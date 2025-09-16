Một Người Được Biết Đến Là Rất Gần Gũi Với Trump Đưa Ra Tuyên Bố Về Bitcoin Và Altcoin! Ông Ấy Chỉ Trích Altcoin, Nói Rằng "Con Đường Duy Nhất Là Bitcoin"

Như đã biết, các kho bạc doanh nghiệp ngày càng chấp nhận tiền mã hóa. Việc doanh nghiệp áp dụng tiền mã hóa dự kiến sẽ tăng tốc vào năm 2025, với Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) dẫn đầu như là tài sản kho bạc được ưa chuộng. Trong khi các tài sản crypto blue-chip (thuật ngữ dùng cho các loại crypto đáng tin cậy và có giá trị nhất trên thị trường) tiếp tục thống trị dự trữ, ngày càng nhiều công ty đang thêm altcoin khác ngoài BTC và ETH vào kho bạc của họ. Tuy nhiên, CEO của BTC Inc David Bailey, người cố vấn cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về chính sách tiền mã hóa, đã chỉ trích việc đưa một số altcoin vào chiến lược kho bạc. Bailey, người đã đăng từ tài khoản X của mình, cho biết rằng các công ty thêm altcoin hoạt động kém vào bảng cân đối kế toán của họ đã làm mờ câu chuyện kho bạc rộng lớn hơn. Về điểm này, Bailey chỉ trích cái mà ông gọi là "tài chính độc hại" và việc tái sử dụng các dự án thất bại như những phương tiện mới. Bailey tuyên bố rằng việc thêm altcoin thất bại tạo ra một câu chuyện gây hiểu lầm về chiến lược kho bạc. "Tài chính độc hại, altcoin thất bại được đổi thương hiệu thành DAT, quá nhiều công ty thất bại không có kế hoạch hoặc tầm nhìn. Điều này hoàn toàn làm mờ câu chuyện." Thực Tế, Con Đường Rất Đơn Giản Và Duy Nhất: Bitcoin! Trong khi Bailey cảnh báo rằng quá nhiều công ty đang theo đuổi các xu hướng không có tầm nhìn và làm suy yếu tính hợp pháp của toàn bộ lĩnh vực kho bạc, ông nói rằng con đường rất đơn giản: "để phát triển hiệu quả và kiếm tiền từ bảng cân đối kế toán." Chỉ ra vai trò ngày càng tăng của Bitcoin trong dự trữ tổ chức, Bailey mô tả các công ty kho bạc BTC như một phần mở rộng tự nhiên của hệ thống tiền tệ fiat. So sánh các công ty kho bạc Bitcoin với các ngân hàng truyền thống, Bailey cho biết ngành công nghiệp này về cơ bản đang xây dựng "ngân hàng Bitcoin", hoặc ít nhất là các tổ chức tài chính tập trung vào Bitcoin. Ông nói rằng ngành công nghiệp đang bước vào giai đoạn thử nghiệm quan trọng nơi chỉ một vài sẽ sống sót. "Công ty kho bạc Bitcoin của hệ thống fiat là một ngân hàng trong hệ thống truyền thống. Ngày nay, chúng ta đang xây dựng các ngân hàng Bitcoin. Nếu bạn sợ thuật ngữ đó, hãy gọi chúng là Bitcoin...