Julien Alfred Và Melissa Jefferson-Wooden Giành Chiến Thắng Vòng Loại 100 Mét Với Thành Tích Hàng Đầu
Bài đăng Julien Alfred Và Melissa Jefferson-Wooden Giành Chiến Thắng Vòng Loại 100 Mét Với Thành Tích Tốt Nhất xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. TOKYO, NHẬT BẢN - NGÀY 13 THÁNG 9: Maboundou Kone của Đội Cote d'Ivoire, Julien Alfred của Đội Saint Lucia và Audrey Leduc của Đội Canada thi đấu trong vòng loại 100 mét nữ vào ngày đầu tiên của Giải vô địch Điền kinh Thế giới Tokyo 2025 tại Sân vận động Quốc gia vào ngày 13 tháng 9 năm 2025 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh của Hannah Peters/Getty Images) Getty Images Julien Alfred tiếp tục duy trì sự thống trị của mình tại Sân vận động Quốc gia Tokyo. Nhà vô địch Olympic đương nhiệm đã dễ dàng vượt qua vòng loại thứ tư của nội dung chạy 100 mét nữ, ghi nhận thời gian nhanh nhất trong ngày. Alfred, đang nhắm đến danh hiệu vô địch thế giới 100 mét đầu tiên của mình, đạt thời gian 10,93, theo sau là Daryll Neita của Vương quốc Anh với khoảng cách một phần mười giây, chạy thời gian nhanh thứ hai là 10,94 Người dẫn đầu thế giới Melissa Jefferson-Wooden của Hoa Kỳ, nhằm duy trì chuỗi bất bại ở cự ly 100 mét, cũng đã giành chiến thắng thoải mái với thành tích dưới 11 giây trong vòng loại đầu tiên với 10,99. Nhà vô địch thế giới hiện tại, Sha'Carri Richardson, đã giành vé vào vòng tiếp theo với tư cách là người có thành tích nhanh thứ năm với 11,03 giây. Thời gian của Richardson giúp cô ghi nhận thành tích nhanh nhất mùa giải, nhưng cô được kỳ vọng sẽ cắt giảm hơn hai phần mười giây so với thành tích tốt nhất mùa giải để bảo vệ danh hiệu vào tối Chủ nhật. Nhìn chung, đội tuyển Hoa Kỳ sẽ mang đến sự cạnh tranh khốc liệt, với bốn vận động viên chạy nước rút vào bán kết, bao gồm nhà vô địch thế giới Twanisha Terry, người đạt thứ hạng tổng thể thứ 8 với 11,06, và Kayla White 28 tuổi. Đáng chú ý, Tina Clayton nổi lên là vận động viên Jamaica nhanh nhất với 11,01, theo sau là đồng đội Shericka Jackson, người đạt thời gian 11,04. Shelly-Ann Fraser-Pryce sẽ hướng tới một vị trí podium nữa trước khi nghỉ hưu, chạy với thời gian 11,09 để vào bán kết. Cho đến nay, mùa giải 2025...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 00:03