Thetanuts Finance Hợp tác với Odette để Ra mắt V4 và RFQ Engine trên Base

Thetanuts V4 được xây dựng như một framework chain-agnostic, đáng tin cậy và có Khả năng tương thích, đóng vai trò là xương sống của Hệ thống Theta. Trọng tâm của V4 là công cụ RFQ, cho phép người dùng yêu cầu và nhận báo giá tùy chỉnh trực tiếp từ Người cung cấp thanh khoản. Thetanuts Finance đã thông báo rằng "Odette" sẽ trở thành đối tác đầu tiên được hỗ trợ bởi hệ thống V4 mới ra mắt của nền tảng, tiên phong trong giai đoạn thử nghiệm trước khi chính thức triển khai. Bản nâng cấp lớn này giới thiệu công cụ Request For Quote (RFQ) và củng cố vai trò của Thetanuts như một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng trong không gian tài chính phi tập trung (DeFi). Các tùy chọn DeFi luôn gặp khó khăn với một điều; Tính thanh khoản Với Thetanuts V4, chúng tôi đang giới thiệu công cụ Request For Quote (RFQ) biến mỗi giao dịch thành nhiên liệu cho bánh đà thanh khoản tự củng cố. Càng được sử dụng nhiều, nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. V4 là chain-agnostic,… pic.twitter.com/zaYZEtZ9JZ — Thetanuts Finance (@ThetanutsFi) September 11, 2025 Thông báo được đưa ra thông qua kênh X (trước đây là Twitter) chính thức của Thetanuts, xác nhận Odette là dự án đầu tiên tích hợp với V4. Odette là một giao thức tùy chọn zero-day đang xây dựng trên Base, được thiết kế để cung cấp các sản phẩm nhanh, linh hoạt và theo sự kiện. Theo Thetanuts, những phẩm chất này chính xác là những gì mô hình RFQ được xây dựng để hỗ trợ, khiến Odette trở thành đối tác lý tưởng để ra mắt V4. Thetanuts V4 được xây dựng như một framework chain-agnostic, đáng tin cậy và có Khả năng tương thích, đóng vai trò là xương sống của Hệ thống Theta. Nó kết hợp các kho bạc, tùy chọn theo sự kiện, chiến lược tùy chỉnh và quyền truy cập cấp tổ chức trong một kiến trúc liền mạch. Tính linh hoạt này cho phép các nhà phát triển và giao thức tài chính tạo ra các giải pháp phù hợp trong khi đảm bảo khả năng tương tác giữa nhiều blockchain. Trọng tâm của V4 là công cụ RFQ, cho phép người dùng yêu cầu và nhận báo giá tùy chỉnh trực tiếp từ Người cung cấp thanh khoản. Trong thực tế, mô hình này mang lại chênh lệch giá hẹp hơn, Thanh khoản thấp sâu hơn và tính minh bạch thực hiện cao hơn, các tính năng từ lâu đã gắn liền với thị trường tài chính truyền thống nhưng chỉ bây giờ mới được đầy đủ...