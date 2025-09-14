3 Meme Coin Với Triển Vọng Tăng Trưởng Thực Sự 25x Trong Năm 2025
Bài đăng 3 Meme Coin Với Triển Vọng Tăng Trưởng 25x Thực Sự Trong Năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hiện tại, Little Pepe (LILPEPE) đang thu hút sự chú ý trong không gian crypto. Với đợt bán trước ở giai đoạn 12 có giá $0,0021, và các nhà đầu tư sớm đã tăng 110%, nó nổi bật trong số các crypto tốt nhất để mua vào năm 2025. Nhà phân tích cho rằng LILPEPE có thể mang lại mức tăng trưởng lên đến 25x vào năm tới, một dự đoán táo bạo nhưng dựa trên sức hút thực tế, không chỉ là khởi động. Bên cạnh LILPEPE, các token như SPX và Dogwifhat (WIF) cũng cho thấy động lực, nhưng trường hợp của Little Pepe có vẻ đặc biệt mạnh mẽ.
Little Pepe (LILPEPE): Meme Coin Với Cơ Sở Hạ Tầng Thực Sự
Câu chuyện xung quanh Little Pepe khác với những gì chúng ta thường thấy ở các Meme coin. Đợt bán trước của nó đang ở giai đoạn 12, đã hoàn thành 97,68%, huy động được $24,707,265 trên tổng mục tiêu $25,475,000. Hơn 15,38 tỷ token đã được bán ra trong tổng số 15,75 tỷ được phân bổ cho giai đoạn này. Đợt bán trước bắt đầu ở mức $0,0014 và hiện đã tăng lên $0,0021, mang lại cho các nhà đầu tư sớm lợi nhuận hơn 110%. Những người mua vào hôm nay vẫn có thể thấy tiềm năng tăng giá với giá ra mắt dự kiến ở mức $0,0030, mang lại mức tăng 45% trước khi token thậm chí lên sàn giao dịch.
Điều làm LILPEPE nổi bật là nền tảng của nó. Dự án đã vượt qua kiểm toán hợp đồng thông minh đầy đủ của Certik, điều này mang lại sự tự tin về bảo mật hợp đồng thông minh. Hiện tại nó đã được niêm yết chính thức trên CoinMarketCap, một bước đi thể hiện độ tin cậy đối với các nhà đầu tư bán lẻ. Cộng đồng cũng đang sôi nổi, với Little Pepe xếp hạng cao nhất trong xu hướng tìm kiếm memecoin trên ChatGPT từ tháng 6 đến tháng 8, vượt qua cả Dogecoin và SHIB. Điều đó có thể nghe có vẻ tầm thường, nhưng trong một thị trường được thúc đẩy bởi câu chuyện, nó cho thấy sự tò mò của mọi người đang hướng về đâu.
Ngoài ra, dự án đã triển khai chương trình tặng thưởng trị giá $777k cho cộng đồng và thêm một Mega Giveaway để thưởng cho những người mua hàng đầu trong đợt bán trước giữa các giai đoạn 12 và...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 09:50