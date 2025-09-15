2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Bitcoin Gần $116K khi Solana Nâng cấp & Presale Layer Brett Thu hút Sự chú ý Toàn cầu

Bitcoin Gần $116K khi Solana Nâng cấp & Presale Layer Brett Thu hút Sự chú ý Toàn cầu

Ba câu chuyện cùng nhau làm nổi bật cách thị trường tiền mã hoá đang cân bằng giữa sự ổn định, đổi mới và đầu cơ. Layer Brett: Năng lượng meme với [...] Bài đăng Bitcoin Gần $116K khi Solana Nâng cấp & Presale Layer Brett Thu hút Sự chú ý Toàn cầu xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
NEAR
NEAR$3.008+4.99%
Solayer
LAYER$0.3891-0.48%
Memecoin
MEME$0.002426+2.70%
Chia sẻ
Coindoo2025/09/15 07:30
Chia sẻ
Cập nhật Cardano: Crypto nào là tốt nhất để mua hôm nay cho lợi nhuận cao nhất?

Cập nhật Cardano: Crypto nào là tốt nhất để mua hôm nay cho lợi nhuận cao nhất?

Bài đăng Cardano Updates: Crypto nào là tốt nhất để mua hôm nay cho lợi nhuận cao nhất? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đối với những người đang tìm kiếm cơ hội Crypto sinh lời, những tên tuổi đã được thiết lập như Cardano và các dự án mới nổi như Layer Brett đang thống trị các cuộc trò chuyện. Nhưng $LBRETT đang bắt đầu dẫn đầu với tư cách là Crypto tốt nhất để mua ngay hôm nay. Meme coin Layer 2 thế hệ tiếp theo này kết hợp văn hóa meme với tiện ích blockchain thực tế, mang đến sự kết hợp độc đáo giữa năng lượng cộng đồng và hiệu suất kỹ thuật. Tại sao các nhà giao dịch đang hướng đến Layer Brett cho lợi nhuận cao Layer Brett đưa ra câu trả lời thuyết phục cho câu hỏi, Crypto nào là tốt nhất để mua hôm nay cho lợi nhuận cao nhất? Meme coin truyền thống thường bị mắc kẹt trên các chuỗi chậm, tắc nghẽn với tiện ích bằng không. Layer Brett thoát khỏi điều đó. Dự án này tận dụng công nghệ Ethereum Layer 2, mở khóa thông lượng với giao dịch nhanh như chớp và giảm đáng kể phí gas, xuống thấp tới $0.0001. Thiết kế chuyên dụng của nó cung cấp Khả năng mở rộng và hiệu suất vượt trội so với các token meme cơ bản, khiến nó trở thành một đối thủ mạnh mẽ. Layer Brett là Meme coin Layer 2 thế hệ tiếp theo được xây dựng trên Ethereum, kết hợp văn hóa viral với các giải pháp mở rộng blockchain hợp pháp. Nó không chỉ là một token meme khác; đó là Layer Brett với mục đích, có hệ sinh thái đang phát triển bao gồm Staking, phần thưởng token và kế hoạch cho chức năng Layer 2 hoàn chỉnh. Dự án này nhằm mục đích phá vỡ bối cảnh token meme bằng cách cung cấp khả năng mở rộng blockchain trong thế giới thực. Layer Brett đạt được tốc độ và chi phí thấp bằng cách xử lý giao dịch off-chain, trong khi vẫn neo vào Ethereum để phân cấp và bảo mật. Thiết kế này nén phí và rút ngắn thời gian chờ đợi. Người dùng có thể mua và stake $LBRETT trong vài giây: kết nối MetaMask hoặc Trust Wallet, chọn phương thức Thanh toán (ETH, USDT, hoặc BNB), và mua. Phần thưởng Staking được khuếch đại do chi phí vận hành thấp hơn nhờ khả năng mở rộng Layer 2. Đó là một quá trình liền mạch. Cập nhật Cardano thay đổi cuộc trò chuyện về các lựa chọn thay thế trên thị trường Lựa chọn thay thế thị trường chung từ lâu đã bị thống trị bởi các token meme cũ hơn hoặc các mạng Layer 1 cũ thiếu đổi mới thực sự...
Binance Coin
BNB$1,267.03-1.67%
RealLink
REAL$0.08205+0.14%
Trust The Process
TRUST$0.0003679-4.78%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/15 07:16
Chia sẻ
Giá Ethereum: Layer Brett Xu Hướng Toàn Cầu Sau Khi AAVE & $LBRETT Được Dự Đoán Là Crypto Tốt Nhất Để Mua Ngay Bây Giờ

Giá Ethereum: Layer Brett Xu Hướng Toàn Cầu Sau Khi AAVE & $LBRETT Được Dự Đoán Là Crypto Tốt Nhất Để Mua Ngay Bây Giờ

Hiện tại, hai token ERC-20, Layer Brett và AAVE, được dự đoán là crypto gem tốt nhất để mua ngay bây giờ cho lợi nhuận khổng lồ. Trong khi [...] Bài đăng Giá Ethereum: Layer Brett Trở Thành Xu Hướng Toàn Cầu Sau Khi AAVE & $LBRETT Được Dự Đoán Là Crypto Tốt Nhất Để Mua Ngay Bây Giờ xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
GAINS
GAINS$0.02379+1.01%
Solayer
LAYER$0.3891-0.48%
AaveToken
AAVE$275.74-0.04%
Chia sẻ
Coindoo2025/09/15 06:30
Chia sẻ
Dự đoán giá Shiba Inu: Các triệu phú SHIB đang chuyển hướng sang Token tiện ích $0,035 này với kỳ vọng lợi nhuận gấp 50 lần

Dự đoán giá Shiba Inu: Các triệu phú SHIB đang chuyển hướng sang Token tiện ích $0,035 này với kỳ vọng lợi nhuận gấp 50 lần

Bài đăng Dự đoán giá Shiba Inu: Các triệu phú SHIB đang chuyển hướng sang Token tiện ích $0,035 này với kỳ vọng lợi nhuận gấp 50 lần xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những người nắm giữ Shiba Inu đang hành động ở cấp độ chiến lược, chuyển hướng sang các dự án mới hơn khi SHIB vẫn còn biến động. Sự quan tâm của họ hiện đã chuyển sang Mutuum Finance (MUTM), một đồng tiền giá $0,035 đang ngày càng phổ biến trong giới đầu tư tìm kiếm các khoản đầu tư sinh lời hơn. Dự án đã huy động được hơn $15,68 triệu và có hơn 16280 người ủng hộ. Khi Shiba Inu tiếp tục được chú ý, các nhà giao dịch thông minh cũng đang tìm kiếm Mutuum Finance nhờ hệ sinh thái mở rộng và khả năng định hình lại thị trường của nó. Shiba Inu đứng ở mức ổn định $0,0000134 trong bối cảnh thị trường bị thắt chặt Shiba Inu (SHIB) cũng đang giao dịch ở mức giá thấp $0,00001341, vẫn trong phạm vi những ngày gần đây, và có biến động giá trong ngày trung bình. Sự ổn định tương đối của token này đã được quan sát so với thời điểm nó biến động mạnh hơn trong những năm trước đó, phản ánh điều kiện thị trường tổng thể và tâm lý của những người nắm giữ token. Khối lượng giao dịch ổn định, cho thấy mọi người vẫn quan tâm đến SHIB, và không có những thay đổi định hướng mạnh mẽ. Token này vẫn đang trong giai đoạn củng cố đi ngang (Sideway consolidation) khi biến động giá bị giới hạn bởi mức kháng cự ở khoảng $0,0000137 và mức hỗ trợ ở khoảng $0,0000129. Những người tham gia thị trường vẫn đang theo dõi các xu hướng vĩ mô và hoạt động có thể ảnh hưởng đến SHIB, nhưng các dự án mới nổi như Mutuum Finance cũng là một mối đe dọa. Giai đoạn bán trước của Mutuum Finance thu hút sự chú ý Vòng bán trước token MUTM lần thứ 6 chứng minh rằng nhiều nhà đầu tư tin tưởng vào dự án, khi đã thu hút hơn $15,68 triệu và có hơn 16280 người tham gia. Những người đầu tư vào giai đoạn này sẽ có thể tận hưởng tiềm năng lợi nhuận lớn sau khi token được ra mắt. Ngoài giai đoạn bán trước, Mutuum Finance đang xây dựng một hệ sinh thái đa dạng, bao gồm...
SHIBAINU
SHIB$0.00001196-0.25%
Moonveil
MORE$0.03031-20.15%
TokenFi
TOKEN$0.01237+1.64%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/15 06:24
Chia sẻ
Pakistan mở cửa đón các công ty Crypto toàn cầu với chương trình cấp phép mới

Pakistan mở cửa đón các công ty Crypto toàn cầu với chương trình cấp phép mới

Bài đăng Pakistan Mở Cửa Đón Các Công Ty Crypto Toàn Cầu Với Chương Trình Cấp Phép Mới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Pakistan đã có một bước đi quan trọng trong thế giới crypto. Quốc gia này hiện đang yêu cầu các công ty tiền điện tử toàn cầu nộp đơn xin giấy phép để hoạt động tại đó. Điều này đánh dấu một sự thay đổi lớn từ lập trường trước đây của Pakistan chống lại tiền kỹ thuật số. Vào ngày 14 tháng 9 năm 2025, Cơ quan Quản lý Tài sản số Pakistan (PVARA) đã thông báo rằng họ muốn các sàn giao dịch crypto quốc tế và các nhà cung cấp dịch vụ nộp đơn đăng ký. Động thái này cho thấy Pakistan đang nghiêm túc trong việc trở thành một người chơi trong không gian tiền kỹ thuật số. Quy Định và Yêu Cầu Mới PVARA được thành lập theo Pháp lệnh Tài sản số 2025, đã trở thành luật vào tháng 7. Cơ quan này tuân theo các tiêu chuẩn được thiết lập bởi các nhóm quốc tế lớn như Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), và Ngân hàng Thế giới. Chỉ một số công ty nhất định có thể nộp đơn. Họ phải đã có giấy phép từ các cơ quan quản lý nổi tiếng như SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ), Cơ quan Quản lý Tài chính Anh, hoặc các cơ quan tương tự ở EU, UAE, hoặc Singapore. Các công ty muốn hoạt động tại Pakistan cần cung cấp thông tin chi tiết. Điều này bao gồm lý lịch công ty, giấy phép hiện tại, các dịch vụ họ cung cấp, biện pháp bảo mật của họ, và số tiền họ quản lý. Quan trọng nhất, họ cần một kế hoạch kinh doanh cụ thể cho Pakistan. Bilal bin Saqib, người đứng đầu PVARA và là Bộ trưởng Nhà nước về crypto và blockchain của Pakistan, cho biết lời mời này nhằm xây dựng một "tương lai tài chính kỹ thuật số minh bạch và toàn diện cho Pakistan." Thị Trường Crypto Đang Phát Triển Của Pakistan Các con số cho thấy lý do tại sao các công ty toàn cầu có thể quan tâm. Pakistan có hơn 40 triệu người dùng crypto với giá trị giao dịch hàng năm hơn 300 tỷ đô la. Quốc gia này đã nhảy lên vị trí thứ ba trong Chỉ số Áp dụng Crypto Toàn cầu của Chainalysis năm 2025, tăng sáu bậc so với năm trước. Sự tăng trưởng này diễn ra ngay cả khi crypto hoạt động trong khu vực pháp lý mơ hồ trong nhiều năm. Pakistan ban đầu cấm giao dịch Bitcoin vào năm 2018 nhưng dần dần nới lỏng lập trường của mình. Hiện nay chính phủ...
SIX
SIX$0.01992+0.60%
Moonveil
MORE$0.03031-20.15%
Movement
MOVE$0.1081+0.55%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/15 05:55
Chia sẻ
Dự báo giá năm 2025: Bitcoin đạt $200K, XRP đạt $8, Solana đạt $900, nhưng Little Pepe (LILPEPE) vẫn là người dẫn đầu với tiềm năng tăng 85x

Dự báo giá năm 2025: Bitcoin đạt $200K, XRP đạt $8, Solana đạt $900, nhưng Little Pepe (LILPEPE) vẫn là người dẫn đầu với tiềm năng tăng 85x

Bài đăng Dự báo giá năm 2025: Bitcoin lên $200K, XRP lên $8, Solana lên $900, nhưng Little Pepe (LILPEPE) vẫn là người dẫn đầu với tiềm năng tăng 85 lần xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường tiền mã hoá 2025 đang nóng lên, với các nhà đầu tư một lần nữa dự đoán sự tăng trưởng mạnh mẽ của các token chính. Bitcoin là nền tảng của thị trường và có khả năng đạt $200,000, trong khi việc áp dụng của các tổ chức sẽ đẩy XRP lên $8. Solana, Layer 1 phát triển nhanh nhất, có thể thử nghiệm mức $900 trong chu kỳ tăng giá tiếp theo. Mặc dù có những ước tính nổi bật này, các nhà phân tích tin rằng Little Pepe (LILPEPE), một dự án Layer 2 sinh ra từ meme, có thể mang lại nhiều phần thưởng nhất. Với đợt bán trước gần như đã bán hết và giá ra mắt là $0,003, LILPEPE cung cấp một cược không đối xứng đáng chú ý với tiềm năng tăng 85 lần. Bitcoin (BTC): Con đường đến $200,000 Bitcoin thống trị các tiêu đề khi nhu cầu từ tổ chức đưa nó lên mức cao mới. Giá trị thị trường của Bitcoin là $2,21 nghìn tỷ, và giá giao dịch là $111,035, cho thấy khả năng phục hồi sau một năm 2024 đầy biến động. Khối lượng giao dịch hàng ngày vượt quá $24 tỷ nhấn mạnh tầm quan trọng của nó như một động cơ thanh khoản thị trường tiền mã hoá toàn cầu. Các nhà phân tích tin rằng dòng tiền vào ETF và cú sốc giảm một nửa nguồn cung có thể đẩy Bitcoin vượt $200,000 vào năm 2025. Mặc dù có tiềm năng tăng cao, quy mô của Bitcoin khiến khả năng sinh lời gấp 2 lần có vẻ khả thi hơn là tăng trưởng theo cấp số nhân. Bitcoin mang lại sự ổn định nhưng không có sự tăng trưởng ngoạn mục của các tài sản vốn hoá nhỏ hơn cho các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao. XRP (XRP): Trên đường đạt $8 XRP đã phục hồi đáng kể. Do sự thống trị của nó trong các giải pháp thanh toán xuyên biên giới, XRP một lần nữa thu hút sự chú ý ở mức $2,87 và $171 tỷ. Với các đối tác lớn và việc mở rộng sử dụng trong các khuôn khổ tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), các nhà kinh tế kỳ vọng XRP sẽ tăng lên $8 nếu việc chấp nhận tăng tốc, mức sinh lời gấp 3 lần so với hiện tại. Mặc dù mạnh mẽ, sự tăng trưởng của XRP vẫn gắn liền với sự rõ ràng về quy định và sự chấp nhận rộng rãi hơn của các tổ chức, điều này khó có thể phù hợp với hồ sơ rủi ro cao, phần thưởng cao của những người mới tham gia như LILPEPE. Solana (SOL): Tiềm năng tăng vọt lên $900 Với tốc độ giao dịch nhanh như chớp và hệ sinh thái DeFi và NFT sôi động, Solana là đối thủ cạnh tranh chính của Ethereum. Solana, giao dịch ở mức $206 với giá trị thị trường $111 tỷ, đã chứng kiến sự tiến bộ bền vững...
Solana
SOL$219.11-1.07%
Bitcoin
BTC$121,275.13-0.10%
Moonveil
MORE$0.03031-20.15%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/15 05:12
Chia sẻ
Tại sao Chainlink có thể đạt mức $102 sớm hơn bạn nghĩ: Những lý do chính

Tại sao Chainlink có thể đạt mức $102 sớm hơn bạn nghĩ: Những lý do chính

$23.4 là mức hỗ trợ mà các nhà đầu tư lạc quan cần bảo vệ để giữ cho động lượng tăng giá của Chainlink tiếp tục duy trì.
BULLS
BULLS$740.89+0.31%
WHY
WHY$0.00000003011-10.62%
Chia sẻ
Coinstats2025/09/15 05:00
Chia sẻ
Giá XRP 22–$50 vẫn trong tầm tay, chuyên gia nhận định khi SEC xem xét hồ sơ ETF

Giá XRP 22–$50 vẫn trong tầm tay, chuyên gia nhận định khi SEC xem xét hồ sơ ETF

Một nhà bình luận tiền mã hoá nổi tiếng đã tái khẳng định dải giá táo bạo cho XRP khi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ tiếp tục đẩy lùi thời hạn cuối cùng đối với nhiều đơn đăng ký ETF spot-XRP.
Union
U$0.010213+6.31%
PlaysOut
PLAY$0.04591-5.53%
XRP
XRP$2.8166+0.70%
Chia sẻ
Coinstats2025/09/15 04:55
Chia sẻ
Giá Hedera (HBAR) Có Thể Phá Vỡ Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại Mới Trong Tháng Này – Đây Là Cách Nó Có Thể Diễn Ra

Giá Hedera (HBAR) Có Thể Phá Vỡ Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại Mới Trong Tháng Này – Đây Là Cách Nó Có Thể Diễn Ra

Nhà phân tích tiền mã hoá Steph Is Crypto đang đưa ra một dự đoán táo bạo: Giá Hedera có thể đạt mức cao nhất mọi thời đại trước khi kết thúc tháng này. Trong một tweet được chia sẻ sớm hôm nay, Steph đã chỉ ra các yếu tố theo mùa thuận lợi và tín hiệu phân tích kỹ thuật mạnh mẽ là những lý do chính khiến HBAR có thể đứng trước một đợt tăng giá lớn khác. Biểu đồ của Steph
PlaysOut
PLAY$0.04591-5.53%
Movement
MOVE$0.1081+0.55%
SphereX
HERE$0.000229-4.18%
Chia sẻ
Coinstats2025/09/15 04:00
Chia sẻ
Bong bóng AI: Góc nhìn lạc quan của Bret Taylor về sự chuyển đổi kinh tế phi thường

Bong bóng AI: Góc nhìn lạc quan của Bret Taylor về sự chuyển đổi kinh tế phi thường

BitcoinWorld Bong bóng AI: Quan điểm lạc quan của Bret Taylor về sự chuyển đổi kinh tế hiện tượng Trong thế giới công nghệ và tài sản kỹ thuật số phát triển nhanh chóng, Đầu cơ thường diễn ra mạnh mẽ, phản ánh sự phấn khích và Biến động thị trường thỉnh thoảng xuất hiện trong thị trường tiền mã hoá. Giống như hành trình của Bitcoin đã trải qua những giai đoạn tăng trưởng bùng nổ sau đó là những đợt điều chỉnh, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đang trải qua đợt tăng trưởng đáng kể của riêng mình. Giữa cơn sốt này, một quan điểm thuyết phục xuất hiện từ không ai khác ngoài Bret Taylor, chủ tịch hội đồng quản trị tại OpenAI và CEO của công ty khởi nghiệp AI Agent Sierra. Ông mạnh dạn cho rằng chúng ta hiện đang trong một bong bóng AI — tuyên bố có thể khiến một số người rùng mình, nhưng ông lại nhìn nhận nó với sự lạc quan đáng ngạc nhiên. Điều này có ý nghĩa gì cho tương lai của đổi mới và đầu tư? Hiểu về bong bóng AI: Góc nhìn lịch sử Thuật ngữ "bong bóng" thường gợi lên hình ảnh về sự thái quá trong đầu cơ và sự sụp đổ không thể tránh khỏi. Bret Taylor, đồng tình với quan điểm từ CEO OpenAI Sam Altman, tuyên bố rõ ràng: "Tôi nghĩ chúng ta cũng đang trong một bong bóng, và nhiều người sẽ mất rất nhiều tiền." Đây không phải là hiện tượng mới trong thế giới công nghệ; lịch sử đầy rẫy những ví dụ. Taylor đưa ra sự so sánh trực tiếp với bong bóng dot-com cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Trong thời kỳ đó, vô số công ty internet, nhiều công ty với mô hình kinh doanh đầy tham vọng nhưng cuối cùng không bền vững, đã chứng kiến giá trị của họ tăng vọt trước khi sụp đổ trở lại mặt đất. Tuy nhiên, Taylor nhấn mạnh một sắc thái quan trọng: "tất cả mọi người vào năm 1999 đều đúng theo một cách nào đó." Điều gì khiến họ "đúng"? Mặc dù có những thất bại lan rộng và nhà đầu tư thua lỗ, công nghệ nền tảng — internet — đã cơ bản chuyển đổi nền kinh tế toàn cầu và cuộc sống hàng ngày. Sự vỡ bong bóng dot-com không phủ nhận giá trị dài hạn của internet; nó chỉ đơn giản là loại bỏ đầu cơ không bền vững, mở đường cho các công ty mạnh mẽ, định hướng giá trị xuất hiện và phát triển. Bối cảnh lịch sử này cung cấp một lăng kính để nhìn nhận bong bóng AI hiện tại. Nó cho thấy rằng mặc dù các điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra, tác động nền tảng của AI vẫn không giảm sút. Tầm nhìn lãnh đạo của OpenAI và động lực thị trường Là một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực phát triển AI, OpenAI giữ vị trí độc đáo trong câu chuyện đang diễn ra này. Với những tiến bộ đột phá trong mô hình ngôn ngữ lớn và AI tạo sinh, OpenAI không chỉ mở rộng ranh giới của những điều có thể mà còn đóng góp đáng kể vào cơn sốt AI hiện tại. Sam Altman, CEO, trước đây đã cảnh báo rằng "ai đó sẽ mất một lượng tiền khổng lồ trong AI," một quan điểm được Taylor củng cố. Sự thừa nhận thẳng thắn này từ những cấp cao nhất trong ngành là minh chứng cho cái nhìn thực tế của họ về động lực thị trường. Ban lãnh đạo tại OpenAI hiểu rằng đổi mới thường đi kèm với các chu kỳ đầu cơ. Họ tập trung vào tiềm năng dài hạn của AI để giải quyết các vấn đề phức tạp và tạo ra các ngành công nghiệp mới, thay vì chỉ bị thúc đẩy bởi kỳ vọng của nhà đầu tư theo quý. Quan điểm này rất quan trọng để điều hướng thị trường nơi sự phấn khích đôi khi có thể che khuất tiến bộ công nghệ thực sự. Bằng cách thảo luận công khai về bong bóng, họ không ngăn cản đầu tư mà đặt ra kỳ vọng thực tế cho hành trình phía trước. Thực tế kép của Bret Taylor: Bùng nổ và sụp đổ Những hiểu biết của Bret Taylor đặc biệt có giá trị với vai trò kép của ông là chủ tịch hội đồng quản trị tại OpenAI và CEO của công ty khởi nghiệp AI Agent Sierra. Ông sống và thở cùng cuộc cách mạng AI từ cả góc độ giám sát chiến lược và góc độ doanh nhân thực tế. Tuyên bố của ông, "Tôi nghĩ rằng AI sẽ chuyển đổi nền kinh tế là đúng, và tôi nghĩ nó sẽ, giống như internet, tạo ra lượng giá trị kinh tế khổng lồ trong tương lai. Tôi nghĩ chúng ta cũng đang trong một bong bóng, và nhiều người sẽ mất rất nhiều tiền," thể hiện sự hiểu biết tinh tế về bối cảnh hiện tại. "Thực tế kép" này thừa nhận rằng đổi mới lớn và điều chỉnh thị trường đáng kể có thể cùng tồn tại. Đây không phải là kịch bản hoặc/hoặc. Đối với các nhà đầu tư, điều này có nghĩa là thận trọng và thẩm định. Đối với các doanh nhân, điều này có nghĩa là xây dựng các công ty với nền tảng vững chắc và đề xuất giá trị thực sự, thay vì chỉ dựa vào các vòng gọi vốn đầu cơ. Sự lạc quan có chừng mực của Bret Taylor cho thấy phần thưởng dài hạn của AI sẽ vượt xa Biến động thị trường ngắn hạn, giống như di sản lâu dài của internet sau giai đoạn đầu cơ ban đầu. Lời hứa về sự chuyển đổi kinh tế thông qua AI Mặc dù có những cảnh báo về bong bóng, niềm tin cốt lõi của các nhà lãnh đạo ngành như Bret Taylor và Sam Altman là tiềm năng không thể phủ nhận của AI trong việc thúc đẩy sự chuyển đổi kinh tế chưa từng có. Đây không chỉ là về những cải tiến nhỏ; đó là về sự thay đổi mô hình trong cách các ngành hoạt động, cách thực hiện công việc và cách tạo ra giá trị. Hãy xem xét các lĩnh vực sau đây nơi AI sẵn sàng cách mạng hóa nền kinh tế: Tự động hóa và hiệu quả: AI Agent có thể tự động hóa các nhiệm vụ thường xuyên, giải phóng nguồn nhân lực cho việc giải quyết vấn đề sáng tạo và phức tạp hơn. Điều này dẫn đến tăng năng suất trên nhiều lĩnh vực. Ngành công nghiệp và dịch vụ mới: Giống như internet đã sinh ra thương mại điện tử, mạng xã hội và phát trực tuyến, AI đang tạo ra những thị trường hoàn toàn mới, từ y học cá nhân hóa đến robot tiên tiến và cơ sở hạ tầng thông minh. Nâng cao ra quyết định: Khả năng xử lý lượng dữ liệu khổng lồ và xác định mẫu của AI cung cấp cho doanh nghiệp những hiểu biết vượt trội, dẫn đến các quyết định chiến lược thông tin hơn và tối ưu hóa phân bổ tài nguyên. Tăng tốc đổi mới: Các công cụ AI đang đẩy nhanh khám phá khoa học, phát triển thuốc và khoa học vật liệu, mở rộng ranh giới kiến thức và khả năng công nghệ của con người. Sự chuyển đổi kinh tế sâu sắc này có thể sẽ định nghĩa lại khả năng cạnh tranh toàn cầu và tạo ra cơ hội mới cho việc tạo ra của cải ở quy mô tương đương, nếu không vượt quá, các cuộc cách mạng công nghệ trong quá khứ. Điều hướng tương lai của các công ty khởi nghiệp AI Đối với các doanh nhân và nhà đầu tư trong lĩnh vực AI đang phát triển, việc hiểu động lực thị trường hiện tại là điều tối quan trọng. Mặc dù triển vọng về một bong bóng AI vỡ có vẻ đáng sợ, nó cũng mang đến cơ hội cho việc định vị chiến lược. Dưới đây là một số hiểu biết có thể thực hiện được cho những người tham gia vào các công ty khởi nghiệp AI: Tập trung vào vấn đề thực tế: Các công ty khởi nghiệp giải quyết các vấn đề thực sự, cấp bách với đề xuất giá trị hữu hình có nhiều khả năng vượt qua suy thoái thị trường. Tránh xây dựng giải pháp để tìm kiếm vấn đề. Mô hình kinh doanh bền vững: Ưu tiên tạo doanh thu và con đường rõ ràng đến lợi nhuận hơn là chiến lược tăng trưởng bằng mọi giá. Kinh tế đơn vị mạnh mẽ sẽ là chìa khóa. Hiệu quả vốn: Trong môi trường tài trợ có thể chặt chẽ hơn, việc sử dụng vốn hiệu quả trở nên quan trọng. Hoạt động tinh gọn và chi tiêu thận trọng có thể kéo dài thời gian hoạt động và tăng khả năng phục hồi. Đối tác chiến lược: Hợp tác với các công ty đã thành lập hoặc các công ty khởi nghiệp đổi mới khác có thể cung cấp quyền truy cập vào tài nguyên, kênh phân phối và chuyên môn, giảm thiểu một số rủi ro. Giữ chân nhân tài: Thu hút và giữ chân nhân tài AI hàng đầu là điều quan trọng. Xây dựng văn hóa công ty mạnh mẽ và cung cấp những thách thức hấp dẫn có thể tạo sự khác biệt cho một công ty khởi nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh. Bài học từ thời đại dot-com rất rõ ràng: mặc dù nhiều dự án đầu cơ thất bại, các công ty nền tảng tập trung vào việc tạo ra giá trị cuối cùng đã chiến thắng. Điều tương tự có thể đúng với các công ty khởi nghiệp AI. Đánh giá thẳng thắn của Bret Taylor về bong bóng AI không nên là nguyên nhân gây lo ngại, mà là lời kêu gọi cho sự lạc quan thông tin và hành động chiến lược. So sánh của ông với thời đại dot-com nhấn mạnh một sự thật quan trọng: mặc dù sự thái quá đầu cơ sẽ bị loại bỏ, cuộc cách mạng công nghệ nền tảng sẽ tồn tại và cuối cùng mang lại giá trị to lớn. Lời hứa dài hạn của AI để chuyển đổi nền kinh tế và xã hội vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Đối với những người tham gia vào hành trình này, dù là nhà đổi mới, nhà đầu t
Threshold
T$0.01519+1.19%
RealLink
REAL$0.08205+0.14%
Brainedge
LEARN$0.01556-0.51%
Chia sẻ
Coinstats2025/09/15 03:55
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó