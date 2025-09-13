Dogecoin (DOGE) Tăng 15% Lên $0,25, Nhưng Liệu Đây Có Phải Là Crypto Tốt Nhất Để Mua Ngay Bây Giờ?
Dogecoin (DOGE) gần đây đã tăng 15% lên $0,25, làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu Meme coin có thể duy trì đà tăng trưởng trong thị trường crypto hiện nay hay không. Trong khi các nhà giao dịch hân hoan về động thái này, sự chú ý đang nhanh chóng chuyển sang Mutuum Finance (MUTM), một giao thức DeFi mới đang định vị mình tại giao điểm của việc tạo ra lợi nhuận và thị trường tín dụng phi tập trung. Giá mỗi MUTM vẫn ở mức $0,035. Các nhà đầu tư sẽ thấy giá tăng 14,3% trong giai đoạn tiếp theo. Hơn 16 nghìn nhà đầu tư đang xếp hàng để nhận token của họ vào ngày ra mắt sau khi mua sớm. Mutuum Finance đang thu hút các nhà đầu tư sẵn sàng nhìn xa hơn đầu cơ ngắn hạn và hướng tới các dự án blockchain có ứng dụng thực tế và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.
Dogecoin Tăng 15% Hướng Tới $0,25
Dogecoin (DOGE) hiện đang giao dịch ở mức khoảng $0,2526, với biên độ trong ngày từ $0,2394 đến $0,2530. Token này đã tăng khoảng 15% trong thời gian gần đây, đẩy nó vượt qua mức $0,25. Mức này hiện đang đóng vai trò như một bài kiểm tra mức kháng cự.
Theo các nhà phân tích, nếu DOGE có thể đóng cửa mạnh mẽ trên $0,25 với khối lượng cao, thì nó có thể tiếp tục tăng lên $0,30 trong ngắn hạn. Mặt khác, nếu theo sau yếu có thể khiến nó rút lui về mức hỗ trợ ở vùng $0,22-$0,23.
Trong khi đó, khi đà tăng của DOGE thu hút sự chú ý, các dự án tập trung vào DeFi mới hơn như Mutuum Finance cũng bắt đầu nhận được sự quan tâm từ các nhà đầu tư tìm kiếm sự đa dạng hóa.
Giai Đoạn Bán Trước Thứ 6 Của Mutuum Finance
Mutuum Finance hiện đang trong giai đoạn bán trước thứ 6 và đang cung cấp token với giá $0,035. Đợt bán đã diễn ra rất nhanh, và các nhà đầu tư đã đổ vào hơn $15,63 triệu. Dự án cũng sẽ ra mắt một stablecoin được neo giá với USD trên Ethereum blockchain, sẽ được sử dụng để thực hiện các giao dịch không phiền hà và như một tài sản lưu trữ giá trị dài hạn. Mutuum Finance cung cấp một nền tảng cho vay kép, đa mục đích...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 23:33