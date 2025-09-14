Nhà phân tích cảnh báo thị trường đang gần điểm chuyển ngoặt quan trọng

Bitcoin 14 Tháng 9 2025 | 11:00 Đà tăng ổn định của Bitcoin một lần nữa đang tiến gần đến một vùng giá mà các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ. Nhà phân tích thị trường Joao Wedson đã xác định mức $117,000 là vùng có thể chứng minh tính quyết định cho hướng đi tiếp theo của tiền mã hóa. Theo Wedson, mức này về mặt lịch sử là điểm mà động lượng thường chậm lại, hình thành các đỉnh cục bộ hoặc kích hoạt các đợt Pullback. Ông giải thích rằng khu vực này thường tạo ra cả nhu cầu lớn và kháng cự mạnh, biến nó thành chiến trường giữa người mua và người bán. "Bất kỳ giá nào trên $117,000 đều bước vào vùng có sự quan tâm mạnh mẽ và do dự," ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng một bước đột phá quyết định trên $118,000 sẽ báo hiệu sức mạnh rõ ràng trong thị trường. Các Chỉ báo Hội tụ Quanh Cùng Một Vùng Wedson chỉ ra các công cụ Phân tích kỹ thuật hiện đang củng cố tầm quan trọng của mức này. Cả kênh CVDD và Giá trung bình thị trường điều chỉnh theo Fibonacci - hai chỉ số có thành tích nổi bật về việc làm nổi bật các điểm chuyển ngoặt của Bitcoin - đều đang phát tín hiệu trong cùng một khu vực. Sự hội tụ của các chỉ báo này cho thấy các nhà giao dịch không nên bỏ qua vùng này khi Bitcoin tiến gần hơn. Điều Này Có Thể Có Nghĩa Gì Cho Thị trường Nếu Bitcoin vượt qua được mức kháng cự và đảm bảo chỗ đứng trên $118,000, Wedson tin rằng điều đó có thể mở đường cho một đợt tăng mạnh khác. Mặt khác, sự do dự ở mức này có thể làm chậm động lượng và dẫn đến Biến động thị trường mới. Với BTC đã đang lơ lửng gần vùng kỷ lục, kết quả có thể quyết định liệu thị trường sẽ bước vào giai đoạn Củng cố đi ngang (Sideway consolidation) hay chuẩn bị cho đợt bùng nổ tiếp theo. Những ngày tới được dự đoán là rất quan trọng, khi Bitcoin kiểm tra các mức đã liên tục định hình hiệu suất của nó trong các chu kỳ trước đây. Các nhà đầu tư và Nhà phân tích đều sẽ theo dõi chặt chẽ để xem liệu tiền mã hóa có đủ sức mạnh để tiến cao hơn — hay người bán giành lại thế thượng phong tại rào cản đã được thử nghiệm lâu này.