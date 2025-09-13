Doanh số NFT cho thấy sự phục hồi khiêm tốn, Pudgy Penguins tăng 110%
Bài đăng Doanh số NFT cho thấy sự hồi phục khiêm tốn, Pudgy Penguins tăng 110% xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sau nhiều tuần sụt giảm mạnh về tiêu chí tham gia, thị trường Non-fungible Token (NFT) đang cho thấy những dấu hiệu ổn định ban đầu, được thúc đẩy bởi sự hồi phục rộng rãi hơn của crypto. Trong khi hoạt động của người mua và người bán nói chung đã giảm gần 70%, khối lượng giao dịch đang dần tăng lên, và các blockchain cụ thể và bộ sưu tập đang bứt phá với mức tăng trưởng hai con số. Tại thời điểm kiểm tra vào thứ Bảy, Bitcoin (BTC) đạt mức $115,800 — tăng 5.2% trong bảy ngày qua — và Ethereum (ETH) dao động trên mức $4,600, tăng 9.1% trong tuần.
Tóm tắt
- Doanh số NFT ghi nhận sự hồi phục khiêm tốn 4.7% lên $106.6 triệu
- Sự tham gia thị trường sụp đổ với số lượng người mua và người bán giảm khoảng 70%
- Các bộ sưu tập game thống trị hiệu suất với Mythos Chain tăng vọt lên vị trí thứ hai
Theo dữ liệu từ CryptoSlam, đây là mức tăng trưởng tích cực đầu tiên trong nhiều tuần sau một loạt các đợt sụt giảm. Sự tham gia thị trường đã thu hẹp mạnh, với số người mua NFT giảm 69.84% xuống còn 180,693, và số người bán NFT giảm 70.87% xuống còn 123,713. Giao dịch NFT đã tăng 2.60% lên 1,754,295. Ethereum đã tăng vọt lên mức $4,700. Vốn hóa thị trường crypto toàn cầu hiện là $4.07 nghìn tỷ, tăng từ mức vốn hóa thị trường tuần trước là $3.81 nghìn tỷ.
Doanh số Mythos Chain tăng hơn 40%
Số lượng người mua giảm trên tất cả các blockchain, với BNB Chain dẫn đầu ở mức tăng trưởng 84.35% như là nền tảng duy nhất ghi nhận mức tăng. Đồng thời, các nền tảng khác chứng kiến mức giảm từ 65% đến 80%. Ethereum duy trì vị trí dẫn đầu với doanh số $34.1 triệu và giảm 7.45% so với tuần trước. Giao dịch rửa tiền của Ethereum đã giảm 52.47% xuống còn $3.1 triệu. Mythos Chain tiến lên vị trí thứ hai với $14.3 triệu, tăng 41.63%. Polygon (POL) giảm xuống vị trí thứ ba với $13.6 triệu, giảm 13.82%. BNB Chain (BNB) giữ vị trí thứ tư với $10.3 triệu, tăng 7.96%. Bitcoin đứng ở vị trí thứ năm với $9.4 triệu, tăng 19.49%. Immutable (IMX) leo lên vị trí thứ sáu với $8.7 triệu, tăng vọt 69.41%. Solana (SOL)...
