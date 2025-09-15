Nhà phân tích huyền thoại Trung Quốc đưa ra cảnh báo về giá Bitcoin (BTC) – Dự đoán mức giá có thể giảm xuống

Bài đăng Nhà phân tích Trung Quốc huyền thoại đưa ra cảnh báo về giá Bitcoin (BTC) - Dự đoán mức giảm có thể xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà phân tích on-chain Willy Woo đã mô tả chi tiết tình hình thị trường Bitcoin gần đây và tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đối với tiền mã hóa này. Ông chỉ ra rằng khủng hoảng thanh khoản đang đến gần và áp lực bán từ các cá voi đang gia tăng. Theo Woo, nền tảng cơ bản về cấu trúc của Bitcoin đang suy yếu trong thị trường tăng giá hiện tại. Ông lưu ý rằng trong khi giá đang tăng, thanh khoản đã thúc đẩy thị trường trong sáu tháng qua đang giảm dần. Ông mô tả đây là hiện tượng mà ông cũng đã quan sát thấy trong chu kỳ 2017. Ông lưu ý rằng đỉnh gần đây của Bitcoin ở mức $120,000, không giống các cao nhất mọi thời đại trước đây, không được hỗ trợ bởi dòng vốn đầu tư cao hơn, điều này có thể được gọi là "phân kỳ giảm". Woo cho biết trong một báo cáo rằng các cá voi đã bán 115,000 đến 120,000 Bitcoin trong một hoặc hai tháng qua, cho thấy ngay cả các nhà đầu tư dài hạn cũng đang cố gắng kiếm lợi nhuận. Bitcoin được coi là "dấu hiệu của khủng hoảng thanh khoản" vì đây là tài sản nhạy cảm nhất với thanh khoản toàn cầu. Woo tin rằng chu kỳ thanh khoản bốn năm của Fed có thể bị ảnh hưởng bởi các chu kỳ bầu cử. Ông dự đoán suy thoái kinh tế vĩ mô trong thời gian tới và dự đoán Bitcoin sẽ bị ảnh hưởng bởi tình hình này do độ nhạy cảm cao với thanh khoản. Ông lập luận rằng giá có thể giảm xuống dưới $40,000, nhưng việc xác định đáy thì đáng tin cậy hơn việc xác định đỉnh. Nhà phân tích lập luận rằng thị trường altcoin không hoạt động tốt như các chu kỳ trước đây. Ông cho rằng điều này có thể là do các nhà đầu tư được giới thiệu các kênh đầu tư thay thế, chẳng hạn như các công ty đại chúng và các công ty đã thêm Bitcoin vào bảng cân đối kế toán của họ. Woo gợi ý rằng các cá voi có thể đang đầu tư vào các công ty này bằng cách bán Bitcoin của họ. Ông tin rằng việc các nhà đầu tư lớn như BlackRock tham gia vào lĩnh vực này là một sự phát triển tích cực cho lớp tài sản này. Sự tăng trưởng của Tether đã làm...