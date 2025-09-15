2025-10-10 thứ sáu

Ripple giành chiến thắng pháp lý, chuyển 15 triệu XRP cho thợ đào IOTA để có thu nhập thụ động ổn định

Ripple giành chiến thắng pháp lý, chuyển 15 triệu XRP cho thợ đào IOTA để có thu nhập thụ động ổn định

Bài đăng Ripple giành chiến thắng pháp lý, chuyển 15 triệu XRP cho thợ đào IOTA để có thu nhập thụ động ổn định xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chiến thắng pháp lý của Ripple và việc chuyển 15 triệu XRP Chỉ vài giờ sau khi giành chiến thắng trong một trận chiến quan trọng chống lại SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ), Ripple đã âm thầm thực hiện chuyển 15 triệu XRP. Mục nhập sổ cái: #98,741,614 Phí: Chỉ 0,000015 XRP — gần như không có chi phí Các nhà phân tích tin rằng việc chuyển khoản có thể liên quan đến: Quản lý thanh khoản sàn giao dịch Mở rộng các kênh thanh toán xuyên biên giới Chuẩn bị thanh khoản ETF tiềm năng Động thái này một lần nữa nhấn mạnh hiệu quả và phí cực thấp của mạng Ripple, chứng minh sức mạnh của nó trong thanh toán thực tế. Phản ứng thị trường và sự chuyển hướng của nhà đầu tư Trong khi giá XRP chứng kiến thị trường Pullback nhỏ xuống khoảng 2,96 USD, sự tập trung của nhà đầu tư đang nhanh chóng chuyển sang IOTA Miner, một nền tảng khai thác đám mây mới nổi đang được biết đến như một "crypto gem" trong không gian tiền mã hóa. IOTA Miner: Crypto Gem mới cho thu nhập thụ động Không giống như giao dịch, nơi lợi nhuận phụ thuộc vào biến động giá, IOTA Miner cung cấp cho nhà đầu tư lợi nhuận hàng ngày ổn định. Tại sao các nhà đầu tư bán lẻ Mỹ và thậm chí cả nhà đầu tư tổ chức đang chú ý: Thu nhập thụ động ổn định — Kiếm phần thưởng khai thác hàng ngày bất kể hướng thị trường. Rào cản gia nhập thấp — Không cần phần cứng đắt tiền; chỉ cần bắt đầu khai thác thông qua App. Bảo vệ thanh lý — Ngay cả khi giá giảm, lợi nhuận vẫn ổn định. Xu hướng vĩ mô — Với việc cắt giảm lãi suất của Fed sắp tới và sự rõ ràng về quy định được cải thiện, các nền tảng như IOTA Miner đang thu hút sự chú ý. Một người áp dụng sớm chia sẻ: "Trong khi giá XRP và DOGE tiếp tục biến động, tài khoản IOTA Miner của tôi tạo ra thu nhập ổn định mỗi ngày. Điều đó đáng tin cậy hơn nhiều so với chỉ giao dịch coin." Bắt đầu khai thác điện toán đám mây với IOTA Miner chỉ với ba bước: ✅ Bước 1: Nhanh chóng đăng ký tài khoản bằng bất kỳ địa chỉ Email nào ✅ Bước 2: Chọn kế hoạch hợp đồng khai thác đám mây phù hợp nhất với bạn ✅ Bước 3: Sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng, bạn có thể rút vốn hoặc mua kế hoạch mới để kiếm thêm lợi nhuận Phổ biến...
Lợi nhuận khai thác Bitcoin (BTC) giảm trong tháng 8, Jefferies cho biết

