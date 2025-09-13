Các dự án Crypto mới tập trung vào bảo mật sau cảnh báo Giả mạo của Blockstream

Bài đăng Các Dự án Crypto Mới Tập trung vào Bảo mật Sau Cảnh báo Giả mạo của Blockstream xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto 13 Tháng 9 2025 | 17:38 Cảnh báo giả mạo của Blockstream đặt trọng tâm vào bảo mật. Hãy xem qua 3 dự án crypto mới nhằm làm cho đầu tư an toàn hơn. Các cuộc tấn công giả mạo đang gia tăng trong lĩnh vực crypto. Blockstream gần đây đã cảnh báo người dùng về chiến dịch Email firmware giả nhắm vào ví phần cứng Jade của họ. Những trò lừa đảo này đã khiến người dùng crypto mất hơn 12 triệu đô la chỉ trong tháng 8, ảnh hưởng đến hơn 15 nghìn người. Thêm vào đó là phần mềm độc hại ModStealer mới nhắm vào các tiện ích mở rộng của ví, và bạn có một cơn bão hoàn hảo cho những kẻ xấu. Với thiệt hại hiện đã lên đến hàng tỷ đô la, tất cả mọi người - từ người dùng crypto mới đến các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm - cần các công cụ tốt hơn và các tùy chọn bảo mật hơn. Dưới đây là ba dự án crypto mới đang cố gắng mang lại sự an toàn bổ sung cho các nhà đầu tư trong bối cảnh hỗn loạn này. Tại sao Bảo mật Phải Cải thiện Ngay bây giờ Các trò lừa đảo crypto không chỉ gây phiền toái - chúng đang trở nên tinh vi hơn. Những kẻ tấn công bắt chước các bản cập nhật firmware chính thức, sao chép tên miền, sử dụng Email giả mạo gắn với các nhân vật hoặc doanh nghiệp giả mạo, và đôi khi đánh cắp tiền trước khi bạn nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Người dùng ví phần cứng - từng được coi là an toàn nhất trong crypto - cũng đang bị nhắm đến, như trong trường hợp Blockstream Jade. Đồng thời, nhu cầu ngày càng tăng đối với Meme coin và các đợt ra mắt crypto mới khác đồng nghĩa với việc có nhiều người theo dõi hơn và nhiều cơ hội hơn cho những kẻ lừa đảo. Nếu bạn kết hợp khởi động + truy cập dễ dàng + nỗi sợ hãi (hoặc sự khẩn cấp) trong tin nhắn, điều kiện đã chín muồi cho gian lận. Vì vậy, các dự án tích hợp bảo mật và minh bạch ngay từ đầu có giá trị hơn bao giờ hết. 1. Best Wallet Token ($BEST) - Tiện ích Được Hỗ trợ Bảo mật cho Đầu tư An toàn hơn Best Wallet Token ($BEST) không chỉ là một đồng tiền bán trước đang cưỡi trên làn sóng khởi động. Được định giá ở mức 0,025635 đô la trong đợt bán trước và đã thu về 15,7 triệu đô la, nó đang định hình như một dự án được xây dựng để thưởng cho người nắm giữ trong khi giải quyết một trong những vấn đề đau đầu lớn nhất của crypto: bảo mật. Với các trò lừa đảo giả mạo...