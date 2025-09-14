Sàn giao dịch MEXC
Ripple và Monero Dẫn đầu giao dịch Thị trường Trong Khi BullZilla Trở Thành Crypto Mới Hàng đầu Để Tham Gia Ngay Bây Giờ
Bài đăng Ripple và Monero Dẫn đầu giao dịch Trong Khi BullZilla Trở Thành Crypto Mới Hàng Đầu Để Tham Gia Ngay đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường tiền điện tử năm 2025 là một bối cảnh thay đổi nhanh chóng, nơi việc tham gia sớm có thể tạo nên sự khác biệt giữa lợi nhuận thông thường và lợi nhuận tăng theo cấp số nhân. Meme coin và token mới đã biến đổi thị trường, thu hút cả nhà đầu tư bán lẻ và Người dùng tổ chức. Thời điểm và lựa chọn là yếu tố quan trọng, vì các đợt presale và ra mắt sớm thường quyết định tiềm năng tăng giá của một dự án. BullZilla ($BZIL) đã nổi lên như một trong những cơ hội được bàn luận nhiều nhất. Presale của nó đang diễn ra nhanh chóng, với các giai đoạn thay đổi sau mỗi 48 giờ hoặc sau khi đạt 100,000 đô la tài trợ. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm Meme coin lớn tiếp theo, BullZilla đại diện cho sự kết hợp hiếm có giữa khan hiếm, nhiệt tình cộng đồng và tăng trưởng có cấu trúc. Bên cạnh Bull Zilla, các đồng tiền đã được thiết lập như Ripple (XRP) và Monero (XMR) cung cấp bối cảnh và sự ổn định. Ripple vẫn là token thanh toán xuyên biên giới hàng đầu với sự hỗ trợ của tổ chức, trong khi Monero là một crypto tập trung vào quyền riêng tư đã liên tục duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường. Cùng nhau, những đồng tiền này minh họa phổ cơ hội và rủi ro cho các nhà đầu tư crypto vào năm 2025. BullZilla: Presale Bùng Nổ và Tiềm Năng 1000x Tiếp Theo Presale của BullZilla hiện đang ở Giai đoạn 2D, với giá $0.00005241. Việc tham gia sớm là rất quan trọng vì presale 24 giai đoạn của token giảm nguồn cung trong khi tăng giá sau mỗi 48 giờ hoặc khi huy động được $100,000. Presale hiện tại đã huy động được hơn $360,000 và thu hút hơn 1,200 người nắm giữ, với 24.7 tỷ token đã bán. Nhà phân tích dự đoán rằng người mua sớm có thể thấy ROI lên đến 11,422% nếu token đạt mức giá niêm yết dự kiến là $0.00527. Với các tùy chọn staking và hệ sinh thái điện ảnh, do cộng đồng điều khiển, BullZilla được định vị là Meme coin 1000x tiếp theo cho những người tham gia đúng thời điểm. Sự chuyển động nhanh chóng của presale này, kết hợp với tokenomics rõ ràng và sự tương tác xã hội ngày càng tăng, khiến nó trở thành trọng tâm chính cho các nhà đầu tư tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng cao trong khi tham gia vào thị trường crypto đang thịnh hành năm 2025. Thông Tin Presale BullZilla Chỉ số Chi tiết Giai đoạn hiện tại 2D (Dead...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 01:34
Tên Trộm Tiền Mã Hóa Lớn Nhất Canada Bị Kết Án Tù Sau Đợt Trộm Cắp Mới
Bài đăng Tên trộm Crypto lớn nhất Canada bị phạt tù sau đợt trộm cắp mới đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tội phạm 14 Tháng 9 2025 | 20:17 Một tòa án Canada đã kết án một người đàn ông từ Hamilton một năm tù sau khi anh ta thừa nhận đã đánh cắp hàng triệu đô la tiền mã hóa, bao gồm cả vụ trộm được cho là vụ trộm Crypto cá nhân lớn nhất trong lịch sử đất nước. Vụ án này có từ năm 2020, khi người đàn ông—khi đó mới 17 tuổi—đã thành công thực hiện một kế hoạch đánh tráo SIM cho phép anh ta rút 48 triệu đô la Canada (khoảng 34,6 triệu đô la Mỹ) từ một nạn nhân duy nhất. Bằng cách lừa một nhân viên công ty điện thoại gán lại số của mục tiêu, anh ta đã có thể chặn mã xác thực 2FA, kiểm soát các tài khoản trực tuyến và chuyển tài sản kỹ thuật số vào các ví do anh ta kiểm soát. Các điều tra viên sau đó phát hiện dấu vết của anh ta sau khi anh ta chuyển một số Bitcoin bị đánh cắp cho một người dùng PlayStation để đổi lấy một tên người dùng trong trò chơi. Mặc dù bị bắt và buộc tội, anh ta được tại ngoại vào năm 2022. Thay vì tránh xa rắc rối, anh ta đã bắt đầu một đợt phạm tội thứ hai. Các công tố viên cho biết anh ta đã chiếm quyền kiểm soát các tài khoản mạng xã hội phổ biến và sử dụng chúng để quảng bá các liên kết gian lận, lừa người theo dõi giao quyền truy cập vào ví Crypto của họ. Kế hoạch này nhắm vào hàng trăm nạn nhân và mang về thêm 1 triệu đô la Canada. Mặc dù phần lớn số tiền bị đánh cắp vẫn chưa được thu hồi, tòa án đã quyết định rằng người đàn ông sẽ phải ngồi tù một năm cho đợt trộm cắp thứ hai. Vụ trộm ban đầu của anh ta, thực hiện khi còn vị thành niên, vẫn là một trong những tội phạm liên quan đến Crypto khét tiếng nhất ở Canada. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không ủng hộ hoặc khuyến nghị bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc tiền mã hóa cụ thể nào. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Tác giả Alex là một nhà báo tài chính giàu kinh nghiệm và là người đam mê tiền mã hóa. Với...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 01:27
Tron Vượt Qua Các Blockchain Chủ Chốt Với Sự Tăng Vọt Doanh Thu
Tron đã vượt xa các đối thủ blockchain lớn, đạt được các con số doanh thu đáng chú ý trong 24 giờ qua. Dữ liệu từ Defillama cho thấy Tron đã tích lũy 1,14 triệu USD chỉ trong một ngày, trong khi Ethereum blockchain và Hệ sinh thái Solana ghi nhận lần lượt 174,000 USD và 175,000 USD. Đọc tiếp: Tron Vượt Qua Các Blockchain Chủ Chốt với Sự Tăng Vọt về Doanh Thu
Coinstats
2025/09/15 00:18
Tron Vượt Trội Các Blockchain Lớn Với Khả Năng Tạo Lợi Nhuận Đáng Kinh Ngạc
Tron vượt trội bằng cách tạo ra doanh thu đáng kể trong một ngày. Giao dịch stablecoin cao thúc đẩy sản xuất doanh thu của Tron. Đọc tiếp: Tron Vượt Trội Các Blockchain Lớn với Việc Tạo Ra Doanh Thu Đáng Kinh Ngạc Bài viết Tron Vượt Trội Các Blockchain Lớn với Việc Tạo Ra Doanh Thu Đáng Kinh Ngạc xuất hiện đầu tiên trên COINTURK NEWS.
Coinstats
2025/09/15 00:17
Layer Brett Kích Thích Tâm Lý FOMO Của Nhà Đầu Tư Nhỏ Lẻ, Nhưng MAGACOIN FINANCE Nhận Được Sự Ủng Hộ Của Nhà Phân Tích Cho Mức Tăng Trưởng 1000x
Bài đăng Layer Brett Kích hoạt Tâm lý FOMO Bán lẻ, nhưng MAGACOIN FINANCE Giành được Sự Ủng hộ của Nhà phân tích cho Tăng trưởng 1000x xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto 14 Tháng 9 2025 | 19:00 Khám phá tiềm năng tăng trưởng 1000x của MAGACOIN FINANCE khi các nhà phân tích ủng hộ nó hơn so với tâm lý FOMO bán lẻ của Layer Brett trong năm 2025. Thị trường crypto đang cung cấp những câu chuyện đáng kinh ngạc khi các dự án mới nổi đang nhận được sự ưa chuộng bán lẻ đáng kinh ngạc. Các nhà đầu tư và nhà giao dịch đang tìm kiếm cả sự hype và tiện ích để có được các dự án bứt phá tiếp theo. Với phần thưởng staking cao ngất ngưởng và mô hình Layer 2 dựa trên meme, Layer Brett đã nhanh chóng thu hút sự chú ý này. Tuy nhiên, khi nó thu hút sự chú ý của thị trường bán lẻ, các nhà đầu tư lại đang đầu tư ở nơi khác. MAGACOIN FINANCE đang trở thành đợt bán trước có thể duy trì sự tăng trưởng, mang lại sự nhiệt tình bán lẻ và loại tiềm năng tăng trưởng dài hạn mà các nhà phân tích hiếm khi gán cho các token giai đoạn đầu. Hiệu ứng Tâm lý FOMO Bán lẻ của Layer Brett Layer Brett (LBRETT) là một giao thức Layer 2 của Ethereum được phát triển để kết hợp văn hóa meme và công nghệ blockchain thông lượng cao. Nó có khả năng xử lý ấn tượng 10,000 giao dịch mỗi giây và có phí gas thấp. Điều này giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng đã ảnh hưởng đến các meme token trước đây như Dogecoin và Shiba Inu. Tuy nhiên, nguồn cảm hứng chính của nó là tokenomics và sự hype dựa trên cộng đồng. Chương trình staking siêu khuyến khích mang lại lợi nhuận hàng năm 895%. Những con số khổng lồ này chắc chắn sẽ gây ra tâm lý FOMO ở các nhà giao dịch bán lẻ đang tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Dự án đã huy động được hơn 2,7 triệu đô la trong vốn bán trước. Cá voi và các nhà đầu tư thông thường đều đang giành lấy phân bổ dưới hình thức tăng giá trong các vòng tiếp theo. Những người tham gia sớm có cơ hội đạt được lợi nhuận 50x với mức giá dưới 0,01 đô la mỗi token. Cơn sốt này càng trở nên trầm trọng hơn bởi chiến lược tiếp thị của Layer Brett. Dự án cũng sử dụng các vòng lặp tham gia viral, được nuôi dưỡng thông qua tích hợp NFT, quà tặng và staking game hoá. Động lực này thúc đẩy các cuộc trò chuyện liên tục trên các kênh xã hội, nâng cao hồ sơ của nó vượt xa các đợt bán trước điển hình. Nó cũng đang được so sánh với Dogecoin và Shiba Inu thời kỳ đầu, điều này giúp củng cố đầu cơ vào sự tăng trưởng đột phá của nó...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 00:03
Dự đoán giá Cardano (ADA) cho ngày 14 tháng 9
Bài đăng Dự đoán giá Cardano (ADA) cho ngày 14 tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường đã nhanh chóng chuyển sang màu đỏ vào ngày cuối cùng của tuần, theo CoinMarketCap. Top coins theo CoinMarketCap ADA/USD Tỷ giá của Cardano (ADA) đã giảm 6,36% kể từ hôm qua. Trong tuần qua, giá đã tăng 5%. Hình ảnh bởi TradingView Trên biểu đồ giờ, giá của ADA đang ở gần mức hỗ trợ cục bộ $0,8851. Nếu nến hàng ngày đóng gần mức đó hoặc thấp hơn, khả năng giảm có thể tiếp tục đến vùng $0,87. Hình ảnh bởi TradingView Trên khung thời gian lớn hơn, bear đang cố gắng nắm bắt thế chủ động. Hiện tại, nên tập trung vào việc đóng cột theo mức $0,8825. Bạn cũng có thể thích Nếu xảy ra breakout, có khả năng cao sẽ có sự điều chỉnh liên tục đến vùng $0,84-$0,86. Hình ảnh bởi TradingView Từ góc nhìn trung hạn, giá của ADA còn xa các mức chính. Trong trường hợp này, nên chú ý đến vùng quan trọng $1. Nếu xảy ra breakout, có khả năng kiểm tra mức kháng cự tiếp theo là $1,1662. ADA đang giao dịch ở mức $0,8836 tại thời điểm báo chí. Nguồn: https://u.today/cardano-ada-price-prediction-for-september-14
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 23:55
Dogecoin Đánh Dấu Tháng Tốt Nhất Kể Từ 2024 Với Việc Ra Mắt ETF Đang Ở Phía Trước
Bài đăng Dogecoin Đánh dấu Tháng Tốt nhất Kể từ 2024 Với ETF Sắp Ra mắt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin 14 Tháng 9 2025 | 18:17 Dogecoin đã có một đợt tăng giá ấn tượng trong tháng 9, và nhà giao dịch kỹ thuật kỳ cựu Peter Brandt cho biết động thái gần đây này không gì khác hơn là "khổng lồ". Đồng tiền mã hóa meme này đã tăng hơn 30% trong tháng này, bất chấp sự yếu kém theo mùa của thị trường rộng lớn hơn và có thể trở thành hiệu suất mạnh nhất của năm. Trong tuần qua, DOGE đã tăng hai chữ số chỉ trong vài ngày, kéo dài chuỗi chiến thắng lên năm phiên – chuỗi dài nhất kể từ mùa hè năm ngoái. Động lực đó đã đưa đồng tiền này trở lại mức chưa từng thấy kể từ tháng 7, khi một đợt đảo chiều mạnh đã xóa sạch hơn một phần ba giá trị của nó trong chưa đầy hai tuần. Tháng 9 đang diễn ra rất khác biệt. Với mức tăng 36% cho đến nay, nó đã trở thành tháng tốt nhất của Dogecoin kể từ tháng 11 năm 2024, khi token này tăng vọt hơn 160% chỉ trong vài tuần. Các nhà giao dịch hiện đang theo dõi chặt chẽ để xem liệu DOGE có thể giành lại ngưỡng 0,30 USD, một mức đã liên tục giới hạn các đợt tăng giá của nó. Thúc đẩy sự lạc quan là sự xuất hiện sắp tới của ETF Dogecoin đầu tiên của Mỹ, dự kiến ra mắt trong tuần tới. Quỹ này, được hỗ trợ bởi REX Shares và Osprey Funds, không được cấu trúc giống như các ETF spot truyền thống nhưng vẫn đánh dấu một cột mốc quan trọng cho việc tiếp cận đồng tiền này của các tổ chức. Những người theo dõi thị trường xem việc ra mắt này như một chất xúc tác tiềm năng để DOGE thiết lập nền tảng vững chắc hơn trên các mức kháng cự quan trọng. Trong khi SEC đã trì hoãn quyết định về ETF spot Dogecoin của Bitwise—một bước tiêu chuẩn trong quy trình quản lý—sự mong đợi xung quanh sản phẩm REX-Osprey đã thêm năng lượng vào thị trường. Với các nhà phân tích kỳ cựu như Brandt chỉ ra sự bứt phá và các sản phẩm tổ chức cuối cùng đã mở cửa cho các nhà đầu tư chính, sự trở lại của Dogecoin có thể chỉ mới bắt đầu. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 23:27
Bitcoin vs. the Magnificent 7: Tại sao BTC 'thú vị hơn,' theo Michael Saylor
