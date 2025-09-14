Sàn giao dịch MEXC
Các dự án DAO hàng đầu theo hoạt động xã hội: $TAO, $APE và $HYPE dẫn đầu giao dịch
LunarCrush xếp hạng các dự án DAO hàng đầu theo hoạt động xã hội, với $TAO, $APE và $HYPE đang dẫn đầu về tương tác xã hội và các hoạt động tương tác trên Web3.
Blockchainreporter
2025/09/14 11:30
Cá voi Bitcoin bán tháo đạt 12,7 tỷ đô—Những altcoin tốt nhất để mua trong đợt giảm giá
Bài đăng Cá voi Bitcoin bán tháo đạt 12,7 tỷ đô - Các altcoin tốt nhất để mua trong đợt giảm giá xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin trải qua tháng 9 khó khăn khi các đợt bán tháo sâu của Cá voi trên các sàn giao dịch vượt quá 12,7 tỷ đô giá trị BTC. Các nhà đầu tư bắt đầu cảm thấy áp lực bán đối với bitcoin khi giá giảm xuống dưới 27.000 đô. Với cách các người tham gia thị trường đang thay đổi sự trung thành của họ, những người tham gia thị trường hàng đầu dường như đang chuẩn bị cho sự hồi phục lớn vào năm 2023. Trong các chu kỳ Biến động, dòng vốn ngày càng hướng tới Ethereum, XRP, Solana và MAGACOIN FINANCE mới nổi gần đây. Ethereum giữ vững vị thế Mặc dù có sự sụt giảm, Ethereum vẫn tiếp tục là nền tảng vững chắc. Vai trò trung tâm của Ethereum trong Defi và mở rộng Layer-2 cùng với dòng tiền ETF tích cực, đã giữ token trên mức 2500 đô. Sau đợt giảm giá trong hai năm, các nhà giao dịch đã nhanh chóng mua vào lúc giảm giá, điều này đã khiến ETH trở thành khoản đầu tư dài hạn. XRP tìm thấy sức mạnh mới XRP đã biến sự không chắc chắn về quy định thành động lực. Do nhu cầu từ tổ chức và đầu cơ ETF, giá đang được chú ý và giao dịch trong khoảng từ 2,20 đến 2,30 đô. Trong khi Cá voi Bitcoin đang bán ra, XRP đã trở thành lựa chọn tích lũy thông minh ngược dòng. Solana duy trì đà tăng Khả năng phục hồi của Solana là một điểm sáng khác. Nó được giao dịch ngay trên mức 155 đô trước đợt bán tháo gần đây, nhưng đã hồi phục nhanh chóng. Tập trung vào hoạt động của nhà phát triển và sự quan tâm của tổ chức đã đặt nó vào mục tiêu giữa 197 và 290 đô vào cuối năm. Điều này khiến Karura trở thành một trong những altcoin hàng đầu cần theo dõi sau đợt giảm giá tháng 9. Cơ hội Breakout cho người mới tham gia Khi drama của Cá voi diễn ra, các nhà phân tích cho rằng MAGACOIN FINANCE sẽ trở thành altcoin Breakout hàng đầu cho năm 2025. Được hỗ trợ bởi kiểm toán kép và mô hình token không bị chi phối bởi VC, nó cung cấp loại khan hiếm và động lực ưu tiên cộng đồng thu hút cả Cá voi và nhà đầu tư bán lẻ. MAGACOIN FINANCE đã nổi lên như một trong những ứng cử viên Breakout mạnh nhất cho năm 2025. Nhiều người nghĩ rằng token này là một crypto gem có thể...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 11:20
Yala bị nghi ngờ đã bị hack và SlowMist cho biết họ đã nhận được sự hỗ trợ chính thức từ Yala.
PANews đưa tin vào ngày 14 tháng 9 rằng Giám đốc An ninh Thông tin của SlowMist Technology, 23pds, đã đăng trên nền tảng X rằng họ đã nhận được yêu cầu hỗ trợ chính thức từ Yala sáng nay và đang theo dõi vấn đề này. Thông tin chi tiết hơn đang chờ công bố chính thức từ Yala. Các tin đồn trước đó cho rằng giao thức này đã bị hack. Tin tức trước đó đưa tin rằng stablecoin YU của Yala đã bị tách ra và giảm xuống mức thấp $0,2074.
PANews
2025/09/14 11:19
BullZilla Presale Dẫn Đầu Với Hyperliquid Và Cronos
Bài đăng BullZilla Presale Leads With Hyperliquid And Cronos xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cuộc đua cho các presale crypto 100x hàng đầu năm 2025 đang nóng lên khi các nhà đầu tư săn lùng các dự án bứt phá tiếp theo. Với Meme coin và các nền tảng DeFi mới nổi dẫn dắt cuộc trò chuyện, việc tham gia sớm chưa bao giờ quan trọng hơn thế. Trong đám đông, BullZilla đang thu hút sự chú ý với chiến lược presale được xây dựng để thưởng cho những người tham gia sớm. Hyperliquid, một giao thức sàn giao dịch phi tập trung đang lên, và Cronos, blockchain được hỗ trợ bởi Crypto.com, bổ sung thêm chiều sâu cho những lựa chọn hàng đầu tuần này. Cùng nhau, những dự án này thể hiện một phổ cơ hội từ tiềm năng meme mạnh mẽ đến cơ sở hạ tầng cấp tổ chức. Đối với những người tìm kiếm crypto tốt nhất để mua ngay hôm nay, các con số kể một câu chuyện thuyết phục. BullZilla Presale: Tăng trưởng bùng nổ và tham vọng 1000x Bull Zilla đang định nghĩa lại cách thức hoạt động của các presale meme coin. Hiện đang ở Giai đoạn 2D, $BZIL được định giá ở mức $0.00005241, với các giai đoạn tiến triển mỗi 48 giờ hoặc khi $100,000 được huy động. Hơn $360,000 đã được thu thập, với hơn 1,200 người nắm giữ và 24.7 tỷ token đã bán. Các nhà phân tích dự đoán ROI phi thường 11,422% từ giai đoạn hiện tại đến giá niêm yết dự kiến $0.00527. Những người tham gia sớm ở Giai đoạn 1 đã thấy lợi nhuận 695%, và mức tăng giá 14.55% theo lịch trình được thiết lập trong vài ngày tới. Đối với các nhà đầu tư nhắm đến các presale crypto 100x hàng đầu năm 2025, BullZilla ($BZIL) nổi bật như crypto tốt nhất để mua ngay hôm nay và có tiềm năng trở thành 1000x tiếp theo. Thông tin Presale BullZilla Chỉ số | Chi tiết --- | --- Giai đoạn hiện tại | 2D (Dead Wallets Don't Lie) Giai đoạn 4 Giá hiện tại | $0.00005241 Tổng presale | Hơn $360,000 huy động Người nắm giữ Token | Hơn 1200 Token đã bán | 23.4 tỷ Cách mua BullZilla Các nhà đầu tư háo hức tham gia Presale BullZilla ($BZIL) có thể tham gia trực tiếp thông qua trang web chính thức. Quy trình thường bao gồm: 1. Kết nối Ví (như MetaMask hoặc Trust Wallet). 2. Chọn Phương thức Thanh toán (ETH) 3. Mua Token BullZilla ở giá presale hiện tại...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 10:50
Bộ Tư pháp Mỹ tìm kiếm 5 triệu USD Bitcoin liên quan đến âm mưu đánh cắp SIM và rửa tiền qua sòng bạc
Tin tặc đã rút cạn hàng triệu đồng tiền mã hoá bằng cách khai thác lỗ hổng SIM swap, rửa tiền thông qua một sòng bạc trong một vụ trộm kỹ thuật số táo bạo hiện đang bị DOJ tịch thu tài sản. Cơ quan Liên bang Trấn áp Tin tặc SIM Swap Đứng Sau Vụ Trộm và Âm mưu Rửa Tiền Mã hoá Trị Giá 5 Triệu Đô Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo tuần này rằng họ đã nộp đơn […]
Coinstats
2025/09/14 10:30
Dữ liệu: Doanh thu trong 24h của Tron đạt 1,42 triệu USD, vượt xa các blockchain khác và xếp hạng nhất
PANews đưa tin vào ngày 14 tháng 9 rằng theo dữ liệu giám sát của Lookonchain và Defilama, doanh thu trong 24h của Tron đạt 1,42 triệu USD, vượt xa các blockchain khác và xếp hạng đầu tiên; doanh thu trong 24h của Solana đạt 175,700 USD.
PANews
2025/09/14 10:22
Presale tiền mã hoá tốt nhất cần theo dõi — MAGACOIN FINANCE đạt 14 triệu USD với hơn 13,500 người nắm giữ
Các nhà đầu tư Crypto đang săn đón đợt presale crypto tốt nhất của năm 2025, với nhiều dự án mới đang thu hút sự chú ý trong các lĩnh vực khác nhau. Từ [...] Bài viết Best Crypto Presale to Watch — MAGACOIN FINANCE Smashes $14M With 13,500+ Holders xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Coindoo
2025/09/14 10:00
Ethereum bulls dẫn đầu, $14M shorts bị thanh lý – $5000 trong tầm nhìn?
Sự định giá thấp của Ethereum, Open Interest tăng và short squeezes cho thấy khả năng bứt phá vượt $4,700.
Coinstats
2025/09/14 10:00
Fidelity Vượt Mốc 200 Triệu USD AUM Với Quỹ Thị Trường Tiền Tệ Được Hỗ Trợ Bởi Ethereum
Quỹ thị trường tiền tệ được tokenized trên blockchain Ethereum của Fidelity đã vượt mốc 200 triệu đô la về nguồn cung, cho thấy sự tăng trưởng đáng kể về niềm tin của người dùng tổ chức.
Blockchainreporter
2025/09/14 10:00
Đã quá muộn cho ngôi vương của Bitcoin? Một Meme coin quái thú tiếp theo với tiềm năng tăng 1000x có thể thay đổi cuộc chơi
Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó nói với bạn vào năm 2010 rằng vài trăm đô la có thể thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi? Đó là cơ hội đã bỏ lỡ với Bitcoin, vị vua đã biến những người tin tưởng degen đầu tiên thành triệu phú. Nhìn nhanh đến ngày nay, và meme coin đã trở thành những vé dự thưởng mới của tiền mã hóa, nhưng sắc bén hơn, nhanh hơn, và với xa […]
Coinstats
2025/09/14 09:15
