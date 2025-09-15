Đợt Mở Bán Trước Viral Bitcoin Hyper Đạt 16 Triệu USD Khi Các Cá Voi Mua 64 Nghìn USD Trong Cuối Tuần

Bài đăng Đợt Presale Viral Bitcoin Hyper Đạt 16 Triệu USD khi các Whale Mua 64.000 USD Trong Cuối Tuần đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin chậm và đắt đỏ, đặc biệt là vào thời điểm cao điểm. Trong một thế giới tiện lợi và kỳ vọng dịch vụ gần như tức thì, 7 giao dịch mỗi giây của Bitcoin không còn được chấp nhận nữa. Gì cơ? Bitcoin không hoàn hảo? Đây có thể là điều bạn nghe từ những người mới, nhưng đối với những người am hiểu, đó như là bí mật công khai tồi tệ nhất của ngành. Vì điều này, $BTC được xem như một kho lưu trữ giá trị hơn là tiền tệ hàng ngày. Nhưng hãy thừa nhận, tất cả chúng ta đều mong đợi nhiều hơn từ các khoản đầu tư của mình ngày nay. Ngay cả với nâng cấp Taproot vào năm 2021, nhằm giúp cải thiện quyền riêng tư và Khả năng mở rộng, $BTC vẫn đang tụt hậu một cách đáng buồn. Nhưng không phải lâu nữa. Bitcoin Hyper ($HYPER) đang mang đến giải pháp Layer-2 mới cho những vấn đề này và biến $BTC thành anh hùng với tốc độ có thể cạnh tranh với The Flash! Bitcoin Hyper ($HYPER) Là Lực Lượng Tốc Độ để Hồi Sinh $BTC Bitcoin Hyper ($HYPER) là Layer-2 mới được xây dựng trên mạng Bitcoin. Ý tưởng cốt lõi là gom nhóm các giao dịch ngoài chuỗi Bitcoin chính, xử lý chúng với tốc độ chớp nhoáng, và sau đó gửi một bản tóm tắt nhỏ, nén của tất cả hoạt động đó trở lại chuỗi chính. Phương pháp rollup này giảm tắc nghẽn và phí, và bạn sẽ nhận được một bước nhảy vọt về tốc độ và khả năng xử lý nhiều giao dịch hơn đáng kể. Nói một cách đơn giản, đây là một bước đột phá. Layer-2 của $HYPER không chỉ về tốc độ. Nó còn mang hợp đồng thông minh đến $BTC bằng cách sử dụng công nghệ Solana Virtual Machine (SVM). Điều này sẽ cho phép các nhà phát triển tạo ra tất cả các loại thứ thú vị, hãy nghĩ đến các ứng dụng DeFi, NFT, và thậm chí là game, ngay trên blockchain an toàn nhất thế giới. Sự chuyển đổi kỳ diệu này có thể thực hiện được nhờ vào cầu nối Cross-chain Canonical của $HYPER. Đó là một cổng an toàn hai chiều. Khi bạn muốn sử dụng $BTC của mình trên mạng Hyper, bạn gửi nó đến một...