Lợi nhuận khai thác Bitcoin (BTC) giảm trong tháng 8, Jefferies cho biết

Bài đăng Bitcoin (BTC) Mining Profitability Fell in August, Jefferies Says xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Lợi nhuận mining Bitcoin BTC$115,882.42 giảm 5% trong tháng trước chủ yếu do sự gia tăng của tỷ lệ hash mạng lưới, ngân hàng đầu tư Jefferies cho biết trong báo cáo nghiên cứu hôm Chủ nhật. "Một đội ngũ thợ đào BTC giả định với 1 EH/s có thể đã tạo ra khoảng ~$55k/ngày doanh thu trong tháng Tám, so với ~$58k/ngày trong tháng Bảy và ~$44k một năm trước," các nhà phân tích dẫn đầu bởi Jonathan Petersen viết. Tỷ lệ Hash đề cập đến tổng công suất tính toán kết hợp được sử dụng để đào và xử lý giao dịch trên blockchain proof-of-work, và là đại diện cho sự cạnh tranh trong ngành và độ khó khai thác. Nó được đo bằng exahashes mỗi giây (EH/s). Các công ty khai thác niêm yết tại Hoa Kỳ đã đào được 3,573 bitcoin trong tháng Tám so với 3,598 trong tháng Bảy, báo cáo lưu ý, và những thợ đào này chiếm 26% mạng lưới Bitcoin trong tháng trước, không thay đổi so với tháng Bảy. MARA Holdings (MARA) đã đào được nhiều bitcoin nhất trong nhóm, với 705,703 token, tiếp theo là IREN (IREN), Jefferies cho biết. Tỷ lệ hash năng lượng của MARA vẫn là lớn nhất trong nhóm, ở mức 59.4 EH/s, với CleanSpark (CLSK) đứng thứ hai với 50 EH/s, báo cáo bổ sung. Đọc thêm: Bitcoin Network Hashrate Returned to All-Time Highs in August: JPMorgan Nguồn: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/15/bitcoin-mining-profitability-fell-in-august-jefferies-says
Tom Lee của BitMine dự đoán lợi nhuận 'khổng lồ' cho Bitcoin và Ether khi Fed cắt giảm lãi suất

Tom Lee của BitMine dự đoán lợi nhuận 'khổng lồ' cho Bitcoin và Ether khi Fed cắt giảm lãi suất

Bitcoin và Ethereum có thể đứng trước đà tăng giá mạnh mẽ nếu Cục Dự trữ Liên bang tiến hành cắt giảm lãi suất được chờ đợi từ lâu trong tuần này, theo Tom Lee, chủ tịch kho bạc Ethereum BitMine. Phát biểu với CNBC, Lee cho biết tài sản kỹ thuật số nổi bật trong số các lĩnh vực nhạy cảm nhất với thanh khoản khi ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách. Ông chỉ ra các sự kiện trong quá khứ vào tháng 9/1998 và tháng 9/2024, khi FRB thay đổi hướng đi, như kịch bản của mình. Ông dự đoán một "bước nhảy vọt" của Bitcoin và Ethereum trong ba tháng tới. Các nhà hoạch định chính sách sẵn sàng hạ lãi suất sau nhiều tháng giữ nguyên FRB bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào thứ Ba, với quyết định dự kiến vào 2 giờ chiều ET thứ Tư, ngày 17/9. Thị trường kỳ vọng mức cắt giảm 25 điểm cơ bản sẽ hạ lãi suất quỹ liên bang xuống 4,00% đến 4,25%, đây là lần giảm đầu tiên trong năm sau nhiều tháng giữ ổn định ở mức 4,25% đến 4,50%. Kỳ vọng được hình thành dựa trên các dấu hiệu hạ nhiệt của thị trường lao động Mỹ, bao gồm tăng trưởng việc làm chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2% vào tháng 7. Tuy nhiên, lạm phát vẫn ở mức khoảng 3%, bị đẩy lên bởi thuế quan và các áp lực từ phía cung khác. Trump kêu gọi cắt giảm lãi suất lớn hơn, tạo áp lực Các nhà giao dịch được theo dõi bởi công cụ CME FedWatch áp đảo dự đoán một đợt cắt giảm khiêm tốn, mặc dù một số người thấy cơ hội nhỏ cho động thái cắt giảm sâu hơn 50 điểm cơ bản. Tổng thống Donald Trump đã công khai kêu gọi cắt giảm lớn hơn, tạo thêm áp lực chính trị lên các cuộc thảo luận của FRB. Trước thông báo, thị trường đang ở chế độ chờ đợi. Cổ phiếu châu Á tăng lên mức cao mới, trong khi đồng đô la khó tăng giá. Các nhà đầu tư đã định giá trước sự thay đổi chính sách, với cổ phiếu công nghệ và tài sản Crypto dẫn đầu đà tăng gần đây. Bitcoin giao dịch gần đây ở mức khoảng 115,800 đô la, tăng 3,4% trong tuần qua. Ethereum dao động gần mức 4,528 đô la, tăng 5% trong cùng kỳ. Cả hai đều được thúc đẩy bởi sự lạc quan rằng thanh khoản rẻ hơn sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản rủi ro. Crypto đứng ở trung tâm của đợt tăng giá do nới lỏng chính sách Lee lưu ý rằng ngoài công nghệ và Crypto, cổ phiếu vốn hóa nhỏ và cổ phiếu tài chính cũng có xu hướng hưởng lợi từ việc cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, ông cho rằng Bitcoin và Ethereum có thể là những giao dịch nổi bật nhờ sức mạnh theo mùa và độ nhạy cảm với việc nới lỏng tiền tệ. Đối với các nhà đầu tư Crypto, triển vọng thanh khoản dễ dàng hơn một lần nữa đã làm dấy lên hy vọng về lợi nhuận lớn sau một mùa hè biến động. Một tín hiệu rõ ràng từ FRB vào thứ Tư có thể định hướng cho thị trường toàn cầu đến cuối năm, với Bitcoin và Ethereum đứng ở trung tâm của đợt tăng giá rủi ro mà Lee dự đoán.
American Express bắt đầu cung cấp tem du lịch NFT cho khách hàng như vật lưu niệm

