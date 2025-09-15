2025-10-10 thứ sáu

3 Điều Có Thể Tác Động Đến Thị Trường Tiền Mã Hoá Khi Quyết Định Của Fed Đang Cận Kề

Một tuần bận rộn đang chờ đợi trong lịch kinh tế của Hoa Kỳ, với tất cả sự chú ý đổ dồn vào ngân hàng trung ương vào thứ Tư.
CryptoPotato2025/09/15 12:34
Shiba Inu (SHIB) Biến $1000 thành $1M trong Chu kỳ Bull Gần nhất, Nhà phân tích Phát hiện Đồng Tiền Mới Có Thể Làm Điều Tương Tự Vào Năm 2026

Bài đăng Shiba Inu (SHIB) Biến $1000 thành $1M Trong Chu Kỳ Bull Gần Nhất, Nhà phân tích Phát Hiện Đồng Coin Mới Có Thể Làm Điều Tương Tự Vào Năm 2026 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bài đăng Shiba Inu (SHIB) Biến $1000 thành $1M Trong Chu Kỳ Bull Gần Nhất, Nhà phân tích Phát Hiện Đồng Coin Mới Có Thể Làm Điều Tương Tự Vào Năm 2026 xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Mỗi đợt bull run đều có ngôi sao đột phá của riêng nó. Ngôi sao lúc đó là Meme coin Shiba Inu (SHIB), đã biến khoản đầu tư $1,000 thành $1 triệu cho những nhà đầu tư sớm nhất. Điều này xảy ra vào năm 2021. Đây không chỉ là một cú may mắn. SHIB đã xuất hiện trên thị trường đúng thời điểm, kết hợp với văn hóa viral và sự hype mạnh mẽ từ cộng đồng. Nhà phân tích cho biết cách thiết lập đang lặp lại, nhưng ánh đèn sân khấu đã chuyển hướng lần này. Đồng coin này thu hút những so sánh với một gã khổng lồ presale đã huy động được $24,6 triệu và đang chạy qua Giai đoạn 12 với gần như tất cả token đã được bán. Đối với các nhà giao dịch săn tìm "SHIB tiếp theo," nhà phân tích không chỉ đang suy đoán; họ đang chỉ ra LILPEPE là ứng cử viên hàng đầu cho một màn tái diễn vào năm 2026. Từ Chó đến Ếch: Tại Sao Các Nhà Giao Dịch Đang Theo Dõi LILPEPE Hãy gặp Little Pepe (LILPEPE), một meme token đang âm thầm càn quét qua presale của nó với động lực đáng kinh ngạc. Hiện đang ở chặng cuối của Giai đoạn 12, dự án đã bán được 97,48% token, huy động $24,6 triệu trên tổng số $25,475 triệu cap. Kiểu hấp thụ đó không phổ biến, đặc biệt khi thị trường rộng lớn hơn đang trong trạng thái chờ đợi. Điều làm LILPEPE khác biệt là nó không chỉ đuổi theo di sản meme của SHIB. Nó đang giới thiệu các lớp tính năng do cộng đồng điều khiển, Tokenomics đầy tham vọng, và các ưu đãi game hoá cung cấp cho người nắm giữ nhiều hơn chỉ là đầu cơ giá. Đó là những gì nhà phân tích gọi là dự án "Meme coin làn sóng thứ hai" vượt ra ngoài hype với các tiện ích và sự tương tác được tích hợp sẵn. Và thời điểm không thể sắc nét hơn. Với hệ sinh thái Ethereum blockchain đang nóng lên trước chu kỳ bull 2025-2026, các token ERC-20 như LILPEPE đang ở vị trí tốt để thu hút thanh khoản khi đám đông bán lẻ quay trở lại.…
BitcoinEthereumNews2025/09/15 12:25
Quỹ Ethereum Chia Sẻ Lộ Trình Để Cải Thiện Khả năng tương tác của blockchain

Bài đăng Ethereum Foundation Cổ phần Lộ trình để Cải thiện Quyền riêng tư Blockchain xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ethereum Foundation tiết lộ lộ trình quyền riêng tư blockchain nâng cao giao dịch an toàn, bỏ phiếu riêng tư và bảo vệ người dùng bằng cách sử dụng công cụ Bằng chứng Zero-knowledge và mật mã nâng cao. Ethereum Foundation đã công bố kế hoạch mới để mang lại quyền riêng tư hoàn toàn cho mạng Ethereum. Kế hoạch này sẽ mang đến các tính năng bảo mật mạnh mẽ cho lớp cơ sở của Ethereum, còn được gọi là lớp 1. [...] Bài đăng Ethereum Foundation Cổ phần Lộ trình để Cải thiện Quyền riêng tư Blockchain xuất hiện đầu tiên trên Live Bitcoin News. Nguồn: https://www.livebitcoinnews.com/ethereum-foundation-shares-roadmap-to-improve-blockchain-privacy/
