Sàn giao dịch MEXC
/
Tin tức tiền mã hoá
/
2025-10-10 thứ sáu
Tin tức tiền mã hoá
Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Tìm kiếm Crypto tăng 100 lần tiếp theo? Đà tăng trưởng của Lyno AI Presale không thể ngăn cản
Bài đăng Tìm kiếm Crypto tăng 100 lần tiếp theo? Đà tăng trưởng của Lyno AI Presale không thể ngăn cản xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đang tìm kiếm crypto tăng 100 lần tiếp theo? Lyno AI đang rất nghiêm túc trong giai đoạn presale này. Với mức giá Thương gia tiên phong hiện tại là 0.050, nhu cầu đang khiến các nhà phân tích hàng đầu nhanh chóng chú ý đến token sale này vì nó có tiềm năng khổng lồ. Những người đã dự đoán chính xác đợt tăng giá 200 phần trăm của Cardano vào năm 2023 hiện đang đặt cược rằng token của Lyno sẽ tăng 2000 phần trăm. Dự đoán này dựa trên công nghệ kinh doanh chênh lệch giá cross-chain độc đáo của Lyno AI, vượt trội so với những đồng tiền chậm chạp như Cardano và các đồng tiền có tiện ích thấp như Stellar. Dự án đã bán được 436,908 token, với tổng số tiền huy động là 21,845 và vòng định giá tiếp theo ở mức 0.055 sắp đến. Lyno AI Presale: Nắm bắt lợi thế Thương gia tiên phong Giai đoạn Thương gia tiên phong đang bán token với giá $0.050 - một mức giá mà các chuyên gia cho rằng sẽ không kéo dài. Giá sẽ tăng lên $0.055 khi presale tiến triển, càng làm tăng thêm sự vội vã mua vào trước khi giá trị token tăng vọt. Kiểm toán hợp đồng thông minh của Lyno AI được thực hiện bởi Cyberscope, đảm bảo một nền tảng đầu tư an toàn. Với mức giá mục tiêu cuối cùng là 0.100, presale này là cơ hội độc đáo cho các nhà đầu tư tham gia sớm và nhận được lợi nhuận cao nhất. Và những người mua sử dụng hơn 100 token sẽ có cơ hội tham gia Lyno AI Giveaway, nơi 10 nhà đầu tư sẽ thắng một phần của quỹ thưởng 100K. Tại sao Lyno AI sẽ phát triển mạnh mẽ. Lyno AI sử dụng công nghệ kinh doanh chênh lệch giá cross-chain hỗ trợ bởi AI thế hệ tiếp theo để tạo sân chơi bình đẳng cho các nhà đầu tư bán lẻ. Trái ngược với các nhà giao dịch tổ chức có cơ sở hạ tầng đắt đỏ, Lyno cung cấp các giao dịch thuận tiện, nhanh như chớp và hoàn toàn tự động trên Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism và hơn 12 mạng lưới bổ sung. Bảo mật đa lớp và kiểm toán hợp đồng thông minh của...
BNB
$1,266.36
-1.80%
CROSS
$0.20682
-2.93%
TOKEN
$0.01238
+1.89%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 18:40
Chia sẻ
Tập đoàn SUI hoàn thành chương trình Mua lại trị giá 2 triệu USD, phê duyệt chương trình Mua lại cổ phiếu trị giá 50 triệu USD
TLDR: SUI Group đã mua lại 318,743 cổ phiếu với giá trung bình trọng số $4.30 trong khoảng thời gian từ 10-12 tháng 9, hoàn thành chương trình mua lại trị giá $2M. Công ty đã ủy quyền một chương trình mua lại mới trị giá $50M để tiếp tục hỗ trợ Tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu. Việc mua lại có thể được thực hiện thông qua giao dịch thị trường mở, Private Sale, hoặc các phương thức được phê duyệt khác theo luật chứng khoán. Các giám đốc điều hành cho biết động thái này [...] Bài viết SUI Group hoàn thành chương trình mua lại $2M, thông qua chương trình mua lại cổ phiếu trị giá $50M xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
SUI
$3.4375
+1.29%
MOVE
$0.1083
+0.65%
VIA
$0.0161
+1.89%
Chia sẻ
Blockonomi
2025/09/13 18:37
Chia sẻ
Liệu Meme Coin Này Là Dogecoin Tiếp Theo Hay Shiba Inu Tiếp Theo Đang Được Tạo Ra?
Bài đăng Liệu Meme Coin Này Là Dogecoin Tiếp Theo Hay Shiba Inu Tiếp Theo Đang Hình Thành? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin Crypto 13 Tháng 9 2025 | 11:45 Các nhà phân tích Crypto đang tích cực thảo luận. Cuộc tranh luận là liệu Layer Brett có đại diện cho Dogecoin (DOGE) tiếp theo hay Shiba Inu (SHIB) tiếp theo về tiềm năng. Cả hai so sánh đều đưa ra những góc nhìn thú vị. Nhưng cả hai có thể bỏ lỡ những đặc điểm độc đáo của dự án. Cuộc tranh luận nhấn mạnh cách Meme coin đã phát triển vượt ra ngoài đầu cơ thuần túy hướng tới thực chất và tiện ích. Di sản của Dogecoin (DOGE) với tư cách là Meme coin nguyên bản Dogecoin đã tạo ra danh mục Meme coin. Sau đó chứng minh tiềm năng mang lại lợi nhuận khổng lồ. Dự án duy trì sự đơn giản và tập trung vào sự tham gia của cộng đồng trên tất cả. Thành công của DOGE bắt nguồn từ sự liên quan đến văn hóa hơn là đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, tiềm năng tăng trưởng của Dogecoin ngày nay dường như bị giới hạn bởi quy mô thị trường của nó. Token này đòi hỏi nhu cầu chưa từng có để có sự chuyển động giá đáng kể. Thực tế này khiến các nhà phân tích tìm kiếm các dự án mới hơn với tiềm năng cộng đồng tương tự nhưng có động lực tăng trưởng tốt hơn. Sự phát triển của Shiba Inu (SHIB) vượt ra ngoài trạng thái meme thuần túy Shiba Inu xây dựng trên nền tảng của Dogecoin trong khi cố gắng thêm nhiều thực chất hơn. Dự án phát triển các sản phẩm hệ sinh thái như Shibarium để nâng cao tiện ích. SHIB đã chứng minh cách Meme coin có thể phát triển hướng tới các mô hình bền vững hơn. Mặc dù những nỗ lực này, Shiba Inu phải đối mặt với những hạn chế về vốn hóa thị trường tương tự như Dogecoin. Tổng cung lưu hành khổng lồ của nó tạo ra áp lực bán tự nhiên hạn chế sự tăng giá. Tiềm năng tăng trưởng của dự án có vẻ khiêm tốn so với các giai đoạn trước đó. Layer Brett (LBRETT) khác biệt như thế nào so với cả hai người tiền nhiệm Layer Brett kết hợp các bài học từ cả trải nghiệm của Dogecoin và Shiba Inu. Dự án duy trì sức hấp dẫn meme mạnh mẽ trong khi thêm tiện ích Ethereum Layer 2 thực sự. Sự kết hợp này cung cấp cả sự phấn khích của cộng đồng và thực chất công nghệ. Cách tiếp cận này giải quyết lời chỉ trích chính đối với Meme coin thuần túy về tính bền vững. Bằng cách cung cấp tiện ích blockchain thực tế, Layer Brett có thể đạt được sự tăng trưởng hữu cơ hơn so với những người tiền nhiệm. Sự khác biệt này làm cho các so sánh trực tiếp có phần hạn chế. So sánh sự tham gia của cộng đồng Dogecoin duy trì một trong những cộng đồng mạnh nhất của crypto...
SHIB
$0.00001198
--%
MORE
$0.03023
-19.79%
CAP
$0.113
-11.03%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 17:56
Chia sẻ
Tether Công Bố Stablecoin Được Đảm Bảo Bằng Đô La Có Quy Định Của Hoa Kỳ
Tether, đơn vị đứng sau stablecoin USDT, đã công bố kế hoạch ra mắt một stablecoin mới được quản lý bởi Hoa Kỳ dành cho các doanh nghiệp và tổ chức Mỹ.
Chia sẻ
Cryptodaily
2025/09/13 17:53
Chia sẻ
Vitalik Buterin của Ethereum phản ứng khi lỗ hổng ChatGPT làm rò rỉ các Email riêng tư
Bài đăng Vitalik Buterin của Ethereum Phản ứng khi Lỗ hổng ChatGPT Rò rỉ Email Riêng tư xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Bản cập nhật mới nhất của OpenAI cho ChatGPT nhằm làm cho trợ lý AI hữu ích hơn bằng cách kết nối trực tiếp với các ứng dụng như Gmail, Calendar và Notion. Thay vào đó, nó đã phơi bày một rủi ro bảo mật nghiêm trọng - một vấn đề đã thu hút sự chú ý của Vitalik Buterin của Ethereum. Bạn không muốn bỏ lỡ điều này... hãy đọc tiếp. Một lời mời Calendar...
T
$0.01518
+1.13%
MORE
$0.03023
-19.79%
LIKE
$0.008238
-3.34%
Chia sẻ
CoinPedia
2025/09/13 17:44
Chia sẻ
Các nhà đầu tư tổ chức đổ hàng triệu đô vào Bitcoin ETF
Bài đăng Nhà đầu tư tổ chức đổ hàng triệu đô vào Bitcoin ETF xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vào ngày 12 tháng 9, thị trường quỹ giao dịch trao đổi (ETF) Bitcoin ghi nhận dòng vốn đầu tư đáng kể, với mức tăng ròng 642 triệu đô. Dữ liệu được cung cấp bởi SoSoValue nhấn mạnh quan điểm rằng các nhà đầu tư tổ chức ngày càng khám phá Bitcoin thông qua các kênh được chính thức phê duyệt. Đọc tiếp: Nhà đầu tư tổ chức đổ hàng triệu đô vào Bitcoin ETF Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/institutional-investors-pour-millions-into-bitcoin-etfs
COM
$0.011197
+3.23%
NET
$0.00007958
+2.18%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 17:00
Chia sẻ
Altcoin tăng mạnh, Ethereum dẫn đầu trong khi Bitcoin tụt lại phía sau
Thị trường tiền điện tử một lần nữa trải qua một ngày xanh. Mặc dù có khá nhiều biến động trong 24 giờ qua, tổng thanh lý vẫn duy trì ở mức tương đối thấp với 389 triệu đô la. Đồng thời, một nhóm lớn altcoin đang giành được lãnh thổ, trong khi sự thống trị của Bitcoin lại giảm đi. Tóm lại, thị trường dường như đang tìm lại con đường đi lên... Bài viết Altcoin tăng mạnh, Ethereum dẫn đầu trong khi Bitcoin tụt lại phía sau xuất hiện lần đầu trên Blockchain Stories.
DAG
$0.02614
-6.34%
MET
$0.2184
-0.22%
OP
$0.7195
+3.19%
Chia sẻ
Coinstats
2025/09/13 16:30
Chia sẻ
Đợt Mở Bán Trước XRP Tundra Đi Vào Giao Dịch Với Ưu Đãi Độc Quyền Khi XRP News Today Báo Cáo Sự Quan Tâm Staking Tăng Cao
Đợt presale của XRP Tundra bắt đầu ở mức $0,30, mang đến hai token cho một lần mua và phần thưởng staking, khi tin tức về XRP ngày càng tăng cho thấy nhu cầu lợi nhuận ngày càng cao.
XRP
$2.8165
+0.66%
LIVE
$0.01212
+5.29%
Chia sẻ
Cryptodaily
2025/09/13 03:45
Chia sẻ
Chuyên gia nói rằng bạn sẽ không giàu với 100 XRP; Bạn cần hàng nghìn
Một nhà bình luận nổi tiếng trong cộng đồng XRP đã khơi lại cuộc tranh luận kéo dài về việc các nhà đầu tư XRP cần nắm giữ bao nhiêu để đạt được sự giàu có thay đổi cuộc sống. Bale, một chuyên gia XRP được nhiều người theo dõi, lập luận rằng "XRP là tất cả về thời điểm" và cảnh báo rằng các nhà đầu tư chỉ nắm giữ 100 XRP không nên kỳ vọng trở nên giàu có. Truy cập Website
T
$0.01518
+1.13%
GET
$0.004171
-2.54%
XRP
$2.8165
+0.66%
Chia sẻ
The Crypto Basic
2025/09/13 00:27
Chia sẻ
Spot hay không? ETF XRP REX-Osprey thực sự nắm giữ gì
Khi ETF XRP Rex-Osprey ra mắt hôm nay tại Hoa Kỳ, đang có nhiều đồn đoán về việc liệu quỹ này có đủ điều kiện để được coi là một ETF thực sự dựa trên spot hay không. Nhiều báo cáo cho thấy XRP có thể chào đón quỹ giao dịch trao đổi spot đầu tiên của mình tại Hoa Kỳ ngày hôm nay. Truy cập Website
U
$0.010228
+6.76%
XRP
$2.8165
+0.66%
EVER
$0.01926
+1.15%
Chia sẻ
The Crypto Basic
2025/09/13 00:26
Chia sẻ
Tin tức xu hướng
Thêm
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục
Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá
Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới
Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân
MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó