Bitcoin ETF thu hút 2,3 tỷ USD tuần trước, đánh dấu 'Xung lực nhu cầu rõ ràng'
Tóm tắt: ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ đã thu hút khoảng 2,3 tỷ USD từ ngày 8 đến 12 tháng 9. IBIT của BlackRock và FBTC của Fidelity chiếm phần lớn dòng tiền, với các tổ chức phát hành khác ghi nhận mức tăng nhỏ hơn. Các nhà quan sát cho biết đợt tăng vọt phản ánh nhu cầu cấu trúc từ các tổ chức, với dòng tiền chuyển vào dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ đã thu hút khoảng 2,3 tỷ USD tuần trước, đánh dấu dòng tiền vào hàng tuần cao nhất kể từ giữa tháng 7. Chuỗi này kéo dài qua tất cả năm phiên giao dịch từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 9, theo dữ liệu tổng hợp từ Farside và SoSoValue. iShares Bitcoin Trust của BlackRock dẫn đầu với hơn 1 tỷ USD dòng tiền vào, trong khi Wise Origin Bitcoin Fund của Fidelity thu về gần 850 triệu USD. Các tổ chức phát hành khác, bao gồm Ark Invest và Bitwise, cũng ghi nhận mức tăng, mặc dù nhỏ hơn. Dòng tiền hàng ngày cho thấy nhu cầu ổn định. Thứ Hai bắt đầu với 364 triệu USD, tiếp theo là 23 triệu USD vào thứ Ba. Tốc độ tăng lên 742 triệu USD vào thứ Tư, 553 triệu USD vào thứ Năm và 642 triệu USD vào thứ Sáu. Dòng tiền vào tuần trước "báo hiệu xung lực nhu cầu rõ ràng, một xung lực có ý nghĩa và đúng lúc," Georgii Verbitskii, một nhà giao dịch phái sinh và là người sáng lập giao thức phi tập trung TYMIO, nói với Decrypt. Với tháng 9 đến tháng 10 đánh dấu "sự khởi đầu của mùa kinh doanh," Verbitskii lưu ý rằng điều này "thường định hình xu hướng diễn ra đến cuối năm." Trường hợp cơ bản, ông nói thêm, là đây có thể là "sự khởi đầu của một xu hướng tăng mới, với tiềm năng mạnh mẽ cho sự tăng trưởng hơn nữa vào Q4." Tuy nhiên, mặc dù dòng tiền vào cho thấy sự trở lại đáng kể so với mức giữa tháng 7, "con số tự nó không mang tính chuyển đổi," Wesley Crook, CEO của công ty kỹ thuật blockchain FP Block, nói với Decrypt. "Phần lớn hoạt động này được thúc đẩy bởi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất cùng với xu hướng rộng lớn hơn của các doanh nghiệp tham gia vào thị trường," Crook nói, đồng thời cho biết thêm rằng ông kỳ vọng động lực...
