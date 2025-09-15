2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Bitcoin phá vỡ kỷ lục 15 năm khi 625 tỷ USD đổ vào kể từ năm 2024: Chi tiết

Bitcoin phá vỡ kỷ lục 15 năm khi 625 tỷ USD đổ vào kể từ năm 2024: Chi tiết

Bài đăng Bitcoin phá vỡ kỷ lục 15 năm khi $625 tỷ đổ vào kể từ năm 2024: Chi tiết xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin đã phá vỡ kỷ lục 15 năm khi phân tích dữ liệu gần đây cho thấy Bitcoin đã thêm nhiều vào vốn hóa thực tế trong 18 tháng qua ($625 tỷ) hơn so với 15 năm đầu tiên, khi $435 tỷ được thêm vào. Trong một tweet gần đây, CEO CryptoQuant Ki Young Ju đã nhấn mạnh sự so sánh về Dòng vốn on-chain của Bitcoin. Giữa năm 2009 và 2024, trong khoảng thời gian 15 năm, Bitcoin đã nhận được Dòng vốn $435 tỷ. Trong khi đó, trong 18 tháng qua hoặc 1,5 năm, kéo dài từ 2024 đến 2025, Bitcoin đã thêm $625 tỷ Dòng vốn. Bạn cũng có thể thích CEO CryptoQuant đã đăng một ảnh chụp màn hình biểu đồ vốn hóa thực tế của Bitcoin, một chỉ số on-chain đo lường giá trị của coin tại mức giá mà chúng giao dịch lần cuối. Vốn hóa thực tế của Bitcoin, chỉ định giá Bitcoin khi nó di chuyển, đã vượt quá $1 nghìn tỷ, theo biểu đồ. Giá Bitcoin Thị trường tiền mã hóa phần lớn giao dịch trong sắc đỏ vào sáng thứ Hai, với Bitcoin một lần nữa không thể duy trì trên mức $116,000 khi những người áp dụng sớm tiếp tục bán ra. Tại thời điểm báo chí, Bitcoin đã giảm 0,78% trong 24 giờ qua xuống $114,988 sau khi đạt mức cao nhất trong ngày là $116,802 và kéo dài đà giảm sang ngày thứ ba. Bạn cũng có thể thích Các nhà giao dịch dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất vào cuối tuần này. Các thành viên của hội đồng thiết lập lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ họp trong hai ngày tuần này trước khi công bố quyết định vào ngày 17 tháng 9. Thị trường đang định giá mức cắt giảm 25 điểm cơ bản cũng như động thái tương tự vào tháng 10 và tháng 12. Tuần trước, dữ liệu cho thấy Consumer price index（CPI）của Mỹ đã tăng lên 2,9% trên cơ sở hàng năm vào tháng 8, với CPI ghi nhận mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 1. Lạm phát cốt lõi hàng năm, được các quan chức Fed theo dõi chặt chẽ hơn, đã tăng lên 3,1%. Nguồn:...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 00:12
Chuẩn bị cho cuộc họp FOMC vào thứ Tư – ING