BitcoinEthereumNews2025/09/15 11:49
Khẩn cấp: Nemo Protocol ra mắt NEOM Debt Tokens để Bồi thường vụ hack

BitcoinWorld Khẩn cấp: Nemo Protocol ra mắt Token nợ NEOM để Bồi thường sau vụ Hack Thế giới tiền mã hóa thường xuyên đối mặt với những thách thức bất ngờ, và các sự kiện gần đây tại Nemo Protocol là một lời nhắc nhở rõ ràng. Sau vụ vi phạm bảo mật gần đây, nền tảng giao dịch dựa trên Sui (SUI) đang thực hiện hành động quyết đoán để hỗ trợ cộng đồng của mình. Nemo Protocol đã công bố kế hoạch đổi mới để phát hành token nợ NEOM tạm thời như một thành phần cốt lõi trong chiến lược Bồi thường cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ hack. Động thái này nhấn mạnh cách tiếp cận chủ động để khôi phục niềm tin và đảm bảo sự phục hồi cho nạn nhân. Token nợ NEOM là gì? Nemo Protocol, một nền tảng giao dịch phi tập trung hoạt động trên blockchain Sui, gần đây đã trải qua một sự cố bảo mật nghiêm trọng. Sự kiện đáng tiếc này đã dẫn đến tổn thất cho nhiều người dùng, khiến đội ngũ của giao thức phải phản ứng ngay lập tức. Để giải quyết tình hình, Nemo Protocol đang giới thiệu token nợ NEOM, một giải pháp độc đáo được thiết kế để cung cấp Bồi thường linh hoạt và ổn định. Những token này không chỉ là tài sản kỹ thuật số thông thường; chúng được thiết kế đặc biệt để đại diện cho khoản nợ mà giao thức nợ người dùng của mình. Quan trọng là, mỗi token nợ NEOM sẽ được đảm bảo bằng đô la Mỹ, đảm bảo giá trị ổn định cho nạn nhân. Sự hỗ trợ này là một tính năng quan trọng, nhằm giảm thiểu biến động hơn nữa cho những người đã trải qua tổn thất. Tại sao Token nợ NEOM là lựa chọn ưu tiên cho việc Bồi thường? Quyết định phát hành token nợ NEOM mang lại một số lợi thế thuyết phục cho nạn nhân. Thay vì thanh toán trực tiếp bằng đô la ngay lập tức, điều có thể không phù hợp với sở thích của mọi người hoặc quy định tài chính khu vực, những token này cung cấp một giải pháp thay thế. Nạn nhân không muốn nhận thanh toán trực tiếp bằng đô la sẽ có tùy chọn nhận token nợ NEOM. Tính ổn định: Được đảm bảo bằng đô la Mỹ, token nợ NEOM cung cấp giá trị ổn định, bảo vệ người nhận khỏi các biến động thị trường hơn nữa. Tính linh hoạt: Cách tiếp cận này cung cấp sự lựa chọn. Người dùng có thể giữ token, có khả năng đổi chúng sau này, hoặc sử dụng chúng trong hệ sinh thái Nemo Protocol như đã chỉ định. Tính minh bạch: Việc phát hành những token này cung cấp một bản ghi rõ ràng, có thể kiểm toán về việc Bồi thường, tăng cường niềm tin và trách nhiệm giải trình. Chiến lược này thể hiện cam kết của Nemo Protocol trong việc tìm ra giải pháp công bằng và lấy người dùng làm trung tâm trong thời điểm đầy thách thức. Nó thừa nhận nhu cầu đa dạng của cơ sở người dùng, cung cấp con đường phục hồi phù hợp. Token nợ NEOM sẽ được phân phối và đổi như thế nào? Cơ chế chính xác của việc phân phối và đổi token nợ NEOM là rất quan trọng đối với nạn nhân. Nemo Protocol dự định phân phối những token này cho người dùng đủ điều kiện dựa trên tổn thất đã được xác minh từ vụ hack. Quá trình này có thể liên quan đến cổng yêu cầu hoặc token airdrop trực tiếp đến các địa chỉ ví bị ảnh hưởng. Mặc dù token là tạm thời, cơ chế đổi của chúng sẽ được nêu rõ ràng. Người dùng sẽ có tùy chọn chuyển đổi token nợ NEOM của họ trở lại đô la Mỹ vào một ngày cụ thể sau đó, hoặc có thể sử dụng chúng cho các mục đích khác trong hệ sinh thái Nemo Protocol. Chi tiết về thời gian đổi và bất kỳ thủ tục liên quan nào sẽ được đội ngũ Nemo Protocol truyền đạt một cách minh bạch. Việc triển khai hệ thống này đòi hỏi sự lập kế hoạch và thực hiện cẩn thận để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả. Nemo Protocol dự kiến sẽ cung cấp hướng dẫn toàn diện cho tất cả người dùng bị ảnh hưởng, đảm bảo họ hiểu các tùy chọn của mình và các bước liên quan đến việc yêu cầu và sử dụng Bồi thường của họ. Điều này có ý nghĩa gì đối với tương lai của Nemo Protocol? Việc giới thiệu token nợ NEOM không chỉ là một cơ chế Bồi thường; đó là một bước quan trọng trong hành trình của Nemo Protocol để xây dựng lại niềm tin và củng cố nền tảng của mình. Bằng cách giải quyết hậu quả của vụ hack một cách chủ động và minh bạch, giao thức nhằm thể hiện khả năng phục hồi và cam kết mạnh mẽ với cộng đồng của mình. Trong tương lai, Nemo Protocol chắc chắn sẽ tập trung vào việc nâng cao cơ sở hạ tầng bảo mật, triển khai các quy trình kiểm toán mạnh mẽ hơn và thúc đẩy môi trường an toàn hơn cho người dùng. Sự cố này, mặc dù đáng tiếc, nhưng mang lại cơ hội để giao thức trở nên mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn. Kết luận: Con đường phục hồi với Token nợ NEOM Quyết định phát hành token nợ NEOM của Nemo Protocol thể hiện cách tiếp cận chu đáo và lấy người dùng làm trung tâm đối với việc Bồi thường sau vụ hack. Bằng cách cung cấp một giải pháp thay thế ổn định, được hỗ trợ bằng đô la cho các khoản thanh toán trực tiếp, giao thức đang trao quyền cho nạn nhân với sự lựa chọn và ổn định trong giai đoạn khó khăn. Giải pháp đổi mới này không chỉ giải quyết tổn thất ngay lập tức mà còn đặt nền móng để xây dựng lại niềm tin và củng cố cam kết của nền tảng đối với bảo mật và phúc lợi của người dùng. Khi Nemo Protocol vượt qua giai đoạn đầy thách thức này, các biện pháp chủ động với token nợ NEOM thiết lập một tiền lệ cho khả năng phục hồi trong không gian tài chính phi tập trung. Câu hỏi thường gặp (FAQs) Token nợ NEOM là gì? Token nợ NEOM là tài sản kỹ thuật số tạm thời được phát hành bởi Nemo Protocol để Bồi thường cho nạn nhân của vụ hack gần đây. Chúng được đảm bảo bằng đô la Mỹ, cung cấp giá trị ổn định cho người nhận. Ai đủ điều kiện nhận token nợ NEOM? Nạn nhân của vụ hack Nemo Protocol gần đây có tổn thất đã được xác minh đủ điều kiện nhận những token này như một hình thức Bồi thường. Tôi có thể chọn nhận thanh toán trực tiếp bằng đô la thay vì token nợ NEOM không? Có, Nemo Protocol đã thông báo rằng nạn nhân không muốn thanh toán trực tiếp bằng đô la sẽ được cung cấp token nợ NEOM. Điều này ngụ ý rằng tùy chọn thanh toán trực tiếp bằng đô la cũng có thể có sẵn cho những người thích nó. Giá trị của token nợ NEOM sẽ được duy trì như thế nào? Giá trị của token nợ NEOM sẽ được duy trì vì chúng được đảm bảo bằng đô la Mỹ, đảm bảo sự ổn định và bảo vệ người nhận khỏi biến động thị trường. Khi nào tôi có thể đổi token nợ NEOM của mình? Nemo Protocol sẽ cung cấp hướng dẫn rõ ràng và thời gian cụ thể cho quy trình đổi. Chi tiết sẽ được thông báo đến tất cả người dùng bị ảnh hưởng. Bạn thấy bài viết này hữu ích? Hãy chia sẻ nó với mạng lưới của bạn để giúp nâng cao nhận thức về kế hoạch Bồi thường đổi mới của Nemo Protocol và tầm quan trọng của khả năng phục hồi trong không gian tiền mã hóa. Việc chia sẻ của bạn giúp thông tin và giáo dục cộng đồng rộng lớn hơn! Để tìm hiểu thêm về xu hướng thị trường tiền mã hóa mới nhất, hãy khám phá bài viết của chúng tôi về những phát triển quan trọng định hình việc áp dụng tài chính phi tập trung của tổ chức. Bài đăng này Khẩn cấp: Nemo Protocol ra mắt Token nợ NEOM để Bồi thường sau vụ Hack xuất hiện lần đầu trên BitcoinWorld.
Coinstats2025/09/15 11:45
Động thái Chiến lược: Nhà sáng lập MAP Protocol tiết lộ kế hoạch mua lại MAPO hàng ngày

BitcoinWorld Động thái Chiến lược: Nhà sáng lập MAP Protocol công bố kế hoạch Mua lại MAPO hàng ngày Trong thế giới Tiền mã hóa năng động, nơi cảm xúc thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, một thông báo quan trọng đã xuất hiện từ hệ sinh thái MAP Protocol. James, đồng sáng lập sáng suốt và là nhà phát triển cốt lõi của MAP Protocol (MAPO), gần đây đã gây chấn động với tuyên bố táo bạo: anh sẽ không còn bán các khoản nắm giữ MAPO cá nhân của mình. Thậm chí còn ấn tượng hơn, anh có kế hoạch chuyển lợi nhuận hàng ngày của mình trực tiếp vào việc mua lại MAPO một cách nhất quán. Động thái chiến lược này hứa hẹn sẽ củng cố nền tảng của token và tăng cường niềm tin của cộng đồng. Điều gì thúc đẩy sáng kiến Mua lại MAPO? James đã chia sẻ ý định đột phá của mình trên X, phác thảo cam kết cá nhân đối với thành công dài hạn của MAP Protocol. Quyết định ngừng bán các khoản nắm giữ của anh là một tuyên bố mạnh mẽ, thể hiện niềm tin không lay chuyển vào dự án. Hơn nữa, cam kết sử dụng lợi nhuận hàng ngày cho việc mua lại MAPO báo hiệu một cách tiếp cận chủ động để hỗ trợ giá trị của token. Đây không chỉ là nỗ lực cá nhân; James cũng đang tích cực thu hút đội ngũ ButterSwap, khuyến khích họ dành lợi nhuận cho cùng sáng kiến mua lại này. Những nỗ lực phối hợp như vậy có thể tạo ra tác động đáng kể đến hệ sinh thái của token. Phát triển mới nhất này dựa trên dấu hiệu trước đó từ tháng trước, khi James lần đầu tiên gợi ý về kế hoạch mua lại MAPO. Thông báo gần đây cung cấp chi tiết cụ thể hơn và lộ trình rõ ràng, biến một ý tưởng thành chiến lược khả thi. Hiểu về Mua lại Token và Lợi ích của chúng Đối với những người mới làm quen với khái niệm này, việc mua lại token xảy ra khi một dự án, hoặc một người nắm giữ đáng kể như James, mua lại token của chính mình từ thị trường mở. Hành động này thường có một số hàm ý tích cực: Giảm nguồn cung: Bằng cách mua lại token, tổng cung lưu hành sẽ giảm hiệu quả. Theo nguyên tắc kinh tế cơ bản, nguồn cung giảm, giả định nhu cầu không đổi hoặc tăng, có thể dẫn đến sự tăng giá trị của token. Tăng nhu cầu: Hành động mua bản thân tạo ra nhu cầu cho token, điều này có thể hỗ trợ thêm cho giá của nó. Niềm tin của nhà đầu tư: Một chương trình mua lại nhất quán báo hiệu niềm tin mạnh mẽ từ những người phát triển cốt lõi và đội ngũ dự án vào tương lai của token. Điều này có thể thúc đẩy đáng kể niềm tin của nhà đầu tư và thu hút người nắm giữ mới. Ổn định giá: Việc mua lại thường xuyên có thể giúp hấp thụ áp lực bán, có khả năng dẫn đến sự ổn định giá lớn hơn cho token. Cam kết mua lại MAPO hàng ngày, đặc biệt là từ một đồng sáng lập, thể hiện sự cống hiến sâu sắc trong cộng đồng crypto. Nó phản ánh một khoản đầu tư hữu hình vào tương lai của dự án, vượt ra ngoài công việc phát triển. Tác động tiềm năng của ButterSwap khi tham gia vào việc Mua lại MAPO Nỗ lực của James nhằm thuyết phục đội ngũ ButterSwap tham gia vào sáng kiến mua lại MAPO đặc biệt đáng chú ý. ButterSwap, với tư cách là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trong hệ sinh thái, tạo ra lợi nhuận riêng từ phí giao dịch. Nếu ButterSwap phân bổ một phần lợi nhuận này cho việc mua lại token MAPO, quy mô của chương trình mua lại có thể mở rộng đáng kể. Sự hợp tác này sẽ: Khuếch đại tác động thị trường: Kết hợp lợi nhuận cá nhân và cấp giao thức cho việc mua lại sẽ tạo ra một lực mua đáng kể và nhất quán hơn trên thị trường. Tăng cường sự đồng bộ hệ sinh thái: Nó thể hiện tầm nhìn thống nhất giữa các thành phần khác nhau của hệ sinh thái MAP Protocol, củng cố niềm tin và sự gắn kết. Tăng trưởng bền vững: Sử dụng lợi nhuận hoạt động cho việc mua lại tạo ra một cơ chế tự duy trì để hỗ trợ giá trị của token, độc lập với các nguồn vốn bên ngoài. Cách tiếp cận đa chiều như vậy đối với việc mua lại MAPO có thể thiết lập một tiền lệ cho cách các dự án tương tác với token gốc của họ, ưu tiên giá trị dài hạn và lợi ích cộng đồng. Điều này có ý nghĩa gì đối với tương lai của MAP Protocol? Sáng kiến này nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ đối với tầm nhìn dài hạn của MAP Protocol. MAP Protocol nhằm mục đích trở thành cơ sở hạ tầng Web3 hàng đầu cho khả năng tương tác omnichain, cho phép giao tiếp liền mạch và chuyển tài sản qua các blockchain khác nhau. Một token gốc mạnh mẽ, ổn định như MAPO là rất quan trọng để thúc đẩy tầm nhìn này, khuyến khích người tham gia mạng và bảo mật giao thức. Mặc dù việc mua lại thường là tích cực, nhưng điều quan trọng là các nhà đầu tư phải tự nghiên cứu và hiểu rằng động lực thị trường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Tuy nhiên, lập trường minh bạch và chủ động của James, đặc biệt là về việc mua lại MAPO, cung cấp một câu chuyện thuyết phục cho tương lai của dự án. Tóm lại, thông báo của James về việc mua lại MAPO hàng ngày, cùng với nỗ lực của anh để thu hút ButterSwap, đánh dấu một thời điểm quan trọng cho MAP Protocol. Động thái chiến lược này thể hiện cam kết sâu sắc từ ban lãnh đạo, nhằm thúc đẩy sự ổn định token lớn hơn, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và cuối cùng là đóng góp vào sự tăng trưởng và thành công bền vững của hệ sinh thái MAP Protocol. Đây là minh chứng cho niềm tin vào sứ mệnh của dự án để xây dựng một tương lai Web3 thực sự có khả năng tương tác. Câu hỏi thường gặp (FAQs) MAP Protocol (MAPO) là gì? MAP Protocol là cơ sở hạ tầng Web3 hàng đầu tập trung vào khả năng tương tác omnichain, cho phép giao tiếp và chuyển tài sản liền mạch và an toàn qua các mạng blockchain khác nhau. Token gốc của nó là MAPO. Mua lại token trong tiền mã hóa là gì? Mua lại token liên quan đến việc một dự án hoặc một người nắm giữ đáng kể mua lại token của chính mình từ thị trường mở. Hành động này nhằm giảm tổng cung lưu hành, tăng nhu cầu và có khả năng ổn định hoặc tăng giá trị của token. Việc mua lại MAPO mang lại lợi ích gì cho người nắm giữ token? Việc mua lại MAPO có thể mang lại lợi ích cho người nắm giữ bằng cách có khả năng giảm tổng cung lưu hành của token, điều này có thể dẫn đến sự khan hiếm tăng lên và áp lực giá đi lên. Chúng cũng báo hiệu niềm tin mạnh mẽ từ ban lãnh đạo dự án, tăng cường niềm tin tổng thể của nhà đầu tư. James từ MAP Protocol là ai? James là đồng sáng lập và nhà phát triển cốt lõi của MAP Protocol. Gần đây, anh đã công bố cam kết cá nhân về việc mua lại MAPO hàng ngày bằng lợi nhuận của mình và đang khuyến khích ButterSwap tham gia vào sáng kiến này. Vai trò của ButterSwap trong sáng kiến này là gì? ButterSwap là một sàn giao dịch phi tập trung trong hệ sinh thái MAP Protocol. James đang thuyết phục đội ngũ ButterSwap sử dụng lợi nhuận hoạt động của họ để tham gia vào việc mua lại MAPO, điều này sẽ khuếch đại đáng kể tác động của sáng kiến. Việc mua lại MAPO có đảm bảo tăng giá không? Mặc dù việc mua lại MAPO thường là một chỉ báo tích cực và có thể hỗ trợ giá trị token, nhưng chúng không đảm bảo tăng giá. Thị trường tiền mã hóa phức tạp và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, vì vậy điều cần thiết là các nhà đầu tư phải tự nghiên cứu. Nếu bạn thấy thông tin chi tiết về động thái mới nhất của MAP Protocol có giá trị, hãy cân nhắc chia sẻ nó với mạng lưới của bạn! Sự hỗ trợ của bạn giúp chúng tôi mang đến nhiều tin tức crypto quan trọng hơn cho cộng đồng. Tham gia cuộc trò chuyện trên mạng xã hội và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về tác động của những động thái mua lại MAPO chiến lược này. Để tìm hiểu thêm về xu hướng thị trường crypto mới nhất, hãy khám phá bài viết của chúng tôi về những phát triển chính định hình cảnh quan tiền mã hóa và hành động giá trong tương lai. Bài viết Động thái Chiến lược: Nhà sáng lập MAP Protocol công bố kế hoạch Mua lại MAPO hàng ngày lần đầu tiên xuất hiện trên BitcoinWorld.
Coinstats2025/09/15 11:40
Bitcoin spot ETF đã chứng kiến dòng tiền ròng vào là 2,34 tỷ đô la trong tuần trước, đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp có dòng tiền ròng vào.

PANews đưa tin vào ngày 15 tháng 9 rằng theo dữ liệu từ SoSoValue, các Bitcoin spot ETF đã chứng kiến chuyển ròng vào tài khoản 2,34 tỷ USD trong tuần trước (từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 9, giờ Đông Mỹ), không có chuyển ra. Bitcoin spot ETF có chuyển ròng vào tài khoản hàng tuần lớn nhất tuần trước là Bitcoin ETF IBIT của Blackrock, với chuyển ròng vào tài khoản hàng tuần là 1,04 tỷ USD. Tổng chuyển ròng vào tài khoản của IBIT đã đạt 59,78 tỷ USD. Lớn thứ hai là ETF FBTC của Fidelity, với chuyển ròng vào tài khoản hàng tuần là 850 triệu USD. Tổng chuyển ròng vào tài khoản của FBTC đã đạt 12,63 tỷ USD. Tính đến thời điểm phát hành, tổng giá trị tài sản ròng của Bitcoin spot ETF là 153,18 tỷ USD, tỷ lệ tài sản ròng ETF (giá trị thị trường tính theo phần trăm của tổng vốn hóa thị trường của Bitcoin) đạt 6,62%, và chuyển ròng vào tài khoản tích lũy lịch sử đã đạt 56,83 tỷ USD.
PANews2025/09/15 11:36
Ấn Độ Không Ban Hành Luật Crypto Đầy Đủ, Viện Dẫn Rủi Ro Hệ Thống

Bài đăng Ấn Độ Ngần Ngại Ban Hành Luật Crypto Toàn Diện, Viện Dẫn Rủi Ro Hệ Thống xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ấn Độ đang ngần ngại ban hành một luật tiền mã hoá toàn diện, thay vào đó lựa chọn duy trì sự giám sát một phần do lo ngại về các rủi ro hệ thống, theo một tài liệu nội bộ của chính phủ được Reuters xem xét. Các cơ quan chức năng cảnh báo rằng việc quy định chính thức sẽ hợp pháp hóa tài sản kỹ thuật số và có nguy cơ đưa chúng vào hệ thống tài chính, trong khi lệnh cấm hoàn toàn sẽ không thể [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/india-holds-back-from-full-crypto-law-cites-systemic-risks/
BitcoinEthereumNews2025/09/15 11:31
Coinbase công bố hướng dẫn về quy trình niêm yết tài sản tiền điện tử để tăng cường tính minh bạch

Bài đăng Coinbase công bố hướng dẫn quy trình niêm yết tài sản tiền điện tử để tăng cường tính minh bạch xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Brian Armstrong, CEO của Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba thế giới, đã công bố quy trình niêm yết token của sàn vào thứ Bảy. Trong một bài đăng trên X, Armstrong lưu ý rằng động thái này nhằm tăng cường tính minh bạch của quy trình niêm yết của Coinbase. Ông viết: "...niêm yết là miễn phí và dựa trên giá trị. Mọi tài sản đều được đánh giá theo cùng một tiêu chuẩn." Cách token được niêm yết trên Coinbase Theo bài đăng trên blog có tiêu đề 'Hướng dẫn Quy trình Niêm yết Tài sản Kỹ thuật số tại Coinbase', có năm bước chính: Bước đầu tiên là nộp đơn đăng ký. Các nhà phát triển dự án phải điền vào bảng câu hỏi trực tuyến yêu cầu thông tin quan trọng, từ whitepaper và tokenomics đến lý lịch của nhóm và mã nguồn. Dựa trên hồ sơ đệ trình, Coinbase đánh giá các yếu tố kinh doanh, bao gồm nhu cầu thị trường, sức hút cộng đồng và các yêu cầu kỹ thuật để tích hợp với sàn giao dịch. Sau đó, đơn đăng ký trải qua quá trình đánh giá kỹ lưỡng bởi đội ngũ pháp lý, tuân thủ và bảo mật kỹ thuật của Coinbase. Từ góc độ pháp lý, Coinbase chủ yếu phân tích liệu một token có khả năng được coi là chứng khoán hay không. Sàn giao dịch cũng điều tra hoạt động trên chuỗi của token và phân phối token để ngăn chặn rủi ro an toàn người tiêu dùng và tội phạm tài chính. Ngoài ra, sàn giao dịch cũng thực hiện kiểm tra bảo mật cho các lỗ hổng kỹ thuật bằng cách xem xét mã hợp đồng, thiết kế và rủi ro vận hành. Trong trường hợp blockchain mới, Coinbase đánh giá các khía cạnh như thiết kế kỹ thuật, cơ chế đồng thuận, khả năng phục hồi mạng và mô hình quản trị. Sàn giao dịch thông báo cho các tổ chức phát hành token về quá trình đánh giá thông qua email hoặc cuộc gọi điện thoại. Khi token được phê duyệt bởi các đội đánh giá Cốt lõi, nó bắt đầu giao dịch trên Coinbase sau khi sàn hoàn thành tích hợp kỹ thuật. Bài đăng trên blog lưu ý: "Quy trình [niêm yết] của chúng tôi rất kỹ lưỡng vì tiêu chuẩn của chúng tôi được thiết kế để bảo vệ khách hàng, hỗ trợ thị trường lành mạnh và cung cấp cho các dự án nền tảng vững chắc nhất có thể cho thành công lâu dài." Thời gian niêm yết token và triển khai Nói chung, Coinbase...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 11:02
Mở khoá Token quan trọng: Hơn 90M USD OP sẽ tràn ngập thị trường tuần này

BitcoinWorld Mở khóa Token quan trọng: Hơn 90 triệu USD OP sẽ tràn ngập thị trường tuần này Bạn có đang theo dõi sát sao thị trường tiền mã hoá? Tuần này mang đến một sự kiện quan trọng cho nhiều tài sản kỹ thuật số: mở khóa token lớn. Theo phân tích chi tiết từ Tokenomist, cả nhà đầu tư và người hâm mộ đều nên biết về đợt phát hành token đáng kể, bao gồm 90,5 triệu USD token OP. Những đợt phát hành theo lịch trình này đôi khi có thể gây ra biến động đáng chú ý, khiến việc hiểu rõ tác động của chúng đối với danh mục đầu tư và động lực thị trường tổng thể trở nên cực kỳ quan trọng. Mở khóa Token là gì và tại sao chúng quan trọng? Trong thế giới năng động của tiền mã hoá, mở khóa token đề cập đến quá trình các token kỹ thuật số trước đây bị hạn chế được đưa vào Tổng cung lưu hành. Những token này thường được nắm giữ bởi các nhà đầu tư ban đầu, thành viên nhóm dự án, hoặc cố vấn, thường theo lịch trình vesting. Vesting là một cơ chế được thiết kế để ngăn chặn việc bán tháo ngay sau khi dự án ra mắt, đảm bảo cam kết dài hạn. Mặc dù cần thiết cho sức khỏe bền vững và phân phối phi tập trung của dự án, những lần mở khóa này có thể làm tăng đáng kể nguồn cung token có sẵn trên các sàn giao dịch. Do đó, tác động thị trường có thể khá đa dạng: Tăng nguồn cung: Nhiều token trở nên có sẵn, về lý thuyết, có thể tạo áp lực giảm giá nếu nhu cầu thị trường không theo kịp dòng chảy mới. Tâm lý nhà đầu tư: Sự mong đợi về các đợt mở khóa lớn thường tạo ra FUD (Sợ hãi, Không chắc chắn, Nghi ngờ) giữa những người nắm giữ hiện tại, có thể dẫn đến việc bán phòng ngừa khi họ chuẩn bị cho đợt giảm giá. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng là kết quả tiêu cực. Đôi khi, thị trường đã tính đến sự kiện mở khóa, hoặc áp lực mua mạnh hấp thụ nguồn cung mới mà không có thay đổi giá đáng kể. Do đó, hiểu rõ chi tiết của từng đợt mở khóa, bao gồm cả nền tảng cơ bản của dự án, là điều tuyệt đối quan trọng. Các đợt mở khóa Token quan trọng cần theo dõi tuần này (15-21/9) Tuần cụ thể này dự kiến sẽ khá sôi động, với một số đợt mở khóa token đáng chú ý đòi hỏi sự chú ý của nhà đầu tư. Dưới đây là phân tích chi tiết về những gì đã được lên lịch: 15/9, 19:00 (Giờ VN): SEI sẽ mở khóa 55,56 triệu token, trị giá khoảng 18,42 triệu USD. Đợt phát hành này chiếm 1,18% Tổng cung lưu hành hiện tại. 16/9, 20:00 (Giờ VN): ARB sẽ mở khóa 92,65 triệu token, trị giá khoảng 47,83 triệu USD, chiếm 2,03% Tổng cung lưu hành. 17/9, 15:00 (Giờ VN): ZK sẽ mở khóa 173 triệu token, trị giá 10,32 triệu USD, chiếm 3,61% Tổng cung lưu hành. 17/9, 19:30 (Giờ VN): APE có 15,60 triệu token được lên lịch phát hành, tổng cộng 9,35 triệu USD, hoặc 1,72% Tổng cung lưu hành. 18/9, 07:00 (Giờ VN): FTM sẽ mở khóa 20 triệu token, ấn tượng với 89,80 triệu USD, chiếm 2,08% Tổng cung lưu hành. 20/9, 07:00 (Giờ VN): VELO đang chuẩn bị cho đợt phát hành đáng kể ba tỷ token, trị giá 47,73 triệu USD, chiếm 13,63% Tổng cung lưu hành. 21/9, 07:00 (Giờ VN): OP sẽ trải qua đợt mở khóa lớn nhất tuần này, với 116 triệu token trị giá 90,49 triệu USD, chiếm 6,89% Tổng cung lưu hành. Những con số này rõ ràng nêu bật khối lượng tài sản khổng lồ sắp tràn vào thị trường. Nhà đầu tư nên chú ý đến tỷ lệ phần trăm so với Tổng cung lưu hành, vì tỷ lệ phần trăm lớn hơn đôi khi có thể dẫn đến tác động giá rõ rệt hơn. Làm thế nào các nhà đầu tư thông minh có thể chuẩn bị cho các đợt mở khóa Token sắp tới? Chuẩn bị chủ động cho những sự kiện này là điều tối quan trọng để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn và, ngược lại, tối đa hóa cơ hội. Dưới đây là một số hiểu biết hữu ích cần xem xét: Nghiên cứu kỹ lưỡng: Luôn đi sâu vào nền tảng cơ bản của dự án. Có hoạt động phát triển mạnh mẽ, liên tục không? Tâm lý cộng đồng như thế nào? Một dự án mạnh mẽ với tiện ích rõ ràng có thể hấp thụ các đợt mở khóa dễ dàng hơn. Theo dõi tâm lý thị trường: Theo dõi chặt chẽ các cuộc thảo luận trên mạng xã hội, các nguồn tin tức tiền mã hoá, và dữ liệu on-chain. Có nhiều bàn tán đáng kể xung quanh một đợt mở khóa cụ thể không? Điều này có thể cung cấp manh mối quý giá về hành động giá ngắn hạn tiềm năng. Đánh giá vị thế của bạn: Nếu bạn hiện đang nắm giữ bất kỳ token nào đối mặt với việc mở khóa, thật khôn ngoan khi đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro cá nhân của bạn. Bạn có thể xem xét các chiến lược phòng ngừa hoặc điều chỉnh vị thế nếu bạn lo ngại về biến động ngay lập tức. Tìm kiếm điểm vào: Đối với một số nhà đầu tư nhạy bén, các đợt mở khóa nghịch lý có thể mang đến cơ hội hấp dẫn. Nếu giá token giảm sau khi mở khóa do nguồn cung tăng, đó có thể là điểm vào hấp dẫn cho những người nắm giữ dài hạn có niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng tương lai của dự án. Hãy nhớ rằng, thị trường tiền mã hoá vốn năng động và thường khó đoán. Mặc dù mở khóa token là một yếu tố đã biết và được lên lịch, tác động chính xác của chúng có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào điều kiện thị trường tổng thể, xu hướng kinh tế rộng hơn và phát triển cụ thể của dự án. Luôn cập nhật thông tin và thích ứng là chiến lược tốt nhất của bạn. Đi sâu hơn: Góc nhìn dài hạn về mở khóa Token Mặc dù biến động giá ngắn hạn thường thu hút sự chú ý ngay lập tức, việc xem xét tác động dài hạn của việc mở khóa token cũng quan trọng không kém. Đối với nhiều dự án hợp pháp, những đợt mở khóa này là một thành phần tự nhiên và có kế hoạch trong mô hình kinh tế của họ. Chúng được thiết kế để thưởng cho những người đóng góp ban đầu, khuyến khích phát triển liên tục, và đảm bảo phân phối token phi tập trung hơn theo thời gian. Do đó, chúng không phải là tiêu cực một cách vốn có; thay vào đó, chúng thường báo hiệu sự trưởng thành của dự án và việc thực hiện có hệ thống Tokenomics đã được lên kế hoạch. Các dự án thành công thường điều hướng qua các giai đoạn mở khóa này bằng cách duy trì sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng, liên tục thực hiện lộ trình của họ, và chứng minh tiện ích hữu hình, thực tế cho token của họ. Tiến trình nhất quán này giúp xây dựng niềm tin của nhà đầu tư và nhu cầu bền vững, có thể bù đắp hiệu quả cho nguồn cung tăng lên. Do đó, nhìn xa hơn hành động giá ngay lập tức và tập trung vào nền tảng cơ bản của dự án vẫn là một chiến lược thận trọng cho các nhà đầu tư dài hạn. Những điểm chính: Điều hướng qua các đợt mở khóa Token lớn tuần này Tuần này chắc chắn mang đến một loạt các đợt mở khóa token quan trọng, với OP, FTM, và VELO trải qua các đợt phát hành đặc biệt lớn. Mặc dù những sự kiện này vốn mang tiềm năng gây biến động thị trường ngắn hạn, chúng cũng là một phần không thể thiếu, có kế hoạch trong vòng đời của dự án tiền mã hoá. Bằng cách luôn cập nhật thông tin, tiến hành thẩm định kỹ lưỡng, và hiểu bối cảnh thị trường rộng hơn, bạn có thể điều hướng qua những đợt phát hành này hiệu quả hơn. Cuối cùng, đầu tư thành công trong không gian tiền mã hoá nhanh chóng đòi hỏi một cách tiếp cận chủ động và được nghiên cứu kỹ lưỡng để hiểu động lực thị trường. Hãy theo dõi chặt chẽ những ngày quan trọng này và đánh giá cẩn thận cách chúng có thể ảnh hưởng đến các khoản đầu tư hiện tại và quyết định đầu tư tương lai của bạn. Thật vậy, kiến thức là sức mạnh, đặc biệt khi nói đến việc dự đoán và phản ứng với những thay đổi trong thị trường tiền mã hoá. Câu hỏi thường gặp (FAQs) về mở khóa Token Q1: Mở khóa token là gì? Mở khóa token là khi một lượng token tiền mã hoá đã được xác định trước, trước đây được giữ ở trạng thái khóa (thường bởi người sáng lập, thành viên nhóm, hoặc nhà đầu tư ban đầu), được đưa vào Tổng cung lưu hành. Những token này thường tuân theo lịch trình vesting. Q2: Tại sao các dự án thực hiện mở khóa token? Các dự án sử dụng lịch trình vesting và mở khóa token để đảm bảo cam kết dài hạn từ thành viên nhóm và nhà đầu tư ban đầu. Nó cũng giúp ngăn chặn một lượng lớn token tràn ngập thị trường ngay sau khi ra mắt, thúc đẩy tăng trưởng ổn định hơn. Q3: Mở khóa token ảnh hưởng đến giá thị trường như thế nào? Mở khóa token có thể làm tăng Tổng cung lưu hành của một token. Nếu nhu cầu
Coinstats2025/09/15 10:10
92% người nắm giữ Bitcoin đang có lãi – Nhưng những vết nứt đang bắt đầu xuất hiện

Mức này đã ám ảnh mọi đợt tăng giá của Bitcoin – nó lại xuất hiện!
Coinstats2025/09/15 10:00
