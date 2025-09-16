2025-10-10 thứ sáu

Đây Là Nơi Cực Quang Có Thể Xuất Hiện Vào Tối Thứ Hai

Đây Là Nơi Cực Quang Có Thể Xuất Hiện Vào Tối Thứ Hai

Topline Ánh sáng phương bắc có cơ hội trung bình xuất hiện trên bầu trời phía bắc Hoa Kỳ vào thứ Hai, theo Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia, sau khi các tác động của bão địa từ ảnh hưởng đến Trái Đất. Dự báo thứ Hai đến sau khi NOAA ghi nhận bão địa từ G3 "mạnh" vào tối Chủ nhật. Getty Images Các Sự Kiện Chính Các nhà dự báo NOAA dự đoán chỉ số Kp là năm trên chín, nghĩa là cực quang có thể xuất hiện "sáng hơn" với nhiều "chuyển động và hình thành" hơn. Trái Đất đã chứng kiến một cơn bão địa từ mạnh vào tối Chủ nhật, NOAA báo cáo, đạt mức G3 (trên thang điểm 5) do tác động của gió mặt trời thoát ra từ một vùng mát hơn, đậm đặc của Mặt Trời. Những Bang Nào Có Thể Nhìn Thấy Cực Quang? Các bang phía bắc dọc biên giới với Canada đều có khả năng nhìn thấy cực quang vào tối thứ Hai, theo NOAA, với toàn bộ North Dakota, Minnesota nằm trên "đường nhìn" mà NOAA ước tính là điểm cắt phía nam để có thể nhìn thấy ánh sáng. Thực tế toàn bộ Alaska, tất cả trừ phần cực nam của Wisconsin và phía bắc Michigan đều nằm trên đường nhìn. Phần lớn Washington, Montana và South Dakota cũng có thể nhìn thấy ánh sáng, theo NOAA, cùng với một số phần phía bắc của Idaho, Wyoming và Iowa. Ở Bờ Đông, các phần phía bắc của Upstate New York, Vermont, New Hampshire và Maine đều có thể nhìn thấy cực quang. Cách Tốt Nhất Để Xem Cực Quang Phương Bắc Là Gì? Các chuyên gia tại NOAA khuyến nghị người xem di chuyển gần hơn đến cực từ bắc của Trái Đất để có cơ hội nhìn thấy tốt nhất. Người xem nên tìm một điểm cao hơn tránh xa ánh sáng thành phố, và đi ra ngoài vào thời điểm cực quang hoạt động mạnh nhất—thường là giữa 10 giờ tối và 2 giờ sáng.
Kho bạc tài sản kỹ thuật số là động lực lớn hơn cho Ether (ETH) so với Bitcoin (BTC), Solana (SOL): StanChart

Kho bạc tài sản kỹ thuật số là động lực lớn hơn cho Ether (ETH) so với Bitcoin (BTC), Solana (SOL): StanChart

Kho bạc tài sản kỹ thuật số (DATs), các công ty đại chúng nắm giữ tiền điện tử trong bảng cân đối kế toán của họ, đã bị ảnh hưởng nặng nề trong những tuần gần đây khi NAV thị trường (mNAVs) của họ giảm xuống dưới 1, Geoff Kendrick của Standard Chartered cho biết trong một báo cáo mới. Nhìn về phía trước, DATs của ether (ETH) dường như có sức bền lâu dài nhất nhờ vào lợi nhuận staking, sự rõ ràng về quy định và không gian để phát triển, Kendrick lập luận. Tỷ lệ mNAV là rất quan trọng. Khi nó giảm, các công ty này mất đi động lực (và đôi khi là khả năng) để tiếp tục mua tiền điện tử, đe dọa một nguồn cầu quan trọng đối với bitcoin BTC$115,487.94, ether và solana (solana). Kendrick cho biết rằng giai đoạn tiếp theo cho DATs sẽ là sự khác biệt hóa. Người chiến thắng sẽ là những người có thể huy động vốn với chi phí thấp nhất, đạt được quy mô thu hút thanh khoản và sự chú ý của nhà đầu tư, và quan trọng là, kiếm được lợi nhuận staking. Điểm cuối cùng đó nghiêng cán cân về phía kho bạc ether và solana so với bitcoin, vốn thiếu lợi nhuận. Sự bão hòa thị trường cũng đang diễn ra. Thành công của Strategy với tư cách là kho bạc BTC hàng đầu đã truyền cảm hứng cho một làn sóng bắt chước, gần 90 kho bạc theo thống kê mới nhất, những người cùng nhau nắm giữ hơn 150,000 BTC, tăng gấp sáu lần trong năm nay, nhà phân tích lưu ý. Nhưng nếu mNAVs vẫn dưới 1, Standard Chartered dự đoán sự củng cố. Đối với kho bạc BTC, điều đó có thể có nghĩa là các công ty như Strategy của Saylor mua lại đối thủ thay vì mua bitcoin mới trên thị trường mở, một sự luân chuyển coin, không phải nhu cầu mới. Kho bạc Ether có vẻ được định vị tốt hơn. Họ đã tích cực tích lũy, với 3.1% Tổng cung MX lưu hành được mua kể từ tháng 6. Người chơi lớn nhất, Bitmine (BMNR) đang ở vị thế tốt để tiếp tục bổ sung vào kho 2 triệu ETH của mình, báo cáo cho biết. Đối với thị trường tiền điện tử, điều này rất quan trọng. Việc mua DAT đã là động lực chính cho giá bitcoin và ether trong năm 2025. Nhưng với kho bạc BTC đối mặt với áp lực củng cố và kho bạc solana vẫn còn tương đối nhỏ, Standard...
G-DRAGON X LINE FRIENDS Collab 'ZO&FRIENDS' Cửa sổ bật lên bán hết trên toàn thế giới

G-DRAGON X LINE FRIENDS Collab 'ZO&FRIENDS' Cửa sổ bật lên bán hết trên toàn thế giới

LINE FRIENDS SQUARE – Universal CityWalk Hollywood LINE FRIENDS Lúc 5:50 sáng khi Belle* đến trước LINE FRIENDS SQUARE tại Universal CityWalk Hollywood. Đã có khoảng năm đến mười người ở đó từ 5:30 sáng. Người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đang háo hức chờ đợi cơ hội để là người đầu tiên mua sắm từ bộ sưu tập ZO&FRIENDS, một sự hợp tác giữa G-DRAGON, IPX và LINE FRIENDS. Lấy cảm hứng từ chú mèo ngoài đời thực Princess Zoa của mình, G-DRAGON đã tạo ra một phiên bản hoạt hình có tên ZOA và người bạn thân nhất của cô ấy, A&NE, một nhân vật hoa cúc đại diện cho biểu tượng đặc trưng của anh. "Đây là cửa sổ bật lên duy nhất diễn ra ở Mỹ," Belle nói. "Tôi là một fan lớn của nhân vật ZOA. Bản chất cáu kỉnh nhưng dễ thương của nó thực sự thu hút tôi. Khi những hình ảnh đầu tiên của ZOA xuất hiện, tôi biết mình cần có một cái. Tôi không muốn mạo hiểm và nghĩ rằng hàng người sẽ dài hơn." Cửa hàng thường không mở cửa cho đến 11 giờ sáng, nhưng nhân viên đã có ngoại lệ cho buổi sáng hôm đó và mở cửa lúc 10:30. Vào thời điểm mở cửa, hàng người đã kéo dài quanh các cửa hàng lân cận ở phía sau. Mọi người đang chờ đợi trong thời tiết ấm áp chỉ để có cơ hội mua một số món đồ độc quyền. Một số món đồ bao gồm ba loại thú nhồi bông ZOA - móc khóa, cỡ vừa và XL, một móc khóa thú nhồi bông A&NE, thảm ZOA và A&NE, đĩa, sticker, khăn quàng cổ và túi tote có thể tái sử dụng. LINE FRIENDS SQUARE – Universal CityWalk Hollywood LINE FRIENDS Thật không may, cửa hàng chỉ nhận được một số lượng giới hạn các món đồ cỡ lớn, như thú nhồi bông cỡ vừa và XL, là những món đầu tiên bán hết. Căng thẳng nổi lên từ hàng người khi họ nhận ra rằng họ có thể không mua được mọi thứ trong danh sách của mình. Một cô gái trẻ ở giữa hàng người đã bật...
Blackpink Tự Phá Kỷ Lục Radio Của Chính Mình