Chuẩn bị cho cuộc họp FOMC vào thứ Tư – ING

Bài đăng Chuẩn bị cho cuộc họp FOMC vào thứ Tư - ING xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ngày nghỉ lễ tại Nhật Bản đã mang lại khởi đầu tuần yên ắng trên thị trường Forex(FX) toàn cầu. Về tin tức qua đêm, có ghi nhận một số dữ liệu hoạt động yếu của Trung Quốc kêu gọi thêm các biện pháp kích thích. Người ta cũng có thể lưu ý đến sự tăng trưởng của thị trường tài sản Hàn Quốc sau khi chính phủ hủy bỏ kế hoạch hạ ngưỡng thuế thu nhập từ vốn. Điều này đã kéo USD/KRW ra xa mức 1400 một lần nữa, nhà phân tích FX của ING Chris Turner lưu ý. DXY sẽ tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp 97,20-98,00 "Nhìn về phía trước, đây là một tuần lớn cho các cuộc họp ngân hàng trung ương. Năm trong số các ngân hàng trung ương G10 sẽ họp, và ba trong số đó được kỳ vọng sẽ cắt giảm. Điểm nhấn, tất nhiên, là cuộc họp FOMC vào thứ Tư. Chúng tôi và đồng thuận mạnh mẽ đang tìm kiếm mức cắt giảm 25bp, sau đó là hai lần cắt giảm 25bp nữa vào tháng 10 và tháng 12. Thị trường hiện định giá 68bp trong số 75bp cắt giảm dự kiến trong năm nay. Chúng tôi thấy đồng đô la vẫn nhẹ nhàng được chào bán vào cuộc họp, và nó có thể bán ra thêm một chút nếu mức cắt giảm 50bp tại cuộc họp chứng tỏ là một quyết định sát sao hơn so với hầu hết dự đoán." "Ngoài các cuộc họp FOMC, điểm nhấn trong lịch Mỹ tuần này là công bố dữ liệu bán lẻ tháng 8 vào thứ Ba và công bố số liệu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và dữ liệu Vốn Quốc tế Kho bạc (TIC) tháng 7 vào thứ Năm. Sự gia tăng trong số liệu trợ cấp thất nghiệp tuần trước đã tác động ngắn đến đồng đô la, và dữ liệu TIC sẽ được xem xét kỹ lưỡng để tìm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài không chỉ đang phòng ngừa rủi ro tài sản Mỹ, mà còn đang bán ra hoàn toàn." "Chúng tôi vẫn nghĩ rằng có một số yếu tố theo mùa giúp đồng đô la được hỗ trợ nhẹ nhàng, nhưng FOMC tuần này sẽ thiết lập tông điệu cho quý 4. Kỳ vọng DXY sẽ tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp 97,20-98,00 cho đến tối thứ Tư." Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/usd-gearing-up-for-wednesdays-fomc-meeting-ing-202509151106
BitcoinEthereumNews2025/09/15 23:35
Chiến lược thêm 525 BTC khi Michael Saylor nói Bitcoin xứng đáng được 'ghi nhận'

Chiến lược thêm 525 BTC khi Michael Saylor nói Bitcoin xứng đáng được 'ghi nhận'

Bài đăng Strategy Adds 525 BTC as Michael Saylor Says Bitcoin Deserves 'Credit' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chiến lược, trước đây là MicroStrategy, đã thực hiện lần mua Bitcoin hàng tuần thứ bảy liên tiếp. Điều này diễn ra trong bối cảnh giá BTC và cổ phiếu MSTR giảm, trong khi Michael Saylor ghi nhận công của đồng tiền mã hóa hàng đầu này cho hiệu suất vượt trội của công ty ông trong những năm qua. Chiến lược mua 525 BTC với giá 60 triệu USD Trong một thông cáo báo chí, công ty đã thông báo rằng họ đã mua 525 BTC với giá 60,2 triệu USD ở mức giá trung bình 114,562 USD mỗi Bitcoin. Công ty cũng đạt được lợi nhuận BTC là 25,9% và hiện nắm giữ 638,985 BTC, mà họ đã mua với giá 47,23 USD ở mức giá trung bình 73,913 USD mỗi Bitcoin. Điều này tiếp theo bài đăng X thông thường vào Chủ nhật của Michael Saylor, trong đó ông ám chỉ về một lần mua Bitcoin khác của Chiến lược. Trong bài đăng của mình, ông chỉ đơn giản nói "Bitcoin deserves credit" trong khi nhấn mạnh công cụ theo dõi danh mục đầu tư BTC của công ty ông. Saylor trước đó cũng đã ghi nhận công của BTC cho hiệu suất vượt trội của MSTR so với các cổ phiếu 'Mag 7'. Bitcoin Deserves Credit pic.twitter.com/PN92eSDfNf — Michael Saylor (@saylor) September 14, 2025 Hồ sơ SEC cho thấy rằng công ty đã không bán cổ phiếu MSTR lần này để tài trợ cho việc mua Bitcoin này. Thay vào đó, họ đã bán cổ phiếu STRF, STRK và STRD, thu về lần lượt 34 triệu USD, 17,3 triệu USD và 16,9 triệu USD. Nguồn: Hồ sơ SEC của Chiến lược Trong khi đó, đây là lần mua hàng tuần thứ bảy liên tiếp của Chiến lược. Tuần trước, công ty đã thông báo việc mua 1,955 BTC với giá 217,4 triệu USD, điều này diễn ra trong bối cảnh bị S&P 500 từ chối. Cổ phiếu MSTR giảm hơn 2% hôm nay Cổ phiếu Chiến lược đang giảm trong bối cảnh phát triển này. Dữ liệu TradingView cho thấy rằng cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức khoảng 325 USD, giảm gần 2% so với giá đóng cửa tuần trước là 331 USD. Nguồn: TradingView; Biểu đồ MSTR hàng ngày Cổ phiếu MSTR cũng giảm trong năm ngày qua và hơn 16% trong tháng qua. Điều này diễn ra trong bối cảnh thị trường đi ngang của Bitcoin, đã giảm từ mức Cao nhất mọi thời đại (ATH) là 124,000 USD, điều mà...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 22:45
Bitcoin ETF thu về 2,34 tỷ USD trong tuần trong khi Ether ETF bổ sung 638 triệu USD

Bitcoin ETF thu về 2,34 tỷ USD trong tuần trong khi Ether ETF bổ sung 638 triệu USD

Bài đăng Bitcoin ETFs Đạt Chuyển vào Hàng tuần 2,34 Tỷ Đô La Khi Ether ETFs Thêm 638 Triệu Đô La xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETFs) đã mang lại dòng Chuyển vào chủ đạo 2,34 tỷ đô la trong tuần, với ETFs ether phục hồi để đạt được 638 triệu đô la. Các lựa chọn ưa thích của tổ chức dẫn đầu, cho thấy sự gia tăng nhu cầu tiếp cận tài sản kỹ thuật số. ETFs Crypto Mang Lại Tuần Xanh Với Dòng Chuyển vào Lớn cho Quỹ Bitcoin và Ether Động lực trong ETFs crypto đã tăng tốc trong tuần qua [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-secure-2-34-billion-weekly-inflow-as-ether-etfs-add-638-million/
BitcoinEthereumNews2025/09/15 22:42
AI dự đoán giá Bitcoin cho ngày 1 tháng 10 năm 2025

AI dự đoán giá Bitcoin cho ngày 1 tháng 10 năm 2025

Bài đăng AI dự đoán giá Bitcoin cho ngày 1 tháng 10 năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong khi Bitcoin (BTC) đang nỗ lực chuyển ngưỡng quan trọng 115,000 đô la thành hỗ trợ, nó đã tăng hơn hai phần trăm trong tuần qua. Tuy nhiên, trong tháng vừa qua, Bitcoin đã giảm 2.58%, dao động trong khoảng rộng từ 107,000 đến 119,000 đô la. AI Agent dự đoán của Finbold đã dự báo rằng Bitcoin sẽ giao dịch ở mức 118,167 đô la vào ngày 1 tháng 10 năm 2025, cho thấy mức tăng 2.7% so với giá hiện tại là 115,056 đô la. Hiện tại, BTC đang được giao dịch thấp hơn mức dự báo khoảng hơn ba nghìn đô la. Để đưa ra dự báo này, AI Agent của Finbold đã sử dụng một số mô hình ngôn ngữ lớn, bao gồm GPT-4o, Claude Sonnet 4 và Grok 3. Bằng cách kết hợp đầu ra từ nhiều mô hình, hệ thống đưa ra dự báo trung bình được thiết kế để loại bỏ sự không nhất quán và cung cấp cái nhìn đáng tin cậy hơn về thị trường. Dự báo BTC của AI Agent dự đoán của Finbold. Nguồn: Finbold Phân tích cũng kết hợp các Chỉ báo động lượng như MACD, RSI, Chỉ báo Stochastics, độ dốc MACD và đường trung bình động đơn giản 50 và 200 ngày. Trong khuôn khổ này, Grok 3 đề xuất con đường lạc quan nhất với mức tăng 2.99%, trong khi GPT-4o nghiêng về hướng bảo thủ hơn ở mức 2.12%. Hoạt động thị trường BTC Hoạt động thị trường vẫn mạnh mẽ cùng với những dự báo này. Khối lượng giao dịch trong hai mươi bốn giờ qua đạt 46.66 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 48%. Giá trị pha loãng hoàn toàn của Bitcoin hiện đứng ở mức 2.4 nghìn tỷ đô la, với tỷ lệ khối lượng trên vốn hóa thị trường là 2.02%. Bối cảnh này còn được định hình bởi bức tranh tài sản kỹ thuật số rộng lớn hơn. Chỉ số Altcoin đã tăng lên 72 trên 100, mức cao cục bộ phản ánh sự gia tăng nhu cầu đối với các lựa chọn thay thế, ngay cả khi sự thống trị của Bitcoin đã giảm xuống gần mức thấp nhất trong bảy tháng. Các nhà bình luận thị trường đang chú ý đến những động thái này. Nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe mô tả thiết lập hiện tại là "hành động giá rất cổ điển trước cuộc họp FOMC." Ông lưu ý rằng điều phổ biến là...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 22:14
Bitcoin Đối Mặt Với Tình Trạng Thiếu Tính thanh khoản Khi Các Cá Voi Bán Tháo

