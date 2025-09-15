Sàn giao dịch MEXC
Sự Trỗi Dậy của RWA (Tài sản thế giới thực) trong Crypto: Tại Sao Tài Sản Token Hóa Là Làn Sóng Lớn Tiếp Theo
Nếu bạn đã theo dõi các xu hướng thị trường mới nhất trong năm 2025, bạn sẽ nhận thấy ngày càng nhiều nhà đầu tư, tổ chức đầu tư và thậm chí cả chính phủ đang nói về tokenization. Tại sao? Bởi vì RWA đang kết nối tài chính truyền thống (TradFi) và Web3 theo những cách có thể định hình lại cách chúng ta tiết kiệm, đầu tư và xây dựng tài sản.
Meme Coin Nào Tốt Nhất Cho Năm 2025?
Bài đăng Meme Coin nào tốt nhất cho năm 2025? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Meme coin đang nóng lên trở lại, và cuối năm 2025 có thể quyết định liệu một đồng nào đó thực sự thống trị. Dogecoin đã có ETF riêng tại Mỹ, Shiba Inu đang đốt token với tốc độ kỷ lục, và một đối thủ mới — Layer Brett — đang kết hợp năng lượng meme với sức mạnh blockchain thực sự. Nhưng đồng coin nào có vị thế tốt nhất để tăng trưởng khi thị trường thay đổi? Trong bài viết này, chúng tôi đi sâu vào động lực ETF của Dogecoin, sự thăng tiến bùng nổ của Shiba Inu, và lý do tại sao Layer Brett được coi là tiền điện tử tốt nhất để đầu tư ngay bây giờ. Layer Brett: Văn hóa Meme kết hợp với sức mạnh Blockchain thực sự Các Layer 2 của Ethereum được ước tính sẽ xử lý hơn 10 nghìn tỷ đô la mỗi năm vào năm 2027. Khả năng mở rộng, phí gas rẻ hơn và tốc độ đang thúc đẩy sự tăng trưởng đó. Layer Brett được xây dựng để đáp ứng nhu cầu này. Nó cho phép giao dịch gần như tức thì và giảm chi phí gas xuống còn vài xu, trong khi vẫn gắn kết với Ethereum để đảm bảo an ninh. Không giống như các memecoin không có tiện ích, Layer Brett kết hợp năng lượng meme với hiệu suất blockchain thực sự. Đó là lý do tại sao nhiều người coi nó là một trong những tiền điện tử tốt nhất để đầu tư ngay bây giờ. Những người tham gia sớm của $LBRETT có thể stake và nhận phần thưởng lớn – hiện tại hơn 700% APY. Tỷ lệ này đang giảm nhanh khi có nhiều người stake hơn, tạo ra sự cấp bách. Phần thưởng được phân phối ở mức 385,8 $LBRETT cho mỗi khối ETH trong 2 năm, đảm bảo cho nhà đầu tư một dòng thu nhập dài hạn. Giá presale chỉ là 0,0058 đô la, và hơn 3,5 triệu đô la đã được huy động. Ngoài ra còn có quà tặng trị giá 1 triệu đô la cho các nhà đầu tư presale. Với tốc độ, staking và sự nhiệt tình của cộng đồng, Layer Brett đang định hình để trở thành tiền điện tử tốt nhất để mua vào năm 2025. Động lực ETF của Dogecoin Giá Dogecoin đang tiến gần mức 0,30 đô la. Nó đã tăng vọt gần 40% trong tuần qua sau khi ETF Dogecoin đầu tiên của Mỹ ra mắt. Khối lượng giao dịch đã gần đạt 7 tỷ đô la, thể hiện sự quan tâm đáng kể. Các cá voi đã mua...
MYX Finance Là Gì Và Tại Sao Nó Tăng 1100% Trong 7 Ngày Qua – Có Phải Đây Là Tiền Mã Hóa Tốt Nhất Để Mua Ngay Bây Giờ?
Bài đăng MYX Finance Là Gì Và Tại Sao Nó Tăng 1100% Trong 7 Ngày Qua - Đây Có Phải Là Crypto Tốt Nhất Để Mua Ngay Bây Giờ? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. MYX Finance gần đây đã thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường, tăng vọt hơn 1100% chỉ trong bảy ngày qua. Đợt tăng trưởng bùng nổ này khiến nhiều người tự hỏi: Đây có phải là crypto tốt nhất để mua ngay bây giờ, hay có những cơ hội thay thế đang xuất hiện? Trong khi MYX cho thấy những gì có thể xảy ra, đợt bán trước của Layer Brett mang đến một con đường riêng biệt, kết hợp sức hấp dẫn của meme coin với tiện ích Layer 2 hữu hình và phần thưởng staking cao. Đây là một lựa chọn thay thế hấp dẫn. Đợt Tăng Trưởng Bùng Nổ Của MYX Finance Và Bối Cảnh Thị Trường Hiệu suất gần đây của MYX thực sự rất ấn tượng. Sàn giao dịch phái sinh phi tập trung này đã chứng kiến giá của nó tăng từ mức ATL vào tháng 6 lên gần 19 USD vào tháng 9, đánh dấu mức tăng hơn 40,000%. MYX có vốn hóa thị trường khoảng 1,88 tỷ USD và khối lượng giao dịch trong 24h khoảng 209 triệu USD. ATH của nó là 18,92 USD đạt được chỉ vài ngày trước, vào ngày 11 tháng 9 năm 2025. Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh chóng này đi kèm với Biến động cực độ, bao gồm cả những biến động trong ngày có thể vượt quá 200%. Đối với một số nhà đầu tư, câu hỏi đặt ra là: động lực này có bền vững không? Layer Brett: Nơi Văn Hóa Meme Gặp Gỡ Tiện Ích Blockchain Giữa những đợt tăng giá biến động của các token như MYX, một đối thủ mới đang đưa ra một cách tiếp cận khác. Layer Brett là một meme coin Layer 2 thế hệ tiếp theo được xây dựng trên Ethereum blockchain, kết hợp văn hóa meme với tiện ích blockchain. $LBRETT được thiết kế để đạt hiệu suất cao. Nó xử lý hoạt động off-chain, từ đó mở khóa thông lượng và rút ngắn thời gian chờ đợi. Chức năng Layer 2 riêng biệt này định vị Layer Brett như một dự án vừa có năng lượng cộng đồng vừa có khả năng mở rộng thực tế. Mở Khóa Giá Trị: Lợi Thế Của Layer Brett Layer Brett giới thiệu một hệ sinh thái mạnh mẽ được xây dựng dựa trên tốc độ, hiệu quả và phần thưởng. Bằng cách tận dụng công nghệ Layer 2 của Ethereum, nó cung cấp các giao dịch nhanh như chớp và giảm đáng kể phí gas; các báo cáo đề cập đến phí thấp chỉ 0,0001 USD cho mỗi giao dịch. Đợt bán trước đang diễn ra, với giá $LBRETT chỉ 0,0058 USD. Những người tham gia sớm...
Chiefs Đang Phụ Thuộc Quá Nhiều Vào Đôi Chân Của Patrick Mahomes
Bài đăng Chiefs Đang Dựa Vào Đôi Chân Của Patrick Mahomes Quá Nhiều xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Safety Philadelphia Eagles Andrew Mukuba cố gắng ngăn cản quarterback Kansas City Chiefs Patrick Mahomes trong quý hai của trận đấu vào ngày 14/09/2025 tại Kansas City, Mo. (AP Photo/Reed Hoffmann) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. Quarterback Kansas City Chiefs Patrick Mahomes đã có số yard chạy nhiều nhất từ trước đến nay trong một trận đấu mùa giải thường lệ, và một trong số đó đến từ một pha bóng ngoạn mục, khi anh húc ngã một hậu vệ của Philadelphia Eagles. Nhưng đó thực sự là điều không tốt vì một vài lý do. Thứ nhất, Mahomes đang nhận quá nhiều va chạm ở giai đoạn đầu mùa giải này. Sau khi hai lần hạ vai húc vào hậu vệ đối phương trong Tuần Một khi chạy để giành first down, anh đã dùng vai trái húc vào safety Eagles Andrew Mukuba để giành 6 yard trong Tuần Hai và tiếp theo first down đó với một pha chạy ghi bàn 13 yard ở lượt chơi tiếp theo. "Anh ấy tập luyện theo cách đó," huấn luyện viên trưởng Chiefs Andy Reid nói. "Anh ấy sẽ không bỏ lỡ cơ hội nếu có." Mặc dù Reid bảo vệ chiến thuật này và Mahomes đã sử dụng vai không ném bóng của mình để chuyển đổi tình huống 3rd and 5 đó trước Mukuba, nhưng thật đáng lo ngại khi để tài sản giá trị nhất của bạn — theo đúng nghĩa đen với giá trị 450 triệu đô la trong 10 năm — lao mình vào các hậu vệ. "Tôi không muốn thấy anh ấy nhận những cú va chạm lớn," Reid nói. "Nhưng anh ấy là một người rất hiếu thắng." Mahomes cho biết anh đã chạy được 66 yard — con số mà anh chỉ từng đạt được trong chiến thắng Super Bowl LVIII trước San Francisco 49ers và vượt qua trong trận thắng playoff vòng chia bảng nổi tiếng "13 giây" trước Buffalo Bills — bởi vì Eagles đang chơi nhiều phòng ngự kèm người, để lại các làn chạy trống. "Tôi thường không cố chạy qua những người to lớn," Mahomes nói. "Tôi đã làm tốt việc bảo vệ bản thân. Bạn phải...
Yala: Tài sản bị đánh cắp đã được xác định trên chuỗi và đang tích cực làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để khôi phục chúng.
PANews đưa tin vào ngày 15 tháng 9 rằng Yala đã phát hành bản cập nhật trên nền tảng X của mình về sự cố bảo mật gần đây. Bản cập nhật cho biết lỗ hổng đã dẫn đến việc chuyển tiền trái phép, nhưng tình hình hiện đã được kiểm soát hoàn toàn. Công ty đã xác định được tài sản bị đánh cắp on-chain và đang tích cực làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để thu hồi các khoản tổn thất. Công ty đã cam kết thực hiện các biện pháp sau: 1. Đảm bảo thanh khoản đầy đủ: Tất cả các nguồn quỹ đã cạn kiệt sẽ được bổ sung đầy đủ, đảm bảo rằng mọi người dùng có thể chuyển đổi token YU sang USDC theo tỷ lệ 1:1; 2. Minh bạch thông tin: Một lộ trình rõ ràng phác thảo kế hoạch khôi phục thanh khoản và nâng cao bảo mật hệ thống sẽ được công bố trong vòng 48 giờ tới. Dữ liệu Coingecko cho thấy giá của stablecoin YU của Yala hiện là 0,11 USD và chưa khôi phục được mức neo của nó.
Sự trở lại mức $300 của Monero: Mặc dù có Reorg, các Nhà giao dịch bị Đốt cháy khi các vị thế Short tan thành khói
Trong khi mạng Monero gần đây đã chịu một đòn mạnh với việc tái cấu trúc 18 block, XMR đã tăng gần 7% trong 24 giờ qua, vượt qua mức 300 USD. Chuỗi Monero bị tái cấu trúc, nhưng giá vẫn tăng với lợi nhuận. Vào lúc 7:55 tối Chủ nhật, ngay trước khi tuần mới bắt đầu, monero (XMR) đang được giao dịch ở mức 306 USD một [...]
Nguồn cung Stablecoin trên Ethereum blockchain đạt mức cao nhất mọi thời đại là 168 tỷ đô la
PANews đưa tin vào ngày 15/9 rằng theo Cointelegraph, nguồn cung stablecoin trên Ethereum blockchain đã đạt mức cao kỷ lục 168 tỷ USD.
Cách cắt giảm phí 60% của TRON có thể định hình lại các khoản thanh toán stablecoin
Kích thước giao dịch trung bình trong những tháng gần đây đã ổn định trên TRON, nhưng đã giảm trên Ethereum
Crypto Không Phải Web 3.0—Đó Là Giai Đoạn Tiếp Theo Của Chủ Nghĩa Tư Bản, Theo Lời Giám Đốc Điều Hành Crypto
Cuộc tranh luận đang diễn ra về bản chất của công nghệ blockchain và những ảnh hưởng rộng lớn hơn của nó tiếp tục định hình tương lai của tài sản kỹ thuật số. Một phân tích gần đây thách thức quan niệm phổ biến cho rằng tiền điện tử và các ứng dụng phi tập trung đại diện cho tương lai của Web 3.0, thay vào đó lập luận rằng những gì chúng ta đang chứng kiến được mô tả chính xác hơn là "Chủ nghĩa tư bản 2.0." Quan điểm này gợi ra một [...]
Ripple có IPO vào năm 2025? John Deaton khơi mào cuộc tranh luận giữa các nhà đầu tư
Bài đăng Will Ripple IPO in 2025? John Deaton Sparks Investor Debate xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Một nhà đầu tư gần đây đã chia sẻ một lá thư từ Cherokee Acquisition, một công ty mua các Khiếu nại Phá sản tài chính và khó khăn. Lá thư tiết lộ sự quan tâm của Cherokee trong việc mua lại các khiếu nại liên quan đến Linqto Texas, LLC (Vụ án số 25-90186) với Giá giảm. Đề xuất của Cherokee Cherokee đưa ra hai phạm vi cho giá Bid của họ: các khiếu nại trên 100,000 đô la được định giá từ 70% đến 75%, ...
