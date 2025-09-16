Starknet Giới Thiệu Staking BTC để Thúc Đẩy Áp Dụng DeFi
Bài đăng Starknet giới thiệu BTC Staking để thúc đẩy áp dụng DeFi xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Starknet ra mắt BTC staking với sức mạnh staking 0,25 và hỗ trợ nhiều token BTC được bọc. Thời gian unstaking được cắt giảm từ 21 xuống 7 ngày, giúp người dùng truy cập quỹ nhanh hơn. Nâng cấp đã được thông qua với 93,6% sự ủng hộ của cộng đồng, nhấn mạnh sự tin tưởng mạnh mẽ và tiềm năng áp dụng. Việc giới thiệu Bitcoin (BTC) staking đại diện cho sự kết hợp lớn giữa bảo mật của Bitcoin với các đổi mới DeFi trên Starknet, giải pháp mở rộng Layer-2 của Ethereum blockchain. Các bên liên quan sẽ có thể stake và kiếm phần thưởng mạng lưới cho BTC của họ trong mainnet sẽ ra mắt vào ngày 30 tháng 9. Sức mạnh staking của Bitcoin được đặt ở mức một phần tư trong cài đặt mới này, có nghĩa là Bitcoin đóng góp 25% trọng số đồng thuận của mạng, với token gốc của Starknet, STRK, cung cấp 75% còn lại. Đây là mô hình lai để thúc đẩy phi tập trung hóa và bảo mật, đồng thời mang lại tiếng nói rõ ràng cho BTC trong quản trị mạng. Starknet cũng đã mở rộng khả năng tiếp cận bằng cách hỗ trợ một số token Bitcoin được bọc, bao gồm WBTC, LBTC, tBTC và SolvBTC, cho phép nhiều người nắm giữ BTC tham gia. Một cải tiến quan trọng là việc giảm thời gian unstaking từ 21 ngày xuống chỉ còn 7 ngày, giúp nhà đầu tư truy cập quỹ của họ nhanh hơn trong khi vẫn duy trì an toàn mạng. Tại sao điều này quan trọng Thế giới DeFi trở nên lớn hơn nhiều với việc ra mắt Bitcoin staking trên Starknet, khi nó kết hợp hai hệ sinh thái lớn trong crypto. Lần đầu tiên, chủ sở hữu BTC có thể stake trên Starknet mà không phải từ bỏ tài sản của họ, kết hợp độ tin cậy của Bitcoin với tính linh hoạt của Layer-2 của Ethereum. Sự phát triển này có thể hấp dẫn cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, những người đang tìm kiếm cách mới để tạo ra lợi nhuận từ Bitcoin họ nắm giữ. Thời gian rút nhanh hơn, bảo mật cao hơn và tham gia không rủi ro làm cho đề xuất này đặc biệt hấp dẫn. Nâng cấp đã được phê duyệt thông qua đề xuất quản trị SNIP-31, với sự ủng hộ áp đảo 93,6% từ cộng đồng. Tỷ lệ phê duyệt cao phản ánh...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 04:40