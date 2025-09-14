Sàn giao dịch MEXC
Shiba Inu đối mặt với mối đe dọa đóng nhanh lớn
Bài đăng Shiba Inu Battles Major Flash Loan Threat xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công nghệ layer-2 của Shiba Inu, Shibarium, gần đây đã bị xâm phạm trong một cuộc tấn công đóng nhanh đáng chú ý, dẫn đến việc đánh cắp 224.57 ETH và 92.6 tỷ SHIB, tổng cộng trị giá 2.4 triệu đô la. Sau sự cố, đội ngũ phát triển Shiba Inu đã tạm thời đình chỉ nhiều chức năng mạng để giảm thiểu thiệt hại thêm. Đọc tiếp: Shiba Inu Battles Major Flash Loan Threat Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/shiba-inu-battles-major-flash-loan-threat
SHIB
$0.00001197
-0.08%
COM
$0.011198
+3.13%
SHIBA
$0.000000000614
-6.11%
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 16:44
Dữ liệu: pump.fun đã mua lại hơn 92 triệu đô la giá trị PUMP
PANews đưa tin vào ngày 14 tháng 9 rằng dữ liệu từ fee.pump.fun cho thấy kể từ khi pump.fun bắt đầu mua lại PUMP vào ngày 15 tháng 7, nó đã mua lại tổng cộng khoảng 92,43 triệu USD giá trị token PUMP, và tổng cung lưu hành đã giảm 6,505%.
FUN
$0.008556
-0.66%
PUMP
$0.00541
-1.58%
PANews
2025/09/14 16:06
Nhà phân tích cảnh báo thị trường đang gần điểm chuyển ngoặt quan trọng
Bài đăng Nhà phân tích Cảnh báo Thị trường Đang Gần Điểm Chuyển Ngoặt Quan Trọng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 14 Tháng 9 2025 | 11:00 Đà tăng ổn định của Bitcoin một lần nữa đang tiến gần đến một vùng giá mà các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ. Nhà phân tích thị trường Joao Wedson đã xác định mức $117,000 là vùng có thể chứng minh tính quyết định cho hướng đi tiếp theo của tiền mã hóa. Theo Wedson, mức này về mặt lịch sử là điểm mà động lượng thường chậm lại, hình thành các đỉnh cục bộ hoặc kích hoạt các đợt Pullback. Ông giải thích rằng khu vực này thường tạo ra cả nhu cầu lớn và kháng cự mạnh, biến nó thành chiến trường giữa người mua và người bán. "Bất kỳ giá nào trên $117,000 đều bước vào vùng có sự quan tâm mạnh mẽ và do dự," ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng một bước đột phá quyết định trên $118,000 sẽ báo hiệu sức mạnh rõ ràng trong thị trường. Các Chỉ báo Hội tụ Quanh Cùng Một Vùng Wedson chỉ ra các công cụ Phân tích kỹ thuật hiện đang củng cố tầm quan trọng của mức này. Cả kênh CVDD và Giá trung bình thị trường điều chỉnh theo Fibonacci - hai chỉ số có thành tích nổi bật về việc làm nổi bật các điểm chuyển ngoặt của Bitcoin - đều đang phát tín hiệu trong cùng một khu vực. Sự hội tụ của các chỉ báo này cho thấy các nhà giao dịch không nên bỏ qua vùng này khi Bitcoin tiến gần hơn. Điều Này Có Thể Có Nghĩa Gì Cho Thị trường Nếu Bitcoin vượt qua được mức kháng cự và đảm bảo chỗ đứng trên $118,000, Wedson tin rằng điều đó có thể mở đường cho một đợt tăng mạnh khác. Mặt khác, sự do dự ở mức này có thể làm chậm động lượng và dẫn đến Biến động thị trường mới. Với BTC đã đang lơ lửng gần vùng kỷ lục, kết quả có thể quyết định liệu thị trường sẽ bước vào giai đoạn Củng cố đi ngang (Sideway consolidation) hay chuẩn bị cho đợt bùng nổ tiếp theo. Những ngày tới được dự đoán là rất quan trọng, khi Bitcoin kiểm tra các mức đã liên tục định hình hiệu suất của nó trong các chu kỳ trước đây. Các nhà đầu tư và Nhà phân tích đều sẽ theo dõi chặt chẽ để xem liệu tiền mã hóa có đủ sức mạnh để tiến cao hơn — hay người bán giành lại thế thượng phong tại rào cản đã được thử nghiệm lâu này.
NEAR
$3.008
+4.91%
BTC
$121,296.1
-0.07%
MOVE
$0.1083
+0.74%
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 16:01
Tin tức Bitcoin: Nhà phân tích cảnh báo thị trường đang gần một điểm chuyển ngoặt quan trọng
Nhà phân tích thị trường Joao Wedson đã xác định mức $117,000 là vùng có thể chứng minh tính then chốt cho hướng tiếp theo của tiền mã hoá. Theo […] Bài đăng Bitcoin News: Nhà phân tích Cảnh báo Thị trường Đang Gần Điểm Chuyển Ngoặt Quan Trọng xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
NEAR
$3.008
+4.91%
PROVE
$0.814
+7.27%
Coindoo
2025/09/14 16:00
Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông Paul Chan Mo-po: HKMA đang khám phá cách thức mà tokenization có thể cải thiện việc phát hành và giao dịch tín chỉ carbon
PANews đưa tin vào ngày 14 tháng 9 rằng Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông Paul Chan Mo-po đã tuyên bố trong hồi ký mới nhất của ông rằng Hồng Kông là nhà lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính xanh và bền vững ở châu Á, nhưng ngoài khối lượng, việc cung cấp các sản phẩm đổi mới đáp ứng nhu cầu phát triển của các quốc gia và khu vực khác nhau là rất quan trọng. Trái phiếu thảm họa và chứng khoán hóa cơ sở hạ tầng là những ví dụ điển hình. Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông đang khám phá, thông qua dự án Ensemble Sandbox, cách tokenization có thể cải thiện việc phát hành và giao dịch tín chỉ carbon, từ đó nâng cao thanh khoản và độ sâu thị trường carbon.
KONG
$0.00873
-0.56%
PANews
2025/09/14 15:47
Chiến lược Bitcoin của El Salvador được củng cố với việc mua thêm 8 BTC
TLDR El Salvador hiện nắm giữ 6,318.18 BTC, trị giá 732 triệu USD. Quốc gia này đã mua một Bitcoin mỗi ngày kể từ tháng 11 năm 2022. Việc áp dụng Bitcoin nhằm giảm chi phí chuyển tiền và tăng cường khả năng tiếp cận tài chính. Bitcoin City và Chivo Wallet của El Salvador là những phần quan trọng trong kế hoạch tài chính số của nước này. Chiến lược Bitcoin của El Salvador tiếp tục tạo ra [...] Bài viết El Salvador Bitcoin Strategy Strengthens with New 8 BTC Acquisition xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.
CITY
$0.9706
-0.33%
BTC
$121,296.1
-0.07%
EL
$0.00389
-2.55%
Coincentral
2025/09/14 15:39
Các nhóm thương mại Anh kêu gọi đưa khả năng tương tác của blockchain và tài sản kỹ thuật số vào thỏa thuận cầu nối công nghệ Anh-Mỹ
Bài đăng Các Nhóm Thương Mại Anh Kêu Gọi Đưa Blockchain và Tài Sản Kỹ Thuật Số Vào Thỏa Thuận Cầu Nối Công Nghệ Anh-Mỹ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các nhóm thương mại và công nghiệp Anh đã kêu gọi chính phủ đưa blockchain và tài sản kỹ thuật số trở thành một phần cốt lõi của kế hoạch "Cầu Nối Công Nghệ" Anh-Mỹ trước chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Trump. Trong một lá thư được ký bởi các tổ chức bao gồm Hội đồng Kinh doanh Tài sản Crypto của Anh, UK Finance và ThecityUK, họ cảnh báo rằng việc loại trừ blockchain có thể khiến Anh [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/british-trade-groups-urge-inclusion-of-blockchain-and-digital-assets-in-uk-us-tech-bridge-deal/
TRUMP
$7.514
-0.98%
COM
$0.011198
+3.13%
CORE
$0.3742
-0.79%
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 15:32
Chuyên gia giàu kinh nghiệm tiết lộ: "Thị trường đang đánh giá thấp điều này, nhưng một thông báo lớn về Bitcoin từ Hoa Kỳ có thể sắp được công bố"
Bài đăng Chuyên gia Giàu kinh nghiệm Tiết lộ: "Thị trường đang Đánh giá Thấp Điều này, Nhưng một Thông báo Lớn về Bitcoin từ Hoa Kỳ Có thể Sắp đến" xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Alex Thorn, giám đốc nghiên cứu toàn cầu tại Galaxy Digital, tiết lộ rằng ông tin chính phủ Hoa Kỳ sẽ chính thức thành lập Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược (BTC) trong năm nay. "Tôi vẫn tin rằng có khả năng cao chính phủ Hoa Kỳ sẽ công bố việc tạo ra quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược trong năm nay. Thị trường đang hoàn toàn đánh giá thấp khả năng có một thông báo như vậy," Thorn nói. Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra tuyên bố về việc thành lập quỹ dự trữ nhưng thông báo rằng họ sẽ không chủ động mua BTC. Mặc dù một số giám đốc điều hành trong ngành thận trọng hơn về khả năng này, có những dấu hiệu cho thấy kế hoạch đang tiến triển. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp vào tháng Ba chính thức hóa việc thành lập Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược và Quỹ dự trữ Tài sản Kỹ thuật số Hoa Kỳ. Tuy nhiên, kế hoạch chiến lược để thực hiện quỹ dự trữ vẫn chưa được hoàn thiện. Những phát triển gần đây cho thấy quá trình này đang tiếp diễn. Vào thứ Ba, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã giới thiệu một dự luật cho Bộ Tài chính yêu cầu chuẩn bị báo cáo về tính khả thi và yêu cầu kỹ thuật của quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược. Thorn cho biết thị trường đã bỏ qua khả năng này, nói rằng một thông báo có thể là bước ngoặt lớn cho Bitcoin. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/experienced-expert-reveals-the-market-is-underestimating-it-but-a-major-bitcoin-announcement-from-the-us-could-be-coming/
TRUMP
$7.514
-0.98%
ALEX
$0.00533
-4.48%
BTC
$121,296.1
-0.07%
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 15:17
Derive đề xuất tăng đáng kinh ngạc cho Tổng cung Coin
Đề xuất gợi ý tăng nguồn cung DRV lên 50% với 500 triệu đồng coin mới. Những đồng coin mới sẽ được sử dụng để tài trợ cho các quan hệ đối tác và tăng cường thanh khoản tổ chức. Đọc tiếp: Derive Đề Xuất Tăng Đáng Kinh Ngạc Cho Tổng cung Coin Bài viết Derive Đề Xuất Tăng Đáng Kinh Ngạc Cho Tổng cung Coin xuất hiện đầu tiên trên COINTURK NEWS.
BOOST
$0.08829
-0.52%
Coinstats
2025/09/14 14:37
Những con bò đực sẵn sàng dẫn dắt đà tăng thị trường: 6 Tiền điện tử chính cần theo dõi vào năm 2025 sẵn sàng cho sự tăng trưởng bùng nổ
Điều gì sẽ xảy ra nếu việc lựa chọn tài sản kỹ thuật số phù hợp ngày hôm nay có thể đặt nền móng cho thành công tài chính vào năm 2025 và xa hơn nữa? Với Meme coin đang vươn lên từ văn hóa internet vui nhộn đến việc nắm giữ hàng tỷ đô la giá trị thị trường, thách thức thực sự không phải là liệu những token này có quan trọng hay không – mà là tìm ra cái nào có tiềm năng nhất. Các nhà đầu tư và người đam mê đang [...]
T
$0.01517
+1.13%
REAL
$0.08208
+0.28%
READY
$0.04995
-4.98%
Coinstats
2025/09/14 14:15
