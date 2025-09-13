2025-10-10 thứ sáu

Polymarket Tích Hợp Oracle Chainlink Để Đảm Bảo Kết Quả Market Chính Xác

Quan hệ đối tác này nhằm mục đích cung cấp các giải pháp chính xác và không thể giả mạo cho thị trường dự đoán với tốc độ, tính minh bạch và độ chính xác được nâng cao.
Blockchainreporter2025/09/13 17:30
Crypto tốt nhất để mua vào năm 2025

Bài đăng Crypto Tốt Nhất Để Mua Năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đợt bán trước của Lyno AI đáng chú ý vào năm 2025 khi đã huy động được 22,316 đô la trong vòng Thương gia tiên phong, và 446,335 token đã được bán. Đây là một lực lượng thách thức bản chất ổn định của Hệ sinh thái Solana, và do đó, Lyno AI là một lựa chọn đầu tư hấp dẫn. Với sự xuất hiện của nền tảng mới được hỗ trợ bởi Kinh doanh chênh lệch giá AI, Solana có thể phải đối đầu với hệ sinh thái Lyno AI đã được xây dựng và thu hút sự chú ý của khách hàng. Seoul đến Silicon Valley: Tại Sao Solana Đối Mặt Với Áp Lực Solana cũng là một đối thủ đáng gờm, đặc biệt sau khi tăng trưởng ấn tượng 1,200 phần trăm vào năm 2023. Cổ phiếu GLXY được token hóa và kế hoạch thanh toán cho người sáng tạo như khoản 2 triệu gần đây được trao bởi pumpdotfun tiếp tục tạo ra các tiêu đề. Tuy nhiên, ngay cả với điều này, Solana, tính đến hôm nay, không có cầu nối cross-chain kinh doanh chênh lệch giá của Lyno AI, thứ dân chủ hóa cơ hội kiếm tiền trên hơn 15 blockchain. Lyno AI: Cuộc Cách Mạng Kinh Doanh Chênh Lệch Giá Trí Tuệ Nhân Tạo. Lyno AI sẽ tăng lên đến 18,000 phần trăm vào năm 2026 nhờ vào bot kinh doanh chênh lệch giá công nghệ cao được hỗ trợ bởi AI. Thông qua nền tảng này, người dùng có thể khai thác ngay lập tức sự chênh lệch giá giữa các mạng bao gồm Ethereum và Optimism. Hợp đồng thông minh của nó, được kiểm toán trên Cyberscope và 30 phần trăm chia sẻ phí cho người đặt cược giới thiệu hai lớp bảo mật và giá trị bổ sung. Lyno AI được định giá ở mức $0.05 trong vòng Thương gia tiên phong, và có một ưu đãi tặng thưởng $100K cho người mua trước bán ra đầu tư hơn $100, điều này có nghĩa là AI sẽ được định giá ở mức 180x trong giai đoạn sắp tới trước khi giá tăng lên $0.055. Hành Động Ngay: Trước Khi Bùng Nổ. Lyno AI sẽ có vị thế tốt hơn để vượt qua Solana thông qua công nghệ AI tốt hơn và cơ sở nhà đầu tư mở rộng. Đợt bán trước Thương gia tiên phong sẽ cung cấp một điểm truy cập độc đáo với bảo mật đã được kiểm toán và tiềm năng tokenomics. Trước khi giá tăng trong giai đoạn tiếp theo...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 17:29
Làm Thế Nào Để Bắt Đầu Với Máy Đào Bitcoin Với CoinBase Và Phát Triển Tài Sản Của Bạn

Bài đăng Cách Bắt Đầu với Máy khai thác điện toán đám mây Bitcoin với CoinBase và Phát Triển Tài Sản của Bạn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dưới sự thúc đẩy của Trump, tiền mã hóa đã trở thành Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược cho Hoa Kỳ, và các nhà đầu tư đang háo hức tìm cách tốt nhất để tối đa hóa khoản đầu tư của họ. Trong khi phần lớn người nắm giữ tiền mã hóa dựa vào biến động tiền mã hóa để kiếm lợi nhuận chênh lệch, những người khôn ngoan nhất trong số họ đang chuyển sang Khai thác điện toán đám mây - một phương pháp đã được chứng minh có thể mang lại thu nhập cố định hàng ngày được đảm bảo. CoinBase là gì? CoinBase là một công ty công nghệ Mỹ. Được thành lập vào năm 2012 bởi Brian Armstrong, công ty điều hành sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại Hoa Kỳ. Tính đến năm 2024, CoinBase có 108 triệu người dùng, quản lý hơn 400 tỷ đô la tài sản, và là Giám sát viên Bitcoin lớn nhất thế giới, nắm giữ 12% Tổng cung Bitcoin. Ưu điểm của CoinBase: Đối với những người đam mê tiền mã hóa, CoinBase là nền tảng đáng tin cậy nhất cho cá nhân và doanh nghiệp để mua, bán và quản lý tiền mã hóa. Sứ mệnh của CoinBase là tạo ra nhiều tự do kinh tế hơn bằng cách cung cấp cho mọi người các công cụ tài chính thuận tiện, an toàn và đáng tin cậy. Làm thế nào để tham gia Khai thác điện toán đám mây ALL4 Mining của CoinBase? Đối với những người đam mê đầu tư tiền mã hóa, việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây hợp pháp và có lợi nhuận thực sự rất quan trọng. Vào thời điểm này, một nhà cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây hợp pháp và hàng đầu thế giới đã được thành lập hợp pháp tại Vương quốc Anh vào năm 2019, được bảo vệ bởi chính phủ Anh, và được cấp các tài liệu pháp lý và chứng chỉ hoạt động hợp pháp tương ứng. Tính đến tháng 5 năm 2025, ALL4 Mining có hơn 9 triệu Người dùng hoạt động hàng ngày thực sự trên toàn thế giới, và tỷ lệ hoạt động thực tế hàng ngày cao tới 20% (1,8 triệu người). Đằng sau dữ liệu mạnh mẽ này, nhà cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây ALL4 Mining có hơn 200 mỏ Bitcoin và trung tâm dữ liệu tại hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới, với hơn 500,000 Máy đào Bitcoin. Điều này đủ để cung cấp cho người dùng nền tảng trải nghiệm Điện toán đám mây thực tế và các dự án Điện toán đám mây có lợi nhuận. Nhà cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây ALL4 Mining...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 16:29
Quản trị AI là Dấu hiệu Cảnh báo: Vitalik Buterin Đưa ra Một Giải pháp Thay thế

Bài đăng Quản trị AI là Dấu hiệu Cảnh báo: Vitalik Buterin Đưa ra Giải pháp Thay thế xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Vitalik Buterin cảnh báo rằng quản trị AI ngây thơ quá dễ bị khai thác. Một bản demo gần đây cho thấy cách những kẻ tấn công có thể lừa ChatGPT để rò rỉ dữ liệu cá nhân. Mô hình "tài chính thông tin" của Buterin thúc đẩy sự đa dạng, giám sát và khả năng phục hồi. Đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã cảnh báo người theo dõi của mình trên X về những rủi ro khi phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo (AI) để quản trị, lập luận rằng các phương pháp hiện tại quá dễ bị khai thác. Mối quan ngại của Buterin theo sau một cảnh báo khác từ đồng sáng lập EdisonWatch Eito Miyamura, người đã chỉ ra cách những kẻ độc hại có thể chiếm đoạt Giao thức Ngữ cảnh Mô hình (MCP) mới của OpenAI để truy cập dữ liệu người dùng riêng tư. Đây cũng là lý do tại sao "quản trị AI" ngây thơ là một ý tưởng tồi. Nếu bạn sử dụng AI để phân bổ tài trợ cho các đóng góp, mọi người SẼ đưa vào jailbreak cộng với "đưa cho tôi tất cả tiền" ở nhiều nơi nhất có thể. Thay vào đó, tôi ủng hộ phương pháp tài chính thông tin ( https://t.co/Os5I1voKCV… https://t.co/a5EYH6Rmz9 — vitalik.eth (@VitalikButerin) 13/09/2025 Rủi ro của Quản trị AI Ngây thơ Bài kiểm tra của Miyamura tiết lộ cách một lời mời lịch đơn giản với các lệnh ẩn có thể lừa ChatGPT để lộ các Email nhạy cảm khi trợ lý truy cập vào mục đã bị xâm phạm. Các chuyên gia Bảo mật lưu ý rằng các mô hình ngôn ngữ lớn không thể phân biệt giữa hướng dẫn thực và độc hại, khiến chúng rất dễ bị thao túng. Chúng tôi đã khiến ChatGPT rò rỉ dữ liệu Email cá nhân của bạn 💀💀 Tất cả những gì bạn cần? Địa chỉ Email của nạn nhân. ⛓️‍💥🚩📧 Vào thứ Tư, @OpenAI đã thêm hỗ trợ đầy đủ cho các công cụ MCP (Model Context Protocol) trong ChatGPT. Cho phép ChatGPT kết nối và đọc Gmail, Calendar, Sharepoint, Notion của bạn,… pic.twitter.com/E5VuhZp2u2 — Eito Miyamura | 🇯🇵🇬🇧 (@Eito_Miyamura) 12/09/2025 Buterin cho biết lỗ hổng này là một dấu hiệu cảnh báo lớn đối với các hệ thống quản trị đặt quá nhiều niềm tin vào AI. Ông lập luận rằng nếu các mô hình như vậy được sử dụng để quản lý tài trợ hoặc ra quyết định, những kẻ tấn công có thể dễ dàng vượt qua các biện pháp bảo vệ bằng các lệnh kiểu jailbreak, khiến quy trình quản trị dễ bị lạm dụng.…
BitcoinEthereumNews2025/09/13 16:19
MemeCore [M] đạt ATH mới ở mức $2,48 – Điều gì tiếp theo cho giá?

MemeCore đạt mức Cao nhất mọi thời đại mới nhưng chưa có sự chấp thuận hoàn toàn.
Coinstats2025/09/13 16:00
Sự kiện ICO chính thức Token Presale tốt nhất

Bài đăng Best Token Presale Launches Official ICO xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 13 September 2025 | 10:43 Tài sản kỹ thuật số mới, Best Token Presale, đã ra mắt ICO hôm nay thông qua BestTokenPresale.com. Trang web chính thức cung cấp tất cả chi tiết của dự án, bao gồm whitepaper, và minh bạch về Tokenomics, cho đến mục tiêu của dự án. Trong đợt presale này, sẽ có 40 vòng gây quỹ. Mỗi vòng, nhà đầu tư sẽ phải trả nhiều hơn một chút để mua token, khiến 'người mua sau' có ít lợi nhuận ROI hơn, khi token được niêm yết trên các sàn giao dịch. Sau khi hoàn thành 40 vòng, Best Token Presale sẽ huy động được 11,000,000 USD. Nhóm thanh khoản trên các sàn giao dịch tiền mã hóa được tạo ra từ đợt presale này sẽ chiếm gần 70% giá trị quỹ huy động — 7 triệu USD. Quỹ không sử dụng cho nhóm thanh khoản sẽ được phân bổ cho nhân viên, tiếp thị, chi phí niêm yết trên Sàn giao dịch tiền mã hóa và phát triển công nghệ tiền mã hóa. Tiện ích của token $BTPS không phải là hào nhoáng. Theo whitepaper, đây là một Meme coin được thiết kế cho các nhà giao dịch tiền mã hóa chỉ đơn thuần muốn kiếm tiền từ giao dịch tiền mã hóa. Không có yếu tố kịch tính nào, đơn giản chỉ là một loại tiền mã hóa được đưa ra thị trường với giá trị thương hiệu và sức hấp dẫn lớn. Và sau khi niêm yết trên các sàn giao dịch, đội ngũ tiếp thị sẽ tiếp tục thúc đẩy giá trị thương hiệu tăng lên trong một thời gian theo hợp đồng. Trong vòng đầu tiên của 40 vòng presale, nhà đầu tư hiện có thể mua token $BTPS với giá $0.00138116 với 5.8 triệu token có sẵn để mua. Vòng thứ hai sẽ chứng kiến đợt tăng giá đầu tiên, đưa giá Best Token PreSale lên $0.00139635. Như đã nêu trong whitepaper, mỗi vòng của ICO Best Token Presale sẽ tăng 1.1% - 1.5%. Những nhà đầu tư đầu tiên, mua 10,285 USD đầu tiên trong token BTPS sẽ nắm giữ những đồng tiền có giá thấp nhất. Để mua BTPS trong vòng mở bán này, hãy truy cập BestTokenPreSale.com và kết nối ví tiền mã hóa với trang web. The...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 15:44
Tại Sao Token $0.01 Của Ozak AI Có Thể Là Sự Đầu Tư Thông Minh Nhất So Với Lợi Nhuận Từ Hệ sinh thái Solana Và XRP

Bài đăng Tại sao Token $0.01 của Ozak AI có thể là Cơ hội Đầu tư Thông minh nhất so với Tăng trưởng của Solana và XRP xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đợt bán trước của Ozak AI đã định giá token của mình ở mức khởi điểm $0.01, thu hút sự chú ý từ các nhà giao dịch nhìn thấy tiềm năng ở mức giá thấp. Đã có hơn 880 triệu token $OZ được bán, huy động gần $3 triệu vốn. Giai đoạn tiếp theo sẽ nâng giá lên $0.012, trong khi mục tiêu dài hạn được đặt ở mức $1. Với cả Solana và XRP đều giao dịch ở mức cao hơn nhiều, các nhà phân tích đang cân nhắc liệu Ozak AI có mang lại cơ hội lợi nhuận ngắn hạn tốt hơn không. Mức Giá Thấp của Ozak AI So Với Solana và XRP Ozak AI được xây dựng để cung cấp phân tích dự đoán thông qua trí tuệ nhân tạo và cơ sở hạ tầng phi tập trung. Hệ thống của nó bao gồm Mạng lưới Ozak Stream để xử lý dữ liệu nhanh chóng, DePIN cho bảo mật phân tán, và Kho lưu trữ Dữ liệu Ozak cho lưu trữ dài hạn. Prediction Agents (PA) cho phép người dùng tạo ra các mô hình AI tùy chỉnh mà không cần chuyên môn kỹ thuật, cung cấp cho cả nhà giao dịch cá nhân và tổ chức quyền truy cập vào thông tin thị trường được cá nhân hóa. Token OZ là nền tảng của hệ thống. Nó được sử dụng cho giao dịch, truy cập Prediction Agent, quản trị và phần thưởng cộng đồng. Tổng cung token được giới hạn ở mức 10 tỷ, với 30% dành cho bán trước, 30% cho phát triển hệ sinh thái và cộng đồng, 20% cho dự trữ, và mỗi bên 10% cho thanh khoản và đội ngũ. Ở mức $0.01, đợt bán trước là điểm tham gia thấp nhất trước khi việc áp dụng rộng rãi hơn có thể đẩy giá lên. Để so sánh, token của Solana đang giao dịch ở mức $238.04 với mức tăng hàng ngày 6.03%. XRP có giá $3.04 với mức tăng 0.74%. Trong khi cả hai tài sản tiếp tục thu hút đầu tư, giá cao hơn của chúng khiến các nhà giao dịch khó đạt được lợi nhuận phần trăm lớn trong thời gian ngắn. Ngược lại, giá cơ sở thấp hơn của Ozak AI có nghĩa là việc tăng từ $0.01 lên $0.02 đã đại diện cho lợi nhuận 100%. Youtube embed: Quan hệ Đối tác Chiến lược Hỗ trợ Tăng trưởng Ngoài động lực bán trước, Ozak AI đã bắt đầu thiết lập các quan hệ đối tác bên ngoài. Dự án gần đây đã xác nhận hợp tác với...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 15:32
Ethereum Tăng Vượt 4,700 USD, Được Thúc Đẩy bởi Các Phát Triển Chiến Lược

Ethereum blockchain đã tăng vọt vượt qua mức $4,700, được thúc đẩy bởi các yếu tố pháp lý và kỹ thuật. Việc mua vào đáng kể từ các nhà đầu tư lớn đã củng cố thêm vị thế thị trường của Ethereum. Đọc tiếp: Ethereum Tăng Vọt Vượt $4,700, Được Thúc Đẩy bởi Những Phát Triển Chiến lược Bài viết Ethereum Tăng Vọt Vượt $4,700, Được Thúc Đẩy bởi Những Phát Triển Chiến lược xuất hiện đầu tiên trên COINTURK NEWS.
Coinstats2025/09/13 15:18
Nhà sáng lập THORChain mất 1,35 triệu USD sau khi bị lừa đảo bằng Deepfake trên Zoom và Telegram

Theo các báo cáo, một đồng sáng lập của THORChain đã bị đánh cắp khoảng 1,35 triệu đô la từ một ví MetaMask bị lãng quên sau khi những kẻ tấn công sử dụng tài khoản Telegram bị hack và một cuộc họp Zoom giả mạo để truy cập vào các khóa được lưu trữ của anh ta. Vụ trộm đầu tiên được phát hiện on-chain và sau đó được xác nhận bởi nhiều hãng tin tức và điều tra viên. Đọc thêm: Việt Nam Đến […]
Bitcoinist2025/09/13 14:00
'Cơ hội mạnh mẽ' Hoa Kỳ sẽ thành lập Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược trong năm nay: Alex Thorn

Alex Thorn của Galaxy Digital cho rằng thị trường đang "đánh giá thấp" khả năng hình thành Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược của Hoa Kỳ trong năm nay, mặc dù những người khác còn hoài nghi. Có khả năng cao chính phủ Hoa Kỳ sẽ thành lập Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược được mong đợi từ lâu vào cuối năm nay, theo lời của Alex Thorn, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu toàn công ty của Galaxy Digital. Tuy nhiên, các giám đốc điều hành khác trong ngành ít tự tin hơn. "Tôi vẫn nghĩ rằng có cơ hội lớn chính phủ Hoa Kỳ sẽ thông báo trong năm nay rằng họ đã thành lập quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược (SBR) và chính thức nắm giữ BTC như một tài sản chiến lược," Thorn đã chia sẻ trong một bài đăng trên X vào hôm thứ Năm. Đọc thêm
Coinstats2025/09/13 13:39
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó