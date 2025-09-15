2025-10-10 thứ sáu

Pakistan Mời Các Gã Khổng Lồ Crypto Nộp Đơn Xin Giấy Phép

Bài đăng Pakistan Mời Các Gã Khổng Lồ Crypto Đăng Ký Giấy Phép xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Pakistan mời các công ty Crypto toàn cầu đăng ký giấy phép theo quy định nghiêm ngặt, nhằm xây dựng hệ thống tài chính kỹ thuật số an toàn, toàn diện và hiện đại. Pakistan đang tiến bước trong thế giới tài chính kỹ thuật số. Quốc gia này đã mời các công ty Crypto toàn cầu đăng ký giấy phép. Những công ty này là các sàn giao dịch lớn, Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản số (VASPs). Lời mời được đưa ra bởi Cơ quan Quản lý Tài sản số Pakistan (PVARA). Đây là bước đi quan trọng để đưa các công ty Crypto quốc tế vào thị trường Pakistan. Pakistan Giới Thiệu Quy Định Cấp Phép Crypto Nghiêm Ngặt Cho Các Công Ty Toàn Cầu PVARA được thành lập theo Sắc lệnh Tài sản số 2025. Luật này được thông qua vào ngày 8 tháng 7 và được in trong Công báo chính thức vào ngày 9 tháng 7. Luật này trao quyền cho PVARA quản lý và giám sát ngành công nghiệp tài sản số. Nó cũng đảm bảo rằng các doanh nghiệp Crypto tuân thủ các quy định toàn cầu. Những quy định này bao gồm các quy tắc từ Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới. Mục tiêu chính của PVARA là đảm bảo tài chính kỹ thuật số an toàn và hợp pháp tại Pakistan. Cơ quan này muốn bảo vệ người dùng khỏi gian lận và các hoạt động bất hợp pháp. Vì lý do này, tất cả các công ty Crypto phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt. Họ phải tuân thủ các tiêu chuẩn về chống rửa tiền (AML), chống tài trợ khủng bố (CFT) và an ninh mạng. Bài Liên Quan: Pakistan và El Salvador Ký Biên bản Ghi nhớ Hợp tác về Chiến lược Bitcoin | Live Bitcoin News Chỉ những công ty đã được cấp phép bởi các cơ quan quản lý quốc tế hàng đầu mới có thể đăng ký. Các cơ quan quản lý như vậy bao gồm SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ), Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh (FCA), và khung VASP của Liên minh Châu Âu. Những cơ quan khác là Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) và Cơ quan Quản lý Tài sản số của UAE (VARA). Các ứng viên cũng được yêu cầu tuân thủ các quy tắc Xác minh tên thật (KYC). Bộ Tài chính tiết lộ rằng có hơn 40 triệu...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 05:16
5 Crypto tốt nhất để mua hôm nay: Một đợt bán trước bùng nổ hướng tới lợi nhuận 1000x vào năm 2025

Từ tên lửa của Dogecoin đến sự thăng tiến huyền thoại của Shiba Inu, những token này đã châm ngòi cho các cuộc cách mạng văn hóa. Câu hỏi mà các nhà đầu tư hiện đang phải đối mặt là [...] Bài viết 5 Crypto Tốt Nhất Để Mua Ngay Hôm Nay: Một Presale Đang Hướng Tới Lợi Nhuận Gấp 1000 Lần Vào Năm 2025 xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Coindoo2025/09/15 05:15
Pump.fun đã vượt qua Rumble, nhà sáng lập khoe khoang

Bài đăng Pump.fun đã vượt qua Rumble, nhà sáng lập khoe khoang xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng sáng lập của nền tảng phát hành memecoin hàng đầu trên Hệ sinh thái Solana, Pump.fun, đã tuyên bố rằng họ đã vượt qua Rumble trong thị trường phát trực tiếp, mặc dù dữ liệu độc lập để hỗ trợ cho tuyên bố này vẫn còn khan hiếm. Alon Cohen đã nói trên X rằng nền tảng này đã "vượt qua Rumble về số lượng trung bình các luồng phát trực tiếp đồng thời," thêm vào đó nó "hiện đang tiến dần đến khoảng 1% thị phần của Twitch và khoảng 10% của Kick." Ông kết luận với một lời cảnh báo đến các đối thủ: "Chúng tôi đang gặm nhấm bữa trưa của họ và SẼ TIẾP TỤC NHIỀU HƠN NỮA." Pump.fun trở lại sau tranh cãi năm 2024 Tính năng phát trực tiếp của Pump.fun được giới thiệu lần đầu vào năm 2024 như một cách để tích hợp phát sóng trực tiếp với việc ra mắt token. Tuy nhiên, vào cuối năm 2024, công ty đã tạm ngừng phát trực tiếp vô thời hạn sau các báo cáo về các phiên trực tiếp lạm dụng và nguy hiểm, bao gồm cả người dùng tham gia vào các trò mạo hiểm tự làm hại bản thân để quảng bá cho việc ra mắt token. Đầu năm nay, tính năng này đã được giới thiệu lại cho một nhóm giới hạn khoảng 5% người dùng, với các quy tắc kiểm duyệt và an toàn nghiêm ngặt hơn. Ngay sau đó, nó đã được cung cấp cho tất cả người dùng. Kể từ khi trở lại từ cõi chết, nó đã mang lại nhiều sức sống hơn cho nền tảng, với đội ngũ thúc đẩy việc áp dụng ngày càng tăng, và có vẻ như đã tiến thêm một bước nữa vào tháng 9 này. Alon dẫn đầu thách thức đối với mô hình phát trực tiếp Công ty đã giới thiệu mô hình này như một giải pháp thay thế triệt để cho các nền tảng như Twitch, Kick và YouTube. Trong một bài đăng tiếp theo trên X, Alon đã liệt kê những lợi thế chính của nền tảng, một trong số đó, theo ông, là phí tác giả tức thì, thêm vào đó các nhà sáng tạo sẽ kiếm được gấp 100 lần so với những gì họ kiếm được ở nơi khác. Một lợi thế khác là lượng người xem tức thì với một cộng đồng được khuyến khích để hỗ trợ các nhà sáng tạo. Những lợi thế khác là cắt clip miễn phí trên X và hỗ trợ 24/7 từ đội ngũ. Lời chào hàng này nhắm vào các nhà sáng tạo trẻ tuổi đang thất vọng với những gì Alon mô tả trong một bài đăng khác là "thiếu khả năng kiếm tiền hoặc kiểm duyệt" trên...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 04:42
Bộ phim kinh dị gây sốt '28 Years Later' mới có trên Netflix tuần này

Bài đăng Phim kinh dị ly kỳ '28 Years Later' mới có trên Netflix tuần này xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ralph Fiennes và Jodie Comer trong "28 Years Later." Sony Pictures Entertainment/Columbia Pictures/Miya Mizuno Phim kinh dị ly kỳ 28 Years Later của Danny Boyle, với sự tham gia của Ralph Fiennes, Jodie Comer và Aaron Taylor-Johnson, sẽ có mặt trên Netflix tuần này. Được xếp hạng R, 28 Years Later ra rạp vào ngày 20 tháng 6 và ra mắt trên nền tảng kỹ thuật số thông qua dịch vụ video theo yêu cầu cao cấp vào ngày 29 tháng 7. Được đạo diễn bởi Boyle và viết kịch bản bởi Alex Garland (Warfare) — người đã đạo diễn và viết kịch bản cho bộ phim virus cuồng nộ gốc 28 Days Later vào năm 2002 — 28 Years Later tiếp nối bộ phim thứ hai trong series, 28 Weeks Later năm 2007. ForbesKhi nào 'The Long Walk' của Stephen King sẽ có trên nền tảng phát trực tuyến?Bởi Tim Lammers Bộ phim bắt đầu với cảnh hồi tưởng về sự khởi đầu của virus cuồng nộ, sau đó chuyển tiếp 28 năm đến một hòn đảo biệt lập gần vùng cao nguyên Scotland, nơi cư dân bị cô lập khỏi những sinh vật giống zombie đang lang thang trên đất liền. Tuy nhiên, như một biện pháp tự bảo vệ, những người cha đưa con trai chưa đến tuổi thiếu niên của họ đến đất liền trong một nghi lễ trưởng thành để học kỹ năng sinh tồn bằng cách săn "những người bị nhiễm bệnh." Trong một chuyến đi đầy nguy hiểm, Spike 11 tuổi (Alfie Williams) biết được từ cha mình, Jamie (Taylor-Johnson), về vị trí của một bác sĩ kỳ lạ tên Kelson (Fiennes), nhưng ông cảnh báo con trai tránh xa gã điên này. ForbesKhi nào 'Demon Slayer: Infinity Castle' sẽ có trên nền tảng phát trực tuyến?Bởi Tim Lammers Bỏ qua lời khẩn cầu của cha, Spike, khi trở về nhà, quyết định mạo hiểm đi qua lãnh thổ nguy hiểm của những người bị nhiễm bệnh cùng với mẹ đang bệnh của mình, Isla (Jodie Comer), để xem liệu Kelson có thể giúp chữa bệnh cho bà không. Netflix gần đây đã thông báo rằng 28 Years Later, được sản xuất điều hành bởi ngôi sao của 28 Days Later Cillian Murphy, sẽ ra mắt trên nền tảng vào thứ Bảy, ngày 20 tháng 9. ForbesĐánh giá 'The Long Walk' trên Rotten Tomatoes: Câu chuyện của Stephen King đứng vững hay vấp ngã?Bởi...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 04:36
Bitcoin Phái sinh Nóng lên khi CME Dẫn đầu, Tùy chọn Nghiêng về Call

Bài đăng Bitcoin Derivatives Heat up as CME Leads, Options Lean Call-Heavy xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin được giao dịch quanh mức $115,685 vào chiều Chủ nhật, và các quầy giao dịch Phái sinh không hề yên ắng khi hoạt động futures và options tăng cao trên nhiều nền tảng. Thị trường Spot thậm chí không cần drama; việc định vị đang nói lên tất cả vào lúc này. Bitcoin Open Interest Gần Đạt Đỉnh Chu Kỳ Đầu tiên là Futures: tổng bitcoin (BTC) open interest (OI), theo [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-derivatives-heat-up-as-cme-leads-options-lean-call-heavy/
BitcoinEthereumNews2025/09/15 03:28
Người Hâm Mộ Buffett Không Thể Ngừng Mua Bitcoin

Bài đăng Người Hâm Mộ Buffett Không Thể Ngừng Đầu Tư Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cược lớn vào Saylor Cổ phiếu giảm mạnh Theo một báo cáo gần đây của The Wall Street Journal, Mark Casey, một nhà quản lý danh mục đầu tư tài sản tại Capital Group, đang đặt cược mạnh vào Bitcoin mặc dù là người theo dõi nhà sáng lập Berkshire Hathaway Warren Buffett, người được biết đến là một trong những nhà phê bình của loại tiền mã hóa nguyên bản này. Casey đang đặt cược vào Bitcoin vì anh tin rằng loại tiền mã hóa hàng đầu theo vốn hóa thị trường cuối cùng sẽ có thể thay thế vàng như kho lưu trữ giá trị chính. Anh tuyên bố rằng Capital Group xem loại tiền mã hóa hàng đầu này như một hàng hóa. Đáng chú ý là nhà quản lý đầu tư có trụ sở tại Los Angeles này sở hữu khoảng 3 tỷ đô la tài sản. Bạn Cũng Có Thể Thích Nhà quản lý danh mục đầu tư có ảnh hưởng này, người đã nổi lên như một trong những người ủng hộ Bitcoin mạnh mẽ nhất trong tài chính truyền thống, tin rằng Bitcoin cuối cùng sẽ có thể vượt qua vốn hóa thị trường của kim loại màu vàng. Đồng thời, anh không nghĩ rằng các loại tiền mã hóa khác có giá trị gì cả. Cược lớn vào Saylor Capital Group đã gây chấn động vào năm 2021 khi mua lại cổ phần trị giá 500 triệu đô la trong Strategy của Michael Saylor (trước đây là MicroStrategy). Ban đầu họ sở hữu hơn 12% công ty, nhưng cổ phần của họ hiện đã giảm xuống còn 8% do pha loãng cổ phiếu. Sau khi cổ phiếu của Strategy trải qua một đợt tăng giá khổng lồ, giá trị đô la của cổ phần Capital Group hiện đứng ở mức hơn 6 tỷ đô la. Ngoài ra, nhóm quản lý đầu tư đã đặt cược vào các công ty kho bạc Bitcoin nổi bật khác, bao gồm Metaplanet có trụ sở tại Nhật Bản. Cổ phiếu giảm mạnh Trong hai tháng qua, các công ty kho bạc Bitcoin đã hoạt động kém hiệu quả nghiêm trọng, cho thấy sự nhiệt tình của nhà đầu tư đã bắt đầu giảm sút. Hơn nữa, như được báo cáo bởi U.Today, các nhà phân tích JPMorgan gần đây đã cảnh báo rằng việc Strategy không thể lọt vào S&P 500 cũng có thể là một dấu hiệu không may cho các kho bạc Bitcoin khác...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 03:19
Pakistan Vừa Mở Cửa Đón Các Công Ty Crypto Lớn Nhất Thế Giới

Thay vì triển khai stablecoin riêng hoặc hạn chế thị trường, Islamabad đang đặt cược vào quan hệ đối tác với các công ty đã thành lập [...] Bài đăng Pakistan Vừa Mở Cửa Đón Những Công Ty Crypto Lớn Nhất Thế Giới xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Coindoo2025/09/15 02:35
Giá BTC Hướng Đến Mức Cao Mới Khi Các Nhà Giao Dịch Tìm Cách Kiểm Tra Lại Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại; Tin Tức Mới Nhất Về Chainlink Hôm Nay

Bài đăng Giá BTC Hướng Đến Mức Cao Mới Khi Các Nhà Giao Dịch Tìm Cách Kiểm Tra Lại Cao Nhất Mọi Thời Đại; Thông Báo Mới Nhất Về Chainlink Hôm Nay xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đối với nhiều nhà đầu tư tiền mã hoá, Bitcoin (BTC) giữ một vị thế đặc biệt. Đây là đồng tiền mã hoá đầu tiên và không thể tranh cãi, là đồng có ảnh hưởng nhất. Thông thường, những gì xảy ra với Bitcoin (BTC) cũng có xu hướng lan toả khắp thị trường, dẫn đến một đợt tăng giá rộng lớn hơn. Mặc dù biến động giá BTC đã hạ nhiệt một thời gian, các nhà đầu tư vẫn tự tin vào một đợt bứt phá giá khác. Tương tự, Chainlink (LINK) cũng đang đón nhận đà tăng tương tự với sự quan tâm ETF ngày càng tăng và việc ra mắt quỹ dự trữ. Thật vậy, cả BTC và LINK đều mang lại sự tăng trưởng ổn định và lợi nhuận đáng tin cậy cho người nắm giữ, nhưng đối với những người săn lùng lợi nhuận ngắn hạn bùng nổ, Layer Brett ($LBRETT) là điều lớn tiếp theo. Hiện có giá $0.0058, Layer Brett đã bán được hơn $3.5 triệu nhờ vào cơ sở hạ tầng Layer 2 và phần thưởng staking cao. Hành Trình Của Bitcoin Đến Các ATH Mới: Động Lực Từ Tổ Chức Đang Tăng Tốc Đợt tăng giá đáng chú ý của Bitcoin (BTC) sau cuộc bầu cử năm ngoái vẫn còn mới mẻ trong ký ức của các cá voi tiền mã hoá. Nhưng một điều quan trọng cần lưu ý là đợt tăng giá này đã củng cố vị thế của BTC như một loại vàng kỹ thuật số, chứ không chỉ là một hiện tượng đầu cơ như trước đây. Vị thế này như một loại vàng kỹ thuật số đã được củng cố thêm bởi các phê duyệt ETF mạnh mẽ, dòng tiền từ tổ chức và những thay đổi kinh tế vĩ mô. Theo nhiều nhà phân tích, biến động giá BTC sẽ phải trải qua các bài kiểm tra tinh tế hơn khi năm dần kết thúc. Nhiều người đang nhắm đến mức lợi nhuận 1.5/2x từ mức giá BTC hiện tại, nhưng đây không phải là triển vọng thú vị đối với các cá voi, với vốn hoá thị trường hơn $2 nghìn tỷ của BTC giới hạn biên độ dao động giá. Đối với những cựu binh của thị trường từng chứng kiến các altcoin như Solana, Doge tăng vọt 100x, sự tăng trưởng cấp tổ chức của BTC cảm giác giống như một canh bạc có tính toán hơn là một canh bạc rủi ro cao - phần thưởng cao. Nếu có bất cứ điều gì trông giống như vậy ngay bây giờ, đó là Layer Brett. Chainlink Chiếm Sự Chú Ý: Thông tin Chainlink cho thấy các phê duyệt ETF Chainlink (LINK), ...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 02:34
Bull Lớn Michael Saylor Lại Báo Hiệu Về Bitcoin

Bài đăng Big Bull Michael Saylor Signals Again About Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà sáng lập MicroStrategy Michael Saylor đã tái phát hành dữ liệu Bitcoin Tracker. Trong tuyên bố của mình, Saylor cho biết, "Bitcoin xứng đáng được ca ngợi," cho thấy rằng các giao dịch mua mới có thể sắp diễn ra. Theo thông lệ trước đây của công ty, MicroStrategy thường chính thức công bố việc mua Bitcoin vào ngày sau khi tin tức được phát hành. Điều này đã thúc đẩy kỳ vọng của thị trường về một động thái mua mới. Tính đến ngày 14 tháng 9 năm 2025, danh mục đầu tư Bitcoin của MicroStrategy đạt 638,460 BTC. Tổng tài sản của công ty đứng ở mức 73,93 tỷ đô la. Chi phí trung bình là 73,880 đô la, trong khi tổng lợi nhuận của danh mục đầu tư được tính là 26,76 tỷ đô la, tăng 56,73%. Công ty đã thực hiện 78 giao dịch mua khác nhau cho đến nay. Về hiệu suất, các khoản đầu tư Bitcoin của MicroStrategy đã mang lại tỷ lệ lợi nhuận 134,28% trong năm qua. Trong cùng kỳ, giá BTC tăng 95,85%, thể hiện mức tăng 38,43 điểm trong hiệu suất tương đối của công ty so với Bitcoin. Kể từ đầu năm, 115,983.8 BTC đã được thêm vào danh mục đầu tư, tương đương với 13,43 tỷ đô la. Chỉ riêng trong quý vừa qua, đã có sự tăng trưởng 30,657.67 BTC, tạo ra thêm 3,55 tỷ đô la giá trị. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và X của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/big-bull-michael-saylor-signals-again-about-bitcoin/
BitcoinEthereumNews2025/09/15 02:16
Khai thác DOGE, Khai thác SHIB và Khai thác PEPE Meme Coin Gặp gỡ Khai thác đám mây Hashj Đạt Lợi nhuận Hàng ngày

Hashj cung cấp dịch vụ khai thác đám mây dễ dàng cho DOGE, SHIB và PEPE mà không có chi phí phần cứng, thanh toán hàng ngày và tiền thưởng đăng ký 118$, giúp việc khai thác meme coin trở nên đơn giản vào năm 2025.
Blockchainreporter2025/09/15 01:44
