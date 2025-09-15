Pump.fun đã vượt qua Rumble, nhà sáng lập khoe khoang

Đồng sáng lập của nền tảng phát hành memecoin hàng đầu trên Hệ sinh thái Solana, Pump.fun, đã tuyên bố rằng họ đã vượt qua Rumble trong thị trường phát trực tiếp, mặc dù dữ liệu độc lập để hỗ trợ cho tuyên bố này vẫn còn khan hiếm. Alon Cohen đã nói trên X rằng nền tảng này đã "vượt qua Rumble về số lượng trung bình các luồng phát trực tiếp đồng thời," thêm vào đó nó "hiện đang tiến dần đến khoảng 1% thị phần của Twitch và khoảng 10% của Kick." Ông kết luận với một lời cảnh báo đến các đối thủ: "Chúng tôi đang gặm nhấm bữa trưa của họ và SẼ TIẾP TỤC NHIỀU HƠN NỮA." Pump.fun trở lại sau tranh cãi năm 2024 Tính năng phát trực tiếp của Pump.fun được giới thiệu lần đầu vào năm 2024 như một cách để tích hợp phát sóng trực tiếp với việc ra mắt token. Tuy nhiên, vào cuối năm 2024, công ty đã tạm ngừng phát trực tiếp vô thời hạn sau các báo cáo về các phiên trực tiếp lạm dụng và nguy hiểm, bao gồm cả người dùng tham gia vào các trò mạo hiểm tự làm hại bản thân để quảng bá cho việc ra mắt token. Đầu năm nay, tính năng này đã được giới thiệu lại cho một nhóm giới hạn khoảng 5% người dùng, với các quy tắc kiểm duyệt và an toàn nghiêm ngặt hơn. Ngay sau đó, nó đã được cung cấp cho tất cả người dùng. Kể từ khi trở lại từ cõi chết, nó đã mang lại nhiều sức sống hơn cho nền tảng, với đội ngũ thúc đẩy việc áp dụng ngày càng tăng, và có vẻ như đã tiến thêm một bước nữa vào tháng 9 này. Alon dẫn đầu thách thức đối với mô hình phát trực tiếp Công ty đã giới thiệu mô hình này như một giải pháp thay thế triệt để cho các nền tảng như Twitch, Kick và YouTube. Trong một bài đăng tiếp theo trên X, Alon đã liệt kê những lợi thế chính của nền tảng, một trong số đó, theo ông, là phí tác giả tức thì, thêm vào đó các nhà sáng tạo sẽ kiếm được gấp 100 lần so với những gì họ kiếm được ở nơi khác. Một lợi thế khác là lượng người xem tức thì với một cộng đồng được khuyến khích để hỗ trợ các nhà sáng tạo. Những lợi thế khác là cắt clip miễn phí trên X và hỗ trợ 24/7 từ đội ngũ. Lời chào hàng này nhắm vào các nhà sáng tạo trẻ tuổi đang thất vọng với những gì Alon mô tả trong một bài đăng khác là "thiếu khả năng kiếm tiền hoặc kiểm duyệt" trên...