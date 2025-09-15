Sàn giao dịch MEXC
Nhà phân tích từng dự đoán chính xác đợt tăng giá Solana tiết lộ mục tiêu tiếp theo
A famous cryptocurrency analyst, who accurately predicted Solana's recent price surge, has just made another bold forecast as this coin's upward trend continues strongly. Solana price prediction when the expert makes a bold assessment [...]
Bitcoinist
2025/09/15 17:03
Ethereum Foundation Phát Hành Lộ Trình Tập Trung Vào Quyền Riêng Tư Cho Mạng, Liệt Kê Các Mục Tiêu Ưu Tiên
Quỹ Ethereum đã phát hành lộ trình vào thứ Sáu, ngày 12/09, để mang tính năng bảo mật đầu cuối trên toàn bộ lớp ứng dụng của mạng.đọc thêm
Coinstats
2025/09/15 16:32
Top tiền điện tử đáng chú ý năm 2025
Bitcoin Hyper & MaxiDoge: Top crypto đáng chú ý năm 2025
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 16:25
Việc Cắt Giảm Lãi Suất Của Fed Hoa Kỳ Sẽ Tạo Nên Hoặc Phá Vỡ Các Nhà Giao Dịch: Tuần Crypto Sắp Tới
Bạn đang đọc Crypto Week Ahead: một danh sách toàn diện về những gì sắp diễn ra trong thế giới tiền mã hóa và blockchain trong những ngày tới, cũng như các sự kiện kinh tế vĩ mô chính sẽ ảnh hưởng đến thị trường tài sản kỹ thuật số.
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 16:16
Nhà phân tích Bitcoin cảnh báo đỉnh chu kỳ có thể đến trong vài tuần tới
Trong một báo cáo mới công bố, ông đã nhấn mạnh rằng tài sản kỹ thuật số hàng đầu vẫn chưa đạt đến đỉnh chu kỳ của nó, chỉ ra [...] Bài viết Bitcoin Analyst Warns Cycle Peak Could Arrive Within Weeks xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Coindoo
2025/09/15 15:55
Những tiền điện tử tốt nhất để mua ngay và biến $500 thành $25,000
Một số ít dự án đang tạo ra các tiêu đề thường xuyên như Pepe Coin (PEPE) và Mutuum Finance (MUTM). Mutuum Finance đang nổi lên như cơ hội được ca ngợi nhiều nhất cho các nhà giao dịch bán lẻ khi xem xét tiềm năng biến vốn đầu tư thấp thành lợi nhuận khổng lồ. Dự án đã huy động được hơn $15,8 triệu từ hơn 16,300 người ủng hộ trong giai đoạn presale. Bên cạnh Pepe (PEPE), Mutuum Finance nổi bật như một trong những nhà đổi mới với vị thế mới của mình trong thị trường đông đúc, thúc đẩy suy nghĩ liệu đây có phải là câu chuyện bứt phá khổng lồ tiếp theo trong nền kinh tế tiền điện tử. PEPE Giao dịch Gần $0,000012 khi Hoạt động Meme coin Vẫn Tiếp diễn PEPE (PEPE) đang giao dịch ở mức $0,00001214. Token này đã ghi nhận mức tăng hai chữ số trong 24 giờ và khối lượng cao so với mức trung bình gần đây, cho thấy sự quan tâm mua ngắn hạn. Vì PEPE là một Meme coin xã hội, giá vẫn nhạy cảm với tâm lý xã hội và on-chain, tạo ra những biến động mạnh trong ngày trong phạm vi của tuần. Những người theo dõi thị trường đang giám sát khối lượng và kháng cự tại mức cao hàng tuần gần đây để theo dõi, trong khi các cơ hội DeFi mới như Mutuum Finance cũng đang nhận được sự chú ý. Presale Mutuum Finance Tăng tốc Mutuum Finance (MUTM) đang hoạt động tốt trong giai đoạn presale thứ sáu, đảm bảo sức hút to lớn khi khối lượng nhà đầu tư tiếp tục tăng vọt. Dự án đã đạt hơn 16,300 chủ sở hữu được ghi nhận và đã đạt hơn $15,8 triệu vốn bị khóa, với các hoạt động gần đây cho thấy tốc độ sẽ tiếp tục tăng. Sự thúc đẩy khổng lồ như vậy là một chỉ báo rõ ràng về sự tự tin ngày càng tăng của nhà đầu tư khi nền tảng tiếp tục tiến gần hơn đến việc ra mắt. Giá trị Chiến lược cho Người Tiên phong Không chỉ các nhà đầu tư mua ở giá presale tiếp xúc với token ở mức giá thấp hơn đáng kể, mà họ còn tự đặt mình vào vị trí để có lợi nhuận ngắn hạn khổng lồ lên đến 300% vào ngày ra mắt đầu tiên, và thậm chí cơ hội dài hạn lớn hơn khi hệ sinh thái tiếp tục mở rộng.
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 15:42
Khi Các Vụ Hack Crypto Gia Tăng, Nhà Sáng Lập Ethereum Vitalik Thử Nghiệm 'Ví Vô Hình' Mới
Vitalik Buterin đang thử nghiệm một 'ví ẩn danh' từ Hinkal, một công cụ mới giúp ẩn hoạt động on-chain để bảo vệ các ví lớn khỏi tin tặc.
Coinstats
2025/09/15 15:25
17,5 tỷ USD trái phiếu Cat có nguy cơ sau cảnh báo của ESMA
Các cơ quan quản lý châu Âu đang nhắm mục tiêu vào 17,5 tỷ đô la trái phiếu cat được nắm giữ trong các quỹ UCITS. ESMA coi những chứng khoán này, tiếp xúc với thiên tai, quá phức tạp và rủi ro đối với các nhà đầu tư bán lẻ. Nếu Ủy ban châu Âu tuân theo khuyến nghị này, một làn sóng bán hàng cưỡng chế có thể làm rung chuyển thị trường vốn đã căng thẳng. L'article $17.5B In Cat Bonds At risk After ESMA Warning est apparu en premier sur Cointribune.
Coinstats
2025/09/15 15:15
Nhà phân tích huyền thoại Trung Quốc đưa ra cảnh báo về giá Bitcoin (BTC) – Dự đoán mức giá có thể giảm xuống
Nhà phân tích on-chain Willy Woo đã mô tả chi tiết tình hình thị trường Bitcoin gần đây và tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đối với tiền mã hóa này. Ông chỉ ra rằng khủng hoảng thanh khoản đang đến gần và áp lực bán từ các cá voi đang gia tăng. Theo Woo, nền tảng cơ bản về cấu trúc của Bitcoin đang suy yếu trong thị trường tăng giá hiện tại. Ông lưu ý rằng trong khi giá đang tăng, thanh khoản đã thúc đẩy thị trường trong sáu tháng qua đang giảm dần. Ông mô tả đây là hiện tượng mà ông cũng đã quan sát thấy trong chu kỳ 2017. Ông lưu ý rằng đỉnh gần đây của Bitcoin ở mức $120,000, không giống các cao nhất mọi thời đại trước đây, không được hỗ trợ bởi dòng vốn đầu tư cao hơn, điều này có thể được gọi là "phân kỳ giảm". Woo cho biết trong một báo cáo rằng các cá voi đã bán 115,000 đến 120,000 Bitcoin trong một hoặc hai tháng qua, cho thấy ngay cả các nhà đầu tư dài hạn cũng đang cố gắng kiếm lợi nhuận. Bitcoin được coi là "dấu hiệu của khủng hoảng thanh khoản" vì đây là tài sản nhạy cảm nhất với thanh khoản toàn cầu. Woo tin rằng chu kỳ thanh khoản bốn năm của Fed có thể bị ảnh hưởng bởi các chu kỳ bầu cử. Ông dự đoán suy thoái kinh tế vĩ mô trong thời gian tới và dự đoán Bitcoin sẽ bị ảnh hưởng bởi tình hình này do độ nhạy cảm cao với thanh khoản. Ông lập luận rằng giá có thể giảm xuống dưới $40,000, nhưng việc xác định đáy thì đáng tin cậy hơn việc xác định đỉnh. Nhà phân tích lập luận rằng thị trường altcoin không hoạt động tốt như các chu kỳ trước đây. Ông cho rằng điều này có thể là do các nhà đầu tư được giới thiệu các kênh đầu tư thay thế, chẳng hạn như các công ty đại chúng và các công ty đã thêm Bitcoin vào bảng cân đối kế toán của họ. Woo gợi ý rằng các cá voi có thể đang đầu tư vào các công ty này bằng cách bán Bitcoin của họ. Ông tin rằng việc các nhà đầu tư lớn như BlackRock tham gia vào lĩnh vực này là một sự phát triển tích cực cho lớp tài sản này.
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 14:55
Các nhà giao dịch Shiba Inu và Dogecoin đuổi theo đợt bán trước Tài sản thế giới thực mới – Avalon X trước khi niêm yết
Đợt mở bán trước Avalon X với giá $0,005 thu hút các nhà giao dịch SHIB và DOGE tìm kiếm tiền mã hóa được hỗ trợ bởi bất động sản với kiểm toán CertiK, phần thưởng staking và sự ổn định lâu dài.
Blockchainreporter
2025/09/15 14:00
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục
Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá
Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới
Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân
MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó