Dự đoán Bitcoin hôm nay khi lợi nhuận BTC đạt đỉnh lịch sử, Michale Saylor nói rằng nó tốt hơn cả Magnificent 7, và nhiều hơn nữa...
Bài đăng Dự đoán Bitcoin Hôm nay khi Lợi nhuận của BTC Đạt Đỉnh Lịch sử, Michale Saylor Nói Rằng Nó Tốt hơn Magnificent 7, và Nhiều hơn nữa... đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cập nhật Bitcoin Hyper Trực tiếp Hôm nay: Dự đoán Bitcoin Hôm nay khi Lợi nhuận của BTC Đạt Đỉnh Lịch sử, Michale Saylor Nói Rằng Nó Tốt hơn Magnificent 7, và Nhiều hơn nữa... Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Leah là một nhà báo người Anh với bằng cử nhân Báo chí, Truyền thông và Truyền thông và gần một thập kỷ kinh nghiệm viết nội dung. Trong bốn năm qua, cô ấy chủ yếu tập trung vào công nghệ Web3, được thúc đẩy bởi sự nhiệt tình thực sự của cô ấy đối với phi tập trung hóa và những tiến bộ công nghệ mới nhất. Cô đã đóng góp cho các ấn phẩm Crypto và NFT hàng đầu - Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport và NFT Lately - điều này đã đưa cô lên vai trò cấp cao trong lĩnh vực báo chí Crypto. Dù là viết tin tức nóng hổi hay đánh giá chuyên sâu, cô luôn cố gắng thu hút độc giả với những thông tin và hiểu biết mới nhất. Các bài viết của cô thường bao gồm các loại tiền mã hóa, sàn giao dịch và quy định đang phát triển nóng nhất. Như một phần trong kế hoạch thu hút người mới vào Web3, cô giải thích ngay cả những chủ đề phức tạp nhất theo cách dễ hiểu và hấp dẫn. Nhấn mạnh thêm về nền tảng báo chí năng động của mình, cô đã viết cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm kiểm thử phần mềm (TEST Magazine), du lịch (Travel Off Path) và âm nhạc (Mixmag). Khi không đắm chìm trong thế giới Crypto, có lẽ cô ấy đang đi du lịch các đảo (với Galapagos và Hainan là điểm đến yêu thích). Hoặc có thể đang vẽ tranh phấn màu trong khi nghe nhạc của Pixies, ban nhạc yêu thích mọi thời đại của cô. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm Bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-15-202/
BitcoinEthereumNews2025/09/15 18:58