Liệu Meme Coin Này Là Dogecoin Tiếp Theo Hay Shiba Inu Tiếp Theo Đang Được Tạo Ra?

Bài đăng Liệu Meme Coin Này Là Dogecoin Tiếp Theo Hay Shiba Inu Tiếp Theo Đang Hình Thành? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin Crypto 13 Tháng 9 2025 | 11:45 Các nhà phân tích Crypto đang tích cực thảo luận. Cuộc tranh luận là liệu Layer Brett có đại diện cho Dogecoin (DOGE) tiếp theo hay Shiba Inu (SHIB) tiếp theo về tiềm năng. Cả hai so sánh đều đưa ra những góc nhìn thú vị. Nhưng cả hai có thể bỏ lỡ những đặc điểm độc đáo của dự án. Cuộc tranh luận nhấn mạnh cách Meme coin đã phát triển vượt ra ngoài đầu cơ thuần túy hướng tới thực chất và tiện ích. Di sản của Dogecoin (DOGE) với tư cách là Meme coin nguyên bản Dogecoin đã tạo ra danh mục Meme coin. Sau đó chứng minh tiềm năng mang lại lợi nhuận khổng lồ. Dự án duy trì sự đơn giản và tập trung vào sự tham gia của cộng đồng trên tất cả. Thành công của DOGE bắt nguồn từ sự liên quan đến văn hóa hơn là đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, tiềm năng tăng trưởng của Dogecoin ngày nay dường như bị giới hạn bởi quy mô thị trường của nó. Token này đòi hỏi nhu cầu chưa từng có để có sự chuyển động giá đáng kể. Thực tế này khiến các nhà phân tích tìm kiếm các dự án mới hơn với tiềm năng cộng đồng tương tự nhưng có động lực tăng trưởng tốt hơn. Sự phát triển của Shiba Inu (SHIB) vượt ra ngoài trạng thái meme thuần túy Shiba Inu xây dựng trên nền tảng của Dogecoin trong khi cố gắng thêm nhiều thực chất hơn. Dự án phát triển các sản phẩm hệ sinh thái như Shibarium để nâng cao tiện ích. SHIB đã chứng minh cách Meme coin có thể phát triển hướng tới các mô hình bền vững hơn. Mặc dù những nỗ lực này, Shiba Inu phải đối mặt với những hạn chế về vốn hóa thị trường tương tự như Dogecoin. Tổng cung lưu hành khổng lồ của nó tạo ra áp lực bán tự nhiên hạn chế sự tăng giá. Tiềm năng tăng trưởng của dự án có vẻ khiêm tốn so với các giai đoạn trước đó. Layer Brett (LBRETT) khác biệt như thế nào so với cả hai người tiền nhiệm Layer Brett kết hợp các bài học từ cả trải nghiệm của Dogecoin và Shiba Inu. Dự án duy trì sức hấp dẫn meme mạnh mẽ trong khi thêm tiện ích Ethereum Layer 2 thực sự. Sự kết hợp này cung cấp cả sự phấn khích của cộng đồng và thực chất công nghệ. Cách tiếp cận này giải quyết lời chỉ trích chính đối với Meme coin thuần túy về tính bền vững. Bằng cách cung cấp tiện ích blockchain thực tế, Layer Brett có thể đạt được sự tăng trưởng hữu cơ hơn so với những người tiền nhiệm. Sự khác biệt này làm cho các so sánh trực tiếp có phần hạn chế. So sánh sự tham gia của cộng đồng Dogecoin duy trì một trong những cộng đồng mạnh nhất của crypto...