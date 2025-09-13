2025-10-10 thứ sáu

Bitcoin, người nắm giữ XRP kiếm lợi nhuận khổng lồ bằng cách sử dụng IOTA Miner

Bitcoin, người nắm giữ XRP kiếm lợi nhuận khổng lồ bằng cách sử dụng IOTA Miner

Bài đăng Bitcoin, những người nắm giữ XRP kiếm được lợi nhuận khổng lồ khi sử dụng IOTA Miner xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tiết lộ: Bài viết này không đại diện cho lời khuyên đầu tư. Nội dung và tài liệu được trình bày trên trang này chỉ dành cho mục đích giáo dục. IOTA Miner báo cáo người dùng XRP và BTC đã thấy lợi nhuận danh mục đầu tư tăng lên đến 30%, thúc đẩy sức hấp dẫn của thu nhập thụ động. Tóm tắt Người dùng IOTA Miner báo cáo tăng trưởng danh mục đầu tư lên đến 30% khi Khai thác điện toán đám mây XRP và BTC mang lại thu nhập thụ động khổng lồ. IOTA Miner có trụ sở tại Anh giúp hơn 9 triệu người dùng biến tiền mã hóa thành lợi nhuận ổn định với Khai thác điện toán đám mây an toàn, được cung cấp bởi năng lượng xanh. Không cần phần cứng, IOTA Miner ghi có lợi nhuận vào tài khoản, giúp thu nhập từ tiền mã hóa trở nên đơn giản và dễ tiếp cận. Khi thị trường tiền mã hóa đang có đà tăng trưởng, các nhà đầu tư ngày càng tìm kiếm những cách đáng tin cậy để nâng cao giá trị tài sản kỹ thuật số của họ. Hôm nay, IOTA Miner, một nền tảng Khai thác điện toán đám mây hàng đầu có trụ sở tại Anh, đã thông báo rằng những người nắm giữ XRP và Bitcoin (BTC) sử dụng dịch vụ của họ đã thấy giá trị danh mục đầu tư tăng lên đến 30%. Cột mốc này nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của IOTA Miner như một đối tác đáng tin cậy cho cả người mới bắt đầu và nhà đầu tư có kinh nghiệm đang tìm kiếm thu nhập thụ động ổn định trong thị trường tiền mã hóa biến động. Khai thác điện toán đám mây: Biến tài sản thụ động thành lợi nhuận chủ động Giao dịch truyền thống đòi hỏi theo dõi liên tục và thời điểm thị trường, điều này có thể gây quá tải cho các nhà đầu tư hàng ngày. Ngược lại, hệ thống Khai thác điện toán đám mây của IOTA Miner cho phép người dùng tự động đưa tiền mã hóa của họ vào hoạt động. Không cần phần cứng đắt tiền hoặc chuyên môn kỹ thuật, các nhà đầu tư chỉ cần thuê sức mạnh tính toán thông qua nền tảng. Lợi nhuận khai thác được tạo ra hàng ngày và được ghi có trực tiếp vào tài khoản của người dùng, tạo ra một dòng thu nhập thụ động ổn định. Tại sao các nhà đầu tư chọn IOTA Miner Tăng trưởng đã được chứng minh: Người dùng XRP và BTC báo cáo tăng trưởng danh mục đầu tư lên đến 30% thông qua hợp đồng Khai thác điện toán đám mây. Khả năng tiếp cận: Lý tưởng cho người mới bắt đầu không có kinh nghiệm khai thác, đồng thời cung cấp các tùy chọn nâng cao cho các chuyên gia. Tính bền vững: Hoạt động được cung cấp bởi các nguồn năng lượng tái tạo, giảm tác động môi trường. Niềm tin toàn cầu: Được thành lập vào năm 2018, IOTA Miner đã phục vụ hơn 9...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 00:14
Dogecoin (DOGE) Tăng 15% Lên $0,25, Nhưng Liệu Đây Có Phải Là Crypto Tốt Nhất Để Mua Ngay Bây Giờ?

Dogecoin (DOGE) Tăng 15% Lên $0,25, Nhưng Liệu Đây Có Phải Là Crypto Tốt Nhất Để Mua Ngay Bây Giờ?

Bài đăng Dogecoin (DOGE) Tăng 15% lên $0,25, Nhưng Liệu Đây Có Phải Là Crypto Tốt Nhất Để Mua Ngay Bây Giờ? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin (DOGE) gần đây đã tăng 15% lên $0,25, làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu Meme coin có thể duy trì đà tăng trưởng trong thị trường crypto hiện nay hay không. Trong khi các nhà giao dịch hân hoan về động thái này, sự chú ý đang nhanh chóng chuyển sang Mutuum Finance (MUTM), một giao thức DeFi mới đang định vị mình tại giao điểm của việc tạo ra lợi nhuận và thị trường tín dụng phi tập trung. Giá mỗi MUTM vẫn ở mức $0,035. Các nhà đầu tư sẽ thấy giá tăng 14,3% trong giai đoạn tiếp theo. Hơn 16 nghìn nhà đầu tư đang xếp hàng để nhận token của họ vào ngày ra mắt sau khi mua sớm. Mutuum Finance đang thu hút các nhà đầu tư sẵn sàng nhìn xa hơn đầu cơ ngắn hạn và hướng tới các dự án blockchain có ứng dụng thực tế và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Dogecoin Tăng 15% Hướng Tới $0,25 Dogecoin (DOGE) hiện đang giao dịch ở mức khoảng $0,2526, với biên độ trong ngày từ $0,2394 đến $0,2530. Token này đã tăng khoảng 15% trong thời gian gần đây, đẩy nó vượt qua mức $0,25. Mức này hiện đang đóng vai trò như một bài kiểm tra mức kháng cự. Theo các nhà phân tích, nếu DOGE có thể đóng cửa mạnh mẽ trên $0,25 với khối lượng cao, thì nó có thể tiếp tục tăng lên $0,30 trong ngắn hạn. Mặt khác, nếu theo sau yếu có thể khiến nó rút lui về mức hỗ trợ ở vùng $0,22-$0,23. Trong khi đó, khi đà tăng của DOGE thu hút sự chú ý, các dự án tập trung vào DeFi mới hơn như Mutuum Finance cũng bắt đầu nhận được sự quan tâm từ các nhà đầu tư tìm kiếm sự đa dạng hóa. Giai Đoạn Bán Trước Thứ 6 Của Mutuum Finance Mutuum Finance hiện đang trong giai đoạn bán trước thứ 6 và đang cung cấp token với giá $0,035. Đợt bán đã diễn ra rất nhanh, và các nhà đầu tư đã đổ vào hơn $15,63 triệu. Dự án cũng sẽ ra mắt một stablecoin được neo giá với USD trên Ethereum blockchain, sẽ được sử dụng để thực hiện các giao dịch không phiền hà và như một tài sản lưu trữ giá trị dài hạn. Mutuum Finance cung cấp một nền tảng cho vay kép, đa mục đích...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 23:33
Nạp ADA (Cardano), XRP, DOGE, và các tiền mã hoá khác qua Coinbase để tìm Mining và kiếm $8,000 thu nhập thụ động hàng ngày.

Nạp ADA (Cardano), XRP, DOGE, và các tiền mã hoá khác qua Coinbase để tìm Mining và kiếm $8,000 thu nhập thụ động hàng ngày.

Find Mining quảng bá khai thác đám mây với ADA, XRP, DOGE và nhiều hơn nữa thông qua Coinbase, tuyên bố thu nhập thụ động lên đến $8K hàng ngày thông qua các hợp đồng khai thác an toàn, tự động.
Blockchainreporter2025/09/13 23:30
Thị trường tiền mã hóa tiếp tục đà tăng nhờ vào altcoin

Thị trường tiền mã hóa tiếp tục đà tăng nhờ vào altcoin

Thị trường tiền mã hoá tăng vọt dẫn đầu bởi altcoin khi Ethereum ($ETH) phục hồi, cũng như DeFi và NFT phát triển, trong khi Chainlink TVS đã vượt mốc 100 tỷ đô la.
Blockchainreporter2025/09/13 23:15
Các dự án Crypto mới tập trung vào bảo mật sau cảnh báo Giả mạo của Blockstream

Các dự án Crypto mới tập trung vào bảo mật sau cảnh báo Giả mạo của Blockstream

Bài đăng Các Dự án Crypto Mới Tập trung vào Bảo mật Sau Cảnh báo Giả mạo của Blockstream xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto 13 Tháng 9 2025 | 17:38 Cảnh báo giả mạo của Blockstream đặt trọng tâm vào bảo mật. Hãy xem qua 3 dự án crypto mới nhằm làm cho đầu tư an toàn hơn. Các cuộc tấn công giả mạo đang gia tăng trong lĩnh vực crypto. Blockstream gần đây đã cảnh báo người dùng về chiến dịch Email firmware giả nhắm vào ví phần cứng Jade của họ. Những trò lừa đảo này đã khiến người dùng crypto mất hơn 12 triệu đô la chỉ trong tháng 8, ảnh hưởng đến hơn 15 nghìn người. Thêm vào đó là phần mềm độc hại ModStealer mới nhắm vào các tiện ích mở rộng của ví, và bạn có một cơn bão hoàn hảo cho những kẻ xấu. Với thiệt hại hiện đã lên đến hàng tỷ đô la, tất cả mọi người - từ người dùng crypto mới đến các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm - cần các công cụ tốt hơn và các tùy chọn bảo mật hơn. Dưới đây là ba dự án crypto mới đang cố gắng mang lại sự an toàn bổ sung cho các nhà đầu tư trong bối cảnh hỗn loạn này. Tại sao Bảo mật Phải Cải thiện Ngay bây giờ Các trò lừa đảo crypto không chỉ gây phiền toái - chúng đang trở nên tinh vi hơn. Những kẻ tấn công bắt chước các bản cập nhật firmware chính thức, sao chép tên miền, sử dụng Email giả mạo gắn với các nhân vật hoặc doanh nghiệp giả mạo, và đôi khi đánh cắp tiền trước khi bạn nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Người dùng ví phần cứng - từng được coi là an toàn nhất trong crypto - cũng đang bị nhắm đến, như trong trường hợp Blockstream Jade. Đồng thời, nhu cầu ngày càng tăng đối với Meme coin và các đợt ra mắt crypto mới khác đồng nghĩa với việc có nhiều người theo dõi hơn và nhiều cơ hội hơn cho những kẻ lừa đảo. Nếu bạn kết hợp khởi động + truy cập dễ dàng + nỗi sợ hãi (hoặc sự khẩn cấp) trong tin nhắn, điều kiện đã chín muồi cho gian lận. Vì vậy, các dự án tích hợp bảo mật và minh bạch ngay từ đầu có giá trị hơn bao giờ hết. 1. Best Wallet Token ($BEST) - Tiện ích Được Hỗ trợ Bảo mật cho Đầu tư An toàn hơn Best Wallet Token ($BEST) không chỉ là một đồng tiền bán trước đang cưỡi trên làn sóng khởi động. Được định giá ở mức 0,025635 đô la trong đợt bán trước và đã thu về 15,7 triệu đô la, nó đang định hình như một dự án được xây dựng để thưởng cho người nắm giữ trong khi giải quyết một trong những vấn đề đau đầu lớn nhất của crypto: bảo mật. Với các trò lừa đảo giả mạo...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 22:57
Ra mắt ETF Dogecoin và Mua lại Nguồn cung Put DOGE trên Đường đua cho Đợt Tăng giá 111%

Ra mắt ETF Dogecoin và Mua lại Nguồn cung Put DOGE trên Đường đua cho Đợt Tăng giá 111%

