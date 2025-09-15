Cuộc chiến Stablecoin của Hyperliquid kết thúc trong kịch tính

Altcoin 15 Tháng 9 2025 | 08:00 Cuộc đua giành quyền sử dụng mã stablecoin USDH trên Hyperliquid đã kết thúc, với Native Markets trở thành người chiến thắng chính thức sau cuộc bỏ phiếu của cộng đồng. Quyết định này đánh dấu cột mốc quản trị quan trọng đầu tiên cho sàn giao dịch phi tập trung này, đang triển khai Đề xuất Cải tiến Hyperliquid (HIP) đầu tiên của mình. Nhà sáng lập Native Markets, Max Fiege, đã xác nhận kết quả trên X, cho biết nhóm sẽ sớm ra mắt phiên bản ERC-20 của USDH cùng với việc thử nghiệm ban đầu. Những người tham gia sớm sẽ có thể tạo và rút stablecoin trong các giao dịch giới hạn lên đến 800 đô la, trước khi hệ thống mở rộng sang việc rút không giới hạn và mở cặp giao dịch Spot USDH/USDC. Tỷ lệ cược đã nghiêng mạnh về phía Native Markets vào cuối tuần trước sau khi đối thủ cạnh tranh Ethena, nổi tiếng với dự án đồng đô la tổng hợp, bất ngờ rút lui. Đến thứ Bảy, thị trường dự đoán Polymarket đã đặt cơ hội giành được mã ticker của Native ở mức hơn 99%. Nhưng chiến thắng này không phải không có tranh cãi. Nhiều tiếng nói trong ngành đã chỉ trích quy trình lựa chọn, cho rằng Native Markets đã là ứng cử viên được ưa thích ngay từ đầu. Đối tác Dragonfly, Haseeb Qureshi, lập luận rằng các đề xuất khác đã bị bác bỏ mà không có cuộc tranh luận có ý nghĩa, gọi quy trình này là "một trò hề." Những người khác có cái nhìn rộng hơn. Mert Mumtaz, CEO của nhà cung cấp cơ sở hạ tầng Helius, nhận xét rằng cuộc chiến giành USDH làm nổi bật việc các stablecoin đang trở nên có thể hoán đổi cho nhau. Ông gợi ý rằng trong tương lai, người dùng thậm chí có thể không thấy các mã riêng biệt như USDC hoặc USDH hiển thị trên các sàn giao dịch. Thay vào đó, các nền tảng có thể hiển thị một số dư "USD" duy nhất trong khi tự động xử lý việc chuyển đổi giữa các stablecoin ở hậu trường. Kết quả của cuộc đua USDH không chỉ là chiến thắng về thương hiệu cho Native Markets. Nó báo hiệu sự khởi đầu cho việc Hyperliquid tham gia vào lĩnh vực stablecoin đông đúc, một thị trường đã bị thống trị bởi những gã khổng lồ như Tether và Circle. Với những câu hỏi về tính minh bạch, phi tập trung,...