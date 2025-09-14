2025-10-10 thứ sáu

Bitcoin Phục Hồi, Altcoin Bùng Nổ: Lợi Nhuận Hàng Tuần PUSH Vốn hóa thị trường Vượt 4 Nghìn Tỷ Đô

Bitcoin Phục Hồi, Altcoin Bùng Nổ: Lợi Nhuận Hàng Tuần PUSH Vốn hóa thị trường Vượt 4 Nghìn Tỷ Đô

Bài đăng Bitcoin Phục hồi, Altcoin Bùng nổ: Lợi nhuận Hàng tuần PUSH Vốn hóa thị trường Vượt 4 Nghìn tỷ USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin kết thúc tuần với mức tăng gần 5%, đẩy vốn hóa thị trường của nó trở lại trên 2,3 nghìn tỷ USD trong khi một số altcoin vốn hóa lớn chứng kiến mức tăng đáng kể hai chữ số. Thị trường Crypto Phục hồi Sau Giai đoạn Bearish Sau gần hai tuần với tâm lý bearish, nền kinh tế crypto đã phục hồi, kết thúc tuần với vốn hóa thị trường chỉ dưới 4,17 nghìn tỷ USD. Bitcoin (BTC) [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-rebounds-altcoins-explode-weekly-gains-push-market-cap-past-4-trillion/
BitcoinEthereumNews2025/09/14 04:25
Tapzi Dẫn Đầu Bảng Xếp Hạng Khi Megacoin & BlockDAG Theo Sau

Tapzi Dẫn Đầu Bảng Xếp Hạng Khi Megacoin & BlockDAG Theo Sau

Bài đăng Tapzi Dẫn Đầu Bảng Xếp Hạng Khi Megacoin & BlockDAG Theo Sau xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin Tiền điện tử 13 Tháng 9 2025 | 22:55 Trong crypto, động lượng thay đổi chỉ sau một đêm. Meme coin như Shiba Inu và Pepe có thể vẫn tạo ra các tiêu đề, nhưng một làn sóng dự án mới đang định nghĩa lại sự tập trung của nhà đầu tư trong năm 2025. Theo các công cụ theo dõi thị trường, danh sách tiền điện tử thịnh hành cho tháng 9 không phải do các meme đầu cơ dẫn đầu, mà là các token giàu tiện ích, được cộng đồng thúc đẩy với sức hút presale mạnh mẽ và ứng dụng thực tế. Đứng đầu là Tapzi (TAPZI), một dự án GameFi đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả nhà đầu tư và game thủ. Theo sau là Megacoin (MEGA), nổi tiếng với đổi mới dựa trên hệ sinh thái, và BlockDAG (BDAG), tiếp tục tăng trưởng với tầm nhìn blockchain có khả năng mở rộng. Cùng nhau, ba loại tiền điện tử này đại diện cho thế hệ tiếp theo của những nhân tố thay đổi thị trường. Tapzi Dẫn Đầu Danh Sách Tiền Điện Tử Thịnh Hành Hôm Nay Tapzi (TAPZI) không chỉ là một token game khác — đó là một cuộc cách mạng GameFi dựa trên kỹ năng. Trong khi phần lớn không gian crypto-gaming được thúc đẩy bởi may mắn hoặc cơ chế Play to Earn, Tapzi đang xây dựng một thứ hoàn toàn khác biệt: một đấu trường game cạnh tranh nơi các trò chơi cổ điển như Cờ vua, Tic Tac Toe, Cờ đam, và Oẳn tù tì được chuyển đổi thành các trận chiến dựa trên stake. Điều khiến Tapzi thống trị Danh Sách Tiền Điện Tử Thịnh Hành Hôm Nay là tính tiện ích của nó. Mỗi trò chơi được chơi trên nền tảng phi tập trung của nó đều hoàn toàn on-chain, thưởng cho người chiến thắng dựa trên năng lực thay vì sự ngẫu nhiên. Được xây dựng trên BNB Smart Chain, Tapzi cung cấp các giao dịch nhanh như chớp, phí thấp — một yếu tố quan trọng để thu hút game thủ ở quy mô lớn. ⚡ Tiềm Năng 1000x Đang Chờ Đợi – Presale Tapzi Chỉ Với $0.0035! Hiệu Suất Presale: Presale của Tapzi đã chứng kiến sức hút phá kỷ lục, với hàng nghìn người dùng tiên phong tham gia hệ sinh thái của nó. Nhà phân tích kỳ vọng tăng trưởng hơn nữa khi GameFi tiếp tục vượt qua Meme coin. Dễ Sử Dụng: Người chơi có thể tham gia qua điện thoại hoặc web mà không gặp trở ngại về ví, loại bỏ rào cản đã làm chậm việc áp dụng GameFi trong thời gian dài. Ưu Đãi Cho Nhà Đầu Tư: TAPZI không được thiết kế như một khoản thanh toán nhỏ...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 03:57
Tiền mã hoá tốt nhất để mua ngay bây giờ: Bitcoin Hyper tăng vọt vượt $15M khi Ethereum và Solana phục hồi

Tiền mã hoá tốt nhất để mua ngay bây giờ: Bitcoin Hyper tăng vọt vượt $15M khi Ethereum và Solana phục hồi

Thưởng thức các video và âm nhạc bạn yêu thích, tải lên nội dung gốc và chia sẻ tất cả với bạn bè, gia đình và thế giới trên YouTube.
Blockchainreporter2025/09/14 03:45
Thẻ đấu Diego Lopes Vs. Jean Silva

Thẻ đấu Diego Lopes Vs. Jean Silva

Bài đăng Diego Lopes Vs. Jean Silva Fight Card xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. SAN ANTONIO, TEXAS – NGÀY 12 THÁNG 9: (Từ trái sang phải) Đối thủ Diego Lopes của Brazil và Jean Silva của Brazil đối mặt trong buổi cân ceremonial Noche UFC tại Frost Bank Center vào ngày 12 tháng 9 năm 2025 tại San Antonio, Texas. (Ảnh của Cooper Neill/Zuffa LLC qua Getty Images) Zuffa LLC qua Getty Images UFC đang có mặt tại Frost Bank Center ở San Antonio, Texas, cho thẻ đấu Noche UFC 2025 tối nay. UFC Fight Night được dẫn đầu bởi một trận đấu featherweight quan trọng. Trong trận đấu đó, người thách đấu danh hiệu UFC hạng 145-pound gần đây Diego Lopes tìm cách trao cho Jean Silva đang lên như diều gặp gió thất bại đầu tiên trong sự nghiệp UFC của anh ấy. Chúng tôi sẽ cập nhật kết quả của thẻ đấu Noche UFC khi chúng diễn ra trong suốt sự kiện UFC hôm nay. Thẻ đấu chính cho thẻ đấu Noche UFC được phát trực tiếp trên ESPN+ lúc 6:00 chiều ET. Các trận đấu sơ bộ bắt đầu trên cùng dịch vụ phát trực tiếp đó lúc 3:00 chiều ET. ForbesNoche UFC Main Event Odds, Picks, Predictions: Lopes Vs.SilvaBy Trent Reinsmith Kết quả Noche UFC 2025 UFC Tối nay: Kết quả thẻ đấu chính Noche UFC Diego Lopes vs. Jean Silva Rob Font vs. David Martinez Kelvin Gastelum vs. Dustin Stoltzfus Santiago Luna vs. Quang Le UFC Tối nay: Kết quả thẻ đấu sơ bộ Noche UFC Alexander Hernandez vs. Diego Ferreira José Daniel Medina vs. Duško Todorović Claudio Puelles vs. Joaquim Silva Tatiana Suarez vs. Amanda Lemos Jesús Santos Aguilar vs. Luis Gurule Zachary Reese vs. Sedriques Dumas Alessandro Costa vs. Alden Coria Montserrat Rendon vs. Alice Pereira Rodrigo Sezinando vs. Daniil Donchenko ForbesUFC 320 Main Event: Magomed Ankalaev Vs. Alex Pereira 2 Opening OddsBy Trent Reinsmith Kết quả Noche UFC: Video Highlights Kết quả Noche UFC: Tiền thưởng Fight Night Kết quả Noche UFC: Bảng điểm chính thức Sự kiện chính Noche UFC: Diego Lopes Vs. Jean Silva MIAMI, FLORIDA – NGÀY 12 THÁNG 4: Diego Lopes của Brazil phản ứng sau khi đấu với Alexander Volkanovski của...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 03:36
Nhà vô địch Olympic ném tạ Ryan Crouser giành chức vô địch thế giới lần thứ ba liên tiếp

Nhà vô địch Olympic ném tạ Ryan Crouser giành chức vô địch thế giới lần thứ ba liên tiếp

