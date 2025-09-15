Bull Lớn Michael Saylor Lại Báo Hiệu Về Bitcoin
Bài đăng Big Bull Michael Saylor Signals Again About Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà sáng lập MicroStrategy Michael Saylor đã tái phát hành dữ liệu Bitcoin Tracker. Trong tuyên bố của mình, Saylor cho biết, "Bitcoin xứng đáng được ca ngợi," cho thấy rằng các giao dịch mua mới có thể sắp diễn ra. Theo thông lệ trước đây của công ty, MicroStrategy thường chính thức công bố việc mua Bitcoin vào ngày sau khi tin tức được phát hành. Điều này đã thúc đẩy kỳ vọng của thị trường về một động thái mua mới. Tính đến ngày 14 tháng 9 năm 2025, danh mục đầu tư Bitcoin của MicroStrategy đạt 638,460 BTC. Tổng tài sản của công ty đứng ở mức 73,93 tỷ đô la. Chi phí trung bình là 73,880 đô la, trong khi tổng lợi nhuận của danh mục đầu tư được tính là 26,76 tỷ đô la, tăng 56,73%. Công ty đã thực hiện 78 giao dịch mua khác nhau cho đến nay. Về hiệu suất, các khoản đầu tư Bitcoin của MicroStrategy đã mang lại tỷ lệ lợi nhuận 134,28% trong năm qua. Trong cùng kỳ, giá BTC tăng 95,85%, thể hiện mức tăng 38,43 điểm trong hiệu suất tương đối của công ty so với Bitcoin. Kể từ đầu năm, 115,983.8 BTC đã được thêm vào danh mục đầu tư, tương đương với 13,43 tỷ đô la. Chỉ riêng trong quý vừa qua, đã có sự tăng trưởng 30,657.67 BTC, tạo ra thêm 3,55 tỷ đô la giá trị.
