Cá voi Bitcoin bán tháo đạt 12,7 tỷ đô—Những altcoin tốt nhất để mua trong đợt giảm giá

Bài đăng Cá voi Bitcoin bán tháo đạt 12,7 tỷ đô - Các altcoin tốt nhất để mua trong đợt giảm giá xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin trải qua tháng 9 khó khăn khi các đợt bán tháo sâu của Cá voi trên các sàn giao dịch vượt quá 12,7 tỷ đô giá trị BTC. Các nhà đầu tư bắt đầu cảm thấy áp lực bán đối với bitcoin khi giá giảm xuống dưới 27.000 đô. Với cách các người tham gia thị trường đang thay đổi sự trung thành của họ, những người tham gia thị trường hàng đầu dường như đang chuẩn bị cho sự hồi phục lớn vào năm 2023. Trong các chu kỳ Biến động, dòng vốn ngày càng hướng tới Ethereum, XRP, Solana và MAGACOIN FINANCE mới nổi gần đây. Ethereum giữ vững vị thế Mặc dù có sự sụt giảm, Ethereum vẫn tiếp tục là nền tảng vững chắc. Vai trò trung tâm của Ethereum trong Defi và mở rộng Layer-2 cùng với dòng tiền ETF tích cực, đã giữ token trên mức 2500 đô. Sau đợt giảm giá trong hai năm, các nhà giao dịch đã nhanh chóng mua vào lúc giảm giá, điều này đã khiến ETH trở thành khoản đầu tư dài hạn. XRP tìm thấy sức mạnh mới XRP đã biến sự không chắc chắn về quy định thành động lực. Do nhu cầu từ tổ chức và đầu cơ ETF, giá đang được chú ý và giao dịch trong khoảng từ 2,20 đến 2,30 đô. Trong khi Cá voi Bitcoin đang bán ra, XRP đã trở thành lựa chọn tích lũy thông minh ngược dòng. Solana duy trì đà tăng Khả năng phục hồi của Solana là một điểm sáng khác. Nó được giao dịch ngay trên mức 155 đô trước đợt bán tháo gần đây, nhưng đã hồi phục nhanh chóng. Tập trung vào hoạt động của nhà phát triển và sự quan tâm của tổ chức đã đặt nó vào mục tiêu giữa 197 và 290 đô vào cuối năm. Điều này khiến Karura trở thành một trong những altcoin hàng đầu cần theo dõi sau đợt giảm giá tháng 9. Cơ hội Breakout cho người mới tham gia Khi drama của Cá voi diễn ra, các nhà phân tích cho rằng MAGACOIN FINANCE sẽ trở thành altcoin Breakout hàng đầu cho năm 2025. Được hỗ trợ bởi kiểm toán kép và mô hình token không bị chi phối bởi VC, nó cung cấp loại khan hiếm và động lực ưu tiên cộng đồng thu hút cả Cá voi và nhà đầu tư bán lẻ. MAGACOIN FINANCE đã nổi lên như một trong những ứng cử viên Breakout mạnh nhất cho năm 2025. Nhiều người nghĩ rằng token này là một crypto gem có thể...