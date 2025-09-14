Sàn giao dịch MEXC
Mối tương quan giữa giá Bitcoin – S&P 500 có thể định hình bước đi tiếp theo của nó
Bài đăng Mối tương quan giữa giá Bitcoin – S&P 500 có thể định hình bước đi tiếp theo của nó xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhận thức đang phát triển của nhà đầu tư về BTC đã biến nó thành một tài sản rủi ro cổ điển. Điều này có nghĩa là hiệu suất tương đối của giá Bitcoin tương tự như cổ phiếu trên NASDAQ và S&P 500. Để minh họa điều này, Bitcoin đã cho thấy mối tương quan 76% với NASDAQ 100 trong năm qua. Mặc dù Biến động giá của BTC thực sự đã giảm trong vài năm qua, nhưng xem xét kỹ hơn các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến cổ phiếu truyền thống có thể giúp chúng ta đánh giá tiềm năng giá của Bitcoin. Với Bitcoin giảm khoảng 4% trong tháng qua, rõ ràng là sự lạc quan về khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vẫn chưa tạo ra đợt tăng giá tách biệt. Các nhà quan sát thị trường hiện đang chờ đợi quyết định cắt giảm lãi suất có thể xảy ra từ Fed trong cuộc họp FOMC vào tuần tới. Quyết định này có thể dẫn đến sự thúc đẩy tạm thời cho cả BTC và Cổ phiếu Mỹ, nhưng liệu có các yếu tố khác đang tác động có thể ảnh hưởng đến giá Bitcoin? Cách cắt giảm lãi suất của Fed và ETP đang ràng buộc giá Bitcoin với cổ phiếu công nghệ Quỹ đạo giá gần đây của BTC USD đã xác nhận mối liên kết mạnh mẽ hơn với tâm lý xung quanh cổ phiếu công nghệ Mỹ. Để đặt điều này vào bối cảnh đầy đủ, mối tương quan giá Bitcoin với NASDAQ đã tăng lên đến 92% trong sáu tháng qua. Như chúng ta có thể thấy, mối tương quan giữa hai bên bắt đầu tăng mạnh vào tháng 9 năm ngoái và vẫn duy trì ở mức tương đối cao kể từ đó. Một số yếu tố vĩ mô đã góp phần vào mối tương quan này, với yếu tố quan trọng nhất là việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ của ngân hàng trung ương Mỹ. Fed đã hạ lãi suất chuẩn fed funds xuống 50 điểm cơ bản vào tháng 9 năm 2024, điều này làm tăng mối tương quan giữa tiền mã hóa và cổ phiếu truyền thống. Thực tế, việc ra mắt một số sản phẩm giao dịch Bitcoin (ETP) bởi các nhà đầu tư TradFi trong năm qua cũng đã góp phần vào sự gia tăng mối tương quan này...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 08:43
Chuyên Gia Tiết Lộ Điểm Mạnh Thực Sự Của Bitcoin – Đây Là Những Gì Nó Có
Bài đăng Chuyên gia Tiết lộ Điểm mạnh Thực sự của Bitcoin – Đây là Những gì Đó đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chuyên gia Tiết lộ Điểm mạnh Thực sự của Bitcoin – Đây là Những gì Đó | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Tôi tên là Godspower Owie, và tôi làm việc cho các nền tảng tin tức NewsBTC và Bitcoinist. Đôi khi tôi thích nghĩ mình là một nhà thám hiểm vì tôi thích khám phá những nơi mới, học hỏi những điều mới, đặc biệt là những điều có giá trị, và gặp gỡ những người mới có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, dù là nhỏ nhất. Tôi coi trọng gia đình, bạn bè, sự nghiệp và thời gian. Thực sự, đó có lẽ là những khía cạnh quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi người. Không phải ảo tưởng, mà là những giấc mơ là những gì tôi theo đuổi. Trang web này sử dụng cookies. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookies. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/where-bitcoins-true-strength-lies/
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 08:16
Dự đoán giá Dogecoin: Liệu DOGE có thể mang lại ROI gấp 15 lần khi sự luân chuyển Meme coin bùng cháy trở lại?
Dogecoin một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý sau đợt tăng giá mạnh, và các nhà phân tích đang đưa ra những dự đoán táo bạo. Đồng thời, MAGACOIN FINANCE, một Meme coin mới hơn, đang thu hút sự chú ý khi các nhà giao dịch tìm kiếm người chiến thắng lớn tiếp theo ngoài DOGE. Đợt tăng giá của Dogecoin châm ngòi cho cơn sốt ETF mới Giá Dogecoin đã tăng hơn 15% trong một [...] Bài viết Dự đoán giá Dogecoin: Liệu DOGE có thể mang lại ROI gấp 15 lần khi sự luân chuyển Meme coin được kích hoạt trở lại? xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
Blockonomi
2025/09/14 08:00
Tiền mã hoá tiếp theo bùng nổ năm 2025: Tại sao Tapzi có thể dẫn đầu
Năm 2017, đó là XRP. Năm 2021, đó là Solana và Shiba Inu. Năm 2023, meme coin đã tạo nên sự trở lại. [...] Bài viết Next Crypto to Explode in 2025: Why Tapzi Could Lead the Charge xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Coindoo
2025/09/14 07:33
Đà tăng của Solana lên mức cao mới dường như sắp xảy ra, nhưng người nắm giữ BONK và WIF chuyển sang Layer Brett
Nhưng đối với những người nắm giữ Bonk (BONK) và Dogwifhat (WIF), cơ hội để tăng danh mục đầu tư của họ hiện nằm ở một token mới, [...] Bài viết Đà tăng của Solana lên mức cao mới dường như sắp xảy ra, nhưng những người nắm giữ BONK và WIF chuyển sang Layer Brett xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Coindoo
2025/09/14 07:22
Tại sao BullZilla Là Dự án nổi bật Trong Các Đợt Mở Bán Trước Tiền Mã Hoá 100x Hàng Đầu Năm 2025 Trong Khi Hyperliquid và Cronos Đang Tăng Sức Hút
Khám phá các đợt bán trước crypto tiềm năng tăng 100x trong năm 2025. Đợt bán trước bùng nổ của BullZilla, cùng với Hyperliquid và Cronos, nổi bật là những crypto gem tốt nhất để mua ngay hôm nay với tiềm năng tăng giá mạnh mẽ.
Blockchainreporter
2025/09/14 07:15
Ngân khố Hoa Kỳ cho thấy chi tiêu thâm hụt đang vượt khỏi tầm kiểm soát
Bài đăng Ngân sách Kho bạc Hoa Kỳ cho thấy Chi tiêu thâm hụt đang vượt khỏi tầm kiểm soát xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những con số mới nhất từ Washington không chỉ đáng lo ngại; chúng mang tính lịch sử. Kho bạc Hoa Kỳ ghi nhận thâm hụt ngân sách 345 tỷ đô la cho tháng 8 năm 2025. Đó không chỉ là khoản thiếu hụt hàng tháng lớn nhất trong năm nay mà còn là tháng 8 tồi tệ thứ hai từng được ghi nhận trong sổ sách liên bang. Và nó đang khiến chi tiêu thâm hụt của Hoa Kỳ vượt khỏi tầm kiểm soát. Với một tháng còn lại trong chu kỳ tài chính, chính phủ Hoa Kỳ sẽ đánh dấu năm thứ ba liên tiếp có thâm hụt khổng lồ, đẩy tổng số hàng năm lên 1,97 nghìn tỷ đô la. Ngân sách Kho bạc Hoa Kỳ cho thấy Chi tiêu thâm hụt đang tăng theo từng tháng Chỉ một tháng trước, thâm hụt tháng 7 là 291 tỷ đô la. Mặc dù lớn, nhưng nó vẫn kém xa con số mới nhất. Chỉ có tháng 8 năm ngoái ghi nhận thâm hụt hàng tháng cao hơn, đạt 380 tỷ đô la. Trong tháng 8, chi tiêu chính phủ tăng vọt lên 689 tỷ đô la. Sự bùng nổ chi tiêu này diễn ra khi chi phí bảo hiểm xã hội tiếp tục tăng và các khoản thanh toán lãi suất nợ ngày càng cao hơn. Mặc dù có một số tin tức tốt về thuế quan thu hút sự chú ý, nhưng Quỹ đạo giá tài chính chỉ đang di chuyển theo một hướng. Thuế hải quan Hoa Kỳ đã lập kỷ lục với 30 tỷ đô la thu được trong tháng 8. Nhưng ngay cả với mức tăng gần 300% hàng năm về doanh thu thuế quan này, số tiền thu được hầu như không làm giảm thâm hụt. Hoa Kỳ vẫn vay gần một nửa mỗi đô la chi tiêu trong tháng 7, theo dữ liệu Kho bạc. Thâm hụt hàng năm lớn thứ ba trong lịch sử Các con số cho mười một tháng đầu tiên kể một câu chuyện rõ ràng. Thâm hụt tài khóa 2025 đang theo dõi ở mức 1,97 nghìn tỷ đô la, chỉ thấp hơn một chút so với những khoản thiếu hụt do đại dịch gây ra vào năm 2020 và 2021. Đất nước đang trên đà đạt thâm hụt lớn thứ ba trong lịch sử và, dựa trên xu hướng chi tiêu và lãi suất, thậm chí có thể gây bất ngờ theo hướng tăng. Điều gì đang thúc đẩy sự bùng nổ này? Doanh thu liên bang đã tăng 38 tỷ đô la, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn nhờ vào thuế quan và một số khoản thu thuế. Nhưng...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 07:12
Các nhà đầu tư Bitcoin đã quay trở lại thị trường—Tại sao một đợt tăng giá theo đà có thể sắp xảy ra
Bài đăng Các nhà đầu tư Bitcoin đã quay trở lại thị trường—Tại sao một đợt tăng giá theo Chỉ báo động lượng có thể sắp xảy ra đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các nhà đầu tư Bitcoin đã quay trở lại thị trường—Tại sao một đợt tăng giá theo Chỉ báo động lượng có thể sắp xảy ra | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Opeyemi Sule là một người đam mê tiền mã hoá, một người viết nội dung thành thạo và là một nhà báo tại Bitcoinist. Opeyemi tạo ra những bài viết độc đáo giải mã sự phức tạp của công nghệ blockchain và chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về xu hướng mới nhất trong thế giới tiền mã hoá. Opeyemi thích đọc thơ, trò chuyện về chính trị và nghe nhạc, bên cạnh sự quan tâm mạnh mẽ đến tiền mã hoá. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm cá nhân hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-investors-are-back-in-the-market-why-rally/
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 07:01
Dự đoán giá Shiba Inu: Các nhà đầu tư có kinh nghiệm tin rằng Crypto khác này có cơ hội tốt hơn để vượt qua Dogecoin
Cuộc thảo luận về Dự đoán giá Shiba Inu đang trở thành xu hướng một lần nữa khi SHIB đang phải vật lộn để duy trì động lượng vào năm 2025. Từng được coi là đối thủ đáng gờm nhất của Dogecoin, Shiba Inu hiện đang đối mặt với nhu cầu suy yếu, hoạt động của nhà phát triển Game thu hẹp và sự mất đi vị thế thống trị thị trường. Trong khi một số vẫn hy vọng vào sự Hồi phục, nhiều nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm tin rằng một dự án meme mới nổi khác, Little [...] Bài viết Dự đoán giá Shiba Inu: Các nhà đầu tư có kinh nghiệm tin rằng Crypto khác này có cơ hội tốt hơn để vượt qua Dogecoin xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
Blockonomi
2025/09/14 07:00
Làm thế nào để phát hiện ưu đãi Poker tốt nhất trực tuyến
Mỗi người chơi hiện đại đều biết tầm quan trọng của việc tìm kiếm thỏa thuận poker tốt nhất cho trải nghiệm tổng thể của họ. Nó vượt xa hơn những lá bài - đó là về môi trường bản thân, phần thưởng, công bằng, và mọi khía cạnh khác trong poker trực tuyến làm cho mỗi phiên chơi trở nên thú vị. Về cơ bản, thỏa thuận poker tốt nhất vượt trội ở tất cả các khía cạnh này, tạo ra một [...]
The Cryptonomist
2025/09/14 05:29
