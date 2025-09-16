2025-10-10 thứ sáu

Starknet Giới Thiệu Staking BTC để Thúc Đẩy Áp Dụng DeFi

Starknet Giới Thiệu Staking BTC để Thúc Đẩy Áp Dụng DeFi

Bài đăng Starknet giới thiệu BTC Staking để thúc đẩy áp dụng DeFi xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Starknet ra mắt BTC staking với sức mạnh staking 0,25 và hỗ trợ nhiều token BTC được bọc. Thời gian unstaking được cắt giảm từ 21 xuống 7 ngày, giúp người dùng truy cập quỹ nhanh hơn. Nâng cấp đã được thông qua với 93,6% sự ủng hộ của cộng đồng, nhấn mạnh sự tin tưởng mạnh mẽ và tiềm năng áp dụng. Việc giới thiệu Bitcoin (BTC) staking đại diện cho sự kết hợp lớn giữa bảo mật của Bitcoin với các đổi mới DeFi trên Starknet, giải pháp mở rộng Layer-2 của Ethereum blockchain. Các bên liên quan sẽ có thể stake và kiếm phần thưởng mạng lưới cho BTC của họ trong mainnet sẽ ra mắt vào ngày 30 tháng 9. Sức mạnh staking của Bitcoin được đặt ở mức một phần tư trong cài đặt mới này, có nghĩa là Bitcoin đóng góp 25% trọng số đồng thuận của mạng, với token gốc của Starknet, STRK, cung cấp 75% còn lại. Đây là mô hình lai để thúc đẩy phi tập trung hóa và bảo mật, đồng thời mang lại tiếng nói rõ ràng cho BTC trong quản trị mạng. Starknet cũng đã mở rộng khả năng tiếp cận bằng cách hỗ trợ một số token Bitcoin được bọc, bao gồm WBTC, LBTC, tBTC và SolvBTC, cho phép nhiều người nắm giữ BTC tham gia. Một cải tiến quan trọng là việc giảm thời gian unstaking từ 21 ngày xuống chỉ còn 7 ngày, giúp nhà đầu tư truy cập quỹ của họ nhanh hơn trong khi vẫn duy trì an toàn mạng. Tại sao điều này quan trọng Thế giới DeFi trở nên lớn hơn nhiều với việc ra mắt Bitcoin staking trên Starknet, khi nó kết hợp hai hệ sinh thái lớn trong crypto. Lần đầu tiên, chủ sở hữu BTC có thể stake trên Starknet mà không phải từ bỏ tài sản của họ, kết hợp độ tin cậy của Bitcoin với tính linh hoạt của Layer-2 của Ethereum. Sự phát triển này có thể hấp dẫn cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, những người đang tìm kiếm cách mới để tạo ra lợi nhuận từ Bitcoin họ nắm giữ. Thời gian rút nhanh hơn, bảo mật cao hơn và tham gia không rủi ro làm cho đề xuất này đặc biệt hấp dẫn. Nâng cấp đã được phê duyệt thông qua đề xuất quản trị SNIP-31, với sự ủng hộ áp đảo 93,6% từ cộng đồng. Tỷ lệ phê duyệt cao phản ánh...
BitMine tăng lượng nắm giữ Ethereum lên 2,15M ETH và nắm giữ 192 BTC, 569M USD tiền mặt, 214M USD cổ phần trong Eightco

BitMine tăng lượng nắm giữ Ethereum lên 2,15M ETH và nắm giữ 192 BTC, 569M USD tiền mặt, 214M USD cổ phần trong Eightco

Bài đăng BitMine tăng lượng nắm giữ Ethereum lên 2,15M ETH và nắm giữ 192 BTC, 569M USD tiền mặt, 214M USD cổ phần trong Eightco xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính BitMine đã tăng lượng nắm giữ Ethereum thêm 81,676 ETH, nâng tổng số lên 2,15 triệu ETH. Lượng Bitcoin họ nắm giữ vẫn là 192 BTC. BitMine Immersion đã tăng lượng nắm giữ Ethereum lên 2,15 triệu ETH, tăng từ 2,07 triệu vào ngày 7 tháng 9, theo thông cáo báo chí. Danh mục đầu tư hiện tại của công ty bao gồm 192 Bitcoin, 569 triệu USD tiền mặt không bị ràng buộc, và 214 triệu USD cổ phần trong Eightco. Việc mua thêm Ethereum này thể hiện sự tăng khoảng 82K ETH so với vị thế trước đó được báo cáo vào đầu tháng 9.
Bitcoin đi ngang khi các công ty kho bạc đình trệ

Bitcoin đi ngang khi các công ty kho bạc đình trệ

Bài đăng Bitcoin Đi Ngang khi các Công ty Treasury Đình trệ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nghiên cứu từ Ngân hàng Standard Chartered có trụ sở tại London cho thấy giá trị tài sản ròng đã điều chỉnh (mNAVs) cho các công ty kho bạc Bitcoin đang có xu hướng giảm. BTC Tạm nghỉ khi DATs Gặp khó khăn Chiến lược của Michael Saylor (Nasdaq: MSTR) vừa công bố việc mua thêm 525 Bitcoin (BTC) vào hôm thứ Hai, nâng lượng dự trữ của công ty lên 638,985 BTC, nhưng mNAV của MSTR đã giảm xuống 1.47. [...]
5 Tiền điện tử tốt nhất để mua hôm nay: Tại sao đợt bán trước của BlockchainFX đã sẵn sàng nhân 100x tiền của nhà đầu tư

5 Tiền điện tử tốt nhất để mua hôm nay: Tại sao đợt bán trước của BlockchainFX đã sẵn sàng nhân 100x tiền của nhà đầu tư

BlockchainFX ($BFX) là đợt bán trước duy nhất trong danh sách này, có giá $0.023 với mức thưởng 30%. Ứng dụng siêu việt của nó bao gồm hơn 500 tài sản và trả thưởng USDT hàng ngày.
Trung Quốc cáo buộc Mỹ sử dụng 'chiến thuật bắt nạt' trong chiến dịch áp thuế dầu Nga

Trung Quốc cáo buộc Mỹ sử dụng 'chiến thuật bắt nạt' trong chiến dịch áp thuế dầu Nga

Trung Quốc cáo buộc Mỹ sử dụng "chiến thuật bắt nạt" trong chiến dịch thuế quan dầu mỏ Nga đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ vào thứ Hai, cáo buộc Hoa Kỳ sử dụng "bắt nạt đơn phương" để buộc các đồng minh áp đặt thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc vì giao dịch dầu mỏ với Nga. Tuyên bố được đưa ra trong khi các quan chức Trung Quốc và Mỹ đang tham gia đàm phán thương mại tại Madrid, cố gắng lần thứ tư trong bốn tháng để hạ nhiệt cuộc tranh chấp kinh tế ngày càng xấu đi. Theo Reuters, Bộ Thương mại Trung Quốc mô tả động thái mới nhất của Washington là "một ví dụ điển hình về sự cưỡng chế kinh tế," kêu gọi Mỹ bỏ áp lực và giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại bình đẳng. Cơn giận dữ của Bắc Kinh được kích hoạt bởi việc Mỹ vận động G7 và NATO ủng hộ thuế quan thứ cấp đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc. Nhà Trắng tuyên bố việc Trung Quốc tiếp tục mua dầu từ Nga đang giúp Moscow tránh né các lệnh trừng phạt toàn cầu. Nhưng Trung Quốc đã nói rõ rằng họ không có ý định tuân theo các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu, và sẽ không ngừng mua dầu của Nga. Cuộc tranh cãi qua lại diễn ra khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hạ Lập Phong bắt đầu ngày thứ hai của các cuộc họp kín tại Cung điện Santa Cruz của Tây Ban Nha. Đàm phán về quyền sở hữu TikTok đạt thỏa thuận sơ bộ Trong khi căng thẳng thương mại bùng nổ, một vấn đề lớn khác, TikTok, đã có tiến triển. Bessent xác nhận rằng các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý về một khuôn khổ để chuyển quyền sở hữu hoạt động kinh doanh của ứng dụng tại Mỹ cho một tổ chức do Mỹ kiểm soát. Xác nhận cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra trong cuộc gọi giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vào thứ Sáu. Bessent cho biết thời hạn 17 tháng 9 đang đến gần buộc các nhà đàm phán phải hành động nhanh chóng, nhưng ông cũng đề cập rằng thời gian có thể được gia hạn thêm 90 ngày để hoàn thiện chi tiết. Ông giải thích rằng cả hai bên tiếp cận TikTok từ những góc độ hoàn toàn khác nhau. "Họ quan tâm đến đặc điểm Trung Quốc của ứng dụng, điều mà họ cho là sức mạnh mềm," Bessent nói. "Chúng tôi không quan tâm đến đặc điểm Trung Quốc. Chúng tôi quan tâm đến an ninh quốc gia." Trước đó...
American Express Ra Mắt Tem Du Lịch Kỹ Thuật Số Trên Blockchain

American Express Ra Mắt Tem Du Lịch Kỹ Thuật Số Trên Blockchain

Bài đăng American Express Ra mắt Tem Du lịch Kỹ thuật số Trên Blockchain xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm nổi bật American Express ra mắt tem du lịch blockchain không có giá trị thị trường Tem kỹ thuật số mang đến cho du khách kỷ vật độc đáo gắn liền với hành trình Tính năng mới của ứng dụng cũng bao gồm công cụ AI và nâng cấp phòng chờ cao cấp American Express Đưa Blockchain vào Kỷ niệm Du lịch American Express đã thêm một tính năng mới vào ứng dụng du lịch của mình: "tem du lịch" kỹ thuật số được thiết kế để tạo ra những kỷ niệm lâu dài về hành trình
Tin nóng: Tính năng P2P mới của PayPal đã ra mắt, hỗ trợ BTC và ETH sắp được triển khai

Tin nóng: Tính năng P2P mới của PayPal đã ra mắt, hỗ trợ BTC và ETH sắp được triển khai

Bài đăng Tin nóng: Tính năng P2P mới của PayPal đã ra mắt, hỗ trợ BTC và ETH sắp ra mắt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty công nghệ tài chính đa quốc gia Mỹ PayPal đã công bố một tính năng ngang hàng (P2P) mới có tên là "Links", cho phép người dùng chuyển tiền với sự trợ giúp của một liên kết một lần. Tính năng mới này cho phép thả liên kết vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào (tin nhắn văn bản, DM và nhiều hình thức khác). Đáng chú ý, thông cáo báo chí của PayPal đã nhấn mạnh rằng tài sản kỹ thuật số sẽ được thêm vào cùng luồng P2P. Danh sách tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ sẽ bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và PayPal USD (PYUSD). Tính năng P2P mới này ban đầu sẽ có sẵn ở Mỹ, nhưng sau đó sẽ được mở rộng đến nhiều quốc gia khác. Vào tháng 7, công ty cũng đã giới thiệu PayPal World, một nền tảng toàn cầu nhằm kết nối các hệ thống thanh toán khác nhau để cho phép thương mại xuyên biên giới liền mạch. Bạn cũng có thể thích Lịch sử tích hợp tiền mã hoá của PayPal PayPal ban đầu được giới thiệu để mua, nắm giữ và bán Bitcoin và một số altcoin. Động thái này đã giúp châm ngòi cho đợt tăng giá tiền mã hoá toàn diện khi đó. Ban đầu, nó đã tham gia vào lĩnh vực tiền mã hoá ở Mỹ và sau đó mở rộng tính năng mới này trên toàn thế giới. Vào năm 2021, PayPal đã ra mắt tính năng "Thanh toán bằng tiền mã hoá" cho phép các thương nhân chấp nhận tiền mã hoá từ khách hàng. Nó cũng đã giới thiệu tiền mã hoá trong ứng dụng Venmo trong cùng năm. Năm 2022, PayPal cho phép chuyển tiền mã hoá đến ví bên ngoài. Năm sau đó, công ty đã ra mắt stablecoin PYUSD được quản lý chặt chẽ. Sản phẩm stablecoin hiện có vốn hóa thị trường khoảng 1,3 tỷ đô la, theo dữ liệu của CoinGecko. Nguồn: https://u.today/breaking-paypals-new-p2p-feature-goes-live-btc-and-eth-support-coming-soon
Top 4 Tiền điện tử tiếp theo của Grok sẽ bùng nổ sau đợt tăng giá mới nhất của Bitcoin

Top 4 Tiền điện tử tiếp theo của Grok sẽ bùng nổ sau đợt tăng giá mới nhất của Bitcoin

Bài đăng Top 4 Tiền điện tử tiếp theo của Grok sẽ bùng nổ sau đợt tăng giá mới nhất của Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Top 4 Tiền điện tử tiếp theo của Grok sẽ bùng nổ sau đợt tăng giá mới nhất của Bitcoin Đăng ký email nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập email của bạn. Là một nhà văn về tiền điện tử, Krishi chia thời gian của mình giữa việc giải mã sự hỗn loạn của thị trường và viết về nó theo cách không khiến bạn buồn ngủ. Anh ấy đã làm việc này trong gần hai năm trong lĩnh vực tiền điện tử. Vâng, anh ấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ những đợt tăng giá tuyệt vời trước đó (ai mà không!), nhưng anh ấy đã sẵn sàng để đầu tư tiền vào những gì anh ấy viết. Trước khi lao đầu vào tiền điện tử, Krishi đã dành hơn năm năm viết cho một số tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm TechRadar, Tom's Guide và PC Gaming, đề cập đến mọi thứ từ thiết bị và bảo mật mạng đến trò chơi và phần mềm. Khi không tìm kiếm và viết về những sự kiện mới nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, Krishi giao dịch thị trường forex trong khi giữ tiền điện tử trong kế hoạch HODL dài hạn của mình. Anh ấy là người tin tưởng vào Bitcoin, mặc dù anh ấy không bao giờ để sự thiên vị đó len lỏi vào bài viết của mình. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm Bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/grok-top-4-next-cryptos-to-explode-after-bitcoin-latest-rally/
Một Người Được Biết Đến Là Rất Gần Gũi Với Trump Đưa Ra Tuyên Bố Về Bitcoin Và Altcoin! Ông Ấy Chỉ Trích Altcoin, Nói Rằng "Con Đường Duy Nhất Là Bitcoin"

Một Người Được Biết Đến Là Rất Gần Gũi Với Trump Đưa Ra Tuyên Bố Về Bitcoin Và Altcoin! Ông Ấy Chỉ Trích Altcoin, Nói Rằng "Con Đường Duy Nhất Là Bitcoin"

Bài đăng Một Cái Tên Được Biết Đến Là Rất Gần Gũi Với Trump Đưa Ra Tuyên Bố Về Bitcoin Và Altcoin! Ông Chỉ Trích Altcoin, Nói "Con Đường Duy Nhất Là Bitcoin" xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Như đã biết, các kho bạc doanh nghiệp ngày càng chấp nhận tiền mã hóa. Việc doanh nghiệp áp dụng tiền mã hóa dự kiến sẽ tăng tốc vào năm 2025, với Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) dẫn đầu như là tài sản kho bạc được ưa chuộng. Trong khi các tài sản crypto blue-chip (thuật ngữ dùng cho các loại crypto đáng tin cậy và có giá trị nhất trên thị trường) tiếp tục thống trị dự trữ, ngày càng nhiều công ty đang thêm altcoin khác ngoài BTC và ETH vào kho bạc của họ. Tuy nhiên, CEO của BTC Inc David Bailey, người cố vấn cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về chính sách tiền mã hóa, đã chỉ trích việc đưa một số altcoin vào chiến lược kho bạc. Bailey, người đã đăng từ tài khoản X của mình, cho biết rằng các công ty thêm altcoin hoạt động kém vào bảng cân đối kế toán của họ đã làm mờ câu chuyện kho bạc rộng lớn hơn. Về điểm này, Bailey chỉ trích cái mà ông gọi là "tài chính độc hại" và việc tái sử dụng các dự án thất bại như những phương tiện mới. Bailey tuyên bố rằng việc thêm altcoin thất bại tạo ra một câu chuyện gây hiểu lầm về chiến lược kho bạc. "Tài chính độc hại, altcoin thất bại được đổi thương hiệu thành DAT, quá nhiều công ty thất bại không có kế hoạch hoặc tầm nhìn. Điều này hoàn toàn làm mờ câu chuyện." Thực Tế, Con Đường Rất Đơn Giản Và Duy Nhất: Bitcoin! Trong khi Bailey cảnh báo rằng quá nhiều công ty đang theo đuổi các xu hướng không có tầm nhìn và làm suy yếu tính hợp pháp của toàn bộ lĩnh vực kho bạc, ông nói rằng con đường rất đơn giản: "để phát triển hiệu quả và kiếm tiền từ bảng cân đối kế toán." Chỉ ra vai trò ngày càng tăng của Bitcoin trong dự trữ tổ chức, Bailey mô tả các công ty kho bạc BTC như một phần mở rộng tự nhiên của hệ thống tiền tệ fiat. So sánh các công ty kho bạc Bitcoin với các ngân hàng truyền thống, Bailey cho biết ngành công nghiệp này về cơ bản đang xây dựng "ngân hàng Bitcoin", hoặc ít nhất là các tổ chức tài chính tập trung vào Bitcoin. Ông nói rằng ngành công nghiệp đang bước vào giai đoạn thử nghiệm quan trọng nơi chỉ một vài sẽ sống sót. "Công ty kho bạc Bitcoin của hệ thống fiat là một ngân hàng trong hệ thống truyền thống. Ngày nay, chúng ta đang xây dựng các ngân hàng Bitcoin. Nếu bạn sợ thuật ngữ đó, hãy gọi chúng là Bitcoin...
Vụ án khó? Thân chủ tai tiếng? Marc Agnifilo sẽ chiến đấu để giành chiến thắng

Vụ án khó? Thân chủ tai tiếng? Marc Agnifilo sẽ chiến đấu để giành chiến thắng

Bài đăng Vụ án khó? Khách hàng tai tiếng? Marc Agnifilo sẽ chiến đấu để giành chiến thắng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Marc Agnifilo Công ty: Agnifilo Intrater Chức vụ: Đồng sáng lập Danh sách Forbes: Luật sư hàng đầu Hoa Kỳ 2025 Marc Agnifilo đã đảm nhận một số vụ án thách thức, phức tạp và tai tiếng nhất trong lĩnh vực công - loại vấn đề mà các luật sư bào chữa khác có thể ngần ngại chấp nhận. "Tôi giống như một người đàn ông sẵn sàng chiến đấu trong phòng xử án," Agnifilo nói. "Luật sư mà tôi muốn trở thành không phải là người giúp một tập đoàn trở thành phiên bản tốt hơn của chính họ. Nhiều luật sư giỏi làm điều đó - nhiều người là bạn tôi. Nhưng tôi yêu thích các phiên tòa, sự xung đột, yếu tố con người hấp dẫn. Các phiên tòa là những câu chuyện tuyệt vời và tôi thực sự yêu thích phần đó." Agnifilo đã xử lý hơn 200 vụ án trong suốt sự nghiệp 30 năm với tư cách là công tố viên tiểu bang và liên bang cũng như luật sư hành nghề tư, xử lý mọi thứ từ buôn bán vũ khí đến tham ô, rửa tiền đến giết người. Nhiều vụ án đã tạo nên các tiêu đề, bao gồm việc ông đại diện cho "pharma bro" Martin Shkreli và cựu lãnh đạo giáo phái NXIUM Keith Raniere. Nhưng vụ án nổi tiếng nhất của ông cho đến nay là bào chữa cho ông trùm âm nhạc Sean "Diddy" Combs trong phiên tòa được theo dõi sát sao nhất năm nay. Trong một phán quyết chia rẽ, bồi thẩm đoàn đã tuyên Combs vô tội đối với các cáo buộc nghiêm trọng nhất về tống tiền liên bang và buôn bán tình dục, trong khi kết tội ông về tội vận chuyển cá nhân để tham gia mại dâm. Combs sẽ bị tuyên án vào tháng 10, nhưng vụ án này được coi rộng rãi là một thành công cho đội ngũ của Agnifilo - tránh được một bản án tù chung thân tiềm tàng. "Tôi luôn biết chúng tôi có những lập luận bào chữa tốt," Agnifilo nói. "Chính phủ thắng 95% các phiên tòa của họ, tôi luôn nghĩ rằng đây có thể là một trong 5%." Tiếp theo đối với Agnifilo: hỗ trợ vợ ông, luật sư bào chữa hình sự nổi tiếng Karen Friedman Agnifilo, trong việc đại diện cho Luigi Mangione, người đang đối mặt với các cáo buộc của tiểu bang và liên bang về vụ bắn chết CEO UnitedHealthcare Brian Thompson. Đó là một vụ án giật gân khác...