Blackpink Tự Phá Kỷ Lục Radio Của Chính Mình

"Jump" của Blackpink đã cân bằng kỷ lục hit Pop Airplay dài nhất của nhóm ở mức tám tuần, ngang bằng với "Ice Cream" và "Pink Venom" trong khi đạt đến các đỉnh cao mới trên Billboard. INDIO, CA – APRIL 12: (Từ trái sang phải) Jennie Kim, Rosé, Lisa và Jisoo của 'BLACKPINK' được nhìn thấy tại YouTube Music Artist Lounge tại Coachella 2019 vào ngày 12 tháng 4 năm 2019 tại Indio, California. (Ảnh của Roger Kisby/Getty Images for YouTube) Getty Images for YouTube Blackpink chỉ đạt được một số ít hit trên bảng xếp hạng Pop Airplay của Billboard, nhưng nhóm đã là một trong những nghệ sĩ K-pop thành công nhất mọi thời đại trên bảng xếp hạng này. Danh sách này được biết đến là cực kỳ cạnh tranh, vì nó tập trung vào các đài phát thanh pop top 40 chỉ phục vụ những bản hit lớn nhất và những cái tên nổi tiếng nhất. Đĩa đơn "Jump" của Blackpink tiếp tục có mặt trong danh sách một lần nữa, và khi làm như vậy, bài hát này đã cân bằng với hai chiến thắng khác của nhóm trên đài phát thanh pop ở Mỹ. "Jump" của Blackpink Làm Nên Lịch Sử "Jump" hiện đã tồn tại trên bảng xếp hạng Pop Airplay trong tám tuần. Tính đến khung thời gian này, nó đã cân bằng với hit tồn tại lâu nhất trong danh mục các bài hát của nhóm nhạc nữ này trên danh sách. Cả "Ice Cream," sự hợp tác của nhóm với Selena Gomez, và "Pink Venom" cũng đạt được tám tuần trên bảng xếp hạng. Điều đáng kinh ngạc là cả ba chiến thắng trên bảng xếp hạng của Blackpink đ
Bitcoin ETF thu hút 2,3 tỷ USD tuần trước, đánh dấu 'Xung lực nhu cầu rõ ràng'

Bitcoin ETF thu hút 2,3 tỷ USD tuần trước, đánh dấu 'Xung lực nhu cầu rõ ràng'

Bài đăng Bitcoin ETFs Thu Hút 2,3 Tỷ USD Tuần Trước, Đánh Dấu 'Xung Lực Nhu Cầu Rõ Ràng' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt: ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ đã thu hút khoảng 2,3 tỷ USD từ ngày 8 đến 12 tháng 9. IBIT của BlackRock và FBTC của Fidelity chiếm phần lớn dòng tiền, với các tổ chức phát hành khác ghi nhận mức tăng nhỏ hơn. Các nhà quan sát cho biết đợt tăng vọt phản ánh nhu cầu cấu trúc từ các tổ chức, với dòng tiền chuyển vào dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ đã thu hút khoảng 2,3 tỷ USD tuần trước, đánh dấu dòng tiền vào hàng tuần cao nhất kể từ giữa tháng 7. Chuỗi này kéo dài qua tất cả năm phiên giao dịch từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 9, theo dữ liệu tổng hợp từ Farside và SoSoValue. iShares Bitcoin Trust của BlackRock dẫn đầu với hơn 1 tỷ USD dòng tiền vào, trong khi Wise Origin Bitcoin Fund của Fidelity thu về gần 850 triệu USD. Các tổ chức phát hành khác, bao gồm Ark Invest và Bitwise, cũng ghi nhận mức tăng, mặc dù nhỏ hơn. Dòng tiền hàng ngày cho thấy nhu cầu ổn định. Thứ Hai bắt đầu với 364 triệu USD, tiếp theo là 23 triệu USD vào thứ Ba. Tốc độ tăng lên 742 triệu USD vào thứ Tư, 553 triệu USD vào thứ Năm và 642 triệu USD vào thứ Sáu. Dòng tiền vào tuần trước "báo hiệu xung lực nhu cầu rõ ràng, một xung lực có ý nghĩa và đúng lúc," Georgii Verbitskii, một nhà giao dịch phái sinh và là người sáng lập giao thức phi tập trung TYMIO, nói với Decrypt. Với tháng 9 đến tháng 10 đánh dấu "sự khởi đầu của mùa kinh doanh," Verbitskii lưu ý rằng điều này "thường định hình xu hướng diễn ra đến cuối năm." Trường hợp cơ bản, ông nói thêm, là đây có thể là "sự khởi đầu của một xu hướng tăng mới, với tiềm năng mạnh mẽ cho sự tăng trưởng hơn nữa vào Q4." Tuy nhiên, mặc dù dòng tiền vào cho thấy sự trở lại đáng kể so với mức giữa tháng 7, "con số tự nó không mang tính chuyển đổi," Wesley Crook, CEO của công ty kỹ thuật blockchain FP Block, nói với Decrypt. "Phần lớn hoạt động này được thúc đẩy bởi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất cùng với xu hướng rộng lớn hơn của các doanh nghiệp tham gia vào thị trường," Crook nói, đồng thời cho biết thêm rằng ông kỳ vọng động lực...
Dogecoin có đang mất đà trong khi Pepeto đang lên?

