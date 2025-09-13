2025-10-10 thứ sáu

Cổ phiếu Joby Aviation (JOBY): Tăng vọt khi Nhà Trắng chọn công ty cho Chương trình thí điểm Taxi bay

Cổ phiếu Joby Aviation (JOBY): Tăng vọt khi Nhà Trắng chọn công ty cho Chương trình thí điểm Taxi bay

TLDR Cổ phiếu Joby Aviation (NYSE:JOBY) tăng 5% sau khi tham gia Chương trình Thí điểm Tích hợp Cất cánh và Hạ cánh Thẳng đứng Điện tử của Nhà Trắng. Công ty đang ở giai đoạn thứ tư trong năm giai đoạn của quy trình chứng nhận loại FAA để triển khai thương mại. Joby dự kiến hoàn thành máy bay đầu tiên đáp ứng tiêu chuẩn trong năm nay với việc thử nghiệm phi công FAA bắt đầu vào đầu năm 2026 [...] Bài đăng Cổ phiếu Joby Aviation (JOBY): Tăng vọt khi Nhà Trắng chọn Công ty cho Chương trình Thí điểm Taxi Bay xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.
Coincentral2025/09/13 22:36
Giá Cardano dự kiến sẽ giảm hơn 50% vào năm 2026 khi các nhà đầu tư đổ xô tham gia đợt bán trước altcoin viral mới này

Giá Cardano dự kiến sẽ giảm hơn 50% vào năm 2026 khi các nhà đầu tư đổ xô tham gia đợt bán trước altcoin viral mới này

Bài đăng Giá Cardano dự kiến giảm hơn 50% vào năm 2026 khi nhà đầu tư đổ xô vào đợt bán trước altcoin mới đang viral này xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá Cardano dao động gần $0,88; nhà phân tích cảnh báo khả năng giảm 50% vào năm 2026. Remittix cung cấp tiện ích thực tế, thanh toán xuyên biên giới và ra mắt Ví Beta vào ngày 15/9. Đợt bán trước huy động được $25,4M; chương trình giới thiệu trực tiếp 15% USDT & tặng thưởng $250K thúc đẩy áp dụng và thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Thị trường tiền mã hóa đang sôi động với đầu cơ khi các token lớn như Cardano, Litecoin và một đối thủ PayFi đang phát triển nhanh chóng cạnh tranh sự chú ý. Trong khi giá Cardano giữ ổn định quanh mức $0,88, nhà phân tích cảnh báo áp lực dài hạn có thể dẫn đến sự sụt giảm mạnh vào năm 2026. Đồng thời, Remittix (RTX) đã bước vào tâm điểm như một dự án tập trung vào tiện ích với dự đoán tăng 25x-30x. Với chương trình tặng thưởng $250,000, ra mắt ví beta vào ngày 15 tháng 9 và chương trình giới thiệu trực tiếp 15% trả bằng USDT hàng ngày, Remittix đang thu hút cả sự quan tâm của nhà đầu tư cá nhân và tổ chức như một trong những cơ hội tốt nhất khi bước vào quý cuối năm. Giá Cardano đối mặt với áp lực lớn Giá Cardano đã duy trì trên mức hỗ trợ quan trọng $0,81, mức đang hình thành nền tảng cho các đợt bơm ngắn hạn. Nhà phân tích nhận thấy mức này cũng phù hợp với vùng hồi quy Fibonacci 0,618. Mặc dù các bull đã quản lý để giữ thị trường ổn định, khối lượng giao dịch giảm cho thấy động lượng có thể không bền vững. Sự sụp đổ dưới $0,81 có thể dễ dàng dẫn đến sự sụp đổ lớn hơn. Cardano cũng phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt từ người sáng lập, Charles Hoskinson, trong những tháng gần đây khi ông thừa nhận rằng các quyết định thiết kế blockchain trong quá khứ đã làm chậm quá trình áp dụng. Ngay cả khi các nhà phát triển điều chỉnh bằng cách mở nền tảng cho lập trình bằng Rust và TypeScript, thị trường vẫn thận trọng. Nếu bear nắm quyền trở lại, dự đoán là giá Cardano có thể giảm hơn 50% vào năm 2026, xóa sổ hầu hết các khoản lãi gần đây. Remittix tăng động lực như một nhà lãnh đạo PayFi Trái ngược với Cardano và Litecoin, Remittix...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 22:20
Crypto 100x tiếp theo trong năm 2025 đã có mặt tại đây

Crypto 100x tiếp theo trong năm 2025 đã có mặt tại đây

Bài đăng The Next 100x Crypto in 2025 Is Already Here xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 13/09/2025 | 17:10 Mỗi đợt tăng giá Crypto đều để lại những câu chuyện về những người đã bỏ lỡ cơ hội thay đổi cuộc đời — Ethereum ở mức $0,30, Solana dưới $1, hoặc những ngày đầu của TRON khi những người mua ICO đã nhân lên tài sản của họ. Sự hối tiếc là có thật. Nếu bạn đang hỏi presale crypto là gì và liệu đã quá muộn để bắt kịp crypto gem 1000x tiếp theo hay chưa, câu trả lời rất rõ ràng: BlockchainFX (BFX) có thể là cơ hội thứ hai của bạn. Đã huy động được hơn $7,2 triệu từ hơn 9.000 người tham gia, BlockchainFX đang được ca ngợi là presale crypto 100x hàng đầu năm 2025. Với giá ra mắt $0,05 đã được xác nhận và ứng dụng super app đang hoạt động đã xử lý hàng triệu khối lượng giao dịch, đây không chỉ là một Token Sale khác — mà là một mô hình kinh doanh đang hoạt động. Những người hành động ngay bây giờ đang định vị bản thân trước khi crypto bùng nổ tiếp theo cất cánh. Đảm bảo token BFX giảm giá của bạn ngay hôm nay bằng cách sử dụng BLOCK30 để nhận thêm 30% trước khi giá tăng trở lại. BlockchainFX ($BFX): Tại Sao Presale Bùng Nổ Này Nổi Bật BlockchainFX không bán giấc mơ; nó bán kết quả. Đã được kiểm toán bởi CertiK, ứng dụng cho phép người dùng giao dịch crypto, cổ phiếu Mỹ, forex(FX), và hàng hóa tất cả trong một nơi. Hơn 10.000 người dùng hoạt động hàng ngày, tạo ra doanh thu thực tế và chứng minh việc áp dụng đã đang diễn ra. Những người tham gia sớm đã mua ở mức $0,01 đã thấy tài sản của họ tăng gấp đôi khi presale tăng hàng tuần, hiện tại ở mức $0,023 và đang tiến tới giá ra mắt $0,05. Với dự đoán giá giữa $0,10 và $0,25 sau khi ra mắt và dự báo dài hạn trên $1, presale này đang được so sánh với những ngày đầu của Solana khi nó tăng vọt từ vài xu lên ba con số. Thậm chí tốt hơn, BFX cung cấp tới 70% phí giao dịch được phân phối lại hàng ngày bằng USDT. Người nắm giữ đã đang kiếm thu nhập thụ động crypto với APY ước tính lên đến 90%. Thêm vào đó là các đặc quyền như thẻ ghi nợ BFX Visa, cuộc thi tặng thưởng $500.000, và sàn giao dịch đã được xác nhận...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 22:12
Mạng Pi Tăng Cường Blockchain Với Nâng Cấp Phiên Bản 20 và Pi Coin Tăng 3%

Mạng Pi Tăng Cường Blockchain Với Nâng Cấp Phiên Bản 20 và Pi Coin Tăng 3%

TLDR Nâng cấp blockchain của Pi Network lên phiên bản 20 đã kích thích giá Pi Coin tăng 3%. Pi Coin chứng kiến sự tăng trưởng ngắn hạn sau khi Pi Network cập nhật blockchain lên phiên bản 20. Đấu giá tên miền của Pi Network, diễn ra đến ngày 30 tháng 9, thúc đẩy mở rộng hệ sinh thái. Nâng cấp blockchain Pi Network là bước quan trọng hướng tới các hoạt động Mainnet trong tương lai. Pi Network [...] Bài viết Pi Network Tăng cường Blockchain với Nâng cấp Phiên bản 20 và Pi Coin Tăng 3% xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.
Coincentral2025/09/13 22:07
Vai trò của khai thác đám mây Quid miner trong hệ sinh thái ETF ngày càng phát triển

Vai trò của khai thác đám mây Quid miner trong hệ sinh thái ETF ngày càng phát triển

Thợ đào Quid cung cấp dịch vụ Tỷ lệ Hash dựa trên hợp đồng tuân thủ với tiền thưởng khổng lồ cho các nhà đầu tư toàn cầu. Thị trường Crypto đối mặt với sự bất ổn mới vào tháng Tám. XRP, được nâng đỡ bởi sự lạc quan về ETF, đã phá vỡ ngưỡng kháng cự vào tháng Bảy trước khi rút lui khi động lượng quy định chậm lại và việc chốt lời tăng lên. Nâng cấp của Ethereum...
Crypto.news2025/09/13 22:05
Theo dõi giá Bitcoin: Liệu Bitcoin sẽ tăng vọt hay đình trệ gần vùng kháng cự?

Theo dõi giá Bitcoin: Liệu Bitcoin sẽ tăng vọt hay đình trệ gần vùng kháng cự?

Bài đăng Bitcoin Price Watch: Liệu Bitcoin sẽ Tăng vọt hay Đình trệ gần Vùng kháng cự? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin được giao dịch ở mức $115,975 vào ngày 13/09/2025, với vốn hóa thị trường đạt $2,31 nghìn tỷ và khối lượng giao dịch trong 24h là $43,07 tỷ. Giá trong ngày của đồng tiền mã hóa này dao động giữa $114,838 và $116,705 khi tiếp tục hợp nhất các khoản lợi nhuận gần đây. Bitcoin Bitcoin giữ ổn định gần vùng cao nhất khi hợp nhất lợi nhuận từ đà tăng gần đây [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-will-bitcoin-surge-or-stall-near-resistance-zone/
BitcoinEthereumNews2025/09/13 21:43
DOGE, BONK, Ai Khác? Meme Coin Hàng Đầu Vượt Trội Thị Trường Hôm Nay

DOGE, BONK, Ai Khác? Meme Coin Hàng Đầu Vượt Trội Thị Trường Hôm Nay

Bài đăng DOGE, BONK, Ai Nữa? Meme coin Hàng Đầu Vượt Trội Thị Trường Hôm Nay xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá Dogecoin (DOGE) tăng khi thị trường phục hồi, BONK và PENGU theo sau Bitcoin (BTC), BNB, XRP tụt hậu Hôm nay, ngày 12/9/2025, thị trường tiền điện tử đang tăng vọt. Meme coin, thường là altcoin biến động nhất, đang dẫn đầu xu hướng này. Đồng thời, những tiền điện tử lớn nhất đang thể hiện hiệu suất yếu kém. Giá Dogecoin (DOGE) tăng khi thị trường phục hồi, BONK và PENGU theo sau Tiền điện tử meme nằm trong số tài sản hoạt động tốt nhất trong Top 100 tiền điện tử lớn nhất của CoinGecko. Dogecoin (DOGE), Meme coin lớn nhất theo vốn hóa thị trường, đã tăng giá 6,3% trong 24 giờ qua. Hình ảnh bởi CoinGecko Hôm nay, giá Dogecoin (DOGE) đã vượt qua mức quan trọng 0,25 USD. Đà tăng đã mở rộng đợt tăng giá, đẩy mức tăng hàng tuần lên hơn 25% cho Dogecoin (DOGE). Bonk (BONK), một tiền điện tử lớn khác do cộng đồng điều khiển, đã tăng 7,7% qua đêm. Giá của BONK đạt 0,00002515 USD với khối lượng giao dịch tăng vọt. Pudgy Penguins (PENGU), một Meme coin liên quan đến bộ sưu tập NFT cùng tên, đã tăng 5,6% trong 24 giờ. Với giá PENGU đạt 0,0356 USD, vốn hóa nhắm đến 650 triệu USD. MemeCore (M), một tiền điện tử meme mới, đã tăng 15% qua đêm, trở thành tài sản tăng trưởng nhanh nhất trong top 100. Đồng thời, khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp. Giá của M đạt mức cao nhất mọi thời đại ở 2,28 USD hôm nay. Bitcoin (BTC), BNB, XRP tụt hậu PUMP, một tiền điện tử gốc cốt lõi của nền tảng phát hành Meme coin không cần code lớn nhất của Solana, cũng nằm trong số những đồng tiền hoạt động tốt nhất. Giá PUMP tăng 7,8% và đạt 0,005921 USD. Vốn hóa thị trường PUMP đã vượt qua 2 tỷ USD. Ngược lại, các tiền điện tử lớn nhất thể hiện sự thờ ơ. Bitcoin (BTC), tiền điện tử đầu tiên, tăng 0,6%. Giá BTC đang phải vật lộn để giữ trên mức quan trọng 115,000 USD. BNB và XRP đều tăng 1%. Cả hai đồng tiền điện tử nặng ký đều đã bảo vệ được các mức quan trọng; BNB ổn định trên 900 USD, trong khi XRP vẫn ở trên 3 USD. Ethereum (ETH) và Solana...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 20:46
XRP Hướng Đến Breakout $3.60 Sau Khi Tái Gia Nhập Chỉ Số Bloomberg Crypto

