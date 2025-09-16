Sàn giao dịch MEXC
Bitcoin (ETH), Ether (ETH), Tiền điện tử khác sẽ sớm được thêm vào thanh toán P2P
Bài đăng Bitcoin (ETH), Ether (ETH), Các Crypto Khác Sắp Được Thêm Vào Thanh toán P2P xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty thanh toán PayPal (PYPL) cho biết họ đang mở rộng dịch vụ ngang hàng bằng cách thêm chuyển khoản tiền điện tử vào luồng thanh toán của mình, công ty đã thông báo vào hôm thứ Hai. Người dùng tại Hoa Kỳ sẽ sớm có thể gửi bitcoin BTC$108,783.53, ether (ETH), stablecoin đô la PYUSD của PayPal và các tài sản kỹ thuật số khác qua PayPal, Venmo và ngày càng nhiều ví tương thích với crypto trên toàn cầu, công ty cho biết trong thông cáo báo chí hôm thứ Hai. Tích hợp này đi kèm với "PayPal links," một công cụ mới cho phép người dùng tạo liên kết cá nhân hóa một lần để gửi hoặc yêu cầu tiền. Các liên kết có thể được đưa vào tin nhắn văn bản, trò chuyện hoặc Email, nhúng thanh toán vào các cuộc trò chuyện hàng ngày. Chuyển khoản cá nhân giữa bạn bè và gia đình sẽ vẫn được miễn trừ khỏi yêu cầu báo cáo thuế IRS 1099-K, có nghĩa là quà tặng, hoàn trả và chi phí chia sẻ sẽ không tạo ra các biểu mẫu thuế ngay cả khi crypto được sử dụng trong giao dịch, công ty cho biết. Công ty cho biết động thái này dựa trên "PayPal World," sáng kiến khả năng tương tác mới của họ nhằm kết nối các ví kỹ thuật số và hệ thống thanh toán lớn nhất. Thanh toán ngang hàng là động lực tăng trưởng chính, với khối lượng thanh toán tiêu dùng tăng 10% trong quý hai so với cùng kỳ năm ngoái. Vào tháng 7, công ty cho biết sẽ mở rộng thanh toán crypto cho các thương nhân Hoa Kỳ như một phần trong nỗ lực sâu rộng hơn vào thanh toán tiền tệ kỹ thuật số toàn cầu. Đọc thêm: PayPal Mở Rộng Thanh Toán Crypto Cho Thương Nhân Hoa Kỳ Để Cắt Giảm Phí Xuyên Biên Giới Nguồn: https://www.coindesk.com/business/2025/09/15/paypal-adding-crypto-to-peer-to-peer-payments-allowing-direct-transfer-of-btc-eth-others
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 13:38
Công ty củng cố vị thế với khoản đầu tư Bitcoin khổng lồ
Bài đăng Công ty Củng cố Vị thế với Khoản Đầu tư Bitcoin Khổng lồ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Strategy đã tạo nên làn sóng trong ngành công nghiệp tiền mã hoá bằng cách mua thêm 525 Bitcoin với giá 60 triệu USD, nhấn mạnh sự cam kết của họ đối với Bitcoin. Với bộ sưu tập ấn tượng gồm 638,985 Bitcoin, có giá trị hơn 73 tỷ USD, công ty củng cố danh tiếng của mình như một nhà đóng góp then chốt cho thị trường Bitcoin. Đọc tiếp: Công ty Củng cố Vị thế với Khoản Đầu tư Bitcoin Khổng lồ Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/company-fortifies-position-with-massive-bitcoin-investment
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 13:32
Tòa án Hàn Quốc Tuyên án 18 Tháng Cho Vụ Đánh Cắp BTC
Bài đăng Tòa án Hàn Quốc Tuyên án 18 Tháng Cho Vụ Đánh cắp BTC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vụ án Crypto Mixing Mang tính Bước ngoặt: Tòa án Hàn Quốc Tuyên án 18 Tháng Cho Vụ Đánh cắp BTC Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Vụ án Crypto Mixing Mang tính Bước ngoặt: Tòa án Hàn Quốc Tuyên án 18 Tháng cho Vụ Đánh cắp BTC Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/crypto-mixing-south-korea-sentence/
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 12:06
Bitcoin Core Giảm 90% Phí Chuyển Tiếp Mặc Định: Bản Cập Nhật Được Triển Khai
