Bitcoin và Ethereum ETFs Ghi Nhận Dòng Tiền Vào Kỷ Lục Hàng Tuần
Bài đăng Bitcoin và Ethereum ETF Ghi nhận Dòng Chuyển vào Hàng tuần Kỷ lục xuất hiện lần đầu trên Coinpedia Fintech News Từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 9, ETF Bitcoin spot đã ghi nhận 2,34 tỷ đô la Chuyển vào ròng, không có Chuyển ra nào được báo cáo, đánh dấu tuần tăng trưởng thứ ba liên tiếp. ETF Ethereum spot cũng thu hút 638 triệu đô la Chuyển vào ròng trong cùng kỳ, một lần nữa không có Chuyển ra. Chuỗi này nhấn mạnh sự tự tin ngày càng tăng của nhà đầu tư vào cả hai loại hàng đầu...
CoinPedia
2025/09/15 14:42
El Salvador sẽ ra mắt ngân hàng Bitcoin vào cuối năm 2025
Bài đăng El Salvador sẽ ra mắt Ngân hàng Bitcoin vào cuối năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. El Salvador lên kế hoạch ra mắt ngân hàng Bitcoin vào cuối năm 2025, thúc đẩy tài chính kỹ thuật số với các dịch vụ tiền mã hóa sáng tạo và hỗ trợ quy định. El Salvador đã thực hiện một bước đi táo bạo khác trong hành trình trở thành nhà lãnh đạo tài chính kỹ thuật số. Vào dịp kỷ niệm bốn năm Luật Bitcoin lịch sử, các quan chức đã tiết lộ rằng các ngân hàng Bitcoin sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2025. Thông báo này được đưa ra sau khi Luật Ngân hàng Đầu tư được phê duyệt vào tháng Tám và là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm chuyển đổi hệ thống tài chính quốc gia. Ngân hàng Bitcoin được quản lý bởi Ủy ban Tài sản Kỹ thuật số, không phải Cơ quan Truyền thống Đầu tiên, tin tức này được đưa ra bởi Stacy Herbert, người đứng đầu Văn phòng Bitcoin Quốc gia (ONBTC). Cô đã đưa ra thông báo khi khai trương BTC Zone mới tại Thư viện Quốc gia. Do đó, Herbert giải thích rằng các ngân hàng Bitcoin dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm nay. Cô cho biết nhiều công dân đã bày tỏ sự thất vọng với hệ thống ngân hàng hiện tại. Theo cô, mô hình ngân hàng mới nhằm giải quyết những vấn đề cũ kỹ đó. Đọc thêm: Câu chuyện thật sự đằng sau việc El Salvador mua 21 BTC vào Ngày Bitcoin | Live Bitcoin News Luật Ngân hàng Đầu tư mới được thông qua tạo ra một cấu trúc độc đáo cho các ngân hàng Bitcoin. Những tổ chức này sẽ không hoạt động dưới sự quản lý của cơ quan tài chính truyền thống, Cơ quan Giám sát Hệ thống Tài chính. Thay vào đó, họ sẽ được giám sát bởi Ủy ban Tài sản Kỹ thuật số (CNAD). Danh mục mới này cung cấp sự linh hoạt và đổi mới hơn trong các dịch vụ tài chính tập trung vào tài sản kỹ thuật số. Không giống như ngân hàng truyền thống, ngân hàng Bitcoin sẽ phục vụ khách hàng có giá trị tài sản ròng cao, cũng như các doanh nghiệp tiền mã hóa. Mỗi ngân hàng phải có vốn tối thiểu là 50 triệu đô la. Khách hàng phải chứng minh rằng họ có ít nhất 250,000 tài sản thanh khoản, chẳng hạn như tiền mặt, Bitcoin, hoặc...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 14:28
Chuyên gia Phố Wall cho biết đầu tư Bitcoin dự kiến sẽ tăng mạnh vào cuối năm 2025
Bài đăng Đầu tư Bitcoin dự kiến tăng mạnh vào cuối năm 2025, theo chuyên gia Phố Wall xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đầu tư Bitcoin của các tổ chức dự kiến tăng vọt vào cuối năm 2025, được thúc đẩy bởi dòng vốn ETF, sự áp dụng của doanh nghiệp và sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường. Một nhân vật nổi tiếng của Phố Wall, Jordi Visser, đã dự đoán sự gia tăng lớn trong đầu tư Bitcoin của các tổ chức tài chính Hoa Kỳ. Visser, người là chủ tịch và giám đốc đầu tư tại Weiss Multi-Strategy Advisers, cho rằng sự gia tăng này sẽ xảy ra trước cuối năm 2025. Theo ông, sự thay đổi này sẽ giúp các danh mục đầu tư tài chính sẵn sàng cho Bitcoin lớn hơn nữa vào năm 2026. Nhận xét của ông đưa ra vào thời điểm Bitcoin đang giao dịch gần 115,000 đô la, thể hiện hiệu suất tốt trong thị trường hiện tại. Các công ty nắm giữ 117 tỷ đô la Bitcoin khi sự áp dụng của doanh nghiệp tăng lên Đầu tiên, Visser đã đưa ra những tuyên bố này trong một cuộc phỏng vấn gần đây với nhà đầu tư Anthony Pompliano. Trong cuộc trò chuyện, ông cho biết phân bổ Bitcoin trong tài chính truyền thống sẽ tăng lên từ nay đến cuối năm. Ông nói thêm rằng sự thay đổi này không chỉ có khả năng - mà là chắc chắn. Dự đoán này cho thấy quý 4 năm 2025 là giai đoạn quan trọng cho sự tăng trưởng của Bitcoin. Nó cũng xuất hiện vào thời điểm thị trường đang tranh luận về việc liệu Bitcoin đã đạt đỉnh hay vẫn còn đường để đi. Đọc thêm: Khoản đầu tư 1 tỷ đô la Bitcoin của Capital Group tăng vọt lên 6 tỷ đô la | Live Bitcoin News Ví dụ, số liệu từ quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) ủng hộ quan điểm của Visser. Chỉ trong 5 ngày, các ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ đã chứng kiến hơn 2,3 tỷ đô la dòng tiền ròng chảy vào. Kể từ khi ra mắt vào tháng 1 năm 2024, các ETF này đã thu hút gần 57 tỷ đô la tổng cộng. Đồng thời, các công ty hiện đang nắm giữ khoảng 117 tỷ đô la giá trị Bitcoin trong bảng cân đối kế toán của họ. Đây là sự gia tăng đáng kể và thể hiện rằng nhiều doanh nghiệp đang coi Bitcoin nghiêm túc như một tài sản. Trong...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 13:46
Các tỷ phú có đang phá hủy mạng xã hội? Nhà sáng lập Ethereum Buterin đưa ra quan điểm
Bài đăng Các Tỷ Phú Có Đang Phá Hủy Mạng Xã Hội? Buterin Của Ethereum Đưa Ra Quan Điểm xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những ngày tháng tươi đẹp? Chống tư bản hay chủ nghĩa tinh hoa? Mức độ làm giá ngày càng tăng của mạng xã hội là một vấn đề nóng, và một số người tin rằng các tỷ phú phải chịu trách nhiệm cho điều này. Vitalik Buterin của Ethereum gần đây đã đưa ra quan điểm về vấn đề này, giải thích rằng Web 1.0, thường được coi là giai đoạn đầu tiên của World Wide Web, được xem là nguồn tốt đẹp không bị kiềm chế hơn nhiều. Những ngày tháng tươi đẹp? Mặc dù công nghệ khá kém ấn tượng với các trang web tĩnh và khả năng tương tác tối thiểu, một số người vẫn cảm thấy hoài niệm về thời kỳ này do tinh thần cơ sở của nó vì Silicon Valley chưa nắm quyền kiểm soát, và trải nghiệm trực tuyến không bị định hình bởi những gã khổng lồ công nghệ như Facebook, Amazon và Google. Bạn Cũng Có Thể Thích Hơn nữa, khán giả ít chọn lọc hơn vì nội dung hiện đang được đẩy rõ ràng đến người tiêu dùng thay vì được tìm kiếm. Trong những ngày đầu, ví dụ, người dùng phải tìm kiếm một diễn đàn internet cụ thể phù hợp với sở thích của họ. Chống tư bản hay chủ nghĩa tinh hoa? Với Web 1, có ít áp lực để các trang web phải sinh lời so với các nền tảng Web 2 ưu tiên tối ưu hóa vốn mạnh mẽ. Do đó, nếu một người áp dụng quan điểm chống tư bản, Mức độ làm giá hiện tại của mạng xã hội về cơ bản là do cấu trúc khuyến khích có khiếm khuyết. Đồng thời, như Buterin lập luận, vấn đề với tình trạng hiện tại của internet là nó được thiết kế để thu hút người bình thường với nội dung nông cạn và thường phản ứng chủ yếu bao gồm meme và đoạn âm thanh ngắn. Để so sánh, Web 1 chủ yếu được tạo ra bởi người dùng "đường cong phải" có kiến thức tốt. Đồng sáng lập Ethereum blockchain cũng tin rằng điều này có thể là do "sự kết hợp nào đó" của cả hai yếu tố này. Nguồn: https://u.today/are-billionaires-destroying-social-media-ethereums-buterin-weighs-in
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 13:43
Bỏ lỡ cơ hội Bitcoin? Đồng tiền tăng 1000x tiếp theo có thể đã đang được săn lùng
Điều gì sẽ xảy ra nếu cơ hội mà bạn hối tiếc nhất vì đã bỏ lỡ có thể xuất hiện lại dưới một hình thức khác? Vào năm 2009, khi Bitcoin [...] Bài viết Bỏ lỡ Jackpot Bitcoin? Đồng tiền 1000x tiếp theo có thể đã đang được săn lùng xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Coindoo
2025/09/15 13:15
Fed dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất trong bối cảnh chia rẽ gia tăng và áp lực từ Trump
TLDR FRB chuẩn bị cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong chín tháng. Trump đã gây áp lực lên Fed để giảm chi phí vay nhằm thúc đẩy thị trường nhà ở. Số lượng khiếu nại thất nghiệp đang tăng, báo hiệu thị trường lao động đang suy yếu. Fed đối mặt với sự phân hóa về quy mô cắt giảm lãi suất, với một số người ủng hộ cắt giảm nhỏ hơn. The Federal [...] Bài viết Fed Expected to Cut Rates Amid Growing Divisions and Trump Pressure xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.
Coincentral
2025/09/15 13:11
Cuộc chiến Stablecoin của Hyperliquid kết thúc trong kịch tính
Bài đăng Cuộc chiến Stablecoin của Hyperliquid kết thúc đầy kịch tính xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin 15 Tháng 9 2025 | 08:00 Cuộc đua giành quyền sử dụng mã stablecoin USDH trên Hyperliquid đã kết thúc, với Native Markets trở thành người chiến thắng chính thức sau cuộc bỏ phiếu của cộng đồng. Quyết định này đánh dấu cột mốc quản trị quan trọng đầu tiên cho sàn giao dịch phi tập trung này, đang triển khai Đề xuất Cải tiến Hyperliquid (HIP) đầu tiên của mình. Nhà sáng lập Native Markets, Max Fiege, đã xác nhận kết quả trên X, cho biết nhóm sẽ sớm ra mắt phiên bản ERC-20 của USDH cùng với việc thử nghiệm ban đầu. Những người tham gia sớm sẽ có thể tạo và rút stablecoin trong các giao dịch giới hạn lên đến 800 đô la, trước khi hệ thống mở rộng sang việc rút không giới hạn và mở cặp giao dịch Spot USDH/USDC. Tỷ lệ cược đã nghiêng mạnh về phía Native Markets vào cuối tuần trước sau khi đối thủ cạnh tranh Ethena, nổi tiếng với dự án đồng đô la tổng hợp, bất ngờ rút lui. Đến thứ Bảy, thị trường dự đoán Polymarket đã đặt cơ hội giành được mã ticker của Native ở mức hơn 99%. Nhưng chiến thắng này không phải không có tranh cãi. Nhiều tiếng nói trong ngành đã chỉ trích quy trình lựa chọn, cho rằng Native Markets đã là ứng cử viên được ưa thích ngay từ đầu. Đối tác Dragonfly, Haseeb Qureshi, lập luận rằng các đề xuất khác đã bị bác bỏ mà không có cuộc tranh luận có ý nghĩa, gọi quy trình này là "một trò hề." Những người khác có cái nhìn rộng hơn. Mert Mumtaz, CEO của nhà cung cấp cơ sở hạ tầng Helius, nhận xét rằng cuộc chiến giành USDH làm nổi bật việc các stablecoin đang trở nên có thể hoán đổi cho nhau. Ông gợi ý rằng trong tương lai, người dùng thậm chí có thể không thấy các mã riêng biệt như USDC hoặc USDH hiển thị trên các sàn giao dịch. Thay vào đó, các nền tảng có thể hiển thị một số dư "USD" duy nhất trong khi tự động xử lý việc chuyển đổi giữa các stablecoin ở hậu trường. Kết quả của cuộc đua USDH không chỉ là chiến thắng về thương hiệu cho Native Markets. Nó báo hiệu sự khởi đầu cho việc Hyperliquid tham gia vào lĩnh vực stablecoin đông đúc, một thị trường đã bị thống trị bởi những gã khổng lồ như Tether và Circle. Với những câu hỏi về tính minh bạch, phi tập trung,...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 13:00
Cá voi Bitcoin bán tháo một lần nữa khi BTC đình trệ ở mức $116K — Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư tiền mã hoá
Bitcoin đã trải qua tình trạng trì trệ gần đây, với giá của đồng tiền mã hoá dao động quanh mức $116,000, trong bối cảnh có dấu hiệu gia tăng hoạt động của cá voi. Tài sản kỹ thuật số hàng đầu này dường như đang phải đối mặt với áp lực bán mới từ những chủ ví lớn, thường được gọi là cá voi, những người nắm giữ số lượng lớn bitcoin. Sự phát triển này đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và nhà phân tích, khi [...]
Crypto Breaking News
2025/09/15 12:49
Tiền thưởng 400% của Arctic Pablo Coin và sự phục hồi của Pudgy Penguins – Những Meme coin mới tốt nhất để mua trong quý 4
Thế giới tiền mã hóa có thể giống như một vùng biên giới đóng băng, khó đoán, biến động, nhưng đầy những kho báu ẩn giấu cho những người đủ dũng cảm để khám phá. Trong bối cảnh này, hai dự án đang tạo nên làn sóng: Pudgy Penguins (PENGU) và Arctic Pablo Coin (APC). Một bên, Pudgy Penguins chứng minh cách mà Meme coin với cộng đồng mạnh mẽ và thương hiệu Solid có thể [...]
Coinstats
2025/09/15 12:15
Bitcoin: Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi 421 triệu USD từ các đồng coin cũ di chuyển và thợ đào bán ra?
Mặc dù có hai đợt bán lớn và sự gia tăng đột biến trong CDD, BTC vẫn tiếp tục tăng.
Coinstats
2025/09/15 12:00
