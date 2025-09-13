Dữ liệu Onchain Cho Thấy Những Người Nắm giữ Cardano Đang Đổ Xô Tham Gia Remittix Sau Khi Các Kênh Truyền Thông Toàn Cầu Đưa Nó Lên Xu Hướng Trên Toàn Thế Giới

Dữ liệu On-chain Cho Thấy Người Nắm Giữ Cardano Đổ Xô Vào Remittix Sau Khi Các Kênh Truyền Thông Toàn Cầu Đưa Nó Lên Xu Hướng Toàn Cầu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 14 September 2025 | 00:45 Cardano đang trong tình thế khó xử khi phải đấu tranh giữa mức kháng cự quan trọng ở $0.90 và các kịch bản chốt lời đáng kể. Trong bối cảnh ADA gặp khó khăn, dữ liệu on-chain cho thấy người nắm giữ ADA đang đa dạng hóa sang Remittix (RTX), dự án PayFi đang là xu hướng toàn cầu sau khi được các phương tiện truyền thông toàn cầu đưa tin. Diễn Biến Giá Cardano Vẫn Giữ Mục Tiêu $1 Bất Chấp Cá Voi Bán Ra Cardano đang giao dịch quanh mức $0.89, duy trì sự ổn định ngay cả sau khi cá voi đã bán ra hơn 140 triệu ADA trong hai tuần qua. Dữ liệu on-chain tiết lộ rằng các nhà đầu tư lớn nắm giữ 1M–10M token ADA đã chốt lời sau đợt tăng giá giữa tháng 8 của ADA, tạo ra các mức kháng cự ngắn hạn. Biểu Đồ Giá Cardano | Nguồn: CoinGecko Các nhà đầu tư nhỏ hơn đã tham gia bất chấp việc bán ra, hấp thụ nguồn cung và giữ cho Cardano trong kênh tăng giá của nó. Các chỉ số kỹ thuật cho thấy ADA đang bảo vệ mức hỗ trợ $0.85 trong khi kiểm tra mức kháng cự ở $0.90–$0.95. Một đợt breakout trên $1.00 có thể mở đường cho các mục tiêu cao hơn, với phân tích fractal thậm chí còn gợi ý về một động thái hướng tới $1.86 nếu các chu kỳ lịch sử lặp lại. Tại Sao Người Nắm Giữ Cardano Đang Chuyển Sang Remittix Trong khi triển vọng giá của Cardano vẫn mang tính xây dựng, dữ liệu cho thấy nhiều nhà đầu tư ADA đang phân bổ lại vào Remittix (RTX), một dự án được định vị ở trung tâm của ngành công nghiệp thanh toán toàn cầu trị giá $183 nghìn tỷ. Remittix cho phép người dùng gửi hơn 40 loại tiền mã hóa trực tiếp vào tài khoản ngân hàng ở hơn 30 quốc gia, với các giao dịch được thanh toán trong vòng 24 giờ. Freelancer, thương gia và doanh nghiệp có thể sử dụng API Remittix Pay để chấp nhận tiền mã hóa trong khi nhận fiat ngay lập tức, giải quyết một trong những khoảng cách tiện ích lớn nhất của tiền mã hóa. Tại Sao Remittix Đang Là Xu Hướng Toàn Cầu Presale của Remittix đã huy động được $25.3 triệu, bán hơn 659 triệu token, với giá hiện tại là $0.108. Nhà phân tích dự đoán RTX có thể tăng lên $5, đại diện cho mức tăng đáng kinh ngạc 11,200% so với mức presale. Trong khi đó, nhóm đã ra mắt Chương trình Giới thiệu để đẩy nhanh tăng trưởng, cung cấp 15% tiền thưởng USDT cho mỗi người mua mới được giới thiệu, có thể yêu cầu ngay lập tức mỗi 24 giờ thông qua...