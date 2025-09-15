Tại sao BlockchainFX có thể là đồng tiền mã hoá tiếp theo đạt giá 1 đô la khi Tron và Hedera mất đi sự hào hứng của nhà đầu tư

Bài đăng Tại sao BlockchainFX có thể là Tiền điện tử $1 tiếp theo khi Tron và Hedera mất đi sự khởi động của nhà đầu tư xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto 15 Tháng 9 2025 | 13:35 Hãy tưởng tượng biến tiền lẻ thành một gia tài vì bạn phát hiện ra đồng tiền điện tử $1 tiếp theo trước phần còn lại của thị trường. Đó là cơ hội mà BlockchainFX (BFX) đang cung cấp ngay bây giờ. Với giá chỉ $0,023 và huy động được $7,3 triệu từ 9,174 nhà đầu tư sớm, nó đang tạo ra động lượng từng đưa Solana và BNB lên những tầm cao huyền thoại. Trong khi đó, Tron (TRX) và Hedera (HBAR) đang phải vật lộn để khơi dậy lại sự phấn khích — để lại cho BlockchainFX chiếm lĩnh ánh đèn sân khấu như một cơ hội presale mà các nhà đầu tư không muốn bỏ lỡ. BlockchainFX: Một Vòng Public đã vượt xa kỳ vọng BlockchainFX không còn là một tân binh thầm lặng. Vòng Public của nó đã bùng nổ vượt qua $7,3 triệu huy động được, với cơ sở nhà đầu tư ngày càng tăng chứng minh nhu cầu là có thật. Ở mức giá hiện tại là $0,023, tiềm năng tăng trưởng thật đáng kinh ngạc: ra mắt chính thức ở mức $0,05 sẽ nhân đôi phân bổ ban đầu ngay lập tức, trong khi dự báo dài hạn nhắm đến mức $5 mỗi token, mở ra cánh cửa cho lợi nhuận gấp 500 lần. Không giống như Tron hay Hedera, vốn phụ thuộc vào việc áp dụng mạng lưới chậm chạp, BlockchainFX đã hoạt động. Ứng dụng này xử lý hàng triệu đô la khối lượng giao dịch hàng ngày trên tiền điện tử, Forex(FX), cổ phiếu Mỹ và hàng hóa. Hàng nghìn người dùng đã tham gia trước khi token thậm chí được niêm yết, cung cấp bằng chứng xã hội hiếm có rằng sự khởi động presale đang chuyển thành việc sử dụng thực tế. Thu nhập được tích hợp vào thiết kế của token. Người nắm giữ có thể stake để nhận tới 90% APY, trong khi phần thưởng USDT hàng ngày — đôi khi vượt quá $25,000 cho các nhà đầu tư hàng đầu — mang lại cảm giác như một khoản lương hơn là một canh bạc. Thêm vào đó là chương trình giới thiệu trực tiếp trả 10% cho mỗi lần mua mới và giải thưởng bảng xếp hạng, và các nhà đầu tư không chỉ đợi tăng giá — họ đang tạo ra thu nhập ngay từ ngày đầu tiên. Các biện pháp bảo mật như kiểm toán và KYC cơ bản đã được hoàn thành, nhưng động lực thực sự là sự khan hiếm. Mỗi giai đoạn đẩy giá presale cao hơn, và người mua sớm vẫn có lợi thế...