Bitcoin Như Một Loại Tiền Tệ Liên Hành Tinh? Nghiên Cứu Gần Đây Suy Đoán

Bitcoin Như Một Loại Tiền Tệ Liên Hành Tinh? Nghiên Cứu Gần Đây Suy Đoán

Bài đăng Bitcoin Như Một Đồng Tiền Liên Hành Tinh? Nghiên Cứu Gần Đây Suy Đoán xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hãy tưởng tượng! Đó là một thời điểm trong tương lai không xa và con người đã thành công trong việc thuộc địa hóa Sao Hỏa. Những người định cư đầu tiên trên hành tinh đỏ được trả lương hậu hĩnh để xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống làm việc để hỗ trợ nhiều cuộc di cư hơn. Nền kinh tế Sao Hỏa vẫn còn non trẻ, nhưng những người định cư đầu tiên vẫn cần hỗ trợ gia đình họ trở lại Trái Đất và do đó Bitcoin trở thành đồng tiền liên hành tinh đầu tiên. Mặc dù điều này có vẻ như một câu chuyện khoa học viễn tưởng, nhưng nó nằm trong phạm vi khả thi, theo một bài nghiên cứu được công bố gần đây. CEO Tesla Elon Musk đã giới thiệu ý tưởng thuộc địa hóa Sao Hỏa và biến con người thành một loài đa hành tinh không lâu trước đây. Bitcoin như một đồng tiền liên hành tinh có nghĩa là nó sẽ được sử dụng để tạo điều kiện cho các giao dịch giữa cả hai hành tinh. Một quy mô ấn tượng và chắc chắn là một dấu mốc đánh dấu đỉnh cao của thành tựu kinh tế của con người. Mặc dù điều này nghe có vẻ dễ dàng trên giấy tờ, một số thách thức lớn nảy sinh ngay từ đầu. Ví dụ, khoảng cách lớn giữa hai hành tinh tạo ra một thách thức về Độ trễ sẽ gây ra sự không hiệu quả cho hệ thống xác thực giao dịch Bitcoin hiện tại. Trong điều kiện bình thường, tính chất hoàn tất giao dịch sẽ là một thách thức ngay cả đối với Bitcoin. Điều này là do khoảng cách lớn sẽ mất quá nhiều thời gian để hoàn tất. Độ trễ này có thể sẽ làm gián đoạn tính chất hoàn tất giao dịch của blockchain Bitcoin. Các Nhà Nghiên Cứu Đề Xuất Tiêu Chuẩn Liên Hành Tinh Bitcoin với Proof of Transit Timestamping Jose E. Puente và Carlos Puente gần đây đã công bố một bài báo chi tiết về một ý tưởng cách mạng mới có thể biến Bitcoin liên hành tinh thành hiện thực. Một thành phần chính của ý tưởng của họ là một hệ thống Nhận thanh toán mật mã cách mạng mà họ gọi là Proof-of-Transit Timestamping (PoTT). PoTT đề xuất các nút có thể tồn tại dưới dạng vệ tinh dọc theo đường đi, và những nút này sẽ đóng dấu biên lai kỹ thuật số trên dữ liệu khi nó đi qua các khoảng cách. Cách tiếp cận này sẽ lý tưởng cho tranh chấp...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 10:37
3 Meme Coin Với Triển Vọng Tăng Trưởng Thực Sự 25x Trong Năm 2025

3 Meme Coin Với Triển Vọng Tăng Trưởng Thực Sự 25x Trong Năm 2025

Bài đăng 3 Meme Coin Với Triển Vọng Tăng Trưởng 25x Thực Sự Trong Năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hiện tại, Little Pepe (LILPEPE) đang thu hút sự chú ý trong không gian crypto. Với đợt bán trước ở giai đoạn 12 có giá $0,0021, và các nhà đầu tư sớm đã tăng 110%, nó nổi bật trong số các crypto tốt nhất để mua vào năm 2025. Nhà phân tích cho rằng LILPEPE có thể mang lại mức tăng trưởng lên đến 25x vào năm tới, một dự đoán táo bạo nhưng dựa trên sức hút thực tế, không chỉ là khởi động. Bên cạnh LILPEPE, các token như SPX và Dogwifhat (WIF) cũng cho thấy động lực, nhưng trường hợp của Little Pepe có vẻ đặc biệt mạnh mẽ. Little Pepe (LILPEPE): Meme Coin Với Cơ Sở Hạ Tầng Thực Sự Câu chuyện xung quanh Little Pepe khác với những gì chúng ta thường thấy ở các Meme coin. Đợt bán trước của nó đang ở giai đoạn 12, đã hoàn thành 97,68%, huy động được $24,707,265 trên tổng mục tiêu $25,475,000. Hơn 15,38 tỷ token đã được bán ra trong tổng số 15,75 tỷ được phân bổ cho giai đoạn này. Đợt bán trước bắt đầu ở mức $0,0014 và hiện đã tăng lên $0,0021, mang lại cho các nhà đầu tư sớm lợi nhuận hơn 110%. Những người mua vào hôm nay vẫn có thể thấy tiềm năng tăng giá với giá ra mắt dự kiến ở mức $0,0030, mang lại mức tăng 45% trước khi token thậm chí lên sàn giao dịch. Điều làm LILPEPE nổi bật là nền tảng của nó. Dự án đã vượt qua kiểm toán hợp đồng thông minh đầy đủ của Certik, điều này mang lại sự tự tin về bảo mật hợp đồng thông minh. Hiện tại nó đã được niêm yết chính thức trên CoinMarketCap, một bước đi thể hiện độ tin cậy đối với các nhà đầu tư bán lẻ. Cộng đồng cũng đang sôi nổi, với Little Pepe xếp hạng cao nhất trong xu hướng tìm kiếm memecoin trên ChatGPT từ tháng 6 đến tháng 8, vượt qua cả Dogecoin và SHIB. Điều đó có thể nghe có vẻ tầm thường, nhưng trong một thị trường được thúc đẩy bởi câu chuyện, nó cho thấy sự tò mò của mọi người đang hướng về đâu. Ngoài ra, dự án đã triển khai chương trình tặng thưởng trị giá $777k cho cộng đồng và thêm một Mega Giveaway để thưởng cho những người mua hàng đầu trong đợt bán trước giữa các giai đoạn 12 và...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 09:50
Crypto tốt nhất để mua ngay bây giờ vào năm 2025: 15 đồng tiền đáng theo dõi trong tháng 9

Crypto tốt nhất để mua ngay bây giờ vào năm 2025: 15 đồng tiền đáng theo dõi trong tháng 9

Nếu bạn đã mua Solana trong giai đoạn giao dịch trước khi niêm yết, bạn đã biết câu chuyện này. Nếu bạn đã nắm bắt được Shiba Inu trước khi nó tăng giá, bạn còn nhớ [...] Bài viết Crypto tốt nhất để mua ngay bây giờ vào năm 2025: 15 đồng tiền đáng theo dõi trong tháng 9 xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Coindoo2025/09/14 09:33
BullZilla, Official Trump, và Baby Dogecoin

BullZilla, Official Trump, và Baby Dogecoin

Bài đăng BullZilla, Official Trump và Baby Dogecoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto 14 Tháng 9 2025 | 04:15 Khám phá lý do tại sao đợt bán trước của BullZilla đang thống trị các tiêu đề và tại sao Official Trump và Baby Dogecoin vẫn là những nhân vật chính trong thế giới Meme coin. Tìm hiểu cách tham gia sớm vào các đợt bán trước của Meme coin hàng đầu trong tuần này có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ. Lĩnh vực Meme coin một lần nữa thu hút sự chú ý vào năm 2025. Điều bắt đầu như một góc nhỏ của crypto đã phát triển thành một thị trường chuyển động nhanh, nơi sức mạnh cộng đồng và câu chuyện thông minh có thể biến các khoản đầu tư nhỏ thành lợi nhuận thay đổi cuộc sống. Cả các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm và nhà đầu tư mới đều đang săn lùng các đợt bán trước Meme coin hàng đầu để đầu tư trong tuần này, hy vọng nắm bắt cơ hội tăng 1000 lần tiếp theo trước khi giá bùng nổ. Trong vô số dự án mới, ba cái tên nổi bật. BullZilla đang viết lại kỷ lục bán trước với hệ sinh thái điện ảnh độc đáo của mình. Official Trump, lấy cảm hứng từ sự hâm mộ chính trị và văn hóa viral, đã duy trì một cộng đồng trung thành giúp nó luôn thịnh hành. Và Baby Dogecoin, một cái tên quen thuộc với cộng đồng khổng lồ, tiếp tục chứng minh rằng Meme coin có thể tồn tại vượt ra ngoài chu kỳ khởi động. Cùng nhau, những token này đại diện cho sự kết hợp giữa tăng trưởng bán trước bùng nổ, sức mạnh thương hiệu và sự tham gia lâu dài của cộng đồng. BullZilla: Thế lực bán trước Ngôi sao của thời điểm này chắc chắn là Bull Zilla. Hiện đang ở Giai đoạn 2D của đợt bán trước và có giá $0,00005241, BullZilla ($BZIL) minh họa lý do tại sao các nhà đầu tư đổ xô tham gia các đợt bán trước Meme coin hàng đầu để đầu tư trong tuần này. Cấu trúc độc đáo của nó tăng giá mỗi 48 giờ hoặc khi thu được $100,000, đảm bảo sự khan hiếm và thưởng cho những người tham gia sớm. Các con số kể lên câu chuyện: hơn $360,000 đã được huy động, hơn 1,200 người nắm giữ, và 24,7 tỷ token đã được bán, tất cả trước khi token thậm chí được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn. Với mức giá niêm yết dự kiến là $0,00527, những người tham gia sớm có thể thấy ROI dự kiến vượt quá 11,000%, mang lại cho BullZilla tiềm năng rõ ràng để trở thành crypto tốt nhất...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 09:31
Thỏa thuận thương mại Trung-Mỹ bị đình trệ giữa những bất ổn gia tăng trong các cuộc đàm phán

Thỏa thuận thương mại Trung-Mỹ bị đình trệ giữa những bất ổn gia tăng trong các cuộc đàm phán

Trung Quốc đã mời Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh với Tập Cận Bình, nhưng Nhà Trắng chưa phản hồi.
Cryptopolitan2025/09/14 09:14
Ethereum Foundation phát hành lộ trình bảo mật với PSE

Ethereum Foundation phát hành lộ trình bảo mật với PSE

Quỹ Ethereum đã công bố lộ trình để bổ sung tính riêng tư trên tất cả các lớp của mạng.
Cryptopolitan2025/09/14 09:08
Gợi ý và đáp án Wordle hôm nay #1548 cho Chủ nhật, ngày 14 tháng 9

Gợi ý và đáp án Wordle hôm nay #1548 cho Chủ nhật, ngày 14 tháng 9

Bài đăng Wordle Hôm Nay #1548 Gợi Ý Và Đáp Án Cho Chủ Nhật, Ngày 14 Tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cách giải Wordle hôm nay. SOPA Images/LightRocket qua Getty Images Một Chủ nhật lười biếng khác lại đến với chúng ta. Chủ nhật lười biếng cuối cùng của mùa hè. Tất nhiên, tôi rất thích mùa thu. Tôi thích cảm giác se lạnh trong không khí ban đêm. Tôi không thích nhìn màu xanh phai đi, nhưng tôi lại thích những chiếc lá đổi màu. Tôi đã bắt đầu nghĩ về trang phục Halloween của mình sẽ là gì (con trai tôi sẽ hóa trang thành một thành viên của Night's Watch từ Game Of Thrones và tôi nghĩ tôi có thể sẽ bắt chước cậu ấy!) Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn khoảng sáu tuần nữa mới đến ngày lễ đó, nên không cần vội. Hướng dẫn xem phim cuối tuần của tôi đã có mặt, vì vậy hãy nhớ kiểm tra để có một số ý tưởng về chương trình và phim mới. Nếu bạn đang xem bất cứ thứ gì hay, tôi cũng rất muốn nghe về nó. Và chúng ta có một Wordle cần giải! Hãy cùng giải nào! Forbes Những Gì Nên Xem Cuối Tuần Này: Các Chương Trình Và Phim Mới Để Xem Trên Netflix, Hulu, Prime Video, Apple TV Và Nhiều Hơn Nữa Bởi Erik Kain Đang tìm Wordle của Thứ Bảy? Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi ngay tại đây. Cách Chơi Wordle Wordle là một trò chơi đố chữ hàng ngày, nơi mục tiêu của bạn là đoán một từ năm chữ cái ẩn trong sáu lần đoán hoặc ít hơn. Sau mỗi lần đoán, trò chơi sẽ đưa ra phản hồi để giúp bạn đến gần hơn với câu trả lời: Xanh lá: Chữ cái đó có trong từ và đúng vị trí. Vàng: Chữ cái đó có trong từ, nhưng sai vị trí. Xám: Chữ cái đó không có trong từ. Sử dụng những gợi ý này để thu hẹp phạm vi đoán của bạn. Mỗi ngày mang đến một từ mới, và mọi người trên khắp thế giới đều đang cố gắng giải cùng một câu đố. Một số người chơi Wordle cũng chơi Wordle Cạnh tranh với bạn bè, gia đình, Wordle Bot hoặc thậm chí với tôi, người kể chuyện khiêm tốn của bạn. Xem quy tắc cho Wordle Cạnh tranh ở cuối bài đăng này. Hôm nay...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 08:52
Ethereum Foundation Ra Mắt Chương Trình 'Privacy Stewards' & Lộ Trình Được Tiết Lộ

Ethereum Foundation Ra Mắt Chương Trình 'Privacy Stewards' & Lộ Trình Được Tiết Lộ

Ethereum Foundation đã công bố một lộ trình toàn diện nhằm nâng cao quyền riêng tư và bảo mật cho người dùng Ethereum blockchain. Sáng kiến có tên Privacy Stewards Roadmap phản ánh những nỗ lực liên tục trong cộng đồng tiền mã hóa nhằm ưu tiên bảo mật thông tin người dùng trong bối cảnh giám sát quy định ngày càng tăng và sự mở rộng của các lĩnh vực DeFi và NFT. Tập trung vào việc cải thiện quyền riêng tư cho một Ethereum an toàn hơn [...]
Crypto Breaking News2025/09/14 08:32
Đợt tăng giá tiền mã hóa có thể kéo dài đến năm 2026 – Arthur Hayes

Đợt tăng giá tiền mã hóa có thể kéo dài đến năm 2026 – Arthur Hayes

Có một lượng cung khổng lồ được mua ở mức $117K có thể làm chậm đà tăng của các nhà đầu tư lạc quan
Coinstats2025/09/14 08:00
Tại sao Digitap có thể đánh bại Ripple trong cuộc cách mạng ngân hàng

Tại sao Digitap có thể đánh bại Ripple trong cuộc cách mạng ngân hàng

Thị trường tiền mã hóa đang bước vào một trong những giai đoạn quan trọng nhất của năm. BTC đã lấy lại sức mạnh, ETH đang tăng trưởng, và altcoin đang định vị cho điều mà nhiều người tin rằng có thể là một quý lớn. Trong môi trường này, DigiTap đang ngày càng phổ biến như một người chơi mới trong lĩnh vực tài chính toàn cầu. Giai đoạn bán trước của nó đã thu về gần
Coinstats2025/09/14 08:00
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó