hiểu thêm về xu hướng thị trường crypto mới nhất, hãy khám phá bài viết của chúng tôi về những phát triển chính định hình việc áp dụng Solana của tổ chức. Bài viết Massive SOL Accumulation Unveiled: Galaxy Digital's Stunning $1.2 Billion Solana Move xuất hiện lần đầu trên BitcoinWorld.
BitcoinWorld Đáng chú ý: US Spot ETH ETFs ghi nhận dòng vốn chảy vào ấn tượng 402,3 triệu USD Thế giới tiền mã hóa hiện đang sôi động với tin tức thú vị! US spot ETH ETFs vừa đánh dấu một thành tựu thực sự đáng chú ý, ghi nhận con số đáng kinh ngạc 402,3 triệu USD dòng vốn chảy vào ròng vào ngày 12 tháng 9. Con số ấn tượng này đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp có đầu tư tích cực, nhấn mạnh sự tự tin ngày càng tăng vào Ethereum như một tài sản kỹ thuật số mạnh mẽ. Đối với bất kỳ ai theo dõi bối cảnh phát triển của tài chính kỹ thuật số, sự gia tăng mạnh mẽ về sự quan tâm đến US spot ETH ETFs là một sự phát triển đơn giản không thể bỏ qua. Điều gì thúc đẩy sự gia tăng của US Spot ETH ETFs? Dữ liệu mới nhất từ TraderT cho thấy rõ ràng một động lực mạnh mẽ đằng sau các sản phẩm tài chính mới này. Dẫn đầu trong dòng vốn chảy vào đáng kể này là hai tập đoàn tài chính lớn: Fidelity và BlackRock. FETH của Fidelity thu hút đáng kể 168 triệu USD, trong khi ETHA của BlackRock theo sát với 162 triệu USD đầu tư mới. Những con số này cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của các tổ chức đối với Ethereum. Tuy nhiên, không chỉ có hai gã khổng lồ này. Các nhà đầu tư nổi bật khác cũng đóng góp đáng kể vào xu hướng tích cực tổng thể. ETHE của Grayscale Investments ghi nhận dòng vốn chảy vào 23,84 triệu USD, với sản phẩm Grayscale Mini ETH bổ sung thêm 17,57 triệu USD. ETHW của Bitwise cũng ghi nhận 16,62 triệu USD vốn mới khỏe mạnh. Quan trọng là, ngày kết thúc mà không có US spot ETH ETFs nào ghi nhận dòng vốn chảy ra ròng, nhấn mạnh tâm lý tích cực rộng rãi trên toàn thị trường. Dòng vốn liên tục chảy vào US spot ETH ETFs cho thấy các tổ chức tài chính truyền thống ngày càng thoải mái hơn với việc tích hợp tài sản kỹ thuật số vào danh mục đầu tư của họ. Động thái này không chỉ đơn thuần là về giao dịch đầu cơ; nó phản ánh niềm tin sâu sắc hơn vào công nghệ cơ bản của Ethereum và tiềm năng dài hạn của nó trong hệ thống tài chính toàn cầu. Dòng vốn tích cực liên tục là một chỉ báo rõ ràng về quan điểm đang phát triển này. Tại sao US Spot ETH ETFs là một bước ngoặt cho Ethereum? Sự ra mắt và thành công tiếp theo của US spot ETH ETFs đại diện cho một cột mốc quan trọng cho toàn bộ hệ sinh thái tiền mã hóa, đặc biệt là đối với Ethereum. Các phương tiện đầu tư này cung cấp một con đường được quản lý và quen thuộc cho phạm vi rộng hơn của các nhà đầu tư - từ tổ chức đến bán lẻ - để tiếp cận với biến động giá của Ethereum mà không cần phức tạp của việc sở hữu tiền mã hóa trực tiếp. Xem xét những lợi ích mà các sản phẩm này mang lại: Tăng khả năng tiếp cận: Các nhà đầu tư truyền thống giờ đây có thể dễ dàng thêm Ethereum vào Tài khoản trung gian của họ, giống như cổ phiếu hoặc trái phiếu. Tăng cường tính thanh khoản: Nhiều vốn chảy vào thị trường thông qua ETF có thể dẫn đến tăng tính thanh khoản cho Ethereum, có khả năng ổn định giá của nó. Xác nhận từ tổ chức: Sự tham gia của các công ty tài chính lớn như BlackRock và Fidelity mang lại độ tin cậy và tính hợp pháp đáng kể cho Ethereum như một loại tài sản nghiêm túc. Sự trưởng thành của thị trường: Thành công của US spot ETH ETFs báo hiệu một thị trường tiền mã hóa đang trưởng thành, nơi tài sản kỹ thuật số ngày càng được xem là thành phần khả thi của các chiến lược đầu tư đa dạng hóa. Sự chấp nhận của các tổ chức này là một sự bỏ phiếu tin tưởng mạnh mẽ. Nó cho thấy rằng Ethereum, với nền tảng hợp đồng thông minh mạnh