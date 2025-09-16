Chuyên gia tài chính Raoul Pal giải thích cách đầu tư 1,000 đô la và 'không quan tâm đến bất cứ điều gì'

Bài đăng "Chuyên gia tài chính Raoul Pal giải thích cách đầu tư 1,000 USD và 'không cần quan tâm đến bất cứ điều gì'" đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà đầu tư vĩ mô nổi tiếng Raoul Pal đã phác thảo chiến lược cho bất kỳ ai muốn đầu tư 1,000 USD mà không phải lo lắng liên tục về biến động thị trường. Pal khuyến nghị phân bổ 70% danh mục đầu tư vào Nasdaq 100 thông qua ETF chi phí thấp, cung cấp cơ hội tiếp cận với các công ty công nghệ và tăng trưởng hàng đầu Hoa Kỳ, ông đã chia sẻ phương pháp này trong một buổi xuất hiện trên podcast The Diary of a CEO được phát hành vào ngày 15 tháng 9. 30% còn lại, theo Pal, nên được đầu tư vào tiền điện tử để đa dạng hóa danh mục đầu tư và tiềm năng tăng trưởng cao hơn. Theo quan điểm của ông, sự kết hợp đơn giản này cho phép các nhà đầu tư đưa tiền của họ vào hoạt động đồng thời giảm thiểu nhu cầu quản lý hàng ngày. Đối với những người có khả năng chịu đựng rủi ro thấp hơn, Pal đề xuất điều chỉnh phân bổ bằng cách tăng lượng tiền mặt nắm giữ hoặc chuyển một phần đầu tư sang các tài sản ổn định hơn như vàng. "Mua NASDAQ 100. Đó là một ETF, không có chi phí. Tôi sẽ nói là 70% sau đó 30% crypto, và bạn không cần phải quan tâm đến bất cứ điều gì. Nếu bạn có khả năng chịu đựng rủi ro khác nhau, bạn có thể điều chỉnh những con số đó," Pal nói. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng tất cả các loại tài sản chính, từ cổ phiếu đến crypto và thậm chí là vàng, đều có xu hướng biến động theo cùng một lực lượng kinh tế vĩ mô, đặc biệt là sự mất giá của tiền tệ. Chiến lược đầu tư lý tưởng Đồng thời, CEO của Real Vision cảnh báo rằng các khoản đầu tư có biến động cao hơn tự nhiên sẽ mang lại những đợt giảm giá lớn hơn, vì thị trường thường tăng và giảm cùng nhau. Thay vì sợ hãi những đợt sụt giảm này, ông nhấn mạnh cơ hội mà chúng mang lại, việc mua thêm tài sản ở mức giá thấp hơn có thể đẩy nhanh quá trình tích lũy dài hạn và cuối cùng là xây dựng tài sản. Mặc dù Pal đã khuyến nghị phân bổ 30% vào tài sản kỹ thuật số, ông cũng đã xác định một số tiền điện tử đáng theo dõi vì ông kỳ vọng chúng sẽ tăng giá. Như Finbold đã báo cáo vào cuối tháng 8, Pal lưu ý rằng thị trường tài sản kỹ thuật số đang ở bên bờ của một đợt bứt phá lớn, mô tả thiết lập hiện tại là...