American Express bắt đầu cung cấp tem du lịch NFT cho khách hàng như vật lưu niệm

American Express đã bắt đầu cung cấp kỷ vật kỹ thuật số cho khách hàng dưới dạng tem Non-fungible Token (NFT) được phát hành trên blockchain Base. Kể từ ngày 16/09, American Express đã chính thức ra mắt sáng kiến Amex Passport, thông qua đó gã khổng lồ thanh toán sẽ...
MetaMask Ra Mắt Stablecoin Token Gốc mUSD; Tất Cả Chi Tiết

MetaMask Ra Mắt Stablecoin Token Gốc mUSD; Tất Cả Chi Tiết

Bài đăng MetaMask Ra mắt Stablecoin Tích hợp Ví mUSD; Tất cả Chi tiết xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. MetaMask đã bước vào lĩnh vực stablecoin. Ví Web3 phổ biến này đã công bố ra mắt MetaMask USD (mUSD), stablecoin tích hợp ví đầu tiên của họ. Theo trang token, mUSD có vốn hóa thị trường 18,02 triệu USD với tổng cung 18,04 triệu khi ra mắt. Động thái này không chỉ đơn thuần là phát hành token. Nó định vị MetaMask không chỉ là một ví mà còn là người chơi trực tiếp trong nền kinh tế stablecoin. MetaMask USD ($mUSD) hiện đã hoạt động. 🦊 Cách tốt nhất để vào và ra khỏi crypto đã có mặt tại đây. pic.twitter.com/h6zSUao7Ka — MetaMask.eth 🦊 (@MetaMask) 15 tháng 9, 2025 mUSD là gì? MetaMask USD ($mUSD) là stablecoin định giá bằng đô la được tích hợp hoàn toàn vào hệ sinh thái MetaMask. Nó hoạt động liền mạch trên các swap, cầu nối cross-chain và các nền tảng nạp/rút tiền. Người dùng cũng có thể chi tiêu nó trong thế giới thực thông qua Thẻ MetaMask, được chấp nhận tại hơn 150 triệu thương gia trên toàn thế giới. Stablecoin này được phát hành bởi Bridge, một tổ chức thuộc sở hữu của Stripe, đơn vị phát hành và hủy token sử dụng giao thức M0. Bridge là đơn vị phát hành được quản lý bởi Hoa Kỳ đầu tiên trên mạng M0, biến mUSD thành tài sản tuân thủ và được quản lý. MetaMask nhấn mạnh rằng đây không chỉ là một stablecoin khác. Đây là stablecoin tích hợp ví đầu tiên, được đan xen chặt chẽ vào trải nghiệm MetaMask. @MetaMask USD 🦊, đồng đô la kỹ thuật số gốc cho ví và hệ sinh thái của MetaMask, hiện đã hoạt động. Được xây dựng trên nền tảng stablecoin phổ quát của M0. pic.twitter.com/Ss38vK5BHq — M0 (@m0) 15 tháng 9, 2025 Các tính năng chính của MetaMask MetaMask đã nhấn mạnh một số tính năng của mUSD: 🦊 Thanh khoản mạnh & ưu đãi trên Linea 🦊 Chi phí nạp tiền fiat thấp nhất trực tiếp trong MetaMask 🦊 Tích hợp gốc với MetaMask Swap và Bridge 🦊 Có thể chi tiêu qua Thẻ MetaMask tại hơn 150 triệu thương gia 🦊 Được hỗ trợ bởi Transak cho trải nghiệm người dùng liền mạch Địa chỉ hợp đồng cho $mUSD là: `0xaca92e438df0b2401ff60da7e4337b687a2435da` Stablecoin từ lâu đã đóng vai trò trung tâm trong DeFi. Chúng cung cấp năng lượng cho các pool thanh khoản, cặp giao dịch, giao thức cho vay và thanh toán. Nhưng cho đến nay, chúng vẫn là bên ngoài...
Khám Phá Những Hiểu Biết Quan Trọng Về Tỷ Lệ Long/Short

Khám Phá Những Hiểu Biết Quan Trọng Về Tỷ Lệ Long/Short

Bài đăng Unlocking Critical Long/Short Ratio Insights đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. BTC Perpetual Futures: Unlocking Critical Long/Short Ratio Insights Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto BTC Perpetual Futures: Unlocking Critical Long/Short Ratio Insights Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/btc-perpetual-futures-ratio-4/
Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 9 năm so với đồng đô la, trong khi sụp đổ so với châu Âu và Nhật Bản

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 9 năm so với đồng đô la, trong khi sụp đổ so với châu Âu và Nhật Bản

Đồng nhân dân tệ vừa tăng lên mức mạnh nhất so với đồng đô la Mỹ trong chín năm, giao dịch ở mức 7,118 nhân dân tệ/đô la vào hôm thứ Hai, theo dữ liệu từ CNBC. Đồng thời, nó đang giảm giá so với tất cả các đồng tiền chính khác, gây báo động từ Ấn Độ đến Mexico. Nhưng ồ, đây không phải là một sự trùng hợp kỳ lạ, mà chính xác là [...]
REX-Osprey Sẽ Ra Mắt ETF XRP Và Dogecoin Trong Tuần Này Sau Khi Được SEC Phê Duyệt Tại Mỹ

REX-Osprey Sẽ Ra Mắt ETF XRP Và Dogecoin Trong Tuần Này Sau Khi Được SEC Phê Duyệt Tại Mỹ

Bài đăng REX-Osprey Sẽ Ra Mắt ETF XRP và Dogecoin Tuần Này Sau Khi Được SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) Phê Duyệt tại Mỹ xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, các nhà đầu tư sẽ có thể giao dịch ETF liên kết trực tiếp với XRP và Dogecoin. REX Shares, nhà cung cấp ETF có trụ sở tại Mỹ, đã xác nhận rằng các quỹ REX-Osprey của họ đã vượt qua đánh giá bảo mật của SEC, với cả hai ETF dự kiến sẽ ra mắt trong tuần này. Sự ra mắt này đánh dấu một bước tiến lớn cho altcoin, cho thấy các cơ quan quản lý đang ...
Tin tức Bitcoin hôm nay: Chỉ báo quan trọng chuyển từ Bearish sang trung lập trước kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, Tòa án bác đơn kháng cáo của Trump

Tin tức Bitcoin hôm nay: Chỉ báo quan trọng chuyển từ Bearish sang trung lập trước kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, Tòa án bác đơn kháng cáo của Trump

Đọc toàn bộ bài viết tại coingape.com.
Ví Worldcoin (WLD) Tốt Nhất Cho Năm 2025: Lựa Chọn Hàng Đầu Về Bảo Mật & Dễ Sử Dụng

Ví Worldcoin (WLD) Tốt Nhất Cho Năm 2025: Lựa Chọn Hàng Đầu Về Bảo Mật & Dễ Sử Dụng

World Liberty Financial tổng quan &nbsp;Token: WLF&nbsp; | Thành lập: 2023 | Trọng tâm: Tài chính Phi tập trung + Định danh | Mục tiêu: Tiếp cận toàn cầu đến tiết kiệm, cho vay & thanh toán
