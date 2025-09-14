Sàn giao dịch MEXC
Công Cụ Tài Chính Có Thể Mang Lại Lợi Ích Cho Nhà Giao Dịch, Nhà Đầu Tư Và Người Dùng
Bài đăng Một Công Cụ Tài Chính Có Thể Mang Lại Lợi Ích Cho Nhà Giao Dịch, Nhà Đầu Tư Và Người Dùng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. BitShares là một nền tảng blockchain phi tập trung cung cấp nhiều dịch vụ và tính năng tài chính. BitShares vận hành một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) nơi người dùng có thể giao dịch các loại tiền mã hóa khác nhau trực tiếp mà không cần trung gian. Nó nhằm cung cấp một sàn giao dịch phi tập trung, nền tảng giao dịch và các công cụ tài chính khác nhau, tất cả được xây dựng trên cơ sở hạ tầng blockchain của nó. BitShares cho phép người dùng phát hành và giao dịch các đồng tiền thông minh được đảm bảo bằng tài sản thực hoặc tài sản thế chấp. Những đồng tiền thông minh này có thể được sử dụng cho stablecoin, token gắn với hàng hóa, và nhiều hơn nữa. BTS là đồng tiền mã hóa gốc của nền tảng BitShares. Token BTS được sử dụng để thanh toán phí giao dịch và các hoạt động khác nhau trên mạng BitShares. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được xem là sự chứng thực của CoinIdol. Đây không phải là khuyến nghị mua hoặc bán tiền mã hóa. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi đầu tư vào quỹ. Nguồn: https://coinidol.com/bitshares-bts-token/
Nhà đầu tư tỷ phú dự đoán Bitcoin sẽ vượt qua vàng trở thành kho lưu trữ giá trị toàn cầu
Bài đăng Nhà đầu tư tỷ phú dự đoán Bitcoin sẽ vượt qua vàng với tư cách là kho lưu trữ giá trị toàn cầu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 14 September 2025 | 15:46 Vai trò dài hạn của Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị toàn cầu có thể gần hơn nhiều người mong đợi, theo nhà đầu tư tỷ phú Chamath Palihapitiya. Khi nói về chu kỳ thị trường hiện tại, ông lập luận rằng BTC có thể tăng lên mức cao tới 1,14 triệu đô la trước khi chu kỳ kết thúc, cuối cùng thay thế vàng như công cụ phòng hộ ưa thích của thế giới. Thay vì tập trung vào giao dịch ngắn hạn, Palihapitiya đã đưa ra quan điểm của mình xoay quanh hai lực lượng định hình thị trường: cú sốc nguồn cung do Bitcoin Halving và sự gia tăng dòng vốn tổ chức thông qua các ETF spot. Ông mô tả ETF như một "yếu tố thay đổi cuộc chơi," nói rằng chúng đã tạo ra một bước ngoặt trong việc áp dụng bằng cách làm cho Bitcoin dễ tiếp cận hơn với các nhà đầu tư lớn. Nhìn lại các chu kỳ thị trường trước đó, Palihapitiya cho biết mục tiêu của ông được rút ra từ các mô hình tăng trưởng trung bình, không phải từ đầu cơ hay lời khuyên tài chính. Ông nhấn mạnh rằng dữ liệu quá khứ từ chu kỳ thứ hai và thứ ba chỉ ra tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn hiện tại. Nhà đầu tư cũng chia sẻ triển vọng của mình về cách Bitcoin có thể phù hợp với nền kinh tế hàng ngày. Mặc dù tiền tệ quốc gia khó có thể biến mất, ông dự đoán nhiều quốc gia sẽ hoạt động theo mô hình kép—sử dụng tiền pháp định cho các giao dịch hàng ngày trong khi chuyển sang Bitcoin như một kho dự trữ dài hạn. Trong khuôn khổ đó, BTC sẽ tự nhiên đảm nhận vai trò mà vàng đã đóng trong nhiều thế kỷ. Nếu Bitcoin đạt đến mức mà Palihapitiya đã phác thảo, nó sẽ đánh dấu một trong những sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử tài chính hiện đại, đặt tài sản kỹ thuật số vào trung tâm của việc bảo tồn tài sản trên quy mô toàn cầu. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không xác nhận hoặc khuyến nghị bất kỳ chiến lược đầu tư cụ thể hoặc tiền mã hóa nào. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Tác giả Alex là một nhà báo tài chính giàu kinh nghiệm và tiền mã hóa...
Tron (TRX) Phá Hủy Phần Còn Lại Của Thị Trường Tiền Mã Hóa Với Doanh Thu Khổng Lồ Trong 24 Giờ
Bài đăng Tron (TRX) Đánh Bại Phần Còn Lại Của Thị Trường Crypto Với Doanh Thu 24 Giờ Khổng Lồ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sự thống trị thị trường của Tron Dòng doanh thu khổng lồ Về mặt doanh thu, Tron đã vượt qua gần như tất cả các blockchain khác, tạo ra một con số đáng kinh ngạc 1,142 triệu đô la trong một ngày. Để hiểu rõ hơn, Ethereum kiếm được 174,677 đô la, trong khi Solana, đứng thứ hai, chỉ kiếm được 175,708 đô la. Doanh thu của Tron trong 30 ngày qua là 49,2 triệu đô la, cao hơn gấp ba lần so với 14,78 triệu đô la của Ethereum và gấp 10 lần so với 4,61 triệu đô la của Solana. Sự thống trị này không phải là ngẫu nhiên. Sự thống trị thị trường của Tron Một lượng đáng kể stablecoin được lưu trữ trên Tron, nơi đã nổi lên như nền tảng của hệ sinh thái USDT (Tether). Khối lượng giao dịch lớn được thúc đẩy bởi yếu tố này trên toàn mạng lưới Tron, dẫn trực tiếp đến phí cao và thu nhập ổn định. Vì các giao dịch stablecoin giữ cho thông lượng giao dịch của Tron liên tục cao, nó khác với hầu hết các blockchain khác ở chỗ hoạt động chỉ tăng đột biến trong các đợt tăng giá đầu cơ. Nguồn: DefiLIama Tron không chỉ tồn tại trong chu kỳ crypto hiện tại mà còn phát triển mạnh mẽ, như được chứng minh bởi sức hút on-chain của nó. Trong khi tốc độ của Solana thu hút các nhà phát triển và Ethereum vẫn là người dẫn đầu trong đổi mới hợp đồng thông minh, Tron đã thiết lập một thị trường ngách riêng biệt bằng cách kiểm soát các giao dịch thanh toán stablecoin. Sự thống trị này tạo ra một hàng rào bảo vệ mạnh mẽ chống lại các đối thủ cạnh tranh và đảm bảo dòng tiền chuyển vào ổn định. Về mặt giá cả, TRX đã hoạt động tốt hơn so với thị trường altcoin lớn hơn. Dòng doanh thu khổng lồ Tài sản này thể hiện sức mạnh ổn định trong khi giao dịch gần mức cao cục bộ, tránh được biến động mạnh quan sát thấy ở các token khác. Định giá của Tron được hỗ trợ bởi môi trường thuận lợi được tạo ra bởi sự áp dụng mạng lưới, dòng tiền USDT ổn định và doanh thu on-chain cao. Cuối cùng, Tron đã chứng minh rằng tính hữu dụng và thu nhập ổn định quan trọng hơn tiếp thị. Tron đang ở vị thế mạnh để tiếp tục là một trong những mạng lưới sinh lợi và quan trọng nhất trên thị trường khi USDT củng cố vị trí của mình là stablecoin phổ biến nhất thế giới. Nguồn:...
Dự đoán giá Ethereum: ETH nhắm đến mức $5,000 và đỉnh cao mới khi các altcoin như Layer Brett chiếm ánh hào quang
Nhà phân tích đang theo dõi chặt chẽ khi nhu cầu từ tổ chức tiếp tục tạo động lượng cho ETH. Tuy nhiên, trong khi dự đoán giá Ethereum thống trị các tiêu đề, [...] Bài viết Dự đoán giá Ethereum: ETH hướng tới $5,000 và mức cao mới khi các altcoin như Layer Brett chiếm ánh hào quang đã xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Sàn giao dịch quyền chọn Onchain lên kế hoạch mở rộng Token táo bạo để cạnh tranh với các gã khổng lồ
Đồng sáng lập Nick Forster đã đề xuất tăng tổng cung của DRV lên một nửa, thêm 500 triệu token để củng cố nền tảng [...] Bài viết Sàn Giao dịch Quyền chọn Onchain Lên kế hoạch Mở rộng Token Táo bạo để Cạnh tranh với Những Gã khổng lồ xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Ethereum Foundation Công Bố Lộ Trình Bảo Mật Đầu-Cuối
Bài đăng Ethereum Foundation Công Bố Lộ Trình Bảo Mật End-To-End xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ethereum Foundation Công Bố Lộ Trình Bảo Mật End-To-End - Đây Là Những Điều Cần Biết Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Semilore Faleti làm việc như một nhà báo crypto tại Bitconist, cung cấp những cập nhật mới nhất về sự phát triển của blockchain, quy định về tiền mã hóa và hệ sinh thái DeFi. Anh ấy là một người đam mê tiền mã hóa, nhiệt tình về việc đưa tin dấu ấn ngày càng tăng của công nghệ blockchain trong thế giới tài chính. Trang web này sử dụng cookies. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookies. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/ethereum-foundation-releases-roadmap-to-privacy/
Nhật Bản lên kế hoạch cải cách thuế Crypto lớn, giảm tỷ lệ xuống 20% vào năm 2026
TLDR Nhật Bản sẽ giảm thuế lợi nhuận vốn Crypto từ 55% xuống 20% vào năm 2026 để thu hút thêm nhà đầu tư. Cải cách thuế mới sẽ đơn giản hóa quy tắc tuân thủ Crypto và tăng sự tham gia thị trường tại Nhật Bản. Mức thuế Crypto cố định 20% giúp Nhật Bản phù hợp với mục tiêu fintech toàn cầu, cải thiện khả năng cạnh tranh. Quy tắc chuyển lỗ cho nhà đầu tư Crypto sẽ được giới thiệu, cho phép [...] Bài viết Nhật Bản Lên Kế Hoạch Cải Cách Thuế Crypto Lớn, Giảm Tỷ Lệ Xuống 20% Vào Năm 2026 xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.
Crypto Flashback Sunday: Khi MoneyGram Chọn Stellar Thay Vì XRP Giữa Vụ Kiện Ripple
Bài đăng Crypto Flashback Sunday: Khi MoneyGram Chọn Stellar Thay Vì XRP Trong Bối Cảnh Vụ Kiện Ripple đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bài đăng Crypto Flashback Sunday: Khi MoneyGram Chọn Stellar Thay Vì XRP Trong Bối Cảnh Vụ Kiện Ripple xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Vào đầu năm 2021, gã khổng lồ chuyển tiền toàn cầu MoneyGram đã chấm dứt quan hệ đối tác nổi bật với Ripple Labs, viện dẫn những thách thức liên quan đến vụ kiện của SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) chống lại Ripple. Vụ kiện, được đệ trình vào tháng 12 năm 2020, cáo buộc Ripple đã tiến hành chào bán chứng khoán không đăng ký thông qua việc bán XRP. Tại thời điểm đó, MoneyGram là một trong những đối tác nổi bật nhất của Ripple, sử dụng RippleNet và các giải pháp dựa trên XRP cho các giao dịch thanh toán xuyên biên giới. Tuy nhiên, sự không chắc chắn về quy định đã khiến việc tiếp tục trở nên không thể. CEO MoneyGram Alexander Holmes về việc chọn Stellar: "Sản phẩm của Ripple rất khác biệt." Vụ kiện của SEC chống lại Ripple là lý do chính để chấm dứt quan hệ đối tác, Stellar và Ripple vẫn có thể bổ sung cho nhau theo những cách độc đáo. pic.twitter.com/kVb8WBkkYR — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) September 12, 2025 "Chúng tôi đã có trải nghiệm tuyệt vời với Ripple," CEO MoneyGram Alexander Holmes nói trong một cuộc phỏng vấn với CoinDesk. "Nhưng với những thay đổi và thách thức mà SEC đưa ra, rất khó khăn cho chúng tôi để tiếp tục mối quan hệ đó. Cả hai bên đều đồng ý tiếp tục tiến về phía trước." Tại Sao Stellar Là Lựa Chọn Tiếp Theo MoneyGram sau đó đã chuyển sang Stellar (XLM), một blockchain được đồng sáng lập bởi Jed McCaleb, người cũng là một trong những nhà sáng lập ban đầu của Ripple. Theo Holmes, dịch vụ của Stellar về cơ bản khác với Ripple, tập trung vào các giải pháp hướng đến người tiêu dùng và tích hợp stablecoin. "Sản phẩm Ripple rất khác biệt," Holmes giải thích. "Ripple có xu hướng tập trung vào back-end, luồng tiền xuyên biên giới thông qua RippleNet. Stellar tiếp cận chúng tôi với mô hình người tiêu dùng front-end — khả năng hoạt động giữa fiat và stablecoin. Đó là một ý tưởng tuyệt vời, và chúng tôi muốn chủ động và tiến bộ trong đổi mới blockchain." Sự thay đổi này cho phép MoneyGram thử nghiệm dịch vụ on/off-ramp cho stablecoin USDC, giúp người tiêu dùng dễ dàng chuyển đổi giữa...
Nhà phân tích kỳ cựu cho biết Wall Street sẽ tăng phân bổ Bitcoin vào cuối năm
Chiến lược gia kỳ cựu của Phố Wall Jordi Visser kỳ vọng các tổ chức tài chính Hoa Kỳ sẽ tăng cường đầu tư vào Bitcoin trước cuối năm 2025.
Dự đoán giá Bitcoin: Liệu dữ liệu Onchain này có thể dự báo một đà tăng đột biến cho BTC?
Bitcoin ổn định gần mức $115,800 khi các ETF ghi nhận dòng tiền vào $2,3B và các "cá voi" thêm 237K BTC. Mục tiêu đột phá kỹ thuật là $119,5K–$124,5K, với khả năng đạt $130K.
