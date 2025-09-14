Ngân khố Hoa Kỳ cho thấy chi tiêu thâm hụt đang vượt khỏi tầm kiểm soát

Những con số mới nhất từ Washington không chỉ đáng lo ngại; chúng mang tính lịch sử. Kho bạc Hoa Kỳ ghi nhận thâm hụt ngân sách 345 tỷ đô la cho tháng 8 năm 2025. Đó không chỉ là khoản thiếu hụt hàng tháng lớn nhất trong năm nay mà còn là tháng 8 tồi tệ thứ hai từng được ghi nhận trong sổ sách liên bang. Và nó đang khiến chi tiêu thâm hụt của Hoa Kỳ vượt khỏi tầm kiểm soát. Với một tháng còn lại trong chu kỳ tài chính, chính phủ Hoa Kỳ sẽ đánh dấu năm thứ ba liên tiếp có thâm hụt khổng lồ, đẩy tổng số hàng năm lên 1,97 nghìn tỷ đô la. Ngân sách Kho bạc Hoa Kỳ cho thấy Chi tiêu thâm hụt đang tăng theo từng tháng Chỉ một tháng trước, thâm hụt tháng 7 là 291 tỷ đô la. Mặc dù lớn, nhưng nó vẫn kém xa con số mới nhất. Chỉ có tháng 8 năm ngoái ghi nhận thâm hụt hàng tháng cao hơn, đạt 380 tỷ đô la. Trong tháng 8, chi tiêu chính phủ tăng vọt lên 689 tỷ đô la. Sự bùng nổ chi tiêu này diễn ra khi chi phí bảo hiểm xã hội tiếp tục tăng và các khoản thanh toán lãi suất nợ ngày càng cao hơn. Mặc dù có một số tin tức tốt về thuế quan thu hút sự chú ý, nhưng Quỹ đạo giá tài chính chỉ đang di chuyển theo một hướng. Thuế hải quan Hoa Kỳ đã lập kỷ lục với 30 tỷ đô la thu được trong tháng 8. Nhưng ngay cả với mức tăng gần 300% hàng năm về doanh thu thuế quan này, số tiền thu được hầu như không làm giảm thâm hụt. Hoa Kỳ vẫn vay gần một nửa mỗi đô la chi tiêu trong tháng 7, theo dữ liệu Kho bạc. Thâm hụt hàng năm lớn thứ ba trong lịch sử Các con số cho mười một tháng đầu tiên kể một câu chuyện rõ ràng. Thâm hụt tài khóa 2025 đang theo dõi ở mức 1,97 nghìn tỷ đô la, chỉ thấp hơn một chút so với những khoản thiếu hụt do đại dịch gây ra vào năm 2020 và 2021. Đất nước đang trên đà đạt thâm hụt lớn thứ ba trong lịch sử và, dựa trên xu hướng chi tiêu và lãi suất, thậm chí có thể gây bất ngờ theo hướng tăng. Điều gì đang thúc đẩy sự bùng nổ này? Doanh thu liên bang đã tăng 38 tỷ đô la, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn nhờ vào thuế quan và một số khoản thu thuế. Nhưng...