Bài đăng Nhà đầu tư tỷ phú dự đoán Bitcoin sẽ vượt qua vàng với tư cách là kho lưu trữ giá trị toàn cầu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 14 September 2025 | 15:46 Vai trò dài hạn của Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị toàn cầu có thể gần hơn nhiều người mong đợi, theo nhà đầu tư tỷ phú Chamath Palihapitiya. Khi nói về chu kỳ thị trường hiện tại, ông lập luận rằng BTC có thể tăng lên mức cao tới 1,14 triệu đô la trước khi chu kỳ kết thúc, cuối cùng thay thế vàng như công cụ phòng hộ ưa thích của thế giới. Thay vì tập trung vào giao dịch ngắn hạn, Palihapitiya đã đưa ra quan điểm của mình xoay quanh hai lực lượng định hình thị trường: cú sốc nguồn cung do Bitcoin Halving và sự gia tăng dòng vốn tổ chức thông qua các ETF spot. Ông mô tả ETF như một "yếu tố thay đổi cuộc chơi," nói rằng chúng đã tạo ra một bước ngoặt trong việc áp dụng bằng cách làm cho Bitcoin dễ tiếp cận hơn với các nhà đầu tư lớn. Nhìn lại các chu kỳ thị trường trước đó, Palihapitiya cho biết mục tiêu của ông được rút ra từ các mô hình tăng trưởng trung bình, không phải từ đầu cơ hay lời khuyên tài chính. Ông nhấn mạnh rằng dữ liệu quá khứ từ chu kỳ thứ hai và thứ ba chỉ ra tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn hiện tại. Nhà đầu tư cũng chia sẻ triển vọng của mình về cách Bitcoin có thể phù hợp với nền kinh tế hàng ngày. Mặc dù tiền tệ quốc gia khó có thể biến mất, ông dự đoán nhiều quốc gia sẽ hoạt động theo mô hình kép—sử dụng tiền pháp định cho các giao dịch hàng ngày trong khi chuyển sang Bitcoin như một kho dự trữ dài hạn. Trong khuôn khổ đó, BTC sẽ tự nhiên đảm nhận vai trò mà vàng đã đóng trong nhiều thế kỷ. Nếu Bitcoin đạt đến mức mà Palihapitiya đã phác thảo, nó sẽ đánh dấu một trong những sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử tài chính hiện đại, đặt tài sản kỹ thuật số vào trung tâm của việc bảo tồn tài sản trên quy mô toàn cầu. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không xác nhận hoặc khuyến nghị bất kỳ chiến lược đầu tư cụ thể hoặc tiền mã hóa nào. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Tác giả Alex là một nhà báo tài chính giàu kinh nghiệm và tiền mã hóa...