Dogecoin có đang mất đà trong khi Pepeto đang lên?

Bài đăng Dogecoin Có Đang Mất Đà Trong Khi Pepeto Đang Lên xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 16 September 2025 | 00:25 Dogecoin có thực sự đang chết dần? Khi các nhà giao dịch tìm kiếm thị trường cho crypto tốt nhất để mua ngay và crypto tốt nhất để đầu tư vào năm 2025, Dogecoin (DOGE) vẫn sở hữu văn hóa meme, nhưng động lượng đang chuyển hướng sang các dự án kết hợp cộng đồng với tiện ích on-chain thực tế. Người mua tìm kiếm "crypto tốt nhất để mua ngay" muốn sản phẩm đã ra mắt, kiểm toán hợp đồng thông minh và Tokenomics rõ ràng. Điều đó tạo nên sự so sánh thực sự: Dogecoin và Pepeto. Giới thiệu Pepeto (PEPETO), một Meme coin dựa trên Ethereum với các nền tảng hoạt động: PepetoSwap, một DEX (Sàn giao dịch phi tập trung) miễn phí giao dịch, và Pepeto Bridge cho các giao dịch cross-chain mượt mà. Bằng cách kết hợp câu chuyện với các công cụ mọi người có thể sử dụng ngay hôm nay, và đáp ứng trực tiếp nhu cầu presale crypto 2025, Pepeto đặt tiện ích, sự rõ ràng và phân phối lên hàng đầu. Trong một thị trường mà các meme coin truyền thống có nguy cơ trôi dạt theo cảm xúc, việc thực thi của Pepeto mang lại cho nó một tuyên bố đáng tin cậy trong cuộc tranh luận "crypto tốt nhất để mua ngay". Đầu tiên, hãy hiểu tại sao Dogecoin có thể đang mờ nhạt dần. Dogecoin Có Thực Sự Đang Mất Đà? Bạn có nhớ khi Dogecoin làm cho crypto cảm thấy dễ dàng? Năm 2013, DOGE biến một meme thành tiền và một cộng đồng thành một phong trào. Một thập kỷ sau, nó không còn tận hưởng động lượng không ngừng của những năm đầu; điều kiện thị trường đã thay đổi rõ rệt. Hiện tại, giá Dogecoin đang ở mức gần 0,30 USD: người mua đang bảo vệ mức hiện tại, nhưng trung bình 20 ngày giảm và động lượng tầm trung mang lại lợi thế ngắn hạn cho người bán, mất 0,21 USD và 0,19-0,16 USD sẽ hiện ra. Ngoài giá, Dogecoin vẫn tập trung vào thanh toán và thiếu hợp đồng thông minh gốc; xác minh Zk-proof được đề xuất, để lại khoảng cách tiện ích so với các chuỗi có thể lập trình. Cho đến khi các tính năng rộng hơn được triển khai và thấy được sử dụng thực tế, tiềm năng tăng giá của DOGE dựa nhiều vào thương hiệu và chu kỳ hơn là các ứng dụng on-chain mới. Sau nhiều năm theo đuổi "lợi nhuận thay đổi cuộc sống" từ cùng một loại coin, nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm sớm hơn, tại các presale crypto. Đó là nơi Pepeto xuất hiện: một presale được theo dõi...
Dự đoán giá Cardano: ADA nhắm mục tiêu $3, nhưng các nhà đầu tư đang chuyển hướng sang token DeFi viral này để tăng 40 lần

Dự đoán giá Cardano: ADA nhắm mục tiêu $3, nhưng các nhà đầu tư đang chuyển hướng sang token DeFi viral này để tăng 40 lần

Bài đăng Dự đoán giá Cardano: ADA nhắm mục tiêu $3, nhưng các nhà đầu tư đang chuyển hướng sang Token DeFi đang viral này để tăng 40 lần xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cardano (ADA) tiếp tục là xu hướng khi các nhà phân tích tranh luận liệu token này có bao giờ đạt lại mức giá $3 đáng mơ ước hay không, nhưng sự chú ý thực sự trong thị trường crypto đang hướng đến một hướng khác. Một tân binh trong DeFi, Mutuum Finance (MUTM), đã thu hút các tiêu đề với triển vọng tham vọng tăng 40 lần, nhờ vào giao thức cho vay mới và sự hiện diện cộng đồng phát triển nhanh chóng. Mutuum Finance đã đóng 5 vòng presale với vòng thứ sáu đang diễn ra ở mức giá $0,035. Các nhà đầu tư mua token sẽ được hưởng ROI lớn khi đồng coin được giới thiệu vào thị trường mở. Presale đã có 16,300 người nắm giữ và đã huy động được hơn $15.8 triệu. Khi ADA tăng đều đặn, các nhà đầu tư bắt đầu tập trung vào Mutuum Finance như đồng coin đột phá tiếp theo trong tài chính phi tập trung. Dự đoán giá Cardano đến $3 ADA hiện có giá trị $0.94 và đang giao dịch tốt trên quy mô đo lường khi các nhà phân tích xem xét liệu nó có thể tăng nhiệt trong chu kỳ thị trường tiếp theo đến mức $3 hay không. ADA vẫn phụ thuộc vào việc mở rộng hệ sinh thái, tích hợp thêm hợp đồng thông minh, và sự tích hợp của nó trong hệ sinh thái blockchain lớn hơn, để xác định tương lai của mình. Mặc dù ADA vẫn nằm trong số các crypto hàng đầu trên thị trường, một số lượng nhà đầu tư ngày càng tăng cũng đang nói về các dự án sắp ra mắt như Mutuum Finance. CertiK và Mutuum Finance ra mắt chương trình Bug bounty trị giá $50,000 Mutuum Finance (MUTM) đã triển khai Chương trình Bug Bounty trị giá $50,000 đô la để thu hút các nhà phát triển, chuyên gia bảo mật và hacker đạo đức làm việc tìm kiếm lỗi trong dự án. Khi tìm và báo cáo về các lỗ hổng có thể ảnh hưởng đến bảo mật của giao thức, họ sẽ được thưởng. Tiền thưởng sẽ phụ thuộc vào độ phức tạp của vấn đề, từ lỗi không quan trọng đến các mối đe dọa nghiêm trọng. Điều này...
Mondo Duplantis Phá Kỷ Lục Thế Giới Lần Thứ 14, Giành Danh Hiệu World Title Thứ Ba

Mondo Duplantis Phá Kỷ Lục Thế Giới Lần Thứ 14, Giành Danh Hiệu World Title Thứ Ba

