Chiến dịch Staking của Falcon Finance vượt qua 1,57 triệu USD trong vòng 24 giờ sau khi ra mắt Buidlpad

Bài đăng Chiến dịch Staking của Falcon Finance vượt qua $1,57M trong vòng 24 giờ sau khi ra mắt trên Buidlpad đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Với APY dao động từ 9,6 phần trăm đến 13,8 phần trăm, chương trình cũng cung cấp tiềm năng tăng lợi nhuận. Chương trình staking của Falcon đánh dấu một bước ngoặt mới trong phát triển vốn do cộng đồng dẫn dắt, với hơn $1,6 tỷ USDf đang lưu hành. Với giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) là $350 triệu, Falcon Finance đã thông báo hôm nay rằng hơn $1,57 triệu đã được stake trong ngày đầu tiên của chiến dịch staking trên Buidlpad, cho thấy nhu cầu cao sớm để tiếp cận token $FF. Người tham gia có thể giải phóng $FF ở mức định giá ưu tiên bằng cách stake USDf hoặc sUSDf từ mức tối thiểu $3,000 và khóa trong một tháng. Cùng với 2x Miles hàng ngày trên số lượng cam kết của họ, những người stake sớm cũng nhận được thêm Buidlpad Miles, có thể dao động từ 15x cho một tháng đến 60x cho cam kết 12 tháng. Với APY dao động từ 9,6 phần trăm đến 13,8 phần trăm, chương trình cũng cung cấp tiềm năng tăng lợi nhuận. Người stake có thể kiếm được lên đến 1,5x trên lợi nhuận cơ bản bằng cách tối đa hóa thời gian và cam kết của họ, mở ra khả năng tiếp cận $FF và cung cấp lợi ích liên tục hấp dẫn. Chương trình staking của Falcon đánh dấu một bước ngoặt mới trong phát triển vốn do cộng đồng dẫn dắt, với hơn $1,6 tỷ USDf đang lưu hành. Việc ra mắt cho thấy chức năng mở rộng của các nền tảng tiếp cận token trong việc cung cấp cho những người ủng hộ sớm những khả năng phân bổ đáng kể trước khi có tầm nhìn thị trường rộng hơn. Sự hợp tác giữa Falcon Finance và Buidlpad mở rộng lịch sử của nền tảng trong việc tổ chức các chiến dịch phổ biến cho các dự án tiền mã hóa mới nổi. Chỉ trong ba chiến dịch năm nay, Buidlpad đã cam kết hơn $220 triệu với Solayer, Sahara AI và Lombard. Bạn có thể đăng ký chiến dịch staking tại https://buidlpad.com/hodl/falcon. Bất kỳ tài sản sẵn sàng lưu ký nào, bao gồm tài sản kỹ thuật số, token được hỗ trợ bởi tiền tệ và tài sản thế giới thực được token hóa, đều có thể được chuyển đổi thành thanh khoản onchain gắn với USD bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng tài sản thế chấp phổ quát của Falcon Finance. Falcon giúp các tổ chức, giao thức và người phân bổ vốn dễ dàng tiếp cận an toàn và...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 13:12
Farcaster Thêm Cảnh Báo Giao Dịch Thời Gian Thực trên Base và Solana

Bài đăng Farcaster Thêm Cảnh báo Giao dịch theo thời gian thực trên Base và Solana xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Farcaster thêm cảnh báo giao dịch và giá theo thời gian thực trên Base và Solana, giúp người dùng theo dõi nhà giao dịch hàng đầu và biến động thị trường ngay lập tức. Farcaster đã giới thiệu một tính năng mới quan trọng nâng cao chức năng của nền tảng. Gần đây, giao thức xã hội phi tập trung này đã ra mắt cảnh báo token và giao dịch cho mạng Base và Hệ sinh thái Solana. Bản cập nhật này đã cho phép người dùng theo dõi hoạt động giao dịch theo thời gian thực và nhận thông báo trong vài giây về những gì các nhà giao dịch đang làm. Sự tích hợp mạng xã hội với công cụ giao dịch tiền mã hóa trực tiếp là một bước phát triển quan trọng cho Farcaster và cộng đồng của nó. Công cụ Farcaster mới cho phép người dùng theo dõi nhà giao dịch hàng đầu Hệ thống cảnh báo giao dịch mới cho phép người dùng theo dõi chặt chẽ các nhà giao dịch yêu thích của họ. Người dùng có thể bật thông báo cảnh báo khi các nhà giao dịch này đang mua hoặc bán token trên chuỗi. Ngoài ra, Farcaster cung cấp tùy chọn thiết lập cảnh báo giá tùy chỉnh trên các blockchain Base và Solana. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể đặt ngưỡng giá hoặc mục tiêu vốn hóa thị trường và nhận cập nhật kịp thời dựa trên các mục tiêu đó phù hợp với chiến lược giao dịch. Đội ngũ Farcaster đã phát hành bản cập nhật lên X, cùng với hướng dẫn trực quan về các tính năng mới. Một hình ảnh nổi bật tập trung vào tùy chọn "Học hỏi từ các nhà giao dịch giỏi nhất", hiển thị cách người dùng có thể cập nhật thông tin về các hành động giao dịch của những người họ đang theo dõi. Một hình ảnh khác cho thấy danh sách các nhà giao dịch với công tắc chuyển đổi để người dùng có thể dễ dàng tắt hoặc bật cảnh báo cho các nhà giao dịch cụ thể. Thiết kế này nhằm mang đến trải nghiệm thông báo cá nhân hóa nhưng dễ quản lý. Bài đọc liên quan: Asphere ra mắt mạng Blockchain dựa trên Solana cho doanh nghiệp | Live Bitcoin News Phản ứng của cộng đồng đối với việc ra mắt cho đến nay phần lớn là tích cực, mặc dù có một số hoài nghi. Nhiều người dùng đã chia sẻ sự nhiệt tình của họ đối với cảnh báo tức thì, cho rằng tính năng này làm cho việc giao dịch trở nên linh hoạt và phản hồi nhanh hơn. Một số...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 13:11
XRP của Ripple trở lại Top 100 tài sản toàn cầu theo Vốn hóa thị trường khi Bitcoin đối đầu với bạc

Ethereum cũng gần đạt đến điểm đột phá trong số 20 tài sản lớn nhất.
CryptoPotato2025/09/14 12:59
The Graph vs. Các người gác cổng: Liệu việc lập chỉ mục phi tập trung có thể cứu Web3?

Bài đăng The Graph vs. the Gatekeepers: Liệu Lập chỉ mục Phi tập trung có thể Cứu Web3? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Lập chỉ mục Blockchain là một quá trình quan trọng giúp dữ liệu Decentralized Application (DApp) trở nên dễ tiếp cận và sử dụng. Mặc dù The Graph đã thành công, nhưng vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt là với khả năng di chuyển dữ liệu và phân mảnh trên các blockchain khác nhau. Lập chỉ mục Blockchain: Làm cho Dữ liệu DApp Có thể Sử dụng được Sự phát triển của các ứng dụng phi tập trung (dApps) đã mở ra một mô hình mới cho cách chúng ta tương tác với công nghệ. Tuy nhiên, việc xây dựng [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/the-graph-vs-the-gatekeepers-can-decentralized-indexing-save-web3/
BitcoinEthereumNews2025/09/14 12:35
Giám đốc điều hành Web3 cảnh báo kết cục của Stablecoin đô la Mỹ sẽ không phải là các mã giao dịch

Sự thống trị của đồng đô la Mỹ trong hệ thống tài chính toàn cầu đang đối mặt với những thách thức mới khi sự giám sát của cơ quan quản lý và động lực thị trường đặt stablecoin dưới ánh đèn sân khấu. Những phát triển gần đây trong hệ sinh thái tiền mã hoá cho thấy một bức tranh phức tạp nơi các đồng tiền fiat truyền thống đan xen với các đổi mới blockchain, đặt ra câu hỏi về tương lai của stablecoin và vai trò của chúng trong hệ sinh thái phi tập trung [...]
Crypto Breaking News2025/09/14 12:33
Taizhou đã phá một vụ lừa đảo "quản lý tài chính lãi suất cao" sử dụng "U-coin" làm phương tiện để chuyển tiền bị đánh cắp, với số tiền liên quan lên đến hơn 6 triệu nhân dân tệ.

PANews đưa tin vào ngày 14 tháng 9 rằng tài khoản chính thức của Cảnh sát Internet Taizhou đã tiết lộ một vụ lừa đảo "quản lý tài chính lãi suất cao". Nạn nhân họ Jin đã gặp một người bạn trực tuyến và bị dụ dỗ vào một nền tảng đầu tư gian lận với những lời hứa về lợi nhuận được đảm bảo và quản lý tài chính lãi suất cao. Ban đầu, một số khoản nạp và rút nhỏ đã thành công, thuyết phục Jin về độ tin cậy của nền tảng và lời hứa về lợi nhuận đáng kể. Sau đó, những kẻ lừa đảo đã tuyên bố sai sự thật rằng "quyền truy cập RMB" của nền tảng đã bị đóng, yêu cầu Jin đổi tiền mặt của mình thành tiền ảo "U-coins" trước khi tiếp tục "đầu tư" hoặc rút "lợi nhuận" đã đặt trước. Bị thao túng bởi những lời hứa về "Nạp trong kỳ giới hạn thời gian để có lợi nhuận cao hơn" và "cần phải nạp số tiền lớn để rút tiền", Jin tiếp tục đầu tư số tiền mặt lớn, thậm chí vay từ bạn bè, cuối cùng mất hơn 6 triệu nhân dân tệ. Cảnh sát đã phát hiện ra một "dây chuyền lắp ráp U-coin" rửa tiền hiệu quả hoạt động đằng sau hậu trường. Đường dây lừa đảo này "lên mạng", chỉ đạo từ xa nhiều "người xử lý" đi đến Huangyan, Taizhou, Zhejiang, và trực tiếp thu hàng trăm nghìn và thậm chí hàng triệu nhân dân tệ tiền mặt từ Jin theo từng đợt. Vào tháng 6 năm 2025, Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Huangyan của Thành phố Taizhou đã truy tố bị cáo Li về tội che giấu và cất giấu tiền thu được từ tội phạm. Tòa án quận đã kết án Li ba năm sáu tháng tù giam và phạt 80,000 nhân dân tệ.
PANews2025/09/14 12:05
Coinbase Thúc Đẩy Tòa Án Điều Tra Các Tin Nhắn Đã Xóa Của SEC

Bài đăng Coinbase Thúc đẩy Tòa án Điều tra Các Tin nhắn Đã Xóa của SEC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Coinbase yêu cầu hành động pháp lý sau khi SEC xóa các tin nhắn quan trọng, gây lo ngại về tính minh bạch, công bằng và tiêu chuẩn truyền thông kỹ thuật số trong quy định. Coinbase đang có hành động pháp lý mạnh mẽ chống lại SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ). Vào thứ Năm, sàn giao dịch tiền điện tử đã nộp đơn kiến nghị lên tòa án liên bang. Họ yêu cầu một phiên điều trần để điều tra việc xóa các tin nhắn quan trọng của SEC. Cụ thể, những tin nhắn này bao gồm cả của cựu chủ tịch SEC Gary Gensler và các quan chức cấp cao khác. SEC Đã Xóa Tin nhắn Trong Một Năm, Coinbase Kêu gọi Hành động Pháp lý Theo báo cáo của Văn phòng Tổng Thanh tra (OIG) của SEC, cơ quan này đã xóa gần một năm tin nhắn văn bản. Những lần xóa này diễn ra từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023. Báo cáo giải thích rằng việc mất dữ liệu là do lỗi "có thể tránh được". Kết quả là, Coinbase hiện đang yêu cầu câu trả lời. Công ty muốn biết tại sao SEC không thực hiện tìm kiếm đầy đủ hồ sơ của mình. Điều này bao gồm tin nhắn văn bản và các liên lạc khác từ các quan chức cấp cao. Coinbase đã nộp nhiều yêu cầu Tự do thông tin (FOIA) vào năm 2023 và 2024. Tuy nhiên, SEC đã không cung cấp những hồ sơ này. Giám đốc Pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, đã thảo luận về vấn đề này trên X (trước đây là Twitter). Ông tuyên bố, "SEC dưới thời Gensler đã hủy các tài liệu mà họ được yêu cầu bảo quản và cung cấp." Ông nói thêm rằng công ty hiện có bằng chứng từ chính tổng thanh tra của SEC. Trong đơn kiện tòa án, Coinbase đang yêu cầu Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Columbia hành động nhanh chóng. Đầu tiên, họ muốn tòa án ra lệnh khám phá nhanh chóng. Điều này có nghĩa là đẩy nhanh quá trình thu thập bằng chứng. Sau đó, Coinbase yêu cầu các biện pháp trừng phạt đối với SEC. Cuối cùng, họ kêu gọi việc cung cấp ngay lập tức tất cả các tin nhắn bị mất. Đọc thêm: Coinbase Kết hợp Các Gã khổng lồ Công nghệ và Crypto trong Futures Chỉ số Mới | Giao Dịch...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 12:02
Tether phát hành 1 tỷ USDT trên mạng lưới Ethereum

PANews đưa tin vào ngày 14 tháng 9 rằng theo giám sát của Onchain Lens, khoảng 10 phút trước, Tether đã phát hành 1 tỷ USDT trên Ethereum blockchain.
PANews2025/09/14 11:51
Những Chú Bò Đang Trên Đà: 4 Tiền Mã Hóa Hàng Đầu Để Tham Gia Vào Năm 2025 Có Thể Tạo Ra Triệu Phú Cho Các Nhà Giao Dịch Sớm

Điều gì sẽ xảy ra nếu triệu phú Meme coin tiếp theo chỉ cách bạn một cú nhấp chuột? Thế giới tiền mã hoá phát triển nhờ thời điểm, và động thái đúng đắn vào đúng thời điểm đã thay đổi cuộc sống chỉ sau một đêm. Trong năm 2025, việc tìm kiếm các dự án tiềm năng cao đang nóng lên, và các nhà đầu tư đang tập trung vào những đồng coin có năng lượng lan truyền, cộng đồng mạnh mẽ, và khả năng [...]
Coinstats2025/09/14 11:45
Từ meme coin đến trụ cột chính: Tại sao hành trình của Dogecoin không phải là trò đùa!

Với một ETF đang trên đường đến, DOGE đang chứng minh rằng sự mỉa mai có giá... và mọi người sẽ trả giá cho nó.
Coinstats2025/09/14 11:00