mẽ và hệ sinh thái rộng lớn, đang vượt ra khỏi giai đoạn người dùng đầu tiên và đi vào xem xét tài chính chính thống. Tác động có thể sâu sắc, mở đường cho sự tích hợp hơn nữa của tài sản kỹ thuật số vào tài chính truyền thống. Những thách thức nào mà US Spot ETH ETFs phải đối mặt? Mặc dù dòng vốn chảy vào gần đây là áp đảo tích cực, điều quan trọng là phải thừa nhận rằng hành trình của US spot ETH ETFs không phải không có những trở ngại tiềm ẩn. Thị trường tiền mã hóa được biết đến với sự biến động của nó, và Ethereum cũng không ngoại lệ. Biến động giá có thể đáng kể, điều này có thể gây ra rủi ro cho các nhà đầu tư quen với tài sản truyền thống ổn định hơn. Đặc điểm thị trường vốn có này đòi hỏi đánh giá rủi ro cẩn thận từ các nhà đầu tư tiềm năng. Hơn nữa, bối cảnh quy định cho tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính liên quan vẫn đang phát triển trên toàn cầu. Bất kỳ sự thay đổi đột ngột hoặc giám sát tăng cường từ các cơ quan tài chính có thể ảnh hưởng đến hoạt động và sức hấp dẫn của các ETF này. Ngoài ra còn có khía cạnh cạnh tranh giữa các nhà cung cấp ETF khác nhau; các quỹ sẽ cần liên tục đổi mới và cung cấp phí và dịch vụ cạnh tranh để thu hút và giữ chân các nhà đầu tư trong một thị trường đông đúc. Mặc dù những thách thức tiềm ẩn này, động lực hiện tại mạnh mẽ cho thấy nhu cầu cơ bản mạnh mẽ đối với các sản phẩm đầu tư Ethereum được quản lý. Làm thế nào các nhà đầu tư có thể tiếp cận US Spot ETH ETFs? Đối với các cá nhân đang xem xét đầu tư vào US spot ETH ETFs, một cách tiếp cận thận trọng luôn được khuyến nghị. Điều quan trọng là phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu các sắc thái của cả Ethereum và cấu trúc ETF. Mặc dù các sản phẩm này mang lại sự tiện lợi, chúng vẫn gắn liền với hiệu suất của một tài sản biến động. Dưới đây là một số hiểu biết có thể thực hiện được: Hiểu khả năng chịu đựng rủi ro của bạn: Đánh giá mức độ rủi ro bạn cảm thấy thoải mái khi chấp nhận, với tính biến động vốn có của thị trường tiền mã hóa. Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn: Xem xét phân bổ một phần danh mục đầu tư của bạn cho tài sản tiền mã hóa, nhưng đảm bảo nó phù hợp với chiến lược đa dạng hóa tổng thể của bạn. Luôn cập nhật thông tin: Theo dõi tin tức thị trường, cập nhật quy định và hiệu suất của từng US spot ETH ETFs. Quan điểm dài hạn: Nhiều nhà đầu tư trong không gian tiền mã hóa áp dụng quan điểm dài hạn, tập trung vào sự phát triển cơ bản của công nghệ hơn là biến động giá ngắn hạn. Đưa ra quyết định sáng suốt sẽ giúp bạn điều hướng hiệu quả qua biên giới đầu tư mới thú vị này. Sự gia tăng của các ETF này mở ra những con đường mới, nhưng đầu tư có trách nhiệm vẫn là điều quan trọng nhất. Tóm lại, dòng vốn chảy vào ròng gần đây và liên tục vào US spot ETH ETFs đại diện cho một thời điểm quan trọng cho hệ sinh thái Ethereum và thị trường tiền mã hóa rộng lớn hơn. Sự tham gia mạnh mẽ từ các tổ chức lớn như BlackRock và Fidelity nhấn mạnh sự tự tin ngày càng tăng và sự tích hợp của tài sản kỹ thuật số vào tài chính chính thống. Xu hướng này không chỉ nâng cao tính hợp pháp và khả năng tiếp cận của Ethereum mà còn báo hiệu sự trưởng thành đáng kể của bối cảnh đầu tư tiền mã hóa. Khi các sản phẩm này ngày càng được chú ý, chúng có vị thế để đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc định hình tương lai của đầu tư tài sản kỹ thuật số. Câu hỏi thường gặp (FAQs) Q1: US spot ETH ETFs chính xác là gì? A1: US spot ETH ETFs (Exchange-Traded Funds) là phương tiện đầu tư cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với biến động giá của Ethereum (ETH) mà không cần sở hữu trực tiếp tiền mã hóa. Chúng nắm giữ Ethereum thực tế như tài sản cơ bản của họ. Q2: Tại sao dòng vốn chảy vào gần đây vào US