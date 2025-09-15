Bitcoin Vượt Qua $116K Khi Sự Quan Tâm Của Tổ Chức Và Nhà Đầu Tư Cá Nhân Tăng Cao
Bài đăng Bitcoin Vượt Mốc $116K Khi Sự Quan Tâm Của Tổ Chức Và Nhà Đầu Tư Cá Nhân Tăng Cao xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin, đồng tiền điện tử hàng đầu, đã chứng kiến một bước phát triển đáng chú ý về hiệu suất giá. Theo dữ liệu thị trường, Bitcoin ($BTC) đã vượt qua mốc $116K sau một cuộc đấu tranh đáng kể. Mức giá này cho thấy lợi nhuận 2,31% trong 24 giờ qua. Đặc biệt, các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đang ngày càng quan tâm đến tài sản tiền điện tử hàng đầu này, thúc đẩy xu hướng tăng của nó. Giá Bitcoin Đạt $116,107.37, Làm Dấy Lên Đồn Đoán Về Các Đợt Tăng Tiếp Theo Với mức tăng 2,31% trong 24 giờ, Bitcoin ($BTC) đã vượt qua mốc $116,000 về mặt giá cả. Cụ thể, giá hiện tại của tài sản tiền điện tử hàng đầu này hiện đang ở mức $116,107.37. Mặc dù có mức kháng cự lớn quanh mốc $116K trong những ngày qua, đợt tăng cuối cùng vượt qua điểm đó là một tín hiệu "có" đáng chú ý cho khả năng tiếp tục đạt đến những đỉnh cao hơn. Trong khi các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân đang chuyển hướng sang Bitcoin ($BTC), các thành viên cộng đồng đang thảo luận về tiềm năng tăng trưởng liên tục. Do đó, quá trình chuyển đổi đang diễn ra có thể dẫn đến một đợt tăng giá trong ngắn hạn. Trong khi đó, các yếu tố cơ bản khác của thị trường cũng đang hỗ trợ đà tăng tích cực xung quanh Bitcoin ($BTC). Vốn Hóa Thị Trường Đạt $2,31T Khi Market Sentiment Mạnh Lên Về khía cạnh này, ngoài đợt tăng giá, vốn hóa thị trường của Bitcoin ($BTC) cũng đã chứng kiến mức tăng 0,39%, đạt mốc $2,31T. Ngoài ra, khối lượng 24h của người anh cả trong lĩnh vực tiền điện tử hiện đang dao động quanh mức $32,24B, cho thấy mức tăng 4,36%. Đồng thời, sự thống trị thị trường của $BTC đứng ở mức 57%. Cùng lúc đó, hiệu suất giá trong 7 ngày của đồng tiền điện tử thống trị này thể hiện mức tăng 4,63%. Xét đến tất cả các chỉ số tích cực này, Bitcoin ($BTC) có khả năng đang chuẩn bị cho một đợt biến động giá lớn trong tương lai gần. Trong khi đó, những người quan sát thị trường đang chăm chú theo dõi các yếu tố xúc tác liên quan...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 20:42