Dự đoán Bitcoin hôm nay khi lợi nhuận BTC đạt đỉnh lịch sử, Michale Saylor nói rằng nó tốt hơn cả Magnificent 7, và nhiều hơn nữa...

Dự đoán Bitcoin hôm nay khi lợi nhuận BTC đạt đỉnh lịch sử, Michale Saylor nói rằng nó tốt hơn cả Magnificent 7, và nhiều hơn nữa...

Cập nhật Bitcoin Hyper Trực tiếp Hôm nay: Dự đoán Bitcoin Hôm nay khi Lợi nhuận của BTC Đạt Đỉnh Lịch sử, Michale Saylor Nói Rằng Nó Tốt hơn Magnificent 7, và Nhiều hơn nữa... Leah là một nhà báo người Anh với bằng cử nhân Báo chí, Truyền thông và Truyền thông và gần một thập kỷ kinh nghiệm viết nội dung. Trong bốn năm qua, cô ấy chủ yếu tập trung vào công nghệ Web3, được thúc đẩy bởi sự nhiệt tình thực sự của cô ấy đối với phi tập trung hóa và những tiến bộ công nghệ mới nhất. Cô đã đóng góp cho các ấn phẩm Crypto và NFT hàng đầu - Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport và NFT Lately - điều này đã đưa cô lên vai trò cấp cao trong lĩnh vực báo chí Crypto. Dù là viết tin tức nóng hổi hay đánh giá chuyên sâu, cô luôn cố gắng thu hút độc giả với những thông tin và hiểu biết mới nhất. Các bài viết của cô thường bao gồm các loại tiền mã hóa, sàn giao dịch và quy định đang phát triển nóng nhất. Như một phần trong kế hoạch thu hút người mới vào Web3, cô giải thích ngay cả những chủ đề phức tạp nhất theo cách dễ hiểu và hấp dẫn. Nhấn mạnh thêm về nền tảng báo chí năng động của mình, cô đã viết cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm kiểm thử phần mềm (TEST Magazine), du lịch (Travel Off Path) và âm nhạc (Mixmag). Khi không đắm chìm trong thế giới Crypto, có lẽ cô ấy đang đi du lịch các đảo (với Galapagos và Hainan là điểm đến yêu thích). Hoặc có thể đang vẽ tranh phấn màu trong khi nghe nhạc của Pixies, ban nhạc yêu thích mọi thời đại của cô.
Tại sao BlockchainFX có thể là đồng tiền mã hoá tiếp theo đạt giá 1 đô la khi Tron và Hedera mất đi sự hào hứng của nhà đầu tư

Tại sao BlockchainFX có thể là đồng tiền mã hoá tiếp theo đạt giá 1 đô la khi Tron và Hedera mất đi sự hào hứng của nhà đầu tư

