Lựa Chọn Tiền Mã Hoá Dài Hạn Hàng Đầu Năm 2025

Bài đăng Lựa chọn Crypto dài hạn hàng đầu năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hoạt động thị trường một lần nữa bị chi phối bởi các giao dịch cá voi và biến động giá. Vào ngày 4 tháng 9, Dogecoin đã chứng kiến hơn 200 triệu DOGE được chuyển qua các ví lớn, làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu những người nắm giữ có đang định vị lại cho ngắn hạn khi đồng tiền dao động gần mức $0.21. Cronos có hành trình khó khăn hơn, giảm 25% so với đỉnh tháng 8 và quay lại mức hỗ trợ $0.25 với ít dấu hiệu phục hồi ngay lập tức. Ngược lại, quỹ đạo của BlockDAG (BDAG) Network đang tăng đà. Với $405 triệu huy động trong presale, hơn 3 triệu thợ đào hoạt động trên ứng dụng X1, và hơn 19,800 máy đào phần cứng đã được giao, nó đang đảm bảo sự công nhận như một trong những lựa chọn crypto dài hạn hàng đầu. Không giống như những cuộc trò chuyện đầu cơ, sức mạnh của nó nằm ở việc sử dụng thực tế và cơ sở hạ tầng đang mở rộng. BlockDAG: $405 triệu được hỗ trợ bởi việc sử dụng và áp dụng hữu hình Thành công presale của BlockDAG đã vượt qua $405 triệu, nhưng điều làm nó đáng chú ý là sự hỗ trợ đằng sau nó. Hơn 26.2 tỷ đồng BDAG đã được bán đến nay, với hơn 312,000 người nắm giữ tham gia. Đây không phải là tiền nhàn rỗi chờ đợi một lộ trình; nó đã đang cung cấp năng lượng cho các sản phẩm trực tiếp: 3 triệu người mining hàng ngày thông qua ứng dụng X1, hơn 19,800 thiết bị dòng X đã được giao, và công suất vận chuyển hàng tuần tăng lên 2,000 thiết bị. Sự khác biệt ở đây là hoạt động có thể đo lường được, không chỉ là lời hứa. Trong khi các dự án khác mờ nhạt sau khi thông báo, BlockDAG tiếp tục xây dựng sự hiện diện. Nó đang chứng minh bằng chứng trước lời hứa bằng cách thúc đẩy việc áp dụng di động và phần cứng trên hơn 130+ quốc gia, được hỗ trợ bởi cộng đồng hiện vượt quá 325,000. Với quy mô này, nhiều nhà phân tích coi BlockDAG là crypto dài hạn hàng đầu cần theo dõi chặt chẽ vào năm 2025. Hiện tại ở Batch 30, BDAG có giá $0.03. Những người ủng hộ sớm từ điểm khởi đầu $0.001 đã đang ngồi trên ROI 2,900%. Trong một khoảng thời gian giới hạn, BlockDAG đã cố định mức giá tham gia ở $0.0013 cho đến ngày 1 tháng 10, mang đến cho người tham gia mới cơ hội hiếm có để mua vào ở mức...