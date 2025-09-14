DefiLlama Đặt Câu Hỏi Về Tuyên Bố Tổng giá trị bị khóa (TVL) 12 Tỷ Đô La Của Công Ty Fintech Figure

Bài đăng DefiLlama Đặt Câu Hỏi Về Tuyên Bố Tổng giá trị bị khóa (TVL) 12 Tỷ Đô La của Công Ty Fintech Figure xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Fintech 14 Tháng 9 2025 | 20:00 (Giờ VN) Độ tin cậy của hoạt động dữ liệu on-chain được báo cáo của Figure đang bị xem xét kỹ lưỡng sau khi DefiLlama phát hiện những điểm không nhất quán lớn trong dữ liệu của công ty. Cảnh báo được đưa ra bởi 0xngmi, nhà sáng lập ẩn danh của nền tảng phân tích DeFi, người đã chia sẻ những phát hiện cho thấy tổng giá trị bị khóa (TVL) của Figure có thể bị phóng đại quá mức. Theo đánh giá của DefiLlama, dấu ấn dữ liệu on-chain thực tế của Figure không giống với TVL 12 tỷ đô la mà họ quảng cáo. Phân tích cho thấy công ty chỉ nắm giữ khoảng 5 triệu đô la Bitcoin và 4 triệu đô la trong Ethereum blockchain trên các sàn giao dịch, trong khi khối lượng giao dịch Bitcoin được báo cáo chỉ đạt 2,000 đô la trong khoảng thời gian 24 giờ. Trong khi đó, tổng cung lưu hành của stablecoin YLDS của họ dường như chỉ giới hạn ở 20 triệu đơn vị. Dữ Liệu Không Khớp Với Thông Điệp Đội ngũ DefiLlama lập luận rằng sự không khớp nằm ở cách Figure tính toán tài sản thế giới thực (RWA) của họ. Họ cho rằng phần lớn các giao dịch chuyển được khởi tạo bởi các tài khoản không phải chủ sở hữu thực sự, và các khoản vay chủ yếu được thực hiện bằng tiền fiat thay vì tiền điện tử. Các khoản thanh toán on-chain, thường là trung tâm của hoạt động DeFi, được phát hiện là gần như không tồn tại. Sự khác biệt này đặt ra câu hỏi liệu 12 tỷ đô la RWA được báo cáo có đơn giản chỉ là phản ánh của cơ sở dữ liệu nội bộ, thay vì phản ánh hoạt động thực sự dựa trên blockchain. Tranh Cãi Về Việc Từ Chối và Phí Niêm Yết Căng thẳng gia tăng sau khi DefiLlama đối đầu với Figure trong một cuộc thảo luận trên Telegram. Một số người quan sát cho rằng việc loại trừ dự án khỏi nền tảng có động cơ chính trị, thậm chí cáo buộc rằng DefiLlama đã từ chối Figure vì số lượng người theo dõi hoặc yêu cầu phí niêm yết. 0xngmi đã bác bỏ hoàn toàn những tuyên bố này. "Chúng tôi chưa bao giờ tính phí các dự án để niêm yết hoặc từ chối họ dựa trên sự hiện diện trên mạng xã hội," anh nói, nhấn mạnh rằng sứ mệnh của nền tảng là duy trì sự tin tưởng của người dùng bằng cách công bố dữ liệu đáng tin cậy, có thể xác minh. Niềm Tin Ở Trung Tâm Của Cuộc Tranh Luận DefiLlama đã xây dựng danh tiếng của mình dựa trên tính minh bạch trong...