Tin tức Crypto 15 Tháng 9 2025 | 13:35 Hãy tưởng tượng biến tiền lẻ thành một gia tài vì bạn phát hiện ra đồng tiền điện tử $1 tiếp theo trước phần còn lại của thị trường. Đó là cơ hội mà BlockchainFX (BFX) đang cung cấp ngay bây giờ. Với giá chỉ $0,023 và huy động được $7,3 triệu từ 9,174 nhà đầu tư sớm, nó đang tạo ra động lượng từng đưa Solana và BNB lên những tầm cao huyền thoại. Trong khi đó, Tron (TRX) và Hedera (HBAR) đang phải vật lộn để khơi dậy lại sự phấn khích — để lại cho BlockchainFX chiếm lĩnh ánh đèn sân khấu như một cơ hội presale mà các nhà đầu tư không muốn bỏ lỡ. BlockchainFX: Một Vòng Public đã vượt xa kỳ vọng BlockchainFX không còn là một tân binh thầm lặng. Vòng Public của nó đã bùng nổ vượt qua $7,3 triệu huy động được, với cơ sở nhà đầu tư ngày càng tăng chứng minh nhu cầu là có thật. Ở mức giá hiện tại là $0,023, tiềm năng tăng trưởng thật đáng kinh ngạc: ra mắt chính thức ở mức $0,05 sẽ nhân đôi phân bổ ban đầu ngay lập tức, trong khi dự báo dài hạn nhắm đến mức $5 mỗi token, mở ra cánh cửa cho lợi nhuận gấp 500 lần. Không giống như Tron hay Hedera, vốn phụ thuộc vào việc áp dụng mạng lưới chậm chạp, BlockchainFX đã hoạt động. Ứng dụng này xử lý hàng triệu đô la khối lượng giao dịch hàng ngày trên tiền điện tử, Forex(FX), cổ phiếu Mỹ và hàng hóa. Hàng nghìn người dùng đã tham gia trước khi token thậm chí được niêm yết, cung cấp bằng chứng xã hội hiếm có rằng sự khởi động presale đang chuyển thành việc sử dụng thực tế. Thu nhập được tích hợp vào thiết kế của token. Người nắm giữ có thể stake để nhận tới 90% APY, trong khi phần thưởng USDT hàng ngày — đôi khi vượt quá $25,000 cho các nhà đầu tư hàng đầu — mang lại cảm giác như một khoản lương hơn là một canh bạc. Thêm vào đó là chương trình giới thiệu trực tiếp trả 10% cho mỗi lần mua mới và giải thưởng bảng xếp hạng, và các nhà đầu tư không chỉ đợi tăng giá — họ đang tạo ra thu nhập ngay từ ngày đầu tiên. Các biện pháp bảo mật như kiểm toán và KYC cơ bản đã được hoàn thành, nhưng động lực thực sự là sự khan hiếm. Mỗi giai đoạn đẩy giá presale cao hơn, và người mua sớm vẫn có lợi thế...
Giá Ethereum Giữ Vững Giữa Sự Tích Lũy Của Bitmine, Dòng Tiền Vào ETF Và Cảnh Báo On-Chain

Giá Ethereum Giữ Vững Giữa Sự Tích Lũy Của Bitmine, Dòng Tiền Vào ETF Và Cảnh Báo On-Chain

Giá Ethereum đối mặt với tín hiệu trái chiều khi Bitmine tích lũy 2,1M ETH và ETF ghi nhận dòng vốn vào 638M USD. BullZilla Presale đang thu hút sự chú ý khi nhu cầu bán lẻ tăng.
Ethereum
ETH$4,333.56-0.59%
Ethereum trở thành trung tâm đồng đô la của DeFi với stablecoin trị giá 166 tỷ USD

Ethereum trở thành trung tâm đồng đô la của DeFi với stablecoin trị giá 166 tỷ USD