Bài đăng Bitcoin Core Cắt Giảm 90% Phí Relay Mặc Định: Bản Cập Nhật Đã Ra Mắt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Phần mềm cốt lõi của Bitcoin đã giảm phí relay tối thiểu mặc định cho các giao dịch, đánh dấu một trong những thay đổi quan trọng nhất trong nhiều năm qua để di chuyển tiền một cách kinh tế trên mạng lưới. Bitcoin Core 29.1, phát hành vào ngày 4/9, thiết lập tỷ lệ phí relay tối thiểu mặc định xuống 100 satoshis cho mỗi nghìn byte ảo (0.1 sats/vB), giảm 90% so với tỷ lệ mặc định trước đó là 1 sat/vB. Người dùng trả phí bằng satoshis (đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin) nhân với kích thước giao dịch của họ. Mặc dù mỗi người vận hành node có thể thay đổi cài đặt này, nhưng hầu hết được kỳ vọng sẽ giữ nguyên giá trị mặc định. Các node không chuyển tiếp và thường bỏ qua các giao dịch có phí thấp hơn giá trị họ đặt cho tỷ lệ phí relay tối thiểu. Quyết định thực hiện thay đổi này được đưa ra bởi các nhà phát triển Bitcoin Core vào ngày 15/8 "để đáp ứng với những thay đổi về tỷ lệ trao đổi của bitcoin trong khoảng 10 năm qua." Đề xuất nêu rõ rằng phí tối thiểu là một quy tắc bảo vệ chống tấn công từ chối dịch vụ (DoS), nhưng gợi ý rằng, với giá hiện nay cao hơn đáng kể, một khoản phí thấp hơn bằng Bitcoin (BTC) là chấp nhận được. Việc áp dụng dự kiến sẽ diễn ra chậm Theo dữ liệu của BitRef, hơn 72,5% tất cả các node Bitcoin (18,811) chạy phần mềm node Bitcoin Core, và gần 27,25% còn lại chạy Bitcoin Knots, một nhánh của phần mềm Bitcoin Core tập trung vào việc đảm bảo nhiều quyền kiểm soát hơn cho người dùng. Phân tích sâu hơn cho thấy phần mềm node phổ biến nhất là Bitcoin Core 29, với 4,510 node chiếm hơn 18% mạng lưới. Liên quan: Nhà phát triển Ordinals đề xuất phân nhánh Bitcoin Core giữa những lo ngại về kiểm duyệt Tiếp theo là 3,991 node Bitcoin Core 28.1 (gần 16%) và 3,083 node Bitcoin Knots 29.1 (12,31%). Chỉ có 571 node chạy Bitcoin Core 29.1, chiếm chưa đến 2,3% mạng lưới. Mặc dù Bitcoin Knots 29.1 dựa trên Bitcoin Core 29.1, nhưng nó không kế thừa...
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 11:56
DL Holdings Bitcoin Miners Thắp Sáng Làng Tiền Mã Hoá Hồng Kông
Bài đăng DL Holdings Bitcoin Miners Ignite Hong Kong's Crypto Scene xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thương vụ chiến lược: DL Holdings Bitcoin Miners thắp sáng làng Crypto Hong Kong Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Thương vụ chiến lược: DL Holdings Bitcoin Miners thắp sáng làng Crypto Hong Kong Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/dl-holdings-bitcoin-miners/
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 11:39
Bitcoin Massive Sell-Off Pushes Investors to This New Hidden Gem
SEO Title: Đợt Bán Tháo Lớn Bitcoin Đẩy Nhà Đầu Tư Hướng Đến Một Viên Ngọc Ẩn Meta Description: Bitcoin đối mặt với áp lực bán mạnh khi nhà đầu tư chuyển hướng sang tài sản thay thế và cơ hội đầu cơ. Bitcoin đã trải qua một đợt pullback đáng kể trong tháng 9 này, khi các đợt bán của cá voi và bất ổn vĩ mô thử thách niềm tin của nhà đầu tư. Dữ liệu gần đây cho thấy các ETF spot Bitcoin đang thu hút vốn trong khi Ethereum [...] Đọc Tiếp: Đợt Bán Tháo Lớn Bitcoin Đẩy Nhà Đầu Tư Đến Viên Ngọc Ẩn Mới Này
Coinstats
2025/09/16 11:30
ETF Spot XRP Đầu Tiên Ra Mắt Tuần Này, Nhưng Có Một Điều Kiện
Bài đăng ETF XRP 'Spot' đầu tiên ra mắt tuần này, nhưng có một điều kiện đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. ETF spot với một sự khác biệt Các ETF XRP hiện có REX Shares, nhà cung cấp quỹ giao dịch trao đổi (ETF) có trụ sở tại Mỹ, đã xác nhận rằng REX-Osprey XRP ETF (XRPR) sẽ đi vào hoạt động trong tuần này. Sản phẩm, được ra mắt với sự hợp tác của Osprey Funds trong tuần này, sẽ là sản phẩm đầu tiên của Mỹ cung cấp cho các nhà đầu tư Mỹ "Giao dịch Spot", theo thông báo vào hôm thứ Hai. ETF spot với một sự khác biệt Một số nhà quan sát thị trường có thể đã bối rối trước thông báo này, vì các ETF Bitcoin spot vẫn chưa được SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) chấp thuận. Tuy nhiên, REX-Osprey XRP ETF không phải là ETF spot điển hình do cấu trúc của nó. Thay vì trực tiếp nắm giữ token liên kết với Ripple, sản phẩm này được thiết kế để hoạt động như một quỹ "40 Act". Ngoài XRP, nó cũng sẽ nắm giữ các tài sản khác như tiền mặt, Phái sinh và Kho bạc. Bạn cũng có thể thích Quy trình phê duyệt cho các sản phẩm như vậy khác biệt đáng kể vì chúng không cần được SEC chấp thuận rõ ràng. Chúng sẽ có hiệu lực sau 75 ngày trừ khi cơ quan này chặn việc ra mắt. Các ETF XRP hiện có Hiện tại, đã có một số ETF XRP spot cung cấp khả năng tiếp cận đòn bẩy cho token nổi bật này. Những ETF này bao gồm Teucrium 2x Long Daily XRP ETF và Volatility Shares Trust XRP ETF (XRPI). Do đó, REX-Osprey XRP ETF thực sự sẽ nổi bật như là sản phẩm kiểu spot duy nhất. Tuy nhiên, có một số ETF spot đang chờ xử lý dự kiến sẽ được phê duyệt trong tương lai gần. Theo báo cáo của U.Today, SEC gần đây đã trì hoãn quyết định về XRP ETF của Franklin Templeton đến ngày 14/11. Nguồn: https://u.today/first-spot-xrp-etf-launching-this-week-but-theres-a-catch
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 11:05
MicroStrategy đạt 28 lần mua BTC, nhưng động thái Bitcoin lớn hơn của họ vẫn chưa đến
638k BTC, lợi nhuận 27 tỷ USD - Chiến lược quý 4 của MicroStrategy được chú ý.
Coinstats
2025/09/16 11:00
Bitwise nộp hồ sơ ETF Spot AVAX lên SEC
Bài đăng Bitwise nộp hồ sơ ETF Spot AVAX với SEC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitwise, một nhà quản lý tài sản tiền điện tử hàng đầu toàn cầu, đã nộp mẫu S-1 cho SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ), chỉ ra ý định tạo ra một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) để theo dõi token gốc từ blockchain Avalanche Layer 1. Mẫu S-1 cho biết báo cáo đăng ký ban đầu được yêu cầu bởi cơ quan quản lý cho các chào bán chứng khoán mới. Việc nộp hồ sơ đánh dấu nỗ lực mới nhất của Bitwise nhằm mở rộng các sản phẩm ETF tiền điện tử ngoài các sản phẩm hiện có. Coinbase sẽ là Giám sát viên của các sản phẩm này nếu ủy ban chấp thuận đề xuất này. Bitwise nộp đề xuất cho ETF Avalanche của mình cho SEC Trong hồ sơ S-1 của Bitwise đề ngày 15 tháng 9, nhà quản lý tài sản tiền điện tử đã đề cập rằng Trust cho phép các nhà đầu tư tiếp cận thị trường Avalanche thông qua Tài khoản trung gian thông thường. Theo công ty, điều này giúp họ tránh được các vấn đề và rủi ro liên quan đến việc mua và nắm giữ Avalanche trực tiếp. Ngoài ra, công ty lập luận rằng họ tin rằng thiết kế của Trust có thể hỗ trợ một số nhà đầu tư trong việc thực hiện hiệu quả các chiến lược phân bổ tài sản chiến lược và chiến thuật với Avalanche. Bitwise nhấn mạnh rằng điều này có thể đạt được bằng cách đầu tư vào Cổ phần thay vì mua, nắm giữ và giao dịch Avalanche. Hồ sơ SEC tiết lộ rằng quỹ sẽ xác định giá trị Tài sản ròng (NAV) của mình tùy thuộc vào Tỷ giá tham chiếu Avalanche-Dollar của CME CF, đồng thời cho biết thêm rằng nó sẽ giữ token AVAX trực tiếp và sẽ không áp dụng bất kỳ công cụ phái sinh nào. Trong khi đó, đáng chú ý là để có được NAV của một ETF, người ta cần tính toán tổng giá trị tài sản của nó trừ đi bất kỳ khoản nợ nào, sau đó chia cho số lượng cổ phiếu có sẵn, điều này sẽ chỉ ra giá trị mỗi cổ phần của quỹ. Đề xuất của Bitwise kích hoạt các nhà quản lý tài sản tiền điện tử khác nộp đơn xin ETF spot AVAX Bitwise ban đầu được thành lập vào năm 2017. Kể từ đó, nó đã định vị mình như một...
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 09:55
Đề xuất giới hạn Stablecoin của Ngân hàng Anh bị chỉ trích là 'Hạn chế'
Bài đăng Đề xuất giới hạn Stablecoin của Ngân hàng Anh bị chỉ trích là 'Hạn chế' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Đề xuất của Ngân hàng Anh sẽ giới hạn lượng nắm giữ stablecoin ở mức £10,000-£20,000 đối với cá nhân và £10 triệu đối với doanh nghiệp. Một giám đốc điều hành của Coinbase cho biết các giới hạn này sẽ "gây bất lợi cho người tiết kiệm Anh, bất lợi cho Thành phố và bất lợi cho đồng bảng Anh." Các quan chức ngân hàng ở Mỹ cũng đã bày tỏ lo ngại về tác động thị trường của stablecoin. Các nhóm tiền mã hóa đang kêu gọi Ngân hàng Anh (BoE) từ bỏ kế hoạch giới hạn số lượng stablecoin mà cá nhân và doanh nghiệp có thể nắm giữ tại Anh. "Áp đặt giới hạn đối với stablecoin gây bất lợi cho người tiết kiệm Anh, bất lợi cho Thành phố và bất lợi cho đồng bảng Anh," Tom Duff Gordon, phó chủ tịch chính sách quốc tế tại Coinbase, nói với Financial Times. "Không có khu vực pháp lý lớn nào khác thấy cần thiết phải áp đặt giới hạn." Phản ứng này xuất hiện sau báo cáo của FT rằng các quan chức BoE dự định tiếp tục theo đuổi việc thực hiện tài liệu tham vấn năm 2023 của BoE về stablecoin. Tài liệu đề xuất giới hạn lượng nắm giữ cá nhân đối với stablecoin hệ thống—những loại được sử dụng rộng rãi cho thanh toán tại Anh hoặc có khả năng được sử dụng—ở mức từ £10,000 đến £20,000 ($13,600–$27,200). Doanh nghiệp sẽ đối mặt với mức trần khoảng £10 triệu ($13.6 triệu). Các nhà ngân hàng trung ương lập luận rằng các hạn chế này là cần thiết để ngăn chặn dòng tiền lớn rút khỏi tiền gửi ngân hàng truyền thống, điều có thể đe dọa nguồn cung tín dụng và sự ổn định tài chính. Cuộc tranh luận diễn ra khi sự quan tâm đến stablecoin đang mở rộng nhanh chóng trên toàn thế giới. Vốn hóa thị trường toàn cầu đã đạt 293 tỷ đô la, theo CoinGecko. Các nhà phân tích dự đoán lĩnh vực này cuối cùng có thể mở rộng lên hàng nghìn tỷ. Tuy nhiên, những dự đoán tương tự cũng đã được đưa ra cho các nỗ lực crypto khác đã trải qua giai đoạn hype và phổ biến nhưng cuối cùng thất bại như NFT và metaverse. Cách tiếp cận của Anh trái ngược với những phát triển gần đây ở nước ngoài. Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật GENIUS vào tháng 7 này, tạo ra khuôn khổ cấp phép và dự trữ cho các tổ chức phát hành stablecoin mà không đặt ra giới hạn về lượng nắm giữ. "Tin tức này củng cố cách...
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 09:48
