DOGE, BONK, Ai Khác? Meme Coin Hàng Đầu Vượt Trội Thị Trường Hôm Nay
Bài đăng DOGE, BONK, Ai Nữa? Meme coin Hàng Đầu Vượt Trội Thị Trường Hôm Nay xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá Dogecoin (DOGE) tăng khi thị trường phục hồi, BONK và PENGU theo sau Bitcoin (BTC), BNB, XRP tụt hậu Hôm nay, ngày 12/9/2025, thị trường tiền điện tử đang tăng vọt. Meme coin, thường là altcoin biến động nhất, đang dẫn đầu xu hướng này. Đồng thời, những tiền điện tử lớn nhất đang thể hiện hiệu suất yếu kém. Giá Dogecoin (DOGE) tăng khi thị trường phục hồi, BONK và PENGU theo sau Tiền điện tử meme nằm trong số tài sản hoạt động tốt nhất trong Top 100 tiền điện tử lớn nhất của CoinGecko. Dogecoin (DOGE), Meme coin lớn nhất theo vốn hóa thị trường, đã tăng giá 6,3% trong 24 giờ qua. Hình ảnh bởi CoinGecko Hôm nay, giá Dogecoin (DOGE) đã vượt qua mức quan trọng 0,25 USD. Đà tăng đã mở rộng đợt tăng giá, đẩy mức tăng hàng tuần lên hơn 25% cho Dogecoin (DOGE). Bonk (BONK), một tiền điện tử lớn khác do cộng đồng điều khiển, đã tăng 7,7% qua đêm. Giá của BONK đạt 0,00002515 USD với khối lượng giao dịch tăng vọt. Pudgy Penguins (PENGU), một Meme coin liên quan đến bộ sưu tập NFT cùng tên, đã tăng 5,6% trong 24 giờ. Với giá PENGU đạt 0,0356 USD, vốn hóa nhắm đến 650 triệu USD. MemeCore (M), một tiền điện tử meme mới, đã tăng 15% qua đêm, trở thành tài sản tăng trưởng nhanh nhất trong top 100. Đồng thời, khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp. Giá của M đạt mức cao nhất mọi thời đại ở 2,28 USD hôm nay. Bitcoin (BTC), BNB, XRP tụt hậu PUMP, một tiền điện tử gốc cốt lõi của nền tảng phát hành Meme coin không cần code lớn nhất của Solana, cũng nằm trong số những đồng tiền hoạt động tốt nhất. Giá PUMP tăng 7,8% và đạt 0,005921 USD. Vốn hóa thị trường PUMP đã vượt qua 2 tỷ USD. Ngược lại, các tiền điện tử lớn nhất thể hiện sự thờ ơ. Bitcoin (BTC), tiền điện tử đầu tiên, tăng 0,6%. Giá BTC đang phải vật lộn để giữ trên mức quan trọng 115,000 USD. BNB và XRP đều tăng 1%. Cả hai đồng tiền điện tử nặng ký đều đã bảo vệ được các mức quan trọng; BNB ổn định trên 900 USD, trong khi XRP vẫn ở trên 3 USD. Ethereum (ETH) và Solana...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 20:46