TLDR: Giá Dogecoin tăng 38,9% trong bảy ngày, vượt qua mức $0,30 lần đầu tiên kể từ xu hướng giảm 1 năm. ETF Dogecoin đầu tiên ra mắt vào tuần tới khi các market makers lên kế hoạch mua 5% Tổng cung lưu hành. DOGE phá vỡ tam giác giảm dần kéo dài một năm, báo hiệu tiềm năng cho một đợt tăng mạnh. Các nhà giao dịch nhắm mục tiêu $0,6533 như đột phá [...] Bài viết Dogecoin ETF Launch and Supply Buyback Put DOGE on Đường đua for 111% Price Run xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
Blockonomi2025/09/13 22:56
Shiba Inu phản ứng trước mối đe dọa Shibarium bằng cách đóng băng 4,6 triệu token BONE

Shiba Inu phản ứng trước mối đe dọa Shibarium bằng cách đóng băng 4,6 triệu token BONE

TLDR Shiba Inu đã đóng băng 4.6M BONE sau khi một cuộc tấn công flash loan nhắm vào Validator 1. SHIB đã tạm dừng staking và chuyển quỹ validator sang ví phần cứng multisig. PeckShield đã cảnh báo về vụ vi phạm; đội ngũ SHIB đã bắt đầu một cuộc điều tra bảo mật toàn diện. Giá token BONE đã tăng vọt hơn 40% trong vòng 24 giờ sau khi đóng băng khẩn cấp. Các nhà phát triển Shiba Inu đã [...] Bài viết Shiba Inu Phản ứng với Mối đe dọa Shibarium bằng cách Đóng băng 4.6M Token BONE xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.
Coincentral2025/09/13 22:45
Người nắm giữ Dogecoin và Pepe săn lùng cơ hội tăng 100 lần khi ChatGPT 5 chỉ ra một Meme coin mới đang lan truyền mạnh mẽ

Người nắm giữ Dogecoin và Pepe săn lùng cơ hội tăng 100 lần khi ChatGPT 5 chỉ ra một Meme coin mới đang lan truyền mạnh mẽ

Cuộc săn lùng Meme coin tăng 100 lần tiếp theo đã quay trở lại. Dogecoin (DOGE) và Pepe coin (PEPE) vẫn có lượng người theo dõi trung thành, nhưng nhiều người nắm giữ đang tìm kiếm cơ hội breakout tiếp theo. Layer Brett (LBRETT), một Meme coin Layer 2 mới trên Ethereum blockchain đã huy động được hàng triệu đô trong giai đoạn presale và đang nhanh chóng được đánh giá cao [...] Bài viết Những người nắm giữ Dogecoin và Pepe săn lùng Cơ hội tăng 100 lần tiếp theo khi ChatGPT 5 chọn ra một Meme coin mới đang lan truyền xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
Blockonomi2025/09/13 22:21
Giá Bitcoin không dao động ở mức $116K bất chấp những đe dọa mới nhất của Trump đối với Nga và Trung Quốc

Giá Bitcoin không dao động ở mức $116K bất chấp những đe dọa mới nhất của Trump đối với Nga và Trung Quốc

BTC đứng gần mức cao nhất trong 3 tuần được đánh dấu trước đó trong ngày hôm nay.
CryptoPotato2025/09/13 21:56
Trung Quốc xem xét giảm mục tiêu doanh số ô tô năm 2025 khi doanh số trong nước chậm lại

Trung Quốc xem xét giảm mục tiêu doanh số ô tô năm 2025 khi doanh số trong nước chậm lại

Trung Quốc đã công bố mục tiêu doanh số xe cho năm 2025, và con số này đã thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà sản xuất ô tô hàng đầu của nước này. Vào thứ Sáu, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, cùng với bảy cơ quan khác, đã công bố mục tiêu tổng doanh số xe là 32,3 triệu chiếc. Con số này thấp hơn so với dự báo 32,9 triệu của các [...]
Cryptopolitan2025/09/13 21:44
