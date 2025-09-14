Đã Đến Lúc Cho Một Thang Đo Bão Mới? Một Chuyên Gia Florida Nghĩ Vậy

Bài đăng Đã đến lúc cho một thang đo bão mới? Một chuyên gia Florida nghĩ vậy xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. SPRING LAKE, NC – NGÀY 17 THÁNG 9: Bob Richling bế Iris Darden khi nước từ sông Little River bắt đầu thấm vào nhà bà vào ngày 17 tháng 9 năm 2018 tại Spring Lake, Bắc Carolina. Nước lũ từ các con sông dâng cao đã tràn ngập khu vực sau khi bão Florence đi qua. (Ảnh của Joe Raedle/Getty Images) Getty Images Trong vài năm qua, tôi đã bày tỏ quan điểm về sự không đầy đủ của thang đo Saffir — Simpson trong việc truyền tải đầy đủ tác động của các cơn bão. Harvey (2017), Milton (2024) và Helene (2024) là những ví dụ về các cơn bão đã làm thay đổi cảnh quan và toàn bộ khu vực do lượng mưa cực lớn, nước dâng do bão và lốc xoáy. Tuy nhiên, thang đo gió bão Saffir — Simpson được thiết kế để nhấn mạnh một mối nguy hiểm duy nhất, đó là gió. Một giáo sư tại Đại học Nam Florida và nhóm của bà cho rằng đã đến lúc cần có một thang đo mới. Tiến sĩ Jennifer Collins và các cộng sự của bà gần đây đã công bố một bài báo trên tạp chí Scientific Reports đề xuất thay thế thang đo gió bão Saffir — Simpson bằng cái gọi là thang đo mức độ nghiêm trọng của bão nhiệt đới. TCSS tính đến gió, nước dâng do bão và lượng mưa. Collins, một giáo sư và nhà nghiên cứu bão tại Trường Khoa học Địa chất của USF, là một chuyên gia quốc tế am hiểu về các khía cạnh vật lý và xã hội của các cơn bão nhiệt đới. HOUSTON, TX – NGÀY 30 THÁNG 8: Những ngôi nhà bị ngập lụt được hiển thị gần hồ Houston sau cơn bão Harvey ngày 30 tháng 8 năm 2017 tại Houston, Texas. Thành phố Houston vẫn đang trải qua tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở một số khu vực do tích tụ lượng mưa ở mức lịch sử, mặc dù cơn bão đã di chuyển về phía bắc và phía đông. (Ảnh của Win McNamee/Getty Images) Getty Images Trong một thông cáo báo chí của USF được phát hành vào tháng 8, bà nói: "Thường xuyên, mọi người sử dụng cấp độ của cơn bão để quyết định có sơ tán hay không, điều đó cực kỳ nguy hiểm vì nếu họ nghe đó chỉ là một cơn bão nhiệt đới hoặc Cấp 1, quá...