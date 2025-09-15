2025-10-10 thứ sáu

Dự đoán giá Cardano: ADA sẵn sàng tăng 15% trong tháng 9, nhưng các nhà đầu tư ưa chuộng Altcoin DeFi này để có lợi nhuận lớn hơn trong đợt Bull Run

Dự đoán giá Cardano: ADA sẵn sàng tăng 15% trong tháng 9, nhưng các nhà đầu tư ưa chuộng Altcoin DeFi này để có lợi nhuận lớn hơn trong đợt Bull Run

Bài đăng Dự đoán giá Cardano: ADA sẵn sàng tăng 15% trong tháng 9, nhưng các nhà đầu tư ưa thích Altcoin DeFi này để có lợi nhuận lớn hơn trong thị trường Bull xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cardano (ADA) đang hoạt động tốt trong tháng 9 này, với dự đoán có thể tăng giá 15%. Trong khi đó, động lượng lớn hơn đang chuyển sang dự án DeFi đang lên, Mutuum Finance (MUTM), mà hầu hết các nhà đầu tư cho rằng sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều trong thị trường Bull tiếp theo. Mutuum Finance đã hoàn thành năm vòng presale với vòng thứ sáu vẫn đang diễn ra ở mức giá token 0,035 USD. Những nhà đầu tư mua token ngay bây giờ sẽ trải nghiệm ROI khổng lồ khi đồng tiền này vào thị trường mở. Presale đã có 16,280 người ủng hộ và đã huy động được hơn 15,68 triệu quỹ. Trong khi Cardano (ADA) đang duy trì vị thế của mình như một trong những blockchain lớp 1 hàng đầu, Mutuum Finance đang tăng động lượng với thái độ mới đối với cho vay phi tập trung và năng suất vốn, cung cấp cho các nhà đầu tư một góc nhìn thay thế trên thị trường. Phân tích giá Cardano và dự báo tháng 9 ADA hiện đang giao dịch ở mức giá 0,90 USD và các nhà phân tích đã dự đoán rằng nó có thể tăng 15 phần trăm trong tháng 9 do sức mạnh thị trường hiện tại. Blockchain này vẫn định hướng vào sự phát triển và áp dụng của hệ sinh thái rộng lớn hơn, và hiệu suất của nó phụ thuộc trực tiếp vào tình hình chung trên thị trường tiền mã hóa. Đồng thời, sự tập trung trên thị trường cũng đang được đặt vào các dự án DeFi mới nổi như Mutuum Finance Mutuum Finance và CertiK giới thiệu tiền thưởng Bug 50,000 USD Một quan hệ đối tác với CertiK đã được Mutuum Finance (MUTM) công bố để triển khai Chương trình tiền thưởng Bug 50,000 USD nhằm mời các nhà phát triển, chuyên gia bảo mật và hacker đạo đức tham gia dự án. Những người tham gia được thưởng khi họ tìm thấy và báo cáo các điểm yếu có thể ảnh hưởng đến bảo mật của giao thức. Số tiền thanh toán phụ thuộc vào bản chất của vấn đề (từ lỗi nhỏ đến mối đe dọa nghiêm trọng), và khoản thanh toán tối đa là 50,000 USD bằng USDT. Điều này sẽ làm cho giao thức trở nên linh hoạt hơn, bảo vệ người dùng,...
2025/09/15 09:09
Stablecoin YU Được Đảm Bảo Bằng Bitcoin Của Yala Mất Neo Giá Đô La Sau Vụ Khai Thác

Stablecoin YU Được Đảm Bảo Bằng Bitcoin Của Yala Mất Neo Giá Đô La Sau Vụ Khai Thác

Bài đăng Stablecoin YU được hỗ trợ bởi Bitcoin của Yala mất giá cố định với đồng đô la sau vụ tấn công đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đội ngũ cho biết họ đang hợp tác với SlowMist, một công ty khởi nghiệp về bảo mật blockchain, và các đối tác bảo mật khác trong cuộc điều tra vụ hack. Hơn nữa, đội ngũ đảm bảo với người dùng rằng tài sản của họ sẽ được an toàn và không có chức năng giao thức nào khác bị ảnh hưởng. Sau một "nỗ lực tấn công" đột ngột vào sáng Chủ nhật khiến stablecoin YU được hỗ trợ bởi Bitcoin của Yala giảm xuống dưới 0,2046 USD, nó không thể khôi phục lại giá cố định với đồng đô la. Trong một bài đăng trên X, đội ngũ Yala đã xác nhận sự việc và cho biết nó "đã ảnh hưởng ngắn hạn đến giá cố định của YU." Ngoài ra, đội ngũ cho biết họ đang hợp tác với SlowMist, một công ty khởi nghiệp về bảo mật blockchain, và các đối tác bảo mật khác trong cuộc điều tra vụ hack. Đội ngũ đã viết trong bài đăng mới nhất trên X: "Cập nhật: Tất cả tiền đều an toàn. Bitcoin được gửi vào Yala vẫn được tự quản lý hoặc trong kho, không có khoản nào bị mất. Chúng tôi đã xác định các vấn đề và, để đề phòng, đã tạm dừng một số tính năng sản phẩm. Vui lòng đợi tín hiệu xanh từ chúng tôi trước khi tham gia lại." Để làm cho mọi thứ ổn định hơn, Yala đã tắt các chức năng Chuyển đổi và cầu nối cross-chain. Trong một bài đăng tiếp theo, đội ngũ đảm bảo với người dùng rằng tài sản của họ sẽ được an toàn và không có chức năng giao thức nào khác bị ảnh hưởng. Thiệt hại chưa được tiết lộ Liệu vụ hack có thành công và gây ra thiệt hại hay không vẫn chưa được đội ngũ Yala tiết lộ. Tuy nhiên, theo Lookonchain, một công ty phân tích blockchain, kẻ tấn công đã lợi dụng giao thức Yala bằng cách tạo ra 120 triệu token YU trên Polygon (MATIC), và sau đó giao dịch 7,7 triệu YU lấy 7,700,000 USDC trên Solana và Ethereum blockchain. Theo Lookonchain, sau đó hacker đã chia USDC thành 1,501 ETH và gửi tiền đến nhiều ví khác nhau. Thêm 90 triệu YU vẫn chưa được chuyển qua cầu nối trên Polygon, và kẻ tấn công vẫn còn 22,29 triệu YU trên Solana và Ethereum. Một giá cố định 1 USD dự định sẽ là...
2025/09/15 08:44
Có Dấu Hiệu Rạn Nứt Xuất Hiện Trong Các Công Ty Nắm Giữ Bitcoin?

Có Dấu Hiệu Rạn Nứt Xuất Hiện Trong Các Công Ty Nắm Giữ Bitcoin?

Bài đăng Có Phải Đang Xuất Hiện Những Vết Nứt Trong Các Công Ty Kho Bạc Bitcoin? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong một thời gian, các công ty kho bạc Bitcoin dường như không thể ngăn cản. Cổ phần tăng vọt theo mỗi lần BTC tăng giá, và lời hứa nắm giữ lượng lớn Bitcoin đã làm sáng bảng cân đối kế toán từ New York đến Tokyo. Nhưng thời kỳ trăng mật chính thức kết thúc đối với một số công ty kho bạc Bitcoin. Thị trường tháng 9 đã rất khắc nghiệt, phơi bày những vết nứt và thử thách mọi người chơi trong lĩnh vực này. Đó là bởi vì hình thức mới của "ngân hàng Bitcoin" không miễn nhiễm với các cú sốc giá, mô hình kinh doanh gây nhầm lẫn, hoặc sự lo lắng của nhà đầu tư. Và gần đây, một số công ty đã chứng kiến giá cổ phiếu và phần thưởng của họ giảm mạnh theo thời gian thực. NAKA: Bài Kiểm Tra Áp Lực Không Ai Mong Muốn Ví dụ điển hình là cổ phiếu NAKA. Chỉ trong 10 ngày, NAKA đã giảm gần 35% trong ngày và tiếp tục biến động, khi các quyền chọn tăng vọt và thị trường chuyển sang bearish. Chủ tịch điều hành của NAKA, David Bailey, đã viết trên Twitter: "Lần cuối tôi kiểm tra, IV quyền chọn của chúng tôi ngụ ý chi phí vay 2000% (cao nhất quốc gia theo tôi biết), nghĩa là thị trường đang đặt cược mạnh chống lại chúng tôi." Điều gì gây ra sự hỗn loạn như vậy? Câu trả lời không đơn giản như "Bitcoin biến động." NAKA nằm trong một lĩnh vực đang phải đối mặt với nhiều hoài nghi hơn. Mô hình kết hợp giữa y tế và kho bạc phải đối mặt với sự không chắc chắn về quy định và đầu cơ mạnh mẽ trong chuỗi quyền chọn. Sự biến động đó được khuếch đại bất cứ khi nào đòn bẩy giảm hoặc tâm lý thị trường thay đổi. Trong các phiên gần đây, NAKA đã chứng kiến doanh số tăng đột biến và các chỉ báo kỹ thuật cảnh báo tình trạng "quá bán". Ngoài NAKA: Phần Thưởng, MNAV và Thất Bại S&P 500 của Strategy Các vấn đề không chỉ giới hạn ở Nakamoto, như Bailey đã bình luận trong một bài đăng khác: "Toàn bộ lĩnh vực kho bạc đang được kiểm tra, và điều đó là đúng đắn. Tài chính độc hại, các altcoin thất bại được đổi tên thành DAT, quá nhiều công ty thất bại không có kế hoạch hoặc tầm nhìn. Chính danh hiệu công ty kho bạc gây nhầm lẫn." Đối với Bailey, niềm tin là tất cả, nhưng ông cảnh báo: những ai không tạo ra giá trị thực sẽ giao dịch với mức chiết khấu hoặc bị loại bỏ bởi các nhà điều hành mạnh hơn. Trên khắp...
2025/09/15 08:18
Dự đoán thị trường Crypto: Bitcoin có nguy cơ mất $100,000? Shiba Inu (SHIB): Cú lừa lớn kết thúc đà tăng $0.00002, Mô hình nguy hiểm của Ethereum (ETH) ở mức $4,800

Dự đoán thị trường Crypto: Bitcoin có nguy cơ mất $100,000? Shiba Inu (SHIB): Cú lừa lớn kết thúc đà tăng $0.00002, Mô hình nguy hiểm của Ethereum (ETH) ở mức $4,800

Thị trường đối mặt với nguy cơ hồi quy nhanh chóng khi Bitcoin gặp khó khăn vào ngày 15/9
2025/09/15 08:10
Những bản án gây sốc trong vụ lừa đảo Crypto trị giá 1,6 tỷ đô la Hàn Quốc

Những bản án gây sốc trong vụ lừa đảo Crypto trị giá 1,6 tỷ đô la Hàn Quốc

BitcoinWorld Những Bản Án Gây Sốc Trong Vụ Lừa Đảo Crypto 1,6 Tỷ USD Tại Hàn Quốc Thế giới tiền mã hóa, dù mang lại tiềm năng to lớn, cũng thu hút những kẻ lừa đảo tinh vi. Một diễn biến gần đây từ Chi nhánh Cheonan của Tòa án Quận Daejeon làm nổi bật thực tế này: ba đồng phạm trong một vụ lừa đảo crypto quy mô lớn tại Hàn Quốc đã bị kết án. Kết quả pháp lý quan trọng này nhấn mạnh nỗ lực toàn cầu trong việc chống lại các vụ lừa đảo crypto tinh vi. Bản Án Cho Vụ Lừa Đảo Crypto 1,6 Tỷ USD Tại Hàn Quốc Ba cá nhân đã nhận án tù vì vai trò của họ trong vụ lừa đảo đầu tư "V Global" khét tiếng. Kế hoạch tinh vi này đã ảnh hưởng đến hơn 50,000 nạn nhân, dẫn đến tổng thiệt hại khoảng 2,2 nghìn tỷ won—một con số khổng lồ 1,6 tỷ USD. Vụ lừa đảo hoạt động từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021, để lại hậu quả tài chính tàn khốc trên diện rộng. Phán quyết: Mỗi bị cáo nhận án tù ba năm, hoãn thi hành trong năm năm, tùy thuộc vào hành vi tốt. Hình phạt tài chính: Tòa án ra lệnh tịch thu các khoản thu bất hợp pháp, từ 259 triệu won (188,000 USD) đến 606 triệu won (439,000 USD) cho mỗi cá nhân. Quy mô khổng lồ của vụ lừa đảo crypto tại Hàn Quốc này là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của các khuôn khổ quy định chặt chẽ và sự thận trọng của nhà đầu tư. Hiểu Về Cơ Chế Lừa Đảo "V Global" Vụ lừa đảo "V Global" là một mô hình Ponzi cổ điển, được ngụy trang như một khoản đầu tư tiền mã hóa hợp pháp. Những kẻ thực hiện dụ dỗ nạn nhân bằng những lời hứa về lợi nhuận cao, được đảm bảo, thường sử dụng cấu trúc tiếp thị đa cấp (MLM). Tiền từ nhà đầu tư mới trả cho những người tham gia trước đó, tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận cho đến khi sụp đổ. Những kế hoạch như vậy lợi dụng sự thiếu hiểu biết về công nghệ crypto. Nhiều nạn nhân, bị thu hút bởi sự giàu có nhanh chóng, không nhận ra dấu hiệu lừa đảo. Vụ việc V Global củng cố: nếu một khoản đầu tư có vẻ quá tốt đẹp để là sự thật, thì gần như chắc chắn là vậy. Bảo Vệ Bản Thân Khỏi Các Vụ Lừa Đảo Crypto Ngăn chặn các sự cố trong tương lai như vụ lừa đảo crypto tại Hàn Quốc này đòi hỏi sự thận trọng cá nhân, giáo dục công chúng và giám sát quy định cảnh giác. Dưới đây là những hiểu biết thiết thực cho các nhà đầu tư: Thẩm định: Nghiên cứu kỹ lưỡng bất kỳ nền tảng đầu tư nào. Xác minh thông tin công ty, người sáng lập và lịch sử hoạt động. Đặt câu hỏi về lợi nhuận được đảm bảo: Các khoản đầu tư crypto hợp pháp không thể đảm bảo lợi nhuận cao. Lợi nhuận cố định, cao bất thường là một dấu hiệu cảnh báo lớn. Tự giáo dục: Tìm hiểu về crypto và blockchain cơ bản. Kiến thức này giúp xác định các tuyên bố không thực tế hoặc gây hiểu lầm. Xác minh tuân thủ quy định: Kiểm tra xem nền tảng có đăng ký với các cơ quan tài chính liên quan không. Chống lại các chiến thuật gây áp lực: Những kẻ lừa đảo sử dụng chiến thuật bán hàng gây áp lực. Hãy dành thời gian, tham khảo ý kiến cố vấn đáng tin cậy và không bao giờ cảm thấy bị ép buộc. Báo cáo hoạt động đáng ngờ: Báo cáo các vụ lừa đảo tiềm ẩn cho cơ quan quản lý tài chính hoặc cơ quan thực thi pháp luật. Báo cáo của bạn giúp bảo vệ người khác. Áp dụng những thực hành này làm giảm đáng kể khả năng bị tổn thương trước các kế hoạch lừa đảo tinh vi. Tác Động Rộng Lớn Của Các Vụ Lừa Đảo Crypto Hậu quả của các vụ lừa đảo quy mô lớn như vụ V Global vượt ra ngoài những tổn thất tài chính trực tiếp. Những sự cố như vậy làm suy giảm niềm tin của công chúng vào ngành công nghiệp crypto hợp pháp, khiến các nhà đầu tư tiềm năng do dự và thường dẫn đến yêu cầu quy định chặt chẽ hơn. Vụ lừa đảo crypto tại Hàn Quốc này làm nổi bật chi phí xã hội lâu dài của tội phạm tài chính kỹ thuật số. Cơ quan thực thi pháp luật và hệ thống tư pháp đang thích nghi để giải quyết những tội phạm kỹ thuật số phức tạp này. Bản án gửi một thông điệp rõ ràng: những kẻ lừa đảo crypto sẽ phải đối mặt với công lý. Nó nhấn mạnh sự hợp tác quốc tế trong việc theo dõi các quỹ bất hợp pháp và bắt giữ thủ phạm. Bản án trong vụ lừa đảo V Global 1,6 tỷ USD đánh dấu một chiến thắng quan trọng chống lại gian lận tiền mã hóa. Mặc dù công lý đã được thực thi trong vụ lừa đảo crypto tại Hàn Quốc này, nó là một lời nhắc nhở mạnh mẽ cho tất cả những người tham gia thị trường crypto. Cảnh giác, giáo dục và thẩm định kỹ lưỡng là những biện pháp phòng vệ tốt nhất của bạn. Luôn cập nhật thông tin và thận trọng vẫn là điều tối quan trọng để bảo vệ các khoản đầu tư và thúc đẩy một hệ sinh thái crypto an toàn hơn. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs) Q1: Vụ lừa đảo "V Global" là gì? A1: Vụ lừa đảo "V Global" là một kế hoạch Ponzi quy mô lớn được ngụy trang như một nền tảng đầu tư tiền mã hóa hợp pháp, hứa hẹn lợi nhuận cao, được đảm bảo cho các nạn nhân. Q2: Có bao nhiêu nạn nhân bị ảnh hưởng bởi vụ lừa đảo crypto tại Hàn Quốc này? A2: Hơn 50,000 nạn nhân đã bị lừa đảo, mất khoảng 2,2 nghìn tỷ won, tương đương 1,6 tỷ USD. Q3: Bản án cho các đồng phạm trong vụ lừa đảo này là gì? A3: Ba cá nhân nhận án tù ba năm, hoãn thi hành trong năm năm, cùng với lệnh tịch thu hàng trăm triệu won thu lợi bất chính. Q4: Làm thế nào để nhà đầu tư tránh các vụ lừa đảo crypto tương tự? A4: Nhà đầu tư nên thực hiện thẩm định kỹ lưỡng, cảnh giác với lợi nhuận cao được đảm bảo, tự giáo dục về kiến thức crypto cơ bản, xác minh tuân thủ quy định, chống lại các chiến thuật gây áp lực và báo cáo các hoạt động đáng ngờ. Q5: Tác động rộng lớn của các vụ lừa đảo crypto quy mô lớn như vậy là gì? A5: Những vụ việc này làm suy giảm niềm tin của công chúng vào ngành công nghiệp crypto hợp pháp, ngăn cản các nhà đầu tư mới và thường dẫn đến yêu cầu quy định chặt chẽ hơn, làm nổi bật chi phí xã hội và uy tín đáng kể. Bạn thấy bài viết này có thông tin hữu ích? Hãy chia sẻ với mạng lưới của bạn để giúp nâng cao nhận thức về gian lận tiền mã hóa và trao quyền cho người khác bảo vệ khoản đầu tư của họ trong không gian tài sản kỹ thuật số! Để tìm hiểu thêm về xu hướng thị trường crypto mới nhất, hãy khám phá bài viết của chúng tôi về những phát triển quan trọng định hình việc áp dụng tiền mã hóa của các tổ chức. Bài viết Những Bản Án Gây Sốc Trong Vụ Lừa Đảo Crypto 1,6 Tỷ USD Tại Hàn Quốc xuất hiện lần đầu trên BitcoinWorld.
2025/09/15 07:55
Đồng sáng lập Ethereum Nói Rằng Quy định về AI Có Thể Kết thúc Trong Thảm họa

Đồng sáng lập Ethereum Nói Rằng Quy định về AI Có Thể Kết thúc Trong Thảm họa

Cảnh báo của ông đến vào thời điểm cuộc thảo luận về AI Agent điều hành các hệ thống tài chính và tổ chức đang nóng lên, [...] Bài viết Đồng sáng lập Ethereum Cho Biết Quy Tắc AI Có Thể Kết Thúc Trong Thảm Họa xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
2025/09/15 07:50
Cập nhật Cardano: Crypto nào là tốt nhất để mua hôm nay cho lợi nhuận cao nhất?

Cập nhật Cardano: Crypto nào là tốt nhất để mua hôm nay cho lợi nhuận cao nhất?

Bài đăng Cardano Updates: Crypto nào là tốt nhất để mua hôm nay cho lợi nhuận cao nhất? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đối với những người đang tìm kiếm cơ hội Crypto sinh lời, những tên tuổi đã được thiết lập như Cardano và các dự án mới nổi như Layer Brett đang thống trị các cuộc trò chuyện. Nhưng $LBRETT đang bắt đầu dẫn đầu với tư cách là Crypto tốt nhất để mua ngay hôm nay. Meme coin Layer 2 thế hệ tiếp theo này kết hợp văn hóa meme với tiện ích blockchain thực tế, mang đến sự kết hợp độc đáo giữa năng lượng cộng đồng và hiệu suất kỹ thuật. Tại sao các nhà giao dịch đang hướng đến Layer Brett cho lợi nhuận cao Layer Brett đưa ra câu trả lời thuyết phục cho câu hỏi, Crypto nào là tốt nhất để mua hôm nay cho lợi nhuận cao nhất? Meme coin truyền thống thường bị mắc kẹt trên các chuỗi chậm, tắc nghẽn với tiện ích bằng không. Layer Brett thoát khỏi điều đó. Dự án này tận dụng công nghệ Ethereum Layer 2, mở khóa thông lượng với giao dịch nhanh như chớp và giảm đáng kể phí gas, xuống thấp tới $0.0001. Thiết kế chuyên dụng của nó cung cấp Khả năng mở rộng và hiệu suất vượt trội so với các token meme cơ bản, khiến nó trở thành một đối thủ mạnh mẽ. Layer Brett là Meme coin Layer 2 thế hệ tiếp theo được xây dựng trên Ethereum, kết hợp văn hóa viral với các giải pháp mở rộng blockchain hợp pháp. Nó không chỉ là một token meme khác; đó là Layer Brett với mục đích, có hệ sinh thái đang phát triển bao gồm Staking, phần thưởng token và kế hoạch cho chức năng Layer 2 hoàn chỉnh. Dự án này nhằm mục đích phá vỡ bối cảnh token meme bằng cách cung cấp khả năng mở rộng blockchain trong thế giới thực. Layer Brett đạt được tốc độ và chi phí thấp bằng cách xử lý giao dịch off-chain, trong khi vẫn neo vào Ethereum để phân cấp và bảo mật. Thiết kế này nén phí và rút ngắn thời gian chờ đợi. Người dùng có thể mua và stake $LBRETT trong vài giây: kết nối MetaMask hoặc Trust Wallet, chọn phương thức Thanh toán (ETH, USDT, hoặc BNB), và mua. Phần thưởng Staking được khuếch đại do chi phí vận hành thấp hơn nhờ khả năng mở rộng Layer 2. Đó là một quá trình liền mạch. Cập nhật Cardano thay đổi cuộc trò chuyện về các lựa chọn thay thế trên thị trường Lựa chọn thay thế thị trường chung từ lâu đã bị thống trị bởi các token meme cũ hơn hoặc các mạng Layer 1 cũ thiếu đổi mới thực sự...
2025/09/15 07:16
Nhà phân tích so sánh dự báo về Cardano và Solana, và Pepeto được công bố là crypto tốt nhất để mua năm 2025

Nhà phân tích so sánh dự báo về Cardano và Solana, và Pepeto được công bố là crypto tốt nhất để mua năm 2025

Bài đăng Nhà phân tích so sánh dự báo Cardano và Solana, và Pepeto được công bố là tiền mã hóa tốt nhất để mua năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 15 Tháng 9 2025 | 01:55 Đồng tiền mã hóa nào sẽ dẫn đầu đợt tăng giá này và tạo ra lợi nhuận có thể thay đổi danh mục đầu tư? Với Bitcoin Halving đã qua và một chu kỳ mới bắt đầu, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ Cardano và Solana, cả hai đều có thành tích lịch sử mạnh mẽ. Tuy nhiên, một đối thủ đang nổi lên khác là Pepeto (PEPETO), vẫn đang trong giai đoạn presale với giá chỉ $0,000000153 và đã huy động được hơn $6,6 triệu. Câu hỏi lớn hiện nay là liệu Pepeto có thể vượt trội hơn các dự án đã được thiết lập này và trở thành tiền mã hóa tốt nhất để mua ngay bây giờ, thu hút sự nhiệt tình của thị trường sớm và tiềm năng lợi nhuận. Dự đoán giá Cardano: Quỹ đạo tăng trưởng chậm Cardano (ADA) nổi tiếng với sự phát triển tập trung vào nghiên cứu, nhưng tốc độ chậm của nó thường thử thách sự kiên nhẫn của nhà đầu tư. Các nhà phân tích hiện tại dự đoán ADA sẽ giao dịch giữa $0,40 và $0,65 trong ngắn hạn, với dự báo năm 2025 trung bình khoảng $1,20 nếu việc áp dụng tăng tốc. Mặc dù hệ sinh thái của nó đang phát triển với các hợp đồng thông minh mới và các dự án DeFi, tiến độ vẫn ổn định hơn là nhanh chóng. Nếu không có tăng trưởng nhanh hơn hoặc hỗ trợ bán lẻ tăng lên, lợi nhuận của Cardano có thể vẫn khiêm tốn so với các dự án tiềm năng cao khác đang thống trị chu kỳ này, hạn chế tiềm năng tăng giá ngắn hạn. Dự đoán giá Solana: Lợi nhuận nhanh chóng với rủi ro tăng cao Solana (SOL) vẫn là một trong những blockchain hoạt động tích cực nhất, được thúc đẩy bởi tốc độ nhanh và chi phí giao dịch thấp, thúc đẩy NFT, DeFi và ra mắt token. Tuy nhiên, vẫn còn những lo ngại. Mạng lưới đã trải qua nhiều lần gián đoạn làm dừng giao dịch, gây ra câu hỏi về độ tin cậy dài hạn. Các nhà quan sát thị trường cũng nhấn mạnh tính biến động cao, với các token pump và dump khiến các nhà đầu tư lớn thận trọng. Hiện tại, Solana giao dịch ở mức $240, dao động giữa $230 và $240 trong 24 giờ qua, và vốn hóa thị trường vượt quá $118 tỷ. Nhà phân tích tin rằng đột phá trên $250 có thể đẩy SOL hướng tới $270–$280, với dự báo dài hạn năm 2025 trung bình gần $330 và mức cao khoảng $390. Tuy nhiên, rủi ro bao gồm việc rút lui về $200 nếu động lượng giảm. Với những...
2025/09/15 06:57
Các trang web Poker mới tốt nhất cho Giao dịch tiền mặt trực tiếp, Giải đấu & Freerolls

Các trang web Poker mới tốt nhất cho Giao dịch tiền mặt trực tiếp, Giải đấu & Freerolls

Trong bối cảnh iGaming phát triển nhanh chóng, nơi sự đổi mới thúc đẩy khả năng cạnh tranh, các trang poker mới tốt nhất không nhất thiết là những nền tảng mới ra mắt gần đây, mà là những trang liên tục bổ sung trò chơi mới, khuyến mãi và giải đấu, đảm bảo người chơi chuyên nghiệp luôn có điều gì đó mới mẻ để tận hưởng mỗi khi họ ghé thăm. Thú vị là, khá nhiều cái tên xuất sắc ở khía cạnh này trong khi vẫn duy trì sự nhất quán với [...]
2025/09/15 06:41
Giá XRP sắp bùng nổ? Nhà giao dịch cảnh báo: 'Đừng nói là bạn không được báo trước'

Giá XRP sắp bùng nổ? Nhà giao dịch cảnh báo: 'Đừng nói là bạn không được báo trước'

Các nhà giao dịch XRP gần đây có nhiều điều để bàn luận, nhưng một giọng nói nổi bật giữa những ồn ào là YouTuber và nhà giao dịch Stock Moe. Trong bản cập nhật mới nhất của mình, anh không hề kiềm chế - chỉ ra rằng thiết lập của XRP đang trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày và động thái tiếp theo có thể khiến nhiều người bất ngờ. Cảnh báo thẳng thắn của anh đến
2025/09/15 06:30
