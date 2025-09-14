Chiến dịch Staking của Falcon Finance vượt qua 1,57 triệu USD trong vòng 24 giờ sau khi ra mắt Buidlpad
Bài đăng Chiến dịch Staking của Falcon Finance vượt qua $1,57M trong vòng 24 giờ sau khi ra mắt trên Buidlpad đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Với APY dao động từ 9,6 phần trăm đến 13,8 phần trăm, chương trình cũng cung cấp tiềm năng tăng lợi nhuận. Chương trình staking của Falcon đánh dấu một bước ngoặt mới trong phát triển vốn do cộng đồng dẫn dắt, với hơn $1,6 tỷ USDf đang lưu hành. Với giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) là $350 triệu, Falcon Finance đã thông báo hôm nay rằng hơn $1,57 triệu đã được stake trong ngày đầu tiên của chiến dịch staking trên Buidlpad, cho thấy nhu cầu cao sớm để tiếp cận token $FF. Người tham gia có thể giải phóng $FF ở mức định giá ưu tiên bằng cách stake USDf hoặc sUSDf từ mức tối thiểu $3,000 và khóa trong một tháng. Cùng với 2x Miles hàng ngày trên số lượng cam kết của họ, những người stake sớm cũng nhận được thêm Buidlpad Miles, có thể dao động từ 15x cho một tháng đến 60x cho cam kết 12 tháng. Với APY dao động từ 9,6 phần trăm đến 13,8 phần trăm, chương trình cũng cung cấp tiềm năng tăng lợi nhuận. Người stake có thể kiếm được lên đến 1,5x trên lợi nhuận cơ bản bằng cách tối đa hóa thời gian và cam kết của họ, mở ra khả năng tiếp cận $FF và cung cấp lợi ích liên tục hấp dẫn. Chương trình staking của Falcon đánh dấu một bước ngoặt mới trong phát triển vốn do cộng đồng dẫn dắt, với hơn $1,6 tỷ USDf đang lưu hành. Việc ra mắt cho thấy chức năng mở rộng của các nền tảng tiếp cận token trong việc cung cấp cho những người ủng hộ sớm những khả năng phân bổ đáng kể trước khi có tầm nhìn thị trường rộng hơn. Sự hợp tác giữa Falcon Finance và Buidlpad mở rộng lịch sử của nền tảng trong việc tổ chức các chiến dịch phổ biến cho các dự án tiền mã hóa mới nổi. Chỉ trong ba chiến dịch năm nay, Buidlpad đã cam kết hơn $220 triệu với Solayer, Sahara AI và Lombard. Bạn có thể đăng ký chiến dịch staking tại https://buidlpad.com/hodl/falcon. Bất kỳ tài sản sẵn sàng lưu ký nào, bao gồm tài sản kỹ thuật số, token được hỗ trợ bởi tiền tệ và tài sản thế giới thực được token hóa, đều có thể được chuyển đổi thành thanh khoản onchain gắn với USD bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng tài sản thế chấp phổ quát của Falcon Finance. Falcon giúp các tổ chức, giao thức và người phân bổ vốn dễ dàng tiếp cận an toàn và...