Bitcoin Đối Mặt Với Tình Trạng Thiếu Tính thanh khoản Khi Các Cá Voi Bán Tháo

Bài đăng Bitcoin Đối Mặt Với Tình Trạng Thanh Khoản Thấp Khi Cá Voi Bán Ra xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 15 Tháng 9 2025 | 15:45 Đà tăng phá kỷ lục của Bitcoin đang bắt đầu xuất hiện những vết nứt, khi các nhà phân tích cảnh báo rằng đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới có thể sớm phải đối mặt với một thử thách nghiêm trọng về khả năng phục hồi. Trong số những người lên tiếng mạnh mẽ nhất có chiến lược gia on-chain Willy Woo, người cho rằng thị trường đang âm thầm rơi vào tình trạng thanh khoản thấp ngay cả khi giá vẫn ở gần mức cao nhất chu kỳ. Giá Tăng, Nền Tảng Yếu Phân tích của Woo cho thấy chu kỳ tăng giá hiện tại khác biệt rõ rệt so với những chu kỳ trước đó. Dòng vốn mới chảy vào - nguồn nhiên liệu thường thúc đẩy các mức cao nhất mọi thời đại - đang phai nhạt, khiến giá cả được nâng đỡ trên thanh khoản mỏng hơn. Ông mô tả mô hình này đáng sợ tương tự như điều kiện trước đợt điều chỉnh năm 2017, khi Bitcoin tăng vọt nhưng cấu trúc nền tảng đã bắt đầu suy yếu. Cá Voi Thu Hẹp Vị Thế Thêm vào áp lực, các nhà đầu tư lớn dường như đang giảm mức độ tiếp xúc. Woo ước tính rằng giữa 115,000 và 120,000 BTC đã được cá voi bán ra trong vài tuần qua. Đối với một tài sản nhạy cảm với sự thay đổi thanh khoản như vậy, mức độ bán đó là đủ để làm thay đổi tâm lý. Nếu thanh khoản toàn cầu thắt chặt hơn nữa, Woo cảnh báo, Bitcoin có thể giảm xuống dưới mức 40,000 đô la trước khi tìm thấy đáy thực sự. Áp Lực Vĩ Mô Năm Bầu Cử Bối cảnh cho những lo ngại này là chu kỳ chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Woo lưu ý rằng Bitcoin đã phản ánh nhịp điệu thanh khoản bốn năm của Fed - một chu kỳ thường giao nhau với các chu kỳ bầu cử Hoa Kỳ. Với kỳ vọng về sự chậm lại trong dòng vốn phía trước, ông tin rằng thị trường tiền điện tử có thể đóng vai trò như một dấu hiệu cảnh báo sớm về áp lực tài chính rộng lớn hơn. Altcoin Không Theo Kịp Đáng chú ý, các altcoin đang phải vật lộn để sao chép hiệu suất bùng nổ của các chu kỳ trước đó. Woo chỉ ra rằng tiền của các tổ chức có những lựa chọn mới, chẳng hạn như các công ty giao dịch công khai nắm giữ BTC trong bảng cân đối kế toán của họ. Sự thay đổi này có thể giải thích tại sao cá voi đang phân bổ lại vốn ra khỏi...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 21:23
Quỹ hưu trí giáo viên Texas trị giá $200B tiết lộ khoản đầu tư $25M Bitcoin thông qua cổ phiếu MSTR khi chiến lược vượt trội hơn 'Mag 7'

Quỹ hưu trí giáo viên Texas trị giá $200B tiết lộ khoản đầu tư $25M Bitcoin thông qua cổ phiếu MSTR khi chiến lược vượt trội hơn 'Mag 7'

Bài đăng $200B Quỹ hưu trí giáo viên Texas tiết lộ $25M Bitcoin thông qua cổ phiếu MSTR khi Chiến lược vượt trội hơn 'Mag 7' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Quỹ hưu trí giáo viên Texas trị giá $200 tỷ đã tiết lộ khoản đầu tư Bitcoin trị giá hàng triệu đô. Quỹ hưu trí đã đầu tư vào cổ phiếu Chiến lược (MSTR) để có được khoản đầu tư BTC khi công ty này đã vượt trội hơn các cổ phiếu 'Mag 7' mặc dù công ty không lọt vào chỉ số S&P 500. Quỹ hưu trí giáo viên Texas có được khoản đầu tư Bitcoin thông qua cổ phiếu Chiến lược (MSTR) Quỹ hưu trí giáo viên Texas đã đầu tư vào cổ phiếu MSTR để có được khoản đầu tư Bitcoin khi việc áp dụng tiền điện tử tăng lên trong bối cảnh chính quyền Trump thân thiện với tiền điện tử. Quỹ hưu trí giáo viên Texas tiết lộ Bitcoin trị giá $25 triệu từ cổ phần Chiến lược, theo bài đăng trên X của The Bitcoin Historian vào ngày 15 tháng 9. Các quỹ hưu trí đầu tư vào các công ty kho bạc Bitcoin là một cột mốc quan trọng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh có những phát triển mới nhất, bao gồm Thống đốc Greg Abbott ký Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược của Texas thành luật vào tháng 5 và thông báo về kho dự trữ Bitcoin chiến lược của Hoa Kỳ từ Tổng thống Donald Trump. Hơn nữa, Bộ Lao động Hoa Kỳ đã rút lại hướng dẫn năm 2022 ngăn cản các quỹ hưu trí thêm Bitcoin và các loại tiền điện tử khác vào các kế hoạch hưu trí 401(k) vào tháng 5. Việc đầu tư Bitcoin và tiền điện tử từ các kế hoạch 401(k) có thể làm tăng tính hợp pháp của Bitcoin như một loại tài sản. Gần đây, Michael Saylor tiết lộ rằng Chiến lược đứng đầu biểu đồ hiệu suất với lợi nhuận 100,5%. Ông tuyên bố cổ phiếu MSTR vượt xa Tesla với 26% và cao hơn nhiều so với các cổ phiếu Magnificent 7 khác như Nvidia, Meta, Alphabet, Apple, Amazon và Microsoft. Saylor ghi công cho Bitcoin về việc Chiến lược vượt trội hơn các cổ phiếu 'Mag 7'. Hiệu suất MSTR. Nguồn: Michael Saylor trên X Hoạt động của Bitcoin và cổ phiếu MSTR hôm nay Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào tháng trước để cho phép các kế hoạch hưu trí 401(k) đầu tư vào tiền điện tử. Động thái này diễn ra khi Trump cấm việc hủy tài khoản ngân hàng vì lý do ý thức hệ trong bối cảnh chuyển đổi chính sách ủng hộ tiền điện tử. Điều này khiến BTC tăng vọt lên trên $120K. Tại thời điểm viết bài, giá BTC đang giao dịch giảm 1% trong 24 giờ qua, với mức giá hiện tại là $114,858...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 21:09
Bitcoin Vượt Qua $116K Khi Sự Quan Tâm Của Tổ Chức Và Nhà Đầu Tư Cá Nhân Tăng Cao

Bitcoin Vượt Qua $116K Khi Sự Quan Tâm Của Tổ Chức Và Nhà Đầu Tư Cá Nhân Tăng Cao

Bài đăng Bitcoin Vượt Mốc $116K Khi Sự Quan Tâm Của Tổ Chức Và Nhà Đầu Tư Cá Nhân Tăng Cao xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin, đồng tiền điện tử hàng đầu, đã chứng kiến một bước phát triển đáng chú ý về hiệu suất giá. Theo dữ liệu thị trường, Bitcoin ($BTC) đã vượt qua mốc $116K sau một cuộc đấu tranh đáng kể. Mức giá này cho thấy lợi nhuận 2,31% trong 24 giờ qua. Đặc biệt, các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đang ngày càng quan tâm đến tài sản tiền điện tử hàng đầu này, thúc đẩy xu hướng tăng của nó. Giá Bitcoin Đạt $116,107.37, Làm Dấy Lên Đồn Đoán Về Các Đợt Tăng Tiếp Theo Với mức tăng 2,31% trong 24 giờ, Bitcoin ($BTC) đã vượt qua mốc $116,000 về mặt giá cả. Cụ thể, giá hiện tại của tài sản tiền điện tử hàng đầu này hiện đang ở mức $116,107.37. Mặc dù có mức kháng cự lớn quanh mốc $116K trong những ngày qua, đợt tăng cuối cùng vượt qua điểm đó là một tín hiệu "có" đáng chú ý cho khả năng tiếp tục đạt đến những đỉnh cao hơn. Trong khi các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân đang chuyển hướng sang Bitcoin ($BTC), các thành viên cộng đồng đang thảo luận về tiềm năng tăng trưởng liên tục. Do đó, quá trình chuyển đổi đang diễn ra có thể dẫn đến một đợt tăng giá trong ngắn hạn. Trong khi đó, các yếu tố cơ bản khác của thị trường cũng đang hỗ trợ đà tăng tích cực xung quanh Bitcoin ($BTC). Vốn Hóa Thị Trường Đạt $2,31T Khi Market Sentiment Mạnh Lên Về khía cạnh này, ngoài đợt tăng giá, vốn hóa thị trường của Bitcoin ($BTC) cũng đã chứng kiến mức tăng 0,39%, đạt mốc $2,31T. Ngoài ra, khối lượng 24h của người anh cả trong lĩnh vực tiền điện tử hiện đang dao động quanh mức $32,24B, cho thấy mức tăng 4,36%. Đồng thời, sự thống trị thị trường của $BTC đứng ở mức 57%. Cùng lúc đó, hiệu suất giá trong 7 ngày của đồng tiền điện tử thống trị này thể hiện mức tăng 4,63%. Xét đến tất cả các chỉ số tích cực này, Bitcoin ($BTC) có khả năng đang chuẩn bị cho một đợt biến động giá lớn trong tương lai gần. Trong khi đó, những người quan sát thị trường đang chăm chú theo dõi các yếu tố xúc tác liên quan...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 20:42
RocoMamas áp dụng thanh toán Bitcoin Mạng Lightning tại hơn 100 địa điểm ở Nam Phi

RocoMamas áp dụng thanh toán Bitcoin Mạng Lightning tại hơn 100 địa điểm ở Nam Phi

Bài đăng RocoMamas áp dụng thanh toán Bitcoin Lightning tại hơn 100 địa điểm ở Nam Phi xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính RocoMamas, một chuỗi thức ăn nhanh lớn của Nam Phi, hiện chấp nhận thanh toán Bitcoin Lightning tại hơn 100 địa điểm. Việc áp dụng Mạng Lightning cho phép giao dịch Bitcoin nhanh hơn, rẻ hơn tại điểm bán hàng. Chuỗi thức ăn nhanh Nam Phi RocoMamas hiện chấp nhận thanh toán Bitcoin Lightning tại hơn 100 địa điểm trên khắp đất nước. Chuỗi nhà hàng đã triển khai hệ thống thanh toán Mạng Lightning, cho phép giao dịch Bitcoin nhanh hơn và rẻ hơn so với blockchain Bitcoin chính. Mạng Lightning cho phép khách hàng thực hiện thanh toán gần như tức thì với phí giao dịch thấp hơn. RocoMamas hoạt động như một chuỗi nhà hàng burger và sườn với các địa điểm trên khắp Nam Phi. Việc áp dụng này khiến nó trở thành một trong những chuỗi bán lẻ có uy tín trong nước chấp nhận thanh toán Bitcoin cho việc mua thực phẩm. Mạng Lightning là một giao thức thanh toán lớp thứ hai chạy trên blockchain của Bitcoin, được thiết kế để tạo điều kiện cho các giao dịch nhỏ, thường xuyên mà sẽ không khả thi trên mạng chính do phí và thời gian xử lý. Nguồn: https://cryptobriefing.com/rocomamas-adopts-bitcoin-lightning-payments-south-africa/
BitcoinEthereumNews2025/09/15 20:28
Đợt Mở Bán Trước Viral Bitcoin Hyper Đạt 16 Triệu USD Khi Các Cá Voi Mua 64 Nghìn USD Trong Cuối Tuần

Đợt Mở Bán Trước Viral Bitcoin Hyper Đạt 16 Triệu USD Khi Các Cá Voi Mua 64 Nghìn USD Trong Cuối Tuần

Bài đăng Đợt Presale Viral Bitcoin Hyper Đạt 16 Triệu USD khi các Whale Mua 64.000 USD Trong Cuối Tuần đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin chậm và đắt đỏ, đặc biệt là vào thời điểm cao điểm. Trong một thế giới tiện lợi và kỳ vọng dịch vụ gần như tức thì, 7 giao dịch mỗi giây của Bitcoin không còn được chấp nhận nữa. Gì cơ? Bitcoin không hoàn hảo? Đây có thể là điều bạn nghe từ những người mới, nhưng đối với những người am hiểu, đó như là bí mật công khai tồi tệ nhất của ngành. Vì điều này, $BTC được xem như một kho lưu trữ giá trị hơn là tiền tệ hàng ngày. Nhưng hãy thừa nhận, tất cả chúng ta đều mong đợi nhiều hơn từ các khoản đầu tư của mình ngày nay. Ngay cả với nâng cấp Taproot vào năm 2021, nhằm giúp cải thiện quyền riêng tư và Khả năng mở rộng, $BTC vẫn đang tụt hậu một cách đáng buồn. Nhưng không phải lâu nữa. Bitcoin Hyper ($HYPER) đang mang đến giải pháp Layer-2 mới cho những vấn đề này và biến $BTC thành anh hùng với tốc độ có thể cạnh tranh với The Flash! Bitcoin Hyper ($HYPER) Là Lực Lượng Tốc Độ để Hồi Sinh $BTC Bitcoin Hyper ($HYPER) là Layer-2 mới được xây dựng trên mạng Bitcoin. Ý tưởng cốt lõi là gom nhóm các giao dịch ngoài chuỗi Bitcoin chính, xử lý chúng với tốc độ chớp nhoáng, và sau đó gửi một bản tóm tắt nhỏ, nén của tất cả hoạt động đó trở lại chuỗi chính. Phương pháp rollup này giảm tắc nghẽn và phí, và bạn sẽ nhận được một bước nhảy vọt về tốc độ và khả năng xử lý nhiều giao dịch hơn đáng kể. Nói một cách đơn giản, đây là một bước đột phá. Layer-2 của $HYPER không chỉ về tốc độ. Nó còn mang hợp đồng thông minh đến $BTC bằng cách sử dụng công nghệ Solana Virtual Machine (SVM). Điều này sẽ cho phép các nhà phát triển tạo ra tất cả các loại thứ thú vị, hãy nghĩ đến các ứng dụng DeFi, NFT, và thậm chí là game, ngay trên blockchain an toàn nhất thế giới. Sự chuyển đổi kỳ diệu này có thể thực hiện được nhờ vào cầu nối Cross-chain Canonical của $HYPER. Đó là một cổng an toàn hai chiều. Khi bạn muốn sử dụng $BTC của mình trên mạng Hyper, bạn gửi nó đến một...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 18:46