Bài đăng Mondo Duplantis Phá Kỷ Lục Thế Giới Lần Thứ 14, Giành Danh Hiệu Thế Giới Thứ Ba xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Armand Duplantis của Đội Thụy Điển lập kỷ lục thế giới mới khi anh vượt qua mức 6,30 mét trong Chung kết Nhảy sào Nam vào ngày thứ ba của Giải vô địch Điền kinh Thế giới Tokyo 2025 tại Sân vận động Quốc gia vào ngày 15 tháng 9 năm 2025 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh của Andrzej Iwanczuk/NurPhoto qua Getty Images) NurPhoto qua Getty Images Trong một thế giới hoàn hảo, Mondo Duplantis đã có thể phá kỷ lục thế giới ở lần nhảy thứ bảy trong môn nhảy sào nam, thực hiện một chuỗi nhảy hoàn hảo tại Giải vô địch Điền kinh Ngoài trời Thế giới vào thứ Hai tại Tokyo. Tuy nhiên, đôi khi sự hoàn hảo không thú vị bằng. Thay vào đó, vận động viên nhảy sào vĩ đại nhất lịch sử thế giới đã cần đến lần thử thứ ba và cuối cùng để vượt qua thanh ngang ở độ cao 6,30 mét (20 feet, 8 inch), củng cố kỷ lục thế giới thứ 14 của anh trong môn này kể từ năm 2020. Anh đã thực hiện tổng cộng chín lần nhảy vào thứ Hai. "Tôi cảm thấy mình đã rất gần tại Thế vận hội gần đây nhất ở đây," Duplantis nói trong cuộc họp báo sau đó. "Tôi nghĩ yếu tố tạo nên sự khác biệt là có khán giả và năng lượng đầy đủ từ đám đông. Bởi vì đây là một trong những sân vận động và bầu không khí và trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi từng có." Đằng Sau Thành Công Ngày Càng Lớn Của Mondo Duplantis Siêu sao người Thụy Điển đã giành chức vô địch thế giới thứ ba ở tuổi 25, sau những chiến thắng trước đó ở Budapest và Eugene. Anh cũng đã giành hai danh hiệu Olympic gần đây nhất ở Tokyo và Paris. Ở thời điểm hiện tại, Duplantis chỉ tiếp tục tiến lên cao hơn và cao hơn nữa. Ai biết được cuối cùng anh sẽ đạt đến đâu - nhưng để có cái nhìn tổng quan, người Pháp Renaud Lavillenie là người nắm giữ kỷ lục thế giới trước Duplantis và kỷ lục đó là 6,18. Thành tích chiến thắng vào thứ Hai, đã tăng lên 6,30 sau khi Emmanouil Karalis của Hy Lạp bỏ lỡ lần thử cuối cùng ở mức 6,15, đã vượt qua kỷ lục 6,29 của anh vào...
Cổ phiếu Oracle tăng vọt hơn 3% khi S&P 500 đóng cửa trên 6,600 lần đầu tiên

Cổ phiếu Oracle tăng vọt hơn 3% khi S&P 500 đóng cửa trên 6,600 lần đầu tiên

Bài đăng Cổ phiếu Oracle tăng vọt hơn 3% khi S&P 500 đóng cửa trên 6,600 lần đầu tiên xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Oracle đã tăng hơn 3% vào thứ Hai, chuyển động với động lượng mạnh mẽ sau khi Nhà Trắng của Donald Trump xác nhận một thỏa thuận sơ bộ về TikTok đã đạt được trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại Madrid. S&P 500 cũng đóng cửa trên 6,600 lần đầu tiên trong lịch sử. Thỏa thuận chưa hoàn tất, nhưng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết hai chính phủ đã thống nhất về một khuôn khổ, và Trump và Tập Cận Bình sẽ nói chuyện vào thứ Sáu để hoàn tất nó. Chưa có người mua Mỹ nào cho TikTok được chính thức công bố, nhưng Oracle hiện được xem là ứng cử viên hàng đầu. Cổ phần của công ty đã tăng vọt tới 5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau khi Trump đăng về thỏa thuận trên Truth Social, gọi cuộc họp thương mại là "RẤT TỐT!" và nói rằng một thỏa thuận đã đạt được cho một công ty "nhất định" mà "giới trẻ trong Đất nước chúng ta rất muốn cứu." Cổ phiếu đã giảm nhẹ trong ngày nhưng vẫn kết thúc tăng hơn 3%. Oracle đã nắm giữ dữ liệu người dùng TikTok tại Mỹ Mối liên hệ của Oracle với TikTok không phải là mới. Như Cryptopolitan đã báo cáo trước đây, công ty đã lưu trữ dữ liệu người dùng TikTok Mỹ thông qua Project Texas, một thỏa thuận bắt đầu từ khoảng năm 2022. Ứng dụng này cần phải bán cho một công ty đồng minh của Mỹ trước ngày 17 tháng 9 hoặc đối mặt với lệnh cấm. Trump, hiện đang trong nhiệm kỳ thứ hai, cho biết ông có thể lùi thời hạn một lần nữa. Nhưng hiện tại, Oracle có cả cơ sở hạ tầng và sự ủng hộ chính trị để nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận. Nhà Trắng đã xem xét một thỏa thuận vào đầu năm nay trong đó Oracle sẽ điều hành TikTok, theo báo cáo của Politico, mặc dù The Information lưu ý rằng kế hoạch này vẫn có thể cho ByteDance, công ty mẹ Trung Quốc, một số quyền kiểm soát. Phần đó của thỏa thuận chưa được công bố. Các nhà thầu khác bao gồm một nhóm nhà đầu tư do Frank McCourt Jr. dẫn đầu, Microsoft, Mr. Beast và Perplexity AI, nhưng không ai có thiết lập hiện có như Oracle...
Chuyên gia tài chính Raoul Pal giải thích cách đầu tư 1,000 đô la và 'không quan tâm đến bất cứ điều gì'

Chuyên gia tài chính Raoul Pal giải thích cách đầu tư 1,000 đô la và 'không quan tâm đến bất cứ điều gì'

Bài đăng "Chuyên gia tài chính Raoul Pal giải thích cách đầu tư 1,000 USD và 'không cần quan tâm đến bất cứ điều gì'" đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà đầu tư vĩ mô nổi tiếng Raoul Pal đã phác thảo chiến lược cho bất kỳ ai muốn đầu tư 1,000 USD mà không phải lo lắng liên tục về biến động thị trường. Pal khuyến nghị phân bổ 70% danh mục đầu tư vào Nasdaq 100 thông qua ETF chi phí thấp, cung cấp cơ hội tiếp cận với các công ty công nghệ và tăng trưởng hàng đầu Hoa Kỳ, ông đã chia sẻ phương pháp này trong một buổi xuất hiện trên podcast The Diary of a CEO được phát hành vào ngày 15 tháng 9. 30% còn lại, theo Pal, nên được đầu tư vào tiền điện tử để đa dạng hóa danh mục đầu tư và tiềm năng tăng trưởng cao hơn. Theo quan điểm của ông, sự kết hợp đơn giản này cho phép các nhà đầu tư đưa tiền của họ vào hoạt động đồng thời giảm thiểu nhu cầu quản lý hàng ngày. Đối với những người có khả năng chịu đựng rủi ro thấp hơn, Pal đề xuất điều chỉnh phân bổ bằng cách tăng lượng tiền mặt nắm giữ hoặc chuyển một phần đầu tư sang các tài sản ổn định hơn như vàng. "Mua NASDAQ 100. Đó là một ETF, không có chi phí. Tôi sẽ nói là 70% sau đó 30% crypto, và bạn không cần phải quan tâm đến bất cứ điều gì. Nếu bạn có khả năng chịu đựng rủi ro khác nhau, bạn có thể điều chỉnh những con số đó," Pal nói. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng tất cả các loại tài sản chính, từ cổ phiếu đến crypto và thậm chí là vàng, đều có xu hướng biến động theo cùng một lực lượng kinh tế vĩ mô, đặc biệt là sự mất giá của tiền tệ. Chiến lược đầu tư lý tưởng Đồng thời, CEO của Real Vision cảnh báo rằng các khoản đầu tư có biến động cao hơn tự nhiên sẽ mang lại những đợt giảm giá lớn hơn, vì thị trường thường tăng và giảm cùng nhau. Thay vì sợ hãi những đợt sụt giảm này, ông nhấn mạnh cơ hội mà chúng mang lại, việc mua thêm tài sản ở mức giá thấp hơn có thể đẩy nhanh quá trình tích lũy dài hạn và cuối cùng là xây dựng tài sản. Mặc dù Pal đã khuyến nghị phân bổ 30% vào tài sản kỹ thuật số, ông cũng đã xác định một số tiền điện tử đáng theo dõi vì ông kỳ vọng chúng sẽ tăng giá. Như Finbold đã báo cáo vào cuối tháng 8, Pal lưu ý rằng thị trường tài sản kỹ thuật số đang ở bên bờ của một đợt bứt phá lớn, mô tả thiết lập hiện tại là...
