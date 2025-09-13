Sàn giao dịch MEXC
Tin tức tiền mã hoá
2025-10-10 thứ sáu
Tin tức tiền mã hoá
Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Nội gián? Vụ bê bối airdrop MYX lên đến 170 triệu đô
Nội gián? Vụ bê bối airdrop MYX lên đến 170 triệu đô
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 13:59
Coinbase Kêu Gọi Tòa Án Hành Động Sau Khi Cơ Quan Giám Sát SEC Xác Nhận Mất Tin Nhắn Của Gensler
Coinbase Kêu Gọi Tòa Án Hành Động Sau Khi Cơ Quan Giám Sát SEC Xác Nhận Mất Tin Nhắn Của Gensler

Những tiết lộ mới gây sốc về việc SEC phá hủy rộng rãi các thông tin liên lạc liên quan đến crypto, châm ngòi cho một cuộc chiến pháp lý mà Coinbase đang sử dụng để thách thức tính chính trực của cơ quan quản lý tại tòa án. SEC Bị Chỉ trích vì Xóa Các Thông tin Liên lạc Liên quan đến Gensler và Chính sách Crypto Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, tiết lộ vào ngày 11 tháng 9 rằng công ty đã leo thang thách thức pháp lý của mình [...]
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 13:49
Albania Hướng Đến Trí Tuệ Nhân Tạo Trong Các Cải Cách Dưới Áp Lực Của EU
Albania Hướng Đến Trí Tuệ Nhân Tạo Trong Các Cải Cách Dưới Áp Lực Của EU

Albania giới thiệu Diella, một "bộ trưởng" AI, để giám sát mua sắm công khai giữa áp lực từ EU về cải cách chống tham nhũng. Thủ tướng Edi Rama cho biết Diella sẽ giúp đấu thầu nhanh hơn, hiệu quả hơn và không có tham nhũng. Những người ủng hộ xem AI Agent này như một bước tiến hướng tới hội nhập EU; những người chỉ trích bác bỏ nó là vi hiến và mang tính biểu tượng. Các ví dụ toàn cầu cho thấy AI có thể giúp chống [...]
Coincentral
2025/09/13 13:49
Solana (SOL) Tăng Vọt 5,5% Khi Chỉ Số Đi Lên
Solana (SOL) Tăng Vọt 5,5% Khi Chỉ Số Đi Lên

CoinDesk Indices trình bày bản cập nhật thị trường hàng ngày, nêu bật hiệu suất của những người dẫn đầu và tụt hậu trong Chỉ số CoinDesk 20. CoinDesk 20 hiện đang giao dịch ở mức 4284,12, tăng 1,6% (+ 65,55) kể từ 4 giờ chiều ET hôm thứ Năm. Mười ba trong số 20 tài sản đang giao dịch cao hơn. Dẫn đầu: SOL (+ 5,5%) và AAVE (+ 2,4%). Tụt hậu: AVAX (- 2,4%) và ICP (- 1,4%). CoinDesk 20 là một chỉ số rộng được giao dịch trên nhiều nền tảng ở một số khu vực trên toàn cầu.
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 13:30
Giao thức Velo hợp tác với Lightnet và OpenEden để ra mắt Mạng thanh toán ASEAN
Theo Velo Protocol, quan hệ đối tác với Lightnet và OpenEden kết hợp chuyên môn của họ để cung cấp nền tảng cho tài chính kỹ thuật số tuân thủ quy định trên khắp châu Á.
Blockchainreporter
2025/09/13 13:30
Việc cắt giảm bảng cân đối kế toán của Fed đang đẩy chi phí vay mượn ngắn hạn tăng cao
Việc cắt giảm bảng cân đối kế toán của Fed đang đẩy chi phí vay mượn ngắn hạn tăng cao

Vay mượn ngắn hạn đang trở nên đắt đỏ trở lại tại Hoa Kỳ, và các nhà giao dịch không thể bỏ qua điều này. Theo dữ liệu từ Bloomberg, đợt tăng vọt bắt đầu khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu cắt giảm bảng cân đối kế toán trong khi Bộ Tài chính đẩy mạnh thu tiền mặt. Cả hai đều đang rút thanh khoản ra khỏi thị trường tài chính vốn đã tràn ngập tiền rẻ trong gần [...]
Cryptopolitan
2025/09/13 13:07
Ondo Finance Tăng 20% Hàng Tuần Giữa Sự Phấn Khích và Nhu Cầu DeFi Ngày Càng Tăng
Ondo Finance Tăng 20% Hàng Tuần Giữa Sự Phấn Khích và Nhu Cầu DeFi Ngày Càng Tăng
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 12:52
Cá mập Bitcoin thêm 65K BTC trong 7 ngày: Thiết lập thắt chặt Tổng cung mạnh mẽ hơn
Cá mập Bitcoin thêm 65K BTC trong 7 ngày: Thiết lập thắt chặt Tổng cung mạnh mẽ hơn
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 12:28
Đây là lý do tại sao công ty này đã ĐẦU TƯ TOÀN BỘ với khoản đầu tư 1,65 tỷ đô la vào Kho bạc Solana
Solana đang pump, và thương vụ PIPE khổng lồ của Forward vừa góp phần vào đó!
Coinstats
2025/09/13 12:00
Hơn 677 triệu USD bằng USDC được phát hành bởi Circle, làm dấy lên đầu cơ về kế hoạch thanh khoản
Hơn 677 triệu USD bằng USDC được phát hành bởi Circle, làm dấy lên đầu cơ về kế hoạch thanh khoản

Circle, đơn vị phát hành đồng USD Coin (USDC), đã tạo ra hơn 677 triệu đô la giá trị token mới chỉ trong vòng ba giờ hôm nay, làm dấy lên những đồn đoán mới trong cộng đồng tiền mã hoá. Động thái bất ngờ này đã châm ngòi cho các cuộc tranh luận về việc liệu công ty đang chuẩn bị cho nhu cầu thanh khoản cao hơn hay báo hiệu một chiến lược thị trường rộng lớn hơn. Sự gia tăng đột biến trong việc tạo token này diễn ra vào lúc [...]
Coinstats
2025/09/13 11:38
Tin tức xu hướng
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục
Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá
Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới
Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân
MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó