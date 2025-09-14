Dogecoin Đánh Dấu Tháng Tốt Nhất Kể Từ 2024 Với Việc Ra Mắt ETF Đang Ở Phía Trước

Dogecoin đã có một đợt tăng giá ấn tượng trong tháng 9, và nhà giao dịch kỹ thuật kỳ cựu Peter Brandt cho biết động thái gần đây này không gì khác hơn là "khổng lồ". Đồng tiền mã hóa meme này đã tăng hơn 30% trong tháng này, bất chấp sự yếu kém theo mùa của thị trường rộng lớn hơn và có thể trở thành hiệu suất mạnh nhất của năm. Trong tuần qua, DOGE đã tăng hai chữ số chỉ trong vài ngày, kéo dài chuỗi chiến thắng lên năm phiên – chuỗi dài nhất kể từ mùa hè năm ngoái. Động lực đó đã đưa đồng tiền này trở lại mức chưa từng thấy kể từ tháng 7, khi một đợt đảo chiều mạnh đã xóa sạch hơn một phần ba giá trị của nó trong chưa đầy hai tuần. Tháng 9 đang diễn ra rất khác biệt. Với mức tăng 36% cho đến nay, nó đã trở thành tháng tốt nhất của Dogecoin kể từ tháng 11 năm 2024, khi token này tăng vọt hơn 160% chỉ trong vài tuần. Các nhà giao dịch hiện đang theo dõi chặt chẽ để xem liệu DOGE có thể giành lại ngưỡng 0,30 USD, một mức đã liên tục giới hạn các đợt tăng giá của nó. Thúc đẩy sự lạc quan là sự xuất hiện sắp tới của ETF Dogecoin đầu tiên của Mỹ, dự kiến ra mắt trong tuần tới. Quỹ này, được hỗ trợ bởi REX Shares và Osprey Funds, không được cấu trúc giống như các ETF spot truyền thống nhưng vẫn đánh dấu một cột mốc quan trọng cho việc tiếp cận đồng tiền này của các tổ chức. Những người theo dõi thị trường xem việc ra mắt này như một chất xúc tác tiềm năng để DOGE thiết lập nền tảng vững chắc hơn trên các mức kháng cự quan trọng. Trong khi SEC đã trì hoãn quyết định về ETF spot Dogecoin của Bitwise—một bước tiêu chuẩn trong quy trình quản lý—sự mong đợi xung quanh sản phẩm REX-Osprey đã thêm năng lượng vào thị trường. Với các nhà phân tích kỳ cựu như Brandt chỉ ra sự bứt phá và các sản phẩm tổ chức cuối cùng đã mở cửa cho các nhà đầu tư chính, sự trở lại của Dogecoin có thể chỉ mới bắt đầu.