Ethereum 15 Tháng 9 2025 | 20:20 (Giờ VN) Vị thế thống trị của Ethereum blockchain trong tài chính phi tập trung đang được củng cố bởi sự gia tăng hoạt động stablecoin, với các nhà phân tích chỉ ra rằng thanh khoản mới là dấu hiệu cho thấy mạng lưới này đã trở thành lớp thanh toán thực tế cho nền kinh tế đô la của tiền điện tử. Vincent Liu, CIO của Kronos Research, mô tả xu hướng này là một "thời điểm định nghĩa" khi Ethereum không còn chỉ được xem là nền tảng cho tài sản đầu cơ mà là xương sống cho đô la hóa trên chuỗi. Ông lập luận rằng quy mô thanh khoản đang lưu thông trên Ethereum làm cho hệ sinh thái đủ linh hoạt để chống chọi với biến động thị trường. Nick Ruck, giám đốc nghiên cứu tại LVRG, đồng ý rằng cột mốc này đánh dấu sự tham gia sâu hơn của các tổ chức. "Điều này phản ánh sự chuyển vào lớn của thanh khoản tổ chức và niềm tin lớn hơn vào cơ sở hạ tầng của Ethereum," ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng sự tăng trưởng có thể dẫn đến hoạt động DeFi cao hơn — và cuối cùng là nhu cầu nhiều hơn cho chính ETH. Những Con Số Đằng Sau Sự Tăng Vọt Dữ liệu mới minh họa quy mô của sự chuyển đổi này. Tổng cung stablecoin trên Ethereum đã đạt 166 tỷ đô la, một cao nhất mọi thời đại mới và tăng vọt từ 149,5 tỷ đô la chỉ một tháng trước. Tether vẫn là đồng tiền nặng ký với 87,8 tỷ đô la lưu hành trên Ethereum, trong khi USDC chiếm thêm 48 tỷ đô la. Cùng nhau, hai stablecoin này đại diện cho phần lớn đô la được token hóa của Ethereum. Tại Sao Điều Này Quan Trọng Đối Với Ethereum Stablecoin đóng vai trò như mạch máu của các giao thức cho vay, giao dịch và tính thanh khoản, cho phép người tham gia giao dịch mà không bị ảnh hưởng bởi biến động giá của tiền điện tử gốc. Sự tăng trưởng của chúng báo hiệu rằng Ethereum đã trở thành trung tâm thanh toán được lựa chọn cho cả tổ chức và nền tảng DeFi. Khi nhóm đô la được token hóa này sâu hơn, nhu cầu về không gian khối, thanh toán giao dịch và phần thưởng staking dự kiến sẽ tăng song song. Đối với nhiều người, sự gia tăng hoạt động stablecoin này không chỉ là về tính thanh khoản — đó là một cái nhìn trước về chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của Ethereum.
Các "cá voi" đổ xô vào đợt bán trước Bitcoin Hyper, đưa nó lên $16M trong nỗ lực tăng cường Bitcoin

Các "cá voi" đổ xô vào đợt bán trước Bitcoin Hyper, đưa nó lên $16M trong nỗ lực tăng cường Bitcoin

Đợt mở bán trước của Bitcoin Hyper ($HYPER) tiếp tục nóng lên, với các "cá voi" đã mua $64K giá trị token $HYPER trong cuối tuần vừa qua. Điều này giúp dự án huy động được hơn $16M trong đợt gây quỹ đang diễn ra. Là một dự án Layer 2, Bitcoin Hyper ($HYPER) có tiềm năng chuyển đổi hệ sinh thái Bitcoin và làm cho các giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn, trong khi […]
Tin tức trực tiếp về đồng tiền mã hóa sắp bùng nổ

Tin tức trực tiếp về đồng tiền mã hóa sắp bùng nổ hôm nay: Những hiểu biết kịp thời cho người theo dõi Chart (Ngày 15 tháng 9)

Đi trước với những hiểu biết kịp thời của chúng tôi về Crypto tiếp theo sẽ bùng nổ hôm nay Hãy xem Cập nhật trực tiếp về Crypto tiếp theo sẽ bùng nổ của chúng tôi cho ngày 15 tháng 9 năm 2025! Crypto hiện đang lớn đến mức không thể tưởng tượng được, một ngành công nghiệp trị giá gần 4 nghìn tỷ đô la đang nhắm đến sự thống trị toàn cầu. Các tiêu đề gần đây nói về Circle và Mastercard đang lên kế hoạch thêm USDC vào [...]
Dogecoin, Shiba Inu & Layer Brett; Trong Số Này, Nhà Phân Tích Tiền Mã Hoá Hàng Đầu Nào Dự Đoán Sẽ Tăng Vọt Vào Tháng 9

Dogecoin, Shiba Inu & Layer Brett; Trong Số Này, Nhà Phân Tích Tiền Mã Hoá Hàng Đầu Nào Dự Đoán Sẽ Tăng Vọt Vào Tháng 9

Bài đăng Dogecoin, Shiba Inu & Layer Brett; Nhà phân tích hàng đầu kỳ vọng đồng nào sẽ tăng vọt trong tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 15 September 2025 | 12:15 Khi thị trường tiền mã hóa tăng đà vào tháng 9, Meme coin một lần nữa trở thành tâm điểm của các cuộc thảo luận giữa các nhà đầu tư. Với Dogecoin và Shiba Inu lấy lại vị thế trên các tiêu đề và Layer Brett (LBRETT) đang thu hút sự chú ý trong giai đoạn presale, nhiều nhà giao dịch đang cố gắng tìm ra token nào trong số này có thể mang lại lợi nhuận lớn nhất trong những tuần tới. Mặc dù mỗi đồng có câu chuyện và vị thế thị trường khác nhau, các nhà phân tích cho rằng tất cả đều có tiềm năng tăng giá, dù một đồng có thể nổi bật hơn với tiềm năng giai đoạn đầu. Dogecoin: Meme coin nguyên bản với động lực mới Dogecoin (DOGE) đang giao dịch quanh mức $0,30 vào giữa tháng 9, phục hồi cùng với sự hồi phục rộng rãi của altcoin. DOGE tiếp tục được hưởng lợi từ sức mạnh thương hiệu, cộng đồng cơ sở và mối liên hệ với Elon Musk, người mà các bài đăng trên X (trước đây là Twitter) thường kích thích khối lượng giao dịch. Mặc dù Dogecoin thiếu hợp đồng thông minh hoặc hệ sinh thái DeFi phức tạp, sự đơn giản của nó là một phần sức hấp dẫn. Nó nhanh, chi phí gửi rẻ và được công nhận rộng rãi. Đầu cơ gần đây về khả năng có ETF DOGE cũng đã thêm dầu vào lửa, ngay cả khi các hồ sơ chính thức vẫn chưa được nộp. Nhà phân tích kỹ thuật đang theo dõi vùng $0,35 đến $0,38 như một khu vực breakout tiềm năng. Nếu xu hướng Meme coin tiếp tục và sự tương tác xã hội vẫn cao, DOGE có thể thấy một làn sóng quan tâm bán lẻ khác trong tháng 9 này. Shiba Inu: Xây dựng hệ sinh thái đầy đủ vượt ra ngoài meme Shiba Inu (SHIB) không còn chỉ là một Meme coin sao chép. Nó đã phát triển thành một dự án đa tầng với cơ sở hạ tầng và tiện ích thực sự. Hiện đang giao dịch quanh mức $0,0000137, SHIB hoạt động trên blockchain Layer 2 riêng của mình, gọi là Shibarium, giúp giảm đáng kể chi phí giao dịch và tăng tốc xử lý. Hệ sinh thái Shiba Inu cũng bao gồm các token như BONE và LEASH, cùng với các dự án như SHIB: Metaverse, bộ sưu tập NFT và các công cụ DeFi đang phát triển. Các nâng cấp gần đây của Shibarium đã...
Token tiền mã hoá tốt nhất để mua ngay bây giờ? XRP Tundra ra mắt với ưu đãi mua một tặng hai token

Token tiền mã hoá tốt nhất để mua ngay bây giờ? XRP Tundra ra mắt với ưu đãi mua một tặng hai token

Bài đăng Crypto Tốt Nhất Để Mua Ngay? XRP Tundra Ra Mắt với Ưu Đãi Token Mua Một Tặng Hai xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các nhà đầu tư Crypto luôn tìm kiếm lợi thế tiếp theo, và các đợt bán trước đã trở thành cách phổ biến để tiếp cận sớm các dự án đầy hứa hẹn. Hầu hết thời gian, những đợt bán này liên quan đến một token duy nhất và cấu trúc tiền thưởng phức tạp. XRP Tundra đã đảo ngược công thức đó. Vào tháng 9 năm 2025, dự án đã ra mắt với mô hình mua một tặng hai, cung cấp cho mỗi người tham gia cả token Solana và token XRP Ledger thông qua một lần mua. Thay vì phải xoay sở với nhiều đợt bán hoặc ví, các nhà đầu tư có thể tiếp cận hai hệ sinh thái với chi phí của một lần tham gia. Cấu trúc này loại bỏ những đánh đổi thường đi kèm với đa dạng hóa. Tốc độ và tích hợp DeFi của Solana được kết hợp với sự ổn định và quản trị của XRPL, mang đến cho người nắm giữ hai tài sản riêng biệt phục vụ các mục đích khác nhau. Ngoài ra, Tundra giới thiệu Cryo Vaults, một hệ thống staking cho phép XRP tự kiếm phần thưởng trên sổ cái. Cùng nhau, gói này biến đổi cách người tham gia có thể tương tác với hệ sinh thái của Ripple, kết hợp sự đơn giản, lợi nhuận và truy cập đa chuỗi trong một ưu đãi duy nhất. Mua Một Tặng Hai: Ưu Đãi Hoạt Động Như Thế Nào? Mỗi phân bổ cung cấp TUNDRA-S trên Solana cùng với TUNDRA-X trên XRP Ledger. Token Solana được xây dựng để đạt tốc độ, chi phí thực hiện thấp và truy cập tích hợp DeFi. Token XRPL là nền tảng quản trị và dự trữ trong một sổ cái nổi tiếng với việc thanh toán đáng tin cậy. Các nhà đầu tư không cần phân chia vốn hoặc thời gian tham gia trên các mạng. Một giao dịch bao gồm cả hai vai trò và tuyến đường. Thiết kế "hai trong một" này cũng giảm ma sát. Người tham gia tránh được quy trình KYC trùng lặp, phí giao dịch lặp lại và rủi ro bỏ lỡ các cửa sổ bán hàng theo từng giai đoạn. Người mua sớm hoàn thành với mức độ tiếp cận cân bằng trên hai hệ sinh thái đã được thiết lập trong khi chỉ trả tiền một lần. Các nhà bình luận thị trường trong tổng quan Crypto Vlog gần đây lưu ý rằng vai trò token rõ ràng rất quan trọng đối với việc áp dụng và thanh khoản liên tục; mô hình Tundra phản ánh sự phân tách các mối quan tâm đó. Hỗ trợ ví trên cả hai chuỗi giữ việc yêu cầu...
Native Markets thắng cuộc bỏ phiếu để phát triển stablecoin của Hyperliquid

Native Markets thắng cuộc bỏ phiếu để phát triển stablecoin của Hyperliquid

Đội Token gốc Thị trường đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu để phát triển USDH, stablecoin gốc của Hyperliquid. Tin tức này được công bố bởi đồng sáng lập Maximilian Fiege. Native Markets đã được trao mã USDH trên Hyperliquid. Cảm ơn tất cả những người đặt cọc HYPE và các trình xác thực mạng vì thời gian và nỗ lực của họ trong việc xem xét các đề xuất đưa ra. — max.hl (@fiege_max) Tháng 9 [...] Сообщение Native Markets giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu để phát triển stablecoin của Hyperliquid появились сначала на INCRYPTED.
Khám phá hiệu quả: LSEG triển khai cơ sở hạ tầng Thị trường kỹ thuật số của mình

Khám phá hiệu quả: LSEG triển khai cơ sở hạ tầng Thị trường kỹ thuật số của mình

LSEG đã ra mắt nền tảng DMI dựa trên Blockchain cho các quỹ tư nhân. Giao dịch đầu tiên đã được hoàn thành thành công với MCM Fund 1. Tiếp tục đọc: Khám phá hiệu quả: LSEG triển khai cơ sở hạ tầng Thị trường kỹ thuật số. Bài đăng Khám phá hiệu quả: LSEG triển khai cơ sở hạ tầng Thị trường kỹ thuật số xuất hiện đầu tiên trên COINTURK NEWS.
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó