2025-10-10 thứ sáu

Crypto Tốt Nhất Để Đầu Tư: Cuộc Cách Mạng Dựa Trên Kỹ Năng Của Tapzi Đối Đầu Với Đế Chế Giao Dịch Của BlockchainFX: Presale Nào Sẽ Bứt Phá?

Crypto Tốt Nhất Để Đầu Tư: Cuộc Cách Mạng Dựa Trên Kỹ Năng Của Tapzi Đối Đầu Với Đế Chế Giao Dịch Của BlockchainFX: Presale Nào Sẽ Bứt Phá?

Thế giới presale crypto đầy sự phấn khích và không chắc chắn. Khi năm 2025 đang diễn ra, một số dự án đang cố gắng thu hút [...]
Coindoo 2025/09/14 06:33
Doanh số NFT cho thấy sự phục hồi khiêm tốn, Pudgy Penguins tăng 110%

Doanh số NFT cho thấy sự phục hồi khiêm tốn, Pudgy Penguins tăng 110%

Sau nhiều tuần sụt giảm mạnh về tiêu chí tham gia, thị trường Non-fungible Token (NFT) đang cho thấy những dấu hiệu ổn định ban đầu, được thúc đẩy bởi sự hồi phục rộng rãi hơn của crypto. Trong khi hoạt động của người mua và người bán nói chung đã giảm gần 70%, khối lượng giao dịch đang dần tăng lên, và các blockchain cụ thể và bộ sưu tập đang bứt phá với mức tăng trưởng hai con số. Tại thời điểm kiểm tra vào thứ Bảy, Bitcoin (BTC) đạt mức $115,800 — tăng 5.2% trong bảy ngày qua — và Ethereum (ETH) dao động trên mức $4,600, tăng 9.1% trong tuần. Tóm tắt - Doanh số NFT ghi nhận sự hồi phục khiêm tốn 4.7% lên $106.6 triệu - Sự tham gia thị trường sụp đổ với số lượng người mua và người bán giảm khoảng 70% - Các bộ sưu tập game thống trị hiệu suất với Mythos Chain tăng vọt lên vị trí thứ hai Theo dữ liệu từ CryptoSlam, đây là mức tăng trưởng tích cực đầu tiên trong nhiều tuần sau một loạt các đợt sụt giảm. Sự tham gia thị trường đã thu hẹp mạnh, với số người mua NFT giảm 69.84% xuống còn 180,693, và số người bán NFT giảm 70.87% xuống còn 123,713. Giao dịch NFT đã tăng 2.60% lên 1,754,295. Ethereum đã tăng vọt lên mức $4,700. Vốn hóa thị trường crypto toàn cầu hiện là $4.07 nghìn tỷ, tăng từ mức vốn hóa thị trường tuần trước là $3.81 nghìn tỷ. Doanh số Mythos Chain tăng hơn 40% Số lượng người mua giảm trên tất cả các blockchain, với BNB Chain dẫn đầu ở mức tăng trưởng 84.35% như là nền tảng duy nhất ghi nhận mức tăng. Đồng thời, các nền tảng khác chứng kiến mức giảm từ 65% đến 80%. Ethereum duy trì vị trí dẫn đầu với doanh số $34.1 triệu và giảm 7.45% so với tuần trước. Giao dịch rửa tiền của Ethereum đã giảm 52.47% xuống còn $3.1 triệu. Mythos Chain tiến lên vị trí thứ hai với $14.3 triệu, tăng 41.63%. Polygon (POL) giảm xuống vị trí thứ ba với $13.6 triệu, giảm 13.82%. BNB Chain (BNB) giữ vị trí thứ tư với $10.3 triệu, tăng 7.96%. Bitcoin đứng ở vị trí thứ năm với $9.4 triệu, tăng 19.49%. Immutable (IMX) leo lên vị trí thứ sáu với $8.7 triệu, tăng vọt 69.41%. Solana (SOL)...
BitcoinEthereumNews 2025/09/14 06:02
Tin Tức Cardano Và Cập Nhật XRP Lùi Lại Khi Rollblock Thống Trị Danh Sách Theo Dõi Của Các Nhà Đầu Cơ

Tin Tức Cardano Và Cập Nhật XRP Lùi Lại Khi Rollblock Thống Trị Danh Sách Theo Dõi Của Các Nhà Đầu Cơ

Tin tức gần đây về Cardano về tiến độ mạng lưới và cập nhật XRP xoay quanh các cuộc chiến pháp lý đã giữ cả hai token trong tâm điểm chú ý, nhưng các nhà đầu cơ đang chuyển hướng sang nơi khác. Rollblock (RBLK) đã huy động được 11,7 triệu đô la trong vốn bán trước và xử lý hàng triệu đô la cược thông qua trung tâm Giao Dịch iGaming của họ. Với tokenomics giảm phát và tốc độ áp dụng tăng nhanh, các nhà giao dịch xem RBLK như [...]
Blockonomi 2025/09/14 06:00
Trong khi Solana trì trệ, Digitap bùng nổ vượt qua $100K trong ngày đầu tiên của đợt bán trước

Trong khi Solana trì trệ, Digitap bùng nổ vượt qua $100K trong ngày đầu tiên của đợt bán trước

Digitap đã huy động được 100K USD vào ngày đầu tiên của đợt bán trước, cung cấp ứng dụng "Omnibank" với IBANs, ví crypto và Mua lại token 50%, trong khi Solana gặp khó khăn gần mức kháng cự 240 USD.
Blockchainreporter 2025/09/14 06:00
Dữ liệu Onchain Cho Thấy Những Người Nắm giữ Cardano Đang Đổ Xô Tham Gia Remittix Sau Khi Các Kênh Truyền Thông Toàn Cầu Đưa Nó Lên Xu Hướng Trên Toàn Thế Giới

Dữ liệu Onchain Cho Thấy Những Người Nắm giữ Cardano Đang Đổ Xô Tham Gia Remittix Sau Khi Các Kênh Truyền Thông Toàn Cầu Đưa Nó Lên Xu Hướng Trên Toàn Thế Giới

Crypto News 14 September 2025 | 00:45 Cardano đang trong tình thế khó xử khi phải đấu tranh giữa mức kháng cự quan trọng ở $0.90 và các kịch bản chốt lời đáng kể. Trong bối cảnh ADA gặp khó khăn, dữ liệu on-chain cho thấy người nắm giữ ADA đang đa dạng hóa sang Remittix (RTX), dự án PayFi đang là xu hướng toàn cầu sau khi được các phương tiện truyền thông toàn cầu đưa tin. Diễn Biến Giá Cardano Vẫn Giữ Mục Tiêu $1 Bất Chấp Cá Voi Bán Ra Cardano đang giao dịch quanh mức $0.89, duy trì sự ổn định ngay cả sau khi cá voi đã bán ra hơn 140 triệu ADA trong hai tuần qua. Dữ liệu on-chain tiết lộ rằng các nhà đầu tư lớn nắm giữ 1M–10M token ADA đã chốt lời sau đợt tăng giá giữa tháng 8 của ADA, tạo ra các mức kháng cự ngắn hạn. Biểu Đồ Giá Cardano | Nguồn: CoinGecko Các nhà đầu tư nhỏ hơn đã tham gia bất chấp việc bán ra, hấp thụ nguồn cung và giữ cho Cardano trong kênh tăng giá của nó. Các chỉ số kỹ thuật cho thấy ADA đang bảo vệ mức hỗ trợ $0.85 trong khi kiểm tra mức kháng cự ở $0.90–$0.95. Một đợt breakout trên $1.00 có thể mở đường cho các mục tiêu cao hơn, với phân tích fractal thậm chí còn gợi ý về một động thái hướng tới $1.86 nếu các chu kỳ lịch sử lặp lại. Tại Sao Người Nắm Giữ Cardano Đang Chuyển Sang Remittix Trong khi triển vọng giá của Cardano vẫn mang tính xây dựng, dữ liệu cho thấy nhiều nhà đầu tư ADA đang phân bổ lại vào Remittix (RTX), một dự án được định vị ở trung tâm của ngành công nghiệp thanh toán toàn cầu trị giá $183 nghìn tỷ. Remittix cho phép người dùng gửi hơn 40 loại tiền mã hóa trực tiếp vào tài khoản ngân hàng ở hơn 30 quốc gia, với các giao dịch được thanh toán trong vòng 24 giờ. Freelancer, thương gia và doanh nghiệp có thể sử dụng API Remittix Pay để chấp nhận tiền mã hóa trong khi nhận fiat ngay lập tức, giải quyết một trong những khoảng cách tiện ích lớn nhất của tiền mã hóa. Tại Sao Remittix Đang Là Xu Hướng Toàn Cầu Presale của Remittix đã huy động được $25.3 triệu, bán hơn 659 triệu token, với giá hiện tại là $0.108. Nhà phân tích dự đoán RTX có thể tăng lên $5, đại diện cho mức tăng đáng kinh ngạc 11,200% so với mức presale. Trong khi đó, nhóm đã ra mắt Chương trình Giới thiệu để đẩy nhanh tăng trưởng, cung cấp 15% tiền thưởng USDT cho mỗi người mua mới được giới thiệu, có thể yêu cầu ngay lập tức mỗi 24 giờ thông qua...
BitcoinEthereumNews 2025/09/14 05:48
Kết Quả Trực Tiếp, Điểm Nổi Bật, Phản Ứng Về Trận Canelo Alvarez Vs Terence Crawford

Kết Quả Trực Tiếp, Điểm Nổi Bật, Phản Ứng Về Trận Canelo Alvarez Vs Terence Crawford

NEW YORK, NEW YORK – NGÀY 22 THÁNG 6: (Từ trái sang phải) Canelo Alvarez và Terence Crawford trên sân khấu trong sự kiện Fanatics Fest NYC 2025 tại Trung tâm Javits vào ngày 22 tháng 6 năm 2025 tại Thành phố New York. (Ảnh của Slaven Vlasic/Getty Images) Getty Images Một trận đấu có một không hai là đêm nay. Canelo Alvarez vs. Terence Crawford tranh đai vô địch hạng cân trung hạng nặng không thể tranh cãi của Canelo. Không thể xem
BitcoinEthereumNews2025/09/14 05:36
Mức Độ Này Sẽ Quyết Định "Bước Tiến Bùng Nổ" Tiếp Theo Của Bitcoin – Nhà Phân Tích Chia Sẻ

Mức Độ Này Sẽ Quyết Định "Bước Tiến Bùng Nổ" Tiếp Theo Của Bitcoin – Nhà Phân Tích Chia Sẻ

Bài đăng "Động thái "Bùng nổ" tiếp theo của Bitcoin sẽ được quyết định ở mức này - Nhà phân tích chia sẻ" đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà phân tích tiền mã hóa Joao Wedson cho biết mức $117,000 là vùng quan trọng đối với Bitcoin (BTC). Trong đánh giá của mình, Wedson chỉ ra rằng mức này là một trong những điểm mà thị trường có xu hướng chậm lại hoặc hình thành đỉnh cục bộ trong quá khứ. "Bất kỳ giá nào trên $117,000 đều bước vào vùng có sự quan tâm mạnh mẽ và do dự. Do đó, một đột phá rõ ràng trên $118,000 sẽ là dấu hiệu của sức mạnh," Wedson nói. Theo nhà phân tích, cả chỉ báo Kênh CVDD và Giá trung bình thị trường điều chỉnh theo hồi quy Fibonacci, vốn đã cho thấy các mức khá chính xác trong suốt lịch sử của Bitcoin, hiện đang chỉ về cùng một khu vực. Wedson cảnh báo những người theo dõi tiền mã hóa nên cẩn thận, lập luận rằng vùng này có thể quyết định động thái "bùng nổ" tiếp theo của Bitcoin. Tại thời điểm viết bài, BTC đang giao dịch ở mức $115,609, tăng 4,95% trong tuần qua. Trong khi đó, Ethereum tăng 8,63%, với giá giao dịch ở mức $4,647. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/the-next-explosive-move-in-bitcoin-will-be-determined-at-this-level-analyst-shares/
BitcoinEthereumNews2025/09/14 04:52
Chú ý Đến hạn này cho Altcoin lớn – Hình phạt sẽ được áp dụng đối với người dùng không tuân thủ

Chú ý Đến hạn này cho Altcoin lớn – Hình phạt sẽ được áp dụng đối với người dùng không tuân thủ

Các nhà phát triển của một altcoin đã công bố ngày chuyển đổi cuối cùng không bị phạt cho giai đoạn chuyển tiếp kéo dài. Đọc tiếp: Hãy Chú Ý Đến Ngày Này Cho Altcoin Lớn – Hình Phạt Sẽ Được Áp Dụng Cho Người Dùng Không Tuân Thủ
Coinstats2025/09/14 03:33
World Liberty Financial Đề Xuất Mua Lại Và Đốt Bằng Doanh Thu Phí Tính Thanh Khoản

World Liberty Financial Đề Xuất Mua Lại Và Đốt Bằng Doanh Thu Phí Tính Thanh Khoản

Một đề xuất chuyển phí từ thanh khoản thuộc sở hữu của giao thức để mua lại token đã thu hút sự quan tâm đáng kể trong cộng đồng World Liberty Financial. Đề xuất mua lại đã nhận được 99,69% số phiếu ủng hộ, với WLFI tăng gần 4% kể từ khi bắt đầu cuộc bỏ phiếu. Đề xuất Mua lại và Đốt nhận được sự ủng hộ áp đảo từ cộng đồng World Liberty [...]
Coinstats2025/09/14 03:10
Các Altcoin đã thành lập và sự trỗi dậy của Pepeto

Các Altcoin đã thành lập và sự trỗi dậy của Pepeto

Pepeto (PEPETO) là một meme coin trên Ethereum mainnet với các công cụ hoạt động mà chưa xuất hiện trên các sàn lớn. Sự quan tâm ban đầu đang tăng lên vì nó kết hợp giữa văn hóa và tính tiện ích, sự kết hợp thường dẫn đầu mùa altcoin tiếp theo cho những người đọc đang tìm kiếm tiền mã hóa tốt nhất để đầu tư vào năm 2025. Đợt bán trước đang diễn ra ở mức $0,000000152 với hơn $6,6M đã được huy động.
Hackernoon2025/09/14 01:30
