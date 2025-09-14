Farcaster Thêm Cảnh Báo Giao Dịch Thời Gian Thực trên Base và Solana

Bài đăng Farcaster Thêm Cảnh báo Giao dịch theo thời gian thực trên Base và Solana xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Farcaster thêm cảnh báo giao dịch và giá theo thời gian thực trên Base và Solana, giúp người dùng theo dõi nhà giao dịch hàng đầu và biến động thị trường ngay lập tức. Farcaster đã giới thiệu một tính năng mới quan trọng nâng cao chức năng của nền tảng. Gần đây, giao thức xã hội phi tập trung này đã ra mắt cảnh báo token và giao dịch cho mạng Base và Hệ sinh thái Solana. Bản cập nhật này đã cho phép người dùng theo dõi hoạt động giao dịch theo thời gian thực và nhận thông báo trong vài giây về những gì các nhà giao dịch đang làm. Sự tích hợp mạng xã hội với công cụ giao dịch tiền mã hóa trực tiếp là một bước phát triển quan trọng cho Farcaster và cộng đồng của nó. Công cụ Farcaster mới cho phép người dùng theo dõi nhà giao dịch hàng đầu Hệ thống cảnh báo giao dịch mới cho phép người dùng theo dõi chặt chẽ các nhà giao dịch yêu thích của họ. Người dùng có thể bật thông báo cảnh báo khi các nhà giao dịch này đang mua hoặc bán token trên chuỗi. Ngoài ra, Farcaster cung cấp tùy chọn thiết lập cảnh báo giá tùy chỉnh trên các blockchain Base và Solana. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể đặt ngưỡng giá hoặc mục tiêu vốn hóa thị trường và nhận cập nhật kịp thời dựa trên các mục tiêu đó phù hợp với chiến lược giao dịch. Đội ngũ Farcaster đã phát hành bản cập nhật lên X, cùng với hướng dẫn trực quan về các tính năng mới. Một hình ảnh nổi bật tập trung vào tùy chọn "Học hỏi từ các nhà giao dịch giỏi nhất", hiển thị cách người dùng có thể cập nhật thông tin về các hành động giao dịch của những người họ đang theo dõi. Một hình ảnh khác cho thấy danh sách các nhà giao dịch với công tắc chuyển đổi để người dùng có thể dễ dàng tắt hoặc bật cảnh báo cho các nhà giao dịch cụ thể. Thiết kế này nhằm mang đến trải nghiệm thông báo cá nhân hóa nhưng dễ quản lý. Bài đọc liên quan: Asphere ra mắt mạng Blockchain dựa trên Solana cho doanh nghiệp | Live Bitcoin News Phản ứng của cộng đồng đối với việc ra mắt cho đến nay phần lớn là tích cực, mặc dù có một số hoài nghi. Nhiều người dùng đã chia sẻ sự nhiệt tình của họ đối với cảnh báo tức thì, cho rằng tính năng này làm cho việc giao dịch trở nên linh hoạt và phản hồi nhanh hơn. Một số...