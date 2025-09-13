2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Sự thống trị của Bitcoin giảm xuống dưới 57%: Đây có phải là sự khởi đầu của chu kỳ tiếp theo?

Sự thống trị của Bitcoin giảm xuống dưới 57%: Đây có phải là sự khởi đầu của chu kỳ tiếp theo?

Bài đăng Bitcoin Dominance Slips Below 57%: Is This The Start Of The Next Cycle? xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Bitcoin đã gần đây giảm xuống dưới một mức quan trọng, cho thấy sự thay đổi trong động lực thị trường. Sự sụt giảm này cho thấy dòng tiền đang chảy vào altcoin, báo hiệu sự khởi đầu của "mùa altcoin." Đây Có Phải Là Sự Khởi Đầu Của Một Chu Kỳ Mới? Theo Coinmarketcap, Bitcoin dominance đã giảm xuống khoảng 56.6%, trong khi Ethereum đã tăng lên ...
Altcoin
SphereX
CoinPedia2025/09/13 20:27
Phí bảo hiểm kho bạc Bitcoin đang gặp rủi ro — Điều này có thể có ý nghĩa gì đối với giá BTC?

Phí bảo hiểm kho bạc Bitcoin đang gặp rủi ro — Điều này có thể có ý nghĩa gì đối với giá BTC?

Các công ty kho bạc Bitcoin (BTC) đang đối mặt với tình huống khá nghiêm trọng khi mức chênh lệch thị trường so với lượng BTC nắm giữ cơ bản bị xói mòn trong bối cảnh biến động giảm và sự chậm lại đáng kể trong các giao dịch mua mới. Đáng chú ý, lượng BTC mua hàng tháng của các công ty này đã giảm 97% kể từ tháng 11 năm 2024, phản ánh cách tiếp cận thị trường hết sức thận trọng trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, dữ liệu gần đây […]
Bitcoin
Bitcoinist2025/09/13 20:00
Tìm Presale Crypto Tốt Nhất Để Mua: Đợt Presale $10,20M Của Nexchain, Lợi Nhuận Của Pepe Dollar Và MAXI DOGE Đang Âm Thầm Phát Triển

Tìm Presale Crypto Tốt Nhất Để Mua: Đợt Presale $10,20M Của Nexchain, Lợi Nhuận Của Pepe Dollar Và MAXI DOGE Đang Âm Thầm Phát Triển

Giai đoạn presale của Nexchain vượt qua 10,20 triệu USD khi Pepe Dollar ngày càng được chú ý và MAXI DOGE thu hút sự quan tâm. Khám phá các giai đoạn presale hàng đầu của tiền mã hóa, tính năng token và lý do tại sao Nexchain có thể là giai đoạn presale tiền mã hóa tốt nhất để mua ngay bây giờ.
TokenFi
TOP Network
GAINS
Blockchainreporter2025/09/13 20:00
Cache Wallet Tham Gia Arichain để Tăng Cường Mạng Web3 Đa VM Được Bảo Vệ

Cache Wallet Tham Gia Arichain để Tăng Cường Mạng Web3 Đa VM Được Bảo Vệ

Quan hệ đối tác mới nhất này nhằm mục đích kết hợp các tính năng khôi phục ví Hỗ trợ bởi AI của Cache Wallet với blockchain L1 mô-đun của Arichain.
Sleepless AI
L1
Multichain
Blockchainreporter2025/09/13 20:00
Cầu nối Shibarium bị khai thác 4,6 triệu BONE, đội ngũ đóng băng tiền

Cầu nối Shibarium bị khai thác 4,6 triệu BONE, đội ngũ đóng băng tiền

Bài đăng Cầu nối cross-chain Shibarium bị khai thác 4,6 triệu BONE, đội ngũ đóng băng tiền xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Vào thứ Bảy, mạng blockchain Layer 2 của Shiba Inu, Shibarium, đã trải qua một cuộc tấn công được lên kế hoạch cẩn thận vào cầu nối cross-chain của nó. Nhưng đội ngũ đã thực hiện một bước đi thông minh để ngăn chặn vụ trộm và thông báo rằng họ đã đóng băng 4,6 triệu token BONE. Những kẻ tấn công vay 4,6 triệu token BONE Nhà phát triển Shiba Inu, Kaal Dhairya, đã xác nhận tin tức này trên X của anh ấy ...
BONE SHIBASWAP
BitShiba
Smart Blockchain
CoinPedia2025/09/13 19:57
Tin tức Ethereum: Mua vào từ tổ chức, Staking bùng nổ, và mục tiêu $5,000

