2025-10-10 thứ sáu
xAI Cắt Giảm Hàng Trăm Vị Trí Tổng Quát Để Ưu Tiên Cho Các Chuyên Gia Lĩnh Vực
TLDRs; xAI của Musk đã sa thải 500 người chú thích dữ liệu, chuyển hướng sang thuê các chuyên gia lĩnh vực trong STEM, tài chính, y học và an toàn. Việc cắt giảm đánh dấu xu hướng rộng lớn hơn trong ngành công nghệ, nơi các vai trò tổng quát biến mất khi tự động hóa AI phát triển. xAI dự định mở rộng lực lượng gia sư chuyên môn gấp mười lần để tăng cường khả năng của chatbot Grok. Hơn 130,000 việc làm công nghệ đã [...] Bài viết xAI Cắt Giảm Hàng Trăm Vị Trí Tổng Quát Để Ưu Tiên Các Chuyên Gia Lĩnh Vực xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.
Coincentral
2025/09/14 14:45
Ethiopia Biến Thủy Điện Dư Thừa Thành 55 Triệu Đô Thông Qua Bitcoin Mining
Bài đăng Ethiopia Chuyển Thủy điện Dư thừa thành 55 triệu USD thông qua Bitcoin Mining xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ethiopia sử dụng thủy điện dư thừa từ đập của họ để tạo ra 55 triệu USD thông qua Bitcoin Mining, thúc đẩy năng lượng xanh và tăng cường nền kinh tế. Ethiopia đang sử dụng thủy điện dư thừa theo cách mới và có lợi nhuận. Quốc gia này đã bắt đầu bán điện dư thừa cho Bitcoin Mining. Phần lớn năng lượng bổ sung này được cung cấp bởi Đập Đại Phục hưng Ethiopia. Thay vì lãng phí đến 11% năng lượng, Điện lực Ethiopia hiện đang chuyển đổi nó thành doanh thu. Cho đến nay, điều này đã tạo ra khoảng 55 triệu USD ngoại tệ trong mười tháng qua. Bitcoin Mining Mang Nguồn Thu Nhập Mới Cho Ethiopia Ý tưởng này trở nên phổ biến hơn khi Trung Quốc cấm khai thác tiền mã hóa vào năm 2021. Nhiều công ty khai thác của Trung Quốc đã chuyển hoạt động ra nước ngoài. Hiện nay, phần lớn các công ty Bitcoin Mining (hơn 80%) ở Ethiopia là của Trung Quốc. Thông tin này được Addis Insight chia sẻ vào tháng 11 năm 2024. Đập Đại Phục hưng Ethiopia, được khánh thành chính thức vào ngày 9 tháng 9 năm 2025, tạo ra sáu gigawatt điện. Một phần năng lượng chưa sử dụng này hiện đang hỗ trợ ngành công nghiệp khai thác tiền mã hóa đang phát triển của Ethiopia. Nhờ đó, Ethiopia hiện chịu trách nhiệm cho khoảng 5% tổng Tỷ lệ Hash của Bitcoin trên thế giới. Điều đó có nghĩa là quốc gia này đóng vai trò đáng chú ý trong hoạt động Bitcoin Mining toàn cầu. Ngoài ra, Ethiopia có giá điện rất thấp, chỉ từ ba đến bốn xu mỗi kilowatt-giờ. Chi phí thấp này là điểm hấp dẫn đối với các công ty khai thác đang tìm cách cắt giảm chi phí. Thu nhập bổ sung này rất hữu ích cho đất nước. Ethiopia đã phải đối mặt với những khó khăn chính trị và khu vực. Ví dụ, cuộc xung đột liên tục với Ai Cập về quyền sử dụng nước sông Nile đã bị đình trệ kể từ năm 2019. Bài Liên Quan: Tajikistan Báo Cáo Thiệt Hại 3,5 Triệu USD từ Bitcoin Mining Bất Hợp Pháp | Live Bitcoin News Mặc dù những căng thẳng này, đập vẫn tiếp tục tạo ra nguồn điện ổn định. Kể từ năm 2022,...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 14:35
Tin tức XRP: Các nhà đầu tư chuẩn bị cho một trong những thay đổi quan trọng nhất
Được biết đến với tên gọi XLS-86 Firewall, đề xuất này được thiết kế để cung cấp cho những người nắm giữ token công cụ mới để bảo vệ tài khoản của họ — […] Bài đăng Tin tức XRP: Các nhà đầu tư chuẩn bị cho một trong những thay đổi quan trọng nhất từ trước đến nay xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Coindoo
2025/09/14 14:00
dForce Chuyển Hướng Tích Hợp Stablecoin $AxCNH Được Neo Với Đồng Nhân Dân Tệ Của AnchorX
Theo dForce, đề xuất kết hợp $AxCNH được cho là sẽ mở rộng khả năng tiếp cận của người tiêu dùng đối với các tài sản tập trung vào CNH trong lĩnh vực DeFi.
Blockchainreporter
2025/09/14 14:00
Thetanuts Finance Hợp tác với Odette để Ra mắt V4 và RFQ Engine trên Base
Bài đăng Thetanuts Finance hợp tác với Odette ra mắt V4 và RFQ Engine trên Base xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thetanuts V4 được xây dựng như một framework chain-agnostic, đáng tin cậy và có Khả năng tương thích, đóng vai trò là xương sống của Hệ thống Theta. Trọng tâm của V4 là công cụ RFQ, cho phép người dùng yêu cầu và nhận báo giá tùy chỉnh trực tiếp từ Người cung cấp thanh khoản. Thetanuts Finance đã thông báo rằng "Odette" sẽ trở thành đối tác đầu tiên được hỗ trợ bởi hệ thống V4 mới ra mắt của nền tảng, tiên phong trong giai đoạn thử nghiệm trước khi chính thức triển khai. Bản nâng cấp lớn này giới thiệu công cụ Request For Quote (RFQ) và củng cố vai trò của Thetanuts như một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng trong không gian tài chính phi tập trung (DeFi). Các tùy chọn DeFi luôn gặp khó khăn với một điều; Tính thanh khoản Với Thetanuts V4, chúng tôi đang giới thiệu công cụ Request For Quote (RFQ) biến mỗi giao dịch thành nhiên liệu cho bánh đà thanh khoản tự củng cố. Càng được sử dụng nhiều, nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. V4 là chain-agnostic,… pic.twitter.com/zaYZEtZ9JZ — Thetanuts Finance (@ThetanutsFi) September 11, 2025 Thông báo được đưa ra thông qua kênh X (trước đây là Twitter) chính thức của Thetanuts, xác nhận Odette là dự án đầu tiên tích hợp với V4. Odette là một giao thức tùy chọn zero-day đang xây dựng trên Base, được thiết kế để cung cấp các sản phẩm nhanh, linh hoạt và theo sự kiện. Theo Thetanuts, những phẩm chất này chính xác là những gì mô hình RFQ được xây dựng để hỗ trợ, khiến Odette trở thành đối tác lý tưởng để ra mắt V4. Thetanuts V4 được xây dựng như một framework chain-agnostic, đáng tin cậy và có Khả năng tương thích, đóng vai trò là xương sống của Hệ thống Theta. Nó kết hợp các kho bạc, tùy chọn theo sự kiện, chiến lược tùy chỉnh và quyền truy cập cấp tổ chức trong một kiến trúc liền mạch. Tính linh hoạt này cho phép các nhà phát triển và giao thức tài chính tạo ra các giải pháp phù hợp trong khi đảm bảo khả năng tương tác giữa nhiều blockchain. Trọng tâm của V4 là công cụ RFQ, cho phép người dùng yêu cầu và nhận báo giá tùy chỉnh trực tiếp từ Người cung cấp thanh khoản. Trong thực tế, mô hình này mang lại chênh lệch giá hẹp hơn, Thanh khoản thấp sâu hơn và tính minh bạch thực hiện cao hơn, các tính năng từ lâu đã gắn liền với thị trường tài chính truyền thống nhưng chỉ bây giờ mới được đầy đủ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 13:45
PUMP Tăng Vọt 22% Trong Một Ngày Khi Bitcoin Giữ Ổn Định ở Mức $116K: Theo Dõi Cuối Tuần
PUMP là người thể hiện tốt nhất trong số các đồng tiền vốn hóa lớn hơn hôm nay.
CryptoPotato
2025/09/14 13:33
BlockSec: Lỗ hổng "transferFrom" gây thiệt hại khoảng $90,000 trên chuỗi Base
PANews đưa tin vào ngày 14 tháng 9 rằng BlockSec Phalcon đã cảnh báo hệ thống của họ về vấn đề "transferFrom", dẫn đến thiệt hại khoảng 90,000 USD trên Base chain. Vấn đề này xuất phát từ việc kiểm soát truy cập không đủ, cho phép các cuộc gọi cấp thấp tùy ý trong các hàm callback. Cảnh báo khuyến nghị thu hồi ngay lập tức tất cả các phê duyệt cho hợp đồng không xác định 0xD9f4a3238154ff6439e37F98c9B11489353715Bb.
PANews
2025/09/14 13:30
Điểm nổi bật thị trường Crypto trong tuần: Các sự kiện hàng đầu, Người thắng và kẻ thua
Đọc toàn bộ bài viết tại coingape.com.
Coinstats
2025/09/14 13:30
Vương quốc Anh và Hoa Kỳ dự định ký kết một thỏa thuận công nghệ tập trung vào các công nghệ quan trọng như AI và điện toán lượng tử
PANews đưa tin vào ngày 14 tháng 9 rằng, theo Jinshi, Đại sứ quán Anh tại Washington cho biết hôm thứ Bảy rằng Vương quốc Anh và Hoa Kỳ đang chuẩn bị ký kết một thỏa thuận công nghệ quan trọng trong những ngày tới như một phần trong chuyến thăm của Trump đến Vương quốc Anh. Thỏa thuận này nhằm tăng cường hợp tác giữa các ngành công nghiệp công nghệ trị giá hàng nghìn tỷ đô la của hai quốc gia và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương. Đại sứ quán cho biết quan hệ đối tác sẽ tập trung vào các công nghệ chủ chốt bao gồm trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, viễn thông và điện toán lượng tử. Trump dự kiến sẽ khởi hành đến Vương quốc Anh vào thứ Ba cho chuyến thăm cấp nhà nước ba ngày lần thứ hai của ông. Ông sẽ được tháp tùng bởi một phái đoàn các giám đốc điều hành Hoa Kỳ, bao gồm CEO của Nvidia Jensen Huang và Sam Altman của OpenAI.
PANews
2025/09/14 12:56
Chuyên gia phố Wall dự đoán TradFi sẽ tăng phân bổ Bitcoin vào cuối năm
Chuyên gia phố Wall Jordi Visser cho biết phân bổ Bitcoin trong danh mục đầu tư tài chính truyền thống "sẽ tăng cao hơn" vào năm tới. Chuyên gia phố Wall và nhà phân tích vĩ mô Jordi Visser dự báo rằng các tổ chức tài chính Hoa Kỳ sẽ tăng cường phân bổ Bitcoin của họ trước khi kết thúc năm nay. "Từ nay đến cuối năm, phân bổ cho Bitcoin cho năm tới từ thế giới tài chính truyền thống sẽ được tăng lên," Visser nói với Anthony Pompliano trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên YouTube vào thứ Bảy. "Tôi nghĩ con số phân bổ Bitcoin sẽ tăng cao hơn trong các danh mục đầu tư," Visser nói. "Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra," ông nhấn mạnh. Đọc thêm
Coinstats
2025/09/14 12:32
