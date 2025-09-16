Đề xuất giới hạn Stablecoin của Ngân hàng Anh bị chỉ trích là 'Hạn chế'

Bài đăng Đề xuất giới hạn Stablecoin của Ngân hàng Anh bị chỉ trích là 'Hạn chế' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Đề xuất của Ngân hàng Anh sẽ giới hạn lượng nắm giữ stablecoin ở mức £10,000-£20,000 đối với cá nhân và £10 triệu đối với doanh nghiệp. Một giám đốc điều hành của Coinbase cho biết các giới hạn này sẽ "gây bất lợi cho người tiết kiệm Anh, bất lợi cho Thành phố và bất lợi cho đồng bảng Anh." Các quan chức ngân hàng ở Mỹ cũng đã bày tỏ lo ngại về tác động thị trường của stablecoin. Các nhóm tiền mã hóa đang kêu gọi Ngân hàng Anh (BoE) từ bỏ kế hoạch giới hạn số lượng stablecoin mà cá nhân và doanh nghiệp có thể nắm giữ tại Anh. "Áp đặt giới hạn đối với stablecoin gây bất lợi cho người tiết kiệm Anh, bất lợi cho Thành phố và bất lợi cho đồng bảng Anh," Tom Duff Gordon, phó chủ tịch chính sách quốc tế tại Coinbase, nói với Financial Times. "Không có khu vực pháp lý lớn nào khác thấy cần thiết phải áp đặt giới hạn." Phản ứng này xuất hiện sau báo cáo của FT rằng các quan chức BoE dự định tiếp tục theo đuổi việc thực hiện tài liệu tham vấn năm 2023 của BoE về stablecoin. Tài liệu đề xuất giới hạn lượng nắm giữ cá nhân đối với stablecoin hệ thống—những loại được sử dụng rộng rãi cho thanh toán tại Anh hoặc có khả năng được sử dụng—ở mức từ £10,000 đến £20,000 ($13,600–$27,200). Doanh nghiệp sẽ đối mặt với mức trần khoảng £10 triệu ($13.6 triệu). Các nhà ngân hàng trung ương lập luận rằng các hạn chế này là cần thiết để ngăn chặn dòng tiền lớn rút khỏi tiền gửi ngân hàng truyền thống, điều có thể đe dọa nguồn cung tín dụng và sự ổn định tài chính. Cuộc tranh luận diễn ra khi sự quan tâm đến stablecoin đang mở rộng nhanh chóng trên toàn thế giới. Vốn hóa thị trường toàn cầu đã đạt 293 tỷ đô la, theo CoinGecko. Các nhà phân tích dự đoán lĩnh vực này cuối cùng có thể mở rộng lên hàng nghìn tỷ. Tuy nhiên, những dự đoán tương tự cũng đã được đưa ra cho các nỗ lực crypto khác đã trải qua giai đoạn hype và phổ biến nhưng cuối cùng thất bại như NFT và metaverse. Cách tiếp cận của Anh trái ngược với những phát triển gần đây ở nước ngoài. Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật GENIUS vào tháng 7 này, tạo ra khuôn khổ cấp phép và dự trữ cho các tổ chức phát hành stablecoin mà không đặt ra giới hạn về lượng nắm giữ. "Tin tức này củng cố cách...