spot ETH ETFs lại quan trọng? A2: Dòng vốn chảy vào đáng kể, đặc biệt là từ các tổ chức lớn như BlackRock và Fidelity, cho thấy sự chấp nhận và tin tưởng ngày càng tăng của các tổ chức vào Ethereum. Điều này nâng cao tính hợp pháp của thị trường, cung cấp tính thanh khoản lớn hơn và cung cấp một cách được quản lý cho các nhà đầu tư truyền thống để tiếp cận thị trường tiền mã hóa. Q3: US spot ETH ETFs khác với futures ETH ETFs như thế nào? A3: Spot ETH ETFs nắm giữ Ethereum trực tiếp, có nghĩa là hiệu suất giá của chúng gắn liền chặt chẽ với giá thị trường thời gian thực của ETH. Mặt khác, futures ETH ETFs đầu tư vào hợp đồng tương lai Ethereum, là các thỏa thuận mua hoặc bán Ethereum ở mức giá định trước trong tương lai, và đôi khi có thể khác biệt so với giá spot. Q4: US spot ETH ETFs có phù hợp với tất cả các nhà đầu tư không? A4: Mặc dù US spot ETH ETFs cung cấp một cách thuận tiện để đầu tư vào Ethereum, chúng gắn liền với một tài sản biến động. Chúng có thể phù hợp với các nhà đầu tư hiểu rõ các rủi ro liên quan đến thị trường tiền mã hóa và thoải mái với biến động giá tiềm ẩn. Luôn xem xét khả năng chịu đựng rủi ro cá nhân và mục tiêu đầu tư của bạn. Q5: Những lợi thế chính của việc đầu tư
Bài đăng Rob Reiner nói về việc tập hợp ban nhạc trở lại cho 'Spinal Tap II' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. JIMMY KIMMEL LIVE! "Jimmy Kimmel Live!" phát sóng mỗi tối lúc 11:35 tối ET và có nhiều khách mời đa dạng bao gồm người nổi tiếng, vận động viên, các tiết mục âm nhạc, danh hài và các chủ đề về con người, cùng với các tiểu phẩm hài và ban nhạc của chương trình. Khách mời cho thứ Hai, ngày 8 tháng 9 bao gồm Spinal Tap (Nigel Tufnel tức Christopher Guest, David St. Hubbins tức Michael McKean và Derek Smalls tức Harry Shearer) và Marty DiBergi (tức Rob Reiner) ("Spinal Tap II: The End Continues"), và khách mời âm nhạc Spinal Tap. (Disney/Randy Holmes) SPINAL TAP (Ảnh của Randy Holmes/Disney qua Getty Images) Disney qua Getty Images Spinal Tap — ban nhạc rock hư cấu vĩ đại nhất trong lịch sử điện ảnh — đã trở lại với Spinal Tap II: The End Continues, và đạo diễn Rob Reiner không thể phấn khích hơn. Làm sao ông ấy có thể không phấn khích được? Xét cho cùng, bộ phim Tap đầu tiên, This is Spinal Tap, ra mắt năm 1984, đã định hình thể loại phim tài liệu giả khi nhà làm phim tài liệu Marty DiBergi (Reiner) ghi lại những sự cố của một ban nhạc rock Anh do guitarist Nigel Tufnel (Christopher Guest), guitarist David St. Hubbins (Michael McKean) và bassist Derek Smalls (Harry Shearer) dẫn dắt. ForbesRob Reiner nói về cuốn sách Spinal Tap mới 'A Fine Line Between Stupid And Clever'Bởi Tim Lammers Tuy nhiên, ban nhạc đã thực sự tiếp tục hoạt động sau khi kết thúc This is Spinal Tap thông qua các album mới, buổi hòa nhạc trực tiếp, các chương trình đặc biệt trên TV, phim ngắn và các phiên bản khác nhau của tài năng âm nhạc (bạn có nhớ The Folksmen trong A Mighty Wind không?). Thực tế, điều bắt đầu như một giấc mơ rock 'n' roll hư cấu đã biến thành hiện thực theo một cách kỳ lạ. Và vì lý do đó, Reiner đã nói trong cuộc trò chuyện qua Zoom tuần này, việc trở lại nhân vật cho Spinal Tap II không quá khó khăn. "Chúng tôi hiểu rõ những nhân vật này, và chúng tôi có lịch sử và...
Chỉ số Fear and Greed của tiền mã hóa đạt mức 57 tại thời điểm báo chí, cho thấy sự tham lam trong thị trường.
Wall Street từng chuyển động phần lớn theo nhịp với lãi suất chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Dấu hiệu tăng lãi suất khiến nhà đầu tư rút lui, trong khi gợi ý về lãi suất thấp hơn đẩy giá lên. Cuộc họp tuần tới sẽ kiểm tra xem mô hình đó có còn giữ vững trong một năm bất thường hay không. Các nhà đầu tư đã không chờ đợi Jerome Powell năm nay. Cổ phiếu đang [...]