Tin tức Ethereum: Mua vào từ tổ chức, Staking bùng nổ, và mục tiêu $5,000

Giá dao động gần $4,500 chỉ là bề nổi của một câu chuyện sâu sắc hơn: các tổ chức đang tích trữ ETH ở mức kỷ lục, staking [...] Bài viết Ethereum News: Institutional Buying, Staking Boom, and a $5,000 Target xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
NEAR
Boom
Ethereum
Coindoo2025/09/13 19:35
Tiền mã hóa hàng đầu để đầu tư hôm nay: Đợt bán trước của Bitcoin Hyper vượt 15 triệu USD trong bối cảnh BTC hồi phục

Tiền mã hóa hàng đầu để đầu tư hôm nay: Đợt bán trước của Bitcoin Hyper vượt 15 triệu USD trong bối cảnh BTC hồi phục

Thị trường crypto đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể gần đây, với tổng vốn hóa thị trường tăng 1,77% trong 24 giờ qua. Một số đợt bán trước crypto, bao gồm BlockDAG, Lilpepe, Bitcoin Hyper và BlockchainFX, đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư dựa trên việc tăng cường tài trợ, đối tác chiến lược và động lượng thị trường, tiếp tục thúc đẩy hiệu suất tổng thể của thị trường crypto. Bitcoin, ... Đọc thêm Bài viết Top Crypto để Đầu tư Hôm nay: Bán trước Bitcoin Hyper Vượt $15M Trong bối cảnh BTC Trở lại xuất hiện đầu tiên trên BiteMyCoin.
Bitcoin
Hyperlane
Moonveil
Bitemycoin2025/09/13 19:30
Layer Brett Được So Sánh Với Đợt Tăng Giá Ban Đầu Của Pepe Coin (PEPE), Nhà Phân Tích Đánh Giá Tiềm Năng

Layer Brett Được So Sánh Với Đợt Tăng Giá Ban Đầu Của Pepe Coin (PEPE), Nhà Phân Tích Đánh Giá Tiềm Năng

Khi Pepe Coin (PEPE) ra mắt vào năm 2023, nó nhanh chóng trở thành một trong những Meme coin được nhắc đến nhiều nhất trong lĩnh vực tiền mã hoá. Sự bùng nổ viral của nó từ vô danh đến hàng tỷ đô la giá trị thị trường cho thấy sức mạnh của cộng đồng trong việc tạo ra sự phấn khích. Hiện nay, một số Nhà phân tích nhìn thấy dấu hiệu của động lượng đó ở Layer Brett (LBRETT), một dự án presale Ethereum Layer 2 mới [...] Bài viết Layer Brett Được So Sánh với Đợt Tăng Trưởng Ban Đầu của Pepe Coin (PEPE), Các Nhà Phân Tích Đánh Giá Tiềm Năng xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
Hyperliquid
Sunrise Layer
Solayer
Blockonomi2025/09/13 19:18
Lựa Chọn Tiền Mã Hoá Dài Hạn Hàng Đầu Năm 2025

Lựa Chọn Tiền Mã Hoá Dài Hạn Hàng Đầu Năm 2025

Bài đăng Lựa chọn Crypto dài hạn hàng đầu năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hoạt động thị trường một lần nữa bị chi phối bởi các giao dịch cá voi và biến động giá. Vào ngày 4 tháng 9, Dogecoin đã chứng kiến hơn 200 triệu DOGE được chuyển qua các ví lớn, làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu những người nắm giữ có đang định vị lại cho ngắn hạn khi đồng tiền dao động gần mức $0.21. Cronos có hành trình khó khăn hơn, giảm 25% so với đỉnh tháng 8 và quay lại mức hỗ trợ $0.25 với ít dấu hiệu phục hồi ngay lập tức. Ngược lại, quỹ đạo của BlockDAG (BDAG) Network đang tăng đà. Với $405 triệu huy động trong presale, hơn 3 triệu thợ đào hoạt động trên ứng dụng X1, và hơn 19,800 máy đào phần cứng đã được giao, nó đang đảm bảo sự công nhận như một trong những lựa chọn crypto dài hạn hàng đầu. Không giống như những cuộc trò chuyện đầu cơ, sức mạnh của nó nằm ở việc sử dụng thực tế và cơ sở hạ tầng đang mở rộng. BlockDAG: $405 triệu được hỗ trợ bởi việc sử dụng và áp dụng hữu hình Thành công presale của BlockDAG đã vượt qua $405 triệu, nhưng điều làm nó đáng chú ý là sự hỗ trợ đằng sau nó. Hơn 26.2 tỷ đồng BDAG đã được bán đến nay, với hơn 312,000 người nắm giữ tham gia. Đây không phải là tiền nhàn rỗi chờ đợi một lộ trình; nó đã đang cung cấp năng lượng cho các sản phẩm trực tiếp: 3 triệu người mining hàng ngày thông qua ứng dụng X1, hơn 19,800 thiết bị dòng X đã được giao, và công suất vận chuyển hàng tuần tăng lên 2,000 thiết bị. Sự khác biệt ở đây là hoạt động có thể đo lường được, không chỉ là lời hứa. Trong khi các dự án khác mờ nhạt sau khi thông báo, BlockDAG tiếp tục xây dựng sự hiện diện. Nó đang chứng minh bằng chứng trước lời hứa bằng cách thúc đẩy việc áp dụng di động và phần cứng trên hơn 130+ quốc gia, được hỗ trợ bởi cộng đồng hiện vượt quá 325,000. Với quy mô này, nhiều nhà phân tích coi BlockDAG là crypto dài hạn hàng đầu cần theo dõi chặt chẽ vào năm 2025. Hiện tại ở Batch 30, BDAG có giá $0.03. Những người ủng hộ sớm từ điểm khởi đầu $0.001 đã đang ngồi trên ROI 2,900%. Trong một khoảng thời gian giới hạn, BlockDAG đã cố định mức giá tham gia ở $0.0013 cho đến ngày 1 tháng 10, mang đến cho người tham gia mới cơ hội hiếm có để mua vào ở mức...
NEAR
Threshold
holoride
BitcoinEthereumNews2025/09/13 19:04
XRP Tundra định vị là Token tốt nhất để mua ngay bây giờ với chiến lược hai Token và phần thưởng Staking

XRP Tundra định vị là Token tốt nhất để mua ngay bây giờ với chiến lược hai Token và phần thưởng Staking

Bài đăng XRP Tundra định vị là Token tiện ích tốt nhất để mua ngay bây giờ với chiến lược Token kép và phần thưởng Staking xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mùa altcoin đã đến, mang lại sự chú ý mới cho các dự án kết hợp nền tảng vững chắc với tiện ích thực tế. Khi các nhà đầu tư săn lùng những cơ hội tốt nhất, XRP Tundra đang nổi lên như một trong những lựa chọn hấp dẫn nhất trên thị trường. Với hệ thống staking sáng tạo và presale token kép với giá chỉ 0,30 USD, Tundra mang lại cả giá trị tức thì và tiềm năng dài hạn. Không giống như các token đầu cơ chỉ dựa vào sự khởi động, XRP Tundra cung cấp điều gì đó cụ thể: một cách để người nắm giữ XRP cuối cùng cũng có thể kiếm lợi nhuận trong khi vẫn duy trì bảo mật của XRP Ledger. Kết hợp với mô hình presale hai trong một, dự án định vị mình như một ứng cử viên nổi bật cho các nhà đầu tư muốn nắm bắt đà tăng trong chu kỳ hiện tại. Biến XRP thành tài sản sinh lời Trong nhiều năm, các nhà đầu tư XRP đã phải đối mặt với một hạn chế. Token của họ nhanh chóng, hiệu quả và được áp dụng rộng rãi cho các khoản thanh toán, nhưng không tạo ra lợi nhuận khi nắm giữ. Trong khi Ethereum, Solana và các cộng đồng khác phát triển tài sản của họ thông qua staking, XRP vẫn ở trạng thái tĩnh. XRP Tundra giải quyết vấn đề này với Cryo Vaults, một cơ chế staking cho phép người nắm giữ khóa XRP trong thời hạn cố định — 7, 30, 60 hoặc 90 ngày — và nhận phần thưởng bằng token TUNDRA. Tài sản không bao giờ rời khỏi XRP Ledger, không bao giờ được cho vay và tự động trả lại khi kết thúc thời gian staking. Phần thưởng được phân phối từ một nhóm cung cấp minh bạch, đảm bảo an toàn và khả năng dự đoán. Điều này có nghĩa là XRP không còn là tài sản không hoạt động. Nó trở thành tài sản sinh lời, tạo ra thu nhập thụ động mà không ảnh hưởng đến bảo mật hoặc tốc độ vốn làm nên sự phổ biến của nó ngay từ đầu. Lợi thế Presale: Hai tài sản, một giá Ngoài staking, XRP Tundra giới thiệu một trong những mô hình presale thân thiện với nhà đầu tư nhất trên thị trường. Trong Giai đoạn 1 của presale, token được định giá chỉ 0,30 USD, mang lại lợi thế đầu vào đáng kể cho người mua sớm. Mỗi lần mua không chỉ mang lại một, mà là hai tài sản: TUNDRA-X (XRPL):...
RealLink
Hyperliquid
Altcoin
BitcoinEthereumNews2025/09/13 19:02
