Sự kiện ICO chính thức Token Presale tốt nhất
Bài đăng Best Token Presale Launches Official ICO xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 13 September 2025 | 10:43 Tài sản kỹ thuật số mới, Best Token Presale, đã ra mắt ICO hôm nay thông qua BestTokenPresale.com. Trang web chính thức cung cấp tất cả chi tiết của dự án, bao gồm whitepaper, và minh bạch về Tokenomics, cho đến mục tiêu của dự án. Trong đợt presale này, sẽ có 40 vòng gây quỹ. Mỗi vòng, nhà đầu tư sẽ phải trả nhiều hơn một chút để mua token, khiến 'người mua sau' có ít lợi nhuận ROI hơn, khi token được niêm yết trên các sàn giao dịch. Sau khi hoàn thành 40 vòng, Best Token Presale sẽ huy động được 11,000,000 USD. Nhóm thanh khoản trên các sàn giao dịch tiền mã hóa được tạo ra từ đợt presale này sẽ chiếm gần 70% giá trị quỹ huy động — 7 triệu USD. Quỹ không sử dụng cho nhóm thanh khoản sẽ được phân bổ cho nhân viên, tiếp thị, chi phí niêm yết trên Sàn giao dịch tiền mã hóa và phát triển công nghệ tiền mã hóa. Tiện ích của token $BTPS không phải là hào nhoáng. Theo whitepaper, đây là một Meme coin được thiết kế cho các nhà giao dịch tiền mã hóa chỉ đơn thuần muốn kiếm tiền từ giao dịch tiền mã hóa. Không có yếu tố kịch tính nào, đơn giản chỉ là một loại tiền mã hóa được đưa ra thị trường với giá trị thương hiệu và sức hấp dẫn lớn. Và sau khi niêm yết trên các sàn giao dịch, đội ngũ tiếp thị sẽ tiếp tục thúc đẩy giá trị thương hiệu tăng lên trong một thời gian theo hợp đồng. Trong vòng đầu tiên của 40 vòng presale, nhà đầu tư hiện có thể mua token $BTPS với giá $0.00138116 với 5.8 triệu token có sẵn để mua. Vòng thứ hai sẽ chứng kiến đợt tăng giá đầu tiên, đưa giá Best Token PreSale lên $0.00139635. Như đã nêu trong whitepaper, mỗi vòng của ICO Best Token Presale sẽ tăng 1.1% - 1.5%. Những nhà đầu tư đầu tiên, mua 10,285 USD đầu tiên trong token BTPS sẽ nắm giữ những đồng tiền có giá thấp nhất. Để mua BTPS trong vòng mở bán này, hãy truy cập BestTokenPreSale.com và kết nối ví tiền mã hóa với trang web. The...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 15:44