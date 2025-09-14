Sàn giao dịch MEXC
Crypto nào tốt nhất để mua sau khi Chart TOTAL2 đạt ATH mới: Làn sóng Altcoin sắp đến?
Bài đăng Crypto Tốt Nhất Để Mua Sau Khi Chart TOTAL2 Đạt ATH Mới: Altcoin Sắp Bùng Nổ? đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto Tốt Nhất Để Mua Sau Khi Chart TOTAL2 Đạt ATH Mới: Altcoin Sắp Bùng Nổ? Nguồn: https://bitcoinist.com/best-crypto-to-buy-after-total2-chart-new-ath-altcoin-boom-incoming/
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 19:14
Tin tức Ethereum: Foundation công bố lộ trình bảo mật dài hạn
Lộ trình mới được công bố từ Privacy Stewards of Ethereum (PSE) được đổi tên của Ethereum Foundation đưa ra cách nhóm dự định [...] Bài đăng Ethereum News: Foundation Unveils Long-Term Privacy Roadmap xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Coindoo
2025/09/14 19:00
El Salvador Nhấn Mạnh Các Ngân Hàng Bitcoin Sẽ Ra Mắt Trong Năm Nay
Bài đăng El Salvador Nhấn Mạnh Các Ngân Hàng Bitcoin Sẽ Ra Mắt Trong Năm Nay xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong lễ kỷ niệm đánh dấu năm thứ tư kể từ khi quốc gia này chuyển hướng sang Bitcoin, các nhà chức trách cho biết các ngân hàng Bitcoin sẽ sớm được thành lập. El Salvador đã ban hành Luật Ngân hàng Đầu tư vào tháng Tám, mở cửa cho các ngân hàng đầu tư Bitcoin tư nhân. El Salvador Sẵn Sàng Mở Các Ngân Hàng Bitcoin Sớm El Salvador, một trong những quốc gia tiên phong trong việc tích hợp Bitcoin như [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/el-salvador-stresses-bitcoin-banks-are-coming-this-year/
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 18:35
Bitcoin Chứng Kiến Mức Tăng Giá Đáng Chú Ý
Giá trị của Bitcoin gần đây đã tăng cao, chủ yếu do sự hồi sinh trong đầu tư từ các tổ chức. Dòng vốn đổ vào các ETF Bitcoin spot tại Hoa Kỳ. Đọc tiếp: Bitcoin Chứng Kiến Mức Tăng Giá Đáng Chú Ý
Coinstats
2025/09/14 18:08
DefiLlama Đặt Câu Hỏi Về Tuyên Bố Tổng giá trị bị khóa (TVL) 12 Tỷ Đô La Của Công Ty Fintech Figure
Bài đăng DefiLlama Đặt Câu Hỏi Về Tuyên Bố Tổng giá trị bị khóa (TVL) 12 Tỷ Đô La của Công Ty Fintech Figure xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Fintech 14 Tháng 9 2025 | 20:00 (Giờ VN) Độ tin cậy của hoạt động dữ liệu on-chain được báo cáo của Figure đang bị xem xét kỹ lưỡng sau khi DefiLlama phát hiện những điểm không nhất quán lớn trong dữ liệu của công ty. Cảnh báo được đưa ra bởi 0xngmi, nhà sáng lập ẩn danh của nền tảng phân tích DeFi, người đã chia sẻ những phát hiện cho thấy tổng giá trị bị khóa (TVL) của Figure có thể bị phóng đại quá mức. Theo đánh giá của DefiLlama, dấu ấn dữ liệu on-chain thực tế của Figure không giống với TVL 12 tỷ đô la mà họ quảng cáo. Phân tích cho thấy công ty chỉ nắm giữ khoảng 5 triệu đô la Bitcoin và 4 triệu đô la trong Ethereum blockchain trên các sàn giao dịch, trong khi khối lượng giao dịch Bitcoin được báo cáo chỉ đạt 2,000 đô la trong khoảng thời gian 24 giờ. Trong khi đó, tổng cung lưu hành của stablecoin YLDS của họ dường như chỉ giới hạn ở 20 triệu đơn vị. Dữ Liệu Không Khớp Với Thông Điệp Đội ngũ DefiLlama lập luận rằng sự không khớp nằm ở cách Figure tính toán tài sản thế giới thực (RWA) của họ. Họ cho rằng phần lớn các giao dịch chuyển được khởi tạo bởi các tài khoản không phải chủ sở hữu thực sự, và các khoản vay chủ yếu được thực hiện bằng tiền fiat thay vì tiền mã hoá. Các khoản thanh toán on-chain, thường là trung tâm của hoạt động DeFi, được phát hiện là gần như không tồn tại. Sự khác biệt này đặt ra câu hỏi liệu 12 tỷ đô la RWA được báo cáo có đơn giản chỉ là phản ánh của cơ sở dữ liệu nội bộ, thay vì phản ánh hoạt động thực sự dựa trên blockchain. Tranh Cãi Về Việc Từ Chối và Phí Niêm Yết Căng thẳng gia tăng sau khi DefiLlama đối đầu với Figure trong một cuộc thảo luận trên Telegram. Một số người quan sát cho rằng việc loại trừ dự án khỏi nền tảng có động cơ chính trị, thậm chí cáo buộc rằng DefiLlama đã từ chối Figure vì số lượng người theo dõi hoặc yêu cầu phí niêm yết. 0xngmi đã bác bỏ hoàn toàn những tuyên bố này. "Chúng tôi chưa bao giờ tính phí các dự án để niêm yết hoặc từ chối họ dựa trên sự hiện diện trên mạng xã hội," anh nói, nhấn mạnh rằng sứ mệnh của nền tảng là duy trì sự tin tưởng của người dùng bằng cách công bố dữ liệu đáng tin cậy, có thể xác minh. Niềm Tin Ở Trung Tâm Của Cuộc Tranh Luận DefiLlama đã xây dựng danh tiếng của mình dựa trên tính minh bạch trong...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 18:01
Nên Mua Tiền Mã Hóa Nào Bây Giờ? Dự Đoán Giá Mutuum Finance (MUTM) Chỉ Đến $5 Vào Năm 2030
Mutuum Finance huy động được 15,65 triệu USD trong đợt bán trước với giá 0,035 USD, với các nhà phân tích đặt mục tiêu 1,85 USD vào năm 2026 và 5 USD vào năm 2030. Ra mắt phiên bản Beta và niêm yết ở các sàn Bậc 1 có thể thúc đẩy mức tăng gấp 140 lần.
Blockchainreporter
2025/09/14 17:11
ETF Bitcoin Của Mỹ Post Over $2 Tỷ Dòng Tiền Vào Hàng Tuần—Dấu Hiệu Của Sự Trở Lại Của Khẩu Vị Đầu Tư?
Bài đăng ETF Bitcoin Hoa Kỳ Chuyển vào Hơn 2 Tỷ USD Hàng Tuần—Một Dấu Hiệu Của Sự Trở Lại Của Nhà Đầu Tư? đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. ETF Bitcoin Hoa Kỳ Chuyển vào Hơn 2 Tỷ USD Hàng Tuần—Một Dấu Hiệu Của Sự Trở Lại Của Nhà Đầu Tư? | Bitcoinist.com Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-etfs-post-positive-weekly-inflow-appetite/
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 17:11
Đà tăng giá HBAR sắp kết thúc? Hai tín hiệu cho thấy có
Bài đăng Đà tăng giá HBAR sắp kết thúc? Hai tín hiệu nói Có xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Token gốc HBAR của Hedera Hasgraph đã tăng gần 15% trong tuần qua, đánh dấu một trong những hiệu suất tuần mạnh nhất kể từ tháng 7. Tuy nhiên, các chỉ số dữ liệu on-chain cho thấy đà tăng có thể đã hết động lực. Sự chuyển dịch bearish dần dần trong Market Sentiment có thể gây áp lực lên đà tăng của HBAR và làm tăng nguy cơ pullback trong những ngày tới. Tâm lý HBAR rơi vào vùng Bearish Theo Coinglass, tỷ lệ Long/Short của HBAR đã giảm xuống mức thấp nhất trong 30 ngày, phản ánh xu hướng bearish trong Market Sentiment. Tại thời điểm viết bài, tỷ lệ này đứng ở mức 0,76, cho thấy nhiều nhà giao dịch đang đặt cược chống lại đà tăng bền vững của altcoin. Tỷ lệ Long/Short HBAR. Nguồn: Coinglass Tỷ lệ Long/Short của một tài sản so sánh số lượng vị thế long và short của nó trên thị trường. Khi tỷ lệ trên 1, có nhiều vị thế long hơn short, cho thấy các nhà giao dịch chủ yếu đang đặt cược vào sự tăng giá. Ngược lại, như trường hợp của HBAR, tỷ lệ dưới một cho thấy hầu hết các nhà giao dịch đang dự đoán và định vị cho sự giảm giá. Điều này phản ánh tâm lý bearish gia tăng và báo hiệu rằng áp lực giảm giá có thể tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Hơn nữa, chỉ số Phân tích cảm xúc tiêu cực của HBAR đã quay trở lại dưới mức 0, xác nhận áp lực bán đang gia tăng. Tại thời điểm báo chí, chỉ số này đứng ở mức -0,62. Phân tích cảm xúc HBAR. Nguồn: Santiment Chỉ số này đo lường sự cân bằng giữa các đề cập tích cực và tiêu cực về một tài sản trên các nền tảng truyền thông xã hội, được điều chỉnh theo tần suất thảo luận. Khi Phân tích cảm xúc của một tài sản trở nên tiêu cực, nó cho thấy Market Sentiment từ dữ liệu xã hội là bearish. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang có xu hướng bi quan, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất giá của HBAR trong tuần tới. Các nhà đầu tư Bull của Hedera chiến đấu...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 16:57
Dự đoán giá Crypto Little Pepe: Crypto tăng 100 lần tiếp theo?
Meme coin đã thống trị một số đợt tăng giá lớn nhất của tiền mã hoá, với các token như PEPE và SHIB biến những khoản đặt cược nhỏ thành lợi nhuận thay đổi cuộc đời. Trong chu kỳ này, Little Pepe (LILPEPE), một blockchain Layer 2 tập trung vào meme, đang tạo nên cơn sốt với số liệu presale phá kỷ lục và sức hút cộng đồng khổng lồ. Với sự kết hợp độc đáo giữa sự hài hước, sự liên quan đến văn hóa, và sức mạnh
Coinstats
2025/09/14 16:00
Các nhà lập pháp California gửi dự luật an toàn AI trở lại bàn làm việc của Newsom
TLDRs; Các nhà lập pháp California đã thông qua dự luật an toàn AI Agent yêu cầu tính minh bạch của công ty, đặt Thống đốc Gavin Newsom vào một quyết định khó khăn. Dự luật này có thể thiết lập tiền l
Coincentral
2025/09/14 15:45
Tin tức xu hướng
Thêm
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục
Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá
Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới
Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân
MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó