Tom Lee của BitMine dự đoán lợi nhuận 'khổng lồ' cho Bitcoin và Ether khi Fed cắt giảm lãi suất

Bitcoin và Ethereum có thể đứng trước đà tăng giá mạnh mẽ nếu Cục Dự trữ Liên bang tiến hành cắt giảm lãi suất được chờ đợi từ lâu trong tuần này, theo Tom Lee, chủ tịch kho bạc Ethereum BitMine. Phát biểu với CNBC, Lee cho biết tài sản kỹ thuật số nổi bật trong số các lĩnh vực nhạy cảm nhất với thanh khoản khi ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách. Ông chỉ ra các sự kiện trong quá khứ vào tháng 9/1998 và tháng 9/2024, khi FRB thay đổi hướng đi, như kịch bản của mình. Ông dự đoán một "bước nhảy vọt" của Bitcoin và Ethereum trong ba tháng tới. Các nhà hoạch định chính sách sẵn sàng hạ lãi suất sau nhiều tháng giữ nguyên FRB bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào thứ Ba, với quyết định dự kiến vào 2 giờ chiều ET thứ Tư, ngày 17/9. Thị trường kỳ vọng mức cắt giảm 25 điểm cơ bản sẽ hạ lãi suất quỹ liên bang xuống 4,00% đến 4,25%, đây là lần giảm đầu tiên trong năm sau nhiều tháng giữ ổn định ở mức 4,25% đến 4,50%. Kỳ vọng được hình thành dựa trên các dấu hiệu hạ nhiệt của thị trường lao động Mỹ, bao gồm tăng trưởng việc làm chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2% vào tháng 7. Tuy nhiên, lạm phát vẫn ở mức khoảng 3%, bị đẩy lên bởi thuế quan và các áp lực từ phía cung khác. Trump kêu gọi cắt giảm lãi suất lớn hơn, tạo áp lực Các nhà giao dịch được theo dõi bởi công cụ CME FedWatch áp đảo dự đoán một đợt cắt giảm khiêm tốn, mặc dù một số người thấy cơ hội nhỏ cho động thái cắt giảm sâu hơn 50 điểm cơ bản. Tổng thống Donald Trump đã công khai kêu gọi cắt giảm lớn hơn, tạo thêm áp lực chính trị lên các cuộc thảo luận của FRB. Trước thông báo, thị trường đang ở chế độ chờ đợi. Cổ phiếu châu Á tăng lên mức cao mới, trong khi đồng đô la khó tăng giá. Các nhà đầu tư đã định giá trước sự thay đổi chính sách, với cổ phiếu công nghệ và tài sản Crypto dẫn đầu đà tăng gần đây. Bitcoin giao dịch gần đây ở mức khoảng 115,800 đô la, tăng 3,4% trong tuần qua. Ethereum dao động gần mức 4,528 đô la, tăng 5% trong cùng kỳ. Cả hai đều được thúc đẩy bởi sự lạc quan rằng thanh khoản rẻ hơn sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản rủi ro. Crypto đứng ở trung tâm của đợt tăng giá do nới lỏng chính sách Lee lưu ý rằng ngoài công nghệ và Crypto, cổ phiếu vốn hóa nhỏ và cổ phiếu tài chính cũng có xu hướng hưởng lợi từ việc cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, ông cho rằng Bitcoin và Ethereum có thể là những giao dịch nổi bật nhờ sức mạnh theo mùa và độ nhạy cảm với việc nới lỏng tiền tệ. Đối với các nhà đầu tư Crypto, triển vọng thanh khoản dễ dàng hơn một lần nữa đã làm dấy lên hy vọng về lợi nhuận lớn sau một mùa hè biến động. Một tín hiệu rõ ràng từ FRB vào thứ Tư có thể định hướng cho thị trường toàn cầu đến cuối năm, với Bitcoin và Ethereum đứng ở trung tâm của đợt tăng giá rủi ro mà Lee dự đoán.