Bài đăng Nhà vô địch Olympic ném tạ Ryan Crouser giành chức vô địch thế giới lần thứ ba liên tiếp xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ryan Crouser của Hoa Kỳ trong trận chung kết ném tạ nam vào ngày đầu tiên của Giải vô địch Điền kinh Thế giới 2025 tại Sân vận động Quốc gia ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh của Andrzej Iwanczuk/NurPhoto qua Getty Images) NurPhoto qua Getty Images Anh ấy là một huyền thoại vì lý do chính đáng. Vào ngày đầu tiên thi đấu tại Giải vô địch Điền kinh Thế giới ngoài trời ở Tokyo vào thứ Bảy, ngôi sao Hoa Kỳ Ryan Crouser đã đạt được thành tích đáng kinh ngạc khi giành chức vô địch thế giới lần thứ ba liên tiếp ở nội dung ném tạ nam mà không tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác trong năm 2025. Huyền thoại người Mỹ và người nắm giữ kỷ lục thế giới, người đủ điều kiện tham dự giải thế giới nhờ đặc cách vào cuộc thi từ danh hiệu năm 2023 của anh ở Budapest, đã chốt hạ ở lần ném thứ năm, với thành tích 22,34 mét (73 feet, 3,5 inch) mà không đối thủ nào có thể vượt qua. Crouser, cũng là nhà vô địch Olympic ba lần liên tiếp ở nội dung này, kết thúc cuộc thi của mình với tổng cộng chỉ sáu lần ném, bao gồm một lần ở vòng loại. Đằng sau chiến thắng lớn của Ryan Crouser tại Giải vô địch Thế giới 2025 Điều thú vị là, thành tích chiến thắng này là kỷ lục mùa giải thấp nhất của Crouser kể từ năm 2015 và là cú ném tốt thứ năm toàn cầu của năm 2025 - đứng sau các vận động viên Mỹ Joe Kovacs, Josh Awotunde và Payton Otterdahl. Tuy nhiên, điều làm cho màn trình diễn trở nên huyền thoại là cách mà vận động viên 32 tuổi này thậm chí đã đến được vòng thi đấu ngay từ đầu. Theo Associated Press, Crouser đang điều trị một chấn thương khuỷu tay khá nghiêm trọng gọi là chèn ép dây thần kinh, cần phải chụp MRI để đánh giá cánh tay phải của anh. Chất lỏng tương phản được tiêm vào khớp trước khi sau đó rò rỉ ra ngoài, báo hiệu một tình trạng nghiêm trọng. Chấn thương đã xóa sổ phần lớn quá trình tập luyện của anh trong năm, anh nói. "Tôi thực sự chưa ném mạnh," Crouser nói với AP. "Chưa thấy quả tạ bay xa hơn 20 mét trong...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 03:30
Các Chuyên Gia Chọn 3 Tiền Điện Tử Được Dự Đoán Vượt Trội Hơn Ripple (XRP) Hơn 1000% Trong Quý Cuối Năm 2025

Các Chuyên Gia Chọn 3 Tiền Điện Tử Được Dự Đoán Vượt Trội Hơn Ripple (XRP) Hơn 1000% Trong Quý Cuối Năm 2025

Bài đăng Chuyên gia chọn 3 Tiền điện tử có khả năng vượt trội hơn Ripple (XRP) trên 1000% trong quý cuối năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi Q4 2025 đến gần, các nhà phân tích chú ý đến các token có tăng trưởng đáng kể. Nhiều người tin rằng một số ít có thể vượt trội hơn Ripple (XRP) trên 1000%. Ba tiền điện tử kỳ diệu này là gì? Bittensor, Chainlink và hiện tượng presale Layer Brett. Cách chuyên gia đánh giá những đồng tiền hoạt động tốt nhất cho năm 2025 Xác định các tiền điện tử có tăng trưởng theo cấp số nhân đòi hỏi tập trung vào đổi mới, tiện ích và vị thế thị trường. Chuyên gia xem xét công nghệ có khả năng mở rộng, sự tham gia của cộng đồng và đề xuất giá trị rõ ràng. Các dự án như Chainlink và Bittensor, cung cấp giải pháp cho phí gas cao hoặc giao dịch chậm, thường có lợi thế. Layer Brett nổi bật ở đây. Lộ trình mạnh mẽ và presale token báo hiệu lợi nhuận trong tương lai. Ripple (XRP): Đối thủ lâu đời Ripple (XRP) từ lâu đã là một người chơi chính trong thanh toán xuyên biên giới. Công nghệ blockchain của nó tiếp tục được áp dụng ngày càng tăng; nền tảng tín dụng riêng on-chain đầu tiên của Brazil ra mắt trên XRP Ledger. Tài khoản XRP Earn trên các sàn giao dịch cung cấp lợi nhuận đáng chú ý cho người nắm giữ bán lẻ. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 192,48 tỷ đô la, Ripple cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ tổ chức. XRP Ledger đã quan sát thấy sự thay đổi đáng kể trong hoạt động của người dùng, cho thấy các trường hợp sử dụng đang phát triển. Bittensor (TAO): Mạng lưới hỗ trợ bởi AI Bittensor (TAO) trình bày một cách chơi độc đáo trong lĩnh vực tiền điện tử AI, với vốn hóa thị trường hơn 2,2 tỷ đô la. Là một mạng lưới hỗ trợ bởi AI, hệ sinh thái TAO rất năng động. Giá TAO đã phục hồi lên mức 330-350 đô la vào đầu tháng 9 năm 2025, với các chỉ số kỹ thuật cho thấy biến động tăng. Mặc dù không có đối tác lớn nào gần đây, TAO thu hút sự chú ý nhờ cách tiếp cận riêng biệt đối với học máy phi tập trung. Layer Brett cung cấp một cách tiếp cận thay thế về tiện ích. Chainlink (LINK): Sự tăng trưởng của nhà cung cấp Oracle hàng đầu Chainlink (LINK) vẫn là nhà cung cấp oracle phi tập trung không thể thiếu, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối dữ liệu thế giới thực với hợp đồng thông minh. Giao dịch gần 25 đô la với vốn hóa thị trường 16,67 tỷ đô la, LINK đã thiết lập các đối tác quan trọng, bao gồm SBI Nhật Bản và Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Sự áp dụng của tổ chức này đã làm tăng niềm tin của nhà đầu tư, với các cá voi tiền điện tử tích lũy...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 01:57
BlockDAG Vận Chuyển Hơn 19,000 Máy Đào X Series Khi Đợt Bán Trước Trị Giá 405 Triệu Đô La Thúc Đẩy Mạng Mining Toàn Cầu

BlockDAG Vận Chuyển Hơn 19,000 Máy Đào X Series Khi Đợt Bán Trước Trị Giá 405 Triệu Đô La Thúc Đẩy Mạng Mining Toàn Cầu

Bài đăng BlockDAG Vận chuyển hơn 19,000 Máy đào dòng X khi Presale trị giá 405 triệu USD Thúc đẩy Mạng lưới Khai thác Toàn cầu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 13 Tháng 9 2025 | 20:00 Với hơn 19,000 máy đào được vận chuyển và 3 triệu người dùng di động, Dòng X của BlockDAG mang đến tiện ích khai thác thực tế và phạm vi toàn cầu. Khám phá lý do tại sao Crypto trị giá 405 triệu USD này được xây dựng cho việc áp dụng đại trà. Trong khi hầu hết các presale crypto tập trung vào những lời hứa tương lai và lộ trình mơ hồ, BlockDAG đã đi theo một con đường rất khác, cung cấp cơ sở hạ tầng thực tế trước khi ra mắt. Trung tâm của việc thực hiện này là dòng khai thác X Series, một hệ sinh thái khai thác vật lý và kỹ thuật số làm nền tảng cho mô hình bảo mật Proof of Work(PoW) của BlockDAG. Từ các thiết bị ASIC plug-and-play đến ứng dụng di động X1 dễ tiếp cận, BlockDAG đang xây dựng một nền kinh tế crypto nơi người dùng không chỉ đầu tư mà còn tham gia. Tầm nhìn này đã có tiếng vang trên toàn cầu. Với hơn 19,000 máy đào X Series đã bán và hơn 3 triệu thợ đào di động đang tích cực sử dụng ứng dụng X1, BlockDAG không chờ đợi Mainet để mang lại giá trị. Nó đã cung cấp cho cộng đồng của mình các công cụ để kiếm tiền, khai thác và phát triển. Dòng X Series đầy đủ: Từ Túi của bạn đến Lưới điện Dòng X Series của BlockDAG bao gồm giải pháp khai thác cho mọi loại người dùng, từ những người tham gia lần đầu tò mò đến những thợ đào kỳ cựu với thiết lập công suất cao. Nó bắt đầu với X1, một ứng dụng khai thác di động dựa trên đám mây đã có hơn 2,5 triệu lượt tải xuống trên toàn thế giới. Được thiết kế để khai thác đồng BDAG từ điện thoại thông minh, X1 giúp việc tham gia khai thác trở nên suôn sẻ và hướng đến phần thưởng. Người dùng có thể tích lũy token trước khi ra mắt, với tích hợp trong tương lai vào mạng trực tiếp khi Mainet hoạt động. Sau đó là dòng phần cứng: X10, X30 và X100. Cả ba đều sử dụng bộ chip ASIC tùy chỉnh được thiết kế đặc biệt cho khai thác DAG, đảm bảo đầu ra hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng với tiếng ồn tối thiểu và thiết kế nhỏ gọn. Mục tiêu? Đưa việc khai thác ra khỏi garage và phòng máy chủ và đặt nó vào nhà và không gian làm việc mà không phức tạp hoặc hỗn loạn. Mỗi thiết bị cũng đi kèm với tiềm năng kiếm tiền được xác định rõ ràng. Dựa trên...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 01:51
Đã Đến Lúc Cho Một Thang Đo Bão Mới? Một Chuyên Gia Florida Nghĩ Vậy

Đã Đến Lúc Cho Một Thang Đo Bão Mới? Một Chuyên Gia Florida Nghĩ Vậy

Bài đăng Đã đến lúc cho một thang đo bão mới? Một chuyên gia Florida nghĩ vậy xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. SPRING LAKE, NC – NGÀY 17 THÁNG 9: Bob Richling bế Iris Darden khi nước từ sông Little River bắt đầu thấm vào nhà bà vào ngày 17 tháng 9 năm 2018 tại Spring Lake, Bắc Carolina. Nước lũ từ các con sông dâng cao đã tràn ngập khu vực sau khi bão Florence đi qua. (Ảnh của Joe Raedle/Getty Images) Getty Images Trong vài năm qua, tôi đã bày tỏ quan điểm về sự không đầy đủ của thang đo Saffir — Simpson trong việc truyền tải đầy đủ tác động của các cơn bão. Harvey (2017), Milton (2024) và Helene (2024) là những ví dụ về các cơn bão đã làm thay đổi cảnh quan và toàn bộ khu vực do lượng mưa cực lớn, nước dâng do bão và lốc xoáy. Tuy nhiên, thang đo gió bão Saffir — Simpson được thiết kế để nhấn mạnh một mối nguy hiểm duy nhất, đó là gió. Một giáo sư tại Đại học Nam Florida và nhóm của bà cho rằng đã đến lúc cần có một thang đo mới. Tiến sĩ Jennifer Collins và các cộng sự của bà gần đây đã công bố một bài báo trên tạp chí Scientific Reports đề xuất thay thế thang đo gió bão Saffir — Simpson bằng cái gọi là thang đo mức độ nghiêm trọng của bão nhiệt đới. TCSS tính đến gió, nước dâng do bão và lượng mưa. Collins, một giáo sư và nhà nghiên cứu bão tại Trường Khoa học Địa chất của USF, là một chuyên gia quốc tế am hiểu về các khía cạnh vật lý và xã hội của các cơn bão nhiệt đới. HOUSTON, TX – NGÀY 30 THÁNG 8: Những ngôi nhà bị ngập lụt được hiển thị gần hồ Houston sau cơn bão Harvey ngày 30 tháng 8 năm 2017 tại Houston, Texas. Thành phố Houston vẫn đang trải qua tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở một số khu vực do tích tụ lượng mưa ở mức lịch sử, mặc dù cơn bão đã di chuyển về phía bắc và phía đông. (Ảnh của Win McNamee/Getty Images) Getty Images Trong một thông cáo báo chí của USF được phát hành vào tháng 8, bà nói: "Thường xuyên, mọi người sử dụng cấp độ của cơn bão để quyết định có sơ tán hay không, điều đó cực kỳ nguy hiểm vì nếu họ nghe đó chỉ là một cơn bão nhiệt đới hoặc Cấp 1, quá...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 00:48
Vị thế ròng CFTC AUD NC của Úc tăng lên $-79,2K từ mức $-82,7K trước đó

Vị thế ròng CFTC AUD NC của Úc tăng lên $-79,2K từ mức $-82,7K trước đó

Bài đăng Australia CFTC AUD NC Vị thế ròng tăng lên $-79,2K từ mức $-82,7K trước đó đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được hiểu theo bất kỳ cách nào như một khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo theo bất kỳ cách nào rằng thông tin này không có sai sót, lỗi hoặc sai lệch quan trọng. Nó cũng không đảm bảo rằng thông tin này mang tính kịp thời. Đầu tư vào Thị trường Mở tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như căng thẳng tinh thần. Tất cả rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm mất toàn bộ vốn gốc, là trách nhiệm của bạn. Quan điểm và ý kiến được trình bày trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc lập trường chính thức của FXStreet hay các nhà quảng cáo của họ. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này. Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết, tác giả không có vị thế trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có mối quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận thù lao cho việc viết bài này, ngoại trừ từ FXStreet. FXStreet và tác giả không cung cấp các khuyến nghị cá nhân. Tác giả không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng nó. Ngoại trừ lỗi và thiếu sót. Tác giả và FXStreet không phải là cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có điều gì trong bài viết này nhằm mục đích...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 00:45
Julien Alfred Và Melissa Jefferson-Wooden Giành Chiến Thắng Vòng Loại 100 Mét Với Thành Tích Hàng Đầu

Julien Alfred Và Melissa Jefferson-Wooden Giành Chiến Thắng Vòng Loại 100 Mét Với Thành Tích Hàng Đầu

Bài đăng Julien Alfred Và Melissa Jefferson-Wooden Giành Chiến Thắng Vòng Loại 100 Mét Với Thành Tích Tốt Nhất xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. TOKYO, NHẬT BẢN - NGÀY 13 THÁNG 9: Maboundou Kone của Đội Cote d'Ivoire, Julien Alfred của Đội Saint Lucia và Audrey Leduc của Đội Canada thi đấu trong vòng loại 100 mét nữ vào ngày đầu tiên của Giải vô địch Điền kinh Thế giới Tokyo 2025 tại Sân vận động Quốc gia vào ngày 13 tháng 9 năm 2025 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh của Hannah Peters/Getty Images) Getty Images Julien Alfred tiếp tục duy trì sự thống trị của mình tại Sân vận động Quốc gia Tokyo. Nhà vô địch Olympic đương nhiệm đã dễ dàng vượt qua vòng loại thứ tư của nội dung chạy 100 mét nữ, ghi nhận thời gian nhanh nhất trong ngày. Alfred, đang nhắm đến danh hiệu vô địch thế giới 100 mét đầu tiên của mình, đạt thời gian 10,93, theo sau là Daryll Neita của Vương quốc Anh với khoảng cách một phần mười giây, chạy thời gian nhanh thứ hai là 10,94 Người dẫn đầu thế giới Melissa Jefferson-Wooden của Hoa Kỳ, nhằm duy trì chuỗi bất bại ở cự ly 100 mét, cũng đã giành chiến thắng thoải mái với thành tích dưới 11 giây trong vòng loại đầu tiên với 10,99. Nhà vô địch thế giới hiện tại, Sha'Carri Richardson, đã giành vé vào vòng tiếp theo với tư cách là người có thành tích nhanh thứ năm với 11,03 giây. Thời gian của Richardson giúp cô ghi nhận thành tích nhanh nhất mùa giải, nhưng cô được kỳ vọng sẽ cắt giảm hơn hai phần mười giây so với thành tích tốt nhất mùa giải để bảo vệ danh hiệu vào tối Chủ nhật. Nhìn chung, đội tuyển Hoa Kỳ sẽ mang đến sự cạnh tranh khốc liệt, với bốn vận động viên chạy nước rút vào bán kết, bao gồm nhà vô địch thế giới Twanisha Terry, người đạt thứ hạng tổng thể thứ 8 với 11,06, và Kayla White 28 tuổi. ForbesShelly-Ann Fraser-Pryce Sẽ Là Tâm Điểm Của Giải Vô Địch Điền Kinh Thế Giới 2025Bởi Katelyn Hutchison Đáng chú ý, Tina Clayton nổi lên là vận động viên Jamaica nhanh nhất với 11,01, theo sau là đồng đội Shericka Jackson, người đạt thời gian 11,04. Shelly-Ann Fraser-Pryce sẽ hướng tới một vị trí podium nữa trước khi nghỉ hưu, chạy với thời gian 11,09 để vào bán kết. Cho đến nay, mùa giải 2025...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 00:03
