Gợi ý và đáp án Wordle hôm nay #1548 cho Chủ nhật, ngày 14 tháng 9

Bài đăng Wordle Hôm Nay #1548 Gợi Ý Và Đáp Án Cho Chủ Nhật, Ngày 14 Tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cách giải Wordle hôm nay. SOPA Images/LightRocket qua Getty Images Một Chủ nhật lười biếng khác lại đến với chúng ta. Chủ nhật lười biếng cuối cùng của mùa hè. Tất nhiên, tôi rất thích mùa thu. Tôi thích cảm giác se lạnh trong không khí ban đêm. Tôi không thích nhìn màu xanh phai đi, nhưng tôi lại thích những chiếc lá đổi màu. Tôi đã bắt đầu nghĩ về trang phục Halloween của mình sẽ là gì (con trai tôi sẽ hóa trang thành một thành viên của Night's Watch từ Game Of Thrones và tôi nghĩ tôi có thể sẽ bắt chước cậu ấy!) Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn khoảng sáu tuần nữa mới đến ngày lễ đó, nên không cần vội. Hướng dẫn xem phim cuối tuần của tôi đã có mặt, vì vậy hãy nhớ kiểm tra để có một số ý tưởng về chương trình và phim mới. Nếu bạn đang xem bất cứ thứ gì hay, tôi cũng rất muốn nghe về nó. Và chúng ta có một Wordle cần giải! Hãy cùng giải nào! Forbes Những Gì Nên Xem Cuối Tuần Này: Các Chương Trình Và Phim Mới Để Xem Trên Netflix, Hulu, Prime Video, Apple TV Và Nhiều Hơn Nữa Bởi Erik Kain Đang tìm Wordle của Thứ Bảy? Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi ngay tại đây. Cách Chơi Wordle Wordle là một trò chơi đố chữ hàng ngày, nơi mục tiêu của bạn là đoán một từ năm chữ cái ẩn trong sáu lần đoán hoặc ít hơn. Sau mỗi lần đoán, trò chơi sẽ đưa ra phản hồi để giúp bạn đến gần hơn với câu trả lời: Xanh lá: Chữ cái đó có trong từ và đúng vị trí. Vàng: Chữ cái đó có trong từ, nhưng sai vị trí. Xám: Chữ cái đó không có trong từ. Sử dụng những gợi ý này để thu hẹp phạm vi đoán của bạn. Mỗi ngày mang đến một từ mới, và mọi người trên khắp thế giới đều đang cố gắng giải cùng một câu đố. Một số người chơi Wordle cũng chơi Wordle Cạnh tranh với bạn bè, gia đình, Wordle Bot hoặc thậm chí với tôi, người kể chuyện khiêm tốn của bạn. Xem quy tắc cho Wordle Cạnh tranh ở cuối bài đăng này. Hôm nay...