Bài đăng Bitcoin vs. the Magnificent 7: Tại sao BTC 'thú vị hơn,' theo Michael Saylor xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính Strategy tập trung vào Bitcoin đã giúp nó tách biệt khỏi các gã khổng lồ công nghệ. Lợi nhuận hàng năm 91% của công ty nhấn mạnh vai trò của đồng tiền vua như một chiến lược kho bạc vượt trội. Strategy của Michael Saylor (trước đây là MicroStrategy) một lần nữa trở thành tâm điểm của các cuộc thảo luận thị trường, nhờ vào cách tiếp cận táo bạo dựa trên Bitcoin [BTC]. Được công nhận từ lâu là người tiên phong trong việc áp dụng Bitcoin doanh nghiệp, công ty đã biến chiến lược kho bạc của mình thành một trường hợp nghiên cứu cho cả các công ty truyền thống và những người đam mê tiền mã hóa. Strategy của Michael Saylor tạo tiêu đề Trong một bài đăng gần đây, Saylor nhấn mạnh Strategy đã tiến xa như thế nào, không chỉ trong việc tiếp xúc với tài sản kỹ thuật số, mà còn về lợi nhuận và Open Interest, đặt công ty cao hơn nhiều so với cái gọi là "Magnificent 7." Nguồn: Michael Saylor/X Strategy ghi nhận tỷ lệ Open Interest trên vốn hóa thị trường đáng kinh ngạc là 100,5%, vượt qua Tesla với 26% và bỏ xa các công ty công nghệ lớn khác như Meta, Alphabet và Amazon với khoảng cách rất lớn. Phản ứng của cộng đồng Tuy nhiên, cộng đồng đã nhanh chóng phản ứng với các ý kiến trái chiều, với một người dùng đăng trên X để lưu ý, Nguồn: Against the Wall Street/X Trong khi đó, một số người dùng đồng quan điểm với Saylor, tuyên bố, "$MSTR có OI gấp 9 lần so với Mag 7 là minh họa rõ ràng về điều gì xảy ra khi bạn loại bỏ biến động khỏi một công ty. Kiếm tiền từ biến động thông qua BTC." So sánh lợi nhuận hàng năm của Saylor Trong một bài đăng tiếp theo, Saylor mở rộng so sánh bằng cách giới thiệu cái mà ông gọi là "Kỷ nguyên Tiêu chuẩn Bitcoin." Lợi nhuận hàng năm của Strategy Ông tiết lộ sự thống trị của Strategy về mặt lợi nhuận hàng năm — một con số đáng kinh ngạc 91%, vượt xa Nvidia với 72% và Tesla với 32%. Alphabet và Meta đạt lần lượt 26% và 23%, trong khi Microsoft, Apple và Amazon ghi nhận kết quả thấp hơn nhiều. Đối với Saylor, dữ liệu này củng cố thông điệp mà ông đã ủng hộ trong nhiều năm: Việc áp dụng Bitcoin không chỉ là một chiến lược kho bạc mà còn là động lực cho lợi nhuận vượt trội. MSTR...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 23:10
Mối đe dọa lớn nhất của Bitcoin có thể đến từ bên trong kho bạc doanh nghiệp
Bài đăng Bitcoin's Biggest Threat May Be Coming From Inside Corporate Treasuries xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 14 September 2025 | 17:00 David Bailey, CEO của công ty quỹ dự trữ Bitcoin Nakamoto, đã bày tỏ sự thất vọng về cách các công ty đang định hình lại câu chuyện crypto doanh nghiệp. Ông lập luận rằng bằng cách thêm các altcoin yếu hơn vào bảng cân đối kế toán, các công ty đang làm mờ đi chiến lược vốn đơn giản trước đây: nắm giữ Bitcoin như một tài sản dự trữ. Bailey chỉ trích điều ông gọi là "tài chính độc hại" và việc đóng gói lại các dự án thất bại thành công cụ mới. Ông cảnh báo rằng quá nhiều công ty đang theo đuổi xu hướng mà không có tầm nhìn, làm suy yếu tính hợp pháp của toàn bộ lĩnh vực kho bạc. Con đường phía trước, ông nói, rất đơn giản: phát triển và kiếm tiền từ bảng cân đối kế toán một cách hiệu quả. Những ai thành công sẽ mở rộng tài sản, trong khi những ai quản lý kém sẽ bị các đối thủ mạnh hơn nuốt chửng. So sánh các công ty kho bạc Bitcoin với ngân hàng truyền thống, Bailey cho biết ngành công nghiệp này về cơ bản đang xây dựng "ngân hàng Bitcoin" hoặc, ít nhất, các tổ chức tài chính tập trung vào Bitcoin. Theo quan điểm của ông, lĩnh vực này đang bước vào giai đoạn thử nghiệm quan trọng khi chỉ một số ít sẽ tồn tại. Nhận xét của ông xuất hiện khi ngày càng nhiều công ty niêm yết công khai đa dạng hóa ngoài Bitcoin. Một số công ty, như Mill City Ventures III, thậm chí đã tiết lộ các chiến lược tập trung vào altcoin như Sui, làm dấy lên cuộc tranh luận về rủi ro và khả năng tồn tại lâu dài. Dữ liệu cho thấy các công ty hiện nắm giữ gần 118 tỷ đô la giá trị Bitcoin, trong khi sự quan tâm đến Ethereum và các token khác đang tăng lên. Ethereum, đặc biệt, đã thu hút sự chú ý nhờ lợi suất staking, với hơn 3% nguồn cung của nó đã nằm trong kho bạc doanh nghiệp. Không phải tất cả các nhà đầu tư đều hoan nghênh sự thay đổi này. Mike Novogratz của Galaxy Digital cho rằng giao dịch đi ngang gần đây của Bitcoin có thể liên quan đến nhu cầu kho bạc đang tràn sang các tài sản khác. Trong khi đó, một số tiếng nói từ công ty đầu tư mạo hiểm cảnh báo rằng chỉ một số ít công ty kho bạc Bitcoin sẽ sống sót, dự đoán rằng những công ty quản lý kém có thể rơi vào vòng xoáy sụp đổ. Sự thèm muốn ngày càng tăng đối với các kho bạc không phải Bitcoin làm nổi bật cả sự trưởng thành của các chiến lược crypto doanh nghiệp và...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 22:03
Chương trình Netflix mới hay nhất đạt điểm tuyệt đối 100% trên Rotten Tomatoes
Bài đăng Chương trình Netflix mới hay nhất đạt điểm 100% hoàn hảo trên Rotten Tomatoes xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đây là một chương trình có thể không nằm trong tầm ngắm của nhiều người, nhưng hiện tại, nó đã đạt điểm số hoàn hảo trên Rotten Tomatoes, mang về một chiến thắng cho Netflix. Chương trình đạt điểm 100% là The Dead Girls, một chương trình chỉ vừa lọt vào top 10 trong danh sách của Netflix, hiện đang ở vị trí #10, nhưng đã thu hút các nhà phê bình đã xem nó. Chương trình này là một Sự Kiện Giới Hạn Thời Gian, một chương trình Mexico dựa trên cuốn sách của Jorge Ibargüengoitia. Đây là cách Salman Rushdie mô tả nó: "Đây là lần xuất hiện đầu tiên bằng tiếng Anh của một tiểu thuyết gia Mexico có tài năng to lớn. Tiểu thuyết xuất sắc của ông dựa trên sự thật: việc phát hiện ra xác của sáu gái mại dâm trong sân của một nhà thổ ở một thị trấn nhỏ. Với giọng điệu ngắn gọn của một báo cáo cảnh sát, Ibargüengoitia điều tra các vụ giết người và động cơ của chúng, xã hội và nghề nghiệp - nghề cổ xưa nhất, nhưng không kém phần bí ẩn - đã thúc đẩy chúng. Nhưng đây không phải là một tác phẩm khô khan về xã hội học hay tội phạm học; đó là một tác phẩm hư cấu, một hài kịch đen vừa cảm động vừa hài hước một cách tàn nhẫn, một sự pha trộn mạnh mẽ và giải trí giữa tình dục và hỗn loạn..." Ngoài ra, chương trình này còn dựa trên câu chuyện có thật về Las Poquianchis, một gia đình sát nhân hàng loạt vào những năm 1960. Chương trình có sáu tập, nhưng là một bộ phim dài khi tất cả các tập đều kéo dài từ 60 đến 80 phút, có nghĩa là đây là một khoản đầu tư tương đương với một số chương trình khác nếu chúng có 12 tập, điều khá hiếm đối với Netflix. Đây là một Sự Kiện Giới Hạn Thời Gian, dựa trên một cuốn sách, dựa trên các sự kiện có thật, vì vậy, không, không có việc tìm kiếm một mùa tiếp theo ở đây về mặt lượng người xem mà nó có thể đạt được hoặc không. Tôi không chắc liệu nó...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 21:48