XRP Hướng Đến Breakout $3.60 Sau Khi Tái Gia Nhập Chỉ Số Bloomberg Crypto

Bài đăng XRP Hướng Đến Breakout $3,60 Sau Khi Tái Gia Nhập Chỉ Số Crypto Bloomberg xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. XRP Hướng Đến $3,60 Nếu Tam Giác Giảm Dần Bị Phá Vỡ, Theo Nhà Phân Tích Ali Martinez XRP một lần nữa thu hút sự chú ý trong thị trường tiền mã hóa khi các mô hình kỹ thuật chỉ ra khả năng breakout tiềm năng. Theo nhà phân tích thị trường Ali Martinez, XRP đã thoát khỏi mô hình tam giác giảm dần, một mô hình biểu đồ kỹ thuật được công nhận rộng rãi thường xuất hiện trước những biến động giá đáng kể. XRP đã trải qua nhiều biến động, tăng 3,5% trong 24 giờ qua để đạt $3,16, theo dữ liệu từ CoinGecko. Tam giác giảm dần thường báo hiệu sự củng cố đi ngang (Sideway consolidation) khi người bán ép giá thấp hơn và người mua bảo vệ mức hỗ trợ. Đối với XRP, mức hỗ trợ này vẫn giữ vững bất chấp biến động, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ. Nhà phân tích Ali Martinez lưu ý rằng với việc các nhà đầu tư lạc quan phá vỡ ranh giới trên của tam giác, động lượng có thể tăng tốc nhanh chóng, thu hút người mua mới và thúc đẩy đà tăng tiềm năng hướng tới $3,60. Nguồn: Ali Martinez Mục tiêu $3,60, nếu đạt được, sẽ đánh dấu một trong những đợt tăng mạnh nhất của XRP trong những tháng gần đây và sự phục hồi đáng kể sau giai đoạn củng cố đi ngang (Sideway consolidation) kéo dài. Hơn nữa, mức giá này sẽ đưa XRP đến gần mức cao nhất mọi thời đại (ATH) hiện tại là $3,65. Trong khi đó, XRP cũng có thể nhắm đến mục tiêu $4,50 sau khi thoát khỏi giai đoạn củng cố kéo dài một tháng. XRP Tái Gia Nhập Chỉ Số Crypto Bloomberg Galaxy Với Trọng Số Lớn Thứ Ba Theo nhà cung cấp số liệu on-chain Digital Asset Investor, XRP đã chính thức tái gia nhập Chỉ số Crypto Bloomberg Galaxy (BGCI), đánh dấu một cột mốc quan trọng cho tài sản kỹ thuật số này. Nguồn: Digital Asset Investor Chỉ số này, theo dõi hiệu suất của các tài sản kỹ thuật số lớn nhất và thanh khoản nhất được giao dịch bằng đô la Mỹ, hiện xếp hạng XRP là đồng tiền mã hóa quan trọng thứ ba sau Bitcoin và Ethereum. BGCI hiện phân bổ trọng số bằng nhau cho Bitcoin và Ethereum, mỗi loại 35%, trong khi XRP đã đảm bảo được phân bổ đáng kể 14%. Sự phát triển này đáng chú ý vì vào tháng 4 năm 2022, XRP thậm chí không được đưa vào trọng số của chỉ số, nhấn mạnh sự hồi sinh của token này...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 20:41
Crypto Nào Có Tiềm Năng Tăng Trưởng Cao Nhất? Nhà Phân Tích So Sánh Triển Vọng Giá Của Ethereum, Solana & Layer Brett

Crypto Nào Có Tiềm Năng Tăng Trưởng Cao Nhất? Nhà Phân Tích So Sánh Triển Vọng Giá Của Ethereum, Solana & Layer Brett

Cuộc tranh luận về crypto nào có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất hướng tới năm 2025 đang nóng lên. Những tên tuổi lớn như Ethereum (ETH) và Solana (SOL) vẫn là những ứng cử viên mạnh, được hỗ trợ bởi hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ và thanh khoản sâu. Nhưng một tân binh mới—Layer Brett (LBRETT), đang thu hút sự chú ý với số liệu presale bùng nổ và động lượng được thúc đẩy bởi meme. Nhà phân tích đang cân nhắc liệu [...] Bài viết Crypto Nào Có Tiềm Năng Tăng Trưởng Lớn Nhất? Nhà Phân Tích So Sánh Triển Vọng Giá Của Ethereum, Solana & Layer Brett xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
Blockonomi2025/09/13 20:18
Polymarket nhắm đến mức định giá 10 tỷ đô la sau khi nhận được tín hiệu xanh tại Hoa Kỳ

Polymarket nhắm đến mức định giá 10 tỷ đô la sau khi nhận được tín hiệu xanh tại Hoa Kỳ

Polymarket đang chuẩn bị nhận được một khoản đầu tư vốn lớn chưa từng có. Khoản đầu tư vốn mới này có thể làm tăng giá trị của nền tảng dự đoán lên gấp ba lần, với mức cao nhất lên tới 10 tỷ đô la. Sự tăng vọt giá trị này diễn ra sau tin tức rằng công ty đã nhận được sự cho phép để hoạt động tại... Bài viết Polymarket nhắm đến mức định giá 10 tỷ đô la sau khi nhận được đèn xanh tại Mỹ xuất hiện lần đầu trên Blockchain Stories.
Coinstats2025/09/13 19:26
